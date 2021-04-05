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    • HUAWEI Band 6 - Обсуждение | [Фитнес-браслет]
    Проблема с получением обновлений
    Какая версия устройства/статус обновления
    Версия для Китая - обновился выше 28 версии прошивки [ 29 ] ** [4.94%]
    Версия для Китая - не обновился выше 28 версии прошивки [ 13 ] ** [2.21%]
    Версия для России (приобретено в Китае) - обновился выше 28 версии прошивки [ 24 ] ** [4.09%]
    Версия для России (приобретено в Китае) - не обновился выше 28 версии прошивки [ 42 ] ** [7.16%]
    Версия для России (приобретено в России) - обновился выше 28 версии прошивки [ 207 ] ** [35.26%]
    Версия для России (приобретено в России) - не обновился выше 28 версии прошивки [ 276 ] ** [47.02%]
    Всего голосов: 587
     
    05.04.21, 19:03 | #1
    E-Go!st


    Реп: (156)
    HUAWEI Band 6 - Обсуждение
    Изображение HUAWEI Band 6
    Обсуждение » | HUAWEI Band 6 - Покупка | HUAWEI Band 6 - Аксессуары | Huawei Health (Здоровье) | Циферблаты » | Каталог циферблатов » | Клуб следящих за фазами сна »

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    Описание
    Главной особенностью HUAWEI Band 6 можно считать очень большой для устройств такого класса экран AMOLED — его диагональ составила 1,47 дюйма, а это вполне сопоставимо с экранами умных часов. Разрешение составляет 194 x 368 пикселей. Это первый фитнес-браслет HUAWEI с функцией круглосуточного мониторинга уровня насыщения крови кислородом. Как обещает производитель, поддерживается 11 «профессиональных» тренировочных режимов, среди которых бег в помещении и на открытом воздухе, езда на велосипеде и скакалка, а также 85 настраиваемых режимов, включая фитнес, игры с мячом и танцевальные тренировки. Также гаджет поддерживает отслеживание менструального цикла и расчётного окна фертильности. Среди характеристик также Bluetooth 5.0, защита от воды (5ATM) и время автономной работы до 14 дней. Для начала работы браслета обязательна синхронизация с программой Huawei Health (Здоровье) в смартфоне. Для работы Huawei Health необходим аккаунт Huawei.

    Характеристики
    Размеры
    • 43 x 25,4 x 10,99 мм

    Вес
    • Около 18 г (без ремешка)

    Экран
    • Цветной AMOLED-экран
    • Разрешение: 198 x 368 пикселей
    • Размер: 1,47 дюйма
    • Сенсорный AMOLED-экран поддерживает жесты проведения и нажатия.

    Корпус часов
    • Цвет: Темно-серый, золотой
    • Материал: Прочные полимерные материалы

    Ремешок часов
    • Графитовый черный (силиконовый ремешок)
    • Розовая сакура (силиконовый ремешок)
    • Янтарный восход (силиконовый ремешок)
    • Насыщенный зеленый (силиконовый ремешок)

    Датчики
    • Датчик акселерометра
    • Датчик гироскопа
    • Оптический датчик пульса и насыщения крови кислородом (минимальный период автоизмерения насыщения крови кислородом(SpO2) - 10 минут)

    Управление
    • Сенсорный экран (стекло) + боковая кнопка

    Порт для зарядки
    • Магнитный порт для зарядки
    • Требования к напряжению и току зарядного устройства: 5V 0,5A/1A/1,5A/2A

    Системные требования
    • Android 6.0 или более поздняя версия
    • iOS 9.1 или более поздняя версия

    Защита от воды
    • Водостойкость 5 ATM

    Bluetooth
    • 2,4 ГГц, BT5.0, BLE
    • По отзывам пользователей, браслет работает со смартфонами, в которых Bluetooth версии 4.0, но могут быть некоторые сложности.

    Время работы батареи
    • Обычное использование: 14 дней

    Комплектация
    • HUAWEI Band 6 x 1
    • Кабель для зарядки x 1
    • Краткое руководство пользователя, инструкции по технике безопасности и гарантийный талон x 1

    Обзоры и отзывы
    Полезное


    K
    Уважаемые пользователи, данной теме очень нужен Куратор. Если у вас есть время и желание, будем рады помощи. Ознакомьтесь с Требованиями для кандидатов в Кураторы и с информацией в теме Курсы Школы кураторов. Спасибо!


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    Сообщение отредактировал Кaтюшa - 15.07.22, 13:34
    Причина редактирования: Оповещение о видео и аудио-звонках из WhatsApp
    12.04.21, 09:06 | #2
    tim9nv


    Реп: (9)
    Всем доброго времени суток!
    В чем всё же отличия от Honor Band 6?
    13.04.21, 08:59 | #3
    }{олод


    Реп: (7)
    * tim9nv, ну хотя бы в 96 режимах тренировок
    19.04.21, 14:30 | #4
    MeTaN4eG


    Реп: (1)
    Привет.
    Есть ли у них функция шагомера? Показывает сколько км прошел, потратил калорий ?

    Функция плавания, показывает сколько метров проплыл?
    20.04.21, 14:33 | #5
    skvaron


    Реп: (0)
    Смотрел разные обзоры на Youtube, но не нашёл информацию о NFC и на оф. сайте про NGC ни слова. Сейчас на Али можно взять за 3500р.
    20.04.21, 17:02 | #6
    exarh


    Реп: (2)
    tim9nv @ 12.04.21, 10:06 *
    В чем всё же отличия от Honor Band 6?

    Те же яица, только в профиль.
    Хотя для жертв маркетинга, отличий будет масса ;)
    20.04.21, 18:23 | #7
    egormalfoy


    Реп: (3)
    Хочу с watch fit, я так понял отличий никаких нет между ними?)
    20.04.21, 20:41 | #8
    pbPACMAN


    Реп: (52)
    exarh @ 20.04.21, 17:02 *
    Хотя для жертв маркетинга, отличий будет масса
    надеюсь на более стабильное железо и ПО, хотя и понимаю, что они одинаковые))) Но все же внешне они немножечко отличаются, особенно женский вариант)
    20.04.21, 21:55 | #9
    felmir


    Реп: (6)
    * pbPACMAN,
    :blush: стесьняюсь спросить, чем именно отличается женский вариант ? :sveta:
    20.04.21, 22:06 | #10
    phox


    Реп: (161)
    * exarh, как же насчёт программ тренировок? Huawei 96 шт, в Honor 10 вроде
    20.04.21, 23:15 | #11
    pbPACMAN


    Реп: (52)
    * felmir, у хуавея золотистый корпус, у хонор, вроде, только черный.

    Сообщение отредактировал pbPACMAN - 20.04.21, 23:16
    23.04.21, 07:42 | #12
    vel_getman


    Реп: (13)
    NFC будет через Huawei Pay?
    23.04.21, 08:50 | #13
    phox


    Реп: (161)
    * vel_getman, в этом браслете нет NFC
    23.04.21, 12:23 | #14
    welhunt


    Реп: (0)
    Также Huawei немного тоньше чем Honor.
    43 x 25,4 x 10,99 против 43 x 25.4 x 11.45
    23.04.21, 16:41 | #15
    vel_getman


    Реп: (13)
    phox @ 23.04.21, 08:50 *
    в этом браслете нет NFC

    А в каком есть или часах? Чтобы работал в России с Huawei Pay, Union card от банка "Солидарность"
    24.04.21, 12:41 | #16
    hum448


    Реп: (33)
    Друзья, имею на руках этот браслет, считаю что можно говорить о новом лидере сегмента, устройство очень удачное. Есть чисто программные отличия от Honor, возможностей чуть больше. Задавайте ваши вопросы.

    Прикрепленные изображения
    Прикрепленное изображение
    Прикрепленное изображение


    Сообщение отредактировал hum448 - 24.04.21, 12:43
    Причина редактирования: Добавил фото
    24.04.21, 12:45 | #17
    xorizont


    Реп: (81)
    * hum448, с айфоном есть возможность потестить?
    24.04.21, 12:46 | #18
    hum448


    Реп: (33)
    Основные моменты - NFC нет и для нашего рынка не будет.

    Есть возможность ответить на звонок сообщением. Это прямо приятно, раньше такого не было.

    Есть возможность измерения кислорода в крови круглосуточно. На Хонор только в ручном режиме, здесь автоматически. Родители и бабушки должны это оценить. Мои так запуганы вирусом что каждый день меряют прибором)

    Нет модуля GPS, тренировки на улице записываются телефоном. У Watch Fit есть свой модуль.

    Нет курсов бега и анимированных упражнений, как в Watch Fit. Но спортивные режимы есть, для обычного человека всего достаточно.

    Прошивка, насколько я могу судить, значительно опережает Honor - как по версии, так и по функционалу. У меня на данный момент 11.1.0.50, на Хонорах ещё 10-ая.

    * xorizont,
    К сожалению нет айфона ни у кого поблизости, сам на Хонор сижу.

    Сообщение отредактировал hum448 - 24.04.21, 12:55
    24.04.21, 12:54 | #19
    BARS30RU


    Реп: (14)
    hum448 @ 24.04.21, 13:46 *
    Есть возможность ответить на звонок сообщением.
    Можно поподробнее?
    24.04.21, 12:57 | #20
    hum448


    Реп: (33)
    BARS30RU @ 24.04.21, 13:54 *
    Можно поподробнее?


    При входящем звонке на экране браслета есть 2 кнопки - сброс звонка и ответ сообщением. При нажатии на сообщение появляются шаблоны, которые забиты у нас в телефоне (Я вам перезвоню, Я в пути, и прочее). При нажатии на текст звонящему отправляется эта смс и звонок завершается.

    Это точно работает на телефоне Хонор/Хуавей, на других марках не было возможности проверить.
    24.04.21, 13:01 | #21
    hum448


    Реп: (33)
    Я написал подробный обзор в своём блоге. Если здесь можно оставлять ссылки, читайте - https://zen.me/2g8Tb7

    Если нельзя, то пусть модератор удалит сообщение.



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