Что купить для Apple iPhone 8?

iPhone 8 представляет собой уже знакомый всем смартфон Apple с 4,7-дюймовым экраном, но на сей раз аппарат выполнен из стекла и за счёт этого обзавёлся приятными «фишками». Главная из них — возможность зарядки с помощью беспроводного устройства, о чём фанаты Apple мечтали уже давно. Не вернулся 3,5-мм аудиоразъём, но и Lightning, вопреки прогнозам, не получил обратную совместимость с USB Type-C. Сделать iPhone удобнее в использовании и более защищённым от случайных катастроф призваны новые аксессуары, о которых мы расскажем ниже.

Дисплей iPhone 8 по-прежнему отличается отличным запасом яркости и передает цвета, близкие к реальным. К сожалению, Apple не раскошелилась на стекло, устойчивое к ударам, а потому производители аксессуаров продолжают выпускать закалённые стёкла для защиты передней панели от повреждений. Например, недорогое закалённое стекло позволяет сохранить блестящую поверхность дисплея в нетронутом состоянии на весь срок эксплуатации смартфона.

Мягкие протекторы отличаются наличием олеофобного покрытия, закруглённых краев для лучшего тактильного ощущения и гарантируют максимальную прозрачность без каких-либо изъянов. Защитный слой полного покрытия отличаются точным соответствием размерам дисплея без отступа от краёв. Аксессуар отлично гасит удар и не боится царапин или уколов.

Современные закалённые протекторы отличаются высокой эргономикой и удобством при свайпах от края экрана. Крайне интересное решение — стекла, усиленные по краю алюминием.

Обратим внимание на классические способы защиты корпуса смартфона от любых видов повреждений. Как и прежде, в этом сегменте лидируют тонкие силиконовые накладки, доступные в самых разных вариациях, хотя самыми распространёнными остаются прозрачные накладки из силикона.

Чехлы Baseus с градиентным окрашиванием и необычными яркими цветами.

Противоударный чехол с необычным декором задней крышки. Толщина стенки составляет 0,5 мм, благодаря чему камера не царапается о стол, а лёгкие удары и постоянное трение о стол не оставляет каких-либо следов на поверхности.

Прозрачные чехлы с красивыми принтами в красных и золотых тонах. Защитные свойства чехла не уступают менее привлекательным собратьям на рынке.

Чехлы с цветными принтами, которые покрывают всю площадь чехла и скрывают дизайн смартфона в вашей руке.

Однотоновые матовые чехлы, которые заметно снижают скольжение iPhone 8 в ладони. Это особенно актуально зимой, когда на руках надеты перчатки, способствующие случайному выскальзыванию смартфона на землю.

Красивый тонкий чехол со специальными вставками на торцах для рассеивания удара при падении.

Жёсткий чехол минимальной толщины от Nillkin. Frosted Shield стоит несколько дороже других моделей, однако прочный пластик не собирает отпечатки пальцев и гарантирует защиту от большинства распространённых повреждающих факторов.

Гибридный чехол для iPhone 8 состоит из двух частей. Пластиковый каркас защищает корпус от повреждений. Магнитная площадка позволяет закреплять смартфон на магнитном автомобильном держателе, при этом откидная ножка-подставка фиксирует iPhone 8 горизонтально на столе для удобного просмотра фото и видео.

Похожий чехол с магнитной площадкой и откидным кольцом для ношения смартфона на пальце.

Мощный противоударный чехол с секретным отсеком для банковской карты.

В канун первого зимнего месяца предлагаем вам обратить внимание на красивые меховые чехлы с приятной мягкой поверхностью. Для тех, чьи пальцы особенно сильно мерзнут на холоде, предусмотрена небольшая шапочка. Она же убережёт iPhone 8 от падений, если вы вдруг споткнетесь или поскользнетесь на снегу.

Чехол-портмоне для iPhone 8 предназначен для хранения и ношения денег, документов и банковских карт. Для этого на задней панели чехла предусмотрено несколько отсеков, скрытых за откидной крышкой.

Металлический бампер для максимальной защиты iPhone 8 от ударов. Прозрачная задняя сохранит равномерную толщину смартфона и не скроет внешний вид iPhone 8 от посторонних.

Противоударный герметичный бампер, гарантирующий защиту по стандарту IP68.

Чехол-подставка из искусственной кожи с откидной крышкой. Это довольно толстая, но крайне надёжная защита iPhone 8, причём даже удар о твёрдый асфальт не приведёт к печальным последствиям.

Тонкий чехол-книжка с полноценной защитой корпуса и дисплея. В случае необходимости чехол можно использовать как подставку для смартфона. Как и большинство аксессуаров выше, этот чехол можно использовать одновременно с закалённым стеклом.

С комфортом смотреть фильмы на iPhone 8 можно и без помощи чехлов со сложной конструкцией. Например, эта лёгкая складная подставка удерживает смартфон на месте, а в сложенном состоянии помещается даже в кошелёк.

Чтобы продлить невыдающееся время автономной работы iPhone 8, рекомендуем обратить внимание на защитный чехол со встроенной батареей, чтобы гаджет непрерывно восполнял потраченную энергию. Чехлы в четырёх разных цветах с батареей на 10 000 мАч обладают гладким дизайном со скруглёнными краями для лучшего контакта с рукой и откидной подставкой в нижней части корпуса.

Владельцы iPhone 8 вновь не могут заряжать смартфон и одновременно слушать музыку — для двух разных целей предлагается всего один Lightning-разъем. Решают проблему специальные переходники с традиционным 3,5-мм разъёмом и полноценным USB-выходом. Отметим, что такой переходник не подходит для разговора с собеседником по аудиогарнитуре.

Провод для зарядки больше других аксессуаров подвергается физическому воздействию и, как следствие, чаще выходит из строя. Мы всегда рекомендуем заранее приобрести запасной кабель в усиленной синтетической оплетке. Например, эта модель отличается красивой неоновой подставкой, пока iPhone 8 находится у розетки.

Этим самым кабелем можно заряжать iPhone 8 не только дома, но и в автомобиле через специальное зарядное устройство. Например, Aukey с двумя USB-выходами поддерживает технологию быстрой зарядки от Qualcomm и отличается компактными размерами.

Настольная зарядная станция с тремя USB-выходами и подставкой для одновременной зарядки всех мобильных устройств у вас дома. Можно установить дома или на работе и втрое эффективнее использовать единственную розетку.

Дома возле кровати можно поставить стильную подставку для смартфонов и часов из качественного дерева.

Apple ещё не выпустила фирменное зарядное устройство для беспроводного пополнения заряда, однако уже сейчас можно приобрести док-станцию Ugreen повышенной мощности 10 Вт для быстрого восстановления заряда аккумулятора iPhone 8 «по воздуху».

Набор внешних объективов для создания панорамных снимков, красивых групповых селфи и других необычных снимков для социальной сети.

Как вы считаете, выгоднее ли приобрести сейчас iPhone 8 с отточенным годами дизайном или совершенно новый iPhone X с продвинутыми функциями и футуристичным видом?