Внимание! DDPAI Z40 - Прошивки с русской озвучкой

бледно-фиолетовым

обязательно соединить видеорегистратор с приложением

!!! Пожалуйста, пройдите опрос о том, как прошёл процесс прошивки, это потребует минуту Вашего времени.

Приложение DDPAI для ОС Android в теме Mini5

Есть несколько типов Z40. От типа зависит прошивка, которая к нему подходит.

Для того, чтобы понять, какой тип Вам подходит, проверьте текущую версию прошивки.

Z40

Z40_OVERSEAS_DOUBLE

Z40_OVERSEAS_SINGLE

Z40_OVERSEAS

ИНФОРМАЦИЯ ПРО MODEL! Прочитать! Параметр model зашит в видеорегистраторе и определяет тип (комплектацию) платы видеорегистратора. Зашит он не жёстко, чтобы его изменить, достаточно прошить другую версию прошивки.

В каждом пакете обновления есть файл upginfo (открывать Блокнотом), который содержит информацию о том, для какого model данная прошивка подходит. И если model в новой прошивке не совпадёт с текущим, то видеорегистратор проигнорирует обновление.

Прошивки для model Z40_OVERSEAS и Z40_OVERSEAS_DOUBLE взаимозаменяемые, с одним лишь отличием - в double версии прошивки будет постоянно выводиться сообщение, что нет сигнала с задней камеры.

Чтобы прошить одну модель в другую, нужно в целевой прошивке заменить model в файле upginfo на текущий прошитый в устройстве model. После такой прошивки, model в Вашем устройстве будет обновлён до версии из обновления . Т.е. если Вы прошиваете Z40_OVERSEAS в Z40_OVERSEAS_DOUBLE, то устройство все последующие прошивки будет принимать только с model:Z40_OVERSEAS_DOUBLE в файле upginfo. Если требуется откатить обратно в Z40_OVERSEAS, то в прошивке Z40_OVERSEAS нужно будет сделать подмену model на текущий, т.е. на Z40_OVERSEAS_DOUBLE.

Релизы прошивок:

Предоставляется "как есть", без каких-либо гарантий. Использовать или нет - сугубо под Вашу ответственность.

DDPai к этой прошивке никакого отношения не имеют.

не

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7. Зайти с приложения на видеорегистратор, чтобы установилась корректная дата! Иначе ВР будет записывать с датой 2020 года!

Сообщение отредактировал netflame - 24.09.22, 14:31

Причина редактирования: Обновление информации.