VPN Client Pro

Версия: 1.01.34

Скриншоты

Поддержка устройства OpenVPN TAP без прав root



Поддержка OpenVPN VLAN 802.1Q



Поддержка OpenVPN Obfsproxy (obfs2/obfs3)



Поддержка опций scramble OpenVPN



OpenVPN Защита паролем статического ключа



Импорт/экспорт конфигурации OpenVPN



Поддержка SSTP EAP-TLS (аутентификация с помощью сертификатов)



Поддержка SSTP EAP-MS-CHAPv2



Поддержка SSTP MS-CHAPv2/CHAP/PAP



Протокол SoftEther



Протокол WireGuard



Протокол OpenConnect



Протокол Cisco AnyConnect SSL



Аутентификация по отпечатку пальца (требуется как минимум Android 6.0)



Блокировка портов



Подключение по требованию



Автоматическое подключение при загрузке



Автоматическое подключение\пауза\отключение при включении\выключении WiFi\смарфона\WiMAX



Фильтр приложений (требуется Android 5.0+)



DNS через HTTPS



Плагин Tasker/Locale



Виджеты



Плитки быстрых настроек Android 7.0



Android 7.1 динамические ярлыки



Импорт форматов сертификатов pem, der, pkcs12



Поддержка сертификатов в KeyChain



Поддержка IPv6



Поддержка HTTP/SOCKS прокси



Поддержка настраиваемых HTTP-заголовков



Резервное копирование\восстановление конфигурации

Полезные ссылки Видеоинструкция



Актуальные бэкапы

Изменения: Версия: 1.01.34

Fix: compatibilty problem with some devices

the VPN could not start or start with wrong configuration

Minor improvements/bug fixes





Fix: compatibilty problem with some devices the VPN could not start or start with wrong configuration Minor improvements/bug fixes Версия: 1.01.33

Fix: crash on Android version < 7.0

Removed support for old Android version 4.x

Minor improvements/bug fixes





Fix: crash on Android version < 7.0 Removed support for old Android version 4.x Minor improvements/bug fixes Версия: 1.01.32

Advanced DNS settings

Support for UDP, DoT, DoH protocols

Split DNS by domain

Local hosts mapping to override DNS requests

Minor improvements/bug fixes





Advanced DNS settings Support for UDP, DoT, DoH protocols Split DNS by domain Local hosts mapping to override DNS requests Minor improvements/bug fixes Версия: 1.01.31

Fix: (SoftEther) compatibility issues with some vpn providers

Fix: (SSTP) EAP-MS-CHAPv2 compatibility issue with last Windows server 2022 cumulative update

OpenVPN 2.6.0

Use new VpnService API excludeRoute (Android >= 11)

Minor improvements/bug fixes





Fix: (SoftEther) compatibility issues with some vpn providers Fix: (SSTP) EAP-MS-CHAPv2 compatibility issue with last Windows server 2022 cumulative update OpenVPN 2.6.0 Use new VpnService API excludeRoute (Android >= 11) Minor improvements/bug fixes Версия: 1.01.30

OpenSSL library 3.0.8/1.1.1t

(SoftEther) RUDP fixes/improvements

Minor improvements/bug fixes





OpenSSL library 3.0.8/1.1.1t (SoftEther) RUDP fixes/improvements Minor improvements/bug fixes Версия: 1.01.29

Fix: On demand monitor could crash





Fix: On demand monitor could crash Версия: 1.01.27

targetSdkVersion 33

Minor improvements/bug fixes





targetSdkVersion 33 Minor improvements/bug fixes Версия: 1.01.26

Minor improvements/bug fixes





Minor improvements/bug fixes Версия: 1.01.25

Fix: it was not possible to enter IPv6 addresses in the "Set DNS servers" option

Minor improvements/bug fixes





Fix: it was not possible to enter IPv6 addresses in the "Set DNS servers" option Minor improvements/bug fixes Версия: 1.01.24

New auto connect option "Connect when host reply to ping"

(SSTP/SFTE/OPNC) New option "Set max connection retries"

(WireGuard) Moved option "Set max handshake attempts" from "Peers" section to "Interface" section

Minor improvements/bug fixes





New auto connect option "Connect when host reply to ping" (SSTP/SFTE/OPNC) New option "Set max connection retries" (WireGuard) Moved option "Set max handshake attempts" from "Peers" section to "Interface" section Minor improvements/bug fixes Версия: 1.01.22

New WireGuard peer option "Set max handshake attempts"

When the limit is reached the VPN is disconnected

Minor improvements/bug fixes





New WireGuard peer option "Set max handshake attempts" When the limit is reached the VPN is disconnected Minor improvements/bug fixes Версия: 1.01.21

Minor improvements/bug fixes





Minor improvements/bug fixes Версия: 1.01.20

Minor improvements/bug fixes





Minor improvements/bug fixes Версия: 1.01.19

Minor improvements/bug fixes





Minor improvements/bug fixes Версия: 1.01.18

Improved compatibility with devices using older arm CPUs.

targetSdkVersion 32

Minor improvements/bug fixes





Improved compatibility with devices using older arm CPUs. targetSdkVersion 32 Minor improvements/bug fixes Версия: 1.01.17

Fix: in some cases static routes of the VPN profile may not be saved

Minor improvements/bug fixes





Fix: in some cases static routes of the VPN profile may not be saved Minor improvements/bug fixes Версия: 1.01.16

Minor improvements/bug fixes





Minor improvements/bug fixes Версия: 1.01.15

OpenSSL library 3.0.5/1.1.1q

Minor improvements/bug fixes





OpenSSL library 3.0.5/1.1.1q Minor improvements/bug fixes Версия: 1.01.14

Исправлено: "Ошибка проверки сертификата: несоответствие идентификатора ключа полномочий и субъекта".

Эта ошибка может возникнуть с протоколами SSTP, SoftEther и OpenConnect.

Незначительные улучшения / исправления ошибок





Исправлено: "Ошибка проверки сертификата: несоответствие идентификатора ключа полномочий и субъекта". Эта ошибка может возникнуть с протоколами SSTP, SoftEther и OpenConnect. Незначительные улучшения / исправления ошибок Версия: 1.01.13

OpenSSL library 3.0.4/1.1.1p

New global option "Acquire WakeLock"

When this option is selected, background services (VpnService, Auto connect, On demand) acquire a WakeLock. This option can be used to fix compatibility issues on some devices that kill background processes.

Minor improvements/bug fixes





OpenSSL library 3.0.4/1.1.1p New global option "Acquire WakeLock" When this option is selected, background services (VpnService, Auto connect, On demand) acquire a WakeLock. This option can be used to fix compatibility issues on some devices that kill background processes. Minor improvements/bug fixes Версия: 1.01.12

Fix: OpenSSL 3.0.x "SSL connect error "error:0A000152:SSL routines::unsafe legacy renegotiation disabled"

This error could occur with the SSTP, SoftEther and OpenConnect protocols. With this update you can fix it by selecting the "Allow weak ciphers in SSL negotiation" option

Minor improvements/bug fixes





Fix: OpenSSL 3.0.x "SSL connect error "error:0A000152:SSL routines::unsafe legacy renegotiation disabled" This error could occur with the SSTP, SoftEther and OpenConnect protocols. With this update you can fix it by selecting the "Allow weak ciphers in SSL negotiation" option Minor improvements/bug fixes Версия: 1.01.11

PortKnocking URL (allows use of services like Labean)

OpenVPN 2.5.7

OpenSSL library 3.0.3 (excluding OpenVPN 2.3/2.4)

Minor improvements/bug fixes





PortKnocking URL (allows use of services like Labean) OpenVPN 2.5.7 OpenSSL library 3.0.3 (excluding OpenVPN 2.3/2.4) Minor improvements/bug fixes Версия: 1.01.10

OpenSSL library 1.1.1o

Minor improvements/bug fixes





OpenSSL library 1.1.1o Minor improvements/bug fixes Версия: 1.01.09

Compiled with targetSdkVersion 31

Minor improvements/bug fixes





Compiled with targetSdkVersion 31 Minor improvements/bug fixes Версия: 1.01.08

New option to allow importing VPN profiles from the vpngate.net site

Minor improvements/bug fixes





New option to allow importing VPN profiles from the vpngate.net site Minor improvements/bug fixes Версия: 1.01.07

OpenVPN 2.5.6

(OpenConnect) Added the new option "Set group" in the "Authentication" section to allow the selection of the group even before the first connection

Minor improvements/bug fixes





OpenVPN 2.5.6 (OpenConnect) Added the new option "Set group" in the "Authentication" section to allow the selection of the group even before the first connection Minor improvements/bug fixes Версия: 1.01.06

OpenSSL library 1.1.1n

Minor improvements/bug fixes





OpenSSL library 1.1.1n Minor improvements/bug fixes Версия: 1.01.04

Fix: The changes to a running VPN profile may only be applied after manually disconnecting and reconnecting the VPN





Fix: The changes to a running VPN profile may only be applied after manually disconnecting and reconnecting the VPN Версия: 1.01.03

Fix: On some devices was not possible to change the "Run when connected" settings

Minor improvements/bug fixes





Fix: On some devices was not possible to change the "Run when connected" settings Minor improvements/bug fixes Версия: 1.01.02

Fix: The obfs proxy setting was not saved correctly





Fix: The obfs proxy setting was not saved correctly Версия: 1.01.01

Fix: Some TV devices could crash when app start

Fix: In some cases the global settings app filter could crash





Fix: Some TV devices could crash when app start Fix: In some cases the global settings app filter could crash Версия: 1.01.00

Fix: In some cases biometric authentication may not work





Fix: In some cases biometric authentication may not work Версия: 1.00.98

Fix: Some devices have the KeyStore API broken and so the app could crash due to InvalidKeyException

Fix: On some devices the app could crash due to BadParcelableException

Fix: VpnTileService could throw NullPointerException





Fix: Some devices have the KeyStore API broken and so the app could crash due to InvalidKeyException Fix: On some devices the app could crash due to BadParcelableException Fix: VpnTileService could throw NullPointerException Версия: 1.00.96

Исправление: запросы на выбор профиля VPN могли показывать пустой список





Исправление: запросы на выбор профиля VPN могли показывать пустой список Версия: 1.00.95

Исправление: фильтр списка VPN мог показывать неправильные профили

OpenSSL библиотека 1.1.1m

Незначительные улучшения

Исправления ошибок





Исправление: фильтр списка VPN мог показывать неправильные профили OpenSSL библиотека 1.1.1m Незначительные улучшения Исправления ошибок Версия: 1.00.94

Новые методы аутентификации "RADIUS/NT" и "Анонимный"

Позволяет фильтровать список VPN профилей по типу VPN

Незначительные улучшения

Исправления ошибок





Новые методы аутентификации "RADIUS/NT" и "Анонимный" Позволяет фильтровать список VPN профилей по типу VPN Незначительные улучшения Исправления ошибок Версия: 1.00.93

OpenVPN 2.5.4

Minor improvements/bug fixes





OpenVPN 2.5.4 Minor improvements/bug fixes Версия: 1.00.92

The "The server's certificate must be signed by this CA" option has been changed to handle also certificate chain.

Minor improvements/bug fixes





The "The server's certificate must be signed by this CA" option has been changed to handle also certificate chain. Minor improvements/bug fixes Версия: 1.00.91

Minor improvements/bug fixes



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Сообщение отредактировал CoНый - 20.03.23, 23:34

Причина редактирования: Обновлены изменения

VPN клиент для OpenVpn, WireGuard, SSTP, SoftEther, OpenConnecСможете подключаться к любым серверам OpenVPN (TUN/TAP), SSTP, WireGuard, SoftEther, OpenConnect (ocserv) и SSL-шлюзам Cisco AnyConnect.Базовая функция OpenVPN является бесплатной для всех. Для использования других протоколов и функций необходимо приобрести подписку.Наличие root-доступа не требуется, так как VPN tun устройства обрабатывается с помощью API VpnService, введенного в Android 4.0 (ICS).4.0.3 и вышеДаcolucci-web.it