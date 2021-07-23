Внимание! DDPAI Z40 - Прошивки с русской озвучкой!!
Во время прошивки светодиод будет постоянно гореть бледно-фиолетовым
, дождитесь процесса окончания прошивки! Не отключайте устройство от сети.
Было несколько раз, что устройство во время прошивки вообще не подаёт никаких признаков жизни - в этом случае, просто подождите 2-3 минуты, не отключайте его от источника питания!!!
После прошивки, обязательно соединить видеорегистратор с приложением
, чтобы установить правильные дату и время на устройстве.!!! Пожалуйста, пройдите опрос о том, как прошёл процесс прошивки, это потребует минуту Вашего времени.Приложение DDPAI для ОС Android в теме Mini5Последняя версия приложения Android для управления видеорегистраторами DDPai доступна по этой ссылке.Есть несколько типов Z40. От типа зависит прошивка, которая к нему подходит.
Для того, чтобы понять, какой тип Вам подходит, проверьте текущую версию прошивки.
model:Z40
- [ветка 7.1.0.x] - без разъёма для задней камеры, без GPS (китайская версия, нет меню переключения языка)
model:Z40_OVERSEAS_DOUBLE
- [ветка 7.1.2.x]
model:Z40_OVERSEAS_SINGLE
- [ветка 7.1.3.х]
model:Z40_OVERSEAS
- [ветка 7.1.1.x] - c разъёмом для задней камеры, с GPS (реализуемый через AliExpress). Может работать как с подключением задней камеры, так и без неё.
Релизы прошивок:model:Z40_OVERSEAS
ИНФОРМАЦИЯ ПРО MODEL! Прочитать!
Параметр model зашит в видеорегистраторе и определяет тип (комплектацию) платы видеорегистратора. Зашит он не жёстко, чтобы его изменить, достаточно прошить другую версию прошивки.
В каждом пакете обновления есть файл upginfo (открывать Блокнотом), который содержит информацию о том, для какого model данная прошивка подходит. И если model в новой прошивке не совпадёт с текущим, то видеорегистратор проигнорирует обновление.
Прошивки для model Z40_OVERSEAS и Z40_OVERSEAS_DOUBLE взаимозаменяемые, с одним лишь отличием - в double версии прошивки будет постоянно выводиться сообщение, что нет сигнала с задней камеры.
Чтобы прошить одну модель в другую, нужно в целевой прошивке заменить model в файле upginfo на текущий прошитый в устройстве model. После такой прошивки, model в Вашем устройстве будет обновлён до версии из обновления. Т.е. если Вы прошиваете Z40_OVERSEAS в Z40_OVERSEAS_DOUBLE, то устройство все последующие прошивки будет принимать только с model:Z40_OVERSEAS_DOUBLE в файле upginfo. Если требуется откатить обратно в Z40_OVERSEAS, то в прошивке Z40_OVERSEAS нужно будет сделать подмену model на текущий, т.е. на Z40_OVERSEAS_DOUBLE.
[27.08.21] OVERSEAS_RU-V7.1.1.8 - Русская озвучка, русский корректный перевод UI
[21.01.22] OVERSEAS_RU-V7.1.1.10 - Русская озвучка, русский корректный перевод UI
[15.09.22] OVERSEAS_RU-V7.1.1.13 - Русская озвучка, русский корректный перевод UI (добавлено сообщение о необходимости установки системного времени ВР)model:Z40
[13.01.22] RU-V7.1.0.21 - Русская озвучка, русский корректный перевод UImodel:Z40_OVERSEAS_SINGLE
[09.03.22] Z40_OVERSEAS_RU-V7.1.3.3 - Русская озвучка, русский корректный перевод UI
Скачать: Z40 - русские прошивкиПредоставляется "как есть", без каких-либо гарантий. Использовать или нет - сугубо под Вашу ответственность.
DDPai к этой прошивке никакого отношения не имеют.Как прошивать?
1. Скачать архив для Вашего типа устройства
2. Подключить карту памяти MicroSD к компьютеру, используя картридер или USB-адаптер для карт памяти MicroSD
3. Распаковать архив в корень карты памяти MicroSD (должна образоваться папка update в корне, внутри неё - файлы обновления).
4. Вставить карту памяти в видеорегистратор.
5. Включить видеорегистратор. На видеорегистраторе начнёт гореть бледно-фиолетовый светодиод. Питание не
отключать.В некоторых случаях, устройство вообще может не подавать признаков активности (не горит дисплей и индикатор) во время прошивки - подождите как минимум 2-3 минуты.
6. Дождаться приветственного сообщения
(DDPai желает Вам счастливого пути) и сообщения "Обновление успешно завершено".7. Зайти с приложения на видеорегистратор, чтобы установилась корректная дата! Иначе ВР будет записывать с датой 2020 года!
8. Готово.Сообщение отредактировал netflame - 24.09.22, 14:31
Причина редактирования: Обновление информации.