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    • Что купить для Apple iPhone 8

    Что купить для Apple iPhone 8

    21.11.17Сергей Октанов67

    iPhone 8 представляет собой уже знакомый всем смартфон Apple с 4,7-дюймовым экраном, но на сей раз аппарат выполнен из стекла и за счёт этого обзавёлся приятными «фишками». Главная из них — возможность зарядки с помощью беспроводного устройства, о чём фанаты Apple мечтали уже давно. Не вернулся 3,5-мм аудиоразъём, но и Lightning, вопреки прогнозам, не получил обратную совместимость с USB Type-C. Сделать iPhone удобнее в использовании и более защищённым от случайных катастроф призваны новые аксессуары, о которых мы расскажем ниже.

    Дисплей iPhone 8 по-прежнему отличается отличным запасом яркости и передает цвета, близкие к реальным. К сожалению, Apple не раскошелилась на стекло, устойчивое к ударам, а потому производители аксессуаров продолжают выпускать закалённые стёкла для защиты передней панели от повреждений. Например, недорогое закалённое стекло позволяет сохранить блестящую поверхность дисплея в нетронутом состоянии на весь срок эксплуатации смартфона.

    Что купить для Apple iPhone 8

    Мягкие протекторы отличаются наличием олеофобного покрытия, закруглённых краев для лучшего тактильного ощущения и гарантируют максимальную прозрачность без каких-либо изъянов. Защитный слой полного покрытия отличаются точным соответствием размерам дисплея без отступа от краёв. Аксессуар отлично гасит удар и не боится царапин или уколов.

    Что купить для Apple iPhone 8

    Современные закалённые протекторы отличаются высокой эргономикой и удобством при свайпах от края экрана. Крайне интересное решение — стекла, усиленные по краю алюминием.

    Что купить для Apple iPhone 8

    Обратим внимание на классические способы защиты корпуса смартфона от любых видов повреждений. Как и прежде, в этом сегменте лидируют тонкие силиконовые накладки, доступные в самых разных вариациях, хотя самыми распространёнными остаются прозрачные накладки из силикона.

    Что купить для Apple iPhone 8

    Чехлы Baseus с градиентным окрашиванием и необычными яркими цветами.

    Что купить для Apple iPhone 8

    Противоударный чехол с необычным декором задней крышки. Толщина стенки составляет 0,5 мм, благодаря чему камера не царапается о стол, а лёгкие удары и постоянное трение о стол не оставляет каких-либо следов на поверхности.

    Что купить для Apple iPhone 8

    Прозрачные чехлы с красивыми принтами в красных и золотых тонах. Защитные свойства чехла не уступают менее привлекательным собратьям на рынке.

    Что купить для Apple iPhone 8

    Чехлы с цветными принтами, которые покрывают всю площадь чехла и скрывают дизайн смартфона в вашей руке.

    Что купить для Apple iPhone 8

    Однотоновые матовые чехлы, которые заметно снижают скольжение iPhone 8 в ладони. Это особенно актуально зимой, когда на руках надеты перчатки, способствующие случайному выскальзыванию смартфона на землю.

    Что купить для Apple iPhone 8

    Красивый тонкий чехол со специальными вставками на торцах для рассеивания удара при падении.

    Что купить для Apple iPhone 8

    Жёсткий чехол минимальной толщины от Nillkin. Frosted Shield стоит несколько дороже других моделей, однако прочный пластик не собирает отпечатки пальцев и гарантирует защиту от большинства распространённых повреждающих факторов.

    Что купить для Apple iPhone 8

    Гибридный чехол для iPhone 8 состоит из двух частей. Пластиковый каркас защищает корпус от повреждений. Магнитная площадка позволяет закреплять смартфон на магнитном автомобильном держателе, при этом откидная ножка-подставка фиксирует iPhone 8 горизонтально на столе для удобного просмотра фото и видео.

    Что купить для Apple iPhone 8

    Похожий чехол с магнитной площадкой и откидным кольцом для ношения смартфона на пальце.

    Что купить для Apple iPhone 8

    Мощный противоударный чехол с секретным отсеком для банковской карты.

    Что купить для Apple iPhone 8

    В канун первого зимнего месяца предлагаем вам обратить внимание на красивые меховые чехлы с приятной мягкой поверхностью. Для тех, чьи пальцы особенно сильно мерзнут на холоде, предусмотрена небольшая шапочка. Она же убережёт iPhone 8 от падений, если вы вдруг споткнетесь или поскользнетесь на снегу.

    Что купить для Apple iPhone 8

    Чехол-портмоне для iPhone 8 предназначен для хранения и ношения денег, документов и банковских карт. Для этого на задней панели чехла предусмотрено несколько отсеков, скрытых за откидной крышкой.

    Что купить для Apple iPhone 8

    Металлический бампер для максимальной защиты iPhone 8 от ударов. Прозрачная задняя сохранит равномерную толщину смартфона и не скроет внешний вид iPhone 8 от посторонних.

    Что купить для Apple iPhone 8

    Противоударный герметичный бампер, гарантирующий защиту по стандарту IP68.

    Что купить для Apple iPhone 8

    Чехол-подставка из искусственной кожи с откидной крышкой. Это довольно толстая, но крайне надёжная защита iPhone 8, причём даже удар о твёрдый асфальт не приведёт к печальным последствиям.

    Что купить для Apple iPhone 8

    Тонкий чехол-книжка с полноценной защитой корпуса и дисплея. В случае необходимости чехол можно использовать как подставку для смартфона. Как и большинство аксессуаров выше, этот чехол можно использовать одновременно с закалённым стеклом.

    Что купить для Apple iPhone 8

    С комфортом смотреть фильмы на iPhone 8 можно и без помощи чехлов со сложной конструкцией. Например, эта лёгкая складная подставка удерживает смартфон на месте, а в сложенном состоянии помещается даже в кошелёк.

    Что купить для Apple iPhone 8

    Чтобы продлить невыдающееся время автономной работы iPhone 8, рекомендуем обратить внимание на защитный чехол со встроенной батареей, чтобы гаджет непрерывно восполнял потраченную энергию. Чехлы в четырёх разных цветах с батареей на 10 000 мАч обладают гладким дизайном со скруглёнными краями для лучшего контакта с рукой и откидной подставкой в нижней части корпуса.

    Что купить для Apple iPhone 8

    Владельцы iPhone 8 вновь не могут заряжать смартфон и одновременно слушать музыку — для двух разных целей предлагается всего один Lightning-разъем. Решают проблему специальные переходники с традиционным 3,5-мм разъёмом и полноценным USB-выходом. Отметим, что такой переходник не подходит для разговора с собеседником по аудиогарнитуре.

    Что купить для Apple iPhone 8

    Провод для зарядки больше других аксессуаров подвергается физическому воздействию и, как следствие, чаще выходит из строя. Мы всегда рекомендуем заранее приобрести запасной кабель в усиленной синтетической оплетке. Например, эта модель отличается красивой неоновой подставкой, пока iPhone 8 находится у розетки.

    Что купить для Apple iPhone 8

    Этим самым кабелем можно заряжать iPhone 8 не только дома, но и в автомобиле через специальное зарядное устройство. Например, Aukey с двумя USB-выходами поддерживает технологию быстрой зарядки от Qualcomm и отличается компактными размерами.

    Что купить для Apple iPhone 8

    Настольная зарядная станция с тремя USB-выходами и подставкой для одновременной зарядки всех мобильных устройств у вас дома. Можно установить дома или на работе и втрое эффективнее использовать единственную розетку.

    Что купить для Apple iPhone 8

    Дома возле кровати можно поставить стильную подставку для смартфонов и часов из качественного дерева. 

    Что купить для Apple iPhone 8

    Apple ещё не выпустила фирменное зарядное устройство для беспроводного пополнения заряда, однако уже сейчас можно приобрести док-станцию Ugreen повышенной мощности 10 Вт для быстрого восстановления заряда аккумулятора iPhone 8 «по воздуху».

    Что купить для Apple iPhone 8

    Набор внешних объективов для создания панорамных снимков, красивых групповых селфи и других необычных снимков для социальной сети.

    Что купить для Apple iPhone 8

    Как вы считаете, выгоднее ли приобрести сейчас iPhone 8 с отточенным годами дизайном или совершенно новый iPhone X с продвинутыми функциями и футуристичным видом?

    Источник: 4pda.ru


    Самые комментируемые

    67
    Комментарии
    67
    Комментарии

    • (Комментарий удален)

      • (Комментарий удален)

        • brokerZIP
          21.11.17

          trogorod,
          То же самое что и для 7, 6

          • =HACKERMAN=
            21.11.17

            brokerZIP,
            trogorod,

            Актуальнее было бы не "Что купить для Apple iPhone 8", а "Кому и как подороже продать Apple iPhone 8"

            • Steklorez
              21.11.17

              Батареек и побольше

              • Nasty1111
                21.11.17

                Steklorez,
                Самодостаточен. Ничего не нужно

              • NT User
                21.11.17

                Steklorez,
                Конкурс в категории "Шутки за 300" в самом разгаре!

                • Nasty1111
                  21.11.17

                  Steklorez,
                  Достаточно чехла-аккумулятора на случай отсутствия зарядки более суток. Либо брать плюс версию

                  • Alex22771
                    21.11.17

                    Steklorez,
                    На штуку $ надеть чехол за 120рэ))

                    • IOpuu_KpuBopykuu
                      21.11.17

                      Айфон 8 не стоит штуку долларов, это к десятке

                      • satua
                        21.11.17

                        Мозги ! И кучу батарей !

                        • __Raiden__
                          22.11.17

                          Собакевич,
                          Тухлая шутка это сам iPhone. Из-года в год повторяют.

                  • Nasty1111
                    21.11.17

                    =HACKERMAN=,
                    А зачтём его продавать - самый что ни на есть актуальный смартфон

                    • =HACKERMAN=
                      21.11.17

                      Nasty1111,

                      Актуальный понятие растяжимое, для меня его аналоги ещё в первом тысячилетии были актуальны, а сейчас это шаг назад, ставить недопроцы в купе с недоосями, и разбавлять попутно собственными сервисами и контолем над разработчиками

                      • Nasty1111
                        21.11.17

                        =HACKERMAN=,
                        Имеешь право на собственное мнение, вот только не надо в каждой теме про айфон его постить, ощущение, что ты только и ждёшь, что бы тебя спросили

                        • =HACKERMAN=
                          21.11.17

                          Nasty1111,
                          Можно подумать тебя спрашивают, когда ты пишешь)) я то по делу пишу - критика плохого никогда не бывает лишней, чем больше, тем справедливее, тем покупатель умнее, ведь противиться рекламе может только покупатель.

                          • Nasty1111
                            22.11.17

                            =HACKERMAN=,
                            Толсто)

                            • Evgeniy_Aces
                              22.11.17

                              =HACKERMAN=,
                              Недопроц - это ты сейчас про A11 Bionic, который уничтожил все существующие решения на рынке?
                              Скоро выйдет нечто новое от Snapdragon, но навряд ли они смогут сократить почти 2хкратный отрыв производительности 😏😅

                              • =HACKERMAN=
                                22.11.17

                                Evgeniy_Aces,
                                Я имел ввиду все предыдущие арм чипы, чипы, которые только в этом году получили производительность сравнимую с x86_x64 архитектурой

                      • youra1111
                        22.11.17

                        Мозги?

                    • зеленый робот
                      21.11.17

                      my1tik,
                      "Что можно купить к/с айфоном/айфону?" - Ящик ролтона или доширак.

                      • Собакевич
                        22.11.17

                        зеленый робот,
                        Второй с несвежим юмором.

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                      • 10111
                        21.11.17

                        moskalchenko,
                        Едешь в транспорте, смотришь кино или играешь в наушниках, телефон на зарядке от батарейки. Рядовая ситуация.

                        • Alex22771
                          21.11.17

                          10111,
                          От пальчиковой?

                          • cokezero
                            22.11.17

                            10111, zarjad derzhit na 8-ke idealjno. Plus versija 2 sutok- spokojno pod srednej nagruzkoj.

                          • lalax
                            21.11.17

                            moskalchenko,
                            Не знаю, у меня чувак на работе на семёрке как горбун постоянно в зарядке сидит, поигрывает и видосы смотрит. В итоге заряд все время на 10 процах. Пока молчит, видимо его это устраивает. А я тебе не представляю смартфон без быстрой зарядки.

                            • lalax
                              21.11.17

                              lalax,
                              *себя

                              • uglygoblin
                                21.11.17

                                lalax,
                                Ну или смартфон с большим аккумулятором или с быстрой зарядкой. А оптимальный вариант это 1+5)

                                • lalax
                                  22.11.17

                                  uglygoblin,
                                  Да, но с большим аккумулятором смартфоны в основном с отстойной начинкой. А с быстрой зарядкой на андройд есть выбор, а вот у хомяков, кроме как горбатиться у розетки выхода нет)

                            • 80lmk
                              21.11.17

                              Купить в догонку облезающий с дефектным дисплеем iphone x

                              • Vetchinasvareniem
                                21.11.17

                                Как он хорош! Куплю скбе на НГ!

                                • sonypower
                                  21.11.17

                                  Vetchinasvareniem,
                                  Серьёзно? Ведь если у вас 5S то целесообразно было бы SE 2 подождать, если экран побольше нужен то 6S с головой хватает, что 7, что 8 - как бы не стали радикально лучше (подумаешь, стереодинамики)

                                • "POPKORN"
                                  21.11.17

                                  Купите iMac и MacBook, чтобы ощутить всю прелесть экосистемы от Apple) Сам хочу посмотреть на это, однако не планирую покупать ни iPhone, ни iMac, ни MacBook :D

                                  • BLaZe_ru1
                                    21.11.17

                                    Кто-то покупает Iphone 8? Я думаю продажи равны нулю...

                                    • VityaBro
                                      21.11.17

                                      Поверь, он нормально продаётся. Я бы тоже обновил свой 6s на 8, если бы у него был металлический корпус, а не стеклянный. Стекло на смартфоне как-то не практично

                                      • sonypower
                                        21.11.17

                                        VityaBro,
                                        Б/у-шные 6/6S и новые семёрки продаются/покупаются лучше

                                      • sonypower
                                        21.11.17

                                        BLaZe_ru1,
                                        Почему потому что использованные шестёрки (6/6S) и новые семёрки всё ещё продаются/покупаются гораздо лучше

                                      • kamranbekguliyev
                                        21.11.17

                                        серьёзно?

                                        • BLaZe_ru1
                                          21.11.17

                                          А еще обратил внимание что на некоторых фото Iphone 6 =) Может надо тему назвать - что купить для iphone 6?

                                          • VityaBro
                                            21.11.17

                                            То же самое, что и для всех смартфонов. Ктотвообще придумал эту тему «Что купить?»

                                            • Витал72
                                              21.11.17

                                              Для Айфона надо купить сяоми

                                              • eooh
                                                21.11.17

                                                Какая гадость ваша заливная рыба)))) редакция позориться

                                                • les85
                                                  21.11.17

                                                  Что купить для Apple iPhone 8?
                                                  Новую почку

                                                  • sil0k
                                                    21.11.17

                                                    les85,
                                                    ага, продать айфон и выкупить почку-)

                                                    • Собакевич
                                                      22.11.17

                                                      sil0k,
                                                      Еще два петросяна.
                                                      Уже четверо.

                                                      • __Raiden__
                                                        22.11.17

                                                        Собакевич,
                                                        Не, нас больше. К 8 айфону уже почки кончились.

                                                  • Буду учить
                                                    21.11.17

                                                    Аппле? Ещё один ноунейм! В китае узнают засмеют - Что за название?!

                                                    • tapdroid
                                                      21.11.17

                                                      Нельзя ничего покупать, иначе на доширак монеток не останется (

                                                      • Собакевич
                                                        22.11.17

                                                        tapdroid,
                                                        Пятый "щютник", думающий что он оригинален.

                                                      • 7tehanu
                                                        21.11.17

                                                        мусорку купить

                                                        • SoulReaver33
                                                          21.11.17

                                                          Короче, ребят, там у них есть аксессуары, правда не дешевые, но они могут сделать из айфона почти андроид

                                                          • iEcho
                                                            21.11.17

                                                            Полно минималистичный чехлов из хороших материалов, а в статье предлагают какую-то жуть.

                                                            • Wital LT
                                                              21.11.17

                                                              Что купить для айфон? Нормальный смартфон с широким функционалом, с полноценной ОС без ограничений, ну и аккумулятором, чтобы жил хоть до ночи.

                                                              • Собакевич
                                                                22.11.17

                                                                Wital LT,
                                                                О, шестой камедиклабовец.

                                                                • __Raiden__
                                                                  22.11.17

                                                                  Собакевич,
                                                                  Интересно, правда, откуда такие повторяющиеся шутки. Наверно неспроста.

                                                              • goodlife9
                                                                21.11.17

                                                                По-моему он идеальный, особенно если учитывать, что он сейчас подешевел на фоне Ха.

                                                                • Killops
                                                                  21.11.17

                                                                  Сперва нужно купить iPhone 8, чтобы для него что нибудь купить

                                                                  • Bloodyedge
                                                                    21.11.17

                                                                    Желчи местных писателей комментариев хватит целому городу на год...

                                                                    • Собакевич
                                                                      22.11.17

                                                                      Bloodyedge,
                                                                      Да бросьте - какая желчь? Всё уныло и вторично.

                                                                      • __Raiden__
                                                                        22.11.17

                                                                        Собакевич,
                                                                        Как и обсуждаемый продукт.

                                                                    • Axror5501206
                                                                      22.11.17

                                                                      Для айфон 8 надо купить айфон 10

                                                                      • __Raiden__
                                                                        22.11.17

                                                                        Axror5501206,
                                                                        Чтоб купить айфон 10 надо купить кеды, чтобы осенью с ножки на ножку в очереди переминаться.

                                                                      • Человек Ч
                                                                        22.11.17

                                                                        Смотрю на этот разветвитель на зарядку и наушники и думаю это каким надо быть деб.лом чтобы купить это чудо инженерной мысли. Сяоми (MI6) тоже на дно идут, вслед за огрызком.

                                                                        • Собакевич
                                                                          22.11.17

                                                                          Человек Ч,
                                                                          А вас остальные тенденции мобильного рынка (хотя какие тенденции - реальность) не беспокоят? Практически все современные смартфоны страдают разной степенью идиотии - с точки зрения, что смартфон это практичное, универсальное устройство.
                                                                          А вы придрались к довольно редкому совпадению, когда вам и наушники и зарядка нужны - так ведь можно же!

                                                                          • Человек Ч
                                                                            22.11.17

                                                                            Собакевич,
                                                                            Только "практически все" не позиционируют свои устройства как премиум сегмент. И разной "идиотии" в огрызкофоне можно наковырять вагон и маленькую тележку.

                                                                            • Собакевич
                                                                              22.11.17

                                                                              Человек Ч,
                                                                              А кто спорит - я не только из-за культа Айфоны не покупаю. Только, к сожалению, по тем же причинам мне не из чего выбрать и в стане Андроида.
                                                                              Стеклянные корпуса, отсутствие нормальных слотов, аккумуляторов, экранов (2.5D, разной степени гнутие) и многое другое.
                                                                              Но только в темах Айфона все как будто разум теряют (те, у кого он был, конечно).

                                                                              • Человек Ч
                                                                                22.11.17

                                                                                Собакевич,
                                                                                Разум теряют уже тогда, когда говорят, что к выгрызу в верхней части экрана со временем привыкаешь. Я покупаю самое дорогое устройство на рынке и должен ещё привыкать к ляпам пустоголовых инноваторов из купертино?

                                                                        • Olhov_s
                                                                          22.11.17

                                                                          Айфон 10 конечно же купить

                                                                          • Хэв
                                                                            22.11.17

                                                                            iPhone не поодерживает квик чардж от увалили, поэтому покупка автомобильного зу от аукей бесполезна.

                                                                            Xiaomi 13 Ultra впервые показали «вживую» [ФОТО]
                                                                            46
                                                                            17.02.23Шамиль Алиуллов

                                                                            Xiaomi 13 Ultra заочно позиционируется как лучший фотофлагман компании. Сегодня в сети появилось инсайдерское фото смартфона «в полный рост». Изображение раскрывает несколько отличий модели от предыдущей версии и позволяет разглядеть массивный блок камер.

                                                                             
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                                                                            140
                                                                            17.11.22Виктор Сидоров

                                                                            Пресс-служба Сбера объявила о перезапуске функции оплаты по NFC на смартфонах под управлением Android. С её помощью можно как приобретать товары, так и снимать наличные в банкоматах простым касанием гаджета к терминалу. Для использования сервиса достаточно подключить сберовскую карту «Мир» в приложении «СберБанк Онлайн».

                                                                             
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                                                                            198
                                                                            28.02.23Вадим Макаренко

                                                                            В разработку планируют вложить 10 миллиардов рублей. Как сообщает основатель Национальной компьютерной корпорации (НКК) Александр Калинин, отечественные смартфоны и планшеты будут работать под управлением операционной системы Android.

                                                                             
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                                                                            99
                                                                            3.01.23Александр Козьяков

                                                                            Разработчики эмулятора RPCS3 отчитались о своём новом достижении. Отныне программа может запустить абсолютно все игры PlayStation 3. Но это, к сожалению, пока не значит, что все они проходимы.

                                                                             
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                                                                            В realme UI 4.0 кардинально переработали пользовательский интерфейс
                                                                            57
                                                                            9.12.22Вадим Макаренко

                                                                            Состоялась презентация нового пользовательского интерфейса realme UI 4.0 на базе Android 13. Оболочка очень похожа на ColorOS 13 от OPPO и OxygenOS 13 от OnePlus. По словам разработчиков, в сравнении с прошлой версией было внедрено более 260 всевозможных улучшений — как визуальных, так и влияющих на работу устройств.

                                                                             
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                                                                            Представлены «Яндекс.Карты» нового поколения с детализированными улицами
                                                                            91
                                                                            21.12.22Вадим Макаренко

                                                                            Как и было недавно анонсировано, компания «Яндекс» официально презентовала одно из крупнейших обновлений своего картографического сервиса за всю историю. Карты стали намного детализированнее, точно отображая разные реальные объекты для большего удобства пешеходов и автомобилистов. Более того, новая версия уже доступна для тестирования. 

                                                                             
                                                                            # ,
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                                                                            Xiaomi 13 Pro: «дюймовая» камера, топовая начинка и защита от воды
                                                                            191
                                                                            11.12.22Вадим Макаренко

                                                                            Следом за новой прошивкой MIUI 14 были представлены и флагманские смартфоны Xiaomi 13 и 13 Pro, которые будут поставляться с ней из коробки. Аппараты оснастили топовым процессором, самой быстрой памятью, передовыми экранами и высококачественными камерами.

                                                                             
                                                                            # , ,
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                                                                            13
                                                                            16.01.23Валентин Карузов

                                                                            Много лет фанаты The Elder Scrolls и поздних Fallout гадают, когда же выйдет Starfield — следующая RPG от Тодда Говарда и Bethesda Softworks. К сожалению, разработчики пока что стесняются делиться информацией о премьере игры. Утешить геймеров попытались владельцы Steam. Впрочем, утешением это назвать трудно.

                                                                             
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                                                                            78
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                                                                            Многих интересует жизнь известных личностей, а особенно если это основатель и бывший глава Microsoft, один из богатейших людей на планете и просто харизматичный человек Билл Гейтс. Недавно он рассказал о своём новом основном смартфоне. 

                                                                             
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                                                                            Как выглядел бы iPhone в СССР? Показывает нейросеть
                                                                            71
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                                                                            Концепт-дизайн смартфонов обычно посвящён технологиям будущего. Но бывают и занятные исключения — автор Telegram-канала «Нейросеть for Fun» недавно опубликовал серию изображений, на которых показан смартфон, визуализированный в эпоху СССР с помощью нейросети.

                                                                             
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                                                                            60
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                                                                            В минувший понедельник, 5 декабря, неизвестный приобрёл через аукцион на платформе Fragment Telegram-никнейм @sber. Была ли это одноимённая российская компания — не ясно. Но известно, что покупка обошлась анониму очень дорого. 

                                                                             
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                                                                            144
                                                                            25.02.23Андрей Но

                                                                            В Музее Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ в рамках выставки «Дизайн под грифом "Секретно"» впервые показали спортивный седан под названием «Маруся L2». Автомобиль сделан в единственном экземпляре и предназначен для президента, а при его создании инженеры вдохновлялись дизайном «Волги» 1956 года выпуска («ГАЗ-21»).

                                                                             
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                                                                            337
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                                                                            24 февраля 2023 года Минторг США расширил номенклатуру товаров, которые запрещены к ввозу в Россию. Под ограничения подпадают десятки категорий компьютерной и мобильной техники. Разбираемся, чего мы можем лишиться на практике.

                                                                             
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                                                                            Atomic Heart протестировали на 22 видеокартах. Её тянут даже старые ПК
                                                                            194
                                                                            22.02.23Шамиль Алиуллов

                                                                            Сразу после релиза Atomic Heart журналисты портала Computerbase оценили её на практике, протестировав 22 видеокарты разных поколений. Как оказалось, с комфортом погрузиться в мир «советского Bioshock» смогут даже владельцы недорогих и устаревших игровых сборок.

                                                                             
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                                                                            Майнеры придумали новый способ «маскировки» б/у видеокарт для продажи
                                                                            62
                                                                            26.01.23Шамиль Алиуллов

                                                                            После спада криптовалютного бума на вторичном рынке появилось множество «уставших» видеокарт. Чтобы выдать их за новые и продать подороже, бывшие владельцы идут на разные ухищрения — об одном из методов обмана покупателей рассказал в своём новом ролике техноблогер Искандер Соуза.

                                                                             
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                                                                            50
                                                                            14.11.22Вадим Макаренко

                                                                            Основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь отчитался об итогах Всемирного дня шопинга, прошедшего 11 ноября. По его словам, смартфоны Xiaomi и Redmi заняли лидирующие позиции на распродаже 11.11 на всех четырёх основных торговых площадках Китая.

                                                                             
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                                                                            Китайские программисты взломали алгоритм RSA. Это угрожает всему интернету
                                                                            107
                                                                            8.01.23Шамиль Алиуллов

                                                                            Учёные считали, что для взлома шифрования RSA нужен квантовый компьютер, который появится минимум через 10 лет. Группа китайских исследователей опубликовала работу, в которой показала методику взлома ключа RSA-48, чем сильно взволновала криптографов: ранее никому не удавалось обойти ключи такой длины. Исследование ставит под сомнение безопасность интернета, банков и других сфер, где используется RSA.

                                                                             
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                                                                            163
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                                                                            Команда разработчиков Xfce объявила о выходе новой версии среды рабочего стола. Больше всего внимания уделили файловому менеджеру Thunar — представили давно ожидаемые функции, а также изменили дизайн некоторых элементов интерфейса.

                                                                             
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                                                                            75
                                                                            20.02.23Виктор Сидоров

                                                                            Флагман Samsung получил 200-мегапиксельный главный сенсор камеры. Он обеспечивает высокое качество снимков — но, как выяснилось, и у него есть «тёмная сторона». О ней рассказал инсайдер Ice Universe, подтвердивший своё заявление наглядной цифрой.

                                                                             
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                                                                            Опрос: соблюдаете ли вы правила зарядки смартфона?
                                                                            279
                                                                            21.11.22Вадим Макаренко

                                                                            Появление быстрых зарядок кардинально изменило подход к восполнению энергии смартфонов. Теперь достаточно каких-то 10 минут, чтобы аппарат проработал несколько дополнительных часов, а то и весь день. Но есть и противники такого развития технологий, уверенные, что быстрая зарядка лишь ускоряет деградацию аккумулятора. Сами же производители уверяют, что это не влияет на срок службы АКБ, и дают рекомендации по правильному обращению с аккумуляторами мобильных гаджетов. Придерживаетесь ли вы каких-то правил или же заряжаете смартфон как придётся? Проголосуйте и расскажите в комментариях.

                                                                             
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                                                                            YouTube сделает платной одну из базовых функций сервиса
                                                                            135
                                                                            23.02.23Шамиль Алиуллов

                                                                            Пользователи YouTube заметили необычное нововведение в интерфейсе видеохостинга. Похоже, Google тестирует более агрессивную монетизацию платформы — и вскоре предложит её посетителям заплатить за функцию, которая по умолчанию всегда была общедоступной.

                                                                             
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                                                                            Энтузиаст собрал корпус для мини-ПК из 24 вентиляторов
                                                                            20
                                                                            3.01.23Виктория Анисимова

                                                                            YouTube-блогер и энтузиаст Майкл Клементс создал уникальный корпус для мини-ПК Raspberry Pi, собранный из вентиляторов. Весь процесс сборки умелец подробно описал и продемонстрировал в видеоролике.

                                                                             
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                                                                            Тим Кук признался в происхождении камер iPhone
                                                                            56
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                                                                            С выпуском каждого нового iPhone компания Apple подчёркивает возможности его камеры, но никогда не упоминает марку самого датчика. Неожиданный визит Тима Кука в Японию стал сюрпризом для пользователей фирменных устройств. Он официально подтвердил, что почти все смартфоны Apple последних лет оснащаются сенсорами именитого японского бренда.

                                                                             
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                                                                            158
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                                                                            Аналитики известного маркетингового агентства GfK провели исследование и определили самый популярный российский стриминговый сервис. Также полученная статистика позволила узнать, какой онлайн-кинотеатр имеет самую молодую аудиторию, а также различные тенденции рынка.

                                                                             
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                                                                            40
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                                                                            Компания Xiaomi в рамках своего суббренда Wanbo запустила глобальные продажи «прикроватного» компактного проектора Wanbo TT в оригинальном дизайне. Он примечателен поддержкой стандарта HDR10, приличным ресурсом лампы, а также широкими возможностями Smart TV.

                                                                             
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                                                                            69
                                                                            24.02.23Виктория Анисимова

                                                                            Компания Google внесла полезное изменение в работу сервиса Google Photos. Теперь все владельцы современных iOS- и Android-гаджетов смогут воспользоваться функцией Magic Eraser, эффективно удаляющей со снимков «лишние» объекты. Правда, за это придётся заплатить.

                                                                             
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                                                                            125
                                                                            27.02.23Шамиль Алиуллов

                                                                            Бренд Nokia впервые за последние 60 лет кардинально изменил фирменный логотип. Он по-прежнему представляет собой название вендора, но набран совершенно другим шрифтом. Генеральный директор компании отметил, что это не просто смена имиджа — нововведение символизирует переориентирование на другой сегмент рынка.

                                                                             
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                                                                            26.12.22Виктория Анисимова

                                                                            Как сообщает «Коммерсантъ», после ухода Apple с рынка РФ местные операторы связи не смогли договориться с ней о поддержке функций VoLTE и VoWiFi в своих сетях для линейки iPhone 14. Недоступна на смартфонах и высококачественная передача голоса, а раздача интернета требует ручной настройки.

                                                                             
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                                                                            126
                                                                            16.02.23Вадим Макаренко

                                                                            С момента релиза Windows 11 в 2021 году многие пользователи были крайне недовольны слишком высокими требованиями системы к техническим характеристикам компьютера. Теперь скандал по этому поводу начал вновь разрастаться, ведь Microsoft стала «помечать» компьютеры, которые изначально поставлялись с предустановленной Windows 11. 

                                                                             
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                                                                            95
                                                                            16.01.23Виктория Анисимова

                                                                            WhatsApp работает над обновлением мессенджера, которое станет доступно для Android- и iOS-устройств. Новая версия приложения будет включать в себя несколько интересных нововведений: возможность переноса истории чатов, а также расширенные возможности блокировки контактов и работы камеры.

                                                                             
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