20.02.2023 - версия: 2.10.0
- в темах добавлен динамический цвет для Android 12 и выше
- исправлена ошибка загрузки циферблатов для RS4+
12.09.2022 - версия: 2.9.1
- поддержка Android 12 (API 32), проверьте настройки для получения новых разрешений
- добавлена опция масштабирования в редакторе циферблатов
- файлы циферблата часов теперь можно "открыть с помощью" приложения
10.08.2022 - version: 2.8.2
- исправление ошибок
08.08.2022 - версия: 2.8.0
- поддержка новых прошивок Haylou RS4+
- настройки языка для Haylou Smart Watch 2 (новая версия)
- в редактор циферблатов добавлен прогресс шагов, элементы года; пользовательские изображения для дня недели, батареи, прогресса шагов.
30.06/2022 - версия: 2.7.0
- Добавлена поддержка Haylou GS
25.05.2022 - версия: 2.6.0
- Добавлены настройки автоматической синхронизации
18.05.2022 - версия: 2.5.3
- Добавлена поддержка Haylou RS4 Plus
13.05.2022 - версия: 2.5.2
- Добавлена поддержка Haylou RS4 Plus
05.05.2022 - версия: 2.5.1
- Добавлена поддержка Haylou RS4 Plus
01.05.2022 - версия: 2.5.0
- Новый дизайн
05.03.2022 - версия: 2.4.1
- Улучшение редактора циферблата: выравнивание, градиент, автобатарея (%) и суффикс температуры (°)
Что нового:
27.02.2022 - версия: 2.4.0
- Улучшения редактора циферблата: выравнивание, градиент, автобатарея (%) и суффикс температуры (°)
12.02.2022 - версия: 2.3.0
- Добавлено измерение кислорода в крови, добавлена поддержка новых языков интерфейса часов для Haylou RT
- В настройках часов на главном экране добавлены ярлыки с новыми функциями для Haylou RT2/RS4
05.02.2022 - версия: 2.2.1
- улучшения редактора циферблата;
- исправлена ошибка управления музыкой на Haylou RS4/GST.
- входящие звонки в приложениях: Google Duo, Microsoft Teams
16.01.2022 - версия: 2.1.0
- добавлена возможность выбора пользовательских шрифтов в редакторе циферблата
08.01.2022 - версия: 2.0
- добавлена поддержка Haylou GST (LS09B) и Haylou RS4(LS12)
- оптимизирована скорость загрузки циферблатов
29.12.2021 - версия: 1.22.0
- добавлена поддержка Haylou RT2 (LS10)
09.12.2021 - версия: 1.21.1
- улучшения редактора циферблата
- исправление погоды на Haylou RT
06.12.2021 - версия: 1.21.0
- улучшения редактора циферблата
- исправление погоды на Haylou RT
10.10.2021 - версия: 1.20.0
- Уровень кислорода в крови для Haylou RS3
07.10.2021 - версия: 1.19.4
- улучшения редактора циферблата: погода.
23.09.2021 - версия: 1.19.2
- улучшения редактора циферблата.
09.09.2021 версия: 1.19.1
- Улучшения редактора циферблатов.
26.08.2021 - версия: 1.19.0
- Редактор циферблатов для Haylou RS3/LS05S/LS05
- Возможность выбора языка интерфейса (Английский, Корейский, Китайский) для Haylou RS3/LS05S
20.07.2021 - версия: 1.18.0
- Поддержка Haylou RS3
20.06.2021 - версия: 1.17.1
- пульс/тренировка: предупреждение о частоте сердечных сокращений
- экспорт данных о сне
- оптимизация и исправления ошибок
31.05.2021 - версия: 1.16.2
- добавлена синхронизация данных тренировок для Haylou RT (работает в автономном режиме)
22.05.2021 - версия: 1.16.0
- Поддержка часов Haylou RT(LS05S)
01.05.2021 - версия: 1.15.4
- исправление ошибок загрузки циферблатов для Haylou Solar LS05
19.04.2021 - версия: 1.15.3
14.04.2021 - версия: 1.15.2
- багфиксы
- обновление итальянского языка (Corrado Toscano)
01.04.2021 - версия: 1.15.0
- годовые графики шагов, пульса и сна.
24.03.2021 - версия: 1.14.2
- мелкие исправления
22.03.2021 - версия: 1.14.0
- новая функция: напоминание о событии
- список циферблатов в 3 колонки, добавление циферблатов в избранное.
08.03.2021 - версия: 1.13.3
- исправлено аварийное завершение приложения на Android 9
07.03.2021 - версия: 1.13.2
- добавлен еще один каталог циферблатов
- улучшение Русского перевода
05.03.2021 - версия: 1.13.1
- добавлен предварительный просмотр циферблатов во "вкладке из файла"
- дополнительная вкладка "еще" в разделе циферблата
- в деталях тренировки добавлены зоны сердечного ритма
22.02.2021 - версия: 1.12.0
- меню тренировок для LS02/LS05
- добавлен словацкий перевод (перевод Lubomir Skovran)
15.02.2021 - версия: 1.11.1
- в настройках теперь можно настроить отображаемые иконки нижнего меню
- для LS01/LS02 убрано меню циферблатов
12.02.2021 - версия: 1.11.0
- добавлена возможность загрузки циферблатов из локальной папки телефона
05.02.2021 - версия: 1.10.3
- добавлена настройка скорости закачки циферблата на часы
01.02.2021 - версия: 1.10.2
- исправлена ошибка закачки циферблата для Haylou Solar (LS05)
- улучшен Греческий перевод: Pasakalis George
31.01.2021 - версия: 1.10.1
- исправление меню погоды для Haylou Watch 2 (LS02)
30.01.2021 - версия: 1.10.0
- добавлена возможность загрузки циферблатов для Haylou Solar (LS05)
20.01.2021 - версия: 1.9.4
- исправлена ошибка сбоя приложения
- добавлено приложение Signal в настройки оповещения о входящем вызове
- пожалуйста, не пишите о загрузке циферблата, мы работаем над этим...
18.01.2021 - версия: 1.9.3
- исправление синхронизации активности и сна
12.01.2021 - версия: 1.9.2
- исправление ощибки обновления погоды
- добавлен Персидский (Persian) перевод
06.01.2021 - версия: 1.9.1
- исправление ошибок
02.01.2021 - версия: 1.9.0
- добавлен подсчет дистанции и потраченных калорий
- добавлена возможность экспорта данных измерений пульса, шагов, дистанции, калорий в .csv
файлы.
24.12.2020 - версия: 1.8.1
- добавлен мониторинг сна
- добавлен Испанский перевод (Peter Cuevas)
22.12.020 - версия: 1.8.0В GooglePlay эта версия отсутствует в списке изменений, похоже 1.8.1 просто минорное обновление, исправляющее какую-нибудь ошибку.
- добавлен мониторинг сна
- добавлен Испанский перевод (Peter Cuevas)
03.12.2020 - версия: 1.7.2
- погода: добавлена настройка автоматического поиска местоположения
- добавлен традиционный Китайский (перевод FawenYo)
- обновлен Русский перевод (от Alexsolur
23.11.2020 - версия: 1.7.1
- добавлена синхронизация погоды для LS002, LS005
06.11.2020 - версия: 1.6.3
- добавлены настройки действия при входящем звонке (ответ / сброс / без звука) karapyzik13
.
- в меню "Касания" добавлена возможность увеличения и уменьшения громкости.
01.11.2020 - версия: 1.6.2
- в меню "Касания" добавлены переключатель отключения звука телефона, переключатель фонарика
- суточный график пульса: четвертьчасовые, получасовые, часовые средние значения
29.10.2020 - версия: 1.6.1
- добавлено управление музыкой (меню касания)
- исправлена ошибка будильника (Если вы используете автономный режим, выполните синхронизацию)
- обновление Португальского перевода (перевод Фабио да Силвы Педро)
25.10.2020 - версия: 1.6.0
- добавлены настройки режима не беспокоить
- добавлена настройка поиска телефона
21.10.2020 - версия: 1.5.2
- добавлено напоминание о бездействии
- добавлены настройки языка для LS01
- добавлена настройка продолжительности включения экрана для LS02/LS05
18.10.2020 - версия: 1.5.1
- добавлены настройки будильника
- добавлена настройка включения экрана жестом
12.10.2020 - версия: 1.5.0
- добавлен автономный режим, приложение может работать без основного приложения от производителя (в статусе бета, некоторые функции отсутствуют)
06.10.2020 - версия: 1.4.1
- добавлены графики активности (шагов)
30.09.2020 - версия: 1.4.0
- добавлены графики пульса
06.09.2020 - версия: 1.3.2
- добавлены настройки замены текста в оповещениях
29.08.2020 - версия: 1.3.0
- Haylou Smart Watch 2, Haylou Solar: добавлены настройки оповещения и вибрации при входящем звонке