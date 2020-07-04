Прошивка PixelExperience: вторая жизнь смартфона Вдохнуть новую жизнь можно и в старый аппарат. Прошивка PixelExperience позволяет даже неопытному пользователю быстро и почти без риска получить самую свежую версию Android, полностью рабочие Google-сервисы и даже прибавку к производительности смартфона за счёт отсутствия лишних наворотов. Сегодня расскажем, как самостоятельно прошить устройство так, чтобы и свежий Android получить, и «тормоза» не словить.

Сила «пикселя»

Прошивка PixelExperience регулярно получает обновления, включая патчи безопасности и апдейты системы. К примеру, у нас в редакции живёт «старичок» Xiaomi Mi 5S. Бренд, конечно, известен длительной поддержкой своей продукции, но и она не вечна. Последний официальный апдейт модели вышел в 2019 году. Зато после установки PixelExperience аппарат 2015 года прекрасно работает с самой свежей Android 10 и на него регулярно прилетают обновления безопасности.

Важное преимущество PixelExperience — безошибочный выбор дистрибутива. На официальном сайте проекта в упорядоченном виде есть проверенные и стабильные сборки для более чем 80 популярных моделей смартфонов. Кроме того, ПО поставляется сразу в двух редакциях — обычной и Plus-версии. Обе представляют собой ничем не перегруженную версию Android, только в Plus-варианте чуть больше настроек и возможностей кастомизации.

У любителей мобильной фотографии есть ещё один аргумент в пользу PixelExperience. Ведь это кратчайший путь улучшить качество снимков, не мучаясь с перебором вечно вылетающих сборок GCam. А с прошивкой без лишних заморочек получаешь полностью работоспособный апгрейд фоточасти, в котором используются те же уникальные алгоритмы обработки снимков, что и в моделях Pixel от Google.

GCam — камера Google, которая будет точно работать в сборке PixelExperience для вашего смартфона.

В зависимости от модели, становятся доступны разблокировка по лицу, «тёмная» тема, управление полноэкранными жестами и другие решения для Android. И это ещё не всё. Наши эксперименты с PixelExperience показали, что на многих китайских смартфонах после прошивки работает оплата по NFC. В отличие от других кастомных прошивок.

Наконец, установить PixelExperience можно и по эстетическим соображениям, ведь вместо оболочки от производителя получаешь оригинальный интерфейс Android — Google Pixel Launcher. Он и выглядит минималистично, и работает быстро.

Не ухудшатся ли производительность и автономность?

Наученные горьким опытом владельцы старых устройств стараются как можно дольше избегать обновлений. Потому что после апдейта Android, официально предлагаемого производителем, смартфон вдруг начинает тормозить, будто намекая владельцу о необходимости покупки новой модели. А вот с PixelExperience в большинстве случаев всё работает на удивление быстро. К примеру, тестовый Xiaomi Mi A1, использующий Android 9, после перехода на PixelExperience с Android 10 порадовал удивительной плавностью работы, которой не хватало даже на облегчённом стоковом ПО.

Проведённые нами тесты показали, что производительность старых устройств в целом не ухудшается, хотя в результатах иногда заметен незначительный разброс. К примеру, вот такая картина получилась в бенчмарках на смартфоне Xiaomi Mi A1:

1 / 3 3DMark на Xiaomi Mi A1: Android 9 слева (сток), Android 10 справа (PixelExperience) AnTuTu на Xiaomi Mi A1: Android 9 слева (сток), Android 10 справа (PixelExperience) Geekbench на Xiaomi Mi A1: Android 9 слева (сток), Android 10 справа (PixelExperience)

Игра PUBG на обеих прошивках (стоковой и PixelExperience) демонстрировала одинаковый средний fps при идентичных настройках графики на одном и том же железе.

Ещё на тестовом Xiaomi Mi A1 в стоковом варианте было чуть больше свободного места на внутреннем накопителе, чем после обновления. Правда, тут нужно учитывать, что в первом случае стояла чистая ОС Android, а во втором — «плюсовая» версия PixelExperience. В случае с другими смартфонами, работающими с проприетарными перегруженными оболочками, можно, наоборот, ожидать высвобождения пространства.

Снижения времени работы после обновления прошивки мы тоже не заметили. Но оценивающий автономность модуль синтетического теста Geekbench показал чуть меньшее количество баллов.

В то же время, запустив PUBG, видим улучшение автономности именно в игровом режиме. При воспроизведении видео офлайн через MX Player тестовый смартфон терял 15,6% за два часа на стоке, и 15,7% за такое же время на PixelExperience — разница несущественная. Правда, стоит отметить, что по общим впечатлениям после обновления расход энергии в режиме ожидания даже несколько сократился.

GameBench на Xiaomi Mi A1: Android 9 слева (сток), Android 10 справа (PixelExperience)

Алгоритм установки

Многие не без оснований опасаются прошивать смартфон — есть риск «окирпичить» его или получить вместо старых проблем букет новых. Всё это вполне обоснованно, учитывая сложность установки некоторых прошивок, а также сомнительное качество и стабильность всевозможных «сборок от Васяна».

С PixelExperience ситуация другая. Над проектом работает большая команда, версии регулярно обновляются, ну а сама прошивка — не что иное, как Android в своём лучшем проявлении. Прошивается чистое ПО в один проход (шить отдельно Google-сервисы не требуется), при этом можно быть спокойным за судьбу смартфона — всё уже протестировано и отлажено для стабильной работы на огромном количестве устройств.

Первый шаг на пути превращения вашего смартфона в «пиксель» — подбор дистрибутива. Для этого заходим на сайт проекта и убеждаемся, что устройство есть в списке поддерживаемых. Если его там нет, а прошиться надо, нелишне заглянуть в тематическую ветку смартфона на нашем форуме. Возможно, для него имеется неофициальная сборка.

Перед началом экспериментов смартфон должен быть полностью заряжен. Ещё не забудьте сделать резервную копию личных файлов, а уж потом приступайте к установке.

Второй шаг — разблокировка загрузчика (если требуется). Обычно мобильное ПО защищено от внесения изменений, поэтому прежде чем что-то прошивать, надо сделать так называемый анлок бутлоадера. Многие производители позволяют провернуть это официальным способом, хотя затем и перестаёт действовать гарантия.

К примеру, для разблокировки загрузчика на многих аппаратах Motorola надо через сайт производителя получить специальный код, а для этой же операции на Xiaomi потребуется несложный набор действий с помощью утилиты Mi Flash Unlock на ПК. В этом случае для анлока также нужен активный Mi-аккаунт с привязкой номера и SIM-карта с этим номером в смартфоне. Далее — дело пары действий из инструкций на форуме и завершение процесса с помощью фирменного ПО, работающего как в Windows, так и в macOS.

Этап разблокировки загрузчика обычно проходит без проблем. Но если процесс зависает, есть смысл повторить процедуру на другом компьютере. К примеру, у нас разблокировка загрузчика Xiaomi не сработала на ноутбуке с процессором Ryzen, зато без проблем прошла на компьютере с Intel. Также важно, чтобы на ПК были все необходимые драйверы — установить их проще всего из пака, к примеру, вот такого: ADB Installer v1.4.3 установочный пакет 3 в 1.

На третьем этапе задействуем так называемое кастомное рекавери. Это специальное ПО, которое позволяет до загрузки ОС производить различные манипуляции: делать резервные копии системы, восстанавливаться из бэкапов и, собственно, прошивать смартфон. Оптимальное решение в большинстве случаев — TWRP от TeamWin. В случае с PixelExperience важно установить самую свежую версию программы, иначе можно столкнуться с невозможностью прошить аппарат. Для Xiaomi Mi A1 идеально подошёл TWRP версии 3.3.

Перед запуском скрипта надо перевести смартфон в режим Fastboot. Например, чтобы сделать это на устройстве Xiaomi, необходимо долго удерживать клавиши включения и уменьшения громкости — на экране появляется заставка с зайцем в шапке-ушанке. После этого аппарат подключается USB-кабелем к компьютеру с установленными драйверами, о которых мы упоминали выше.

Устанавливать рекавери проще всего, используя готовые «батники» — запуск таких исполняемых файлов позволяет автоматически поставить рекавери на смартфон буквально в пару кликов.

Используйте автоматический установщик рекавери

После установки TWRP смартфон либо сам перезагрузится в рекавери, либо придётся сделать это принудительно. Каким образом? На Xiaomi и ряде других устройств — долгое удержание клавиши увеличения громкости одновременно с зажатой кнопкой питания.

Последний этап — непосредственно перепрошивка. Для этого перезагружаем смартфон и входим в TWRP (удерживая кнопки увеличения громкости и питания). При первом входе в кастом рекавери разрешите вносить изменения в системные разделы. Далее нелишне посетить раздел «Очистка» и пройти в меню «Выборочная очистка», чтобы отметить там Dalvik/ART Cache, System, Data, «Память устройства» и дать команду «Очистить» (свайп в нижней части экрана). Полностью удалить все данные со смартфона для «чистой установки» можно в этом же меню — с помощью кнопки «Форматировать Data». После её нажатия в появившемся окне нужно набрать слово Yes для подтверждения действия. Все данные со смартфона будут удалены.

После подготовительной очистки данных на смартфоне в TWRP войдите в раздел «Монтирование». Убедитесь, что включён режим MTP, подключите смартфон к ПК с помощью USB-кабеля и скопируйте без распаковки в память смартфона ZIP-архив с прошивкой (например: PixelExperience_Plus_tissot-10.0-20200513-0957-OFFICIAL.zip). Если устройство поддерживает карточку microSD, файл прошивки можно скопировать на неё — главное не забыть подключить носитель в TWRP, выбрав в разделе «Монтирование» пункт MicroSDcard.

Итак, на мобильном экране видим TWRP, файл прошивки уже в памяти смартфона либо на карте памяти. Остаётся скрестить пальцы и выполнить заветную операцию. Переходим в раздел «Установка», выбираем скопированный ранее ZIP-архив, снимаем галочку с пункта «Автоматическая перезагрузка» и сдвигаем регулятор с подписью «Свайп» для прошивки.

После запуска процесса нужно набраться терпения. В отображающемся на экране логе не должно быть каких-либо сообщений об ошибках. Если всё идёт гладко, то в итоге получаем уведомление об успешной установке. Но не стоит спешить перезагружать смартфон. В TWRP заходим ещё раз в раздел «Очистка», затем в меню «Выборочная очистка», отмечаем Dalvik/ART Cache и делаем очередной «Свайп». Если не выполнить эту простую операцию, то даже после успешной прошивки можно бесконечно долго наблюдать загрузочную заставку. Многими это воспринимается как неудача и вынуждает совершать необдуманные действия, усугубляющие ситуацию.

Итак, после прошивки и незамедлительной очистки Dalvik/ART Cache перезагружаем смартфон и ждём запуска ОС (в первый раз это может занять несколько минут — не паниковать). В случае успеха через некоторое время видим приветственную страницу PixelExperience, после чего можно начинать пользоваться смартфоном.

Памятка «перепрошивальщику» — алгоритм перепрошивки: 1. Разблокировка загрузчика 2. Установка кастом рекавери 3. Очистка памяти 4. Прошивка 5. Очистка Dalvik/ART Cache 6. Перезагрузка

Быстрый старт

Как нетрудно понять из названия, PixelExperience обеспечивает опыт работы со смартфоном, максимально приближенный к тому, что даёт настоящий «гуглофон». В принципе, после прошивки аппарат уже полностью работоспособен — менять какие-либо настройки необязательно. Однако, учитывая различное в железо у разных устройств, есть смысл заглянуть в некоторые пункты меню.

К примеру, если у вас смартфон с IPS-экраном, лучше отключить постоянно работающую заставку на экране блокировки (кнопка AOD в шторке либо соответствующий пункт в системных настройках). Если же AMOLED, то ничего менять не нужно.

Вопреки расхожему мнению о том, что чистый Android якобы скучен и лишён настроек, в сборке PixelExperience обнаруживаем вполне неплохие возможности кастомизации — от изменения шрифтов и цвета значков в области уведомлений до тонкой настройки формы иконок и визуализации на экране блокировке. Отдельного упоминания заслуживает и гибкая регулировка цветопередачи дисплея, где помимо фильтра синего света доступно много других параметров.

Включение тёмной темы позволит немного улучшить автономность смартфона с AMOLED-экраном, а также повысит комфорт при чтении с дисплея ночью. Кстати, в Android 10 этот режим перекрашивает в чёрный цвет и сторонние приложения.

Если смартфон имеет сенсорные кнопки навигации, то после перепрошивки они будут отключены. При желании включить их можно в системных настройках. Но не помешает и опробовать новую систему навигации через полноэкранные жесты — привыкаешь к ним быстро и, возможно, возвращаться к старому способу управления не захочется.

Не стоит пренебрегать и встроенными решениями от Google. Например, в системе уже есть отличный диктофон с автоматической конвертацией речи в текст и модуль личной безопасности для ввода данных на экстренный случай. Отдельно стоит отметить встроенный блокировщик спама. Ставить тяжеловесное ПО вроде TrueCaller не придётся.

В PixelExperience уже есть диктофон с конвертацией речи в текст и блокировщик спама.

Итоги

Если вы новичок, намеренный впервые прошить смартфон, PixelExperience — отличный выбор. Опираясь на порядок действий, описанный в материале, и нюансы, о которых легко узнать в тематических ветках нашего форума, можно смело браться за дело. Потратив в общей сложности около 30 минут на ознакомление с веткой форума и на саму прошивку, вы откроете второе дыхание у смартфона двух-трёхгодичной давности. А иногда это полезно и для более нового аппарата. Но тут, учитывая потерю гарантии, нужно принимать взвешенное решение — откатить устройство в первоначальное состояния бывает сложнее, чем обновиться.