VK ïîñòðîèò ñîáñòâåííóþ ñåòü CDN. Ãîòîâèòñÿ ëè çàìåíà YouTube?

Ïî äàííûì Forbes, êîìïàíèÿ VK íà÷àëà ïåðåãîâîðû ñ îïåðàòîðàìè ñâÿçè îá óñòàíîâêå câîèõ ñåðâåðîâ ñåòåâîé èíôðàñòðóêòóðû CDN (Content Delivery Network). Ñèñòåìà óñêîðèò çàãðóçêó âèäåîêîíòåíòà ó ïîëüçîâàòåëåé ïëàòôîðìû. Íåêîòîðûå ýêñïåðòû ñ÷èòàþò, ÷òî øàã ïðåäïðèíÿò ñ öåëüþ ïîäãîòîâêè ê ñêà÷êó òðàôèêà â ñëó÷àå áëîêèðîâêè YouTube. Âïðî÷åì, â VK èíèöèàòèâó îáúÿñíÿþò ñêîðåå íàñóùíîé íåîáõîäèìîñòüþ.
Â ìèíóâøèé âòîðíèê, 28 ìàðòà, Microsoft âûïóñòèëà íåîáÿçàòåëüíîå îáíîâëåíèå KB5023778 äëÿ Windows 11, âêëþ÷àþùåå íåñêîëüêî èçìåíåíèé, èñïðàâëåíèé è äàæå íîâûõ ôóíêöèé. ×òî êàñàåòñÿ ïîñëåäíèõ, ïîëüçîâàòåëè îêàçàëèñü íå â âîñòîðãå, ïîñêîëüêó ñ÷èòàþò èõ âíåäðåíèåì ðåêëàìû â ÎÑ.
Èçäàíèå «Êîììåðñàíòú» ñîîáùàåò, ÷òî â Ðîññèè îæèäàåòñÿ îùóòèìîå ïàäåíèå ñïðîñà íà íîñèìóþ ýëåêòðîíèêó. Ýòî ñâÿçûâàþò ñ îáèëèåì ó ïðîäàâöîâ êîíòðàôàêòíîé ïðîäóêöèè. Ïðè ýòîì ìàëîèçâåñòíûå áðåíäû óæå çàíèìàþò ïîðÿäêà ïîëîâèíû ðûíêà.
Ñîâñåì íåäàâíî êîìïàíèÿ OpenAI âûïóñòèëà ÷åòâ¸ðòîå ïîêîëåíèå ÿçûêîâîé ìîäåëè GPT, ëåæàùåé â îñíîâå ÷àò-áîòà ChatGPT è ïîèñêà Bing îò Microsoft, íî óæå íà÷àëîñü îáñóæäåíèå ñëåäóþùåé âåðñèè. Ñóäÿ ïî ñëóõàì, íàñ æä¸ò íàñòîÿùàÿ ðåâîëþöèÿ.
Ñëåäîì çà àíîíñîì íîâûõ óñòðîéñòâ HUAWEI îáúÿâèëà î âûïóñêå ôèðìåííîé îïåðàöèîííîé ñèñòåìû HarmonyOS 3.1, ðàíåå íàõîäèâøåéñÿ íà ñòàäèè áåòû. Ñðåäè îñíîâíûõ èçìåíåíèé — óëó÷øåííîå ïðèëîæåíèå êàìåðû è ðàñøèðåííûå âîçìîæíîñòè êàñòîìèçàöèè ïîëüçîâàòåëüñêîãî èíòåðôåéñà.
Â÷åðà ñîñòîÿëñÿ äîëãîæäàííûé ðåëèç The Last of Us Part I íà PC. È õîòÿ ïðåìüåðó íå íàçâàòü óäà÷íîé, äëÿ Naughty Dog ðàáîòà íà íîâîé ïëàòôîðìå ñòàëà èíòåðåñíûì îïûòîì — êîòîðûé îíà, ê ñëîâó, ñîáèðàåòñÿ ïîâòîðèòü.
Êàê îæèäàåòñÿ, â áëèæàéøèå ãîäû áóäåò îòìåí¸í ñîòîâûé ðîóìèíã ìåæäó Ðîññèåé è ñîþçíûìè ãîñóäàðñòâàìè, âõîäÿùèìè â Åâðàçèéñêèé ýêîíîìè÷åñêèé ñîþç (ÅÀÝÑ). Ñîîòâåòñòâóþùèé çàïðîñ áûë íàïðàâëåí âñåì êðóïíûì îïåðàòîðàì ìîáèëüíîé ñâÿçè ýòèõ ñòðàí.
Êîìïàíèÿ TECNO ïðåäñòàâèëà íîâèíêó — ñìàðòôîí TECNO Spark 10 5G. Óñòðîéñòâî ïîëó÷èëî ìîùíûé àêêóìóëÿòîð, äâîéíóþ òûëüíóþ êàìåðó è íåîáû÷íûé äèçàéí çàäíåé ïàíåëè.
Â ñåòè ïîÿâèëèñü ñëàéäû ñ ïðåçåíòàöèè Intel, íà êîòîðûõ ðå÷ü èä¸ò î ïðîöåññîðàõ Xeon. Íàèáîëüøèé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò èíôîðìàöèÿ î íîâîé ìîäåëè ñåìåéñòâà Granite Rapids — îæèäàåòñÿ, ÷òî îíà ñòàíåò ñåðü¸çíûì êîíêóðåíòîì ôëàãìàíñêèì ÷èïàì AMD ñåðèè EPYC.
Êîìïàíèÿ Bandai Namco ïðîäîëæàåò íåñïåøíî äåëèòüñÿ íîâîñòÿìè î ðîñòåðå áîéöîâ Tekken 8. Ñâåæèé òðåéëåð ðàçðàáîò÷èêè ïîñâÿòèëè ãåðîèíå, êîòîðàÿ íå ïîÿâëÿëàñü â êàíîíè÷íûõ ÷àñòÿõ ôàéòèíã-ñåðèè àæ ñ 1996 ãîäà.
Ïîèñêîâûé äâèæîê Google ïîëó÷èë òðè ôóíêöèè, íàïðàâëåííûå íà áîðüáó ñ ôåéêîâûìè äàííûìè. Íîâîââåäåíèÿ ïîçâîëÿþò ïîñìîòðåòü íà èíòåðåñóþùóþ òåìó ñ ðàçíûõ òî÷åê çðåíèÿ, ïðåäîñòàâëÿþò èíôîðìàöèþ îá àâòîðå ïóáëèêàöèè è ïðåäóïðåæäàþò î íåäîñòîâåðíîñòè èñòî÷íèêà íåêîòîðûõ ìàòåðèàëîâ.
Vivo àíîíñèðîâàëà ïðåçåíòàöèþ ñêëàäíîãî ñìàðòôîíà vivo X Fold 2 íà Áîàîñêîì àçèàòñêîì ôîðóìå. Àïïàðàò óæå ïîêàçàëè ïóáëèêå, íî ïîëíîöåííûé ðåëèç ñîñòîèòñÿ ïîçäíåå. Ïðåäñòàâèòåëü áðåíäà ðàññêàçàë, êîãäà êîìïàíèÿ ðàñêðîåò âñå ïîäðîáíîñòè î íîâèíêå.
Ñïóñòÿ äåñÿòü ëåò îæèäàíèé, ãåéìåðû íà PC íàêîíåö-òî ìîãóò ñûãðàòü â ïåðâóþ ÷àñòü The Last of Us. È ïî÷òè îäíîâðåìåííî ñ ðåëèçîì â öèôðîâûõ ìàãàçèíàõ èãðà ïîÿâèëàñü è íà òîððåíòàõ.
Ãðóïïà àìåðèêàíñêèõ èññëåäîâàòåëåé îáíàðóæèëà íåîáû÷íûé ìåòîä âçëîìà ñìàðòôîíîâ è äðóãèõ óñòðîéñòâ ñ ôóíêöèåé ãîëîñîâîãî ïîìîùíèêà. Åãî ïðèìåíåíèå ïîçâîëÿåò íåçàìåòíî ïîëó÷èòü äîñòóï ê ãàäæåòó áåç ôèçè÷åñêîãî êîíòàêòà ñ íèì.
Microsoft àíîíñèðîâàëà èíòåðàêòèâíûé äèñïëåé Surface Hub 2S âòîðîãî ïîêîëåíèÿ. Íîâèíêà ïðèìå÷àòåëüíà íå òîëüêî îãðîìíûì ýêðàíîì, íî è ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì: êîìïàíèÿ ðàçðàáîòàëà äëÿ íå¸ ñïåöèàëüíóþ «êîðïîðàòèâíóþ» ÎÑ ïîä íàçâàíèåì Teams Rooms on Windows.
Çà ïîñëåäíåå âðåìÿ àæèîòàæ âîêðóã êðèïòîâàëþò ñèëüíî ïîóòèõ — íà ýòî îáðàòèëà âíèìàíèå äàæå NVIDIA, êîòîðàÿ ðàíåå âûïóñêàëà ñïåöèàëüíûå âèäåîêàðòû äëÿ ìàéíèíãà. Â êîìïàíèè ñ÷èòàþò, ÷òî ýòî íàïðàâëåíèå íå ïðèíîñèò ÷åëîâå÷åñòâó íè÷åãî ïîëåçíîãî, â îòëè÷èå îò òåõíîëîãèé èñêóññòâåííîãî èíòåëëåêòà.
Ïÿòü ëåò íàçàä Nintendo ïîêàçàëà, ÷òî óìååò äåëàòü îòêðûòûå ìèðû âñåì íà çàâèñòü — ÷òî ãåéìåðû, ÷òî ðàçðàáîò÷èêè ñ÷èòàþò The Legend of Zelda: Breath of the Wild îäíîé èç ëó÷øèõ èãð XXI âåêà. Òåïåðü æå êîðïîðàöèÿ íàìåðåâàåòñÿ ïîâòîðèòü óñïåõ, è, ñóäÿ ïî ãåéìïëåéíîìó âèäåî, ó íå¸ åñòü âñå øàíñû íà î÷åðåäíîé òðèóìô.
OnePlus ïðåäñòàâèëà ñïåöèàëüíóþ «êîñìè÷åñêóþ» âåðñèþ ñâîåãî ôëàãìàíñêîãî ñìàðòôîíà ïîä íàçâàíèåì OnePlus 11 Jupiter Rock Limited Edition. Êàê è áûëî îáåùàíî, îí ñäåëàí ñ ïðèìåíåíèåì óíèêàëüíîãî ìàòåðèàëà, à êàæäûé ýêçåìïëÿð ïîëó÷àåòñÿ âèçóàëüíî óíèêàëüíûì.
Â 2025 ãîäó íà Ëóíó äîëæíû îòïðàâèòüñÿ êîñìîíàâòû NASA, è äî èõ ïðèë¸òà àãåíòñòâî ïëàíèðóåò ðàçâåðíóòü íà ñïóòíèêå Çåìëè ìîáèëüíóþ ñâÿçü. Ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà äîâåðèëè Nokia — ïðåäñòàâèòåëè áðåíäà óæå ðàññêàçàëè, äëÿ ÷åãî êîñìîíàâòàì 4G, è íà êàêîé ðàêåòå ñåòåâîå îáîðóäîâàíèå îòïðàâèòñÿ â êîñìîñ.
Ïî÷òè äåñÿòü ëåò PC-ãåéìåðû ìå÷òàëè ïðèêîñíóòüñÿ ê The Last of Us — õèòîâîìó ýêñêëþçèâó ñíà÷àëà PlayStation 3, ïîòîì PlayStation 4, è, íàêîíåö, PlayStation 5. È âîò, ïîñòàïîêàëèïòè÷åñêàÿ äðàìà íàêîíåö-òî äîáðàëàñü äî ïîáîðíèêîâ ìûøè ñ êëàâèàòóðîé. Åñòü, ïðàâäà, îäíà çàãâîçäêà.
Íà êîíôåðåíöèè CFMS 2023 êîìïàíèÿ ïîäåëèëàñü ïëàíàìè ïî âûïóñêó òâåðäîòåëüíîãî íàêîïèòåëÿ ðåêîðäíîé ¸ìêîñòè. Åãî ïîäðîáíûå õàðàêòåðèñòèêè ïîêà íå îáúÿâëåíû, íî â ñåòè óæå ïîÿâèëèñü ïåðâûå ïðåäïîëîæåíèÿ î âíóòðåííåé ñòðóêòóðå è öåíå áóäóùåé íîâèíêè.
Êàòàëîã òåõíèêè Xiaomi äëÿ óìíîãî äîìà ïîïîëíèëà ñèñòåìà îñâåùåíèÿ Mijia Magnetic Track Light. Îíà ïîëó÷èëà ìîäóëüíóþ êîíñòðóêöèþ, áëàãîäàðÿ ÷åìó ïîëüçîâàòåëü ìîæåò ñàìîñòîÿòåëüíî êîíôèãóðèðîâàòü êîëè÷åñòâî è ìåñòîïîëîæåíèå ñâåòèëüíèêîâ.
Microsoft ðàññêàçàëà î íîâîé ñôåðå ïðèìåíåíèÿ íåéðîñåòè GPT-4, ïðåäñòàâèâ ïðèëîæåíèå Security Copilot. Îðèåíòèðîâàííûé íà ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè IT-áåçîïàñíîñòè, ïðîãðàììíûé èíñòðóìåíò íà áàçå ÈÈ ïîçâîëèò áûñòðî ðåøàòü ñëîæíûå çàäà÷è è áîëåå ýôôåêòèâíî ïðîòèâîñòîÿòü êèáåðóãðîçàì.
Êîìïàíèÿ DJI ïðåäñòàâèëà äâå íîâèíêè — FPV-î÷êè äëÿ äðîíà DJI Avata ïîä íàçâàíèåì Goggles Integra è êîíòðîëëåð RC Motion 2. Óñòðîéñòâà, ïî çàâåðåíèþ áðåíäà ïðåäëàãàþò «èììåðñèâíûé îïûò óïðàâëåíèÿ» è ìîãóò ïîõâàñòàòüñÿ ïðèëè÷íûì âðåìåíåì àâòîíîìíîé ðàáîòû.
Â ñåòè ïîÿâèëèñü ïåðâûå ïîäðîáíîñòè î ïîðòàòèâíîé èãðîâîé êîíñîëè GPD Win Mini â ôîðì-ôàêòîðå ðàñêëàäóøêè. Ïî ñëîâàì àâòîðà YouTube-êàíàëà The Phawx, íîâèíêà ñ ïðîèçâîäèòåëüíûì æåëåçîì ñòàíåò àëüòåðíàòèâîé Steam Deck äëÿ ïîëüçîâàòåëåé, êîòîðûå ñ÷èòàþò óñòðîéñòâî Valve ñëèøêîì ãðîìîçäêèì.
Êîãäà-òî ðîáîò-ïûëåñîñ êàçàëñÿ äîðîãîé èãðóøêîé, à ñåé÷àñ ýòî îáûäåííûé ãàäæåò äëÿ óáîðêè, êîòîðûé ìîæíî óâèäåòü ïðàêòè÷åñêè â êàæäîì äîìå. Íî íå âñå ãîòîâû ñðàçó âûêëàäûâàòü çà óìíîãî ïîìîùíèêà ïî äîìó êðóãëóþ ñóììó. Â òàêîì ñëó÷àå ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîñòóïíûå ìîäåëè, ñïîñîáíûå ïðèÿòíî óäèâèòü âîçìîæíîñòÿìè. Ê íèì îòíîñèòñÿ è Enchen Vacuum Cleaner R2 Pro. Ïðîâåðèì ãàäæåò â äåëå.
Windows ìîæíî óñòàíîâèòü ïðàêòè÷åñêè íà ëþáîé êîìïüþòåð, íî çà ýòî ïðèõîäèòñÿ ïëàòèòü «ãðîìîçäêîñòüþ» è ïðîáëåìàìè ñ îïòèìèçàöèåé. Ïî èíôîðìàöèè ïîðòàëà Windows Central, âñêîðå Microsoft èñïðàâèò ýòó íåäîðàáîòêó, âûïóñòèâ ñïåöèàëüíóþ «ìîäóëüíóþ» âåðñèþ ÎÑ, êîòîðàÿ áóäåò àäàïòèðîâàíà äëÿ ñàìûõ ðàçíûõ óñòðîéñòâ.
Ïîñëå ÷åðåäû àíîíñîâ êîìïàíèÿ Bayanat âìåñòå ñ ÿïîíñêèì ïðîèçâîäèòåëåì Aerwins Technologies íàêîíåö îôèöèàëüíî ïðåäñòàâèëà â ÎÀÝ ëåòàþùèé ìîòîöèêë Xturismo Hoverbike. Êàæäàÿ èç åãî 230 ëîøàäèíûõ ñèë áóäåò íàïðàâëåíà íà ïîìîùü ëþäÿì â ñïàñàòåëüíûõ îïåðàöèÿõ.
Êîìïàíèÿ Lenovo ïðåäñòàâèëà íîóòáóê Slim Pro 9i. Îí èíòåðåñåí íå òîëüêî ìîùíûì æåëåçîì, íî è äèñïëååì ñ ïîëíûì îõâàòîì ñðàçó òð¸õ öâåòîâûõ ïðîñòðàíñòâ. Âäîáàâîê êîìïàíèÿ ïîêàçàëà åù¸ ÷åòûðå íîâûå ìîäåëè ñåðèé Slim è Yoga.
Èç-çà ñàíêöèé ÑØÀ äàæå êèòàéñêèå ïîäðÿä÷èêè íå ìîãóò âûïîëíÿòü çàêàçû HUAWEI íà âûïóñê ÷èïîâ, ïîñêîëüêó èñïîëüçóþò àìåðèêàíñêîå îáîðóäîâàíèå. Ïîýòîìó â êîìïàíèè ñêîíöåíòðèðîâàëèñü íà ðàçâèòèè âíóòðåííåãî ïðîèçâîäñòâà ñâîèìè ñèëàìè. Ïî äàííûì Bloomberg, òåõíîãèãàíò óæå äîñòèã ïðîìåæóòî÷íûõ óñïåõîâ â ýòîì íàïðàâëåíèè.
Ñóòü ñîâðåìåííîãî èíôîðìàöèîííîãî ïðîñòðàíñòâà òàêîâà, ÷òî ïîïóëÿðíîå ñåãîäíÿ çàáûâàåòñÿ óæå çàâòðà. Âñþ ñèëó ýòîãî ïðàâèëà ïðî÷óâñòâîâàëà íà ñåáå Multiversus. Ïîëãîäà íàçàä îíà äåìîíñòðèðîâàëà áåøåíûé îíëàéí, à ñåé÷àñ çàêðûâàåòñÿ. Èãðîêîâ òàêîé ïîâîðîò ñîáûòèé èçðÿäíî ðàçîçëèë.
Êîìïàíèÿ Digma ïðåäñòàâèëà íà ðîññèéñêîì ðûíêå äâà ìîíîáëîêà: Pro AiO 23i è Pro AiO 27i. Íîâèíêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðåøåíèÿ ïîâñåäíåâíûõ çàäà÷ è ìóëüòèìåäèéíûõ ðàçâëå÷åíèé, ïîääåðæèâàþò àïãðåéä ÎÇÓ è îñíàùàþòñÿ íàáîðîì ðàçú¸ìîâ äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ âíåøíèõ äèñïëååâ è äðóãîé ïåðèôåðèè.
Íà ïîñòåðàõ, ïîñâÿù¸ííûõ åù¸ íå âûïóùåííûì Meizu 20 è 20 Pro, â êàäð íèêîãäà íå ïîïàäàëà íèæíÿÿ ðàìêà äèñïëåÿ. Ñåãîäíÿ â ñåòè ïîÿâèëàñü ôîòîãðàôèÿ îáåèõ ìîäåëåé â «ïîëíûé» ðîñò — èçîáðàæåíèå ïîñòàâèëî òî÷êó â ýòîì âîïðîñå.
Íåäàâíî çàíîâî àíîíñèðîâàííûé ñèêâåë ìðà÷íîé õàðäêîðíîé ýêøåí-RPG Lords of the Fallen 2 áóäåò ïðîäàâàòüñÿ ïî öåíå âûñîêîáþäæåòíûõ òàéòëîâ. Îá ýòîì çàÿâèë ïðåçèäåíò CI Games Ìàðê Òûìèíüñêèé.
Ýíòóçèàñòàì, èçó÷àþùèì êîä Google Photos, óäàëîñü àêòèâèðîâàòü â ïðèëîæåíèè íîâûå âîçìîæíîñòè ðåäàêòèðîâàíèÿ âèäåî. Îäíà èç íèõ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà ðàçìûòûõ ðîëèêîâ, âòîðàÿ ïîçâîëÿåò áûñòðî íàëîæèòü íóæíûé ôèëüòð íà ãîòîâûé ìàòåðèàë.
Ïðîø¸ë ìåñÿö, è ìàëî-ïîìàëó íàðîä íà÷àë çàáûâàòü îá Atomic Heart — øóòåð Mundfish êàê ñëåäóåò îòãðåìåë, ïðèøëî âðåìÿ äðóãèõ ãðîìêèõ ðåëèçîâ. YouTube-áëîãåðû, âïðî÷åì, íå ñîáèðàþòñÿ ðàññòàâàòüñÿ ñ ýêøåíîì, âåäü ñ åãî ïîìîùüþ ìîæíî ïîðîäèòü íåìàëî ëþáîïûòíûõ ìåìîâ.
Åâðîïîë ïîäãîòîâèë îò÷¸ò î ïîòåíöèàëå èñïîëüçîâàíèÿ ChatGPT è äðóãèõ ïðîäâèíóòûõ ÿçûêîâûõ ìîäåëåé äëÿ ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèé. Ñïåöèàëèñòû ïðàâîîõðàíèòåëüíîãî âåäîìñòâà íàçâàëè íåñêîëüêî íàïðàâëåíèé, ãäå íåéðîñåòè ìîãóò îêàçàòüñÿ ïîëåçíûìè çëîóìûøëåííèêàì.
Â ýòîì âûïóñêå Èíñàéäîâ: ñòàëî èçâåñòíî, ñêîëüêî âèäåîïàìÿòè ïîëó÷èò RTX 4070; Xiaomi Civi 2s ïîÿâèëñÿ íà ñàéòå êèòàéñêîãî ñåðòèôèêàòîðà; HUAWEI ðàáîòàåò íàä âòîðîé âåðñèåé óìíûõ ÷àñîâ ñ òîíîìåòðîì.
Àááðåâèàòóðà GOTY (Game of the Year) äàâíî âîøëà â ãåéìåðñêóþ òåðìèíîëîãèþ. È âèíîâàòû â ýòîì íå òîëüêî ðàçëè÷íûå ïåðåèçäàíèÿ õèòîâ, íî åù¸ è æóðíàëèñòû, âðó÷àþùèå íàãðàäó çà ëó÷øóþ èãðó ãîäà êàæäîìó ìàëî-ìàëüñêè çàìåòíîìó ðåëèçó. Îäíàêî êîëè÷åñòâî òàéòëîâ, êîòîðûå íîñèëè íà ðóêàõ ñðàçó íåñêîëüêî óâàæàåìûõ îðãàíèçàöèé, ìîæíî ïåðåñ÷èòàòü ïî ïàëüöàì — è íåäàâíî èõ ñòàëî íà îäèí áîëüøå.
Êîìïàíèÿ SAIC ïðåäñòàâèëà íîâûé ýëåêòðîêàð ïðåìèàëüíîãî óðîâíÿ — Rising F7. Íîâèíêà âûïîëíåíà â êóçîâå ñåäàíà è äîñòóïíà â íåñêîëüêèõ êîìïëåêòàöèÿõ, êîòîðûå îòëè÷àþòñÿ ìåæäó ñîáîé ¸ìêîñòüþ àêêóìóëÿòîðà, ìîùíîñòüþ äâèãàòåëÿ è çàïàñîì õîäà.
Ðàçðàáîò÷èêè èãð íåðåäêî îøèáàþòñÿ, â ðåçóëüòàòå íåõîòÿ ðàäóÿ ïèðàòîâ. Òàê âûøëî è íà ýòîò ðàç: Wild Hearts, àìáèöèîçíûé àíàëîã Monster Hunter, ïî îøèáêå ëèøèëñÿ Denuvo. Ýêøåí òóò æå ïîïàë íà òîððåíò-òðåêåðû.
Íåäàâíî ñîñòîÿëñÿ ãëîáàëüíûé ñòàðò ïðîäàæ ôëàãìàíñêîãî ñìàðòôîíà vivo X90 Pro. Óâû, ïëþñ-âåðñèÿ îñòàëàñü ýêñêëþçèâîì êèòàéñêîãî ðûíêà. Íî èíòåðåñíîé ïîëó÷èëàñü è îáû÷íàÿ «ïðîøêà» — ðàññêàçûâàåì, ÷òî î íåé èçâåñòíî èç çàðóáåæíûõ ïóáëèêàöèé.
Ñïåöèàëèçèðóþùàÿ íà ðàçðàáîòêå ÏÎ ïîä çàêàç ðîññèéñêàÿ êîìïàíèÿ «ÂåéâÀêñåññ» îïòèìèçèðîâàëà ðàáîòó ñèñòåìû óìíîãî äîìà îäíîãî èç êðóïíåéøèõ ìåæäóíàðîäíûõ ïðîèçâîäèòåëåé áûòîâîé òåõíèêè Haier. Â ÷àñòíîñòè, ñïåöèàëèñòû ðåàëèçîâàëè ñîáñòâåííûé ïðîòîêîë è ïîâûñèëè ñêîðîñòü ðåàêöèè óñòðîéñòâ íà çàïðîñû ïîëüçîâàòåëåé.
Äåâóøêà-õàêåð EMPRESS ïðîäîëæàåò ïðîâîöèðîâàòü ñâîþ àóäèòîðèþ. Â÷åðà îíà çàÿâèëà, ÷òî íå ñîáèðàåòñÿ âçëàìûâàòü ðåìåéê Resident Evil 4, à ïîòîì, ñïóñòÿ ñ÷èòàíûå ÷àñû, âíåçàïíî èçìåíèëà ñâî¸ ðåøåíèå.
Íåäàâíî ÷àò-áîò OpenAI ïîëó÷èë ïîääåðæêó ïëàãèíîâ ïî ïîäïèñêå Plus. Ñ íèìè íåéðîñåòü íàó÷èëàñü âûõîäèòü â èíòåðíåò è çàäåéñòâîâàòü ôóíêöèîíàëüíîñòü ñòîðîííèõ ñåðâèñîâ. Âïðî÷åì, íàäåëèòü ÈÈ íîâûìè âîçìîæíîñòÿìè áåñïëàòíî òîæå íåòðóäíî: ïîìîãóò ðàñøèðåíèÿ äëÿ áðàóçåðà. Ðàññêàçûâàåì î òð¸õ èíñòðóìåíòàõ, óñêîðÿþùèõ ðàáîòó ñ âåá-ñòðàíèöàìè è èíôîðìàöèåé â ñåòè.
Ningmei Cube II — ýòî âòîðîå ïîêîëåíèå ìèíè-ÏÊ îò äî÷åðíåãî áðåíäà Xiaomi. Êîìïüþòåð ïîìåùàåòñÿ íà ëàäîíè, âåñèò ìåíüøå ñìàðòôîíà è ïîñòðîåí íà áàçå ïðîöåññîðà Intel.
Áðåíä Red Magic, ïðèíàäëåæàùèé Nubia, àíîíñèðîâàë ãëîáàëüíûé ñòàðò ïðîäàæ ñâîåãî 27-äþéìîâîãî èãðîâîãî ìîíèòîðà. Ñðåäè ãëàâíûõ åãî äîñòîèíñòâ — ìàòðèöà mini-LED, âûñîêàÿ ÿðêîñòü è îáèëèå ïîðòîâ.
HyperX Pulsefire Warp ïîçèöèîíèðóåòñÿ êàê ë¸ãêàÿ, àâòîíîìíàÿ è íàä¸æíàÿ èãðîâàÿ ìûøü. Îíà ïîëó÷èëà ñåíñîð PixArt 3335 ñ ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ îò 400 äî 16 000 dpi, âîçìîæíîñòü íàñòðîéêè ÷åðåç ôèðìåííîå ÏÎ HyperX Illusion è êëàññè÷åñêóþ ñèììåòðè÷íóþ ôîðìó.
Âìåñòå ñ îáû÷íûì Redmi Note 12 Turbo êîìïàíèÿ Xiaomi ïðåäñòàâèëà ñïåöèàëüíóþ ëèìèòèðîâàííóþ âåðñèþ ñìàðòôîíà, âûïîëíåííóþ â ñòèëå âñåëåííîé «Ãàððè Ïîòòåð». Àïïàðàò âûäåëÿåòñÿ âíåøíèì âèäîì è áîãàòûì êîìïëåêòîì ïîñòàâêè. Êðîìå òîãî, äëÿ ôàíàòîâ ïîòòåðèàíû ïîêàçàëè è ìîäèôèöèðîâàííûå TWS-íàóøíèêè Redmi Buds 4.
Êîìïàíèÿ HP îáúÿâèëà î âûïóñêå íîâûõ èãðîâûõ íîóòáóêîâ, âêëþ÷àÿ îáíîâëåíèå ñâîåé áþäæåòíîé ëèíåéêè Victus. Âñåãî áûëè àíîíñèðîâàíû òðè ìîäåëè: Victus 16, Omen 16 è Omen Transcend 16. Îíè îñíàùàþòñÿ ïðîöåññîðàìè ïîñëåäíåãî ïîêîëåíèÿ è âèäåîêàðòàìè 40-é ñåðèè îò NVIDIA.
Xiaomi îáúÿâèëà î ñòàðòå ïðîäàæ òåëåâèçîðîâ ñåðèè S, â êîòîðóþ âîøëè äâå ìîäåëè — S65 è S75. Íîâèíêè îòëè÷àþòñÿ âûñîêîé ÷àñòîòîé îáíîâëåíèÿ è ðàçðåøåíèåì 4K, ïðè ýòîì ñòîèìîñòü ñòàðòóåò îò $435.
Cooler Master àíîíñèðîâàëà îðèãèíàëüíûé ïðîäóêò äëÿ âëàäåëüöåâ ñòàðûõ èëè ÷àñòè÷íî íåèñïðàâíûõ íîóòáóêîâ áðåíäà Framework. Ïëîñêèé êîðïóñ íåîáû÷íîé ôîðìû ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü êîìïîíåíòû ëýïòîïà äëÿ ñáîðêè ìèíèàòþðíîãî ñèñòåìíèêà, êîòîðûé ìîæíî ïîâåñèòü íà ñòåíó èëè áåç òðóäà ðàçìåñòèòü â îãðàíè÷åííîì ïðîñòðàíñòâå.
Âî âòîðíèê, 28 ìàðòà, «Ðóññêàÿ ìåäèàãðóïïà» (ÐÌÃ) îáúÿâèëà î çàïóñêå îíëàéí-ñòàíöèè Neuro Flow, âñå òðåêè â ýôèðå êîòîðîé ñîçäàíû ñ ïîìîùüþ íåéðîñåòè Mubert. Ïî èìåþùåéñÿ èíôîðìàöèè, èíâåñòèöèè â ïðîåêò ñîñòàâèëè äî 10 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Âäîáàâîê ê áàçîâîìó Play 7T êîìïàíèÿ Honor âûïóñòèëà «ïðîøêó»: îíà ïîëó÷èëà íå òàêîé ¸ìêèé àêêóìóëÿòîð, êàê ìëàäøàÿ ìîäåëü, íî âûïîëíåíà â êîðïóñå òîëùèíîé 7,43 ìì è îñíàùåíà ïðîöåññîðîì MediaTek Dimensity 700.
Íåñêîëüêî äíåé íàçàä ñîñòîÿëàñü ïðåìüåðà îáíîâë¸ííîé Resident Evil 4. Êîíñåíñóñ âîêðóã ýêøåí-õîððîðà ñëîæèëñÿ î÷åâèäíûé: õèò! Îäíàêî õèò, óâû, ñëåãêà íåïîëíûé — ðàçðàáîò÷èêè íå óñïåëè äîäåëàòü áîíóñíûé ðåæèì Mercenaries è ïîîáåùàëè âûïóñòèòü åãî íåìíîãî ïîãîäÿ. Ýòî, âïðî÷åì, íå çíà÷èò, ÷òî â èãðå íåò ëþáîïûòíûõ íàì¸êîâ íà ñëåãêà çàäåðæèâàþùèéñÿ êîíòåíò.
Êàê ñîîáùàåò èçäàíèå ÒÀÑÑ, ðîññèéñêèå áàíêè óæå ãîòîâû â ïèëîòíîì ðåæèìå ïðåäîñòàâèòü êëèåíòàì âîçìîæíîñòü ñîâåðøàòü îïåðàöèè ñ öèôðîâûì ðóáë¸ì — âèðòóàëüíûì àíàëîãîì ðåàëüíîãî ðóáëÿ, õðàíÿùèìñÿ íà ñïåöèàëüíîì ýëåêòðîííîì êîøåëüêå.
Â Êèòàå ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ íîâîãî ñìàðòôîíà Redmi Note 12 Turbo. Õîòü ýòî è ìîäåëü ñðåäíåãî óðîâíÿ, âî ìíîãîì àïïàðàò íå óñòóïàåò áîëåå äîðîãèì óñòðîéñòâàì. Ê ïðèìåðó, ó íåãî 12-áèòíûé ýêðàí, ïðîöåññîð ñ ôëàãìàíñêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ è êàìåðà ñ îïòè÷åñêîé ñòàáèëèçàöèåé.
Óæå íà ýòîé íåäåëå â ìîñêîâñêîì ÖÂÊ «Ýêñïîöåíòð» íà Êðàñíîé Ïðåñíå ïðîéäóò ÷åòûðå êðóïíûõ ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ ëþáèòåëåé àâòî-, ìîòî- è âåëîòåõíèêè äëÿ àêòèâíîãî îòäûõà: «ÌîòîÂåñíà 2023», «MOTORSPORT EXPO 2023», «ÅÄðàéâ 2023» è «Âåëîêóëüò 2023». Íà íèõ îæèäàåòñÿ ïðåçåíòàöèÿ ðàíåå íåèçâåñòíûõ íà ðîññèéñêîì ðûíêå ìîòîöèêëåòíûõ áðåíäîâ, âûñòóïëåíèå çíàìåíèòûõ ãîíùèêîâ è ëåêöèè îò Ôåäåðàöèè âåëîñèïåäíîãî ñïîðòà â Ðîññèè.
Äàòà ïðåçåíòàöèè OnePlus Nord CE 3 Lite 5G óæå èçâåñòíà, íî êîìïàíèÿ ïðîäîëæàåò ïîäîãðåâàòü èíòåðåñ àóäèòîðèè ê ñìàðòôîíó. Ñâåæèå îôèöèàëüíûå òèçåðû ïðîäåìîíñòðèðîâàëè óñòðîéñòâî â äðóãîì öâåòå êîðïóñà, à òàêæå ðàñêðûëè îäíó èç åãî âàæíûõ òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê.
Ìåäëåííî, íî âåðíî BioWare ðàáîòàåò íàä Dreadwolf — ÷åòâ¸ðòîé ÷àñòüþ çíàêîâîé ôýíòåçèéíîé ñàãè Dragon Age. Ïðîåêò ñêëàäûâàåòñÿ íåñïåøíî, ïîýòîìó êîìàíäà ïîçâàëà ñåáå íà ïîìîùü âåòåðàíîâ.
Àññîðòèìåíò ýëåêòðîíèêè OPPO ïîïîëíèë Wi-Fi ðîóòåð AX5400. Íîâèíêà èíòåðåñíà íåîáû÷íûì äèçàéíîì, âûñîêîé ñêîðîñòüþ ïåðåäà÷è äàííûõ è ïîääåðæêîé ôèðìåííîãî àëãîðèòìà O-Router Boost — îí íàõîäèò â ñåòè ñìàðòôîíû ñ ïðîøèâêîé ColorOS 13 è âûøå, îïòèìèçèðóÿ èõ ñêîðîñòü ñîåäèíåíèÿ ñ ñåòüþ.
Àâòîðû YouTube-êàíàëà Allstate Protection Plans ïðîâåëè ëþáîïûòíûé ýêñïåðèìåíò, îöåíèâ ñòîéêîñòü âñåõ òð¸õ ìîäåëåé ñåðèè Galaxy S23. Ìåòîä òåñòèðîâàíèÿ áûë âûáðàí ýêñòðåìàëüíûé — ãàäæåòû ñáðàñûâàëè ñ âûñîòû, èìèòèðóÿ îáû÷íîå «áûòîâîå» ïàäåíèå.
Ìíîãî ëåò íàçàä, â áîðîäàòûõ äåâÿíîñòûõ, ìíîãèå ãåéìåðû ìå÷òàëè, ÷òîáû çâ¸çäû êèíî ñòàëè ãëàâíûìè ãåðîÿìè âèäåîèãð. ×òî æ, òàêèå âðåìåíà íàñòóïèëè — è Crime Boss: Rockay City òîìó ÿðêîå äîêàçàòåëüñòâî.
Êîïèëêó ñëóõîâ î ïåðâîì àâòîìîáèëå Xiaomi ïîïîëíèë áëîãåð èç Êèòàÿ, îïóáëèêîâàâøèé ñåðèþ ðåíäåðîâ ñ äèçàéíîì áóäóùåé íîâèíêè. Â èõ îñíîâó ëåãëè âñå ïðåäûäóùèå îòðàñëåâûå óòå÷êè, ïðè ýòîì íà ñâåæèõ èçîáðàæåíèÿõ ýëåêòðîêàð â äåòàëÿõ ïîêàçàí ñ ðàçíûõ ñòîðîí.