  • ТЕХНИКА
    Смартфоны
    Новости, анонсы, рекомендации
    Ноутбуки
    Новости, анонсы, рекомендации
    Аудио
    Новости, анонсы, рекомендации
    DevDB
    Каталог устройств
    ТВ и Мониторы
    Новости, анонсы, рекомендации
    Бытовая техника
    Новости, анонсы, рекомендации
    ПК-железо
    Новости, анонсы, рекомендации
  • ОБЗОРЫ
    Смартфоны
    Выбираем, тестируем, рассказываем
    Планшеты
    Выбираем, тестируем, рассказываем
    Умные часы
    Выбираем, тестируем, рассказываем
    Аксессуары
    Выбираем, тестируем, рассказываем
    Ноутбуки
    Выбираем, тестируем, рассказываем
    Аудио
    Выбираем, тестируем, рассказываем
  • ИГРЫ
  • ФОРУМ

    • > Внимание!

    Правила раздела Технотрепалка. Очень рекомендуем ознакомиться.



    Способы замещения сервисов Google Pay / Apple Pay, а также VISA, MasterCard | Как сохранить бесконтактную оплату в России и заменить иностранные платежные сервисы для граждан
    08.03.22, 02:16 | #1
    Pro_Alexander


    Реп: (1274)
    Требуется куратор темы!
    Функционал: оперативно обновлять информацию и инструкции в шапке, а также оперативно в теме публиковать новости по тематике!

    Цель темы:
    В связи со сложившейся обстановкой, в этой теме планируется собрать способы и инструкции, чем и как заменить зарубежные сервисы.
    Цель темы - найти решения, и написать простые и понятные инструкции под разные случаи для людей, не разбирающихся в технологиях, минимизировать ущерб, который хотят нанести жителям России как в экономическом, так и бытовом плане.
    Сделать эту тему сводом правил, чтобы любому человеку при возникновении вопросов, - можно было отправить ссылку на тему с готовыми инструкциями, косвенный плюс от этого, - увеличение популярности сайта 4PDA.

    Важно!
    Все карты Visa/MasterCard, выпущенные в России будут и дальше работать на территории России до конца срока действия, указанного на карте! Часть банков продлили срок действия карт дополнительно на 8-10лет, а некоторые банки - бессрочно (Читать подробнее. Детали можно будет уточнить в поддержке своего банка). Все транзакции внутри страны по картам Visa и MasterCard идут через НСПК официальный сайт (принадлежит ЦБ РФ), поэтому санкции на эти карты внутри страны совершенно не влияют.

    Тем людям, у кого заканчивается срок действия банковской карты и не продлен банком автоматически - банк перевыпустит карту с платежной системой МИР.
    Если Ваша карта утеряна, есть необходимость перевыпустить карту, -> в банке уточните, Вам должны выпустить карту системы МИР.

    Общие вопросы
    Вопрос: Когда выпущенные в России карты Visa и MasterCard прекратят работу заграницей?
    Ответ: с 10 марта 2022г

    Вопрос: Карты каких российских банков попадут под это ограничение? Только тех банков, что попали под санкции США, ЕС и других стран?
    Ответ: Нет, карты всех российских банков

    Вопрос: С какими ограничениями держатели карт Visa и MasterCard могут столкнуться в России?
    Ответ: доступны все операции внутри страны, как и ранее: работа через банкомат, платежи, а также переводы с карты на карту внутри страны.

    Вопрос: Что перестанет работать на картах Visa и MasterCard?
    Ответ: платежи в зарубежных интернет магазинах, а также трансграничные переводы

    Вопрос: Будут ли работать карты Visa и MasterCard в мобильных приложениях кошельках?
    Ответ: Нет. Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay перестанут работать с российскими картами систем Visa и MasterCard

    Вопрос: Какая есть альтернатива картам Visa и MasterCard?
    Ответ: карты платёжной системы "МИР" (Россия) и UnionPay (Китай).

    Вопрос: В каких странах работают карты МИР?
    Ответ: Внутри России, а также в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии

    Вопрос: В каких странах работают карты UnionPay? Источник
    Ответ:
    Список стран, в которых поддерживается UnionPay
    Азия
    ▪️ Афганистан
    ▪️ Азербайджан
    ▪️ Бангладеш
    ▪️ Бахрейн
    ▪️ Бруней-Даруссалам
    ▪️ Вьетнам
    ▪️ Гонконг, Китай
    ▪️ Грузия
    ▪️ Израиль
    ▪️ Индия
    ▪️ Индонезия
    ▪️ Иордания
    ▪️ Ирак
    ▪️ Йемен
    ▪️ Казахстан
    ▪️ Камбоджа
    ▪️ Катар
    ▪️ Кипр
    ▪️ Кувейт
    ▪️ Кыргызстан
    ▪️ Лаос
    ▪️ Ливан
    ▪️ Макао, Китай
    ▪️ Малайзия
    ▪️ Мальдивы
    ▪️ Материковый Китай
    ▪️ Монголия
    ▪️ Мьянма
    ▪️ Непал
    ▪️ Объединенные Арабские Эмираты
    ▪️ Оман
    ▪️ Пакистан
    ▪️ Палестина
    ▪️ Саудовская Аравия
    ▪️ Сингапур
    ▪️ Таджикистан
    ▪️ Таиланд
    ▪️ Тайвань, Китай
    ▪️ Турция
    ▪️ Узбекистан
    ▪️ Филиппины
    ▪️ Шри-Ланка
    ▪️ Южная Корея
    ▪️ Япония

    Европа
    ▪️ Австрия
    ▪️ Андорра
    ▪️ Беларусь
    ▪️ Бельгия
    ▪️ Болгария
    ▪️ Босния и Герцеговина
    ▪️ Ватикан
    ▪️ Великобритания
    ▪️ Венгрия
    ▪️ Германия
    ▪️ Гибралтар
    ▪️ Греция
    ▪️ Дания
    ▪️ Ирландия
    ▪️ Исландия
    ▪️ Испания
    ▪️ Италия
    ▪️ Латвия
    ▪️ Лихтенштейн
    ▪️ Люксембург
    ▪️ Мальта
    ▪️ Монако
    ▪️ Нидерланды
    ▪️ Норвегия
    ▪️ Остров Джерси
    ▪️ Остров Мэн
    ▪️ Польша
    ▪️ Португалия
    ▪️ Россия
    ▪️ Румыния
    ▪️ Сан-Марино
    ▪️ Сербия
    ▪️ Словакия
    ▪️ Украина
    ▪️ Фарерские острова
    ▪️ Финляндия
    ▪️ Франция
    ▪️ Хорватия
    ▪️ Чешская Республика
    ▪️ Швейцария
    ▪️ Швеция
    ▪️ Эстония

    Америка
    ▪️ Аргентина
    ▪️ Багамы
    ▪️ Бразилия
    ▪️ Виргинские острова США
    ▪️ Гренландия
    ▪️ Канада
    ▪️ Колумбия
    ▪️ Коста-Рика
    ▪️ Мартиника
    ▪️ Мексика
    ▪️ Панама
    ▪️ Перу
    ▪️ Пуэрто-Рико
    ▪️ Суринам
    ▪️ США
    ▪️ Уругвай
    ▪️ Эквадор
    ▪️ Ямайка

    Океания
    ▪️ Австралия
    ▪️ Вануату
    ▪️ Гуам
    ▪️ Микронезия
    ▪️ Новая Зеландия
    ▪️ Острова Кука
    ▪️ Папуа — Новая Гвинея
    ▪️ Сайпан
    ▪️ Самоа
    ▪️ Соломоновы острова
    ▪️ Тонга
    ▪️ Фиджи
    ▪️ Французская Полинезия

    Африка
    ▪️ Алжир
    ▪️ Ангола
    ▪️ Бенин
    ▪️ Берег Слоновой Кости
    ▪️ Ботсвана
    ▪️ Буркина-Фасо
    ▪️ Бурунди
    ▪️ Габон
    ▪️ Гамбия
    ▪️ Гана
    ▪️ Гвинея
    ▪️ Гвинея-Бисау
    ▪️ Джибути
    ▪️ Египет
    ▪️ Замбия
    ▪️ Зимбабве
    ▪️ Идти
    ▪️ Камерун
    ▪️ Кения
    ▪️ Коморы
    ▪️ Конго (Браззавиль)
    ▪️ Конго (Киншаса)
    ▪️ Лесото
    ▪️ Либерия
    ▪️ Маврикий
    ▪️ Мавритания
    ▪️ Мадагаскар
    ▪️ Малави
    ▪️ Мали
    ▪️ Марокко
    ▪️ Мозамбик
    ▪️ Намибия
    ▪️ Нигер
    ▪️ Нигерия
    ▪️ Остров Реюньон
    ▪️ Руанда
    ▪️ Свазиленд
    ▪️ Сейшелы
    ▪️ Сенегал
    ▪️ Сьерра-Леоне
    ▪️ Танзания
    ▪️ Уганда
    ▪️ Центрально-Африканская Республика
    ▪️ Чад
    ▪️ Экваториальная Гвинея
    ▪️ Эфиопия
    ▪️ Южная Африка
    ▪️ Южный Судан


    Вопрос: Карту какой платежной системы лучше выпускать?
    Ответ:
    1. Для операций внутри страны Вам идеально подойдет карта системы МИР. Рекомендуем именно эту карту.
    2. Для тех, кто пользуется картой не только в России, но и зарубежом, рекомендуем выпустить кобейджинговую карту «Мир»—UnionPay.

    Вопрос: Что такое кобейджинговая карта?
    Ответ: Кобейджинговая карта — это совместная карта двух платежных систем, которая обслуживается в инфраструктурах обоих партнеров.

    Вопрос: Как работает кобейджинговая карта «Мир»—UnionPay?
    Ответ: Кобейджинговая карта «Мир»-UnionPay в России работает как карта «Мир». Ей можно свободно расплачиваться в магазинах, кафе, предприятиях сферы услуг и т. д., оформлять покупки через интернет в пределах РФ, снимать или вносить через нее средства в банкоматах, переводить деньги между счетами. За рубежом все операции по кобейджинговой карте «Мир»-UnionPay проводятся через китайскую партнерскую платежную систему UnionPay International. Карта работает за пределами России автоматически, держателю не нужно совершать никаких дополнительных действий для активации карты в другой стране. Там она будет работать как карта UnionPay в соответствии с условиями обслуживания этой системы — ей также можно будет расплатиться в торгово-сервисных предприятиях, заказать товары через интернет, снять или внести наличные в требуемой валюте, переводить средства на другой счет. Источник РоссельхозБанк

    Вопрос: Есть ли программа лояльности для пользователей карт МИР?
    Ответ: Да, для пользователей карт МИР разработана программа лояльности, предусматривающая кешбек и акции. Актуальный список можно посмотреть на официальном сайте. Для пользователей ОС Android доступно официальное приложение "Привет, Мир!"


    Как сохранить бесконтактную оплату смартфоном (часами)?

    1. Вы можете положить Вашу банковскую карту с NFC под чехол Вашего мобильного телефона.
    Сейчас это самый надёжный и рекомендуемый вариант - Вы всегда сможете оплатить свои покупки.
    Прикрепленное изображение


    Для пользователей Android
    вариант 1 (рекомендуемый вариант после физической карты с собой!): Установить мобильный кошелек — Mir Pay - тема на 4PDA (аналог Google Pay / Samsung Pay от российских разработчиков). Добавить можно только карту МИР
    Банки, в которых можно подключить карту МИР к MIR Pay / Смотреть списком на 4PDA
    вариант 2 для клиентов СБЕРа: мобильный кошелек SberPay (аналог Google Pay / Samsung Pay от СБЕРа) и карта МИР. Карты Visa и MasterCard для оплаты в магазинах работать не будут! (Альтернатива. Не имеет смысла, так как есть вариант 1).
    Судя по заявлению Сбера в официальной телеге — будут работать только для онлайн-оплаты. На кассе при оплате смартфоном — работать не будут. grafor
    вариант 3 для пользователей смартфонов Samsung: карта МИР и сервис Samsung Pay (Альтернатива. Не имеет смысла, так как есть вариант 1).
    вариант 4 для пользователей смартфонов Honor/Huawei: Вы можете использовать мобильный кошелек Huawei Pay (тема на 4PDA). Поддерживаются только карты UnionPay. Работает с банками:
    Список поддерживаемых банков
    · Газпромбанк
    · Банк Солидарность
    · Россельхозбанк
    · Восточный Банк
    · Солидарность Банк

    Альтернативный вариант: оплата по QR коду из приложения Вашего Банка

    Вопросы ОС Android
    Вопрос: Не могу зайти в приложение МирПей дальше выбора аккаунта....
    Ответ: У меня такое было из за того что время неправильно стояло, и возможно сейчас очень большая нагрузка поэтому и не даёт войти Montifly
    Вопрос: Как переключить смартфон Android с Google Pay и других на SberPay и других, чтобы не потерять оплату по NFC
    Ответ: подробная инструкция
    Вопрос: Нет звукового оповещения об успешной оплате в MirPay при закрытом приложении, хотя в настройках включено.
    Ответ: Приложению необходимо дать все разрешения и отключить закрытие в фоне. Подробнее в темах Ваших смартфонов Andrea69
    Вопрос: Как добавить дисконтные и скидочные карты магазинов в кошелек MirPay?
    Ответ: Такой функционал в приложении не реализован. Советуем использовать Stocard - карты клиентов или любое другое подобное приложение по вашему усмотрению.
    Вопрос: Как оплатить приложения в Play Маркет?
    Ответ: Google ограничил доступ к платным приложениям и подпискам в России Источник, читать подробнее
    Рекомендуется установить приложение App&Game 4PDA
    И использовать поиск зарубежных приложений на 4PDA
    Вопрос: Как настроить MirPay на Pixel3A (Android 12)?
    Ответ: Инструкция в посте iri3103



    Для пользователей iPhone (благодарности за наполнение и актуальность раздела Kyogre)
    Apple с 24 марта запретила загрузку новых карт «Мир» в сервис Apple Pay, уже загруженные карты тоже перестанут работать! (Upd 06.07: есть решение)
    Для справки:
    Apple карты МИР добавила только в прошлом году, хотя сама система Apple Pay работает в России с 2016.
    Абсолютно ничего, в т.ч. законодательно, не мешает ей отключить МИР от своего сервиса. Так как первый запрос в цепочке проведения транзакции идёт на их сервер, который дальше отправляет его в НСПК. rijx
    Вариант 1:
    МИР + Apple Pay (Обсуждение): как восстановить работоспособность (Добавить карту МИР в Apple Pay возможно только на iOS не ниже 14.5!)
    Вариант 2:
    Приложение СБПэй App Store / тема на 4pda
    на устройствах с джейлбрейком приложение будет вылетать при запуске, если вы не скроете джейлбрейк от этого приложения через твик Shadow. Сделать скрытие вы можете по аналогии с инструкцией для Сбера: https://telegra.ph/Sberbank-i-dzhejlbrejk-02-27
    Вариант 3: оплата по QR коду из приложения Вашего Банка
    Вопросы iOS
    вопрос: Ошибка "Не удалось добавить карту" при добавлении карты МИР в Apple Pay?
    Ответ: Инструкция по решению проблемы доступна по ссылке Kyogre

    вопрос: карты UnionPay добавляются в Apple Wallet?
    Ответ: Нет. Union pay в Apple Pay поддерживается только в Китае rijx

    вопрос: Какие карты МИР заблокировала Apple?
    Ответ: Apple Pay заблокировала карты МИР банков, попавших под санкции:
    банки Группы ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк, Открытие не будут работать в Apple Pay

    Оплата часами Samsung и картами МИР
    Samsung Galaxy Watch4 / Galaxy Watch4 Classic - Программы и циферблаты (Пост fronik #113711557)



    Удаляйте приложение Google Pay. Оно Вам больше не понадобится!
    Можно удалить (не у всех) 2мя способами:
    1. найти в списке установленных приложений.
    2. зайти на страницу приложения Play Маркет, и там удалить: https://play.google.co…roid.apps.walletnfcrel


    Устанавливайте приложение МИР Pay: https://play.google.co…ails?id=ru.nspk.mirpay Прикрепленное изображение

    Источники: сайт РБК, Вести, ЦБ РФ


    Сообщение отредактировал Pro_Alexander - 31.03.23, 01:59
    Причина редактирования: Правки
    08.03.22, 02:27 | #2
    Pro_Alexander


    Реп: (1274)
    Для заметок

    Сообщение отредактировал Pro_Alexander - 11.03.22, 15:40
    08.03.22, 06:31 | #3
    Montifly


    Реп: (36)
    Карты мир в Apple pay и Samsung pay, обязательно должны работать потому что обрабатываются НСПК.

    Сообщение отредактировал Montifly - 08.03.22, 06:32
    08.03.22, 07:01 | #4
    Fizpok1


    Реп: (10)
    А Visa и MK в СберПЭЙ будут работать?
    08.03.22, 10:10 | #5
    grafor


    Реп: (23)
    Fizpok1 @ 08.03.22, 07:01 *
    Visa и MK в СберПЭЙ будут работать?

    Судя по заявлению Сбера в официальной телеге — будут работать только для онлайн-оплаты.
    На кассе при оплате смартфоном — работать не будут
    08.03.22, 10:33 | #6
    Montifly


    Реп: (36)
    * axelse, Мир будет работать в любом кошельке, который поддерживает мир карты.

    Добавлено 08.03.2022, 10:36:

    * Pro_Alexander, А также можно выпустить мир карту и добавить в мир pay(для андроид) или apple pay

    Сообщение отредактировал Montifly - 08.03.22, 10:34
    08.03.22, 16:19 | #7
    Pro_Alexander


    Реп: (1274)
    Montifly @ 08.03.22, 10:33 *
    А также можно выпустить мир карту и добавить в мир pay(для андроид) или apple pay

    1. Программных ограничений для добавления карт МИР в Apple Pay не заявлено? Карты можно добавить как и раньше?
    2. Правильно я понимаю, для пользователей iPhone этот вариант (добавить карту мир в Apple Pay) - единственный вариант бесконтактной оплаты в магазинах?

    Добавлено 08.03.2022, 16:22:

    Montifly @ 08.03.22, 10:33 *
    Мир будет работать в любом кошельке, который поддерживает мир карты.

    Какой кошелек для карт МИР Вы рекомендуете и почему? Я так понимаю, выбор есть только на OC Android. Верно?
    Можете написать по тем, что пробовали опыт сравнения?
    Возможно другие пользователи добавят.

    В теории, я предполагаю, что Google может программно отключить или ограничить привязку карт МИР к Google Pay, и сейчас нужно ориентировать граждан на кошелек МИР Pay!
    Давайте обсудим это и придём к выводу вместе

    Сообщение отредактировал Pro_Alexander - 08.03.22, 16:25
    08.03.22, 16:28 | #8
    rijx


    Реп: (93)
    Apple карты МИР добавила только в прошлом году, хотя сама система Apple Pay работает в России с 2016.
    Абсолютно ничего, в т.ч. законодательно, не мешает ей отключить МИР от своего сервиса. Так как первый запрос в цепочке проведения транзакции идёт на их сервер, который дальше отправляет его в НСПК.
    Гадать тут бесполезно, пока не заявлено что отключат, значит пользуемся.
    08.03.22, 16:39 | #9
    Pro_Alexander


    Реп: (1274)
    rijx @ 08.03.22, 16:28 *
    Apple карты МИР добавила только в прошлом году, хотя сама система Apple Pay работает в России с 2016.
    Абсолютно ничего, в т.ч. законодательно, не мешает ей отключить МИР от своего сервиса. Так как первый запрос в цепочке проведения транзакции идёт на их сервер, который дальше отправляет его в НСПК.
    Гадать тут бесполезно, пока не заявлено что отключат, значит пользуемся.

    Большое спасибо за ответ!
    На платформе iOS Apple Pay - это единственный кошелек, который существует? Компания Apple не дает право разрабатывать другие кошельки на свою ОС? (Я просто пользователь ОС Android)
    08.03.22, 17:03 | #10
    rijx


    Реп: (93)
    Pro_Alexander @ 08.03.22, 16:39 *
    единственный

    Да
    Pro_Alexander @ 08.03.22, 16:39 *
    Apple не дает право разрабатывать другие кошельки на свою ОС

    Даёт, но очень выборочно и только по согласованию с ними, типа японской Suica, но все равно всё будет в полностью контролируемым ими приложении Wallet. И они в любой момент могут всё отключить.
    08.03.22, 20:07 | #11
    krezimax1975


    Реп: (45)
    сегодня на заправке лукойл платил по Qr коду через банковское приложение . чуть дольше , но как вариант когда карта виртуальная и других вариантов нет .
    08.03.22, 20:35 | #12
    Метаморф


    Реп: (1400)
    Начинание не плохое, но касательно Андроид, уже есть темы:
    Google Pay (Android Pay)
    Mir Pay
    Сбербанк Онлайн
    Бесконтактная оплата SberPay
    В основном все обсуждения идут там, там же уже даны советы чем чего заменить. :thank_you:

    Сообщение отредактировал Метаморф - 08.03.22, 20:38
    08.03.22, 20:48 | #13
    An828


    Реп: (56)
    Несколько раза за последние дни, заправлялся на Лукойле и делал покупки в Пятёрочке - расплачивался Apple Watch. Без проблем - карта Visa Gold Сбербанк..
    08.03.22, 21:07 | #14
    Pro_Alexander


    Реп: (1274)
    Метаморф @ 08.03.22, 20:35 *
    Начинание не плохое, но касательно Андроид, уже есть темы:
    Google Pay (Android Pay)
    Mir Pay
    Сбербанк Онлайн
    Бесконтактная оплата SberPay
    В основном все обсуждения идут там, там же уже даны советы чем чего заменить

    Я в этой теме планировал собрать основную информацию в одном месте, а за подробностями указать ссылки на темы уже в шапке.

    Так, у кого обрубится, например, Google Pay, не факт, что знает о всех альтернативах.

    А здесь можно собрать как мануал некий
    08.03.22, 22:03 | #15
    nafuk


    Реп: (6425)
    M
    Тема перемещена в подраздел Технотрепалка
    08.03.22, 23:16 | #16
    Pro_Alexander


    Реп: (1274)
    An828 @ 08.03.22, 20:48 *
    Несколько раза за последние дни, заправлялся на Лукойле и делал покупки в Пятёрочке - расплачивался Apple Watch. Без проблем - карта Visa Gold Сбербанк..

    krezimax1975 @ 08.03.22, 20:07 *
    сегодня на заправке лукойл платил по Qr коду через банковское приложение

    Правильно я понял, алгоритм такой?

    Заходим в приложение своего банка - сканируем код QR на заправке (или на чеке?), вводим сумму и переводим деньги по реквизитам, что распознались с QR кода?

    Ограничения вступят в силу с 10 марта 2022г.
    Сегодня Я тоже платил картой Сбербанк Visa через Google Pay.
    После 10го нужно пробовать.

    Добавлено 08.03.2022, 23:17:

    Ребята, проверяйте, расписал все в шапке темы!
    Ничего не забыл, все возможные варианты прописал?

    Есть у кого-то какие-то вопросы или что добавить?
    08.03.22, 23:22 | #17
    Pro_Alexander


    Реп: (1274)
    * ahmetov-82,
    ahmetov-82 @ 08.03.22, 11:12 *
    в доме маган, захожу за сигаретами. Неделю назад перестало принимать SP и GP., так как терминал банка открытие, он под санкциями. Вчера установил мирпэй на телефон и часы, выпустил и привязал виртуальную карту мир от Тинькова. Сегодня зашёл, приложил часы, оплата моментально прошла с этого же терминала.


    Я думаю, у большого количества населения основная карта - Сбербанк.
    Переводы на виртуальную карту Тинькофф Банка с карты сбербанк без комиссии, или пополнять нужно через банкомат?


    Вы подали хорошую идею.
    Нужно изучить, какие из банков выпускают ВИРТУАЛЬНЫЕ карты МИР, чтобы люди могли удаленно их выпустить, и Банки не нельзя потери на выпуск ненужного пластика!
    Вы не изучали эту тему?
    08.03.22, 23:43 | #18
    Pro_Alexander


    Реп: (1274)
    * zly_spam,
    zly_spam @ 08.03.22, 18:54 *
    белкарт объявил что в первом квартале 2022 должен выкатит приложение для бесконтактной оплаты, подозреваю связано будет с интеграцией с мир. И заметил что белкарт маэстро начинают пропадать из продуктов банков, после интеграции с мир.

    Вы из Беларуси?
    Можете принять участие в развитии этой темы относительно Вашей страны?

    Сообщение отредактировал Pro_Alexander - 08.03.22, 23:43
    09.03.22, 02:02 | #19
    An828


    Реп: (56)
    Pro_Alexander @ 08.03.22, 23:16 *
    Правильно я понял, алгоритм такой?

    Заходим в приложение своего банка - сканируем код QR на заправке (или на чеке?), вводим сумму и переводим деньги по реквизитам, что распознались с QR кода?


    Нет, никуда я не заходил - всё штатно как всегда, вызвал валлет на часах и поднёс к терминалу..
    09.03.22, 06:02 | #20
    krezimax1975


    Реп: (45)
    * Pro_Alexander,
    В приложении банка выбираем оплата по ку коду , наводим камеру , сумма автоматически появляется , нажимаем оплатить на телефоне
    Виза Сбербанк

    Сообщение отредактировал krezimax1975 - 09.03.22, 06:03
    09.03.22, 06:08 | #21
    Montifly


    Реп: (36)
    * Pro_Alexander, Для apple доступно только apple pay и карты мир работают бесперебойно. (У знакомого iPhone)

    Добавлено 09.03.2022, 06:09:

    Pro_Alexander @ 8.03.22, 16:19 *
    Какой кошелек для карт МИР
    Рекомендую Mir pay для андроид, это официальное приложение НСПК

    Добавлено 09.03.2022, 06:12:

    Pro_Alexander @ 8.03.22, 23:22 *
    , какие из банков выпускают ВИРТУАЛЬНЫЕ карты МИР
    Все крупные банки



    Полная версия   Текстовая версия

    Помощь   Правила

    Сейчас: 05.04.23, 12:08
    © 4PDA 2005-2023 г. Все права защищены.
    4PDA® - зарегистрированный товарный знак.
    Условия использования информации  |  Отказ от ответственности  |  Размещение рекламы

    Форум IP.Board © 2023  IPS, Inc.