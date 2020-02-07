Haylou LS02 - Обсуждение

Если смартфон не видит часы\часы не видят смартфон, не сопрягаются (не конектятся):
*Перезагрузить оба девайса.*Переустановить приложение, выбрав Haylou fit версию 1.1.2
*Часы могут быть капризны к бт ниже 5.0. С 4.2 могут работать, с 4.0 соединяются, но замеры могут не фиксировать.
*С H.Fun и H.Orange должны сопрягаются без проблем.
Не считает километраж, не показывает движение по карте в приложении. Завис:
*Перезагрузить часы и смартфон.
*Очистить данные приложения и настроить заново (приложение на смартфоне).
Не показывает погоду:
*Включить gps на смартфоне и дать разрешение на работу в фоне. Но это увеличит потребление заряда часов/смартфона.Какие версии часов имеются?
* Глобальная - английский интерфейс (0924) и новая (3416), Китайская - интерфейс на китайском (0857).
* Недавно появилась и Российская версия с индексом 3023, упаковка
и меню
полностью на русском.Как сменить язык?
*Никак, такая возможность отсутствует. С каким языком купили часы, такой и будет.
*А в приложении будет язык системы (тот, что в самом смартфоне).
А русская версия есть?
*
Нет, и не планируется
.
*Да, появилась. Обязательно уточняйте перед покупкой, что меню на русском.
На коробке все на русском. Я подключаю, а у меня английский интерфейс... почему?
*Установите одно из официальных приложений (Fit, Fun, Orange), а не Hello Haylou.Кастомная прошивка есть?
*Нет. Нет даже официальной.
Сколько обновлений прошивки было?
*Ни одного. Что на заводе залили, то и будет.В таком случае собираюсь накатить прошивку от ls05. Они ведь похожи.
*Не стоит подобное делать. В лучшем случае
, получите неработающий дисплей, а обратно откатиться нечем\не на что.
Вышел мод на Haylou Fit от F23
, с улучшенным переводом. Как его установить?
*Не получится из-за особенностей подключения... данной модели.
*Мод предназначался для ls05.
Где взять новые циферблаты?
*Их нет.
Сколько символов вмещается в сообщении?
*~60, все остальное обрезается. Только так.
*Иероглифы и различные языки поддерживаются.
Где посмотреть сохраненные сообщения?
*2 экрана вниз, пункт 'notice'.
Как заменить "дыхательные упражнения", на что-то более полезное, плеер например?
*Никак. Такой возможности нет.
Какие приложения работают с данными часами?
*Haylou (orange), Haylou Fit, Haylou Fun, Hello Haylou (стороннее).
*В каждом регистрируемся отдельно.
*С Haylou Sport не дружат.
В приложении haylou fit два баннера в шторке, как настроить\убрать лишний?
*Отключить отображение баннеров полностью или...
*Откатиться на 1.2.0 и не обновляться. Ну, т.е. удалить приложение, установить 1.1.2, сконнектить часы, установить 1.2.0 и отключить обновление в gplay.
*С версией 1.2.7\1.2.8 лишний баннер убрали, но сломали некоторые настройки и параметры
. Повторяем процедуру: 1.1.2-1.2.0 или 1.2.4.1 - настраиваем, обновляемся до актуальной или остаемся на предыдущей.
*В 1.2.9 восстановили работу с сторонними приложениями. По ощущениям\работе, это 1.2.0 (что хорошо).Не могу добавить приложения в список оповещения, он пуст.
*Они его сломали, откатитесь на 1.2.0 или 1.2.4.1.В часах быстро высаживается батарея. Часы\телефон не спит и греется. Постоянный реконект.
*Отключите постоянное измерение пульса.
*Откатитесь на 1.2.0
(самая адекватная)
Какая реальная автономность у часов?
*~18 дней, без замеров пульса и gps.
*При постоянном замере, до 7 дней, но по другим расчетам менее 3-5.
*Зависит от множества факторов в среднем, рассчитывайте на 14, но может вытянуть и 20+.
А можно настроить замер пульса?
*В штатных приложениях нет. Или вручную или постоянно.
*Возможно, подобное есть в стороннем приложении.
При прослушивании сообщений в мессенджере, постоянно жужжит вибра и на экране высвечивается null
*Используйте notify doubler
или hello haylou
, для настройки оповещения.
*В 1.2.7, вроде
поправили, но сломали другое.А часы воды не бояться?
*Часы не боятся брызг или дождя, а вот купаться в них не стоит. Вообще, лучше лишний раз не мочить.
Почему горят только 3 диода? Брак?
*Нет, не брак. Это иной датчик, иной спектр цвета, светиться не должен.