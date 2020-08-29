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    • Hello Haylou [Android] | [Управление часами Haylou]
    19.10.20, 15:03 | #1
    velld


    Реп: (718)
    Hello Haylou
    Версия: 2.11.0

    Последнее обновление программы в шапке: 18.04.2023

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    Скриншоты программы из GooglePlay

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    Краткое описание:
    Альтернативная программа для сопряжения с умными часами Haylou
    Для тех кто испытывает трудности при обновлении погоды и установке циферблатов, используйте VPN.

    Поддерживаемые устройства:
    Подробное описание:
    Основные функции
    • работает в совместном режиме с оригинальным приложением Haylou
    • работает в автономном режиме (оригинальное приложение Haylou можно удалить).
    • улучшенный сигнал входящего вызова и вызова из популярных мессенджеров с отображением вызывающего абонента
    • сигнал о пропущенном вызове с отображением звонящего
    • передает уведомления от любых приложений на часах
    • отображает в уведомлениях самые распространенные смайлы
    • возможность замены эмодзи
    • возможность преобразования текста в верхний регистр
    • настройка персональных данных
    • показывает состояние батареи часов
    • передает уведомления о низком уровне заряде батареи телефона
    • управление включением экрана жестом
    • расширенные настройка продолжительности включения экрана для LS02 и LS05
    • напоминание о бездействии
    • синхронизация погоды для LS-02 и LS-05
    • мониторинг шагов, пульса, сна
    • подсчет расстояния и потраченных калорий
    • статистика тренировок для LS02, LS05
    • экспорт данных в .csv файлы
    • загрузка циферблатов для устройств поддерживающих загрузку
    • редактор циферблатов
    • измерение уровеня кислорода в крови для Haylou RS3

    Графики тренировок, шагов, пульса и сна
    • дневные
    • недельные
    • ежемесячные
    • годовые

    Сенсорное управление
    • поиск телефона
    • управление музыкальным плеером телефона
    • управление громкостью музыки
    • отключение звука телефона
    • выбор действия кнопки отклонения входящего вызова: отклонение вызова, отключение звука, ответ на вызов
    • управление фонариком

    Будильники
    • возможность настройки 3 будильников в часах

    Настройки режима "Не беспокоить"
    • включение и отключение Bluetooth
    • включение и отключение оповещения о вызове
    • включение и отключение уведомлений от приложений

    Языки приложения
      Английский, Венгерский, Русский, Украинский, Румынский, Португальский, Испанский, Польский, Турецкий, Греческий, Итальянский, Французский, Немецкий, Греческий, Чешский, Корейский, Японский, Китайский.


    Полезное

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    Отличия премиум версии
    Настройка касаний
    Общие указания если не удается соединиться с часами
    Если проблема с плеером и поиском телефона дополнение
    Есть проблемы с премиум версией и установленным Lucky Patcher
    Постоянно возникает такое сообщение. - Решение - Соображения
    Обзор интерфейса и возможностей HelloHaylou - материал не завершен и завершить его не представляется возможным

    История изменений

    20.02.2023 - версия: 2.10.0
    - в темах добавлен динамический цвет для Android 12 и выше
    - исправлена ошибка загрузки циферблатов для RS4+

    12.09.2022 - версия: 2.9.1
    - поддержка Android 12 (API 32), проверьте настройки для получения новых разрешений
    - добавлена опция масштабирования в редакторе циферблатов
    - файлы циферблата часов теперь можно "открыть с помощью" приложения

    10.08.2022 - version: 2.8.2
    - исправление ошибок

    08.08.2022 - версия: 2.8.0
    - поддержка новых прошивок Haylou RS4+
    - настройки языка для Haylou Smart Watch 2 (новая версия)
    - в редактор циферблатов добавлен прогресс шагов, элементы года; пользовательские изображения для дня недели, батареи, прогресса шагов.

    30.06/2022 - версия: 2.7.0
    - Добавлена поддержка Haylou GS

    25.05.2022 - версия: 2.6.0
    - Добавлены настройки автоматической синхронизации

    18.05.2022 - версия: 2.5.3
    - Добавлена поддержка Haylou RS4 Plus

    13.05.2022 - версия: 2.5.2
    - Добавлена поддержка Haylou RS4 Plus

    05.05.2022 - версия: 2.5.1
    - Добавлена поддержка Haylou RS4 Plus

    01.05.2022 - версия: 2.5.0
    - Новый дизайн

    05.03.2022 - версия: 2.4.1
    - Улучшение редактора циферблата: выравнивание, градиент, автобатарея (%) и суффикс температуры (°)

    Что нового:
    27.02.2022 - версия: 2.4.0
    - Улучшения редактора циферблата: выравнивание, градиент, автобатарея (%) и суффикс температуры (°)

    12.02.2022 - версия: 2.3.0
    - Добавлено измерение кислорода в крови, добавлена поддержка новых языков интерфейса часов для Haylou RT
    - В настройках часов на главном экране добавлены ярлыки с новыми функциями для Haylou RT2/RS4

    05.02.2022 - версия: 2.2.1
    - улучшения редактора циферблата;
    - исправлена ошибка управления музыкой на Haylou RS4/GST.
    - входящие звонки в приложениях: Google Duo, Microsoft Teams

    16.01.2022 - версия: 2.1.0
    - добавлена возможность выбора пользовательских шрифтов в редакторе циферблата

    08.01.2022 - версия: 2.0
    - добавлена поддержка Haylou GST (LS09B) и Haylou RS4(LS12)
    - оптимизирована скорость загрузки циферблатов

    29.12.2021 - версия: 1.22.0
    - добавлена поддержка Haylou RT2 (LS10)

    09.12.2021 - версия: 1.21.1
    - улучшения редактора циферблата
    - исправление погоды на Haylou RT

    06.12.2021 - версия: 1.21.0
    - улучшения редактора циферблата
    - исправление погоды на Haylou RT

    10.10.2021 - версия: 1.20.0
    - Уровень кислорода в крови для Haylou RS3

    07.10.2021 - версия: 1.19.4
    - улучшения редактора циферблата: погода.

    23.09.2021 - версия: 1.19.2
    - улучшения редактора циферблата.

    09.09.2021 версия: 1.19.1
    - Улучшения редактора циферблатов.

    26.08.2021 - версия: 1.19.0
    - Редактор циферблатов для Haylou RS3/LS05S/LS05
    - Возможность выбора языка интерфейса (Английский, Корейский, Китайский) для Haylou RS3/LS05S

    20.07.2021 - версия: 1.18.0
    - Поддержка Haylou RS3

    20.06.2021 - версия: 1.17.1
    - пульс/тренировка: предупреждение о частоте сердечных сокращений
    - экспорт данных о сне
    - оптимизация и исправления ошибок

    31.05.2021 - версия: 1.16.2
    - добавлена синхронизация данных тренировок для Haylou RT (работает в автономном режиме)

    22.05.2021 - версия: 1.16.0
    - Поддержка часов Haylou RT(LS05S)

    01.05.2021 - версия: 1.15.4
    - исправление ошибок загрузки циферблатов для Haylou Solar LS05

    19.04.2021 - версия: 1.15.3
    14.04.2021 - версия: 1.15.2
    - багфиксы
    - обновление итальянского языка (Corrado Toscano)

    01.04.2021 - версия: 1.15.0
    - годовые графики шагов, пульса и сна.

    24.03.2021 - версия: 1.14.2
    - мелкие исправления

    22.03.2021 - версия: 1.14.0
    - новая функция: напоминание о событии
    - список циферблатов в 3 колонки, добавление циферблатов в избранное.

    08.03.2021 - версия: 1.13.3
    - исправлено аварийное завершение приложения на Android 9

    07.03.2021 - версия: 1.13.2
    - добавлен еще один каталог циферблатов
    - улучшение Русского перевода

    05.03.2021 - версия: 1.13.1
    - добавлен предварительный просмотр циферблатов во "вкладке из файла"
    - дополнительная вкладка "еще" в разделе циферблата
    - в деталях тренировки добавлены зоны сердечного ритма

    22.02.2021 - версия: 1.12.0
    - меню тренировок для LS02/LS05
    - добавлен словацкий перевод (перевод Lubomir Skovran)

    15.02.2021 - версия: 1.11.1
    - в настройках теперь можно настроить отображаемые иконки нижнего меню
    - для LS01/LS02 убрано меню циферблатов

    12.02.2021 - версия: 1.11.0
    - добавлена возможность загрузки циферблатов из локальной папки телефона

    05.02.2021 - версия: 1.10.3
    - добавлена настройка скорости закачки циферблата на часы

    01.02.2021 - версия: 1.10.2
    - исправлена ошибка закачки циферблата для Haylou Solar (LS05)
    - улучшен Греческий перевод: Pasakalis George

    31.01.2021 - версия: 1.10.1
    - исправление меню погоды для Haylou Watch 2 (LS02)

    30.01.2021 - версия: 1.10.0
    - добавлена возможность загрузки циферблатов для Haylou Solar (LS05)

    20.01.2021 - версия: 1.9.4
    - исправлена ошибка сбоя приложения
    - добавлено приложение Signal в настройки оповещения о входящем вызове
    - пожалуйста, не пишите о загрузке циферблата, мы работаем над этим...

    18.01.2021 - версия: 1.9.3
    - исправление синхронизации активности и сна

    12.01.2021 - версия: 1.9.2
    - исправление ощибки обновления погоды
    - добавлен Персидский (Persian) перевод

    06.01.2021 - версия: 1.9.1
    - исправление ошибок

    02.01.2021 - версия: 1.9.0
    - добавлен подсчет дистанции и потраченных калорий
    - добавлена возможность экспорта данных измерений пульса, шагов, дистанции, калорий в .csv файлы.

    24.12.2020 - версия: 1.8.1
    - добавлен мониторинг сна
    - добавлен Испанский перевод (Peter Cuevas)

    22.12.020 - версия: 1.8.0
    В GooglePlay эта версия отсутствует в списке изменений, похоже 1.8.1 просто минорное обновление, исправляющее какую-нибудь ошибку.
    - добавлен мониторинг сна
    - добавлен Испанский перевод (Peter Cuevas)

    03.12.2020 - версия: 1.7.2
    - погода: добавлена настройка автоматического поиска местоположения
    - добавлен традиционный Китайский (перевод FawenYo)
    - обновлен Русский перевод (от Alexsolur

    23.11.2020 - версия: 1.7.1
    - добавлена синхронизация погоды для LS002, LS005

    06.11.2020 - версия: 1.6.3
    - добавлены настройки действия при входящем звонке (ответ / сброс / без звука) * karapyzik13.
    - в меню "Касания" добавлена возможность увеличения и уменьшения громкости.

    01.11.2020 - версия: 1.6.2
    - в меню "Касания" добавлены переключатель отключения звука телефона, переключатель фонарика
    - суточный график пульса: четвертьчасовые, получасовые, часовые средние значения

    29.10.2020 - версия: 1.6.1
    - добавлено управление музыкой (меню касания)
    - исправлена ошибка будильника (Если вы используете автономный режим, выполните синхронизацию)
    - обновление Португальского перевода (перевод Фабио да Силвы Педро)

    25.10.2020 - версия: 1.6.0
    - добавлены настройки режима не беспокоить
    - добавлена настройка поиска телефона

    21.10.2020 - версия: 1.5.2
    - добавлено напоминание о бездействии
    - добавлены настройки языка для LS01
    - добавлена настройка продолжительности включения экрана для LS02/LS05

    18.10.2020 - версия: 1.5.1
    - добавлены настройки будильника
    - добавлена настройка включения экрана жестом

    12.10.2020 - версия: 1.5.0
    - добавлен автономный режим, приложение может работать без основного приложения от производителя (в статусе бета, некоторые функции отсутствуют)

    06.10.2020 - версия: 1.4.1
    - добавлены графики активности (шагов)

    30.09.2020 - версия: 1.4.0
    - добавлены графики пульса

    06.09.2020 - версия: 1.3.2
    - добавлены настройки замены текста в оповещениях

    29.08.2020 - версия: 1.3.0
    - Haylou Smart Watch 2, Haylou Solar: добавлены настройки оповещения и вибрации при входящем звонке


    Платформа: Android
    Русский интерфейс: Да
    Разработчик: Borsos Tibor
    Магазин приложения: Google Play Маркет

    Скачать:
    Версия: 2.11.0 17/04/2023 - версия: 2.11.0 (Zotmen)
    Версия: 2.10.0 новые функции, исправление багов (velld)
    Версия: 2.9.1 Hello Haylou от 12/09/2022 (renc)
    Версия: 2.9.0 03/09/2022 - version: 2.9.0 (renc)
    Версия: 2.8.2 минорное обновление (velld)

    Прошлые версии
    Версия: 2.8.0 Hello Haylou от 08/08/2022 (renc)
    Версия: 2.7.0 Hello Haylou от 30/06/2022 (renc)
    Версия: 2.6.0 Hello Haylou от 25/05/2022 (renc)

    Версия: 2.5.3 Hello Haylou от 18.05.2022 (renc)
    Версия: 2.5.2 Hello Haylou от 13.05.2022 (renc)
    Версия: 2.5.1 Hello Haylou от 05.05.2022 (Lеshij)
    Версия: 2.5.0 Hello Haylou от 30.04.2022 (Zotmen)
    Версия: 2.4.1 Hello Haylou от 05.03.2022 (Woertz)
    Версия: 2.4.0 Hello Haylou от 27.02.2022 (Woertz)
    Версия: 2.3.0 из GooglePlay (velld)
    Версия: 2.2.1 из GooglePlay (velld)
    Версия: 2.1.0 из GooglePlay (velld)
    Версия: 2.0 из GooglePlay (velld)
    Версия: 1.22.0 из GooglePlay (velld)
    Версия: 1.21.1 из GooglePlay (velld)
    Версия: 1.20.1 из GooglePlay (velld)
    Версия: 1.20.0 из GooglePlay (velld)
    Версия: 1.19.5 из GooglePlay (velld)
    Версия: 1.19.4 из GooglePlay (velld)
    Версия: 1.19.2 из GooglePlay (velld)
    Версия: 1.19.1 Hello Haylou от 09.09.21 (Woertz)
    Версия: 1.19.0 Hello Haylou от 25.08.21 (Woertz)
    Версия: 1.18.0 из GooglePlay (velld)
    Версия: 1.17.1 новые функции (velld)
    Версия: 1.16.2 Исправления ошибок (rust1710) (rust1710)
    Версия: 1.16.0 Hello Haylou (rust1710)
    Версия: 1.15.4 исправление ошибок (velld)
    Версия: 1.15.3 исправление ошибок (velld)
    Версия: 1.15.2 Hello Haylou от 14.04.2021 (Lеshij)
    Версия: 1.15.0 годовые графики (velld)
    Версия: 1.14.2 мелкие исправления (velld)
    Версия: 1.14.0 новые возможности (velld)
    Версия: 1.13.3 исправление ошибок (velld)
    Версия: 1.13.2 новый каталог циферблатов (velld)
    Версия: 1.13.1 Дополнение меню циферблатов, пульсовые зоны (velld)
    Версия: 1.12.0 меню тренировок (velld)
    Версия: 1.11.1 версия с GP (CTAKAHTPABbI)
    Версия: 1.11.0 новые функции (velld)
    Версия: 1.10.3 версия с GP (CTAKAHTPABbI)
    Версия: 1.10.2 версия с GP (CTAKAHTPABbI)
    Версия: 1.10.1ble5 бета, для тех у кого не загружаются циферблаты (velld)
    Версия: 1.10.1 Версия с GP (CTAKAHTPABbI)
    Версия: 1.10.0 новые функции (velld)
    Версия: 1.9.4 исправления, мелкие дополнения. (velld)
    Версия: 1.9.3 исправление багов (velld)
    Версия: 1.9.2 обновление от 12.01.2021 (prz13)
    Версия: 1.9.1 исправление ошибок (velld)
    Версия: 1.9.0 новые функции (velld)
    Версия: 1.8.1 исправление багов (velld)
    Версия: 1.8.0 Hello Haylou (Lеshij)
    Версия: 1.7.2 автообновление погоды (velld)
    Версия: 1.7.1 новые функции (velld)
    Версия: 1.6.3 новые функции (velld)
    Версия: 1.6.2 новые функции (velld)
    Версия: 1.6.1 новые функции (velld)
    Версия: 1.6.0 новые функции (velld)
    Версия: 1.5.2 новые функции (velld)
    Версия: 1.5.1 Прикрепленный файлHello Haylou_v1.5.1_apkpure.com.apk ( 6.66 МБ )


    Модификации
    Версия: 2.6.0 Premium by youarefinished (Valikovrepikov)
    Версия: 2.5.3 Premium by youarefinished (Valikovrepikov)
    Версия: 1.10.2 Premium (Dogma78)
    Версия: 1.9.4 premium (Dagon4595)
    Версия: 1.9.3 premium (Dagon4595)
    Версия: 1.9.2 premium (Dagon4595)

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    Куратор темы velld
    По вопросам пополнения и оптимизации "шапки' пишите в QMS



    Сообщение отредактировал Lеshij - 18.04.23, 07:53
    Причина редактирования: Обновление: новая версия 2.11.0 17/04/2023 - версия: 2.11.0
    20.10.20, 18:18 | #2
    parhanez987


    Реп: (4)
    Подскажите пожалуйста какой ключ нужен?

    Прикрепленные изображения
    Прикрепленное изображение
    20.10.20, 18:21 | #3
    ppbal


    Реп: (35)
    * parhanez987,
    Если не изменяет память - 0000 (четыре ноля).
    20.10.20, 18:21 | #4
    karapyzik13


    Реп: (24)
    parhanez987 @ 20.10.20, 18:18 *
    Подскажите пожалуйста какой ключ нужен?
    Та любой введите хоть 1234, там по моему 4 цифры просто просит
    21.10.20, 09:54 | #5
    velld


    Реп: (718)
    Вчера вечером удалил HaylouFit, пробую в автономном режиме. версия приложения 1.5.1

    Будильник - работает, утром разбудил, все хорошо.
    Пульс - постоянный мониторинг работает.
    Уведомления - работают отлично!

    Нет погоды - на часах прочерки.
    Нет настроек режима "не беспокоить".
    Сон в приложении отсутствует, на часах показывает.

    Сообщение отредактировал velld - 21.10.20, 10:28
    21.10.20, 11:20 | #6
    AbuMRGL


    Реп: (10)
    * velld, а отображаются ли на самом информативном циферблате: шаги, расстояние, калории и пульс (в реальном времени)? Было бы здорово -- фоточку. 😊
    21.10.20, 11:24 | #7
    velld


    Реп: (718)
    * AbyRu,
    Вы об этом?
    Прикрепленное изображение
    21.10.20, 11:31 | #8
    AbuMRGL


    Реп: (10)
    * velld, да, об этом.
    Спасибо! 😊
    21.10.20, 16:33 | #9
    EduhaSk


    Реп: (200)
    * velld, подскажите, а включение повтором запястья и режим не беспокоить (по времени установленному в приложении) работают?
    21.10.20, 17:18 | #10
    karapyzik13


    Реп: (24)
    * EduhaSk, Fit у иеня удален, поворот запястьем работает и настройка его ж есть. Скорее всего врятли не беспокоить будет работать без настройки. Я когда ставил на автономно, то часики сбросились и пункта пока еще нет такого. Но надо будет посмотреть, у меня в fit было с 23 настроено.
    21.10.20, 17:26 | #11
    velld


    Реп: (718)
    * EduhaSk, для жеста пробуждения есть настройка, как и сказал * karapyzik13.
    По поводу режима "не беспокоить" сейчас проверил, включил режим, жест и уведомления перестали приходить, отключил - жест заработал, сообщения приходят. Точно не могу сказать у меня до этого в HaylouFit было выставлено время 0:00 - 23:59 и использовался данный режим вручную. Хотя при подключении часов они как и у * karapyzik13 сбросились, может это такая фича?
    21.10.20, 17:42 | #12
    karapyzik13


    Реп: (24)
    * velld, только что попробывал, если в ручном режиме активировать на часах, то перестают приходить сообщения.
    21.10.20, 18:02 | #13
    velld


    Реп: (718)
    Ну значит так задумано разработчиком. Я так и эксплуатировал часы, график работы не постоянный, бывает по ночам работаешь а днем спишь, вот и режим не беспокоить включал-отключал вручную.
    22.10.20, 11:13 | #14
    sm58


    Реп: (8)
    Очередное обновление программы. Появилась плавная регулировка времени работы экрана от 3 сек до минуты и напоминание о бездействии. Автор молодец, допиливает постоянно.

    Сообщение отредактировал sm58 - 22.10.20, 11:16
    22.10.20, 11:33 | #15
    velld


    Реп: (718)
    Тип: Новая версия
    Версия: 1.5.2
    Краткое описание: новые функции
    Что нового
    21/10/2020 - версия: 1.5.2
    - напоминание о сидячем положении
    - настройка языка для LS01
    - настройка продолжительности включения экрана для LS02/LS05
    Оригинальный английский текст
    21/10/2020 - version: 1.5.2
    - sedentary reminder
    - LS01: language setting
    - LS02/LS05: screen on duration setting


    Скачать: Прикрепленный файлHello Haylou_v1.5.2_apkpure.com.apk ( 6.76 МБ )


    Сообщение отредактировал velld - 22.10.20, 11:34
    22.10.20, 22:21 | #16
    DblM0K


    Реп: (1)
    Тоже снес фит. Теперь, когда мне звонят, как положено приходит уведомление. Начинаю говорить, а часы продолжают вибрировать. Что на экране в это время не смотрел, т.к. держу тело той же рукой :)
    Остальное, вроде работает как положено.
    23.10.20, 22:12 | #17
    sarmang


    Реп: (61)
    Будильник простой.

    Прикрепленные изображения
    Прикрепленное изображение
    23.10.20, 23:28 | #18
    sarmang


    Реп: (61)
    Кто давно пользуется программой, скажите пожалуйста, а есть ли функция замерить пульс из приложения?
    25.10.20, 19:12 | #19
    vikfff


    Реп: (174)
    Как удалить будильник? Не отключить а именно удалить?
    25.10.20, 19:21 | #20
    karapyzik13


    Реп: (24)
    * vikfff, Смахнуть влево или вправо плитку будильника
    25.10.20, 23:27 | #21
    ppbal


    Реп: (35)
    Интересный баг. Когда в программе выставлял личные данные, выставил свой день рождения 6 ноября. Но в программе он записался как 5 ноября. Пришлось выставить 7 ноября, теперь отображается правильно, как 6 ноября. В принципе, не критично.



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