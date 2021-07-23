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    • DDPAI Z40 | [Sony IMX335][2К][5 Мп][2"][140°][WiFi][GPS][ADAS]
    23.07.21, 22:41 | #41
    ejko2131


    Реп: (14)
    Обсуждение DDPAI Z40
    Видеорегистратор
    Обсуждение

    Фото
    Прикрепленное изображение
     
    Прикрепленное изображение
     
    Прикрепленное изображение


    Характеристики
    • Обзор 140 градусов
    • Чипсет Sigmastar SSC33 ARM Cortex - A7 Single Core / SigmaStar 8629Q
    • Разрешение 2592x1944 (25 fps)
    • Датчик изображения Sony IMX335, 5 MП, диапазон диафрагмы: F1.8, 6 стеклянных линз и 1 инфракрасная
    • Сенсор задней камеры 1080P, F2.0, FOV125° 5 линз.
    • GPS (есть вариант со встроенным GPS) активирует Sense Reality 2.0
    • WiFi-соединение 2.4GHz
    • Поддержка карт памяти до 128 ГБ, 10 класс
    • Внутренняя память 128 мб (встроенной памяти 2Гб (той, что запишет видео в случае отказа карты памяти))
    • ADAS Black Technology
    • Есть голосовые команды, вроде как датчик удара.
    • Двойное сохранение, пишет на внутреннею память и на флешку
    • Размеры: 81*61*33mm, задняя камера:54*39*29


    Полезное

    Обзор (Пост netflame #108846922)

    Прикрепленный файлИнтрукция 1.pdf ( 463.61 КБ )

    Прикрепленный файлСертификат соответствия 1.pdf ( 868.29 КБ )

    *Качество скана не очень получилось, но читаемо, может кому будет интересно.
    Программный раздел
    DDPAI Z40 (Пост netflame #108982862) Прошивка с русской озвучкой
    Цена

    Пока доставка только из Китая
    24.07.21:
    Версия без GPS и задней камеры 4500
    Версия с GPS и без камеры 5300
    Версия без GPS с камерой заднего вида 6200
    25.07.21:
    Версия без GPS и задней камеры 3700
    Версия с GPS и без камеры 4300
    Версия без GPS с камерой заднего вида 4900
    Технический раздел


    По вопросам наполнения шапки обращайтесь к модераторам раздела, отправив "Жалобу" на сообщениях, ссылки на которые необходимо добавить.

    Сообщение отредактировал lisabon_Q3 - 21.11.22, 06:35
    Причина редактирования: 25 fps в хар-ки
    27.08.21, 02:40 | #42
    netflame


    Реп: (52)
    Внимание! DDPAI Z40 - Прошивки с русской озвучкой

    !! Во время прошивки светодиод будет постоянно гореть бледно-фиолетовым, дождитесь процесса окончания прошивки! Не отключайте устройство от сети.
    Было несколько раз, что устройство во время прошивки вообще не подаёт никаких признаков жизни - в этом случае, просто подождите 2-3 минуты, не отключайте его от источника питания!
    !! После прошивки, обязательно соединить видеорегистратор с приложением, чтобы установить правильные дату и время на устройстве.

    !!! Пожалуйста, пройдите опрос о том, как прошёл процесс прошивки, это потребует минуту Вашего времени.

    Приложение DDPAI для ОС Android в теме Mini5
    Последняя версия приложения Android для управления видеорегистраторами DDPai доступна по этой ссылке.

    Есть несколько типов Z40. От типа зависит прошивка, которая к нему подходит.
    Для того, чтобы понять, какой тип Вам подходит, проверьте текущую версию прошивки.

    model:Z40 - [ветка 7.1.0.x] - без разъёма для задней камеры, без GPS (китайская версия, нет меню переключения языка)
    model:Z40_OVERSEAS_DOUBLE - [ветка 7.1.2.x]
    model:Z40_OVERSEAS_SINGLE - [ветка 7.1.3.х]
    model:Z40_OVERSEAS - [ветка 7.1.1.x] - c разъёмом для задней камеры, с GPS (реализуемый через AliExpress). Может работать как с подключением задней камеры, так и без неё.

    ИНФОРМАЦИЯ ПРО MODEL! Прочитать!
    Параметр model зашит в видеорегистраторе и определяет тип (комплектацию) платы видеорегистратора. Зашит он не жёстко, чтобы его изменить, достаточно прошить другую версию прошивки.
    В каждом пакете обновления есть файл upginfo (открывать Блокнотом), который содержит информацию о том, для какого model данная прошивка подходит. И если model в новой прошивке не совпадёт с текущим, то видеорегистратор проигнорирует обновление.
    Прошивки для model Z40_OVERSEAS и Z40_OVERSEAS_DOUBLE взаимозаменяемые, с одним лишь отличием - в double версии прошивки будет постоянно выводиться сообщение, что нет сигнала с задней камеры.
    Чтобы прошить одну модель в другую, нужно в целевой прошивке заменить model в файле upginfo на текущий прошитый в устройстве model. После такой прошивки, model в Вашем устройстве будет обновлён до версии из обновления. Т.е. если Вы прошиваете Z40_OVERSEAS в Z40_OVERSEAS_DOUBLE, то устройство все последующие прошивки будет принимать только с model:Z40_OVERSEAS_DOUBLE в файле upginfo. Если требуется откатить обратно в Z40_OVERSEAS, то в прошивке Z40_OVERSEAS нужно будет сделать подмену model на текущий, т.е. на Z40_OVERSEAS_DOUBLE.


    Релизы прошивок:

    model:Z40_OVERSEAS
    [27.08.21] OVERSEAS_RU-V7.1.1.8 - Русская озвучка, русский корректный перевод UI
    [21.01.22] OVERSEAS_RU-V7.1.1.10 - Русская озвучка, русский корректный перевод UI
    [15.09.22] OVERSEAS_RU-V7.1.1.13 - Русская озвучка, русский корректный перевод UI (добавлено сообщение о необходимости установки системного времени ВР)

    model:Z40
    [13.01.22] RU-V7.1.0.21 - Русская озвучка, русский корректный перевод UI

    model:Z40_OVERSEAS_SINGLE
    [09.03.22] Z40_OVERSEAS_RU-V7.1.3.3 - Русская озвучка, русский корректный перевод UI

    Скачать: Z40 - русские прошивки
    Предоставляется "как есть", без каких-либо гарантий. Использовать или нет - сугубо под Вашу ответственность.
    DDPai к этой прошивке никакого отношения не имеют.

    Как прошивать?
    1. Скачать архив для Вашего типа устройства
    2. Подключить карту памяти MicroSD к компьютеру, используя картридер или USB-адаптер для карт памяти MicroSD
    3. Распаковать архив в корень карты памяти MicroSD (должна образоваться папка update в корне, внутри неё - файлы обновления).
    4. Вставить карту памяти в видеорегистратор.
    5. Включить видеорегистратор. На видеорегистраторе начнёт гореть бледно-фиолетовый светодиод. Питание не отключать.
    В некоторых случаях, устройство вообще может не подавать признаков активности (не горит дисплей и индикатор) во время прошивки - подождите как минимум 2-3 минуты.
    6. Дождаться приветственного сообщения (DDPai желает Вам счастливого пути) и сообщения "Обновление успешно завершено".
    7. Зайти с приложения на видеорегистратор, чтобы установилась корректная дата! Иначе ВР будет записывать с датой 2020 года!
    8. Готово.

    Сообщение отредактировал netflame - 24.09.22, 14:31
    Причина редактирования: Обновление информации.
    27.08.21, 10:55 | #43
    ejko2131


    Реп: (14)
    DreaMaN_KML @ 26.08.21, 19:59 *
    Да, вопрос есть: на твоей версии есть разъём (типа AUX) для подключения камеры заднего вида?


    Да присутствует, и разъем для GPS-модуля тоже есть, разобрал внутри глянул.


    netflame @ 21.08.21, 15:20 *
    Будет продолжение, как вскрою прошивку. Пока сюда все желающие могут скидывать что нравится и не нравится в Z40, буду общаться на тему этих вопросов с DDPAI.


    я еще придумал чего не хватает, они же говорят в рекламе, что можно на него снимать видео (как они на скейте катались), но они будут разбиты по 1 минуте, наверное хочется в таком случае иметь режим для непрерывной съемки.
    27.08.21, 11:08 | #44
    an_tony666


    Реп: (6)
    Режим парковки с обеих камер пишет? Думаю это полезно оч будет на парковке. И может ли писать с Макс разрешением на основной камере если подключена задняя? Думаю брать с двумя камерами или нет.
    27.08.21, 11:10 | #45
    Ambrov


    Реп: (19)
    Нигде не нашел четкого ответа. Там стоит суперконденсатор или литийионный акб? И на какое время автономной работы его хватает? Считаю что для любого видеорегистратора используемого в российском климате это важный момент.
    27.08.21, 12:04 | #46
    DreaMaN_KML


    Реп: (83)
    Ambrov @ 27.08.21, 11:10 *
    суперконденсатор

    Он самый, на фото же даже видно, в ветке есть подробный обзор с фото.

    Сообщение отредактировал DreaMaN_KML - 27.08.21, 12:07
    27.08.21, 12:18 | #47
    ejko2131


    Реп: (14)
    DreaMaN_KML @ 27.08.21, 12:04 *
    Он самый, на фото же даже видно, в ветке есть подробный обзор с фото


    да но там сборка из обычных на вид конденсаторов, я вскрывать не стал.

    Ambrov @ 27.08.21, 11:10 *
    И на какое время автономной работы его хватает? Считаю что для любого видеорегистратора используемого в российском климате это важный момент.


    он там нужен скорее для часов реального времени, и как фильтр по питанию, автономным устройством регистратор не стал, при отключении питания выключается почти сразу, возможно есть какой-то процесс досохранения видео, около 0.5 секунды.
    27.08.21, 13:22 | #48
    aeshca


    Реп: (2)
    Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, этот ИЛИ DDPAI mola n3? Разница по цене 800 рублей в пользу n3. А по качеству записи, как?

    Сообщение отредактировал aeshca - 27.08.21, 13:49
    27.08.21, 13:51 | #49
    ejko2131


    Реп: (14)
    aeshca @ 27.08.21, 13:22 *
    Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, этот ИЛИ DDPAI mola n3? Разница по цене 800 рублей в пользу n3. А по качеству, как?


    800 разницу сейчас не нашел, сейчас 3700 базовая версия z40, mola n3 - 3300, при таком раскладе лучше z40, а посмотрев видео с mola n3 вообще как то грустно стало.
    27.08.21, 14:50 | #50
    veterok33


    Реп: (4)
    aeshca @ 27.08.21, 13:22 *
    Посоветуйте, пожалуйста, этот ИЛИ DDPAI mola n3?

    ejko2131 @ 27.08.21, 13:51 *
    при таком раскладе лучше z40, а посмотрев видео с mola n3 вообще как то грустно стало.

    У меня мола уже полгода, а z40 пару недель назад приехал. Последний распаковал, попробовал и выставил на авито. По качеству записи примерно равны, но у z40 неудобное соотношение сторон 4:3 и есть экран. Мне экран не нужен, даже вреден (при срабатывании сигнализации освещает салон), да и 6:9 у молы больше нравится. Поэтому мой выбор мола.
    28.08.21, 10:04 | #51
    ejko2131


    Реп: (14)
    veterok33 @ 27.08.21, 14:50 *
    неудобное соотношение сторон 4:3

    на 1080p пишет в формате 16:9

    битрейт в целом такой же 16.8 Мб/с

    но было бы странно использовать его не максимальные характеристики
    28.08.21, 10:31 | #52
    aeshca


    Реп: (2)
    * ejko2131, mola n3 выходит 2600, а z40 - 3400.

    Добавлено 28.08.2021, 10:32:

    veterok33 @ 27.08.21, 14:50 *
    У меня мола уже полгода, а z40 пару недель назад приехал. Последний распаковал, попробовал и выставил на авито. По качеству записи примерно равны, но у z40 неудобное соотношение сторон 4:3 и есть экран. Мне экран не нужен, даже вреден (при срабатывании сигнализации освещает салон), да и 6:9 у молы больше нравится. Поэтому мой выбор мола.

    Отменил вчера z40 перезаказал mola n3. А сегодня продавец отправил отмененный Z40 :D

    Сообщение отредактировал aeshca - 28.08.21, 10:33
    28.08.21, 11:00 | #53
    veterok33


    Реп: (4)
    ejko2131 @ 28.08.21, 10:04 *
    на 1080p пишет в формате 16:9

    битрейт в целом такой же 16.8 Мб/с

    но было бы странно использовать его не максимальные характеристики

    А если бы было ещё и 360 на 240 :D
    28.08.21, 13:28 | #54
    freewind13


    Реп: (13)
    Приветствую. А что в данном устройстве с датой записи? От gps не синхронизируется, в итоге за неделю получил кучу файлов видеозаписи и все датированы одним и тем же числом (ноябрь 2020-го) и примерно одного времени. При этом данные gps есть (координаты и скорость). Как в хронологии то разобраться?
    28.08.21, 22:42 | #55
    netflame


    Реп: (52)
    * freewind13,
    После прошивки нужно обязательно соединить ВР с программой на смартфоне, он оттуда синхронизирует дату и время.
    У меня так было. Я обновил прошивку и поехал. А потом не нашёл видео с поездки. А они оказались в самом начале таймлайна.
    28.08.21, 22:46 | #56
    freewind13


    Реп: (13)
    * netflame, * netflame,
    Только после ночи время/дата опять сбросится. Т.е. чтобы время файлов и таймштамп был корректный, нужно перед каждой поездкой соединять его с телефоном для синхронизации даты. Фигня какая-то выходит.
    29.08.21, 12:45 | #57
    netflame


    Реп: (52)
    * freewind13,
    Обратитесь в техническую поддержку.
    На плате есть батарейка, может она разрядилась. У меня показывает 2,88В.
    Но её заменить не так просто. Она припаяна к верхней и нижней контактной лапке.

    Прикрепленные изображения
    Прикрепленное изображение


    Сообщение отредактировал netflame - 29.08.21, 15:05
    29.08.21, 13:43 | #58
    veterok33


    Реп: (4)
    netflame @ 29.08.21, 12:45 *
    Но её заменить не так просто. Она припаяна к верхней контактной лапке.

    Выводы этой батарейки приварены точечной сваркой к корпусу. Оба вывода. А кплате они припаены, на фото видно слева от батарейки. Номинальное её напряжение 3 вольта.
    30.08.21, 11:06 | #59
    Ambrov


    Реп: (19)
    ejko2131 @ 27.08.21, 12:18 *
    он там нужен скорее для часов реального времени, и как фильтр по питанию, автономным устройством регистратор не стал

    Тогда зачем там ещё таблеточная литиевая батарейка? Это вообще крайне странное решение, позиционировать устройство как устойчивое к большим перепадам температур за счёт работы на суперконденсаторе, при этом распаивать на корпусе маленькую литий-ионную батарейку, которая не предназначена для больших перепадов температур

    Сообщение отредактировал Ambrov - 30.08.21, 11:07
    30.08.21, 13:06 | #60
    veterok33


    Реп: (4)
    Ambrov @ 30.08.21, 11:06 *
    Тогда зачем там ещё таблеточная литиевая батарейка?

    Такие батарейки стоят практически во всех GPS модулях других устройств. Я их видел в ddpai mola n3, у сильверов в сочи про например и гибрид мини про. Это не для питания всего устройства, а только хранения данных GPS и часов (не регистратора а только GPS). В мат. плате п.к. стоит CR2032, она не делает комп автономным устройством.
    30.08.21, 13:09 | #61
    Ambrov


    Реп: (19)
    * veterok33, я не про автономность говорю, а про то что такие батарейки скорее всего не долго проживут на российских морозах



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