Лучшие смартфоны 2019 года: выбор 4PDA За минувший год на рынке гаджетов произошло немало перемен. Новые смартфоны, помимо смены поколений процессоров, обзавелись трендовыми отверстиями в экранах, камерами с рекордным разрешением и даже гибкими дисплеями. Из более чем 100 самых ярких моделей года мы выбрали победителей в девяти номинациях.

В номинациях участвовали аппараты, представленные в 2019-м и протестированные в редакции 4PDA. В финал попали 35 гаджетов, соответствующих критериям различных категорий. Победитель в каждой номинации выбирался только один. Он и получал фирменный знак отличия 4PDA.

Эталонный флагман

Собирательный образ флагманского телефона — быстрое железо, качественный дисплей и продвинутая оптика. Важна и программная часть: кривая прошивка способна ухудшить производительность устройства не хуже аппаратного даунгрейда. Дизайн тоже имеет значение, ведь края корпуса, врезающиеся в ладонь, сведут на нет пользовательский комфорт. В список требований к кандидатам на роль смартфона года вошли и другие важные характеристики: качество встроенных динамиков, фотовозможности, а также наличие аудиоразъёма, несправедливо забытого многими вендорами.

Победитель: Samsung Galaxy S10+

Южнокорейская компания не изменила своим традициям и в 2019-м. Пока конкуренты изобретали новый внешний вид модуля камеры, Samsung просто выпустила отличный смартфон, сочетающий топовые характеристики с отполированным софтом и классическим дизайном без злополучных «чёлок». Удастся ли бренду продолжить начинание? Узнаем в следующем году.

Лучший смартфон среднего класса

Несмотря на отсутствие некоторых фишек старших моделей, мобильники средней ценовой категории не уступают флагманам по части пользовательского опыта. Номинальное отставание в мегагерцах и мегапикселях заметно лишь на бумаге, в повседневных же сценариях использования такие нюансы практически неощутимы. Программой-минимум для номинантов, кроме дизайнерских изысков и фотоначинки, стали не менее 200 000 баллов в бенчмарке AnTuTu и стоимость до 23 тысяч рублей.

Победитель: HONOR View 20

Смартфон примечателен не только как первопроходец среди аппаратов, сменивших «чёлку» в экране на миниатюрную «мушку». Он получил продвинутую камеру с датчиком на 48 Мп, флагманский (на момент релиза) чипсет Kirin 980, внушительный объём оперативки и мощный аккумулятор. Запаса производительности гаджету хватит не на один год, да и его дизайн будет актуальным ещё долго.

Лучший бюджетный смартфон

Конкуренция в сегменте доступных телефонов оказалась серьёзной — за кошельки покупателей в финале отбора сражались шесть устройств от четырёх производителей. Помимо ценника до 10 000 рублей, к конкурсантам предъявлялся ряд других требований. В шорт-лист вошли модели, сочетающие лучшую за свои деньги производительность с хорошей автономностью, актуальным дизайном и камерой, установленной не для галочки. Учитывался и объём памяти: накопитель меньше 32 ГБ сегодня даже в бюджетной категории выглядит откровенно несерьёзно.

Победитель: Redmi 8A

Хотя Xiaomi вынесла линейку Redmi в отдельный суббренд, с точки зрения пользовательского опыта изменился лишь шильдик на корпусе новинок. Технически это всё те же рабочие лошадки, выжимающие максимум из недорогого железа. Redmi 8A стоит меньше 9000 рублей, оснащён ИИ-камерой с датчиком Sony IMX486, портом USB Type-C и ёмкой батареей на 5000 мАч.

Комбо из Snapdragon 439 и 2 ГБ ОЗУ не ставит рекордов в AnTuTu, но уверенно справляется с ежедневными задачами и даже позволяет зарубиться в «танчики» на средних настройках. Слегка огорчает только отсутствие NFC, который пока не стал обязательным элементом каждого бюджетника. Но по совокупности остальных характеристик Redmi 8A — победитель в своей категории. Если же обязательно нужна бесконтактная оплата, стоит присмотреться к BQ Magic 6040L, который удовлетворяет и другим критериям в номинации.

Самый мощный Android-смартфон

По части графических возможностей телефоны 2019-го впору сравнивать с игровыми консолями или даже ПК. На Android давно перебрались не только аркадные гонки, но и более требовательные к железу хиты, включая PUBG и Call of Duty. А значит, число «попугаев» в бенчмарках стало не только аргументом в интернет-споре, но и практичным способом определить, насколько хорошо гаджет осилит очередной ААА-релиз. В финал отбора геймерских устройств вышли аппараты, набравшие максимум баллов в AnTuTu.

Победитель: ASUS ROG Phone 2

В 2018-м смартфон ASUS не смог обойти конкурентов на последнем этапе, зато спустя год компания взяла реванш — выпустила вторую ревизию флагмана. Тягаться с разогнанным Snapdragon 855 Plus при поддержке 12 ГБ оперативки соперникам оказалось не под силу: в AnTuTu этот гаджет набрал рекордные 496 662 баллов. А если прибавить к чистой мощи железа фирменные решения вроде виртуальных бамперов с тактильной отдачей и внушительный набор аксессуаров, то альтернативы ROG Phone 2 попросту нет. Относительно близко к победителю подобрался только realme X2 Pro с результатом 476 185 «попугаев».

Смартфон с лучшей камерой

В погоне за лидерством на рынке мобильной съёмки производители прибегают к разным методам. Будь то увеличение числа пикселей матрицы, переосмысление самого сенсора либо использование кинематографических эффектов при записи видео. При этом практически ни одна новинка не обходится без нейросети, отвечающей за обработку картинки на лету. Каждый из претендентов на звание фотофлагмана года примечателен уникальными фишками, позволяющими улучшить кадр одним нажатием кнопки, без использования стороннего софта.

Победитель: HUAWEI Mate 30 Pro

Несмотря на отсутствие передовых на сегодняшний день 108 мегапикселей, смартфон без труда справляется с любыми сценариями съёмки. В его арсенале — две 40-мегапиксельные матрицы, широкоугольная оптика, 30-кратный зум и абсолютный рекорд по части записи slow-mo роликов на космической скорости 7680 fps. Приятный бонус — возможность переключаться с одной камеры на другую при съёмке видео. Прямым конкурентом флагману HUAWEI стал Samsung Galaxy Note10+, который лишь слегка не дотянул до первого места по оптическому зуму и скорости замедленного видео.

Лучший компактный смартфон

Большая диагональ экрана давно в тренде. Но и компактные телефоны по-прежнему пользуются спросом. Хотя выбор в этой категории не блещет размахом, присмотреть себе антихайповый гаджет в 2019-м было всё же нетрудно. От финалистов, кроме сравнительно небольших размеров, требовались адекватная производительность, эргономичный дизайн и приличная автономность.

Победитель: Samsung Galaxy S10e

Если сравнивать со «старшими братьями», 5,8-дюймовый Galaxy S10e с линейными размерами корпуса 142,2 x 69,9 мм выглядит как гость из 2016-го. Зато эта модель, в отличие от «предков», может похвастать более мощным железом. Свыше 330 000 баллов в AnTuTu и способность без труда справляться с требовательными играми не оставляют шансов соперникам. Впрочем, нельзя не отметить и малютку Palm Phone. Благодаря миниатюрному корпусу это отличный претендент на роль второго гаджета.

Самый автономный смартфон

Время работы от розетки до розетки — одна из ключевых характеристик мобильника. Важна при этом и производительность железа: в номинацию попали отнюдь не примитивные «звонилки» со встроенным пауэрбанком. Все финалисты категории — актуальные устройства, способные воспроизводить видео на протяжении минимум 20 часов на одном заряде встроенной АКБ. Не говоря уже о быстрой зарядке в комплекте.

Победитель: vivo NEX 3

Флагманский аппарат продемонстрировал рекордное для номинации сочетание быстродействия и автономности. Построенный на базе топового процессора Snapdragon 855 Plus, гаджет с батареей на 4500 мАч продержался внушительные 23 часа в режиме просмотра видео. Быстрая зарядка на 22,5 Вт восстанавливает заряд аккумулятора со скоростью 1,65% в минуту. В бенчмарке AnTuTu телефон набирает 489 155 баллов — такое комбо принесло однозначную победу. В качестве доступной альтернативы можно рассмотреть Redmi 8A (22 часа воспроизведения, 5000 мАч) и Xiaomi Mi9 Lite (20 часов, 4030 мАч).

Многообещающая мобильная технология 2019-го

Гонка мобильных технологий — это не только наращивание числа ядер процессора и модулей основной камеры. Вендоры ежегодно анонсируют оригинальные модели с необычными для рынка функциями. В шорт-лист итоговой подборки нетривиальных фишек вошли устройства, явно выделяющиеся на фоне мейнстримовых решений. Среди претендентов — сгибаемый гаджет Samsung, слайдер Xiaomi, телефон Blackview со встроенным проектором и модификация vivo Nex с двумя дисплеями.

Победитель: Samsung Galaxy Fold

Гибкий экран стал одним из ключевых трендов 2019-го и полным переосмыслением конструкции смартфонов, давно застрявшей в моноблочном форм-факторе. Складные аппараты интересны не только дизайном: у них есть все шансы окончательно задвинуть планшеты в категорию нишевых устройств. Несмотря на огрехи первых ревизий, такие модели быстро обрели популярность и появились в ассортименте сразу нескольких крупных брендов. А с распространением нового форм-фактора пользователей ждёт снижение цен на революционные гаджеты.

Дебют года

Отметиться на рынке телефонов можно не только выпуском камеры с рекордным разрешением или нового топового чипсета. Смартфон способен запомниться и другими свойствами, включая соотношение цены и качества. Именно по такому пути пошли марки Vsmart, Tecno и realme, дебютировавшие в 2019-м и предлагающие трендовые решения по адекватной цене.

Победитель: realme

Продукция компании realme, появившейся на российском рынке в 2019 году, ориентирована на тех, кто предпочитает качественные смартфоны с современными функциями по доступной цене. Однако гаджеты бренда не позиционируются только как бюджетные — в линейке есть и флагманские решения. К примеру, новый realme X2 Pro совместил в одном корпусе топовый процессор, квадрокамеру с основным сенсором на 64 Мп и ёмкий аккумулятор. При этом его стоимость сопоставима с телефонами конкурентов в среднем сегменте.