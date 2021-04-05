HUAWEI Band 6 - Обсуждение

Сообщение отредактировал hum448 - 24.04.21, 12:55

Основные моменты - NFC нет и для нашего рынка не будет.Есть возможность ответить на звонок сообщением. Это прямо приятно, раньше такого не было.Есть возможность измерения кислорода в крови круглосуточно. На Хонор только в ручном режиме, здесь автоматически. Родители и бабушки должны это оценить. Мои так запуганы вирусом что каждый день меряют прибором)Нет модуля GPS, тренировки на улице записываются телефоном. У Watch Fit есть свой модуль.Нет курсов бега и анимированных упражнений, как в Watch Fit. Но спортивные режимы есть, для обычного человека всего достаточно.Прошивка, насколько я могу судить, значительно опережает Honor - как по версии, так и по функционалу. У меня на данный момент 11.1.0.50, на Хонорах ещё 10-ая.К сожалению нет айфона ни у кого поблизости, сам на Хонор сижу.