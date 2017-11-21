Что купить для Apple iPhone 8?

iPhone 8 представляет собой уже знакомый всем смартфон Apple с 4,7-дюймовым экраном, но на сей раз аппарат выполнен из стекла и за счёт этого обзавёлся приятными «фишками». Главная из них — возможность зарядки с помощью беспроводного устройства, о чём фанаты Apple мечтали уже давно. Не вернулся 3,5-мм аудиоразъём, но и Lightning, вопреки прогнозам, не получил обратную совместимость с USB Type-C. Сделать iPhone удобнее в использовании и более защищённым от случайных катастроф призваны новые аксессуары, о которых мы расскажем ниже.
Дисплей iPhone 8 по-прежнему отличается отличным запасом яркости и передает цвета, близкие к реальным. К сожалению, Apple не раскошелилась на стекло, устойчивое к ударам, а потому производители аксессуаров продолжают выпускать закалённые стёкла для защиты передней панели от повреждений. Например, недорогое закалённое стекло позволяет сохранить блестящую поверхность дисплея в нетронутом состоянии на весь срок эксплуатации смартфона.
Мягкие протекторы отличаются наличием олеофобного покрытия, закруглённых краев для лучшего тактильного ощущения и гарантируют максимальную прозрачность без каких-либо изъянов. Защитный слой полного покрытия отличаются точным соответствием размерам дисплея без отступа от краёв. Аксессуар отлично гасит удар и не боится царапин или уколов.
Современные закалённые протекторы отличаются высокой эргономикой и удобством при свайпах от края экрана. Крайне интересное решение — стекла, усиленные по краю алюминием.
Обратим внимание на классические способы защиты корпуса смартфона от любых видов повреждений. Как и прежде, в этом сегменте лидируют тонкие силиконовые накладки, доступные в самых разных вариациях, хотя самыми распространёнными остаются прозрачные накладки из силикона.
Чехлы Baseus с градиентным окрашиванием и необычными яркими цветами.
Противоударный чехол с необычным декором задней крышки. Толщина стенки составляет 0,5 мм, благодаря чему камера не царапается о стол, а лёгкие удары и постоянное трение о стол не оставляет каких-либо следов на поверхности.
Прозрачные чехлы с красивыми принтами в красных и золотых тонах. Защитные свойства чехла не уступают менее привлекательным собратьям на рынке.
Чехлы с цветными принтами, которые покрывают всю площадь чехла и скрывают дизайн смартфона в вашей руке.
Однотоновые матовые чехлы, которые заметно снижают скольжение iPhone 8 в ладони. Это особенно актуально зимой, когда на руках надеты перчатки, способствующие случайному выскальзыванию смартфона на землю.
Красивый тонкий чехол со специальными вставками на торцах для рассеивания удара при падении.
Жёсткий чехол минимальной толщины от Nillkin. Frosted Shield стоит несколько дороже других моделей, однако прочный пластик не собирает отпечатки пальцев и гарантирует защиту от большинства распространённых повреждающих факторов.
Гибридный чехол для iPhone 8 состоит из двух частей. Пластиковый каркас защищает корпус от повреждений. Магнитная площадка позволяет закреплять смартфон на магнитном автомобильном держателе, при этом откидная ножка-подставка фиксирует iPhone 8 горизонтально на столе для удобного просмотра фото и видео.
Похожий чехол с магнитной площадкой и откидным кольцом для ношения смартфона на пальце.
Мощный противоударный чехол с секретным отсеком для банковской карты.
В канун первого зимнего месяца предлагаем вам обратить внимание на красивые меховые чехлы с приятной мягкой поверхностью. Для тех, чьи пальцы особенно сильно мерзнут на холоде, предусмотрена небольшая шапочка. Она же убережёт iPhone 8 от падений, если вы вдруг споткнетесь или поскользнетесь на снегу.
Чехол-портмоне для iPhone 8 предназначен для хранения и ношения денег, документов и банковских карт. Для этого на задней панели чехла предусмотрено несколько отсеков, скрытых за откидной крышкой.
Металлический бампер для максимальной защиты iPhone 8 от ударов. Прозрачная задняя сохранит равномерную толщину смартфона и не скроет внешний вид iPhone 8 от посторонних.
Противоударный герметичный бампер, гарантирующий защиту по стандарту IP68.
Чехол-подставка из искусственной кожи с откидной крышкой. Это довольно толстая, но крайне надёжная защита iPhone 8, причём даже удар о твёрдый асфальт не приведёт к печальным последствиям.
Тонкий чехол-книжка с полноценной защитой корпуса и дисплея. В случае необходимости чехол можно использовать как подставку для смартфона. Как и большинство аксессуаров выше, этот чехол можно использовать одновременно с закалённым стеклом.
С комфортом смотреть фильмы на iPhone 8 можно и без помощи чехлов со сложной конструкцией. Например, эта лёгкая складная подставка удерживает смартфон на месте, а в сложенном состоянии помещается даже в кошелёк.
Чтобы продлить невыдающееся время автономной работы iPhone 8, рекомендуем обратить внимание на защитный чехол со встроенной батареей, чтобы гаджет непрерывно восполнял потраченную энергию. Чехлы в четырёх разных цветах с батареей на 10 000 мАч обладают гладким дизайном со скруглёнными краями для лучшего контакта с рукой и откидной подставкой в нижней части корпуса.
Владельцы iPhone 8 вновь не могут заряжать смартфон и одновременно слушать музыку — для двух разных целей предлагается всего один Lightning-разъем. Решают проблему специальные переходники с традиционным 3,5-мм разъёмом и полноценным USB-выходом. Отметим, что такой переходник не подходит для разговора с собеседником по аудиогарнитуре.
Провод для зарядки больше других аксессуаров подвергается физическому воздействию и, как следствие, чаще выходит из строя. Мы всегда рекомендуем заранее приобрести запасной кабель в усиленной синтетической оплетке. Например, эта модель отличается красивой неоновой подставкой, пока iPhone 8 находится у розетки.
Этим самым кабелем можно заряжать iPhone 8 не только дома, но и в автомобиле через специальное зарядное устройство. Например, Aukey с двумя USB-выходами поддерживает технологию быстрой зарядки от Qualcomm и отличается компактными размерами.
Настольная зарядная станция с тремя USB-выходами и подставкой для одновременной зарядки всех мобильных устройств у вас дома. Можно установить дома или на работе и втрое эффективнее использовать единственную розетку.
Дома возле кровати можно поставить стильную подставку для смартфонов и часов из качественного дерева.
Apple ещё не выпустила фирменное зарядное устройство для беспроводного пополнения заряда, однако уже сейчас можно приобрести док-станцию Ugreen повышенной мощности 10 Вт для быстрого восстановления заряда аккумулятора iPhone 8 «по воздуху».
Набор внешних объективов для создания панорамных снимков, красивых групповых селфи и других необычных снимков для социальной сети.
Как вы считаете, выгоднее ли приобрести сейчас iPhone 8 с отточенным годами дизайном или совершенно новый iPhone X с продвинутыми функциями и футуристичным видом?
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trogorod,
То же самое что и для 7, 6
brokerZIP,
trogorod,
Актуальнее было бы не "Что купить для Apple iPhone 8", а "Кому и как подороже продать Apple iPhone 8"
Батареек и побольше
Steklorez,
Самодостаточен. Ничего не нужно
Steklorez,
Конкурс в категории "Шутки за 300" в самом разгаре!
Steklorez,
Достаточно чехла-аккумулятора на случай отсутствия зарядки более суток. Либо брать плюс версию
Steklorez,
На штуку $ надеть чехол за 120рэ))
Айфон 8 не стоит штуку долларов, это к десятке
Мозги ! И кучу батарей !
Собакевич,
Тухлая шутка это сам iPhone. Из-года в год повторяют.
=HACKERMAN=,
А зачтём его продавать - самый что ни на есть актуальный смартфон
Nasty1111,
Актуальный понятие растяжимое, для меня его аналоги ещё в первом тысячилетии были актуальны, а сейчас это шаг назад, ставить недопроцы в купе с недоосями, и разбавлять попутно собственными сервисами и контолем над разработчиками
=HACKERMAN=,
Имеешь право на собственное мнение, вот только не надо в каждой теме про айфон его постить, ощущение, что ты только и ждёшь, что бы тебя спросили
Nasty1111,
Можно подумать тебя спрашивают, когда ты пишешь)) я то по делу пишу - критика плохого никогда не бывает лишней, чем больше, тем справедливее, тем покупатель умнее, ведь противиться рекламе может только покупатель.
=HACKERMAN=,
Толсто)
=HACKERMAN=,
Недопроц - это ты сейчас про A11 Bionic, который уничтожил все существующие решения на рынке?
Скоро выйдет нечто новое от Snapdragon, но навряд ли они смогут сократить почти 2хкратный отрыв производительности 😏😅
Evgeniy_Aces,
Я имел ввиду все предыдущие арм чипы, чипы, которые только в этом году получили производительность сравнимую с x86_x64 архитектурой
Мозги?
my1tik,
"Что можно купить к/с айфоном/айфону?" - Ящик ролтона или доширак.
зеленый робот,
Второй с несвежим юмором.
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moskalchenko,
Едешь в транспорте, смотришь кино или играешь в наушниках, телефон на зарядке от батарейки. Рядовая ситуация.
10111,
От пальчиковой?
10111, zarjad derzhit na 8-ke idealjno. Plus versija 2 sutok- spokojno pod srednej nagruzkoj.
moskalchenko,
Не знаю, у меня чувак на работе на семёрке как горбун постоянно в зарядке сидит, поигрывает и видосы смотрит. В итоге заряд все время на 10 процах. Пока молчит, видимо его это устраивает. А я тебе не представляю смартфон без быстрой зарядки.
lalax,
*себя
lalax,
Ну или смартфон с большим аккумулятором или с быстрой зарядкой. А оптимальный вариант это 1+5)
uglygoblin,
Да, но с большим аккумулятором смартфоны в основном с отстойной начинкой. А с быстрой зарядкой на андройд есть выбор, а вот у хомяков, кроме как горбатиться у розетки выхода нет)
Купить в догонку облезающий с дефектным дисплеем iphone x
Как он хорош! Куплю скбе на НГ!
Vetchinasvareniem,
Серьёзно? Ведь если у вас 5S то целесообразно было бы SE 2 подождать, если экран побольше нужен то 6S с головой хватает, что 7, что 8 - как бы не стали радикально лучше (подумаешь, стереодинамики)
Купите iMac и MacBook, чтобы ощутить всю прелесть экосистемы от Apple) Сам хочу посмотреть на это, однако не планирую покупать ни iPhone, ни iMac, ни MacBook :D
Кто-то покупает Iphone 8? Я думаю продажи равны нулю...
Поверь, он нормально продаётся. Я бы тоже обновил свой 6s на 8, если бы у него был металлический корпус, а не стеклянный. Стекло на смартфоне как-то не практично
VityaBro,
Б/у-шные 6/6S и новые семёрки продаются/покупаются лучше
BLaZe_ru1,
Почему потому что использованные шестёрки (6/6S) и новые семёрки всё ещё продаются/покупаются гораздо лучше
серьёзно?
А еще обратил внимание что на некоторых фото Iphone 6 =) Может надо тему назвать - что купить для iphone 6?
То же самое, что и для всех смартфонов. Ктотвообще придумал эту тему «Что купить?»
Для Айфона надо купить сяоми
Какая гадость ваша заливная рыба)))) редакция позориться
Что купить для Apple iPhone 8?
Новую почку
les85,
ага, продать айфон и выкупить почку-)
sil0k,
Еще два петросяна.
Уже четверо.
Собакевич,
Не, нас больше. К 8 айфону уже почки кончились.
Аппле? Ещё один ноунейм! В китае узнают засмеют - Что за название?!
Нельзя ничего покупать, иначе на доширак монеток не останется (
tapdroid,
Пятый "щютник", думающий что он оригинален.
мусорку купить
Короче, ребят, там у них есть аксессуары, правда не дешевые, но они могут сделать из айфона почти андроид
Полно минималистичный чехлов из хороших материалов, а в статье предлагают какую-то жуть.
Что купить для айфон? Нормальный смартфон с широким функционалом, с полноценной ОС без ограничений, ну и аккумулятором, чтобы жил хоть до ночи.
Wital LT,
О, шестой камедиклабовец.
Собакевич,
Интересно, правда, откуда такие повторяющиеся шутки. Наверно неспроста.
По-моему он идеальный, особенно если учитывать, что он сейчас подешевел на фоне Ха.
Сперва нужно купить iPhone 8, чтобы для него что нибудь купить
Желчи местных писателей комментариев хватит целому городу на год...
Bloodyedge,
Да бросьте - какая желчь? Всё уныло и вторично.
Собакевич,
Как и обсуждаемый продукт.
Для айфон 8 надо купить айфон 10
Axror5501206,
Чтоб купить айфон 10 надо купить кеды, чтобы осенью с ножки на ножку в очереди переминаться.
Смотрю на этот разветвитель на зарядку и наушники и думаю это каким надо быть деб.лом чтобы купить это чудо инженерной мысли. Сяоми (MI6) тоже на дно идут, вслед за огрызком.
Человек Ч,
А вас остальные тенденции мобильного рынка (хотя какие тенденции - реальность) не беспокоят? Практически все современные смартфоны страдают разной степенью идиотии - с точки зрения, что смартфон это практичное, универсальное устройство.
А вы придрались к довольно редкому совпадению, когда вам и наушники и зарядка нужны - так ведь можно же!
Собакевич,
Только "практически все" не позиционируют свои устройства как премиум сегмент. И разной "идиотии" в огрызкофоне можно наковырять вагон и маленькую тележку.
Человек Ч,
А кто спорит - я не только из-за культа Айфоны не покупаю. Только, к сожалению, по тем же причинам мне не из чего выбрать и в стане Андроида.
Стеклянные корпуса, отсутствие нормальных слотов, аккумуляторов, экранов (2.5D, разной степени гнутие) и многое другое.
Но только в темах Айфона все как будто разум теряют (те, у кого он был, конечно).
Собакевич,
Разум теряют уже тогда, когда говорят, что к выгрызу в верхней части экрана со временем привыкаешь. Я покупаю самое дорогое устройство на рынке и должен ещё привыкать к ляпам пустоголовых инноваторов из купертино?
Айфон 10 конечно же купить
iPhone не поодерживает квик чардж от увалили, поэтому покупка автомобильного зу от аукей бесполезна.