  • ТЕХНИКА
    Смартфоны
    Новости, анонсы, рекомендации
    Ноутбуки
    Новости, анонсы, рекомендации
    Аудио
    Новости, анонсы, рекомендации
    DevDB
    Каталог устройств
    ТВ и Мониторы
    Новости, анонсы, рекомендации
    Бытовая техника
    Новости, анонсы, рекомендации
    ПК-железо
    Новости, анонсы, рекомендации
  • ОБЗОРЫ
    Смартфоны
    Выбираем, тестируем, рассказываем
    Планшеты
    Выбираем, тестируем, рассказываем
    Умные часы
    Выбираем, тестируем, рассказываем
    Аксессуары
    Выбираем, тестируем, рассказываем
    Ноутбуки
    Выбираем, тестируем, рассказываем
    Аудио
    Выбираем, тестируем, рассказываем
  • ИГРЫ
  • ФОРУМ

    • Haylou Fit [Android] | [Приложение для умных часов Haylou]
    02.10.20, 16:01 | #1
    Boy77ruS


    Реп: (1891)
    Haylou Fit
    Версия: 1.3.2

    Последнее обновление программы в шапке: 21.01.2023

    Прикрепленное изображение

    Скриншоты программы
    Прикрепленное изображение
    Прикрепленное изображение
    Прикрепленное изображение
    Прикрепленное изображение
    Прикрепленное изображение



    Краткое описание:
    Haylou Fit - приложение для умных часов Haylou

    Подробное описание:
    Это приложение работает с умными часами Haylou Solar, которые могут записывать детали ваших упражнений, такие как подсчет шагов, сон, частота сердечных сокращений и т. д.
    В дополнение к записи деталей вашего упражнения, Haylou Fit также разрабатывает множество вспомогательных функций, таких как напоминания о вызовах, напоминания по SMS, напоминания из приложений и т. д.


    Платформа: Android
    Русский интерфейс: Да
    Разработчик: Dongguan Liesheng Electronics Co., Ltd.
    Страница приложения в магазине: Haylou Fit отсутствует

    Скачать:
    Версия: 1.3.2 из GP (gar_alex)
    Версия: 1.3.0 из GooglePlay (velld)
    Версия: 1.2.9 Haylou Fit от 06.09.2022 (Lеshij)
    Версия: 1.2.8 из GooglePlay (velld)


    Прошлые версии
    Версия: 1.2.7 из GooglePlay (velld)
    Версия: 1.2.6 Haylou Fit от 12.10.21 (Woertz)
    Версия: 1.2.4.1 Версия с GP (CTAKAHTPABbI)
    Версия: 1.2.2.1 новая версия (bekazaver)
    Версия: 1.2.0 Haylou Fit (Lеshij)
    Версия: 1.1.7 Прикрепленный файлHaylouFit+v1.1.7.apk ( 55.26 МБ )

    Версия: 1.1.2 Прикрепленный файлHaylou Fit_v1.1.2.apk ( 55.19 МБ )


    Модификации
    Версия: 1.2.4.1 мод официального приложения (F🐼23)

    Полезное


    По вопросам наполнения шапки обращайтесь в QMS к Модераторам раздела или через кнопку «Жалоба» под сообщениями, на которые необходимо добавить ссылки.

    Сообщение отредактировал Lеshij - 12.04.23, 08:20
    Причина редактирования: Обновление: новая версия 1.3.2 из GP
    02.10.20, 19:25 | #2
    EduhaSk


    Реп: (200)
    Добавьте в краткое описание и подробное описание, приложение поддерживает и часы Haylou Solar LS05.
    02.10.20, 19:36 | #3
    tynik


    Реп: (50)
    Как решить проблему с погодой, нельзя как-то поколдовать чтобы в ручную устанавливать город
    02.10.20, 19:50 | #4
    EduhaSk


    Реп: (200)
    Скриншоты русифицированной версии программы:
    Прикрепленное изображение

    Прикрепленное изображение

    Прикрепленное изображение

    Прикрепленное изображение

    Прикрепленное изображение

    Прикрепленное изображение

    Прикрепленное изображение

    Прикрепленное изображение

    Прикрепленное изображение

    Прикрепленное изображение

    Прикрепленное изображение

    Прикрепленное изображение

    Прикрепленное изображение

    Прикрепленное изображение

    Прикрепленное изображение

    Прикрепленное изображение

    Прикрепленное изображение

    Прикрепленное изображение

    Прикрепленное изображение


    Добавлено 02.10.2020, 19:54:

    * tynik, думаю не выйдет вручную, там с погодой вообще всё сложно, сейчас с последней версией она хоть обновляется из фонового приложения, раньше вообще вручную приходилось обновлять.

    Прикрепленные изображения
    Прикрепленное изображение
    02.10.20, 19:57 | #5
    Boy77ruS


    Реп: (1891)
    EduhaSk @ 02.10.20, 19:25 *
    часы Haylou Solar LS05

    Добавил. Спасибо! Все пожелания по редактированию пишите в QMS.
    02.10.20, 23:56 | #6
    orion_08


    Реп: (4)
    В настройках измерение кислорода есть. А в приложении не вижу где отображается 🙄

    Сообщение отредактировал orion_08 - 02.10.20, 23:56
    Причина редактирования: Орфография
    03.10.20, 06:32 | #7
    velld


    Реп: (718)
    * orion_08, возможно это для определенных устройств или на будущее... трудно сказать. А у вас какие часы? На LS05 также.
    04.10.20, 10:11 | #8
    velld


    Реп: (718)
    У всех, у кого не обновляется автоматически погода, проверьте настройки местоположения.
    Обновил муйку до 12 версии и теперь выбора доступа к местоположению в фоне нет для Haylou Fit, только при активном приложении

    Не фига! сейчас проверил, на версии 1.1.2 местоположение в фоне разрешает, значит не муйка виновата, а обновление до 1.1.7
    Скрины
    Скрин для Haylou Fit 1.1.7
    Прикрепленное изображение


    Скрин для Haylou Fit 1.1.2
    Прикрепленное изображение


    UPD: Вернулся на 1.1.2, погода стала обновляться.

    *Муйка - MIUI

    Сообщение отредактировал velld - 04.10.20, 15:32
    24.10.20, 09:36 | #9
    Kirgiz_09


    Реп: (8)
    Всем привет.
    Погода не обновляется через вайфай, только через мобильные данные.
    Версия 1.1.7
    Устройство Mi9 Lite
    Доступ приложению к вайфай разрешён, но всё же обновляется только через мобильные данные
    Кто использует блокировщик рекламы, какие адреса нужно добавить в белый список?
    Добавил в белый список адреса, к которым запросило доступ приложение:
    data.mistat.intl.xiaomi.com
    data.mistat.rus.xiaomi.com
    f.gm.mob.com
    l.gm.mob.com

    Сообщение отредактировал Kirgiz_09 - 25.10.20, 20:17
    08.11.20, 17:44 | #10
    Incog9it0


    Реп: (0)
    Здравствуйте. Как увеличить интервал времени между измерением сердцебиения? Стоит 10 мин. Измеряет каждые 10 мин. Можно ли вообще отключить измерения?
    08.11.20, 17:49 | #11
    vikfff


    Реп: (174)
    * Incog9it0, вы бы хоть написали какой программой пользуетесь)))

    Прикрепленные изображения
    Прикрепленное изображение
    Прикрепленное изображение


    Сообщение отредактировал vikfff - 08.11.20, 17:51
    08.11.20, 20:39 | #12
    Incog9it0


    Реп: (0)
    В теме о программе задан вопрос, значить соответствующей программой пользовался. За ответ спасибо большое.
    09.11.20, 22:41 | #13
    дэнчик82


    Реп: (3)
    Здравствуйте.А будет возможность добавления экранов
    09.11.20, 22:42 | #14
    velld


    Реп: (718)
    Нет
    15.11.20, 15:35 | #15
    Mdimon77


    Реп: (1)
    В плей маркете есть
    Haylou fit и
    Haylou sport
    Значок отличается немного цветом. Проверить функционал приложений не могу, поскольку часы ещё в пути.
    В чем их отличие? Каким лучше пользоваться?

    Сообщение отредактировал Mdimon77 - 15.11.20, 15:40
    Причина редактирования: Ошибка
    15.11.20, 17:07 | #16
    Dimitri77


    Реп: (145)
    Mdimon77 @ 15.11.2020, 15:35 *
    Haylou sport

    Для интереса, скачал сейчас Haylou Sports, но он не коннектится с часами. Снес.
    15.11.20, 20:54 | #17
    velld


    Реп: (718)
    * Mdimon77, Haylou sport для LS-01, для LS-02 и LS-05 Haylou fit. * Dimitri77, по этому и не коннектится...
    17.11.20, 22:38 | #18
    Маяк не акапян


    Реп: (39)
    Не соединяется последняя версия с LS02. А вот предыдущая Версия: 1.1.7 HaylouFit+v1.1.7.apk (55,26 МБ)
    Нормально, только перевод кривой
    Открыл, закрыл 🤔 И ещё батарею жрет безбожно!
    Прикрепленное изображение


    Сообщение отредактировал Маяк не акапян - 17.11.20, 23:27
    Причина редактирования: Доп
    23.11.20, 21:20 | #19
    difast


    Реп: (235)
    Почему Haylou Fit из ГуглМаркета пропал? В чем проблема? Кто в курсе?
    24.11.20, 10:12 | #20
    sarmang


    Реп: (62)
    Я написал продавцу по поводу программы. Ответили что завтра должно заработать

    Прикрепленные изображения
    Прикрепленное изображение
    24.11.20, 19:02 | #21
    difast


    Реп: (235)
    * sarmang, да сегодня уже заработало, только изменений ноль.



    Полная версия   Текстовая версия

    Помощь   Правила

    Сейчас: 22.04.23, 15:53
    © 4PDA 2005-2023 г. Все права защищены.
    4PDA® - зарегистрированный товарный знак.
    Условия использования информации  |  Отказ от ответственности  |  Размещение рекламы

    Форум IP.Board © 2023  IPS, Inc.