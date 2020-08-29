, Fit у иеня удален, поворот запястьем работает и настройка его ж есть. Скорее всего врятли не беспокоить будет работать без настройки. Я когда ставил на автономно, то часики сбросились и пункта пока еще нет такого. Но надо будет посмотреть, у меня в fit было с 23 настроено.