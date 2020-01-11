Лучшие смартфоны 2019 года: выбор 4PDA

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мне не понятен выбор , думаю не только мне...
Редми ноут 7 форева
(Комментарий удален)
KEBORG,
Топ если нет денег на норм смарт)
Waldemar21,
Интересно узнать, какие сейчас норм смарты
KEBORG,
Умидиги с Текластом
Foma Kiniaev,
Странно что хонор не на первом месте.
ASUS ROG Phone 2 УРА!!! 💪🍾
Dima I,
Телефон для крутого мальчика с 8б класса.
Компакт года почти 6"... мда...
usr47067,
то есть теперь размеры смартфона определяются диагональю экрана, так что ли? :)
konatov,
Уже да, у всех рамки одинаковые
Чyпакабра,
Рамки разные, но компактов не осталось.
Arb4,
Потому что это хонор,ему ещё далеко до первых мест
Arb4,
Странно что v20 вообще тут есть,камера очень посредственная,дизайн и дисплей тоже,вышел ещё в 18 году, однозначно не стоит своих денег,править за Кирин 980 это бред
Arb4,
Походу хуавей в этом году еще не занес, теперь 4пда оппо везде пихают.
KEBORG,
Apple, Samsung S и Note серий, Pixel, OnePlus... Но точно не Xiaomi с их конченой MIUI
Waldemar21,
Дык на все этих устройствах, за исключением pixel и OnePlus прошивки
одинаковой степени паршивости
KEBORG,
One UI на Самсунгах хороша. Это уже не тот страшный мультяшный тачвиз. Да и работает без нареканий.
Rockzver,
Чем вам тач виз не угодил? Он был лучше чем новая
Чyпакабра,
тач виз помог продать больше айфонов чем весь маркетинговый департамент яблока за всю его историю
Waldemar21,
Забыл еще написать, что с их конченным железом. 👌
gear2003,
Та не, железо у них нас свою цену норм, хотя в последних моделях они явно начали лупить на старте неадекватную цену, но прошивки реальный мусор
Waldemar21,
У них шлак номер один- это сборка и комплектующие (мусорные)
Bogdanoff7,
Я понял как фаны мейзу перекидывают косяки смартфонов мейзу на других производителей
Waldemar21, miui куда приятнее самсунга. свой с10 выброшу скоро, крайне не удобен... хожу с ним с августа, до сих пор не привык.
Portnoi,
Пользовался кучей оболочек, и хуже MIUI только Funtouch от Vivo, и старые версии EMUI, а MIUI реально из одной из лучших оболочек превратилась в помойку с кучей мусора и рекламой
Waldemar21,
сразу видно, что ты ею не пользовался, а только читал комменты местных бездельников. все ярлыки от ненужного скидываешь в одну папку и больше их не видишь. удалять предустановленные программы не дает никто: ни Самс. ни прочие. ВСЯ реклама отключается в программах за один клик в настройках. и больше ты ее не видишь.
Altos,
Уже 7й месяц как пользуюсь, но да ладно, фанатику виднее)
Waldemar21,
Как же вы пользуетесь, рекламы нет нигде, отключается, предустановленное ПО удаляется даже без рута, более того, впервые мне рут особо не нужен, сужу по ми9т своему и более древнему китайцу жены, тоже шустро работает
Tiktaalik roseae, убогий интерфейс, который открывается свайпом влево с рабочего стола. Украден с айфонов. Куча родного софта, который не удалить. Родные приложения частично с рекламой. Я, как покупатель, трачу деньги на флагман сяоми явно не ради рекламы. Китайцы скатились.
Chernoboge,
Например, сони рекламу не показывает, и предустановленные приложения идут с полным функционалом и ненужно их покупать???
Chernoboge,
Панель виджетов отключается в настройках лончера. Реклама в стоковых приложениях отключается в настройках этих приложений. Кучу родного софта можно отключить - другую кучу - ну уж извольте накатить рут. В Оноре рут вообще не накатить. Так что, если за 8 месяцев трудно было зайти в настройки - то проблема далеко не в оболочке.
Dr_Alban,
не спорьте с безрукими неумехами. Бесполезно им что-то доказывать.
Dr_Alban,
Да чел даже не знает что такое миуи,пишет то что вычитал на форумах,или сидит на каком нибудь айфоне 4 и считает что все отстой
Region 26,
Xiaomi только тем хороши, что можно удалить тупой miui и поставить кастом по типу pixel. Тогда они начинают наконец нормально работать, как и задумано андроидом, а не тупо вырубать все приложения в фоне, из-за чего половина программ нормально не работает.
Altos,
Нет ну, а он в какой то степени дело говорит, согласитесь что 8ая была лучше чем та же 10ка или 11ая :(
Waldemar21,
Вот не видел я там рекламы где смотреть. ;))). Может потому что не пользуюсь стандартными программами почти. А мусор решается установкой стороннего лаунчера. Быстрей всего работает поко, хорошо от Яндекса и майкрософта. Лаунчеров сотни, как и тем наборов иконок, обоев.
Waldemar21,
причем здесь фанатик, если до этого был старый MIUI на 5 андроиде и сейчас новый на 9-м. все отключил сразу как пришел телефон и больше рекламы нет.
Waldemar21,
дядь, а чем тебя Фантач не устроила. Одна из лучших прошивок на сегодня.
Daygon,
Она слишком вырвиглазно выглядит, я не знаю как это может быть одним из лучших
Waldemar21,
Пробовал разные оболочки, удобнее чем Миуи так и не нашёл, после Миуи остальные как велосипед после ауди. Хавок неплохо, но в стоке её нет ни у одного бренда, более менее ещё емуи. Так что оставьте помойку себе)
Waldemar21,
"слишком вырвиглазная", это конечно главное качество, которое делает оболочку худшей. Вырвиглаз - это оболочка Сяоми кстати. У меня есть возможность пользоваться и сравнивать все эти оболчки. Так вот, ФантачОС самая стабильная, быстрая и гибкая оболчка среди всех. Что касается "вырвиглзаности", то на вкус и цвет, как говорится. Её легко кастомизировать на любой вкус и цвет.
Waldemar21,
Какой там мусор,какая реклама,у меня рст сяоми нет никакой рекламы. А для того чтоб не было реклама поставь какой нибудь минус, главный плюс миуи это клон приложений,нигде такого нет
Region 26,
Чего это нет. Клоны нынче вроде везде есть.
Portnoi,
Не-не, miui реально дно, вместе с emui, colorOS и OneUi
KEBORG,
Emui просто лучшая оболочка на данный момент, самая быстрая и стабильная. У Миуи да есть глюки , сырые моменты, не идеально работающие функции, но лучший андроид диалер. 1+ не плох. Пиксель андроид сток , но с каждым годом он хуже. Во времена первого пикселя плавность вызвала вау эффект, сейчас кое нет, да и отсутствие многих функций напрягает. А вот у Самсунга всегда были проблемы, тяжёлая лагающая оболочка, с кнокс и кучей мусора.
KEBORG,
чем же EMUI так плох?
KEBORG,
А я думал мать и почку продашь ради сяоми ) эх , изменяешь всем конченым сяомистам)
Portnoi,
а у тебя точно есть S10? Потому что у меня есть. Как раз с начала августа. Расскажи, пожалуйста, чем он так неудобен, за что его выбрасывать.
Chaosbolt,
У него наверно китайская подделка под s10
Chaosbolt,
примерно тоже самое хотел у него спросить, так как пересел с старенького ми6 (на котором уже кстати была мяу11) на галактику с10 и впечатления только хорошие.
МЯУ теперь кажется какой-то скучной что-ли... Ко всему постоянно не понятные недоработки мяу, которые дико раздражали. То шрифт у них разъедется, то иные графические недоработки, а бывало и батарея ни с того улетит за пару часов, беда какая-то.
Portnoi,
И что тебя там бесит? Что первая ван юа что вторая просто божественные, все красиво понятно но логично, да некоторые функции они спрятали но в целом что тебе там не понятно ?
Altos,
Oppo даёт удалить все предустановленные приложения, кроме системных. Даже всякие гугл книги и фильмы удалить можно. :)
Daygon,
Вырвиглаз - это голый Андроид 5, там все иконки были разного размера, хорошо, что от этого ушли.
Да и Андроид 2-4 без сторонних лаунчеров пользоваться невозможно было, если сейчас припомнить.
Waldemar21,
Самая конченая оболочка на андроид это от гугла, второе и третье место по ущербности занимают - хуавей и самсунг. Мае лично ИМХО по опыту использования
Tentkali,
Сказал пользователь ми А1... Собственный телефон обосрал
cold_soul,
Ну да. Мне эта оболочка не нравится, а пока ничего интересного по железу ненасмотрел
Waldemar21,
Это просто наитупейший коммент словно на 100% основанный на тупых стереотипах.
МИЮАЙ офигенная оболочка. Очень удобная, продуманная и красивая.
Waldemar21,
мечтаю вернуться со своего OnePlus 7 Pro на "конченную" MIUI.
Лучше прошивки ещё не придумали. Когда Xiaomi ввпустят 865/8/256 обязательно сменю свой на него.
-=Blacktop=-,
Ха,точно,был 1+7 про,после сяоми ми 9 т взял,и реально не хватало этих фишек миуи, особенно клон приложений, продал его, взял ми нот 10 сейчас нормально
Region 26,
У 1+ это называется "Параллельные приложения", а найти их можно здесь: Настройки>Утилиты>Параллельные приложения
vgupal,
Ага и сколько там приложений можно клонировать,ты сам то это делал. Я лично увидел 4-5 приложений. На сяоми можно все клонировать
-=Blacktop=-,
Ну дак у 1+ дно а не оболочка, вот уж точно где распиаренная хрень.
Waldemar21,
Дык заменить 2 минуты делов. Поставил на ми 9т покофонский интерфейс. Не понимаю как раньше жил без него.
Praetori,
Причем тут поко лаунчер к ущербности самой оболочки?
Оболочка это не только рабочий стол если что
Waldemar21,
смотря что сравнивать. Не всегда нужны все эти выпендросы их, напичканный в каждый аппарат.
KEBORG,
на рынке всё печально - гнус, огрызок и разные сорта кетая. Выбор минимальный.
slvs,
А какие тебе ещё нужны сорта
Region 26,
Германия, Голландия, США, Япония.
slvs,
это страны, тут про смартфоны. Тебе легче будет если будет продаваться сяоми с шильдиком на немецком и ценником не китайским?
slvs,
Дорого!
slvs,
Vsmart - это Вьетнам и кстати неплохой
[email protected],
а вы уже пользовались?
[email protected],
думаю Vsmart выстрелят и составят неплохую конкуренцию "топовикам"
slvs,
Всё печально - это когда нет выбора. А сейчас - на любой вкус и кошелек.
KEBORG,
Норм смарты, это например те, что оказались победителями у 4пда.
Airbourne_90,
да ладно, среди бюджетников Magic нормальный вполне
Serseya11,
вы имели ввиду BQ?
да если бы процц был шустрее, то может и победу у 8а забрал бы)
KEBORG,
Нот10+,с10+,рог фон это так на первый взгляд
KEBORG,
Oneplus
KEBORG,
Тесно :)
Waldemar21,
Расскажите это тем кто покупает сяоми альфа)
xcv,
Прям интересно, кто же их покупает)
Waldemar21,
Кто-то покупает) наверное те кому не хватает денег на другой телефон?)) а может все проще? Может сяоми берут те кому они нравятся? А вы обыкновенный клоун обиженный на жизнь?)
xcv,
Видимо у тебя с головой не всё в порядке, но да ладно, смотри на свой сяоми дальше через розовые очки)
Waldemar21,
Красава!!!
Waldemar21,
Видимо вам пригорает одно место от сяоми и то что там содержится - давит на мозг) мне вас искренне жаль, лечите нервы и тогда не будите с ума сходить и брызгать слюной при упоминании сяоми)
(Комментарий удален)
Хардман,
вот зенфон топ телефон... Еще боооооольше заглавных букаф...
Хардман,
Ахахахахах,чё несёшь
Хардман,
У тебя не хлам в профиле?
Хардман,
Клоун здесь вы и вам подобные, я пользуюсь тем, что мне нравится, а вы как обиженная девочка школьница - бегаете и истерите) лично мне, пофиг какой мусор в вашем профиле и каким овном вы пользуетесь)
Хардман,
Ну, ну. Мы то знаем, кто реальный хлам купил когда-то. Потому, что в голове у вас хлам и избавиться от него вы не стремитесь.
xcv,
Ахах,клоун 👍
Region 26,
Спасибо что представились, теперь все знают кто вы на самом деле)
Почему с топовым Самсунгом s10+ сравнивают Huawei p30 а не pro версию?
KEBORG,
Тор это бог, а Сяоми просто смартфон. :)
KEBORG,
Xiaomi tor
KEBORG,
Топчик за свои деньги
KEBORG,
нет, ты ошибся
KEBORG,
Сяоми бог грома?
KEBORG,
Хлаоми не когда не были топ, у кого есть деньги берут хуавей или хонор, хлаоми - когда совсем, совсем нет денег - топ!
dotstal,
Боюсь те, у кого есть деньги и здравый ум, на Хуавей даже и смотреть не будут
KEBORG,
Хотя бы из-за названия.
KEBORG,
Не бойтесь. У меня есть и то и другое, но уже пару месяцев с удовольствием пользуюсь первым своим Хуавеем Mate 30 Pro.
dotstal,
Хуавей,и хонор это чистый подвал китайский,расскажи мне что они разработали своего,как например самсунг
Region 26,
а тебе серьезно какая разница кто что разработал? Смартфоны сейчас конструктор, процы одни делают, память другие, экраны третьи, камеры четвертые. И так у всех с небольшими отклонениями. Ок, самсунг разработал овермного всего и продает странные смарты, или не по деньгам или если за вменяемые деньги, то странные параметры.
Praetori,
Айфоны по 150 т покупают,а почему самсунг не может поставить ценник под сотку,и кстати из тоже покупают. Могу тебе сказать самсунг на данный момент делает отличные телефоны,а то что он тебе не нравится,так это уже твои вкусы
Region 26,
когда денег некуда девать, то выкидываешь 150 тыщ на смарт, а когда чуток пошевелить мозгами, то можно соотнести стоимоть товара и его функции.
xtilionx,
Да у меня денег некуда девать,мне по...,беру что мне нравится,а ты и дальше шевели мозгами
Region 26,
На S10+ камера убогая, A10s тормозит жестко, хотя 2 гига оперативы. А40 вечная проблема с переключением сети между 2g и 3g. A50 сканер на экране убожество. Посмотрел и подержал A80 такое ощущение что они начали подвальный смарт выпускать. A6, J6, A5 2017 вечные проблемы с вибрацией пропадают когда захотят и появятся когда захотят. Амоледы стали очень хрупкими, по сравнению со старыми поколениями. и мелкая проблема, после сброса настроек всегда надо докачивать родные приложения. Задолбали выпускать региональные смартфоны.
helloween_immortal-91,
А ты хоть нормальные модели покупал у них,например нот 10+,или с10+ на драконе,а то назвал один шлак бюджетный
helloween_immortal-91,
А10s это самый дишман,он не должен работать как флагман
KEBORG,
Я - не фанат, но выбирали жене между Galaxy S10e и Xiaomi Mi9 SE. Железо/качество/цена у последнего ИМХО гораздо адекватнее, чем у первого. Производительное железо для игр в смартфоне с маленьким экранчиком - так себе критерий.
sasha1371,
Ага,и с днищем типа эксиноса
sasha1371,
Как пользователь ми9 се ржу сижу, глючный сканер отпечатков пальца, медленный процессор который порой выбешивает тем что по пол дня приложения открывает, подлагивания всегда и везде, отвратительный амолед который при выкручивании яркости делает чёрный цвет серым, единственные плюсы это камеры, все кроме зума, очень громкий звук из мультимедийного динамика, компактный размер, в остальном смартфон не понравился, так и скажите что решили сэкономить на покупке смартфона
Graphon1,
Ну, по полдня не открывает, скорость нормальная. Всегда и везде не подлагивает. По поводу экрана, не знаю, какой смысл на максималках его пользовать. И да, сэкономил: зачем платить больше если дополнительная ценность не очевидна и в текущей покупок все устраивает.
KEBORG,
Клиника....
KEBORG,
Сяоми - Тор???😳
А Файги об этом знает???
Дисней будет в шоке...
KEBORG,
Не Тор, а Один.
KEBORG,
Не топ, ми9 т про - совсем не топ. 1+7 на 30 евро дороже , а имеет стерео, юсб 3.1, уфс 3.0 на 128 Гб Ром больше и на 2 Гб рам больше
KEBORG,
Сяоригены опять бунтуют. Ваш сяо в пролете. Ибо все китайские смарты как и сяо одна большая безликая масса. Копирование технологий и дизайна привело китайцев в потолок. Когда как не копируй и не меняй дизайн все равно получишь безликость. Да ещё и технологии скопированы с западных брендов. Да, дёшево. Но это копия дизайна и технологий. Добро пожаловать в безликость и массовость копий.
*Technical*Deathcore*,
А форева редми у которых экран желтит или у которых розовит? Ну в смысле у которых вместо белого жёлтый или у которых вместо белого розовый? )))
aaa222aaa,
Не знаю что у вас там желтит господин ааадвааааа, но у меня все отлично))
*Technical*Deathcore*,
Просто я, изучив в магазине целый стенд с сяоми (очень хотелось понять - ну за что же эти сяоми хвалят некоторые комментаторы на 4ПДА) не смог найти ни одного сяоми с белым цветом белого цвета)))
aaa222aaa,
Рядом были стенды хуавея и самсунга - у всех белый - это белый, а не жёлтый или розовый, как у сяоми)))
aaa222aaa,
Что это за сяоми с небелым цветом,что за модель
Region 26,
Весь стенд из актуальных моделей, только нужно, чтобы рядом были стенды других производителей для сравнения( мне то и для сравнения не нужно у меня работа связана с цветом мне и так всё понятно)
aaa222aaa,
А самый розовый белый у редми 7 который с огромными рамками. Там белый - откровенно красный.
aaa222aaa,
А ты знаешь почему они такие,потому на витрине они работают 24/7 в полную яркость,хватит бред писать всякий
Region 26,
Остальныес мартфоны работают на стендах так же и в таких же условиях но они белые, белые даже вивы с оппами, из всех брендов сяоми только одни такие некачественные дисплеи имеют. Так что ваш "вялый отмаз" низкого качества сяоми вообще ниочём)))
aaa222aaa,
Здесь я стобой полностью согласен
aaa222aaa,
У всех, наверное, режим чтения был включен.
aaa222aaa,
есть еще те, у которых он в рандомный момент перестаёт реагировать на тач) знаю по редми 5+ и редми 7)
kmivang,
Там вся фишка этого бага в том, что тач работает на экране блокировки (можно даже фонарик со шторки включить или пароль ввести), но на разблокированном смарте уже нет. У самого 5+, иногда очень бесит.
Но как мне уже пояснили на форуме "у миня нарм ты вреш". Так что бесполезно сяомисту объяснять за все траблы телефона.
Дима *Double_Shit*,
Во, в точку, пишешь о минусах и косяках смарта, твои посты минусят и выливают негатив в твой адрес, жаль этих недоразвитых конечно, раз они не видят очевидного. Видимо у них инстинкт защищать покупку хлама любыми способами)
Waldemar21,
Мне интересно,а зачем ты купил его если это хлам,купи не хлам,если денег хватит
Region 26,
Когда абсолютно все хвалят и вылизывают телефон, не только блогеры с незнакомыми людьми, но и твои товарищи, то поддаёшься влиянию окружающего мнения. И только потом понимаешь, что телефон ни о чём, по уровню программного исполнения тот же дуги, только с другим интерфейсом. Один Китай подвал от другого мало чем отличается.
Если бы не агрессивное сообщество сяоми, которое на каждую проблему о телефоне на форуме поливает грязью, вместо того, чтобы помочь человеку ее решить, я бы сказал "норм телефон за свои монеты". А так в телефоне из плюсов это только цена, больше плюсов нет.
Region 26,
Ну бюджет был ограничен на момент покупки, и по обзорам как обычно сяоми облизывали, а на деле там минусов куча, о которых почему-то не сказали)
Waldemar21,
Это означает только одно,что вы думать сами не можете,а берёте то что вам сказали. За такую цену можно взять разного шлака, типа,оппо,хуавей,самсунг бюджет
kmivang,
На Mi 9 SE много жалоб в теме про отвал тача через пару месяцев после покупки
aaa222aaa,
поделись с народом как у тебя на яблоке тач отклеился на следующий день после покупки😂
logotip9231,
Это пьяный бред или откровенная ложь? Проспись иди!!! )))
aaa222aaa,
сам себе не лги,или удалив свои посты о браке яблока купленного в эльдорадо,значит этого не было?вот твоя суть лживого троля.
logotip9231,
Там у заднего стекла мне зазор не понравился. Иди проспись уже! )))
aaa222aaa,
трамвайный хам и лживый троль ,опять взрыв 🍏повидла в голове,перебродило.
aaa222aaa,
Почему я честно признался, что у меня на редми 4х материнка умерла через год, а вы боитесь признать, что на купленном вами айфон 8 были щели между тачем и рамкой, в которые пробивался жизнерадостный, так вами любимый чистый белый свет? А когда вы поменяли его по гарантии, через некоторое время, при обновлении на новую версию ios ваш обожаемый девайс просто окирпичился, и его пришлось (о боже мой!) ПРОШИВАТЬ! Ведь это удел сяомистов! А теперь посты трёте, стыдно, что девайс за 60 тыр подктнул проблем как китайский подвал за десятку? Закопирую ка я данный пост, чтоб в следующий раз просто вставить его под вашим комментом, а не набирать кучу букв.
wedmed5,
Потому, что надоело, что комментаторы типа Вас раздували из моих комментов слона. Да мне не понравился зазор у заднего стекла, но никакого света там не пробивалось - это уже насочиняли. Айфон у меня не окирпичивался, а просто я решил его перепрошить, т.к. мне не понравилась работа nfc при оплате танспорта после обновления, а в конечном итоге оказалось, что айфон вообще был не виноват - было чистое совпадение - это система оплаты транспорта «ситикард» косячила и через некоторое время баг исчез сам собой.
Зачем вам вообще мои комментарии об айфоне - вы, что с ними, что без них врёте про них одинаково. Например вы же без моих комментариев только что насочиняли про выбивающийся свет из зазора в заднем стекле( если бы вы хоть отдалённо представляли себе устройство смартфона, вы бы поняли, что это физически невозможно) и про кирпич из моего айфона. Так что врите про меня сколько хотите, только без моего участия пожалуйста. )))
aaa222aaa,Но вы же тоже косяки сяоми приувеличивае, так что, как говорится, тем же концом, да по тому же месту.)))
*Technical*Deathcore*,
в прошлом месяце две штуки Redmi 7 взял)
Chr15nic, найс, как раз хватит до весны
Chr15nic,
То есть пользуешься 2 недели, он начинает лагать и ты выкидывешь его, достаешь следующий и по кругу?
Chr15nic,
Ну правильно, они же одноразовые. И на сколько хватает одного ? на месяц?
Chr15nic,
в каждую руку по одному? )))
*Technical*Deathcore*,
Нуу... теперь уже наверное ноут8?.. Чуть лучший функционал за те же деньги, а если китайская версия с али, так можно и чуть дешевле найти, даже до 9к руб за 4х64 Гб...
*Technical*Deathcore*,
На сто процентов согласен.По цене качество конкурентов нет
*Technical*Deathcore*,
Редми ноте 4Хэ форева)
Арли,
Мне не понятно как redmi 8a имеет amoled дисплей, если там hd+ ips, 4пда как обычно бредит
Арли,
А мне непонятно откуда в redmi 8a взялся amoled дисплей
"Redmi 8A стоит меньше 9000 рублей, зато оснащён AMOLED-дисплеем"
Арли,
Какая компания больше занес деньги тот и победил, так реклама работает сейчас, везде почти)
Арли,
да, странный выбор, ван пласа нет, яблока нет
3manTM,
Яблоко не телефон. Ну палас да, он после сунга должен быть
Extreemator,
"Яблоко не телефон" ++++
ойпле не занесли прст
Extreemator,
яблоко вне этого топа, тут только мусор андроид
Nikola1998,
Яблоко это норвежский острог куда ты сам себя садишь за свои же деньги, еще и считаешь что здорово устроился. А для баб это типа как чокер.
3manTM,
Что касается последнего,то речь в статье про смартфоны.
3manTM,
яблочко не конкурирует ни с кем))))
Арли,
оплатили-победил. суть всех "мега изданий". хламсунг-шлак.
Арли,
за что занесли - то и выбрали...
Ни одного айфона с пикселями в камерафонах...
5.8 компактный смарт...
Galaxy fold - самый многообещающий? Blackview MAX 1 круче, с проектором встроенным. Ну и так далее.
Dymitr Kozak,
По этому в 4 из 9 победили те смарты, которые здесь рекламируются Honor, Huawei, vivo и realme
GNAILON1,
а почитать статьи - так в каждой пишут "продажная"))))
Арли,
Понять это не все могут. Вернее понять могут не только лишь все, мало кто может это делать.
subcontracting,
указывайте Великого аФтора цитаты ))))
Арли,
А мне понятен, топ-донатеров покупающих рекламу на 4pda
Арли,
Это годовой отчёт редакции 4pda, чьи и какие Ильдаки засовывали им постоянно)
Zombi9IIIka,
Тру
Арли,
А Что понимать то явно Гнусмус что то подкинул, чтоб победить во многих наминациях, Гнусмус всегда вел нечестную игру, ну а по поводу иновации Гнусмуса фолда как то с трудом верится, то они его миллион продали то более 500 тысяч, лучше бы посчитали сколько их вернули ( Сам был владельцем фолда)
Арли,
все ж понятно, кто больше занес того и выбрали ;)
Арли,
Это то же что и с конкурсами красоты. Телок много красивых а выбирают каких то средних
Арли,
Раньше компактный телефон был два дюйма
Xiaomi топ!
AASimon,
"...Слава Сяоми!
Кто не сяоми, тот Хуавей!..."
привет с пикабу
Вообще непонятен победитель среднего класса с "первопроходной мушкой вместо чёлки", когда рядом есть смарт без дырок и челок.
Dr_Alban,
Тоже не понял этого! С дыркой в экране - топ! Mi 9T - топ!
Dr_Alban,
"победили чёлку" ))))
Ноте 8 про... Вы серьезно?!?!
КровостоК_88,
И вас терзают смутные сомнения? Ips в 2019? Ну не серьезно это
zeon05,
А что не так с IPS?
zeon05,
Можно и амолед. Вот только без dc dimming это мусор!
gelfer1979,
По моему вы хотите придраться. Это единственный довод которые приводят владельцы ips телефонов. А при малейшей возможности сами спрыгивают на амолед.
zeon05,
С dc dimmingoм.
gelfer1979,
А как определить наличие этого DC dimming'а, а то уже третий телефон на амоледе, note1, note2, a7-2018 и все Самсунг и ни на одном не видно морганий на низкой яркости?
vasya_vasin,
Во первых на note 1 и не было мерцаний. Про 2й не знаю. Проверяются марцания карандашом или ручкой. Открываешь белый фон на телефоне. Очень бысро проводишь карандашом или ручкой перед экраном. Если карандаш полностью размывается, то мерцаний нету. Если видешь как бы "отдельные" карандаши, то экран мерцает. Или достаточно навести другой телефон на экран твоего с включенной камерой, и увидешь лесенку...
gelfer1979,
Ясно, у меня есть немного, и то только на камеру видно, причем на минимальной яркости еле заметные полоски двигаются влево, а если яркость на максимум, то вправо. Но что-то я взглядом такое не замечал, хотя на флуорисцентных лампах боковым зрением вижу. Вот поэтому и спросил. А то ноют здесь некоторые что глаза болят от мерцания, а я никак его не вижу и глаза не устают совсем.
gelfer1979,
> Можно и амолед. Вот только без dc dimming это мусор!
Да он и с Dc Dimming мусор. Цвета только так искажаются, поэтому если он имеется, то как включаемый режим.
Ибо компромиссный выбор между шилом и мылом.
КровостоК_88,
А что плохого? На стоке камера чуть лучше НОТЕ 7
fakepaleva,
РН7 на стоке это дно днищеннское, там без гкам лучше вообще не снимать
КровостоК_88,
Вполне. Очень годный смарт получился.
Huawei в топах
Никогда такого не было и вот опять!
Xigmatec, все топы из китайского подвала ахахахаха
spammer,
а как же яблочки и самсунги? Не в китайских ли закоулках их делают китайскими ручками?
xtilionx, эх щас бы путать разработку и сборку. или вы калининградские бмв тоже считаете российским автопромом? 🤦🏼♂
Xigmatec,
Если ты из 2019 то 5,8 дюймов гнусмас сдесете - это компактный смартфон:))) А 240грамм второго РОГа это выбор Бориса-бритвы: тяжелый смартфон им можно и по башке дать. Про 100500 мегапуксели и 7000fps это для людей с маленьким члемом. Ну и 90% всех смартов из рейтинга почему то из брендованых подвалом. Где дексп и мтс, а самое главное рждфон - вот он победоносный флагман.
NEMO,
срочно подорожник к голове приложить
NEMO,
Это, тебе явно с телефона и пора завязывать. Дилетантские представления во всей красе.
Как так? Раз выбор 4pda, значит везде должен побеждать Huawei или Honor
Ph03niX-X,
Выбор 4пда:
...
Провал года:
Huawei *стремное название*
Ph03niX-X,
Реклама самого зашкварного бренда сэр!
#хувейумри
alexrimx,
шлаксунг и хуавей добились своего-никогда это распиаренное убожество не куплю.
Дындра ТВ,
держите в курсе...
Ph03niX-X,
Кто за рекламу платит тот и побеждает,все логично
Project_Soul,
Но ведь 2019 год, особенно конец года, был посвящён Huawei (я кстати теперь ненавижу Huawei, держу в курсе)
Ph03niX-X,
а Нокиа? =)
Её ведь тоже часто рекламят.
Ph03niX-X,
А что не так то? Там где он должен быть, бренд присутствует среди номинантов по праву. В по бедных номинациях тоже всё по делу. Вопросы?
Airbourne_90,
Вы на этот ресурс в 2019, особенно под конец года, заходили?
Мне не совсем понятен выбор камерофона. Точнее очень непонятен.
Igor2312,
Видимо они не знают о существовании Google Pixel
Waldemar21,
Пискель уже не лучший. Но почему его вообще нет, как и айфона, вот это вопрос. Зато редми ноут 10 с убогой камерой есть.
Alex_Kv_,
Айфон новьій топ. Пиксели похуже будут. Но вьібор редакции "кто больше занес"
Alex_Kv_,
Почему нет пикселя - потому что в этом году он не был у нас не тесте. А в зачёте участвовали только аппараты, которые мы держали в руках. Это, конечно, упущение, но как много у нас покупают свежие пиксели?
DMikhaylov,
Айфон тоже в руках не держали?)
Alex_Kv_,
Они кроме ХУЕВеев ничего не держали видимо)
Waldemar21,
Этот телефон в этом году не тестировался редакцией. Да и не факт, что он обошёл бы мейт 30про.
Airbourne_90,
> Этот телефон в этом году не тестировался редакцией
Потестировали хоноры с асусами. Написали, что это отличный выбор. Взяли свои личные айфоны, и пошли удовлетворённые домой.
Waldemar21,
> не знают о существовании Google Pixel
.RU
Ну вообще можно сказать, что для РФ потребителя его и вправду не существует.
Какой то....Сссяоммный билет )
Редакционный Honor 9X)))
Во,даже Blackview бомбанул)Походу сюда весь перечень смартов за 2018 сгрузили)
О боже, хватит китайский хлам так в открытую пиарить
shkolota11,
А какой хлам надо парить? Варианты?
shkolota11,
Чего сразу хлам? Есть характеристики, сравнивают по определенным критериям, делают выводы. Покупать никто не заставляет. Выбор каждый делает сам.
Проплачено!
Расходимся господа.
Tanir,
Правильно, зачем читать сравнение. Сразу ёмко "расходимся" и уходить по-английски)))
Redmi 8a не amoled
abeke555,
В этом рейтинге всё вызывает сомнение
А айфон это типо не смартфон? Или он нигде не смог себя проявить? А не нам надо зарекламить китайского хлама побольше.
#хуавейумри
alexrimx,
ифон типа уг, поэтому неудивительно, что никуда не попал
alexrimx,
ифон участвует в конкурсе только с другими ифонами, остальные недостойны
alexrimx,
А зачем его с кем-то сравнивать? Кто болен айфоном - тот обзоры других марок не читает. Не гоже боярам читать и холопских девайсах.
Какой-то выбор без выбора. Какой Самсунг флагман и победитель? Он таковым уже давно не является! Единственное с чем соглашусь так это по поводу самого мощного смартфона, дебют года и лучшая камера. В остальном оценка какая-то субъективная и судя по всему любителя Самсунга...
wolwox1902,
Угу не является, самое высокое качество на ведре и качество ПО. Когда единственный конкурент ему палас. И тот если честно слегка недотягивает по функциям.
Extreemator,
Конечно только не фолд, это просто наглая реклама. Фолд это бесполезное дорогое устройство. Лучше всего сделать болванку планшете и вставлять туда телефон, зоя они это не продвигают если довести до ума это понравится всем и продажи буду небеские
Extreemator,
Качество самое обычное, а ПО только в последние годы подтянули, с выходом one ui. Да и то оно не лучшее.
Alex_Kv_,
Только ничего лучше нет о чем я написал, качество конечно должно быть лучше.
wolwox1902,
Ну да, оценка субъективная, поэтому нет смысла придираться к топу, выбранному 4пда. Они ведь не топ от подьзователей огласили, а собственный. У каждого из нас свой список.
Тема Сяоми не раскрыта.
Rossiff,
и в обзоре, и в комментариях)))
BQ вообще незаслуженно обошли вниманием(
xtilionx,
Почему? как раз не обошли вниманием. Просто победу отдали редми 8, наверно потому что аккум больше и процц мощнее, но нет нфс, как у bq
А Xiaomi Mi Mix Alpha в топку?
razorqhex,
А он уже вышел и его могут все купить? Ага...
razorqhex,
Читать видимо вы не научились. Разве этот аппарат тестировался редакцией?
razorqhex,
Да, ибо он так и не вышел в 2019 году.
Ну вообще-то Redmi note 7 должен быть победителем как минимум в двух номинациях, потому что сбалансирован и адекватен по цене
azaza777,
Прошлогодний? А почему не ми ноут 8?
gelfer1979,
Какой прошлогодний? 🤣 В каком году вышел RN7?
Огромные лапатофоны для людей которые думают что лишний см заменит планшет. Гораздо лучше взять обычный s10 или другой и не мучаться с ним на улице когда постоянно держишь его в руке.
Extreemator,
Были бы там экраны нормального соотношения, так еще и вытянутые как сосиски. Какая нафиг замена планшета.
ДМИТРИЙСФ,
Mediapad x2 в свое время заменял планшет. 7 инч при 16:10.
Extreemator,
Он огромен, отрезать 1 см с боку и 2 сверху, это как минимум, и будет удобно, это про с10е.
Extreemator,
"обычный S10" - да Вы, батенька, мажор))))
Жаль, что тут не было OnePlus.. 7T/Pro
KopoJIb_B_MaHTuu,
Абсолютно согласен! Неадекватный список наменантов...
KopoJIb_B_MaHTuu, скоро будет
KopoJIb_B_MaHTuu,
Они ничем особо не выделялись. Просто хорошие аппараты, но без изюминки.
Весь список продажный!
📱Alex_Supporter,
Пруфы есть?
BQ топ!!
rsi1984,
+100500
rsi1984,
плюсую, не плохие смартфоны
Лопата года )))
Evaw,
Настоящих лопат в этом году и не вышло. Где ми макс 4? Где к30 x?
Что за.... А где среднебюджетники вообще?
"Kylo Ren",
Есть, почитайте внимательнее
yaneznau12345,
Вот именно, почитайте и посчитайте.
"Kylo Ren",
вы эти имеете ввиду?
BQ Magic 6040L
OPPO A1K
OPPO A5s
Redmi 7
Redmi 8A
Tecno Camon 12
хотя с выбором победителя согласиться не могу...
Serseya11,
bq заслуживают победу все таки как мне кажется
witia007,
Было написано вообще "бюджетный смартфон" и я не согласен с победой редми 8 а.
многие из списка её больше заслуживают, а у Magic 6040L есть nfc, что круто для бюджетки
Мне одному кажется бредом делать в экране дырку для камеры?
CrimeaPirog,
Камерой ты этой пользуешься десяток секунд, а смотришь на эту дырку для неё постоянно..
AedeX,
а у Vsmart Live никакой дырки в экране нету)
[email protected],
3а XL тоже)
[email protected],
у них вообще достаточно приятный дизайн
[email protected],
ага, Live по дизайну на пятёрочку!
AedeX,
"дырку" )))))))))
CrimeaPirog, отличное решение.
CrimeaPirog,
Ну она иногда скрывается верхней строкой в черном цвете иногда, и не замечаеш даже ее (родной браузер самса делает эту полоску синей - да заметно), а вот челка (или сопля) не скрывается никогда.
CrimeaPirog, ты не один такой, крепись!
32 гига им мало
У меня 8 и не жалуюсь
А, где Sony с качественным экраном в 4К 21:9? Конкурентов у него нет.
zsavhd,
21:9 неудобен, 4к там "для галочки". По остальным параметрам ему далеко до экрана айфона по той же калибровке.
Alex_Kv_,
Как любят яблочники эти тупые, ничего не значящие термины. Калибровка, эргономичность, всякие юзабилити. Как будто не на том же самом заводе экран сделали и влепили в телефон, а сидели, " калибровали". Еще и вручную, и каждый отдельно. Вот этот синий диодик, чудо как хорош получился, вставим его в олед для айфона. А вот какой-то больной и хроменький, вставим его в олед для Сони....
aldar47,
ору в голос)))))))))
aldar47,
Для тебя слишком сложны мобильные технологии и технологии производства. В айфоне индивидуальная калибровка с помощью спец датчиков и ПО. Это первое. Второе, сони свои экраны делают себе сами. И опыта в мобильных оледах у них нет. Да и ips у них всегда были посредственные. 3е, в айфоне про/макс и ноуте 10/10+ стоят одинаковые физическа панели. Вот только у айфона шим сильно ниже. и калибровка гораздо точнее. Дальше додумай сам.
Alex_Kv_,
Найди хоть один пруф, что Сони себе сама делает матрицы, а потом умничай. Им делают матрицы там же, где и всем.
aldar47,
Сони делает экраны где-то у себя в японии. На тех же заводах, на которых они делают экраны для своих тв. Заводы самсунга обеспечивают экранами лишь себя, эпл и ванплас. Остальные перебиваются всякими бое/лыжами/шарпами и прочими ноунеймами с ноунейм заводов. Если ты действительно думаешь, что все экраны делаются в одном месте, то мне тебя жаль.
Alex_Kv_,
Мне тебя жаль, что ты имеешь привычку рассуждать о вещах, о которых не имеешь представления. Не делают они матрицы " где то там в Японии". И говоря там же, где и все, конечно имеется ввиду не единственный завод. Так и быть, просвещу тебя. Сони брала матрицы у Самсунга, но в последнее время предпочитает LG. Впрочем , как они сами уверяют, они не хотят закупать матрицы у одного поставщика. Так что да, они их берут там же, где и все остальные.
aldar47,
Продолжай дальше черпать информацию в своём мире. Самсунг никогда не производил убогие матрицы с убогим трилюминусом, который под любым углом переливался как радуга
Alex_Kv_,
Ты понимаешь, что ты говоришь " Не знаю как, но не так" ? Еще раз говорю, найди хоть одно доказательство, что Сони делает себе сама экраны, а не покупает у тех же производителей, которые делают всем остальным.
Alex_Kv_,
А у китайцев с dc dimming, шима вообще нету.
gelfer1979,
Опять уникум спорит с тестами. У китая с дс диммингом шим как у эпла без него. И при этом ещё и цветопередача портится
Alex_Kv_,
Любишь тесты ? Ну иди почитай их внимательно. 1+7 Про на 50 процентах вообще не имеет ШИМ, которое имеет яблоко ))
aldar47,
Очередной уникум выполз.
Коэффициенты пульсации экрана 11 про: 100% яркость - 7.03%, 50% яркость 8.61, 25% яркость 10.5, менее 10% 26.
Ванплас 7 про: 100% - 7.67/5.17 при 60/90гц, 50% 8.22/5.76%, 25% 85.6/87.3 без дс димминга, 23.2/21.3 с дс диммингом. При яркости менее 10% 44% кП. О чём и шла речь, что у айфона без dcd шим меньше, чем у хлама с ним. И при этом в разы точнее калибровка
Alex_Kv_,
Какой еще коэффициент пульсации ? Термина то такого технического нет. Вы просто жертва маркетинга. Все амоледы, независимо от марки имеют шим. И айфон, и самсунг, и хоть кто еще. На яркости 100 диод все время горит, на яркости 50 половину времени включен, половину выключен. Теперь включаем голову. Какая разница айфон-не айфон, если диод тупо не горит половину времени. Это обзывают мерцанием. Какая мифическая " калибровка" айфонам в этом помогает ? Боги айфона работают в момент выключения диода ? Дс димминг, никак не влияет на шим. И не может влиять. Он просто сглаживает и выравнивает амплитуду. Мелкая косметика, но с ней все равно лучше, чем без нее.
aldar47,
> Какой еще коэффициент пульсации ? Термина то такого технического нет. Вы просто жертва маркетинга
Жесть. Хотя обычное тут явление...
> Коэффициент пульсации - это относительная величина и измеряется она в % от разности максимального и минимального значений освещенности в люксах, приведенная к усредненному значению освещенности за период.
Это всё и в Гостах и в СанПиН прописано.
> все амоледы, независимо от марки имеют шим.
Разный
> На яркости 100 диод все время горит, на яркости 50 половину времени включен, половину выключен.
Бред. А на яркости 0% полностью выключен? :D
adasiko,
С головой нормально ? Да. На яркости ноль он выключен. Может быть разве по другому ? То что шкала яркости в смарте не совпадает 1 в 1 с яркостью самого диода, и яркость ноль телефона, это не яркость ноль диода, это другой вопрос. А вообще ноль, он и в Африке ноль. Ну у вас жертв гугла, все по другому.
adasiko,
И да. Коэффициент пульсации в данном случае неприменим. Или вы ШИМ в люксах измеряете ? Не надо бездумно копировать выдержки из гугла.
aldar47,
> Коэффициент пульсации в данном случае неприменим
Применим, это физика.
> Или вы ШИМ в люксах измеряете ?
Проценты безразмерная величина - это математика.
> бездумно
Вот советую хоть чуть-чуть думать. Всего хорошего.
adasiko,
Ты б еще цифры вспомнил, клоун. Раз их везде можно применить, значить разницы нет. Измеряй тогда ШИМ в километрах. Физика же.
aldar47,
> Вот этот синий диодик, чудо как хорош получился, вставим его в олед для айфона. А вот какой-то больной и хроменький, вставим его в олед для Сони....
Типа того. Серьёзно.
Вот у меня был Meizu PRO 5 с AMOLED от Samsung.
Так там вообще какую-то зеленеющую фигню поставили. Профили не дали.
Ну сойдёт — второй сорт же.
Пиксель звёзды фоткает , а у них в топе камерафонов сони, которая никогда не умела в софт ...
sad1st1,
Зато всегда умела занести🤣👍
sad1st1,
Сони в этом году по части камеры хороша, посмотри обзоры уже наконец, а не живи прошлым. Пиксель не тестировался редакцией.
Airbourne_90,
Да в том и дело, что все обзоры говорят о 2 косяках иксперии 1: камера (особенно фронталка) и датчик отпечатка, который из-за крошечного размера работает отвратительно.
Oneplus не увидел.
Оппы зоппы хуавеи хоноры ксяоми
Это не рейтинг, это магазин на диване аля аллиэкспресс)
ДМИТРИЙСФ,
Для начала, хотя бы ознакомся какими технологиями обладает та же oppo, а потом уж рот открывай. У этой фирмы в области звука имеются такие решения, до которых например яблоку рости как яблоне в природе и то, если они вообще когда нибудь ими займутся.
Airbourne_90,
Во первых, я когда захочу, тогда и "открою рот"
Ты тут кто такой чтобы решать кому что писать а?
Во вторых, для таких как вы и придуман китайский маркетинг вставить цап в телефон написать это на коробке и вдолбить в головы про уберзвук.
Я с портативом стал знакомиться еще в далеком 2005 году и прошел весь путь от кассетников и сдплееров до хай фай мэн включая еще и модель на мультибите и по ушам мне тут ездить протзвук не надо. Если человек преследует цель получить качественный звук в дороге, он при любом раскладе купит плеер а такие как ты будут молиться на надписи коробки очередного оппо и думать что "нагрели систему"
ДМИТРИЙСФ,
Если именно в дорогу: то он купит wh1000xm3 и ему будет плевать на обвес, тк по бт звук почти одинаковый и через топовый ldac все играет офигенно. Хотя у вас айфон, ldac то туда не завезли....
Не умоляю достоинств s10+, автор по неизвестной причине не заметил у него гитлеровскую челку набок. Но у нас то есть глаза.
Только ксяоми,Ходорковский и масса.Мда,что стало с ресурсом
Ну нот покруче будит +
iXom,
Букварь покруче будет .тебе .
Pingvin600,
ну так иди кури если есть желание
Развод сектантов на комменты)))
1+? iPhone? Наверное, эти и телефоны достойны меньшого внимания, чем Ксаоми
Т.е. яблофоны пролетели?🤣
(Комментарий удален)
volpal,
таков их удел :)
Honor 8x
Виво в номинации "лучший флагман"?). И хуавей с сяоми в номинациях автономности, когда самый автономный флагман сейчас это 11 про макс. Ещё смешно видеть в номинации на лучшую камеру xperia 1, в котором она очень посредственная. И опять же не видеть там новые яблоки, у которых камеры лучше того же самсунга) 4пда в своём стиле. Да даже если убрать из рейтингов эпл, который тут каждый второй хейтит, победители и номинанты всё равно бредовые.
Купил oneplus 7t pro, он идеален, тем более с портом камеры от google
Виво в номинации "лучший флагман"?). И хуавей с хлаоми в номинациях автономности, когда самый автономный флагман сейчас это 11 про макс. Ещё смешно видеть в номинации на лучшую камеру xperia 1, в котором она очень посредственная. И опять же не видеть там новые яблоки, у которых камеры лучше того же самсунга) 4пда в своём стиле. Да даже если убрать из рейтингов эпл, который тут каждый второй хейтит, победители и номинанты всё равно бредовые.
Alex_Kv_,
А ещё в раздел про камеры забыли запихать пиксель. Зато про ми ноут 10 с убогой камерой не забыли)
Alex_Kv_,
Я думаю не забыли, а умеренно,
впихнуто - то что нужно "пихать"!
Alex_Kv_,
А чем тебе nex 3 не один из лучших Андроид флагманов. Ты его вживую то хоть раз видел?
Daygon,
Зачем мне видеть это, если я знаю что это китай и знаю какая там убогая оболочка?) Из всего китая для меня из флагманов существует только ванплас. И пофиг, что всё это ббк. Ну и если брать совсем бюджетки, то сяоми
Alex_Kv_,
У меня есть и Самс s10+, и 1+7 про. Так вот, nex 3 лучше каждого из них, оболочка в том числе. Так что дядя, лучше не неси чушь, тем более взятую с потолка. Ну а про свой хлаоми лучше вообще молчи...
Daygon,
Читать научись, клоун. У тебя как я вижу некса тоже нет. И я поверю куче людей, а не ноунейму с 4пда. Оболочка там страшная и с большим количеством багов, чем у самсунга и ванпласа. И уж точно медленнее почти стока у ванпласа. Про хлаоми, если ты слепое, я написал только в отношении бюджеток. Ибо больше всё равно ничего нет нормального в том сегменте. Ах да, мне же вообще на ведро пофиг, мне про макса хватае.
Alex_Kv_, чувак, ты вставляешь себя идиотом, не пользуешься, но судишь, не надо так делать и брать пример с других. Прежде чем составить мнение необходим опыт использования, других вариантов нет.
tapdroid,
Мне достаточно знать о работе китайской прошивки. Тут 99% хейтеров эплом не пользовались, но при этом продолжают хейтить. И придраться им не к чему, это тупо хейт.
Alex_Kv_,
Мало кто тут хейтит яблоко, а вот с твоей стороны идёт нескончаемый хейт на всё что не яблоко.
yalokiy,
Я никогда не хейчу без причины. Как это делают местные уникумы уникумы. Я всегда могу аргументировать свой ответ
Alex_Kv_,
Я по долгу работы имею возможность оценивать абсолютно все оболочки. И если так надо, могу заслуженно и по делу похейтить ios и предъявить ей простыню претензий, в основном завязанных на политике и философии компании. Но это именно то из-за чего я никогда не возьму яблочную продукцию. Их ios просто не позволяет мне использовать те вещи, которые доступны на андроид. Эта операционная создана для баб, но никак не для гиков и технически подкованных людей, что показывает статистика продаж в нашей розничной сети, одной из крупнейших на рынке - более 70% продаж приходится на женский пол.
Да, кстати, у виво очень даже не дурная оболочка, в которой есть отличные удобные решения, больше никем не реализуемые.
Airbourne_90,
Смешной ты клоун. Политика направлена на улучшение UX. Если тебе не хватает ума что-то осилить в ios, то это не проблема ios. У меня куча таких тупых знакомых, которые элементарные вещи сделать не могут. После 5 лет на ведре нет вообще ничего, что я не могу сделать на ios. И это при том, что ведро я знаю вдоль и поперёк. Всегда смешили вот такие вот претензии к ios. Заслуженным твой хейт станет, когда ты напишешь реальные факты и доводы, которые я легко разобью о твоё незнание.
Airbourne_90,
> Эта операционная создана для баб, но никак не для гиков и технически подкованных людей
Бред полный. Можешь сходить на любую конференцию (C++, DevOps, Python...). И посмотреть сколько там будут разработчиков с айфонами.
Alex_Kv_,
дядя, у меня nex 3 уже полтора месяца. При этом есть и уанплас, и С10+. Оболочка Nex3 из всех перечисленных мной, самая быстрая, гибкая и стабильная. За всё время не было ни одного глюка и фриза. А вот у Уанплас как раз самая глючная, начиная от датчика приближения, автояркостью, заканчивая бесконтактной платой, кода телефон после нее начинает жить своей жизнью, открывать шторку и сам нажимать то, что ему хочется. Ты видать школьник какой-то, раз у тебя не своего мнения. Шастаешь по форуму, да обзорам не ютьюбчике и составляешь своё кривое собирательное мнение, состоящее из навязанных блоггерами стереотипов. Кста, у жены моей про макс. Своих косяков тоже хватает. Ничего чудесного в Айфоне нет.
Daygon,
Не считая мелких косяков в оболочке ванпласа, она одна из самых быстрых. Пока китай не научится в дизайн, их устройства мне абсолютно неинтересны. В ios косяки есть только на бета версиях и в приложении "файлы" при работе с SMB. В остальном даже пиксель так хорошо не работает.
Alex_Kv_,
Фигасе мелкие косяки)) Кста, что в вашем понимании- быстрая оболочка? Вы в прошлый раз не ответили) Так же не ответили, какие приложения невозможно удалить и заморозить на ФантачОС)) Сегодняшний дизайн вещь очень кастомизируемая. Да, у всех свой вкус и не всегда это может выглядеть эстетично. Но по крайней мере у людей есть выбор. А выбор это уже лучше, чем его отсутствие. Другое дело Эпл, который думает, что их дизайн единственно верный и правильный для всех. Поэтому он не меняется с середины 2010-х, ужасно скучен и безбожно надоел. У жены Про Макс сейчас, до этого был Айфон 7+. Разницы в юзер экспириенсе нет вообще. Просто амолед ,просто жесты. Всё. 4 года стагнации. Ну а Пиксель, как и Уанплас работает сносно, пока не начнешь на него устанавливать свой хлам, потому что в чистом Андроиде ничего нет. После этого и начинаются свистопляски. Говорили же уже об этом. Просто у вас нет опыта использования этими оболчками, а у меня есть. Вот и вся между нами разница.
Daygon,
Быстрая оболочка когда телефон всё желает без промежутков на "подумать". И отдаёт весь приоритет отрисовке UI, когда пользователь прикладывает палец. В андроиде это не так, и какой бы он не был быстрый из коробки, со временем микротормоза будут в любом случае. И нет желания даже узнавать про софт у китая, но если он сертифицирован гуглом и имеет набор хлама от гугла, то он обычно не удаляемый. А как гугл заставили в этом году фризить пиксель - это уже отдельный вопрос)
Alex_Kv_,
про какие микротормоза можно говорить, когда все эти флагманы от Китайцев, о которых вы говорите (Уанплас) в их числе вышли в этом году? Причём самые лагучие обычно всегда были флагманы Самс на Ексиносе, потому что вся та дрянь, которую накатывают люди, тупо не оптимизирована под ядра Эксиноса. О флагманах на SD сложно что-то говорить сейчас, они очень мощные и хорошо оптимизированы. Но тот же 1+7 про допустим греется заметно сильнее остальных, когда Виво вообще всегда холодный. Причём самой быстрой оболочкой оказалась вообще Color OS от Оппо на Realme X2 pro. Потом идёт Asus Rog 2 и Nex3, они примерно равны. 1+7 там нет даже рядом. При этом мусор от Гугла есть везде, и на Пикселе, и на Уанплас. Его нет только на Mate 30 Pro. Там есть свой мусор. И в Ios тоже своего мусора хватает, который тоже невозможно удалить. Да и не надо делать из этого мусора такую проблему. Его вполне можно заморозить и забыть про него. На кастом любого смарта сегодня надо как минимум потратить день, а то и два. Проще только Ios, потому что там вообще ничего нельзя.
Daygon,
Любой андроид девайс имеет микрофризы из коробки. Это сразу заметно , если пользовался айфоном хоть какое-то время. Раньше я этого почти не замечал и всё казалось быстрым. На ios можно абсолютно всё, что нужно 99.9% пользователям. Вопрос лишь в твоём незнании возможностей ОС.
Alex_Kv_,
Я пользуюсь Айфоном жены, если нужно. Никаких микрофзризов на моих Андроид телефонах нет. На Уанплас есть только нагрев и по этой причине жесткий жор аккума. На ios можно практически всё, но через костыли, как на чистом Андроид с кривыми приложениями. А сколько глюков было в 12 ios? даже вспоминать не хочется. Но допустим в ios нельзя поставить свои шрифты, изменить форму и размер иконок. Нельзя самому выбрать их количество в одной строке.
Daygon,
в ios самый огромный недостаток - нельзя с браузера скачать то что тебе нужно!!!
Daygon,
Ios 12 как раз была самой стабильной версией за последние годы. Проблемы были на 11, и то только на старых устройствах. На 12 они ожили. В 13 ибыло немного проблем на старте, а точнее в бетах, смейчас всё идеально. А у гугла андроид лагает даже на своём же пикселе. Смотрю типичные шаблоны про иконки и прочее подъехали, потому что больше нечего вспомнить) Главнфй вопрос - сколько % юзеров ведра этим занимается? Единицы? Или дети? И второй вопрос, зачем что-то меняете, если вас всё устраивает ?) На ios никто никогда не изъявлял желание поменять лаунчер. И еслиб можно было бы, не делали это. Ибо достаточно взглянуть на магазины тем и сторонние лаунчеры на андроидах, чтоб забыть об этом ужасе навсегда А менять шрифты - это видимо ты о любителях поставить убогий курсивный шрифт на самсунгах. На других вёдрах менять шрифты нельзя/можно на единичных прошивках/с танцами с бубном.
helloween_immortal-91,
Ты из какой пещеры вылез?) Давно всё можно скачать. И не только с браузера, но ещё и с любого другого приложения любой контент, через команды. А ведро не позволяет это делать просто так.
Alex_Kv_,
упс, да перепутал. Глючным был 11 ios и 13-ый. Повторюсь, у меня на Андроид не глючит и не физит ничего. Глючат обычно Пиксели и Уанпласы на чистом Андроиде. Так же глючат те, кто инстантно решил перейти на 10-ый Андроид из коробки или в ручную. Новая ОС всегда сыряк и глючная, что ios, что Андроид. Мне про Айфон рассказывать не нужно. Я знаю все его прелести и болячки. Что касается иконок и шрифтов, то это мелочи, но всегда лучше, когда есть выбор. Те, кого всё устраивает ничего не тронут. Но есть те, кто любит кастом, пусть уродливый, пусть с курсивом итд. Некоторые готовы за кастом платить большие деньги даже на Андроид, аля эксклюзивные модели Макларен, Ламборджини Эдишн, Звездные войны итд. Там мега-уродство, но есть те, кому нравится. И наличие выбора всегда лучше, чем его отсутствие. Тем плох ios. Он скучен и стагнирует с 2015-го года. Ничего в нём не изменилось и ничего нельзя в нём изменить. Эпл просто решили, что им лучше остальных понятно как для всех лучше. Вы кстати этим маразмом с ними похожи. За всех знаете что чего когда хотел и не хотел. Смелое заявление, но очень школьное.
(Комментарий удален)
accident_rush,
если кто мне что и говорил, в обычном аргументированном споре быстро сливался. Особенно это касалось оболочек от BBK. Оксиджен кста самая лагучая из всех, причём на две головы лагучее остальных. А по браку 1+ самая яркая звезда на небе, как и в качестве сборки. У меня есть nex 3 и 1+7 про, я знаю о чём говорю. Если не согласен, можем поговорить об этом.
Daygon,
+ за 1+7про, очень уж он далеко от "идеального" смартфона, каким его любят называть...
Alex_Kv_,
Самому не смешно?) Айфоновские камеры проигрывают даже какому нибудь mi a2 с гкам. Как и остальное в общем-то. Я понимаю, что ты туповатый фанатик и будешь любить лгбтфоны несмотря на очевидную убогость, но давай ты будешь делать это у себя дома за закрытой дверью, ок?)
korbdegree,
Ну не надо ля-ля только, mi a2 фоткает на уровне 5s
КваДратики Оо,
Давай я тебе скину две фотки. Если угадаешь, какая на 11 про, а какая на mi6(нет ми а2 под рукой, за то вот шестёрка валяется чья-то чиненая, никак не заберут) - будешь молодец) Так забавно, когда люди выбирают фото, сделанное на gcam со смарта за 10 рублей, и говорят "ну видно же, что это айфон, смотри какая детализация", а про фото с 10 или 11 Айфона говорят "ну нет, тут же видно, что это дешёвая камера дешёвого смарта", если им предложить выбор вслепую))
korbdegree,
Стоит чуть дернуть рукой при сьемке и любая камера проиграет...
korbdegree,
Скинь видео с зумом во время видео и я угодаю даже на экране мобильного.
korbdegree,
Зачем мне твои фотки если у меня есть свой 11 про макс? Миа2 я еще давно дарил в подарок и видел как он снимает, успокойся.
Есть достаточно телефонов которые фотографируют не хуже последних айфонов, но это не про бюджетные сяоми.
КваДратики Оо,
Ты видел, как он снимает на сток, а я говорю про гкам.
korbdegree,
Если он херово снимает на сток, какой смысл переплачивать за сяоми? Они тогда и тех денег не стоят... А костыли с гкамом оставим для неразборчивых пользователей)
Bashtan88,
А, ты из тех, кто не способен обычное приложение на телефон поставить?)
korbdegree,
а если еще на рельсы поставить и объектив прикрутить, то будет снимать как RED и тогда точно топ за свою цену... главное не смотреть как сток снимает.
КваДратики Оо, а зачем смотреть, как снимает сток, если очевидно, что с гкам намного лучше? Какая вообще тогда разница, как стоковая камера снимает? Это ж не лгбтфон, это там ничего хитрее родного не поставить и ничего не улучшить программно)
Pixel 3a XL вот лучший смарт 2019г
AedeX,
И айфон 11 pro max
AedeX,
он разве 2019-го года? 2018-го же.
Daygon,
Этим летом же вышел
Странно что нету OnePlus 7 (какая-нибудь)??...то чувство когда читаешь это с OnePlus 7t pro,и не лицезреешь его ни в одном списке))...хотя прошивка очень удобная, перешёл с Samsung'a,думал будет печаль, но как по мне,то всё совсем наоборот)
А богатеи продолжают в айфон
И в очередной раз подтверждение того, что обзоры и сравнения здесь явно купленные... Определенные марки фигурируют регулярно в различных статьях, они же в топе сравнений
Бред...
Какой сайт 2019 лучший?
1. 4pda
2. Тыtube
3. PrnХаб
wwasspp,
2 и 3 место наоборот должны идти
MAXOPHONE,
Нельзя иначе коммент модерацию не пройдет
volpal,
Из-за модеров приходиться жить во лжи
И чем view 20 лучше, чем, скажем mi 9t pro, какой вообще почему-то не попал в обзор?
jagajiga,
ИПС экраном, который не режет глаза?
fatum2002,
Смешно, потому что я сам был сторонником ips до последнего. Расскажу что у меня было и есть: iPhone 5, alcatel idol 3 (лучший ips экран из всех что видел), htc incredible, mi max 1, redmi note 7.
А вот недавно приобрёл galaxy a40 с амолед. Первый амолед и мне понравился. Параллельно пользовался redmi note 7: хорошая камера, акум, но ips-экран откровенно разочаровал углами обзора. И тут я вижу mi9 t pro. Экран: амолед, dc dimming есть. Выреза нет, камера выдвижная. Батарея 4к, есть быстрая зарядка. Бонусом мощная начинка (мне такая мощь не нужна, но приятно что все летает). View 20 я видел только в магазине, телефон неплохой, но экран там хуже. Покрутил его в руках, вау-эффект аппарат не произвёл. Скорее что-то ближе к note 7. Амоледы реально рулят. И это говорю я, тот кто до последнего держался за ips. Кстати пробовал отключать dc dimming, никакой рези в глазах не заметил. Допускаю что у кого-то она будет. А меня бесят дешёвые ips с унылыми углами обзора.
Плюс амолед экономичнее, тоньше, экран как будто чуть ближе к стеклу, углы обзора ок, яркость выше, контастность выше, и это даёт небольшой вау-эффект.
В общем у хваленого redmi note 7 экран не понравился, а у mi 9t pro очень.
Топ, если нет денег. Тут спрашивают. Мой сантин айс про, за 5р. уделывает редми 8а, тот что за 9р. по всем пунктам, кроме прошивки и величины экрана. Разберёмся с прошивкой, редми на помойку.
(Комментарий удален)
IgnorHONOR,
Хонором каждую гнилую щель пытаются заткнуть из которой воняет сяоми 🤮
И ни слова о OnePlus..... как то странно
Просто топ купленный
Почему за первое место по автономности не участвует galaxy m30s?
madgit,
он был в большом списке, но по каким-то критериям выбыл.
madgit, потому что Самсунг обманывает, там вместо 6000 аккум 5300-5500. Но по автономности он всё равно на первом месте.
Почему нет OnePlus 7/7t pro ? C топом явно что-то не так...
Как-то стало на "рейтинги" Dxomark смахивать... И попахивать..
У огрызкоюзеров порвало))
yaneznau12345,
Они просто в России за рекламу никому кроме Вилсе вроде и не платят, вот и топ такой))
Лично для меня открытием стал Pixel 3a, за свою стабильную работу, супер камеру и интеграцию гугл сервисов в систему (даже на флагманах гугл асистент не включаеться так мгновенно, практически вообще без задержек)
Рейтинг ниочем. Это все телефоны ростест?давайте о Китае нормальном поговорим
Понятно кто топ
Кто они эти люди, которые решили за меня, какой флагман лучше, какой бюджетник лучше и т.д.? Пусть посмотрят мне в глаза.
yunker,
А они за тебя решили? Они своё мнение высказали. Или нельзя?
korbdegree,
Не путай "свое мнение" и "свое мнение за которое занесли"
КваДратики Оо,
У тебя и доказательства есть, что занесли?
интересно, каким чудом в среднем ценовом сегменте honor стал лучше k20'ки? очень модным сканером на задней панели? или может крутой дыркой посреди экрана? за эти же деньги можно купить про версию к20'ого, и тогда даже проц ничем лучше не будет. а если на к20 накатить гкам, то и honor даже по камере проиграет. причём именно к20 бестселлер, а не хонор. где логика, 4pda?
Vinsulation,
Mi9t (если вы это имеете в виду) меньше по производительности на треть - 200 против 300 тысяч в antutu.
DMikhaylov,
по поводу производительности, я же сказал про версию про
Vinsulation,
И про в районе 39 тысяч
DMikhaylov,
это откуда такие цены? в рф офф цена 33к, в Китае 21к!
Конечно. Куда там 11про к виво с диафрагмов 1.8 как у редми 4х браться
iCoverZ,
А разве Виво сунулся в категорию "лучший камерофон"? Он как бы в списке "лучший флагман" и "самый автономный".
(Комментарий удален)
Лично для меня сейчас нет однозначно лучшего смартфона, везде какие-то компромиссы. И с каждым годом всё хуже.
А в средный сегменте хламми 9т должен быт лидер а не ваш мусорный подвал ходор
И ни одного OnePlus, ну вы даёте))
странно, всего один хонор упомянут )
В моём рейтинге лучшие iPhone 11 Pro Max и Смартфон Samsung Galaxy Note 10+ (Snapdragon 855) . Выбор прост. Android или ios . Ну и Xiaomi Redmi Note 8 Pro должен был победить а не Honor View 20 (ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ).
А как же хваленый айфон? По всем позициям его китайцы утерли.
stein.81,
В проплаченном рейтинге. А по факту он по камере не хуже хуавея и точно лучше самсунга. А по автономности у про макса конкурентов из флагманов просто нет. Но зато тут в топ по камерам каким-то образом попала xperia...
Alex_Kv_,
Сайт ориентирован на аудиторию владельцев андроид устройств, поэтому такой рейтинг сделали, а победи где нибудь про Макс так в комментах бы опять развонялись разного рода «эксперты», наоборот хорошо что нигде не стали упоминать, пусть между собой грызутся)
Alex_Kv_,
Оверпрайс потому что. Айфон может себе купить только конченный дурак, по этому их тут даже не рассматривают. Это же не смартфон, а доилка для фанатиков. Все характеристики весьма посредственны, дизайн убог, ОС дисфункциональна, а стоит как три нормальных смартфона. Короче это как если бы продавали Ладу Калина по цене седьмой бэхи
korbdegree,
Конченный дурак тут только ты, раз до сих пор считаешь чужие деньги. И у таких уникумов как бы нет аргументов "почему айфон плохой". Вы как бараны просто хейтите потому что "дорого". На нормальную работу устроиться не пробовало?) Лучший на рынке проц, убежавший от снапов на пару лет по технической части. Лучший экран по калибровке и по уровню шима без всяких дс димингов. Лучшая автономность среди флагманов. Самая быстрая память. Одна из лучших камер. И цена всего 1к баксов, как и у других флагманов на ведре, которые через 2 года становятся хламом из-за тормозов и отсутствия поддержки.. А ты дальше пользуйся своим лагодромом на кексинусе и рот не открывай, раз по делу кроме хейта сказать нечего)
Alex_Kv_,
Ну так а какой аргумент может быть ещё, если главный недостаток Айфона именно оверпрайс? То есть если он не может ничего, что не может смартфон за 300 баксов, а стоит 1000 - значит это дичь и развод
korbdegree,
korbdegree,
Сейчас и хлам за 50 баксов всё может. Только одни готовы мириться с тормозами и посредственным качеством, а другие нет. Не может быть устройство за 300 баксов быть таким же качественным, как за 1000. И это относится и к андроид флагманам и вообще к любой технике и оно не будет стабильно работать 5 лет на последних версиях ПО. Какой смысл обманывать самих себя, веря, что "сяоми (или любой другой девайс за эти деньги) т о п за св ои деньги (щас бы цензор не пропускал эту фразу...)"... Ноут 10+ тоже стоит 1000 баксов, вот только он со старта мало кому нужен, со старта тормозит и получает обновы спустя полгода. И через год он станет забытым самсунгом хламом. И что теперь, за новым бежать?) И сервиса у них нормального нет. И экосистемы. Да и айфон можно купить за 400 баксов и он будет работать не хуже флагмана.
Alex_Kv_,
Так я и имею ввиду не номинальные возможности, а фактическое отсутствие разницы в пользовательском опыте, производительности и т.д. Я как раз знаю, о чем говорю, потому, что телефоны не покупаю, а просто беру поиграть на недели или месяцы бесплатно(ибо работа и старые знакомые располагают к тому). То, что у меня в профиле написано - ничего не значит, потому как часто меняю девайсы. Мне нет необходимости оправдывать для себя покупку дорогой вещи, по этому я могу смотреть на них непредвзято. Пробовал я полюбить Айфон, и 10 и 11. Раз наверное по 5 брал и тот и тот. Через неделю вообще перестаешь отличать от Самсунга, сяоми, да хоть умидиги, если не убитый.
А про пять лет - смешно. Искусственные тормоза, искусственное занижение ёмкости батареи - лишь бы новый купили. А уж про ремонт я вообще молчу - даже на сто процентов родной компонент из донорского Айфона ты ничего не заменишь. Даже если это модуль на шлейфе(про пайку молчу, таки это навыков требует и актуально для единиц) - без оф.приблуды, которая верифицирует оф.сервисцентр родная запчасть не будет нормально работать. А это вообще дичина, каких мало.
korbdegree,
На одних тормозов нет, на других есть. Пользовательский опыт абсолютно разный сразу из коробки. Искусственные тормоза миф, в который до сих пор верят такие как ты. Та ситуация с аккумуляторами была по итогу на пользу клиентам, чтоб устройство в металлическом корпусе, который накаляется на морозе, не вырубалось. На каждой новой прошивке старые устройства работают лучше. Еслиб они хотели чтоб покупали новое, они бы просто обновляли айфоны по 2 года как ведропроизводители. С ремнтом айфонов как раз и нет проблем. Пока на гарантии тебе просто выдадут новый. А потом запчастей тонна. Поменьше новости читай. В любом устройстве ты впринципе мало что сам можешь поменять. Самое частое экран и аккум. Аккум это твоя же безопасность. А с китайским экраном теряешь максимум ненужный трутон С донором в нормальном сц или с оригиналом вообще проблем нет. Оборудование эпл поставляет уже всем. Зачем пытаться писать о том, в чём ты не шаришь?) Вот это и есть типичный хейт. Начитаются новостей про единичные случае и верят всему. Естественно о любом косяке эпла сразу напишут, ведь это хайп.
Alex_Kv_,
Ты про ремонт сервиснику то не забирай, ладно?) И про гарантию тоже. Поменяют тебе на новый. Раза два, и третьим сверху.
И да, ты прям как кремлеботы - те тоже любую инициативу своих хозяев могут оправдать и сказать "в конечном счёте это лучше для граждан"))
korbdegree,
Смотрю у нас тут типичный диванный мастер на все руки. Что эпл меняют на новые без вопросов прочти всегда - это факт. Некоторые проблемные устройства люди и по несколько раз меняют . Эплу это выгодно, ибо потом рефаб продадут. Типичный дурачок, приплёл себе подобных
korbdegree,
> Искусственные тормоза, искусственное занижение ёмкости батареи - лишь бы новый купили.
Ну да, ну да. Моему айфону уже второй год пошёл, всё жду замедления — вот реально интересно 🙂 Пока батарея в 82% здоровья...
Вообще не знаю, что будет, но проблема уж явно не стоит того уровня, о котором тут болтают эксперты.
ЗЫ: вот на Android смартфонах на второй год я явно видел факторы (искусственные или нет), которые говорили «пора новый брать». iPhone первый смартфон, где такого не вижу.
Alex_Kv_,
Как может быть лучше дисплей без dc-dimming, если он мерцает, а с dcd нет?
Как может быть лучшей камера, если ее уделывает gcam на почти любом середняке? Процессор, который опережает конкурентов ТОЛЬКО в синтестах. О чём ты, фанатик?)
korbdegree,
Тесты в помощь. Экран айфона без дс диминга мерцает как хлам с дс димингом. А ещё этот дс диминг портит и без того не идеальную калибровку всех экранов. Невозможно прикрутить технологию к непредназначенному для неё железу. Когда выйдет новое поколение экранов, сразу заточенных под дс димминг, тогда и поговорим. В сказки про камеры можешь верить дальше. гкам не сделает их хламолинзы хорошую. Потягаться с айфоном может только хуавей и гнусмас на снапе с гкам. С проца ещё больше поорал. Анандтех в помощь. Техническая составляющая в помощь. Эпл на пару лет впереди по внутренней архитектуре своих процом. Про те же ядра а55 почитай. И про системный кэш. И про npu. на старом А10 игры идут лучше, чем на топовых снапах. Реальная нагрузка типо рендера и прочего показывает большое преимущество у эпловских процов. И эпл даёт доступ к нпу и этим пользуются. А в огороде вёдер под разные процы никто ничего не делает. Иди почитай умные статьи.
Alex_Kv_,
Вась, понимаешь, что ты дурачёк, или нет? Какие статьи, если у меня устройство в руках? Я хоть каждый день сравнивать могу ну нет преимуществ у лшбтфона уже относительно 200 баксового устройства. Ты верь, верь "умным статьям", успешно закрывая глаза на факты) Почему то айфон выигрывает только в этих "умных статьях", за которые занесли. А вот в реальности 11 лгбтфон работает не быстрее, чем что угодно на 710 снапе. Ни в одной игре, ни в одной задаче он не быстрее. А про камеру - ну давай я те в личку скину фотки с почищенным экзиф, одну с твоего убогого 11 лгбтфона, а другую с какого нибудь mi6 или rn8pro. Спорим ты не угадаешь?)
korbdegree,
Кроме оскорблений уникумы ничего писать не могут?) Абсолютно во всех реальных задачах яблоко быстрее. Это факт. Мне пофиг что у тебя там на руках, у меня тоже много вёдер есть. И есть ютуб. Сложные задачи по экспорту/импорту больших объёмов данных и рендера в помощь. И всё это без лагов. Можно работать быстрее из-за отсутствия анимации, и при этом фризить. Абсолютно во всех играх на ios устройствах графика на порядок лучше. И при этом стабильно отрисовывается в 60 фпс в разрешении выше, чем на ведре. Ибо сейчас современные вёдра имеют QHD+ экраны, в настройках системы с завода стоит FHD+. Про камеры ещё смешнее. Если днём они ещё и могут выдать нечто похожее, то при плохом освещении можешь просто выкидывать свой хлам.
Alex_Kv_,
Я понимаю, что тебе нужно оправдывать перед собой кредит, но чувак, давай я тебе таки пришлю две фотки и ты попробуешь угадать какая на 11, а какая на миг, ну или мин даже. Даже ми5 с гкам снимает лучше, понимаешь? Детализация выше, цветопередача лучше. Так что оправдывай кредит дальше, реальность это никак не меняет. И да, обязательно напиши, что айфон у тебя не в кредит, что ты себе каждые полтора года меняешь экосистему Эппл целиком, а я просто считаю чужие деньги. Ведь эта мантра кредитных рабов кажется им спасением)
korbdegree,
это у тебя андерпэй.
(Комментарий удален)
Очень палевно. Вот прямо очень. Не я понимаю что реклама, но зачем выдавать за топ? Люди же реально повестись могут...
Вот прям в одном посте весь шлак прорекламировали...
А как же xiaomi alfa?
Странно видеть тут с10+, хотя с него собственно и пишу. По-моему это самый средний смарт в этом году. Камеры средние, проц оыбчный (на эксиносе до one ui 2 лагал, сейчас ок). Сдвоенная дырка бесит, точка лучше была бы, толку со второй 0, угол почти такой же. Батарею держит так себе, в.целом средне. Звук из динамиков хуже note 9. (Есть у жены, сравнивали). Очень средний и дорогой смарт, не особо от с8+ ушел. Единственное чем радует это стабильностью, брал ему на смену mate 20 pro, он всем был лучше, но глюки бесили, в итоге тот продал этот оставил.
karamonall,
Зажрались вы батенька
semaphor,
С сего бы это? Просто среди конкурентов есть смарты с более яркими чертами. Huawei камеры, one+ скорость и экран 90герц, сяоми цена, айфон видео и тд.
karamonall,
Пишу с s10+ snapdragon. Батарею держит отлично, особенно в режиме покоя в отличии от братишки exynosa, камеры одни из самых сбалансированных в режиме: навёл и снял. Производительности за глаза, у меня до этого s9 был с 4гб на снэпе и даже он не фризил и тормозами не страдал. Качество динамиков, лучше чем на s9, сравнивал лоб в лоб, пока s9 не продал. Качество связи отменное, модем то от Qualcomm. Дырка 3,5 на все случаи жизни есть, был куплен за 40т.р. собственно, что не так?
nonamesc2,
Дело в сэпе. С ним самсунг это другой аппарат. А камера в Mate 20 pro на голову выше самсунговоской. Вот тупо находишь снимаешь и красиво, как будто не с телефона а приличного фотика. Поверьте, я не.пытаюсь вас обмануть, зачем мне это? Просто по ряду факторов самунг ничем не выделяется. Он во всем не плох, но нет выпирающих сильных сторон, его сильная сторона это стабильный софт.
5.8 - компактный телефон? Разве что только если сравнивать с огромными лопатами и для того, чтобы пропиарить очередного притянутого за уши "победителя" от спонсора в надуманной номинации.
Lisnick,
S10e вполне компактен, как ми5
Lisnick,
с 19.5:9 экранами получаются меньшие смартфоны с большей диагональю
каждому на вкус и цвет.
Между Тем,
да, это точно, мне например Vsmart нравится
Nata234,
и по цене Vsmart хорошо заходит. Может из-за того, что пока не раскручен сильно.
xtilionx,
Хорошо бы, если они цены так не ломили дальше.
Тогда редми будет курить в сторонке)
Oneplus 7t pro тоже тянет на номинацию во флагманах
DDD_Xleb,
Это как бы лучший смарт, рейтинг не в адеквате.
Я так понял категория "Дебют года" была введена ради проплаченого реалми, чтобы он в ней якобы победил
Очень субъективно и не нужно. Настало время свободного выбора и все что его ограничивает есть гнусность.
Больше нет лучших смартфонов, лучших наушников, лучших фильмов. Всё это потребительский расизм. Надеюсь лет через 5 за такое будут карать по закону.
(Комментарий удален)
Admunpidor3000,
Ну так ты купи телефон не за 3,5 рубля, а хотя бы за 10) А так типичный комментарий человека, который купил redmi 6a и такой "а чот сяоми не Тор!"
korbdegree,
+++, сяоми на мтк это дичь, которая только разочаровывает. сяоми на снапе топ
Какой-то продажный рейтинг...сколько вам заплатили?
OnePlus оказался ничем. Жду следующий. Вивы хоноры и ксаоми не хочется
А почему Huawei P30, если флагман P30 pro?!
Тут самсунг уже не так хорош...
Выбор очень сомнительный, особено у флагманов
продался кпда
А что iPhone не смартфон что-ли?
Сейчас десятку можно взять по очень выгодной цене
A One+ где?
А где apple и One+, где пиксель, шо за парад ноунеймов ?
Vivo вообще первый раз вижу...
КваДратики Оо,
они поместили в топ то, что обозревали за год. ванплас им нет смысла обозревать, в России он не продается и не проплачивает обзоры им.
Android..DEV,
Тогда все логично получается теперь понятнее стало)
О, прикольно, V20 даже что то занял😁
Моему V20 скоро как год, во многих обзорах его не заметили и невзлюбили, хотя телефон даже очень хороший, не разу не подвёл, три месяца уже андроид десятый, фото норм делает, батарея огонь, проц тоже... Первый телефон, который у меня ещё на один год задержится)))
Где Redmi Note 8T? Задумался покупать себе его. Знаю, что нет индикатора уведомлений, лично мне он не очень нужен
Где pixel, где oneplus??
BOLT11,
Это рейтинг неадекватный, видимо его составляли ради рекламы. OnePlus 7/7T (pro) один из лучших смартфонов.
До НГ пытались жене 7Т на Али заказать, так и не получилось, 2 раза деньги возвращали продавцы (топовые), ажиотаж на них дикий.
Alagar81,
Я урвал 7t )))
Автору спасибо
Не верю что у хуавей камера лучше чем у сони
theradiant69,
камера сегодня мало что решает. Решает всё софт. А у Сони он никакой.
Daygon,
Ну да, ну да, попробуй накатить на хуавей с кирином гкам вместо стоковой камеры.
theradiant69,
а зачем на флагман от Хуавей накатывать гугл камеру, когда он снимает лучше самого Пиксель 4?
Daygon,
Да не очень то и лучше, как показывает практика. Но накатывать - да, смысла нет
afafaz72,
Какие тогда претензии к камерам Хуавей? Конечно они снимают лучше тех, что на Сони :)
Daygon,
А затем, что как вы сказали "решает софт", а соответственно пока самая лучшая камера от гугл
theradiant69,
Гугл софт решал раньше. Сейчас многие подтянулись. Айфон фотает не хуже, а в видео снимает гораздо лучше. Хуавей фотает не хуже, а в чём то даже лучше. Очень неплохо подтянулись и другие китайцы. Гуглфон сильно профукал рынок отсутствием ширика.
(Комментарий удален)
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(Комментарий удален)
(Комментарий удален)
(Комментарий удален)
(Комментарий удален)
По бенчарку судят, понятно
Тупо сборник реферальных ссылок
S10+ лучший флагман - дальше не читал.
Смените регион на ОАЭ и ни какой рекламы
Многообещающая технология - самса фолд. Что она обещает????? Практического применения для простого обывателя так и не видно!!!
Кто бы мог подумать, что будет практически один ходор да реалми
Все г собрали!
Рейтинг, что называется, "от балды". Цель - побольше хайпа ради посещаемости.
Не фанат Apple, но очень странно что его нет в списке.
yalokiy,
Думаю, что из-за падения продаж.
С ходу статистику продаж iPhone за 10, 11, 12.2019 не нашел.
Только по Китаю есть информация, что за последние три месяца падение продаж здесь измеряется двузначными цифрами в процентах. Apple отброшена здесь на 5 место по продажам iPhone.
А ведь Китай - это полтора миллиарда довольно состоятельных людей, в среднем богаче россиян.
Так что ИМХО на 4pda выбирали не только лучшие смартфоны, но и достаточно популярные смартфоны.
Интересно, а почему Vivo и Oppo никак на рынок России проникнуть не могут?
Ведь хорошие смартфоны делают - не хуже остальных китайцев первой волны.
А по инновациям даже многих опережают - первыми сделали сканер отпечатков пальцев под экраном, работают над фронтальной камерой под экраном...
лучший бюджетник- realme 5
эталонный флагман(на андроид)- Huawei P30 pro
лучшая камера- Huawei P30 Pro
g0d1,
P30 pro не подходит под флагман из-за устаревшего проца.
Daygon,
лол, в 30 и 30 про одинаковые процы, привет
Daygon,
и тем более кирин 980 это флагманская линейка процессоров, о чём ты вообще говоришь
g0d1,
если P 30 pro когда был флагманом, то это не значит, что его проц навсегда остается флагманским. Во первых, есть уже 990 kirin, а во вторых, даже он проигрывает 855+
Daygon,
Проц норм, а вот камера там днём снимает плохо.
yalokiy,
днём? Днём снимает хорошо трубки даже за 5к рублей, не то что флагманы.
Daygon,
Не совсем. При слишком большой апертуре (как у п30 про), нужна очень короткая выдержка, которая пагубно влияет на детализацию + даёт пересвет. Дополнительный минус при дневной съёмки п30 про даёт сенсор с фильтром ryyb, который хуже справляется с цветами чем традиционный rgb (и захватывает слишком много света, которого днём и так с избытком), зато ночью позволяет снимать лучше всех.
У камер дешёвых аппаратов апертура меньше, вот и выходит что днём у них качество хорошее, зато ночью всё плохо.
А про смартфоны LG, как я понял, забыли? Они ведь вроде тоже флагманы производят
Artemen2000,
LG, как и Apple, опоздала с возвращением с небес на землю.
Поэтому и нет в списке - малый объем текущих продаж.
Хорошо, что вот такие рейтинги не смотрел никогда, а то бы купил сейчас ми9т с его залипанием ядер и отсутствием диминга... Накинул 1к и купил ми9т про, в котором эти траблы отсутствуют, а он даже в рейтинг не попал)
для меня только Xiaomi!!!
- Компактный смартфон
- 5.8 дюймов
Ахахахах
MAXOPHONE,
На фоне остальных, это самый компактный флагман. Не крупнее старых 5.0" смартов.
Сяомисты создавали рейтинг!!!
Ну тут всё очевидно, проплаченный рейтинг.
Для полноты картины, вместо какого нибудь редми, надо было ещё bq, tecno или oppo поставить в победители, они ведь тоже рекламку часто закупают.
XGS,
Ну realme же типа победил в ничего не значущей категории ничего не значущего рейтинга
XGS,
а мне кажется нормальный как раз рейтинг, не вижу ничего такого
Юзаю sams galaxy note 10+ на снапдрагон , без нареканий, доволен абсолютно всем, топ
Где пиксель 4?🤨
Sterer2004,
а в чём Пиксель 4 хорош? Автономность фуфло, дизайн фуфло, память фуфло. Чистый Андроид слишком переоцнен, потому что народ на него обычно накатывай свой не оптимизированный фуфлософт. Камера у Пикселя просто норм. Половина фич работает только в США. Не тянет Пиксель ни в какую категорию.
А вот ОООчень сильно интересует - какой аппарат победил бы в ОТСУТСТВУЮЩЕЙ НОМИНАЦИИ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ЦЕНА/ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ФУНКЦИОНАЛ??? Господа авторы статьи, почему не затронули данную тему? Потому, что любой покупатель всегда определяет для себя баланс - сколько он готов потратить за необходимый набор функций и возможностей. А цыферками в АнТуТу, зачастую, можно подтереться.
martoskin,
по сбалансированности я бы bq spase x отметила
Serseya11,
кстати да, тут вы правы
Serseya11,
А я б VSmart Live ещё, реально достойный аппарат по всем параметрам)
SpiritOfTheTime,
да, на Vsmart хочется подробных обзоров. Соотношение цена-качество пока на уровне!
Вы помойка с такими продажными рейтингами
Практически все представленные бренды выиграли а какой-то категории, 4 пда заставила заплатить всех))
Куда летит цена среднего класса, а?
Чего то asus давно уже не чего не выкатывал.
Прошу заметить , нигде не засветился OnePlus , думаю что очень зря .
да, где, ванплас, где ойфон? Где нормалтные смартфоны от nokia. Какой то очень странный рейтинг, притом основанный на каком то видимом только вам преводсходстве.
Отписка. Превратились в голос денег.
Очередной пиар хонора
ТУТ ТАМОЖНЯ НОВЫЙ ВБРОС СДЕЛАЛА. С 1ИЮЛЯ ПОРОГ МОГУТ СНИЗИТЬ ДО 100 ЕВРО
Очередная рекламная статья. Кто занёс, того и выбрали
Ксяоми как всегда топ!
Качество бы сборки еще подтянуть
Nex 3 уже давно 505к набирает,это когда считали? И зарядка 44w,блок такой будет если китайский
Во всех комментах по делу и без почему-то вытяпываются. Так посмотришь, одни специалисты, и у всех флагманы месячной давности. А профиль юзера посмотришь, так и на средний сегмент девайс не тянет. Ну у кого сведения об устройстве отсутствуют, я не гадалка, но вывод определённый сделать можно. И к чему эти понты? Ну в принципе маркетологи свой хлеб отрабатывают по полной...
Юзаю xiaomi mi 9t pro 6/64. Замечательный аппарат. Покупал в Екатеринбурге за 23 с гарантией.
Какое-то виво в эталонах флагманах, а сяоми нет, втф?
Kazepka,
потому что у Виво есть эталонный флагман, а у Сяоми его нет.
Серьезно без Oneplus?
Где oneplus ???Такое себе
Oneplus ? iPhone ? Они видимо в каком-то параллельном от составителей рейтинга измерении существуют.
Для ОСОБО ОДАРЕННЫХ, которые тут нагадили в комментах - Цитата: "В номинациях участвовали аппараты, представленные в 2019-м и ПРОТЕСТИРОВАННЫЕ в редакции 4PDA.". Есть еще дурацкие вопросы, типа, а как же такая-то модель?
CoolSanych,
Ну так и писали бы - "Рейтинг лучших смартфонов '19 из тех, что предоставили редакции сайта наши партнёры/рекламодатели/доброжелатели". А кто не занёс, я не виноват.
CoolSanych,
Чё-то я пропустил обзор VSmart... Вообще недавно о них узнал, оказались годными аппаратами, хотя и стоят недорого.
SpiritOfTheTime,
ага, за цену середнячка можно взять Vsmart с флагманскими параметрами. Думаю халявка может кончиться, когда они пустят корни на рынке, но надо ковать железо, пока горячо)
xtilionx,
если цены и дальше не будут завышать, то их ждет успех конечно)
Напомните нам, когда чпда стала авторитетным изданием и её рейтинговые оценки где то катируются
anubis10041971,
а какое издание авторитетное?
anubis10041971,
Вроде никогда.
Ну так это составлять свой рейтинг не запрещает.
Очень напоминает российскую демократию
у меня s10+ на снапе доволен всем! Еще и фм-радио есть!
pavelganshin,
Правда, что лица он мылит?
Iopujos,
нет, хотя на 9 было не очень, но на 10 аедроиде все норм!
Samsung Galaxy S10e — тот самый мини-флагман
Компактный, да это просто маленькая лопата.
То что он самая маленькая лопата не делает его действительно компактным.
Гон это все! Никто уже не верит вашим рейтингам проплаченым!
PavVol,
чего? Например Vsmart действительно нормальный смартфоны
Nata234,
да, Vsmart хорошо стартанули. Думаю они прилично раскрутятся за 20-ый год.
xtilionx,
их Active 3 с нфс и выдвижной камерой, многим составит конкуренцию в своем сегменте и это только первая линейка)
А как же ONEPLUS?
Самый компактный должен был быть xiaomi redmi 7a
"самый автономный смартфон"
Флагманский аппарат продемонстрировал рекордное для номинации сочетание быстродействия и автономности
Через чью задницу составлялся этот топ в целом?
Romchik1992,
дядя, всё по делу. Nex 3 действительно один из самых автономных флагманов на рынке, если не самый автономный.
Daygon,
Я не говорю что он плохой, но я более чем уверен что можно найти и более автономные смартфоны, так же и по другим пунктам "топа"
Romchik1992,
ну так найди. Устанешь находить)
А где надпись "сделано на правах рекламы"?
novacazal10,
они не столько рекламируют, сколько выбирают из тех, что сами же тестили. Поэтому тут и нет айфонов среди конкурентов. В основном мы видим "попсовые" модели - хонор, сяоми, BQ. Они расчитаны на средний кошелек, а не для понтов.
xtilionx,
они же предлагают максимум за свою цену. Bq правда производительностью не очень впечатляет, но зато почти каждый смартфон идет с бесконтактной оплатой и не плохим функционалом)
Кто заносит тот и в топе..
Подборка сея - странная весьма. А где Samsung Galaxy A50, ставший лидером продаж - как в штуках, так и в деньгах? Это ли не выбор победителя?
Станислав.К,
сравнивали те, что тестили сами.
Замечаю, что по продажам хорошо идут BQ сейчас. В своём ценовом диапазоне они неплохи.
"отполированный софт Самсунг" -- это смешно
BQ Magic 6040L - норм аппарат для бюджета до 10-ки. Сяоми притошнотили уже, как самсунги однояйцевые в своё время.
xtilionx,
Плюсую) он ещё и с нфц, в отличии от большинства своих китайских собратьев)
xtilionx,
да, согласен. У них в основном однотипные модели сейчас и штампуют каждый месяц новые, при чем мало чем отличающие друг от друга)
"Приятный" бонус к Mate 30 - отсутствие google сервисов
Считаю рейтинг проплачен!
Победители в номинациях ваще не понятно как выбирались, точнее понятно как ;)!
terrs,
какой смысл покупать этот кирпич, там даже чистый андроид не поставить, унылый кал
Я бы победу отдал Vsmart. По мне так их смартфоны интереснее будут_)
darkand,
Еще не много выпустили смартфонов, но судя уже по тем что есть,бренд перспективный!
MiHaann333,
хорошо бы. Все эти однотипные китайские смартфоны которые копируют друг друга уже надоели если честно.
Должно же быть что-то новое))
Ладно бы на любом другом форуме...но тут, где все о телефонах и общаются выставлять такие номинации - полнейший фейл))
Обзор конечно поражает.....
Где OnePlus???
4пда: -лучшие смартфоны
Oneplus: -ну да, пошел я нахер
Среди этих "лучших" есть хоть один НЕ со стеклянным или керамическим корпусом, с плоским экраном 16:9 без вырезов, с одной камерой и не шире 70мм?
Ariohasv,
Такие бывают? :D
хонор в топ попал, ахаха, опять редакции 4пла заплатили деньги
Во всём согласен, отличный топ )
В категории "Лучший Huawei Mate 30 Pro" победил Huawei Mate 30 Pro, поздравляем, аплодисменты!
Вообще не понятны эти рейтинги.В предыдущей новости была инфа о самых мощных смартфонах,в ней был OnePlus... В этой же статье он отсутствует и смарты уже другие.Отсюда и вопрос:что за рейтинги такие и откуда они берутся?))Кино и немцы,чему верить,не понять))
Штааа???
Где в долгоиграющих samsung m30s???
С 6000 не китайскими махами!!!
Где redmi note 7?
самсунг и флагман-разные галактики. 4пда, не смешите народ.
хуавей + 4pda = <3
Это где вью 20 стоит до 23к?🤣
Фолд многообещающий?🤣 А ничего страшного, что он провалился как только можно по всем фронтам?;)
Huawei mate 20 pro лучший
Не, ну Meizu рулит, хоть и умер. Наверное. (Сяомистам не бомбить, это сарказм)
Странный рейтинг, про флагманы понятно, но остальное.... Где гнусас м30s ?!
Ну вообщето самый мощный смартфон ZTE Nubia magic 3s
Опять!?
Oneplus не видно
А смартфоны нормального человека, без дырок , сосков ,чёток и прочего дерьма?
Drew115,
Чёлок
Дата статьи - 11.01
Дата первого комментария - 03.01
чпда вообще не парится и внаглую меняет даты, чтоб пихнуть старое под видом нового? или в первый раз не зашло и продажи хуевея не увеличились?:)
alexxnaverhu,
Отвлекают внимание от предыдущей "новости" с закрытыми комментариями
MI A3 поживее и автономное Redmi 8 будет
Ах с...ки а где Ван плас 7про ????? Уважал этот портал, продался с потрохами по ходу
Зачем было возобновлять статью? Уважаемая редакция, прошу посоветовать другой портал, а то этот уже как-то перестает радовать "новостями".
DeALeR ggs,
24gadger.ru
L-e-sh-i-y,
24gadget.ru
L-e-sh-i-y,
Спасибо!
Вопрос автору , по какой причине в среднем ценовом диапазоне сравниваются телефоны с разницей в стоимости 60-100% Honor 20 - 27000 , MI9Lite -16000 (оба телефона 6/128)?
айфон топ. холивар запущен.
.boo,
/Ban
Холивар стопед
Лучший смартфон 2019-го года - это смартфон, о покупке которого вы мечтали весь год, но так и не купили
Чудовищно.
Спонсор поста фирма реалми??? Пипец аж бесит, забадали уже. Их вообще кто-нибудь покупает?
"без злополучных «чёлок»"
--
но с двумя дырками! омг...
А по факту смартфоном года среди всех международных изданий, признан OP 7 Pro.
Это ж простите что за такой смартфон когда либо был выпущен чтоб края его корпуса врезались в руку. Сколько ж пользователей без рук то остались?!
Где хоть один OnePlus ? Хотя бы в номинации "Дорогой и никому на хрен ненужный смартфон"
Когда эпл принципиально тебе не даёт ни копейки)))
Не могу причислить себя к фанатам продукции. Но с такого предвзятого рейтинга можно только ржать)))
Camon 12 , так то с памятью 4-64 и имеет две фронтальные фспышки и ширик с автофокусом , что поважнее для бюджетки чем тайп си и чуть большего аккума , а 439 й дракошка далеко не ушел от мтк P22. Ну это ладно! Вот, что в этом списке делает такой лютый подвал как BQ ? Не Испанский конечно.
У хлаомистов с ванпласниками подгорает)
Резюмировать можно:
1. Весь год сяомисты мудозвонили (как всегда): их как обычно натянули даже хоноры (доказав теорию Хлаоми. С этого момента они - хлаомисты , что справедливо).
2. Хлаомисты безосновательно ждали золота, но не попали не то что на пьедестал, их даже во двор не пустили...
3. Хлаомисты начали плюсовайть друг-другу о непонятностях рейтинга ! )))) Как обычно.
Горбачёв на старости лет отпятил к уму, и сказал правильную вещь: длинные праздники в РФ надо отменить, поскольку они приводят к пьянству и деградации.
Лучшие Хоноры и Хуавеи из кучи редакционных Хоноров и Хуавеев
За Ван плас обидно ибо как минимум 7-мая линейка получилась достойной.
Все китайское дерьмо собрали, и назвали "лучшим"
Где огрызки? Они же не плохи!?
А, я понял. Это лучшие из тех, кто занёс редакции?)
4пда даже топ делает рекламным, молодцы)
Как я рад, что пользователи 4пда более, чем адекватные. Нигде не выиграл xiaomi.
Samsung, заслуженная победа
На счёт автономности посмотрите сайт andro news автономность
Странно что iPhone ни в одной наменации не задействован...
Пользуюсь Samsung Celaxy Note 10 plus 5G Limited ebition на 855 драконе и 12гб оперативки все устраивает в тяжелых играх на ультра настройках типа танков и Pubg не тормозит при запуске искуственного тротлинга просадок фпс не наблюдается единственное слегка увеличивается нагрев устройства.
Нихрена себе у вас средний сегмент смартфона это от 10000- до 30000 что ли. Раз Хонор стоит от 23 и вышел а редми даже 20 не стоят
Oppo reno 10x zoom для меня лучший
У меня honor view 20 и мне нравиться уже 4 месяц хожу нариканий нету
Не спорю, может и подкинули копейку что бы рекламировать какие то модели, НО как же приятно не видеть яблоко )). Поймите вас используют каждый год и вы каждый год говорите даааа 3D тач это круто,дааа двойная камера это круто, дааа стекло лучше чем алюминий и каждый раз платите за тот же мусор ещё больше денег, а в итоге когда вспоминаете свой старый телефон задумываетесь, ведь реально платил за мусор )))))).
Автора статьи пора уволить. Столько лажи я ещё не читал.
а что ж айфончик то забыли))
Странно в разделе самый мощный есть оговорка что среди андроид ибо факт что iPhone мощнее всех а в остальных разделах подвал и самсунг.. Донат решает
Из всех телефонов в этом году мне запомнился asus zenfone 6. Лицевая сторона ничем не испорчена. И невероятно крутой экран.
А где айфон?
Xiaomi Mi9 SE-это компактный аппарат?У автора глюки наверное!
Samsung Galaxy S10e-кроме цены,аппарат достойный!Но опять же по габаритам до компакта не дотягивает(моя нубия такая же,но я ее компактной не считаю).Возьмем отсчет от сони компакт-габариты пускай не меняют,а железо экраны и проч.,-какие влезут,вот тогда можно и говорить про "компакты",а сейчас они это слово другим смыслом заменяют: мини,лайт..!
молодци и скрытую рекламму сделали и реально нормальный аппарат победитель, как говорица и рыбкку сьели на .... сели, молодци!
Palm Phone-и наконец это убожество!Все-таки умудрились уменьшить и сам экран(вопрос зачем?),но все-таки воткнули шарп драгон(уже +,что не мтк),батарея-это вообще не о чем(зато камера сносная),цена-это чубайсовая жадность(хотя етофон этим скромнее страдал)-итог нет здесь компактов и в помине,а это карликовая безделушка из серии(экзотики и тупизма ее создателей).Кстати на Али такие есть,правда на мтк!
Техно камон рулит :)
Что?! А где Oneplus 7 Pro?! Что за бред?
где samsung A50 ? имхо за 13000р. топ
Mi 9t самый крутой смарт в среднем сегменте. и от премиума только камеры отделяют
Ни одного упоминания 1+7про
Сони в лучших камерофонов
В среднебюджетниках и бюджетниках ни одного realme
Среди самых автономных вообще пальцем в небо тыкнули, видимо
При всей нелюбви к эпл, их ни в одной номинации нет
И это только объективные вещи
Ты когда так головой больно ударился, 4пда?
Мне одному не понятно, почему в сегменте среднего класса целых три сяоми, которые практически не отличаются между собой?
Где например relme xt? Ведь именно с ним нога в ногу конкурировал note8pro