Montifly @ 08.03.22, 10:33 А также можно выпустить мир карту и добавить в мир pay(для андроид) или apple pay



Добавлено 08.03.2022, 16:22:

Montifly @ 08.03.22, 10:33 Мир будет работать в любом кошельке, который поддерживает мир карты.



1. Программных ограничений для добавления карт МИР в Apple Pay не заявлено? Карты можно добавить как и раньше?2. Правильно я понимаю, для пользователей iPhone этот вариант (добавить карту мир в Apple Pay) - единственный вариант бесконтактной оплаты в магазинах?Какой кошелек для карт МИР Вы рекомендуете и почему? Я так понимаю, выбор есть только на OC Android. Верно?Можете написать по тем, что пробовали опыт сравнения?Возможно другие пользователи добавят.В теории, я предполагаю, что Google может программно отключить или ограничить привязку карт МИР к Google Pay, и сейчас нужно ориентировать граждан на кошелек МИР Pay!Давайте обсудим это и придём к выводу вместе