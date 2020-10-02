Haylou Fit

Версия: 1.3.2

Подробное описание:

Это приложение работает с умными часами Haylou Solar, которые могут записывать детали ваших упражнений, такие как подсчет шагов, сон, частота сердечных сокращений и т. д.

В дополнение к записи деталей вашего упражнения, Haylou Fit также разрабатывает множество вспомогательных функций, таких как напоминания о вызовах, напоминания по SMS, напоминания из приложений и т. д.



