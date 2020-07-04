Прошивка PixelExperience: вторая жизнь смартфона

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(Комментарий удален)
boot666,
А могли просто ссылку на соответствующую тему оставить и не запариваться.
Kubik³,
Им же заплатили, надо отрабатывать)))
Зачем палить контору? Этим занимаются товарищи учёные.
Vitek Olegovich,
Чет какой-то блог домохозяйки что прошивает смартфон.
Скажите, в чём заключается функция "Кофеин" на Android 10 ?
nikaslion,
На выключается экран пока не пройдёт заданное время
ZhekaDrummer,
Не выключается *
MOHAX36,
Кто заплатил? Дядя Вася, создатель прошивки для Mi5S? В Huawei верю, но Вася не потянет
MOHAX36,
Вряд ли. Это ведь основная тематика сайта. Но инфа крутая. Грядёт преемник CyanogenMod 🙃
akarui,
у них есть официальный преемник, Lineage OS называется
akarui,
Думаете что посты тут делаются на безвозмездной основе? Наивно
tuhtoim,
Объясните, кто им заплатил.....?
k.nuralin,
Не обращайте внимания, идиоты везде найдут "рекламу" и "подвох". Такие же вот в моей стране недавно везде орали, что коронавирус - ложь. Потом начали умирать.
k.nuralin,
Были статьи о приёме на работу в 4ПДА, статьи делать.
akarui,
Ни на один из моих предыдущих телефонов прошивок нет
Leon010203,
На xiaomi mi2 (а он есть у тебя в списке устройств) нет прошивок? Даже не смешно))
Kubik³,
большинство современных тем про прошивки на 4pda сегодня только ссылками на первоисточники, хорошо переведенные инструкции, да ещё и с картинками как было раньше теперь большая редкость, пусть хотя бы так рассказывают что за прошивка и стоит ли она своих свеч изначально.
boot666,
Заходил вчера
ждём жалобные посты о кирпичах в темах кастомных прошивок )))
Вторая жизнь? Установка PE это первое, что нужно сделать после покупки азиатского телефона, чтобы он тебя не разочаровал.
CBE4KA,
Так и сделала, сидела около пары месяцев, после вернулась на прекрасную миюай и сразу жить стало легче
-Псих-,
везет ) а я очкую.
-Псих-,
О Господи! Адекватный человек в треде про сяоми в комментариях!
-Псих-,
А я лично не могу терпеть сторонние оболочки, ибо большинство из них, MIUI кстати не исключение, ломают логику работы Android
Ph03niX-X,
Например?)
dev12,
Android это операционная система максимально завязанная на экосистему гугла.
Азиаты пытаясь оторвать кусочек от этого пирога очень часто связь с экосистемой гугла нарушают вставляя в систему свои сервисы, городя костыли.
Роскомнадзор, в свою очередь, пытаясь сделать так, чтобы российские налогоплатильщики получили свой кусочек, требует от производителей встраивать еще софт.
По итогу вместо цельной системы в которую органично интегрированы гуглосервисы0 выходит чудовище франкенштейна.
CBE4KA,
Я что то пропустил, у Гугла есть своя экосистема? Насколько помню они разрабатывали свободное ПО, чтобы в последствии его могли ставить на любое "умное" устройство. А зарабатывать на сервисах. В итоге у них это почти получилось, но где тут экосистема? :)
dev12,
Это как free to play в ммо :)
dev12,
Собственно PE ставил своей целью именно обьединить скелет и мяско вместе, чтобы даже теоретически что то не могло пойти не так из за кривых рук пользователя.
CBE4KA,
PE это всего лишь порт прошивки от пикселей. Как и любой другой порт он не может работать идеально. Где нибудь да возникнут проблемы, у меня например тел грелся на нем куда больше, несмотря на его "лёгкость". Да и кому нужен порт пикселя? (Если не считать ультра бюджетных китайцев типа umidigi или всяких doogee, у которых африканские программисты не могут нормально запилить стоковую прошивку.)
dev12,
А на MIUI не могут возникнуть проблемы что ли? Да их там столько же, как и на кастомах.
Death Star,
Могут, но их далеко не столько, да и они более оптимизируют свои процессы для своих же телефонов.
Death Star,
Даже больше, вот у меня на redmi note 7 miui очень часто бывало, что тач не реагирует вообще, кнопки работают, после перезагрузки всё проходит
dev12,
чел, какой порт, с дуба рухнул ? пе это аосп, пе собирается на основе дерева проца (sdmxxx) и вендора салями, и все, не надо тут лапшу вешать, если у телефона нормальный разраб, он все сделает по красоте, а про нагрев вообще молчу, ты наверное сидел на стоковом ядре
phantom_bb,
Но факт остаётся фактом. Разве не так?
dev12,
факт, что это порт? мм, понимаю, сложно наверное понять челу, который вообще от слова совсем не разбирается в этих делах (порт от пикселя ахах)
phantom_bb,
Ну допустим, они не портировали прошивку, хотя тот же gsi project это позволяет. Допустим они собрали это недоразумение строго под определенный девайс. Но *мат*, почему это работает так ущербно? :)
dev12,
на какой тел, какую пе ты ставил?
phantom_bb,
Ну, допустим на нескольких китайцах опыт был положителен относительно. Но, начиная с umidigi f1 например, стоковая система, а так же некоторые gsi образы работали гораздо производительнее. На mi9se ставил, ради интереса мерял бенчмарками, miui по ним быстрее. И работает эффективнее (вспомним нагрев). Правда на PE посидел дня 3 не более. В итоге остановился на кастоме miui от мирум. Он идеально русифицирован в отличии от всего остального. Тут я ощущаю баланс качества и производительности с энергоэффективностью. Пробовал кастомные ядра. Дай бог 1-2 работают относительно (!) стабильно. Остальные вызывали недоумение.
dev12,
про умидиги вообще ничего писать не буду (это бред, какой "мат" умидиги, гси это хуже порта, про кол-во багов и фризов можно молчать, а про ми 9 се скажу, как ты видишь, на ветке этого тела мало кастомов, а норм ядро вообще 1, понимаешь, дерево и исходники никто не пилит, так как никто не хочет непопулярный тел делать, чего не скажешь дерево сдм 660, соответственно либо нет никаких кастомов, либо все через одно место, на нот 5/6/7 на ядре агни, ты тупо не найдешь никаких, ВООБЩЕ никаких багов, миуи и по стабильности и по плавности и по кол-ву свободному озу отдыхает просто, миуи недопиленное дно, надеюсь, обьяснил доходчиво
phantom_bb,
На xda забанили? Одно ядро? xD 660 дракон устарел уже как пару лет :) да и 9се не такой уж и "не популярный" :) зачем мне сравнивать другие телефоны? Нот 5/6/7 уже на руках то ни у кого не остались наверное. Хотя 9ку я в ближайшее время тоже сменю, ибо ми10 уже едет. По gsi согласен, их мало кто оптимизирует. На xda видел только один такой. В любом случае родная база куда лучше, чем то, что пилят на коленке.
phantom_bb,
Какой аосп, ты с дуба рухнул? В аосп самый что ни на есть чистый и убогий андроид, надстройки пикселя там нет. У них свои собственные исходники.
grenchevskiyd,
чел, не позорься
phantom_bb,
Тут он прав. Поставьте чистый AOSP в GSI образе (а только в нём он и существует) и ужаснетесь.
dev12,
Это не порт. Это проект с открытыми исходниками на базе АОСП ставящий своей целью сделать устройство максимально воспроизводящее опыт использования телефона от google.
CBE4KA,
Чел, я прям ору с тебя! Без обид, но ты сам пишешь, что целью является воспроизведение максимально похожего опыта использования смартфона от Гугл, но тут же пишешь, что это не порт! Нужно глубже изучать информацию ;)
dev12,
Это не порт пикселя.
Terrionn,
Да не порт, не порт :) так слизали все и вся - не более того.
dev12,
Порт, не порт, Корейский не Корейский
dev12,
Это форк АОСП с вкраплениями APKшек от гугла, а не порт google android. Я не понимаю, с чего орать.
CBE4KA,
Как андроид не назови, он так и останется андроидом. Вот говоришь, что это aosp с вкраплением всех плюшек от пикселя, правильно? Тогда что в пикселе? Андроид с вкраплением всех плюшек пикселя? xD а если я открою тебе секрет, что aosp это и есть андроид? Он даже расшифровывается как android open source project. :) Я всё ещё не вижу где тут экосистема.
dev12,
Google не использует для своих устройств AOSP, странно, что человек с Dev в нике не знает таких простых вещей.
Гугл используют две разные закрытые ветки Android. Одну, с плюшками, для пикселей, другую, без плюшек, для android one.
Третью ветку, открытую AOSP каждый может скачать с интернетов и использовать так, как захочет.
Исходники системы для пикселей закрыты. Открыты только исходники ядра Linux и дрова на все оборудование.
CBE4KA,
Чем одно отличается от другого? А теперь задумайся. :)
dev12,
Чисто по морде- функционалом. Чем оно отличается по исходникам не могу знать т.к исходники, что Google Android, что Pixel Android не выложены в общем доступе. Есть только AOSP. В любом случае, называть форк AOSP портом Pixel Android это максимально некорректно. У них разные ветки.
CBE4KA,
Мы ушли от вопроса про экосистему. С портом я конечно перебрал, но вот с экосистемой нисколько :)
CBE4KA,
Конкретно в ветках не разбирался. Но судя по всему остальному, закрытость обуславливается защитой каких то мифических наработок. Не более того.
dev12,
PE это не порт прошивки от пикселя. Обычный кастом, такой же, как и все остальные, только урезанный донельзя, если такое нужно на телефоне - добро пожаловать. Для всего остального есть миллион более интересных альтернатив в зависимости от потребностей.
dev12,
У гугла есть своя экосистема. На скелет свободной АОСП натягивается мяско Gapps ов. Которые, встают на скелет максимально прямо и работают как было задумано.
CBE4KA,
Так это и есть сервисы. Разве нет? Не надо путать теплое с мягким. :) Очень мало кто пользуется родными программами кроме телефона, смс и гмайл. Который кстати за последние пару лет вроде стал более менее. Да и поставить их сейчас на любой телефон без проблем имея magisk. Это не ЭКО система, это сервисы :)
dev12,
сервисы и услуги на устройствах подключенных к одному аккаунту гугла обьединяются в экосистему.
CBE4KA,
Ну вот опять... Начнем с начала, что есть экосистема? :) И кто мешает пользоваться сервисами?
dev12,
Производители оборудования, фирмы с которыми у них заключены контракты, госорганы. В Xiaomi сейчас, кроме сервисов goole стоят сервисы Яндекса, Майкрософта, Ми сервисы. Причем стремяться навязать именно ми сервисы.
В то время, как устройство, как было задумано, просто имеет набор софта от гугла, который просто работает. Без лишних вопросов и нагрузки. Причем работает заранее понимая, что другой софт тоже установлен. Звонилка интегрирована с картами и антиспам базами гугла, все приложеньки рулятся через ассистента, гуглодиск одновременно и отображается у тебя на компе и в телефоне. итд итп.
CBE4KA,
И ещё раз повторюсь, это сервисы :) которыми можно воспользоваться на любом девайсе с любой прошивкой кроме Хонор/хуавеев, хотя, ходят слухи, что их влпдельцам удалось, пусть не совсем официально. Если тебе что то не нравится всегда есть адб. Хотя я удивлен, что кроме pe нет каких то более менее интересных проектов.
dev12,
Ими не так удобно и интуитивно пользоваться на любой системе окромя нативно гугловской.
CBE4KA,
Одна фигня, в большинстве систем особо ничего кроме фона и иконок не поменяно. Можно в этом убедиться. Только крупные вендоры, аля xiaomi/huawei/etc ставят свои сервисы. При чем повторюсь, есть adb. Очень многих не устраивает качество нынешних лончеров. Особенно пиксельного. Он же ущербный. Хотя кому то нравится. Тот же Иви например смотрится гораздо удобнее и красивее. Функционал на ПЕ часто оставляет желать лучшего. Когда на оболочках других вендоров реализованы интересные фишки, на пе берут пример исключительно с пикселя, на котором это ещё не появилось, либо появится спустя долгое время. Да в некоторых есть интересные исполнения и стабильная работа. В этом Havok как то на мой взгляд интереснее смотрится. PE это не панацея, вот к чему я клоню. И экосистемы у Гугла пока ещё никакой нет, хотя пытаются (вспомним android tv). Но выдавать сервисы за экосистему по меньшей мере абсурдно. Хотя наверное не больше, чем попытка выставить клон портом. xD
dev12,
Экосистема софтовая у Гугла развита гораздо лучше экосистемы устройств.
Хотя, я с удовольствием пользуюсь хромкастом и включаю свет кондей или печку через гуглоассистент.
Что касается других аосп прошивок- они вполне себе жизнеспособны и достойны. Но мне по душе PE из за минимума телодвижений. Нужный функционал раньше я добавлял икспозедом, сейчас модулями магиск.
Это удобнее, чем качать и ставить гугло приложеньку, потом, через адб удалять стандартные, гораздо меньше времени требует.
CBE4KA,
В чем проблема установить ассистент на любое другое устройство? :)
CBE4KA,
>скелет свободной АОСП натягивается мяско Gapps
Вы хотели сказать на здорового человека натягивают полиэтиленовые пакеты и обзывают их одеждой?
Имею смартфон без них, и просто чудесно работает всё что нужно среднему юзеру - звонки, смс, мессенджеры, камера, браузер, игрушки. А автономность, автономность просто сказака - в режиме ожидания он может лежать месяц! потому что нету гугломусора, в фоне прожирающего аккум, и даже включенный мессенджер не так и сильно разряжает аккум опросами сети как это делает мусор от гугла.
CBE4KA,
Кому надо сервисы Гугла, если они прямо скажем, так себе
Reverse_Kitten,
они идеальны, если в них разобраться.
CBE4KA,
Если в них надо разобраться. То это уже плохие сервисы.
Reverse_Kitten,
С чего бы? Любой вещью нужно уметь пользоваться.
CBE4KA,
Тем не менее, резервное копирование - преимущество miui, частые обновления и фиксы других проблем или другие нововведения. У меня на PE всегда жрал аккумулятор больше чем на miui, бывало море багов, естественно ставил разные РЕ от разных разработчиков и у всех все было не идеально, да, анимации классные, но если мне хочется анимации, я могу miui12 подождать и все там будет ок. Всегда через не хочу приходилось возвращаться обратно на miui, потому что увы но PE был не идеален..
Ph03niX-X,
А какая у андроид логика работы и в каком месте миюи (и остальные оболочки) ее ломает?
-Псих-,
Ваш ник очень соответствует. Считать миюйню лучше более-менее чистого дроида это надо быть... Скажу лишь, что редми нот 4х на АОСП работает в менюшках настроек не менее плавно, чем ми микс 2эс на миюйне(в приложениях уже есть разница, но тут понятно что "левое" ПО по умолчанию пишется нынче криво).
Kasion,
мой ник очень соответствует тому, что кому что нравится, тот тем и пользуется, а не навязывает свое мнение всем и вся, вы это хотели сказать?
Kasion,
Да вы засрите приложениями и ту и ту ось, обе будут тупить.. а редми4х ничего не поможет.. я конечно ору на счёт сравнения с mix 2s.. плавнее он работает без приложений, а с ними лагает как сатана..
k.nuralin,
Я как раз пользовался обоими смартфона с примерно одним и тем же набором приложений(отличия - на редмике работали такие прекрасные игры как фаренгейт, джейд эмпайр, а на позднем дроиде они не работают поэтому не были установлены; но при этом древняя chaos rings 3 запускается на 9м дроиде прекрасно).
Я обновлялся и делал сброс - после обновы без приложений лучше редми нот 4х на АОСПе он не стал в дефолтных менюшках и базовых приложениях(например миюйня имеет "безопасность", приложение которое умудряется подтормаживать в некоторых случаях), в итоге работа на стока прошивок практически одинакова, по меньшей мере я вообще не заметил неприязни при пользовании редми нот после микса(но в сторонних приложениях хорошая ПЗУ и скорость обработки архивов процем делали дело в миксе, запуск и их работа заметно получше).
-Псих-,
так же и у меня получилось.Вроде прошивка и не плохая,но не хватает функционала MIUI
CBE4KA,
смотря какую азиатскую
если MIUI, то это лишь деградация
DragonUA,
Особенно если мы говорим про MIUI, тачвиз(oneui это тоже тачвиз), рилмиос, колорос, зуи, флайм итд итп...
Лучше меньше(функционала) да лучше(работающего).
CBE4KA,
А теперь попрошу указать, где конкретно one ui - тачвиз?
michel333alfa,
В своей тормознутости, по своему жору ресурсов и раздутости. Самсунг могут хоть 500 раз переименовать свой тачвиз, могут ему хоть 10 раз интерфейс перерисовать, ничем другим кроме тачвиза ему не бывать. Нормально работает он строго на околофлагманах.
Самсунга, если спросить меня, нужно не переименовывать свой тачвиз, а облегчать его. Тогда, со временем, у них что нибудь и выйдет =).
CBE4KA,
Ясно. Вы не пользовались ей. Очередной балабол, наслушавшийся форума сяоми на 4пда и ютуба
michel333alfa,
Подтверждаю. Да, дела с оптимизацией может и не очень - но они же исправляют.
Elenvernied,
Дела с оптимизацией нормально как раз таки. Мой с10+ работает так же быстро, как и при первом включении. Телефону год почти уже, а последний ресет был в январе, когда с БЕТЫ Ван юая вернулся на стабилку
michel333alfa,
Ну а я полгода пользуюсь A51 и поначалу был кромешный ад, сейчас нет.
michel333alfa,
Одно из моих последних сообщений на форуме- мануал по обходу FRP блокировки на OneUI2 на 10ом андроиде. На какой то галактике A серии 2018 года. Так что не, аргумент твой не прокатит.
CBE4KA,
Я не предоставлял аргументы, я спросил, где конкретно тачвиз. Я пруфы попросил
DragonUA,
Ага, особенно миуи 12, такая деградация что я прям не могу))
grenchevskiyd,
MIUI 12 — шикарная оболочка, сейчас с неё. Одна из немногих на базе андроида, которая можно соперничать с айосью
DragonUA,
Тогда ладно)
grenchevskiyd,
у Григорьева вышло неплохое сравнение, кстати
DragonUA,
Угу, видел. Некоторые тезисы, правда, взяты не к месту, но общая суть в целом ясна. 12 миюай это реально прорыв для китайцев. Именно она смогла в точности повторить все те эмоции, когда я в 2016 году впервые перешёл с Vibe UI на MIUI 8, а это много значит)
CBE4KA,
А Cyanogenmod/Lineage?
Megaherz09,
Линейка долго была отличной прошивкой, но, проблемы в сообществе с одной стороны и концепция опенсорса с другой сделали ее не идеальной.
Пиксель более удобен, ИМХО. С ним не надо шить гаппсов, а потом удалять стоковые приложеньки. В систему уже встроены хром, гкам, гдиалер, пикселевый лаунчер и прочие гуглоплюшки. Это удобно.
CBE4KA,
У меня все девайсы старые, почти на все поставил cyanogenmod
CBE4KA,
Ну, на вкус и цвет... По мне так одна фигня. Что в той, что в другой все топорно в отличии от miui. И почему то pubg лагает (просадки до 40 ФПС) на PE, а на miui строго 60фпс. И греется на ПЕ больше. Так то дофига минусов.
CBE4KA,
Купил азиатский телефон, ничего не шил, не разочаровался. Ну давай, скажи мне, что я делаю не так
MrGrayBear,
Заниженные запросы? Ничего слаще морковки не кушал?
CBE4KA,
Вам, элите, среди нас, плебеев, норм? Каждый пользуется тем, что конкретно ему удобно. Если к скейту прикрутить реактивный двигатель и приклеить крылья, от этого он самолётом не станет. Имхо, РЕ - штука интересная, но не более того
MrGrayBear,
При чем тут "элита"? Я чувствовал, как работает идеально собранная система. И теперь мне оочень сложно работать с другими. Я ощущаю даже те лаги, на которые ты не обращаешь внимание. Чувствую, например, что телефон не успевает за моим темпом, к которому я привык на идеально работающей системе. Я тебе даже завидую. Малые знания- малые печали =).
CBE4KA,
Вот при этом тут "элита". Ты после пользования РЕ подаёшь себя в комментах как гуру, который, ну как в том месте про тысячу жизней и преисполненность. РЕ всё-таки по большей части лекарство для пенсионеров. Если я пользуюсь не древним поленом, мне это не нужно, у меня все работает прекрасно. А для категории "дёшево и сердито" и "со скрипом" - да, панацея
MrGrayBear,
Я за жизнь перепробовал очень много андроид систем. Удовлетворительно работает только пиксель билд от гугла либо любая прямо собранная АОСП система. Ни одна другая система, независимо от железа(коего через меня проходит довольно много) того же опыта эксплуатации мне не дает. ВТЧ MIUI на 865 драконе.
Да, она как то шевелится, но не так, как я привык.
CBE4KA,
И вот из этого я могу сделать вывод посредством одной известной фразы: "Каждому по потребностям". Дело не в стремлении к идеалу и развитии, а в банальном удобстве. Я предпочитаю развиваться в других направлениях, а в технике ценю удобство в использовании, при этом, не бросаясь в крайность. А вот это вот "работает не так, как надо" - это, скорее, уже профдеформация
MrGrayBear,
Вероятно. В таком случае, мой тебе совет, не покупай пикселей и подобных, если не хочешь стать таким же брюзжащим человеком, как я.
MIUI я, на самом деле, считаю тормознутой и не всегда логичной и предсказуемой системой которой неприятно пользоваться.
MrGrayBear,
Неправда. Нужно постоянно покупать "топы за свои деньги" каждый год на самых современных процессорах и видеоускорителях, чтобы не играть в игры, а листать вкшечку с 4пда.
v1bee,
Хспд, а ты умеешь читать более одного комментария? Прочитай, и поймёшь, что сам же и не прав
MrGrayBear,
ты ничего не понимаешь в покупке элитных устройств, плебей.
v1bee,
А зачем мне покупать "элитные" устройства? Я покупаю конкретно то, что мне нравится, и мне строго плевать на мнение любого другого человека по этому поводу
MrGrayBear,
потому что нужно быть модным и иметь процессор последней модели каждый год
MrGrayBear,
Не требуешь от телефона большего функционала.
Хотя, с другой стороны, тоже неплохо когда человек довольствуется тем что есть, но путь без развития это путь в никуда.
MrGrayBear,
Флагман на 8** снапе? Я тоже могу перетерпеть миюйню на 845м снапе. На 625м снапе же я плевался спустя неделю и прошил смарт; правда разные версию миюйни сравниваю, но я не думаю, что переход на более позднюю версию дрода(и более тяжёлую версию оболочки) стал бы чем-то хорошим.
Kasion,
Флагман на 865 снапе, все верно. Однако до это был RN7Pro на 675, RN5Pro на 636, и я не плевался, все работало достойно. Даже на, прости-господи, RN4 с его МТК Х20 к работе в целом претензий не было, все косяки были связаны непосредственно с процессором
Вы опоздали, пользователи 4пда знают про эту прошивку уже давным давным давно.
Waoji,
Я не знал например. 😐
satanabagfix,
Я тебя давно в комментах вижу. И ты все это время не знал о существовании РЕ? Это как так вообще? Ты на кнопку "Форум" никогда не нажимал на 4пд?
Klogg4,
Я очень давно просто вообще к кастомам и прошивка не обращался. 😐
Для меня это новое что-то.
Waoji,
Аудитория форума и сайта пересекаются далеко не полностью
iZendar,
аудитории сайта кастомы не нужны, лол.
Спасибо, но уже не нужно. Нет старых смартфонов 😐
Но, было бы интересно попробовать. Хотя уже сто лет не занимался этим. Там поиск на сайте сложный и непонятный.
satanabagfix,
Нормальный там поиск ) если вам сложный поиск там , то думаю и не стоит вам заморачиваться с перепрлшивкой телефона , тоже сложно будет
-D_K-,
Да нормальный. Просто на смартфоне хром глючит и сайт не полностью подгружался. С другого браузера норм. 🤗
Кстати нашёл в шкафу А3 и там как раз под него есть прошивка 😊
Завтра будет мне чем заняться.
Вот правильная памятка:
1. Идем в профильную темуЕдвайса.
2. Смотрим результаты голосования по кастомам.
3. Видим, что PixelExperience обычно далеко не на первом месте.
4. Ставим прошивку, за которую отдано большинство голосов (слава б-гу на чпда голосование пока честное).
5. Профит!
nosuchuser,
тему *девайса
nosuchuser,
Для человека пользующегося чужими сборками- да, лучший выбор.
Я предпочитаю собирать для своего телефона именно PE. Мне нравятся гугловские приложения, они очень толковые и замечательно синергируют.
CBE4KA,
Сейчас любители хуавей вам карму подпортят 😁
Geliosplayer,
Многие любители Хуавеи сидят с моделями 2018/2019 годов и не имеют проблем ни с обновами, ни с гаппсами. Только тсссс
DumF0rGaming,
Это возможности установки которых гугл постоянно закрывает? 🤣
Geliosplayer,
Закрывает для новых моделей, со старых сертификацию не отзывают и насильно AppGallery тем более не оставляют
nosuchuser,
Хз, мне нравилась прошивка, сразу как вышла прошил с вечно тормознутой miui
Geliosplayer,
Понравится она пользователю или нет зависит от
1)доступности и качества исходных кодов от производителей оборудования
2)Компетенции и умений куратора прошивки для твоего аппарата.
CBE4KA,
Причем недостаток одного может компенсироваться другим.
Грамотный куратор может найти и натаскать драйверов и твиков под имеющееся железо с Сети, качественные исходники от производителя могут быть собраны и успешно работать без сложностей даже у новичка.
nosuchuser,
Да , только не во всех темах , голосовалки своевременно обновляются в соответствии с выходом новых прошивок , поэтому лучше все проверять на своем опыте , а не на чужом
nosuchuser,
А если в ветке моего сабжа ПЕ на 1 месте? Все, чпда уже и голосования покупают по твоей логике?
Статья настолько рекламная - аж сочится маркетингом.
Жуть...
Youkora, что рекламируют?
DMikhaylov,
Майонез
О как - реклама/обзор на прошивки теперь. До чего ж дошли О_о
VabgalimoV,
Скоро школьники свои темы начнут тут рекламировать 😁
Костыли на костылях
Заголовок да... ща 99% обладателей бюджеток узрят ШишЪ с маслом)
gavrila8080,
Gsi? Не слышали?
issuz77,
Слышал,видел ... а много таких древних дешёвых аппаратов,с поддержкой?
gavrila8080,
Даже на Redmi 3 кулибины сделали
DumF0rGaming,
xiaomi из популярных. Три аппарата с 5.1/6.0/7.0 забытых всеми( Им бы Кулибина,памятник поставлю)))
issuz77,
что такое GSI ?
Life_is_darkness,
Project Treble, https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=892755&view=findpost&p=71234056
mark_audeus,
Аа, слышал про это. Занятная штука, но на мой Megafon Login 4G не завезли
Еще бы забахали официальную сборку для lg v30
@[email protected],
и для lg g7
С добрым утром)Два года сижу на этой прошивке))
Эта прошивка очень не стабильная, после дня использования просто завис на экране блокировки, по крайней мере на моём смарте.
мммм Mi A1, единственный нормальный бюджетник у хлаоми
Редакция, у вас диверсант завелся, он говорит про какой-то там Xiaomi, а не царский Huawei
Достойная статья.Узнаю старый добрый 4PDA
закончились полезные новости?
Мне AOSP больше нравится. Без гугловского хлама.
Недавно прошивался на неё, вместо gcam была opencamera. В звонилке от гугла не работал интерфейс, то есть входящие и исходящие принимались, но на экране это никак не отображалось. Сама прошивка работала чуть медленнее стгковой miui. Тел poco f1
Плавность и скорость - это то что даст Pixel Expirience, и не больше. Я лично чистым андроидом не особо могу пользоватся)
Мой Mi A1 на Pixel Experience уже 8й месяц. Всё отлично!
У супруги сток на таком же аппарате, просто противно смотреть на 9й сток в сравнении с 10м пикселем 😉
Ну хз хз,не зашла мне PE на mi a1. Сток 9ка имеет проблемы с цветностью,кастомы на 9-10 имеют меньший запас яркости,вот поставил 8ку AEX и горя не знаю. Вкусовщина,конечно.Да и гуглосервисы таки да едят акб,если гонять телефон активно - оно заметно.
Кому нужен кастом с кучей настроек, тем и кастомизацией ставьте хавок
Все это классно ну толку с того что он есть на средние и топовые телефоны.
SlimkaUA,
Gsi
На планшеты как завезут, разбудите.
То чувство, когда редакторам нечего писать. Но не могу не согласиться PE и PE+ лучшие прошивки, которые существовали когда-либо для мобилок. Увы, правда поддержку моей мобилы убрали почему-то. Но хорошо, что есть Evolution X – форк PE и PE+ с морем плюшек и кастомизаций. Советую, кстати.
Типа не реклама😄
Оооооо... Вспомнил себя почти десятилетней давности.
Да так живо обсуждается это порно с телефонами 🤣
Это лучше, то лучше. По факту - нужно переделать кучу лишнего, чтобы потом можно было сказать: а, у меня гкам рвёт все ваши мобилки. И тем самым создать кучу комментов с ошибками от торопливости быстрее ответить оппоненту👌
Астрологи объявили неделю "кирпичей"
Ух ты! Прямо пост- эхо того самого 4пда, без хуавея и ватновостей.
Так себе удовольствие пользоваться смарфоном с разблокированным загрузчиком
ml_daemon,
?
issuz77,
Банковские клиенты не будут работать. Google Pay не знаю. Ну и вообще так себе удовольствие, если любой кто найдет телефон может его сбросить или скачать документы с аппарата.
ml_daemon,
Magisk hide и банк работает
issuz77,
В любом случае, я не хочу чтобы мои данные куда-то попали. Хотя на телефоне ничего нет, но я бы все равно дергался. Ну и сбросить тоже такой телефон не получится.
ml_daemon,
На многих телефонах есть альтернативная разблокировка загрузчика, без взаимодействия с производителем. Ваш может быть не исключением, я тоже раньше думал что это безопасность даёт, да только на двух из трёх моих девайсах это обходится в два клика.
А камера будет выдавать Sabre?)
AedeX,
Зависит от устройства и выбранной вами версии камеры. Некоторые сопровождающие могут закидывать менее подходящие версии гкама, хотя есть лучше.
На вкус и цвет. Мне больше Lineageos по душе.
Линяга стабильнее и быстрее
Самая лучшая прошивка это pixel expireence, остальное абсолютно ненужный хлам от вендеров
Кастомы в 2020... Занимался этим активно только на нексусе, потом на самсунге только ядра шил, на нормальном устройстве этим всем вообще не занимался бы)
Ставишь pixel experience и автоматом будет стабильно работать gcam c hdr+, так?
arciater,
В PE интегрирован работающий на твоем телефоне гкам. Как основная камера. Это ж PE. гкам как камера, хром, как браузер, gdealer как звонилка итп.
Ради этого все и затевалось =).
CBE4KA,
Ааа, если для моего телефона нет рабочего gcam, то все равно pixel experience не решит эту проблему, так получается, потому им нечего интегрировать
arciater,
Если для твоего телефона нет рабочего gcam- то под него не будет PE. Хотя, gcam на телефоне со снапдрагоном и открытым бутлоадером всегда заведеться, вопрос конфигурирования.
CBE4KA,
на некоторые Honor есть PE, но по моему при этом рабочего gcam с hdr + нет
arciater,
Ни одного хуавея/хонора на официальном сайте нет. За редким исключением там только аппараты на SD.
CBE4KA,
Я уже понял, это неофициальные PE получается, так как и ни одного Meizu тоже нет, тогда как на них тоже как бы PE ставят
arciater,
Meizu не позволяют открывать загрузчики и не дают исходных кодов ядра. Энтузиасты собирают дрова на устройства по всей сети от моделей в которых используются аналогичные узлы.
По этой причине официальных билдов для мейзу нет.
Да, прошивка безусловно плавная, быстрая, экономная и много-много всего. Однако, лично на моем устройстве (Redmi Note 8T) встречаются единичные, но крайне не приятные баги, которые портят все впечатление, а связаться с разработчиками - та еще задача. Вот и думай, сидеть с этим багом, или на родной прошивке.
TTpaTTop,
М? Идешь на официальный сайт, выбираешь свой телефон, около ссылок на загрузку прошивки тебе дают ссылки на кураторов твоего телефона. Кликаеш на каждое имя- получаешь линки на профиль XDA, гитхаб, телегу.
Только что проверил, конкретно твой редмик курируют немец с индусом. т.е с немцем можншь общаться по немецки и английски, с индусом по хинди и английски. Не вижу проблем.
CBE4KA,
Не поможет;) Как был deep sleep, так и есть. Пока причина не выявлена, есть только наработки в поисках проблемы.
moto e,
чё в логах?
CBE4KA,
Я не смотрел, не мое это, но проблема повальная для всех кастомов на rn8, pe не исключение. Логов мейнтейнерам уже накидали. У одних по многу раз на день, у других- ни разу вообще. Сценарии использования идентичны, настройки тоже, ядра перепробованы... Вот такая загогулина(с)
moto e,
Узнаю xisomi. Небось опять воткнули в разные партии разные модели железа, вот у кого то оно идеально работает, а у кого то плохо...
TTpaTTop,
У меня на поиск контактов с нуля ушло ровно 2 минуты. Хотя, обычно, я и сам могу глянуть в logcat и понять в чем беда.
Читал-читал, потом посмотрел что моего телефона нет в списке поддерживаемых устройств и чёт приуныл....:(
В кой веки годная статья. Считал миуи хорошей прошивкой, но после обновления до 11й версии плевался от автономности и шрифтом. Решился прошиться на PE и больше не хочу обратно)
Команда pixel expireence перестала поддерживать Xiaomi Redmi 4 Prime раньше самих Xiaomi, из официальных осталась только Хавок, ... вотЪ такие реалии для довольно популярного смарта, которому 4й год идёт
Mi 5s вышел во второй половине 16г.!!!! Какой 2015г??????
ubemon1, вы меня опередили. Но видимо для рекламы не обязательно проверять инфу, лишь бы наляпать побольше
Хорошая задумка... Но не всем доступна...
Вот попробую на редми ноте 4 поставить.Версия глобал 4/64 снап.Он уже тормозит жудко.Воляетса на полке.
Для меня не пойдет,ушлепки из Нокиа не дают разблокировку загрузчика будь они не ладны и по сырое выкатывают к тому же,мой совет не покупайте смартфоны Nokia какие бы они не были.
koka779,
И хуавей тоже не стоит брать по этой причине
Зашёл на сайт. Сайт попросил отключить адблок. Ввиду нежелания разблочить ад, сайт пошёл в задницу.
Жалующиеся всегда найдутся, но этот пост наиболее соответствует ресурсу. Все эти новости про Хонор и "выложили видео с НЛО" можно найти и на других новостных сайтах, а пост про кастом прошивку на главной - нет. Молодцы
CBE4KA,Гдиалер кстати кусок govna, нечего в нем настроить даже.. нужно раскидать на группы или папки, а нельзя... , mi-шные приложения куда лучше и продуманней.. попробуйте скопировать участок текста из сообщения, у вас не получится.. в мишном мессенджере можно два раза тапнуть по сообщению и начать выделять текст и затем копировать его.. причем сделано очень круто.
k.nuralin,
В гдиалере есть интеграция с гуглокартами и антиспам сервисом Google. Это кладет на лопатки любой диалер от конкурентов.
Отсутствие группировки компенсируется поиском по контактам от гугла.
Я на свой redmi note 3 накатил, после оригинала ваще не лагает и летает
Длительная поддержка xiaomi))))
Смешно))))
Здорово что написали данную статью. После прочтение незамедлительно решил перейти к действиям и через 20 минут мой Xiaomi Mi A1 был прошит! Спасибо!
А я на rn4x aex прошил себе. Тоже все летает. Только в одном с автором статьи не соглашусь, у человека, который до этого не прошивал телефоны, на все действия уйдут никак не полчаса, даже при том, если все пройдет гладко.
VaneK72,
Уровень прошивальщика любитель. На прошивку с изучением всей приблуды ушло 3,5 часа
Moto G 1gen получится так прошить?
Серьёзно? МИ5 старичёк? А как же тогда мой МИ3, который работает на его последней официальной прошивке, хоть и притормаживает, или МИ4? Некроманы?
MI Note 3 нет в списке, прошивка отстой
Накатил на Redmi Note 4X. Прошивка ТОП. КАК Pixel поюзал
antovv88, Везет. Мой заартачился.
Mi 5s вышел в 2016ом году
Давным давно себе поставил, доволен как слон
Как раз на неё перешёл, знал бы раньше что такая шустрая прошивка перешёл был раньше
Не получилось на Redmi Note 4X. TRP ни в какую не хочет взаимодействовать с телефоном. Загрузчик разблокировал успешно.
downloading 'boot.img'...
OKAY [ 0.628s]
booting...
FAILED (remote: dtb not found)
finished. total time: 1.369s
gurin,
Стандартная команда на прошивку рековери fastboot flash recovery (путь до рековери.img)
Detecting Device, Please wait...
Системе не удается найти указанный путь.
Rebooting to Bootloader...
Системе не удается найти указанный путь.
Booting to recovery...
Системе не удается найти указанный путь.
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
и на телефоне тоже не появилось то меню, которое на картинке
а теперь и вовсе пишет:
"fastboot.exe" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
в общем не шаман походу я
gurin,
Не, просто ты пользуешься усложненными утилитами с интерфейсом вместо простых терминальных от google. Чиркани мне в личку, обучу правильному общению с гуглофоном =).
CBE4KA,
ОГРОМНОЕ тебе спасибо.
Это что, инструкция по прошивке телефона с обзором?
l-lacker,
комплексный обед
Вот пример хорошей статьи. Спасибо.
Кажется, я оживлю старенький и лежащий в тумбочке Редми 3С на шестом андроиде. А то, в те годы Мяу была агрессивной и бесполезной, АОСП в этом плане более интересный вариант, да еще и сразу на четыре версии вверх. Спасибо, Антон Копнов.
XIAOMI MI6 в пролете...странно. mi5 даже есть...старые readmi есть...все есть, А mi6 обломили
ой зря я купил meizu 15 lite.
А на афон 4S Есть? а то вторая симка стала плохо работать и в Last of us фпс проседает до 30
Если кто столкнулся с проблемами TWRP советую использовать orangefox 10.1