Здравствуйте, товарищи! :clapping:
Инструкция для использования бэкапов .bak
в приложении Vpn Client Pro на операционной системе Android.
Программа Vpn Client Pro.
Для Arm7 (Premium):VPN Client Pro_1.00.89 07025.apk
( 15.58 МБ )
Для Arm64 (Premium):VPN Client Pro v1.00.88 [PREMUIM] (Arm64) 69641.apk
( 28.79 МБ )
Бэкап:27-September 08724.bak.txt
( 7.58 МБ )
Из расширения убрать .txt
Пароль на Бэкап:
@proSSH
Инструкция.
1. Устанавливаем программу Vpn Client Pro (выше файлы, берем под свою архитектуру). Свою архитектуру можно уточнить в теме устройства, на которое будет устанрвлена программа или же уточнить здесь, непосредственно в теме).
2. Запускаем программу.
3. Слева вверху жмём на три полоски и выбираем "Восстановить из резервной копии".
4. Откроется окно с выбором, откуда восстановить бэкап. Необходимо выбрать через стоковый (встроенный файловый менеджер) бэкап файл конфигурации, то есть .bak
куда Вы его сохранили, выбрать и нажать "ОК".
Если бэкап с паролем и запросит пароль, то соответственно ввести пароль. Как правило, когда выкладывают бэкап, к нему сразу пишут пароль.
5. Список серверов подгрузится, далее выбрать необходимый для подключения и тапнуть (нажать) на него.
6. Если сервер работает, то произойдёт подключение к выбранному серверу, а значит, все сделано верно. Если не работает, выбрать другой сервер.
Видеоинструкция:SVID_20210829_130255_1.mp4
( 21.38 МБ )Сообщение отредактировал super.nikita100 - 28.10.21, 17:41
Причина редактирования: Дополнил.