  • ÒÅÕÍÈÊÀ
    Ñìàðòôîíû
    Íîâîñòè, àíîíñû, ðåêîìåíäàöèè
    Íîóòáóêè
    Íîâîñòè, àíîíñû, ðåêîìåíäàöèè
    Àóäèî
    Íîâîñòè, àíîíñû, ðåêîìåíäàöèè
    DevDB
    Êàòàëîã óñòðîéñòâ
    ÒÂ è Ìîíèòîðû
    Íîâîñòè, àíîíñû, ðåêîìåíäàöèè
    Áûòîâàÿ òåõíèêà
    Íîâîñòè, àíîíñû, ðåêîìåíäàöèè
    ÏÊ-æåëåçî
    Íîâîñòè, àíîíñû, ðåêîìåíäàöèè
  • ÎÁÇÎÐÛ
    Ñìàðòôîíû
    Âûáèðàåì, òåñòèðóåì, ðàññêàçûâàåì
    Ïëàíøåòû
    Âûáèðàåì, òåñòèðóåì, ðàññêàçûâàåì
    Óìíûå ÷àñû
    Âûáèðàåì, òåñòèðóåì, ðàññêàçûâàåì
    Àêñåññóàðû
    Âûáèðàåì, òåñòèðóåì, ðàññêàçûâàåì
    Íîóòáóêè
    Âûáèðàåì, òåñòèðóåì, ðàññêàçûâàåì
    Àóäèî
    Âûáèðàåì, òåñòèðóåì, ðàññêàçûâàåì
  • ÈÃÐÛ
  • ÔÎÐÓÌ

    • TECNO Camon 19

    ˜­ 
    VK ïîñòðîèò ñîáñòâåííóþ ñåòü CDN. Ãîòîâèòñÿ ëè çàìåíà YouTube?
    26
    29.03.23Umi981

    Ïî äàííûì Forbes, êîìïàíèÿ VK íà÷àëà ïåðåãîâîðû ñ îïåðàòîðàìè ñâÿçè îá óñòàíîâêå câîèõ ñåðâåðîâ ñåòåâîé èíôðàñòðóêòóðû CDN (Content Delivery Network). Ñèñòåìà óñêîðèò çàãðóçêó âèäåîêîíòåíòà ó ïîëüçîâàòåëåé ïëàòôîðìû. Íåêîòîðûå ýêñïåðòû ñ÷èòàþò, ÷òî øàã ïðåäïðèíÿò ñ öåëüþ ïîäãîòîâêè ê ñêà÷êó òðàôèêà â ñëó÷àå áëîêèðîâêè YouTube. Âïðî÷åì, â VK èíèöèàòèâó îáúÿñíÿþò ñêîðåå íàñóùíîé íåîáõîäèìîñòüþ.

     
    #
    äàëåå
    Ïîëüçîâàòåëè âíîâü íåäîâîëüíû íàâÿç÷èâîé ðåêëàìîé â Windows 11
    21
    29.03.23Âàäèì Ìàêàðåíêî

    Â ìèíóâøèé âòîðíèê, 28 ìàðòà, Microsoft âûïóñòèëà íåîáÿçàòåëüíîå îáíîâëåíèå KB5023778 äëÿ Windows 11, âêëþ÷àþùåå íåñêîëüêî èçìåíåíèé, èñïðàâëåíèé è äàæå íîâûõ ôóíêöèé. ×òî êàñàåòñÿ ïîñëåäíèõ, ïîëüçîâàòåëè îêàçàëèñü íå â âîñòîðãå, ïîñêîëüêó ñ÷èòàþò èõ âíåäðåíèåì ðåêëàìû â ÎÑ.

     
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    äàëåå
    <div></div><div></div><div></div><a href='/2023/03/29/5941613/' target='_blank'><img src='https://4pda.to/s/as6yz1CKEaoq66r1erRMWyUpP5BAk5qrXZig7ZhmNDB4WGxB1y39a6RDl.png' title='' border='0' /></a><div ><img src='https://4pda.to/s/as6yqaUrU6uwZH5FFv5cejsNtz2O1.gif' /></div><div></div>
    Ïîääåëüíûå íîñèìûå ãàäæåòû çàõâàòèëè ïî÷òè ïîëîâèíó ðîññèéñêîãî ðûíêà
    45
    29.03.23Âàäèì Ìàêàðåíêî

    Èçäàíèå «Êîììåðñàíòú» ñîîáùàåò, ÷òî â Ðîññèè îæèäàåòñÿ îùóòèìîå ïàäåíèå ñïðîñà íà íîñèìóþ ýëåêòðîíèêó. Ýòî ñâÿçûâàþò ñ îáèëèåì ó ïðîäàâöîâ êîíòðàôàêòíîé ïðîäóêöèè. Ïðè ýòîì ìàëîèçâåñòíûå áðåíäû óæå çàíèìàþò ïîðÿäêà ïîëîâèíû ðûíêà. 

     
    äàëåå
    Ñëóõ: ñëåäóþùàÿ âåðñèÿ ChatGPT äîñòèãíåò ðàíåå íåâèäàííîãî óðîâíÿ ÈÈ
    46
    29.03.23Âàäèì Ìàêàðåíêî

    Ñîâñåì íåäàâíî êîìïàíèÿ OpenAI âûïóñòèëà ÷åòâ¸ðòîå ïîêîëåíèå ÿçûêîâîé ìîäåëè GPT, ëåæàùåé â îñíîâå ÷àò-áîòà ChatGPT è ïîèñêà Bing îò Microsoft, íî óæå íà÷àëîñü îáñóæäåíèå ñëåäóþùåé âåðñèè. Ñóäÿ ïî ñëóõàì, íàñ æä¸ò íàñòîÿùàÿ ðåâîëþöèÿ. 

     
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    äàëåå
    HUAWEI âûïóñòèëà HarmonyOS 3.1: 3D-âèäæåòû äëÿ AoD è ðàçëè÷íûå óëó÷øåíèÿ èíòåðôåéñà
    7
    29.03.23Âàäèì Ìàêàðåíêî

    Ñëåäîì çà àíîíñîì íîâûõ óñòðîéñòâ HUAWEI îáúÿâèëà î âûïóñêå ôèðìåííîé îïåðàöèîííîé ñèñòåìû HarmonyOS 3.1, ðàíåå íàõîäèâøåéñÿ íà ñòàäèè áåòû. Ñðåäè îñíîâíûõ èçìåíåíèé — óëó÷øåííîå ïðèëîæåíèå êàìåðû è ðàñøèðåííûå âîçìîæíîñòè êàñòîìèçàöèè ïîëüçîâàòåëüñêîãî èíòåðôåéñà.  

     
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    äàëåå
    Naughty Dog ïëàíèðóåò âûïóñêàòü áóäóùèå èãðû íà PlayStation 5 è PC
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    29.03.23Âàëåíòèí Êàðóçîâ

    Â÷åðà ñîñòîÿëñÿ äîëãîæäàííûé ðåëèç The Last of Us Part I íà PC. È õîòÿ ïðåìüåðó íå íàçâàòü óäà÷íîé, äëÿ Naughty Dog ðàáîòà íà íîâîé ïëàòôîðìå ñòàëà èíòåðåñíûì îïûòîì — êîòîðûé îíà, ê ñëîâó, ñîáèðàåòñÿ ïîâòîðèòü.

     
    äàëåå
    Ðîññèéñêèå îïåðàòîðû îòìåíÿò ðîóìèíã ñ Êàçàõñòàíîì, Êèðãèçèåé è Àðìåíèåé
    31
    29.03.23Âàäèì Ìàêàðåíêî

    Êàê îæèäàåòñÿ, â áëèæàéøèå ãîäû áóäåò îòìåí¸í ñîòîâûé ðîóìèíã ìåæäó Ðîññèåé è ñîþçíûìè ãîñóäàðñòâàìè, âõîäÿùèìè â Åâðàçèéñêèé ýêîíîìè÷åñêèé ñîþç (ÅÀÝÑ). Ñîîòâåòñòâóþùèé çàïðîñ áûë íàïðàâëåí âñåì êðóïíûì îïåðàòîðàì ìîáèëüíîé ñâÿçè ýòèõ ñòðàí. 

     
    äàëåå
    <div></div><div></div><a href='/2023/03/29/9085085/' target='_blank'><img src='https://4pda.to/s/as6yz2pQlot8w5b66uz0WbaVlcz2gBfXZYRHamFXO0knf7BPCQ8hdpD1t3K.jpg' title='' border='0' /></a><div ><img src='https://4pda.to/s/as6yu42hlyXjD7kQLqbvVMOGid.gif' /></div><div></div>
    Áåðåãèñü, AMD: Intel ðàáîòàåò íàä ìîùíûì 120-ÿäåðíûì CPU
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    29.03.23Âèêòîðèÿ Àíèñèìîâà

    Â ñåòè ïîÿâèëèñü ñëàéäû ñ ïðåçåíòàöèè Intel, íà êîòîðûõ ðå÷ü èä¸ò î ïðîöåññîðàõ Xeon. Íàèáîëüøèé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò èíôîðìàöèÿ î íîâîé ìîäåëè ñåìåéñòâà Granite Rapids — îæèäàåòñÿ, ÷òî îíà ñòàíåò ñåðü¸çíûì êîíêóðåíòîì ôëàãìàíñêèì ÷èïàì AMD ñåðèè EPYC.

     
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    äàëåå
    Ìàòü-ãåðîèíÿ. Îïóáëèêîâàí íîâûé òðåéëåð Tekken 8 [ÂÈÄÅÎ]
    18
    29.03.23Âàëåíòèí Êàðóçîâ

    Êîìïàíèÿ Bandai Namco ïðîäîëæàåò íåñïåøíî äåëèòüñÿ íîâîñòÿìè î ðîñòåðå áîéöîâ Tekken 8. Ñâåæèé òðåéëåð ðàçðàáîò÷èêè ïîñâÿòèëè ãåðîèíå, êîòîðàÿ íå ïîÿâëÿëàñü â êàíîíè÷íûõ ÷àñòÿõ ôàéòèíã-ñåðèè àæ ñ 1996 ãîäà.

     
    äàëåå
    Ïîèñêîâèê Google íàó÷èëñÿ áîðîòüñÿ ñ äåçèíôîðìàöèåé
    43
    29.03.23Øàìèëü Àëèóëëîâ

    Ïîèñêîâûé äâèæîê Google ïîëó÷èë òðè ôóíêöèè, íàïðàâëåííûå íà áîðüáó ñ ôåéêîâûìè äàííûìè. Íîâîââåäåíèÿ ïîçâîëÿþò ïîñìîòðåòü íà èíòåðåñóþùóþ òåìó ñ ðàçíûõ òî÷åê çðåíèÿ, ïðåäîñòàâëÿþò èíôîðìàöèþ îá àâòîðå ïóáëèêàöèè è ïðåäóïðåæäàþò î íåäîñòîâåðíîñòè èñòî÷íèêà íåêîòîðûõ ìàòåðèàëîâ.

     
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    äàëåå
    Ñêëàäíîé vivo X Fold 2 ïîëó÷èë îôèöèàëüíûå ñðîêè àíîíñà
    3
    29.03.23Øàìèëü Àëèóëëîâ

    Vivo àíîíñèðîâàëà ïðåçåíòàöèþ ñêëàäíîãî ñìàðòôîíà vivo X Fold 2 íà Áîàîñêîì àçèàòñêîì ôîðóìå. Àïïàðàò óæå ïîêàçàëè ïóáëèêå, íî ïîëíîöåííûé ðåëèç ñîñòîèòñÿ ïîçäíåå. Ïðåäñòàâèòåëü áðåíäà ðàññêàçàë, êîãäà êîìïàíèÿ ðàñêðîåò âñå ïîäðîáíîñòè î íîâèíêå.

     
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    äàëåå
    Google Assistant è Siri âçëîìàëè ñ ïîìîùüþ óëüòðàçâóêà [ÂÈÄÅÎ]
    23
    29.03.23Âèêòîðèÿ Àíèñèìîâà

    Ãðóïïà àìåðèêàíñêèõ èññëåäîâàòåëåé îáíàðóæèëà íåîáû÷íûé ìåòîä âçëîìà ñìàðòôîíîâ è äðóãèõ óñòðîéñòâ ñ ôóíêöèåé ãîëîñîâîãî ïîìîùíèêà. Åãî ïðèìåíåíèå ïîçâîëÿåò íåçàìåòíî ïîëó÷èòü äîñòóï ê ãàäæåòó áåç ôèçè÷åñêîãî êîíòàêòà ñ íèì.

     
    äàëåå
    85-äþéìîâûé Microsoft Surface Hub 2S ïîëó÷èò ýêñêëþçèâíóþ âåðñèþ Windows
    11
    29.03.23Âèêòîðèÿ Àíèñèìîâà

    Microsoft àíîíñèðîâàëà èíòåðàêòèâíûé äèñïëåé Surface Hub 2S âòîðîãî ïîêîëåíèÿ. Íîâèíêà ïðèìå÷àòåëüíà íå òîëüêî îãðîìíûì ýêðàíîì, íî è ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì: êîìïàíèÿ ðàçðàáîòàëà äëÿ íå¸ ñïåöèàëüíóþ «êîðïîðàòèâíóþ» ÎÑ ïîä íàçâàíèåì Teams Rooms on Windows.

     
    # ,
    äàëåå
    NVIDIA ñòàâèò êðåñò íà ìàéíèíãå êðèïòîâàëþò Ïîïóëÿðíîå
    90
    27.03.23Âàäèì Ìàêàðåíêî

    Çà ïîñëåäíåå âðåìÿ àæèîòàæ âîêðóã êðèïòîâàëþò ñèëüíî ïîóòèõ — íà ýòî îáðàòèëà âíèìàíèå äàæå NVIDIA, êîòîðàÿ ðàíåå âûïóñêàëà ñïåöèàëüíûå âèäåîêàðòû äëÿ ìàéíèíãà. Â êîìïàíèè ñ÷èòàþò, ÷òî ýòî íàïðàâëåíèå íå ïðèíîñèò ÷åëîâå÷åñòâó íè÷åãî ïîëåçíîãî, â îòëè÷èå îò òåõíîëîãèé èñêóññòâåííîãî èíòåëëåêòà.

     
    äàëåå
    Nintendo ïîêàçàëà áîëåå 10 ìèíóò The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom [ÂÈÄÅÎ]
    41
    29.03.23Âàëåíòèí Êàðóçîâ

    Ïÿòü ëåò íàçàä Nintendo ïîêàçàëà, ÷òî óìååò äåëàòü îòêðûòûå ìèðû âñåì íà çàâèñòü — ÷òî ãåéìåðû, ÷òî ðàçðàáîò÷èêè ñ÷èòàþò The Legend of Zelda: Breath of the Wild îäíîé èç ëó÷øèõ èãð XXI âåêà. Òåïåðü æå êîðïîðàöèÿ íàìåðåâàåòñÿ ïîâòîðèòü óñïåõ, è, ñóäÿ ïî ãåéìïëåéíîìó âèäåî, ó íå¸ åñòü âñå øàíñû íà î÷åðåäíîé òðèóìô.

     
    äàëåå
    OnePlus 11 ñ êîðïóñîì èç óíèêàëüíîãî ìàòåðèàëà íà ðåàëüíûõ ôîòî è âèäåî
    39
    29.03.23Âàäèì Ìàêàðåíêî

    OnePlus ïðåäñòàâèëà ñïåöèàëüíóþ «êîñìè÷åñêóþ» âåðñèþ ñâîåãî ôëàãìàíñêîãî ñìàðòôîíà ïîä íàçâàíèåì OnePlus 11 Jupiter Rock Limited Edition. Êàê è áûëî îáåùàíî, îí ñäåëàí ñ ïðèìåíåíèåì óíèêàëüíîãî ìàòåðèàëà, à êàæäûé ýêçåìïëÿð ïîëó÷àåòñÿ âèçóàëüíî óíèêàëüíûì.

     
    # ,
    äàëåå
    Nokia «ïðîâåä¸ò» 4G-èíòåðíåò íà Ëóíó óæå â ýòîì ãîäó
    46
    29.03.23Øàìèëü Àëèóëëîâ

    Â 2025 ãîäó íà Ëóíó äîëæíû îòïðàâèòüñÿ êîñìîíàâòû NASA, è äî èõ ïðèë¸òà àãåíòñòâî ïëàíèðóåò ðàçâåðíóòü íà ñïóòíèêå Çåìëè ìîáèëüíóþ ñâÿçü. Ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà äîâåðèëè Nokia — ïðåäñòàâèòåëè áðåíäà óæå ðàññêàçàëè, äëÿ ÷åãî êîñìîíàâòàì 4G, è íà êàêîé ðàêåòå ñåòåâîå îáîðóäîâàíèå îòïðàâèòñÿ â êîñìîñ.

     
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    äàëåå
    Ëîæêà ä¸ãòÿ. Ãåéìåðû ðàçãðîìèëè PC-ïîðò The Last of Us Part I
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    29.03.23Âàëåíòèí Êàðóçîâ

    Ïî÷òè äåñÿòü ëåò PC-ãåéìåðû ìå÷òàëè ïðèêîñíóòüñÿ ê The Last of Us — õèòîâîìó ýêñêëþçèâó ñíà÷àëà PlayStation 3, ïîòîì PlayStation 4, è, íàêîíåö, PlayStation 5. È âîò, ïîñòàïîêàëèïòè÷åñêàÿ äðàìà íàêîíåö-òî äîáðàëàñü äî ïîáîðíèêîâ ìûøè ñ êëàâèàòóðîé. Åñòü, ïðàâäà, îäíà çàãâîçäêà.

     
    äàëåå
    Samsung ðàçðàáàòûâàåò SSD íà 1000 ÒÁ. Íî ðåëèçà ïðèä¸òñÿ ïîäîæäàòü
    34
    29.03.23Âèêòîðèÿ Àíèñèìîâà

    Íà êîíôåðåíöèè CFMS 2023 êîìïàíèÿ ïîäåëèëàñü ïëàíàìè ïî âûïóñêó òâåðäîòåëüíîãî íàêîïèòåëÿ ðåêîðäíîé ¸ìêîñòè. Åãî ïîäðîáíûå õàðàêòåðèñòèêè ïîêà íå îáúÿâëåíû, íî â ñåòè óæå ïîÿâèëèñü ïåðâûå ïðåäïîëîæåíèÿ î âíóòðåííåé ñòðóêòóðå è öåíå áóäóùåé íîâèíêè.

     
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    äàëåå
    Xiaomi ïðåäñòàâèëà óìíóþ ñèñòåìó îñâåùåíèÿ ñ ìîäóëüíîé êîíñòðóêöèåé
    4
    29.03.23Øàìèëü Àëèóëëîâ

    Êàòàëîã òåõíèêè Xiaomi äëÿ óìíîãî äîìà ïîïîëíèëà ñèñòåìà îñâåùåíèÿ Mijia Magnetic Track Light. Îíà ïîëó÷èëà ìîäóëüíóþ êîíñòðóêöèþ, áëàãîäàðÿ ÷åìó ïîëüçîâàòåëü ìîæåò ñàìîñòîÿòåëüíî êîíôèãóðèðîâàòü êîëè÷åñòâî è ìåñòîïîëîæåíèå ñâåòèëüíèêîâ.

     
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    äàëåå
    ÈÈ-ïðèëîæåíèå Microsoft íà áàçå GPT-4 íàó÷èëè áîðîòüñÿ ñ õàêåðàìè
    4
    29.03.23Âèêòîðèÿ Àíèñèìîâà

    Microsoft ðàññêàçàëà î íîâîé ñôåðå ïðèìåíåíèÿ íåéðîñåòè GPT-4, ïðåäñòàâèâ ïðèëîæåíèå Security Copilot. Îðèåíòèðîâàííûé íà ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè IT-áåçîïàñíîñòè, ïðîãðàììíûé èíñòðóìåíò íà áàçå ÈÈ ïîçâîëèò áûñòðî ðåøàòü ñëîæíûå çàäà÷è è áîëåå ýôôåêòèâíî ïðîòèâîñòîÿòü êèáåðóãðîçàì.

     
    # ,
    äàëåå
    DJI âûïóñòèëà íîâûå FPV-î÷êè è êîíòðîëëåð äëÿ êâàäðîêîïòåðà
    10
    29.03.23Øàìèëü Àëèóëëîâ

    Êîìïàíèÿ DJI ïðåäñòàâèëà äâå íîâèíêè — FPV-î÷êè äëÿ äðîíà DJI Avata ïîä íàçâàíèåì Goggles Integra è êîíòðîëëåð RC Motion 2. Óñòðîéñòâà, ïî çàâåðåíèþ áðåíäà ïðåäëàãàþò «èììåðñèâíûé îïûò óïðàâëåíèÿ» è ìîãóò ïîõâàñòàòüñÿ ïðèëè÷íûì âðåìåíåì àâòîíîìíîé ðàáîòû.

     
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    äàëåå
    Êîíñîëü GPD Win Mini ñòàíåò óäîáíîé àëüòåðíàòèâîé Steam Deck
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    29.03.23Âèêòîðèÿ Àíèñèìîâà

    Â ñåòè ïîÿâèëèñü ïåðâûå ïîäðîáíîñòè î ïîðòàòèâíîé èãðîâîé êîíñîëè GPD Win Mini â ôîðì-ôàêòîðå ðàñêëàäóøêè. Ïî ñëîâàì àâòîðà YouTube-êàíàëà The Phawx, íîâèíêà ñ ïðîèçâîäèòåëüíûì æåëåçîì ñòàíåò àëüòåðíàòèâîé Steam Deck äëÿ ïîëüçîâàòåëåé, êîòîðûå ñ÷èòàþò óñòðîéñòâî Valve ñëèøêîì ãðîìîçäêèì.

     
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    Îáçîð Enchen R2 Pro: õîðîøàÿ ôóíêöèîíàëüíîñòü è äîñòîéíàÿ àâòîíîìíîñòü Îáçîð
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    29.03.23News

    Êîãäà-òî ðîáîò-ïûëåñîñ êàçàëñÿ äîðîãîé èãðóøêîé, à ñåé÷àñ ýòî îáûäåííûé ãàäæåò äëÿ óáîðêè, êîòîðûé ìîæíî óâèäåòü ïðàêòè÷åñêè â êàæäîì äîìå. Íî íå âñå ãîòîâû ñðàçó âûêëàäûâàòü çà óìíîãî ïîìîùíèêà ïî äîìó êðóãëóþ ñóììó. Â òàêîì ñëó÷àå ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîñòóïíûå ìîäåëè, ñïîñîáíûå ïðèÿòíî óäèâèòü âîçìîæíîñòÿìè. Ê íèì îòíîñèòñÿ è Enchen Vacuum Cleaner R2 Pro. Ïðîâåðèì ãàäæåò â äåëå.

     
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    Ñëóõ: Microsoft âûïóñòèò Windows CorePC, ïîõîæóþ íà iPadOS
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    29.03.23Øàìèëü Àëèóëëîâ

    Windows ìîæíî óñòàíîâèòü ïðàêòè÷åñêè íà ëþáîé êîìïüþòåð, íî çà ýòî ïðèõîäèòñÿ ïëàòèòü «ãðîìîçäêîñòüþ» è ïðîáëåìàìè ñ îïòèìèçàöèåé. Ïî èíôîðìàöèè ïîðòàëà Windows Central, âñêîðå Microsoft èñïðàâèò ýòó íåäîðàáîòêó, âûïóñòèâ ñïåöèàëüíóþ «ìîäóëüíóþ» âåðñèþ ÎÑ, êîòîðàÿ áóäåò àäàïòèðîâàíà äëÿ ñàìûõ ðàçíûõ óñòðîéñòâ.

     
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    Ëåòàþùèé ìîòîöèêë çà ïîëìèëëèîíà äîëëàðîâ ïîêàçàëè â äåéñòâèè Ïîïóëÿðíîå
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    25.03.23Àíäðåé Íî

    Ïîñëå ÷åðåäû àíîíñîâ êîìïàíèÿ Bayanat âìåñòå ñ ÿïîíñêèì ïðîèçâîäèòåëåì Aerwins Technologies íàêîíåö îôèöèàëüíî ïðåäñòàâèëà â ÎÀÝ ëåòàþùèé ìîòîöèêë Xturismo Hoverbike. Êàæäàÿ èç åãî 230 ëîøàäèíûõ ñèë áóäåò íàïðàâëåíà íà ïîìîùü ëþäÿì â ñïàñàòåëüíûõ îïåðàöèÿõ.

     
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    Lenovo Slim Pro 9i ïîëó÷èë äèñïëåé mini-LED, Intel Core i9 è RTX 4070
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    29.03.23Øàìèëü Àëèóëëîâ

    Êîìïàíèÿ Lenovo ïðåäñòàâèëà íîóòáóê Slim Pro 9i. Îí èíòåðåñåí íå òîëüêî ìîùíûì æåëåçîì, íî è äèñïëååì ñ ïîëíûì îõâàòîì ñðàçó òð¸õ öâåòîâûõ ïðîñòðàíñòâ. Âäîáàâîê êîìïàíèÿ ïîêàçàëà åù¸ ÷åòûðå íîâûå ìîäåëè ñåðèé Slim è Yoga.

     
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    ÑÌÈ: HUAWEI áëèçêà ê âûïóñêó ñîáñòâåííûõ 14-íì ïðîöåññîðîâ
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    29.03.23Øàìèëü Àëèóëëîâ

    Èç-çà ñàíêöèé ÑØÀ äàæå êèòàéñêèå ïîäðÿä÷èêè íå ìîãóò âûïîëíÿòü çàêàçû HUAWEI íà âûïóñê ÷èïîâ, ïîñêîëüêó èñïîëüçóþò àìåðèêàíñêîå îáîðóäîâàíèå. Ïîýòîìó â êîìïàíèè ñêîíöåíòðèðîâàëèñü íà ðàçâèòèè âíóòðåííåãî ïðîèçâîäñòâà ñâîèìè ñèëàìè. Ïî äàííûì Bloomberg, òåõíîãèãàíò óæå äîñòèã ïðîìåæóòî÷íûõ óñïåõîâ â ýòîì íàïðàâëåíèè.

     
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    äàëåå
    Ðàçðàáîò÷èêè Multiversus îáúÿâèëè èãðó «áåòîé» è çàêðûâàþò ñåðâåðû. Ãåéìåðû íåãîäóþò
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    29.03.23Àëåêñàíäð Êîçüÿêîâ

    Ñóòü ñîâðåìåííîãî èíôîðìàöèîííîãî ïðîñòðàíñòâà òàêîâà, ÷òî ïîïóëÿðíîå ñåãîäíÿ çàáûâàåòñÿ óæå çàâòðà. Âñþ ñèëó ýòîãî ïðàâèëà ïðî÷óâñòâîâàëà íà ñåáå Multiversus. Ïîëãîäà íàçàä îíà äåìîíñòðèðîâàëà áåøåíûé îíëàéí, à ñåé÷àñ çàêðûâàåòñÿ. Èãðîêîâ òàêîé ïîâîðîò ñîáûòèé èçðÿäíî ðàçîçëèë.

     
    äàëåå
    Ìîíîáëîêè Digma Pro AiO ñ ïðîöåññîðàìè Intel ïîñòóïèëè â ïðîäàæó â Ðîññèè
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    29.03.23Âèêòîðèÿ Àíèñèìîâà

    Êîìïàíèÿ Digma ïðåäñòàâèëà íà ðîññèéñêîì ðûíêå äâà ìîíîáëîêà: Pro AiO 23i è Pro AiO 27i. Íîâèíêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðåøåíèÿ ïîâñåäíåâíûõ çàäà÷ è ìóëüòèìåäèéíûõ ðàçâëå÷åíèé, ïîääåðæèâàþò àïãðåéä ÎÇÓ è îñíàùàþòñÿ íàáîðîì ðàçú¸ìîâ äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ âíåøíèõ äèñïëååâ è äðóãîé ïåðèôåðèè.

     
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    Meizu 20 è 20 Pro âñ¸ æå íå ïîëó÷àò ñèììåòðè÷íûå ðàìêè [ÔÎÒÎ]
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    29.03.23Øàìèëü Àëèóëëîâ

    Íà ïîñòåðàõ, ïîñâÿù¸ííûõ åù¸ íå âûïóùåííûì Meizu 20 è 20 Pro, â êàäð íèêîãäà íå ïîïàäàëà íèæíÿÿ ðàìêà äèñïëåÿ. Ñåãîäíÿ â ñåòè ïîÿâèëàñü ôîòîãðàôèÿ îáåèõ ìîäåëåé â «ïîëíûé» ðîñò — èçîáðàæåíèå ïîñòàâèëî òî÷êó â ýòîì âîïðîñå.

     
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    Â Google Photos îáíàðóæèëè äâå íîâûå ñêðûòûå ôóíêöèè
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    29.03.23Âèêòîðèÿ Àíèñèìîâà

    Ýíòóçèàñòàì, èçó÷àþùèì êîä Google Photos, óäàëîñü àêòèâèðîâàòü â ïðèëîæåíèè íîâûå âîçìîæíîñòè ðåäàêòèðîâàíèÿ âèäåî. Îäíà èç íèõ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà ðàçìûòûõ ðîëèêîâ, âòîðàÿ ïîçâîëÿåò áûñòðî íàëîæèòü íóæíûé ôèëüòð íà ãîòîâûé ìàòåðèàë.

     
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    Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò. Ëåîíèä Êàíåâñêèé âåðíóëñÿ â Atomic Heart [ÂÈÄÅÎ]
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    28.03.23Âàëåíòèí Êàðóçîâ

    Ïðîø¸ë ìåñÿö, è ìàëî-ïîìàëó íàðîä íà÷àë çàáûâàòü îá Atomic Heart — øóòåð Mundfish êàê ñëåäóåò îòãðåìåë, ïðèøëî âðåìÿ äðóãèõ ãðîìêèõ ðåëèçîâ. YouTube-áëîãåðû, âïðî÷åì, íå ñîáèðàþòñÿ ðàññòàâàòüñÿ ñ ýêøåíîì, âåäü ñ åãî ïîìîùüþ ìîæíî ïîðîäèòü íåìàëî ëþáîïûòíûõ ìåìîâ.

     
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    ChatGPT óæå èñïîëüçóþò äëÿ ïðåñòóïëåíèé. Âîò ïðèìåðû
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    28.03.23anton0kurilov

    Åâðîïîë ïîäãîòîâèë îò÷¸ò î ïîòåíöèàëå èñïîëüçîâàíèÿ ChatGPT è äðóãèõ ïðîäâèíóòûõ ÿçûêîâûõ ìîäåëåé äëÿ ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèé. Ñïåöèàëèñòû ïðàâîîõðàíèòåëüíîãî âåäîìñòâà íàçâàëè íåñêîëüêî íàïðàâëåíèé, ãäå íåéðîñåòè ìîãóò îêàçàòüñÿ ïîëåçíûìè çëîóìûøëåííèêàì.

     
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    Èíñàéäû #2993: RTX 4070, Xiaomi Civi 2s è ÷àñû-òîíîìåòð HUAWEI Watch D2
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    28.03.23Øàìèëü Àëèóëëîâ

    Â ýòîì âûïóñêå Èíñàéäîâ: ñòàëî èçâåñòíî, ñêîëüêî âèäåîïàìÿòè ïîëó÷èò RTX 4070; Xiaomi Civi 2s ïîÿâèëñÿ íà ñàéòå êèòàéñêîãî ñåðòèôèêàòîðà; HUAWEI ðàáîòàåò íàä âòîðîé âåðñèåé óìíûõ ÷àñîâ ñ òîíîìåòðîì.

     
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    Elden Ring ïîâòîðèëà ðåêîðä Skyrim è The Legend of Zelda: Breath of the Wild
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    28.03.23Âàëåíòèí Êàðóçîâ

    Àááðåâèàòóðà GOTY (Game of the Year) äàâíî âîøëà â ãåéìåðñêóþ òåðìèíîëîãèþ. È âèíîâàòû â ýòîì íå òîëüêî ðàçëè÷íûå ïåðåèçäàíèÿ õèòîâ, íî åù¸ è æóðíàëèñòû, âðó÷àþùèå íàãðàäó çà ëó÷øóþ èãðó ãîäà êàæäîìó ìàëî-ìàëüñêè çàìåòíîìó ðåëèçó. Îäíàêî êîëè÷åñòâî òàéòëîâ, êîòîðûå íîñèëè íà ðóêàõ ñðàçó íåñêîëüêî óâàæàåìûõ îðãàíèçàöèé, ìîæíî ïåðåñ÷èòàòü ïî ïàëüöàì — è íåäàâíî èõ ñòàëî íà îäèí áîëüøå.

     
    äàëåå
    Ïðåìèàëüíûé ýëåêòðîêàð Rising F7: äèñïëåé íà 15 äþéìîâ, 32 äàò÷èêà è çàïàñ õîäà 666 êì
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    28.03.23Âèêòîðèÿ Àíèñèìîâà

    Êîìïàíèÿ SAIC ïðåäñòàâèëà íîâûé ýëåêòðîêàð ïðåìèàëüíîãî óðîâíÿ — Rising F7. Íîâèíêà âûïîëíåíà â êóçîâå ñåäàíà è äîñòóïíà â íåñêîëüêèõ êîìïëåêòàöèÿõ, êîòîðûå îòëè÷àþòñÿ ìåæäó ñîáîé ¸ìêîñòüþ àêêóìóëÿòîðà, ìîùíîñòüþ äâèãàòåëÿ è çàïàñîì õîäà.

     
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    Àâòîðû «óáèéöû Monster Hunter» ñëó÷àéíî óáðàëè èç èãðû Denuvo
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    28.03.23Àëåêñàíäð Êîçüÿêîâ

    Ðàçðàáîò÷èêè èãð íåðåäêî îøèáàþòñÿ, â ðåçóëüòàòå íåõîòÿ ðàäóÿ ïèðàòîâ. Òàê âûøëî è íà ýòîò ðàç: Wild Hearts, àìáèöèîçíûé àíàëîã Monster Hunter, ïî îøèáêå ëèøèëñÿ Denuvo. Ýêøåí òóò æå ïîïàë íà òîððåíò-òðåêåðû.

     
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    Îáçîð vivo X90 Pro: êàìåðà ñ òåëåôîíîì ãëàçàìè çàðóáåæíûõ ÑÌÈ
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    28.03.23News

    Íåäàâíî ñîñòîÿëñÿ ãëîáàëüíûé ñòàðò ïðîäàæ ôëàãìàíñêîãî ñìàðòôîíà vivo X90 Pro. Óâû, ïëþñ-âåðñèÿ îñòàëàñü ýêñêëþçèâîì êèòàéñêîãî ðûíêà. Íî èíòåðåñíîé ïîëó÷èëàñü è îáû÷íàÿ «ïðîøêà» — ðàññêàçûâàåì, ÷òî î íåé èçâåñòíî èç çàðóáåæíûõ ïóáëèêàöèé.

     
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    Ðîññèéñêàÿ ÈÒ-êîìïàíèÿ óëó÷øèëà ïëàòôîðìó óìíîãî äîìà Haier
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    28.03.23Âàäèì Ìàêàðåíêî

    Ñïåöèàëèçèðóþùàÿ íà ðàçðàáîòêå ÏÎ ïîä çàêàç ðîññèéñêàÿ êîìïàíèÿ «ÂåéâÀêñåññ» îïòèìèçèðîâàëà ðàáîòó ñèñòåìû óìíîãî äîìà îäíîãî èç êðóïíåéøèõ ìåæäóíàðîäíûõ ïðîèçâîäèòåëåé áûòîâîé òåõíèêè Haier. Â ÷àñòíîñòè, ñïåöèàëèñòû ðåàëèçîâàëè ñîáñòâåííûé ïðîòîêîë è ïîâûñèëè ñêîðîñòü ðåàêöèè óñòðîéñòâ íà çàïðîñû ïîëüçîâàòåëåé.

     
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    EMPRESS îòêàçàëàñü âçëàìûâàòü Resident Evil 4. Íî ïîòîì ïåðåäóìàëà
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    28.03.23Àëåêñàíäð Êîçüÿêîâ

    Äåâóøêà-õàêåð EMPRESS ïðîäîëæàåò ïðîâîöèðîâàòü ñâîþ àóäèòîðèþ. Â÷åðà îíà çàÿâèëà, ÷òî íå ñîáèðàåòñÿ âçëàìûâàòü ðåìåéê Resident Evil 4, à ïîòîì, ñïóñòÿ ñ÷èòàíûå ÷àñû, âíåçàïíî èçìåíèëà ñâî¸ ðåøåíèå.

     
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    3 ëó÷øèõ ðàñøèðåíèÿ äëÿ ðàáîòû ñ ChatGPT
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    28.03.23Umi981

    Íåäàâíî ÷àò-áîò OpenAI ïîëó÷èë ïîääåðæêó ïëàãèíîâ ïî ïîäïèñêå Plus. Ñ íèìè íåéðîñåòü íàó÷èëàñü âûõîäèòü â èíòåðíåò è çàäåéñòâîâàòü ôóíêöèîíàëüíîñòü ñòîðîííèõ ñåðâèñîâ. Âïðî÷åì, íàäåëèòü ÈÈ íîâûìè âîçìîæíîñòÿìè áåñïëàòíî òîæå íåòðóäíî: ïîìîãóò ðàñøèðåíèÿ äëÿ áðàóçåðà. Ðàññêàçûâàåì î òð¸õ èíñòðóìåíòàõ, óñêîðÿþùèõ ðàáîòó ñ âåá-ñòðàíèöàìè è èíôîðìàöèåé â ñåòè.

     
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    Ãëîáàëüíûé àíîíñ èãðîâîãî 4K-ìîíèòîðà Red Magic ñ ýêðàíîì mini-LED
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    28.03.23Âàäèì Ìàêàðåíêî

    Áðåíä Red Magic, ïðèíàäëåæàùèé Nubia, àíîíñèðîâàë ãëîáàëüíûé ñòàðò ïðîäàæ ñâîåãî 27-äþéìîâîãî èãðîâîãî ìîíèòîðà. Ñðåäè ãëàâíûõ åãî äîñòîèíñòâ — ìàòðèöà mini-LED, âûñîêàÿ ÿðêîñòü è îáèëèå ïîðòîâ.

     
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    HyperX Pulsefire Warp: 16 000 dpi, 100 ÷àñîâ ðàáîòû è ïåðåêëþ÷àòåëè Kailh Black Mamba
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    28.03.23Øàìèëü Àëèóëëîâ

    HyperX Pulsefire Warp ïîçèöèîíèðóåòñÿ êàê ë¸ãêàÿ, àâòîíîìíàÿ è íàä¸æíàÿ èãðîâàÿ ìûøü. Îíà ïîëó÷èëà ñåíñîð PixArt 3335 ñ ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ îò 400 äî 16 000 dpi, âîçìîæíîñòü íàñòðîéêè ÷åðåç ôèðìåííîå ÏÎ HyperX Illusion è êëàññè÷åñêóþ ñèììåòðè÷íóþ ôîðìó.

     
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    Xiaomi âûïóñòèëà ñìàðòôîí è íàóøíèêè äëÿ ôàíàòîâ Ãàððè Ïîòòåðà
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    28.03.23Âàäèì Ìàêàðåíêî

    Âìåñòå ñ îáû÷íûì Redmi Note 12 Turbo êîìïàíèÿ Xiaomi ïðåäñòàâèëà ñïåöèàëüíóþ ëèìèòèðîâàííóþ âåðñèþ ñìàðòôîíà, âûïîëíåííóþ â ñòèëå âñåëåííîé «Ãàððè Ïîòòåð». Àïïàðàò âûäåëÿåòñÿ âíåøíèì âèäîì è áîãàòûì êîìïëåêòîì ïîñòàâêè. Êðîìå òîãî, äëÿ ôàíàòîâ ïîòòåðèàíû ïîêàçàëè è ìîäèôèöèðîâàííûå TWS-íàóøíèêè Redmi Buds 4.

     
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    HP óñòàíîâèëà â äîñòóïíûé èãðîâîé íîóòáóê íîâóþ RTX 4070
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    28.03.23Âàäèì Ìàêàðåíêî

    Êîìïàíèÿ HP îáúÿâèëà î âûïóñêå íîâûõ èãðîâûõ íîóòáóêîâ, âêëþ÷àÿ îáíîâëåíèå ñâîåé áþäæåòíîé ëèíåéêè Victus. Âñåãî áûëè àíîíñèðîâàíû òðè ìîäåëè: Victus 16, Omen 16 è Omen Transcend 16. Îíè îñíàùàþòñÿ ïðîöåññîðàìè ïîñëåäíåãî ïîêîëåíèÿ è âèäåîêàðòàìè 40-é ñåðèè îò NVIDIA.

     
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    Òåëåâèçîðû Xiaomi S65 è S75 ñ äèñïëååì 144 Ãö ïîñòóïèëè â ïðîäàæó
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    28.03.23Âèêòîðèÿ Àíèñèìîâà

    Xiaomi îáúÿâèëà î ñòàðòå ïðîäàæ òåëåâèçîðîâ ñåðèè S, â êîòîðóþ âîøëè äâå ìîäåëè — S65 è S75. Íîâèíêè îòëè÷àþòñÿ âûñîêîé ÷àñòîòîé îáíîâëåíèÿ è ðàçðåøåíèåì 4K, ïðè ýòîì ñòîèìîñòü ñòàðòóåò îò $435.

     
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    äàëåå
    Íîâûé àêñåññóàð Cooler Master ïðåâðàùàåò ñòàðûé íîóòáóê â ìèíè-ÏÊ Ïîïóëÿðíîå
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    24.03.23Øàìèëü Àëèóëëîâ

    Cooler Master àíîíñèðîâàëà îðèãèíàëüíûé ïðîäóêò äëÿ âëàäåëüöåâ ñòàðûõ èëè ÷àñòè÷íî íåèñïðàâíûõ íîóòáóêîâ áðåíäà Framework. Ïëîñêèé êîðïóñ íåîáû÷íîé ôîðìû ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü êîìïîíåíòû ëýïòîïà äëÿ ñáîðêè ìèíèàòþðíîãî ñèñòåìíèêà, êîòîðûé ìîæíî ïîâåñèòü íà ñòåíó èëè áåç òðóäà ðàçìåñòèòü â îãðàíè÷åííîì ïðîñòðàíñòâå.

     
    äàëåå
    Â Ðîññèè ïîÿâèëàñü ÈÈ-ðàäèîñòàíöèÿ ñ ñîçäàííûìè íåéðîñåòüþ òðåêàìè
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    28.03.23Âàäèì Ìàêàðåíêî

    Âî âòîðíèê, 28 ìàðòà, «Ðóññêàÿ ìåäèàãðóïïà» (ÐÌÃ) îáúÿâèëà î çàïóñêå îíëàéí-ñòàíöèè Neuro Flow, âñå òðåêè â ýôèðå êîòîðîé ñîçäàíû ñ ïîìîùüþ íåéðîñåòè Mubert. Ïî èìåþùåéñÿ èíôîðìàöèè, èíâåñòèöèè â ïðîåêò ñîñòàâèëè äî 10 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

     
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    Honor Play 7T Pro: òîíêèé êîðïóñ, Dimensity 700 è 90 Ãö çà $238
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    28.03.23Øàìèëü Àëèóëëîâ

    Âäîáàâîê ê áàçîâîìó Play 7T êîìïàíèÿ Honor âûïóñòèëà «ïðîøêó»: îíà ïîëó÷èëà íå òàêîé ¸ìêèé àêêóìóëÿòîð, êàê ìëàäøàÿ ìîäåëü, íî âûïîëíåíà â êîðïóñå òîëùèíîé 7,43 ìì è îñíàùåíà ïðîöåññîðîì MediaTek Dimensity 700.

     
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    Äàòàìàéíåð ïîêàçàë ãåðîåâ ðåæèìà Mercenaries â íîâîé Resident Evil 4
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    28.03.23Âàëåíòèí Êàðóçîâ

    Íåñêîëüêî äíåé íàçàä ñîñòîÿëàñü ïðåìüåðà îáíîâë¸ííîé Resident Evil 4. Êîíñåíñóñ âîêðóã ýêøåí-õîððîðà ñëîæèëñÿ î÷åâèäíûé: õèò! Îäíàêî õèò, óâû, ñëåãêà íåïîëíûé — ðàçðàáîò÷èêè íå óñïåëè äîäåëàòü áîíóñíûé ðåæèì Mercenaries è ïîîáåùàëè âûïóñòèòü åãî íåìíîãî ïîãîäÿ. Ýòî, âïðî÷åì, íå çíà÷èò, ÷òî â èãðå íåò ëþáîïûòíûõ íàì¸êîâ íà ñëåãêà çàäåðæèâàþùèéñÿ êîíòåíò.

     
    äàëåå
    Ðîññèéñêèå áàíêè ãîòîâû ê ñêîðîìó ïóáëè÷íîìó òåñòó öèôðîâîãî ðóáëÿ
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    28.03.23Âàäèì Ìàêàðåíêî

    Êàê ñîîáùàåò èçäàíèå ÒÀÑÑ, ðîññèéñêèå áàíêè óæå ãîòîâû â ïèëîòíîì ðåæèìå ïðåäîñòàâèòü êëèåíòàì âîçìîæíîñòü ñîâåðøàòü îïåðàöèè ñ öèôðîâûì ðóáë¸ì — âèðòóàëüíûì àíàëîãîì ðåàëüíîãî ðóáëÿ, õðàíÿùèìñÿ íà ñïåöèàëüíîì ýëåêòðîííîì êîøåëüêå.

     
    äàëåå
    Redmi Note 12 Turbo: 12-áèòíûé ýêðàí, Snapdragon 7+ Gen 2 è êàìåðà ñ OIS çà $290
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    28.03.23Âàäèì Ìàêàðåíêî

    Â Êèòàå ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ íîâîãî ñìàðòôîíà Redmi Note 12 Turbo. Õîòü ýòî è ìîäåëü ñðåäíåãî óðîâíÿ, âî ìíîãîì àïïàðàò íå óñòóïàåò áîëåå äîðîãèì óñòðîéñòâàì. Ê ïðèìåðó, ó íåãî 12-áèòíûé ýêðàí, ïðîöåññîð ñ ôëàãìàíñêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ è êàìåðà ñ îïòè÷åñêîé ñòàáèëèçàöèåé. 

     
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    Â Ìîñêâå ïðîéä¸ò ìàñøòàáíàÿ âûñòàâêà ìîòîñïîðòà, âåëîñèïåäîâ è ýëåêòðîòðàíñïîðòà
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    28.03.23Âàäèì Ìàêàðåíêî

    Óæå íà ýòîé íåäåëå â ìîñêîâñêîì ÖÂÊ «Ýêñïîöåíòð» íà Êðàñíîé Ïðåñíå ïðîéäóò ÷åòûðå êðóïíûõ ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ ëþáèòåëåé àâòî-, ìîòî- è âåëîòåõíèêè äëÿ àêòèâíîãî îòäûõà: «ÌîòîÂåñíà 2023», «MOTORSPORT EXPO 2023», «ÅÄðàéâ 2023» è «Âåëîêóëüò 2023». Íà íèõ îæèäàåòñÿ ïðåçåíòàöèÿ ðàíåå íåèçâåñòíûõ íà ðîññèéñêîì ðûíêå ìîòîöèêëåòíûõ áðåíäîâ, âûñòóïëåíèå çíàìåíèòûõ ãîíùèêîâ è ëåêöèè îò Ôåäåðàöèè âåëîñèïåäíîãî ñïîðòà â Ðîññèè.

     
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    OnePlus Nord CE 3 Lite 5G â íîâîé ðàñöâåòêå ïðîäåìîíñòðèðîâàëè äî àíîíñà
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    28.03.23Âèêòîðèÿ Àíèñèìîâà

    Äàòà ïðåçåíòàöèè OnePlus Nord CE 3 Lite 5G óæå èçâåñòíà, íî êîìïàíèÿ ïðîäîëæàåò ïîäîãðåâàòü èíòåðåñ àóäèòîðèè ê ñìàðòôîíó. Ñâåæèå îôèöèàëüíûå òèçåðû ïðîäåìîíñòðèðîâàëè óñòðîéñòâî â äðóãîì öâåòå êîðïóñà, à òàêæå ðàñêðûëè îäíó èç åãî âàæíûõ òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê.

     
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    OPPO âûïóñòèëà ñêîðîñòíîé ðîóòåð â ïðîçðà÷íîì êîðïóñå çà $87
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    28.03.23Øàìèëü Àëèóëëîâ

    Àññîðòèìåíò ýëåêòðîíèêè OPPO ïîïîëíèë Wi-Fi ðîóòåð AX5400. Íîâèíêà èíòåðåñíà íåîáû÷íûì äèçàéíîì, âûñîêîé ñêîðîñòüþ ïåðåäà÷è äàííûõ è ïîääåðæêîé ôèðìåííîãî àëãîðèòìà O-Router Boost — îí íàõîäèò â ñåòè ñìàðòôîíû ñ ïðîøèâêîé ColorOS 13 è âûøå, îïòèìèçèðóÿ èõ ñêîðîñòü ñîåäèíåíèÿ ñ ñåòüþ.

     
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    Ïðî÷íîñòü âñåõ âåðñèé Galaxy S23 ñðàâíèëè â äðîï-òåñòå [ÂÈÄÅÎ]
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    28.03.23Âèêòîðèÿ Àíèñèìîâà

    Àâòîðû YouTube-êàíàëà Allstate Protection Plans ïðîâåëè ëþáîïûòíûé ýêñïåðèìåíò, îöåíèâ ñòîéêîñòü âñåõ òð¸õ ìîäåëåé ñåðèè Galaxy S23. Ìåòîä òåñòèðîâàíèÿ áûë âûáðàí ýêñòðåìàëüíûé — ãàäæåòû ñáðàñûâàëè ñ âûñîòû, èìèòèðóÿ îáû÷íîå «áûòîâîå» ïàäåíèå.

     
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    Ñòàðàÿ ãâàðäèÿ. Îïóáëèêîâàí ðåëèçíûé òðåéëåð Crime Boss: Rockay City [ÂÈÄÅÎ]
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    28.03.23Âàëåíòèí Êàðóçîâ

    Ìíîãî ëåò íàçàä, â áîðîäàòûõ äåâÿíîñòûõ, ìíîãèå ãåéìåðû ìå÷òàëè, ÷òîáû çâ¸çäû êèíî ñòàëè ãëàâíûìè ãåðîÿìè âèäåîèãð. ×òî æ, òàêèå âðåìåíà íàñòóïèëè — è Crime Boss: Rockay City òîìó ÿðêîå äîêàçàòåëüñòâî.

     
    äàëåå
    Äèçàéí ýëåêòðîêàðà Xiaomi ïîêàçàëè íà êà÷åñòâåííûõ èçîáðàæåíèÿõ
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    28.03.23Øàìèëü Àëèóëëîâ

    Êîïèëêó ñëóõîâ î ïåðâîì àâòîìîáèëå Xiaomi ïîïîëíèë áëîãåð èç Êèòàÿ, îïóáëèêîâàâøèé ñåðèþ ðåíäåðîâ ñ äèçàéíîì áóäóùåé íîâèíêè. Â èõ îñíîâó ëåãëè âñå ïðåäûäóùèå îòðàñëåâûå óòå÷êè, ïðè ýòîì íà ñâåæèõ èçîáðàæåíèÿõ ýëåêòðîêàð â äåòàëÿõ ïîêàçàí ñ ðàçíûõ ñòîðîí.

     
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