Haylou LS02 - Обсуждение

Сообщение отредактировал qatumutu - 30.07.20, 14:52

Приобрёл обновлённую версию LS02. Выглядят интереснее первых, нижняя рамка меньше, ремень так же внешне более интересен. Что касается экрана, то тут он стал намного приятнее и четче, разрешение решает. Так же они стали чуть тоньше.P. S. на первые не вернусь).В сравнении на фото с первой версией