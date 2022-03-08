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Цель темы:
В связи со сложившейся обстановкой, в этой теме планируется собрать способы и инструкции, чем и как заменить зарубежные сервисы.
Цель темы - найти решения, и написать простые и понятные инструкции под разные случаи для людей, не разбирающихся в технологиях, минимизировать ущерб, который хотят нанести жителям России как в экономическом, так и бытовом плане.
Сделать эту тему сводом правил, чтобы любому человеку при возникновении вопросов, - можно было отправить ссылку на тему с готовыми инструкциями, косвенный плюс от этого, - увеличение популярности сайта 4PDA.
Все карты Visa/MasterCard, выпущенные в России будут и дальше работать на территории России до конца срока действия, указанного на карте! Часть банков продлили срок действия карт дополнительно на 8-10лет, а некоторые банки - бессрочно (Читать подробнее
. Детали можно будет уточнить в поддержке своего банка). Все транзакции внутри страны по картам Visa и MasterCard идут через НСПК официальный сайт
(принадлежит ЦБ РФ), поэтому санкции на эти карты внутри страны совершенно не влияют.
Тем людям, у кого заканчивается срок действия банковской карты и не продлен банком автоматически - банк перевыпустит карту с платежной системой МИР.
Если Ваша карта утеряна, есть необходимость перевыпустить карту, -> в банке уточните, Вам должны выпустить карту системы МИР.
Общие вопросы
Вопрос: Когда выпущенные в России карты Visa и MasterCard прекратят работу заграницей?
Ответ: с 10 марта 2022г
Вопрос: Карты каких российских банков попадут под это ограничение? Только тех банков, что попали под санкции США, ЕС и других стран?
Ответ: Нет, карты всех российских банков
Вопрос: С какими ограничениями держатели карт Visa и MasterCard могут столкнуться в России?
Ответ: доступны все операции внутри страны, как и ранее: работа через банкомат, платежи, а также переводы с карты на карту внутри страны.
Вопрос: Что перестанет работать на картах Visa и MasterCard?
Ответ: платежи в зарубежных интернет магазинах, а также трансграничные переводы
Вопрос: Будут ли работать карты Visa и MasterCard в мобильных приложениях кошельках?
Ответ: Нет. Apple Pay
, Samsung Pay
и Google Pay
перестанут работать с российскими картами систем Visa и MasterCard
Вопрос: Какая есть альтернатива картам Visa и MasterCard?
Ответ: карты платёжной системы "МИР"
(Россия) и UnionPay
(Китай).
Вопрос: В каких странах работают карты МИР?
Ответ: Внутри России, а также в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии
Вопрос: В каких странах работают карты UnionPay? ИсточникОтвет:
Список стран, в которых поддерживается UnionPay
Азия
▪️ Афганистан
▪️ Азербайджан
▪️ Бангладеш
▪️ Бахрейн
▪️ Бруней-Даруссалам
▪️ Вьетнам
▪️ Гонконг, Китай
▪️ Грузия
▪️ Израиль
▪️ Индия
▪️ Индонезия
▪️ Иордания
▪️ Ирак
▪️ Йемен
▪️ Казахстан
▪️ Камбоджа
▪️ Катар
▪️ Кипр
▪️ Кувейт
▪️ Кыргызстан
▪️ Лаос
▪️ Ливан
▪️ Макао, Китай
▪️ Малайзия
▪️ Мальдивы
▪️ Материковый Китай
▪️ Монголия
▪️ Мьянма
▪️ Непал
▪️ Объединенные Арабские Эмираты
▪️ Оман
▪️ Пакистан
▪️ Палестина
▪️ Саудовская Аравия
▪️ Сингапур
▪️ Таджикистан
▪️ Таиланд
▪️ Тайвань, Китай
▪️ Турция
▪️ Узбекистан
▪️ Филиппины
▪️ Шри-Ланка
▪️ Южная Корея
▪️ Япония
Европа
▪️ Австрия
▪️ Андорра
▪️ Беларусь
▪️ Бельгия
▪️ Болгария
▪️ Босния и Герцеговина
▪️ Ватикан
▪️ Великобритания
▪️ Венгрия
▪️ Германия
▪️ Гибралтар
▪️ Греция
▪️ Дания
▪️ Ирландия
▪️ Исландия
▪️ Испания
▪️ Италия
▪️ Латвия
▪️ Лихтенштейн
▪️ Люксембург
▪️ Мальта
▪️ Монако
▪️ Нидерланды
▪️ Норвегия
▪️ Остров Джерси
▪️ Остров Мэн
▪️ Польша
▪️ Португалия
▪️ Россия
▪️ Румыния
▪️ Сан-Марино
▪️ Сербия
▪️ Словакия
▪️ Украина
▪️ Фарерские острова
▪️ Финляндия
▪️ Франция
▪️ Хорватия
▪️ Чешская Республика
▪️ Швейцария
▪️ Швеция
▪️ Эстония
Америка
▪️ Аргентина
▪️ Багамы
▪️ Бразилия
▪️ Виргинские острова США
▪️ Гренландия
▪️ Канада
▪️ Колумбия
▪️ Коста-Рика
▪️ Мартиника
▪️ Мексика
▪️ Панама
▪️ Перу
▪️ Пуэрто-Рико
▪️ Суринам
▪️ США
▪️ Уругвай
▪️ Эквадор
▪️ Ямайка
Океания
▪️ Австралия
▪️ Вануату
▪️ Гуам
▪️ Микронезия
▪️ Новая Зеландия
▪️ Острова Кука
▪️ Папуа — Новая Гвинея
▪️ Сайпан
▪️ Самоа
▪️ Соломоновы острова
▪️ Тонга
▪️ Фиджи
▪️ Французская Полинезия
Африка
▪️ Алжир
▪️ Ангола
▪️ Бенин
▪️ Берег Слоновой Кости
▪️ Ботсвана
▪️ Буркина-Фасо
▪️ Бурунди
▪️ Габон
▪️ Гамбия
▪️ Гана
▪️ Гвинея
▪️ Гвинея-Бисау
▪️ Джибути
▪️ Египет
▪️ Замбия
▪️ Зимбабве
▪️ Идти
▪️ Камерун
▪️ Кения
▪️ Коморы
▪️ Конго (Браззавиль)
▪️ Конго (Киншаса)
▪️ Лесото
▪️ Либерия
▪️ Маврикий
▪️ Мавритания
▪️ Мадагаскар
▪️ Малави
▪️ Мали
▪️ Марокко
▪️ Мозамбик
▪️ Намибия
▪️ Нигер
▪️ Нигерия
▪️ Остров Реюньон
▪️ Руанда
▪️ Свазиленд
▪️ Сейшелы
▪️ Сенегал
▪️ Сьерра-Леоне
▪️ Танзания
▪️ Уганда
▪️ Центрально-Африканская Республика
▪️ Чад
▪️ Экваториальная Гвинея
▪️ Эфиопия
▪️ Южная Африка
▪️ Южный Судан
Вопрос: Карту какой платежной системы лучше выпускать?Ответ:
1. Для операций внутри страны Вам идеально подойдет карта системы МИР. Рекомендуем именно эту карту.
2. Для тех, кто пользуется картой не только в России, но и зарубежом, рекомендуем выпустить кобейджинговую карту «Мир»—UnionPay.
Вопрос: Что такое кобейджинговая карта?
Ответ: Кобейджинговая карта — это совместная карта двух платежных систем, которая обслуживается в инфраструктурах обоих партнеров.
Вопрос: Как работает кобейджинговая карта «Мир»—UnionPay?
Ответ: Кобейджинговая карта «Мир»-UnionPay в России работает как карта «Мир». Ей можно свободно расплачиваться в магазинах, кафе, предприятиях сферы услуг и т. д., оформлять покупки через интернет в пределах РФ, снимать или вносить через нее средства в банкоматах, переводить деньги между счетами. За рубежом все операции по кобейджинговой карте «Мир»-UnionPay проводятся через китайскую партнерскую платежную систему UnionPay International. Карта работает за пределами России автоматически, держателю не нужно совершать никаких дополнительных действий для активации карты в другой стране. Там она будет работать как карта UnionPay в соответствии с условиями обслуживания этой системы — ей также можно будет расплатиться в торгово-сервисных предприятиях, заказать товары через интернет, снять или внести наличные в требуемой валюте, переводить средства на другой счет. Источник РоссельхозБанк
Вопрос: Есть ли программа лояльности для пользователей карт МИР?
Ответ: Да, для пользователей карт МИР разработана программа лояльности, предусматривающая кешбек и акции. Актуальный список можно посмотреть на официальном сайте.
Для пользователей ОС Android доступно официальное приложение "Привет, Мир!
"
Удаляйте приложение Google Pay. Оно Вам больше не понадобится!
Как сохранить бесконтактную оплату смартфоном (часами)?
1. Вы можете положить Вашу банковскую карту с NFC под чехол Вашего мобильного телефона.
Сейчас это самый надёжный и рекомендуемый вариант
- Вы всегда сможете оплатить свои покупки.Для пользователей Androidвариант 1 (рекомендуемый вариант после физической карты с собой!)
: Установить мобильный кошелек — Mir Pay - тема на 4PDA
(аналог Google Pay / Samsung Pay от российских разработчиков). Добавить можно только карту МИРБанки, в которых можно подключить карту МИР к MIR Pay
/ Смотреть списком на 4PDAвариант 2 для клиентов СБЕРа
: мобильный кошелек SberPay (аналог Google Pay / Samsung Pay от СБЕРа) и карта МИР. Карты Visa и MasterCard для оплаты в магазинах работать не будут! (Альтернатива. Не имеет смысла, так как есть вариант 1).
Судя по заявлению Сбера в официальной телеге — будут работать только для онлайн-оплаты. На кассе при оплате смартфоном — работать не будут. graforвариант 3 для пользователей смартфонов Samsung:
карта МИР и сервис Samsung Pay (Альтернатива. Не имеет смысла, так как есть вариант 1).вариант 4 для пользователей смартфонов Honor/Huawei:
Вы можете использовать мобильный кошелек Huawei Pay (тема на 4PDA
). Поддерживаются только карты UnionPay. Работает с банками:
Альтернативный вариант
Список поддерживаемых банков
· Газпромбанк
· Банк Солидарность
· Россельхозбанк
· Восточный Банк
· Солидарность Банк
: оплата по QR коду из приложения Вашего Банка
Для пользователей iPhone
Вопросы ОС Android
Вопрос: Не могу зайти в приложение МирПей дальше выбора аккаунта....
Ответ: У меня такое было из за того что время неправильно стояло, и возможно сейчас очень большая нагрузка поэтому и не даёт войти Montifly
Вопрос: Как переключить смартфон Android с Google Pay и других на SberPay и других, чтобы не потерять оплату по NFC
Ответ: подробная инструкция
Вопрос: Нет звукового оповещения об успешной оплате в MirPay при закрытом приложении, хотя в настройках включено.
Ответ: Приложению необходимо дать все разрешения и отключить закрытие в фоне. Подробнее в темах Ваших смартфонов Andrea69
Вопрос: Как добавить дисконтные и скидочные карты магазинов в кошелек MirPay?
Ответ: Такой функционал в приложении не реализован. Советуем использовать Stocard - карты клиентов
или любое другое подобное приложение по вашему усмотрению.
Вопрос: Как оплатить приложения в Play Маркет?
Ответ: Google ограничил доступ к платным приложениям и подпискам в России Источник, читать подробнееРекомендуется установить приложение App&Game 4PDA
И использовать поиск зарубежных приложений на 4PDA
Вопрос: Как настроить MirPay на Pixel3A (Android 12)?
Ответ: Инструкция в посте iri3103
(благодарности за наполнение и актуальность раздела Kyogre
)Apple с 24 марта запретила загрузку новых карт «Мир» в сервис Apple Pay, уже загруженные карты тоже перестанут работать! (Upd 06.07: есть решение)
Для справки:
Apple карты МИР добавила только в прошлом году, хотя сама система Apple Pay работает в России с 2016.
Абсолютно ничего, в т.ч. законодательно, не мешает ей отключить МИР от своего сервиса. Так как первый запрос в цепочке проведения транзакции идёт на их сервер, который дальше отправляет его в НСПК. rijxВариант 1:
МИР + Apple Pay (Обсуждение
): как восстановить работоспособность
(Добавить карту МИР в Apple Pay возможно только на iOS не ниже 14.5!)Вариант 2:
Приложение СБПэй App Store
/ тема на 4pda
на устройствах с джейлбрейком приложение будет вылетать при запуске, если вы не скроете джейлбрейк от этого приложения через твик Shadow. Сделать скрытие вы можете по аналогии с инструкцией для Сбера: https://telegra.ph/Sberbank-i-dzhejlbrejk-02-27Вариант 3:
оплата по QR коду из приложения Вашего Банка
Вопросы iOS
вопрос: Ошибка "Не удалось добавить карту" при добавлении карты МИР в Apple Pay?
Ответ: Инструкция по решению проблемы доступна по ссылке Kyogre
вопрос: карты UnionPay добавляются в Apple Wallet?
Ответ: Нет. Union pay в Apple Pay поддерживается только в Китае rijx
вопрос: Какие карты МИР заблокировала Apple?
Ответ: Apple Pay заблокировала карты МИР банков, попавших под санкции:
банки Группы ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк, Открытие не будут работать в Apple Pay
Оплата часами Samsung и картами МИР
Можно удалить (не у всех) 2мя способами:
1. найти в списке установленных приложений.
2. зайти на страницу приложения Play Маркет, и там удалить: https://play.google.co…roid.apps.walletnfcrel
Устанавливайте приложение МИР Pay: https://play.google.co…ails?id=ru.nspk.mirpay Источники: сайт РБК, Вести, ЦБ РФ
Сообщение отредактировал Pro_Alexander - 31.03.23, 01:59
Причина редактирования: Правки