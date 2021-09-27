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    Каталог программ Android



    VPN Client Pro | Самый продвинутый VPN клиент для андроид
    27.09.21, 00:55 | #1
    CoНый


    Реп: (445)
    VPN Client Pro
    Версия: 1.01.34

    Последнее обновление программы в шапке: 20.03.2023

    VPN Client Pro | Способы обхода заблокированного доступа к интернет-ресурсам » | VPN Club »


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    Краткое описание:
    VPN клиент для OpenVpn, WireGuard, SSTP, SoftEther, OpenConnec

    Описание:
    Сможете подключаться к любым серверам OpenVPN (TUN/TAP), SSTP, WireGuard, SoftEther, OpenConnect (ocserv) и SSL-шлюзам Cisco AnyConnect.

    Базовая функция OpenVPN является бесплатной для всех. Для использования других протоколов и функций необходимо приобрести подписку.
    Наличие root-доступа не требуется, так как VPN tun устройства обрабатывается с помощью API VpnService, введенного в Android 4.0 (ICS).
    • Поддержка устройства OpenVPN TAP без прав root
    • Поддержка OpenVPN VLAN 802.1Q
    • Поддержка OpenVPN Obfsproxy (obfs2/obfs3)
    • Поддержка опций scramble OpenVPN
    • OpenVPN Защита паролем статического ключа
    • Импорт/экспорт конфигурации OpenVPN
    • Поддержка SSTP EAP-TLS (аутентификация с помощью сертификатов)
    • Поддержка SSTP EAP-MS-CHAPv2
    • Поддержка SSTP MS-CHAPv2/CHAP/PAP
    • Протокол SoftEther
    • Протокол WireGuard
    • Протокол OpenConnect
    • Протокол Cisco AnyConnect SSL
    • Аутентификация по отпечатку пальца (требуется как минимум Android 6.0)
    • Блокировка портов
    • Подключение по требованию
    • Автоматическое подключение при загрузке
    • Автоматическое подключение\пауза\отключение при включении\выключении WiFi\смарфона\WiMAX
    • Фильтр приложений (требуется Android 5.0+)
    • DNS через HTTPS
    • Плагин Tasker/Locale
    • Виджеты
    • Плитки быстрых настроек Android 7.0
    • Android 7.1 динамические ярлыки
    • Импорт форматов сертификатов pem, der, pkcs12
    • Поддержка сертификатов в KeyChain
    • Поддержка IPv6
    • Поддержка HTTP/SOCKS прокси
    • Поддержка настраиваемых HTTP-заголовков
    • Резервное копирование\восстановление конфигурации

    Полезные ссылки


    Требуется Android: 4.0.3 и выше
    Русский интерфейс: Да
    Разработчик: colucci-web.it
    Домашняя страница: https://www.colucci-web.it/forum/viewforum.php?f=1
    Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=it.colucciweb.vpnclientpro
    Изменения:
    • Версия: 1.01.34
      Fix: compatibilty problem with some devices
      the VPN could not start or start with wrong configuration
      Minor improvements/bug fixes

    • Версия: 1.01.33
      Fix: crash on Android version < 7.0
      Removed support for old Android version 4.x
      Minor improvements/bug fixes

    • Версия: 1.01.32
      Advanced DNS settings
      Support for UDP, DoT, DoH protocols
      Split DNS by domain
      Local hosts mapping to override DNS requests
      Minor improvements/bug fixes

    • Версия: 1.01.31
      Fix: (SoftEther) compatibility issues with some vpn providers
      Fix: (SSTP) EAP-MS-CHAPv2 compatibility issue with last Windows server 2022 cumulative update
      OpenVPN 2.6.0
      Use new VpnService API excludeRoute (Android >= 11)
      Minor improvements/bug fixes

    • Версия: 1.01.30
      OpenSSL library 3.0.8/1.1.1t
      (SoftEther) RUDP fixes/improvements
      Minor improvements/bug fixes

    • Версия: 1.01.29
      Fix: On demand monitor could crash

    • Версия: 1.01.27
      targetSdkVersion 33
      Minor improvements/bug fixes

    • Версия: 1.01.26
      Minor improvements/bug fixes

    • Версия: 1.01.25
      Fix: it was not possible to enter IPv6 addresses in the "Set DNS servers" option
      Minor improvements/bug fixes

    • Версия: 1.01.24
      New auto connect option "Connect when host reply to ping"
      (SSTP/SFTE/OPNC) New option "Set max connection retries"
      (WireGuard) Moved option "Set max handshake attempts" from "Peers" section to "Interface" section
      Minor improvements/bug fixes

    • Версия: 1.01.22
      New WireGuard peer option "Set max handshake attempts"
      When the limit is reached the VPN is disconnected
      Minor improvements/bug fixes

    • Версия: 1.01.21
      Minor improvements/bug fixes

    • Версия: 1.01.20
      Minor improvements/bug fixes

    • Версия: 1.01.19
      Minor improvements/bug fixes

    • Версия: 1.01.18
      Improved compatibility with devices using older arm CPUs.
      targetSdkVersion 32
      Minor improvements/bug fixes

    • Версия: 1.01.17
      Fix: in some cases static routes of the VPN profile may not be saved
      Minor improvements/bug fixes

    • Версия: 1.01.16
      Minor improvements/bug fixes

    • Версия: 1.01.15
      OpenSSL library 3.0.5/1.1.1q
      Minor improvements/bug fixes

    • Версия: 1.01.14
      Исправлено: "Ошибка проверки сертификата: несоответствие идентификатора ключа полномочий и субъекта".
      Эта ошибка может возникнуть с протоколами SSTP, SoftEther и OpenConnect.
      Незначительные улучшения / исправления ошибок

    • Версия: 1.01.13
      OpenSSL library 3.0.4/1.1.1p
      New global option "Acquire WakeLock"
      When this option is selected, background services (VpnService, Auto connect, On demand) acquire a WakeLock. This option can be used to fix compatibility issues on some devices that kill background processes.
      Minor improvements/bug fixes

    • Версия: 1.01.12
      Fix: OpenSSL 3.0.x "SSL connect error "error:0A000152:SSL routines::unsafe legacy renegotiation disabled"
      This error could occur with the SSTP, SoftEther and OpenConnect protocols. With this update you can fix it by selecting the "Allow weak ciphers in SSL negotiation" option
      Minor improvements/bug fixes

    • Версия: 1.01.11
      PortKnocking URL (allows use of services like Labean)
      OpenVPN 2.5.7
      OpenSSL library 3.0.3 (excluding OpenVPN 2.3/2.4)
      Minor improvements/bug fixes

    • Версия: 1.01.10
      OpenSSL library 1.1.1o
      Minor improvements/bug fixes

    • Версия: 1.01.09
      Compiled with targetSdkVersion 31
      Minor improvements/bug fixes

    • Версия: 1.01.08
      New option to allow importing VPN profiles from the vpngate.net site
      Minor improvements/bug fixes

    • Версия: 1.01.07
      OpenVPN 2.5.6
      (OpenConnect) Added the new option "Set group" in the "Authentication" section to allow the selection of the group even before the first connection
      Minor improvements/bug fixes

    • Версия: 1.01.06
      OpenSSL library 1.1.1n
      Minor improvements/bug fixes

    • Версия: 1.01.04
      Fix: The changes to a running VPN profile may only be applied after manually disconnecting and reconnecting the VPN

    • Версия: 1.01.03
      Fix: On some devices was not possible to change the "Run when connected" settings
      Minor improvements/bug fixes

    • Версия: 1.01.02
      Fix: The obfs proxy setting was not saved correctly

    • Версия: 1.01.01
      Fix: Some TV devices could crash when app start
      Fix: In some cases the global settings app filter could crash

    • Версия: 1.01.00
      Fix: In some cases biometric authentication may not work

    • Версия: 1.00.98
      Fix: Some devices have the KeyStore API broken and so the app could crash due to InvalidKeyException
      Fix: On some devices the app could crash due to BadParcelableException
      Fix: VpnTileService could throw NullPointerException

    • Версия: 1.00.96
      Исправление: запросы на выбор профиля VPN могли показывать пустой список

    • Версия: 1.00.95
      Исправление: фильтр списка VPN мог показывать неправильные профили
      OpenSSL библиотека 1.1.1m
      Незначительные улучшения
      Исправления ошибок

    • Версия: 1.00.94
      Новые методы аутентификации "RADIUS/NT" и "Анонимный"
      Позволяет фильтровать список VPN профилей по типу VPN
      Незначительные улучшения
      Исправления ошибок

    • Версия: 1.00.93
      OpenVPN 2.5.4
      Minor improvements/bug fixes

    • Версия: 1.00.92
      The "The server's certificate must be signed by this CA" option has been changed to handle also certificate chain.
      Minor improvements/bug fixes

    • Версия: 1.00.91
      Minor improvements/bug fixes


    Скачать:
    Версия: 1.01.34 Google Play от 20/03/2023 (vladmira)

    Прошлые версии
    Версия: 1.01.33 Google Play от 15.03.2023 (gorand39)
    Версия: 1.01.32 Google Play от 06.03.2023 (gorand39)
    Версия: 1.01.31 Google Play от 20/02/2023 (vladmira)
    Версия: 1.01.30 Google Play от 08/02/2023 (vladmira)
    Версия: 1.01.29 Google Play от 25/01/2023 (vladmira)
    Версия: 1.01.27 VPN Client Pro от 28.12.2022 GP (igor™)
    Версия: 1.01.26 VPN Client Pro (igor™)
    Версия: 1.01.25 VPN Client Pro от 07.01.22 GP (igor™)
    Версия: 1.01.24 (8 variants) от Google Play Market (gorand39)
    Версия: 1.01.22 VPN Client Pro от 27.10.2022 GP (igor™)
    Версия: 1.01.21 (8 variants) от Google Play Market (gorand39)
    Версия: 1.01.20 (8 variants) от Google Play Market (gorand39)
    Версия: 1.01.19 (8 variants) от Google Play Market (gorand39)
    Версия: 1.01.18 GP от 18.08.2022 (gorand39)
    Версия: 1.01.17 GP от 12.08.2022 (gorand39)
    Версия: 1.01.16 GP от 09.08.2022 (gorand39)
    Версия: 1.01.15 GP от 21.07.2022 (gorand39)
    Версия: 1.01.14 Обновление от Google Play (Бакс Екатеринович)
    Версия: 1.01.13 Обновление от Google Play (vladmira)
    Версия: 1.01.12 Обновление от Google Play (vladmira)
    Версия: 1.01.11 Обновление от Google Play (vladmira)
    Версия: 1.01.10 Обновление от Google Play (gorand39)
    Версия: 1.01.10 Обновление от Google Play (vladmira)
    Версия: 1.01.09 Обновление от Google Play (gorand39)
    Версия: 1.01.08 Обновление от Google Play (Бакс Екатеринович)
    Версия: 1.01.07 Обновление от Google Play (gorand39)
    Версия: 1.01.06 Обновление от Google Play (Darudes)
    Версия: 1.01.04 Обновление от Google Play (igor™)
    Версия: 1.01.03 Обновление от Google Play (igor™)
    Версия: 1.01.02 Обновление от Google Play (igor™)
    Версия: 1.01.01 Обновление от Google Play (igor™)
    Версия: 1.01.00 Обновление от Google Play (igor™)
    Версия: 1.00.98 Обновление от Google Play (TuГрёНоК)
    Версия: 1.00.96 Обновление от Google Play (odkate)
    Версия: 1.00.95 Обновление от Google Play (odkate)
    Версия: 1.00.94 Обновление от Google Play (odkate)
    Версия: 1.00.93 Обновление от Google Play (odkate)
    Версия: 1.00.92 Обновление от Google Play (CoНый)
    1.00.91
    Android 4.0.3+

    Android 8.1+
    1.00.89
    Android 4.0.3+
    Android 8.1+
    1.00.88
    Android 4.0.3+Android 8.1+
    Версия: 1.00.87 Обновление от Google Play (CoНый)
    1.00.86
    Android 4.0.3+

    Android 8.1+
    Модификации
    Версия: 1.01.11 (8.1+) VPN Client Pro (CoНый)
    Версия: 1.01.11 (4.0+) VPN Client Pro (CoНый)
    Версия: 1.01.10 VPN Client Pro (СоНый)
    Версия: 1.01.09 VPN Client Pro (DEXUNPACKER)
    Версия: 1.01.08 VPN Client Pro (CoНый)
    Версия: 1.01.07 VPN Client Pro (DEXUNPACKER)
    Версия: 1.01.04 (8.1+) VPN Client Pro (СоНый)
    Версия: 1.01.04 (4.0+) VPN Client Pro (СоНый)
    Версия: 1.01.03 VPN Client Pro (Zmejj)
    Версия: 1.00.96 VPN Client Pro (~Timozhai~)
    Версия: 1.00.92 VPN Client Pro (~Timozhai~)


    Сообщение отредактировал CoНый - 20.03.23, 23:34
    Причина редактирования: Обновлены изменения
    27.09.21, 03:13 | #2
    super.nikita100


    Реп: (3815)
    Здравствуйте, товарищи! :clapping:
    Инструкция для использования бэкапов .bak в приложении Vpn Client Pro на операционной системе Android.
    Программа Vpn Client Pro.
    Для Arm7 (Premium):
    Прикрепленный файлVPN Client Pro_1.00.89 07025.apk ( 15.58 МБ )
    Для Arm64 (Premium):
    Прикрепленный файлVPN Client Pro v1.00.88 [PREMUIM] (Arm64) 69641.apk ( 28.79 МБ )
    Бэкап:
    Прикрепленный файл27-September 08724.bak.txt ( 7.58 МБ )
    Из расширения убрать .txt
    Пароль на Бэкап:
    @proSSH

    Инструкция.
    1. Устанавливаем программу Vpn Client Pro (выше файлы, берем под свою архитектуру). Свою архитектуру можно уточнить в теме устройства, на которое будет устанрвлена программа или же уточнить здесь, непосредственно в теме).
    2. Запускаем программу.
    3. Слева вверху жмём на три полоски и выбираем "Восстановить из резервной копии".
    4. Откроется окно с выбором, откуда восстановить бэкап. Необходимо выбрать через стоковый (встроенный файловый менеджер) бэкап файл конфигурации, то есть .bak куда Вы его сохранили, выбрать и нажать "ОК".
    Если бэкап с паролем и запросит пароль, то соответственно ввести пароль. Как правило, когда выкладывают бэкап, к нему сразу пишут пароль.
    5. Список серверов подгрузится, далее выбрать необходимый для подключения и тапнуть (нажать) на него.
    6. Если сервер работает, то произойдёт подключение к выбранному серверу, а значит, все сделано верно. Если не работает, выбрать другой сервер.

    Видеоинструкция:
    Прикрепленный файлSVID_20210829_130255_1.mp4 ( 21.38 МБ )


    Сообщение отредактировал super.nikita100 - 28.10.21, 17:41
    Причина редактирования: Дополнил.
    27.09.21, 10:19 | #3
    CoНый


    Реп: (445)
    Тип: Прошлые версии
    Версия: 1.00.87
    Краткое описание:Публикую через пост, так как при загрузке напрямую выдает ошибку сервера
    Что нового:
    Fix: Android 12 reconnection problems
    * Fix: OpenVPN error "NOTE: unable to redirect default gateway..."
    * New option "Use DNS over HTTPS"
    This option can be set in the global options and/or in the VPN profiles.
    When checked, the DNS requests are forwarded to the configured URL.
    The remote server must implement the RFC 8484 with POST method.
    * Minor improvements/bug fixes
    Программа
    4.0.3 и выше:
    Прикрепленный файлvpnclientpro_1.00.87(armeabi-v7a).apk ( 16.27 МБ )
    Прикрепленный файлvpnclientpro_1.00.87(arm64-v8a).apk ( 16.69 МБ )
    Прикрепленный файлvpnclientpro_1.00.87(x86).apk ( 18.15 МБ )

    8.1 и выше:
    Прикрепленный файлvpnclientpro_1.00.87(armeabi-v7a).apk ( 24.76 МБ )
    Прикрепленный файлvpnclientpro_1.00.87(arm64-v8a).apk ( 28.65 МБ )
    Прикрепленный файлvpnclientpro_1.00.87(x86).apk ( 32.79 МБ )
    Прикрепленный файлvpnclientpro_1.00.87(x86_64).apk ( 33.38 МБ )


    Сообщение отредактировал CoНый - 08.10.21, 19:30
    27.09.21, 12:39 | #4
    2wik2


    Реп: (93)
    * CoНый,
    а в чем отличие премиум версии программы от не премиум,ставил и то и другое,разницы не заметил
    27.09.21, 12:41 | #5
    CoНый


    Реп: (445)
    * 2wik2,

    Прикрепленные изображения
    Прикрепленное изображение
    27.09.21, 12:50 | #6
    CoНый


    Реп: (445)
    2wik2 @ 27.09.21, 12:49 *
    ставить с маркета
    Правильно решили. Кроме импорта конфигов, больше ничего не нужно
    27.09.21, 14:20 | #7
    super.nikita100


    Реп: (3815)
    Конфигурации Windscribe.
    Прикрепленный файлWindscribe 91451.bak.txt ( 201.17 КБ )
    Из расширения убрать .txt
    Пароль:
    @TechGolden
    06.10.21, 07:32 | #8
    L_NEVR


    Реп: (6)
    super.nikita100 @ 27.09.21, 2:13 *
    Для Arm64 (Premium):VPN Client Pro v1.00.88 [PREMUIM] (Arm64) 69641.apk (28,79 МБ)

    Доброе утро. 😏
    А эта версия работает?
    А то у меня при установке ошибку пакета выдаёт.

    Сообщение отредактировал L_NEVR - 06.10.21, 08:18
    06.10.21, 08:09 | #9
    djq


    Реп: (30)
    * L_NEVR, у меня не заработала, поставил с маркета.
    06.10.21, 15:45 | #10
    super.nikita100


    Реп: (3815)
    L_NEVR @ 6.10.21, 12:32 *
    А то у меня при установке ошибку пакета выдаёт.

    От версий Андроид 8.1
    У Вас какое устройство и Arm?

    Сообщение отредактировал super.nikita100 - 06.10.21, 15:45
    07.10.21, 07:23 | #11
    L_NEVR


    Реп: (6)
    super.nikita100 @ 6.10.21, 14:45 *
    От версий Андроид 8.1

    Ага, ясно понятно. :thank_you:
    У меня А8.0, arm64-v8a.
    07.10.21, 07:25 | #12
    super.nikita100


    Реп: (3815)
    L_NEVR @ 7.10.21, 12:23 *
    Ага, ясно понятно.

    Premium версии для специфических задач, можно и самые древние версии обычные использовать для восстановления бэкапов.

    Сообщение отредактировал super.nikita100 - 07.10.21, 07:26
    08.10.21, 18:53 | #13
    tkmw


    Реп: (8)
    Обновления будут ?
    08.10.21, 19:19 | #14
    CoНый


    Реп: (445)
    Тип: Новая версия
    Версия: 1.00.92
    Краткое описание: Новая версия из Google Play
    Что нового:
    The "The server's certificate must be signed by this CA" option has been changed to handle also certificate chain.
    Minor improvements/bug fixes
    Программа
    4.0.3 и выше:
    Прикрепленный файлit.colucciweb.vpnclientpro_1.00.92-12010092_minAPI15(armeabi-v7a)(nodpi)_apkmirror.com.apk ( 11.71 МБ )
    Прикрепленный файлit.colucciweb.vpnclientpro_1.00.92-13010092_minAPI15(arm64-v8a)(nodpi)_apkmirror.com.apk ( 11.74 МБ )
    Прикрепленный файлit.colucciweb.vpnclientpro_1.00.92-18010092_minAPI15(x86)(nodpi)_apkmirror.com.apk ( 12.07 МБ )

    8.1 и выше:
    Прикрепленный файлit.colucciweb.vpnclientpro_1.00.92-22010092_minAPI27(armeabi-v7a)(nodpi)_apkmirror.com.apk ( 16.16 МБ )
    Прикрепленный файлit.colucciweb.vpnclientpro_1.00.92-23010092_minAPI27(arm64-v8a)(nodpi)_apkmirror.com.apk ( 17.62 МБ )
    Прикрепленный файлit.colucciweb.vpnclientpro_1.00.92-28010092_minAPI27(x86)(nodpi)_apkmirror.com.apk ( 18.34 МБ )
    Прикрепленный файлit.colucciweb.vpnclientpro_1.00.92-29010092_minAPI27(x86_64)(nodpi)_apkmirror.com.apk ( 20.06 МБ )


    Сообщение отредактировал CoНый - 08.10.21, 19:29
    Причина редактирования: Изменения в описании
    08.10.21, 19:19 | #15
    tkmw


    Реп: (8)
    Доп. Функции то платные )))
    08.10.21, 19:45 | #16
    CoНый


    Реп: (445)
    Новая конфигурация
    10.10.21, 00:55 | #17
    CoНый


    Реп: (445)
    VPN Client 1 00.92 premium mob by ~Timozhai~
    19.10.21, 23:12 | #18
    8916mts


    Реп: (111)
    Про версия крашится, а с Маркета работает ,но не в этом суть,главное спасибо за свежий бэкап.
    25.10.21, 08:14 | #19
    Mr.DJoniX


    Реп: (155)
    Подскажите пожалуйста можно как то вписать настройки ipsec xauth psk vpn?

    Сообщение отредактировал Mr.DJoniX - 25.10.21, 08:15
    25.10.21, 08:25 | #20
    CoНый


    Реп: (445)
    * Mr.DJoniX, Доброго времени суток. По моему, такой возможности здесь нету. Как вариант, можно попробовать добавить vpn через стандартные средства

    Прикрепленные изображения
    Прикрепленное изображение
    25.10.21, 09:11 | #21
    Mr.DJoniX


    Реп: (155)
    CoНый @ 25.10.21, 8:25 *
    добавить vpn через стандартные средства
    это я знаю, но мне нужны функции автоотключения при подключении к wifi и автоподключение при отключении wifi.



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