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    • Haylou LS02 - Обсуждение | [Умные часы]
    Приложение-компаньон для работы с часами
    Каким приложением вы пользуетесь в связке с часами?
    Hello Haylou [ 76 ] ** [36.19%]
    HAYLOU [ 22 ] ** [10.48%]
    Haylou Fit [ 55 ] ** [26.19%]
    Haylou Fun [ 41 ] ** [19.52%]
    другое приложение-компаньон [ 16 ] ** [7.62%]
    Всего голосов: 210
     
    11.08.20, 01:50 | #1
    DeCien


    Реп: (85)
    Haylou LS02 - Обсуждение
    Изображение LS02
    Обсуждение » | Hello Haylou [Android] »

    Прикрепленное изображение

    Фото
    Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
    Описание
    • 12 спортивных режимов
    • До 20 дней под нагрузкой
    • Интеллектуальный контроль сна
    • Приятный силиконовый ремешок
    • Мониторинг пульса в реальном времени
    • Сенсорный экран 1.4 дюйма

    Характеристики
    Модель: Haylou LS02
    Цвет: Черный
    Размер корпуса: 48мм*36мм*11.5мм (Д*Ш*В)
    Вес: 38 г
    Экран: 1.4 дюйма TFT IPS
    Разрешение экрана: 320 х 320 пикс
    Bluetooth: 5.0
    Сенсоры: Оптический сенсор ЧСС, акселерометр
    Емкость батареи: 260 мАч
    Совместимость: Android 4.4 / iOS 8.0 или выше
    Автономность: ~14-30 дней
    Уровень защиты: IP68
    Рабочая температура: -20°C~45°C
    Приложение: HaylouFit
    Спортивные режимы: Бег / Быстрая ходьба / Езда на велосипеде / Скалолазание / Велотренажер / Йога / Беговая дорожка / Комплексные тренировки / Гимнастика / Баскетбол / Футбол / Гребля
    Языки: Китайский, Английский.
    Полезное
    Haylou (Orange) - оф. приложение, скачивается по qr-коду с часов. Язык английский.
    Haylou fit (GPlay) - официальное приложение на Русском.
    Haylou fit (4pda) - Тема на 4pda.
    - Важно! Установить именно H.Fit v1.1.2, привязать часы, а уже потом обновиться.-
    Hello Haylou - Альтернативное, неофициальное приложение с расширенными возможностями. Имеется платная версия.
    Hello Haylou - Тема на 4pda.
    Haylou Fun - Еще одно оф.приложение для часов. В некоторых партиях может скачиваться по qr-коду.
    Notify Doubler - упорядочение уведомлений.

    Как разобрать часы?

    Прочитайте, прежде чем задать вопрос!
    Советы, Рекомендации
    Если смартфон не видит часы\часы не видят смартфон, не сопрягаются (не конектятся):
    *Перезагрузить оба девайса.
    *Переустановить приложение, выбрав Haylou fit версию 1.1.2
    *Часы могут быть капризны к бт ниже 5.0. С 4.2 могут работать, с 4.0 соединяются, но замеры могут не фиксировать.
    *С H.Fun и H.Orange должны сопрягаются без проблем.

    Не считает километраж, не показывает движение по карте в приложении. Завис:
    *Перезагрузить часы и смартфон.
    *Очистить данные приложения и настроить заново (приложение на смартфоне).

    Не показывает погоду:
    *Включить gps на смартфоне и дать разрешение на работу в фоне. Но это увеличит потребление заряда часов/смартфона.

    Какие версии часов имеются?
    * Глобальная - английский интерфейс (0924) и новая (3416), Китайская - интерфейс на китайском (0857).
    * Недавно появилась и Российская версия с индексом 3023, упаковка и меню полностью на русском.

    Как сменить язык?
    *Никак, такая возможность отсутствует. С каким языком купили часы, такой и будет.
    *А в приложении будет язык системы (тот, что в самом смартфоне).

    А русская версия есть?
    *Нет, и не планируется.
    *Да, появилась. Обязательно уточняйте перед покупкой, что меню на русском.

    На коробке все на русском. Я подключаю, а у меня английский интерфейс... почему?
    *Установите одно из официальных приложений (Fit, Fun, Orange), а не Hello Haylou.

    Кастомная прошивка есть?
    *Нет. Нет даже официальной.

    Сколько обновлений прошивки было?
    *Ни одного. Что на заводе залили, то и будет.

    В таком случае собираюсь накатить прошивку от ls05. Они ведь похожи.
    *Не стоит подобное делать. В лучшем случае, получите неработающий дисплей, а обратно откатиться нечем\не на что.

    Вышел мод на Haylou Fit от F23, с улучшенным переводом. Как его установить?
    *Не получится из-за особенностей подключения... данной модели.
    *Мод предназначался для ls05.

    Где взять новые циферблаты?
    *Их нет.

    Сколько символов вмещается в сообщении?
    *~60, все остальное обрезается. Только так.
    *Иероглифы и различные языки поддерживаются.

    Где посмотреть сохраненные сообщения?
    *2 экрана вниз, пункт 'notice'.

    Как заменить "дыхательные упражнения", на что-то более полезное, плеер например?
    *Никак. Такой возможности нет.

    Какие приложения работают с данными часами?
    *Haylou (orange), Haylou Fit, Haylou Fun, Hello Haylou (стороннее).
    *В каждом регистрируемся отдельно.
    *С Haylou Sport не дружат.

    В приложении haylou fit два баннера в шторке, как настроить\убрать лишний?
    *Отключить отображение баннеров полностью или...
    *Откатиться на 1.2.0 и не обновляться. Ну, т.е. удалить приложение, установить 1.1.2, сконнектить часы, установить 1.2.0 и отключить обновление в gplay.
    *С версией 1.2.7\1.2.8 лишний баннер убрали, но сломали некоторые настройки и параметры. Повторяем процедуру: 1.1.2-1.2.0 или 1.2.4.1 - настраиваем, обновляемся до актуальной или остаемся на предыдущей.
    *В 1.2.9 восстановили работу с сторонними приложениями. По ощущениям\работе, это 1.2.0 (что хорошо).

    Не могу добавить приложения в список оповещения, он пуст.
    *Они его сломали, откатитесь на 1.2.0 или 1.2.4.1.

    В часах быстро высаживается батарея. Часы\телефон не спит и греется. Постоянный реконект.
    *Отключите постоянное измерение пульса.
    *Откатитесь на 1.2.0 (самая адекватная)

    Какая реальная автономность у часов?
    *~18 дней, без замеров пульса и gps.
    *При постоянном замере, до 7 дней, но по другим расчетам менее 3-5.
    *Зависит от множества факторов в среднем, рассчитывайте на 14, но может вытянуть и 20+.

    А можно настроить замер пульса?
    *В штатных приложениях нет. Или вручную или постоянно.
    *Возможно, подобное есть в стороннем приложении.

    При прослушивании сообщений в мессенджере, постоянно жужжит вибра и на экране высвечивается null
    *Используйте notify doubler или hello haylou, для настройки оповещения.
    *В 1.2.7, вроде поправили, но сломали другое.

    А часы воды не бояться?
    *Часы не боятся брызг или дождя, а вот купаться в них не стоит. Вообще, лучше лишний раз не мочить.

    Почему горят только 3 диода? Брак?
    *Нет, не брак. Это иной датчик, иной спектр цвета, светиться не должен.

    По вопросам наполнения шапки обращайтесь в QMS к Модераторам раздела или через кнопку Изображение под сообщениями, на которые необходимо добавить ссылки.

    Сообщение отредактировал DeCien - 07.11.22, 01:39
    07.02.20, 18:47 | #2
    F🐼23


    Реп: (2797)
    походу ls01 всё. теперь ждите ls02 с пофиксеными багами )))
    Прикрепленное изображение
    07.02.20, 19:14 | #3
    OldRampant


    Реп: (166)
    * F_23,
    Этого стоило ожидать) мы были тестерами пилотной версии)) хорошо я взял не себе, как подарок пойдёт)
    07.02.20, 19:18 | #4
    F🐼23


    Реп: (2797)
    * OldRampant, а я уже чуть не стал переводить новую версию, но часы этим приложением не видны
    07.02.20, 19:28 | #5
    OldRampant


    Реп: (166)
    * F_23,
    Прикрепленное изображение

    такая картинка в маркете) а вот информации по ls02, даже на их сайте ничего нет)

    Сообщение отредактировал OldRampant - 07.02.20, 19:34
    07.02.20, 19:43 | #6
    F🐼23


    Реп: (2797)
    * OldRampant, покопался немного в этом приложении, телеграма нет, есть alipay значок и погода, месяца через три появятся...

    Сообщение отредактировал F🐼23 - 07.02.20, 19:43
    07.02.20, 19:46 | #7
    OldRampant


    Реп: (166)
    F_23 @ 07.02.20, 22:43 *
    есть alipay значок

    хм, нфс?)
    07.02.20, 19:58 | #8
    F🐼23


    Реп: (2797)
    * OldRampant, для Китая только в любом случае, не nfc, скорее всего по qr коду оплата
    07.02.20, 20:20 | #9
    OldRampant


    Реп: (166)
    * F_23,
    что гадать, выпустят, увидим)
    07.02.20, 20:29 | #10
    [email protected]


    Реп: (31)
    * F_23, а потом третью версию с пофиксенными багами второй...ждем

    Добавлено 07.02.2020, 20:31:

    * OldRampant, она не на весь экран, но можно
    01.07.20, 07:53 | #11
    pahanm84


    Реп: (1)
    Haylou LS02

    Сообщение отредактировал pahanm84 - 01.07.20, 10:05
    01.07.20, 14:38 | #12
    Marsikov


    Реп: (45)
    pahanm84 @ 01.07.20, 07:53 *
    Haylou LS02

    Как всегда на старте переоценены
    01.07.20, 15:44 | #13
    kleiner


    Реп: (25)
    * pahanm84,
    Я чёт не понял в чем отличия?
    01.07.20, 15:51 | #14
    F🐼23


    Реп: (2797)
    * kleiner, корпус металлический, экран и акб лучше, циферблат от ls05 один прикручен, bt 5.0...
    01.07.20, 16:46 | #15
    pahanm84


    Реп: (1)
    kleiner @ 01.07.20, 16:44 *
    pahanm84,
    Я чёт не понял в чем отличия?

    На самом деле , Haylou LS02-это обновленная версия Xiaomi Haylou LS01, она имеет больший экран, более длительный срок службы батареи, более высокую и стабильную версию подключения Bluetooth 5.0, а также обновила спортивный режим, от обычного 7 до 12, более спортивный режим, близкий к вашей жизни.

    Прикрепленные изображения
    Прикрепленное изображение


    Сообщение отредактировал pahanm84 - 01.07.20, 16:48
    30.07.20, 14:51 | #16
    qatumutu


    Реп: (108)
    Приобрёл обновлённую версию LS02. Выглядят интереснее первых, нижняя рамка меньше, ремень так же внешне более интересен. Что касается экрана, то тут он стал намного приятнее и четче, разрешение решает. Так же они стали чуть тоньше.P. S. на первые не вернусь).
    В сравнении на фото с первой версией
    Прикрепленное изображение

    Прикрепленное изображение

    Прикрепленное изображение


    Сообщение отредактировал qatumutu - 30.07.20, 14:52
    30.07.20, 15:05 | #17
    yermulnik


    Реп: (9)
    * qatumutu,, а какие плюсы/минусы LS02 в сравнении с LS01? (кроме уже описанных Вами)

    Сообщение отредактировал yermulnik - 30.07.20, 15:06
    30.07.20, 15:09 | #18
    qatumutu


    Реп: (108)
    * yermulnik, для меня самый главный плюс экран, реально радует глаз!Так же плюс что на главном экране теперь есть всё, калории, километраж, погода(ее не хватало в первой версии) , число и не надо никуда лезть. Поднял руку и всё важное на главном экране!

    Сообщение отредактировал qatumutu - 30.07.20, 15:09
    30.07.20, 15:12 | #19
    yermulnik


    Реп: (9)
    * qatumutu,, спасибо. а что по функционалу и продолжительности жизни? есть отличия? я ls01 брал именно из-за живучести.
    30.07.20, 15:14 | #20
    F🐼23


    Реп: (2797)
    * qatumutu, какие там ещё циферблаты есть и приходят ли уведомления от телеграм?
    30.07.20, 15:20 | #21
    qatumutu


    Реп: (108)
    Меню переработоно, всё так же как в Haylou Solar LS05.По сути это солары, в квадратном корпусе, меню, один в один. Да, уведомления приходят.

    Сообщение отредактировал qatumutu - 30.07.20, 15:21



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