У всех, у кого не обновляется автоматически погода, проверьте настройки местоположения.
Обновил муйку до 12 версии и теперь выбора доступа к местоположению в фоне нет для Haylou Fit, только при активном приложении
Не фига! сейчас проверил, на версии 1.1.2 местоположение в фоне разрешает, значит не муйка виновата, а обновление до 1.1.7
Скрины
Скрин для Haylou Fit 1.1.7
Скрин для Haylou Fit 1.1.2
UPD: Вернулся на 1.1.2, погода стала обновляться.*Муйка - MIUIСообщение отредактировал velld - 04.10.20, 15:32