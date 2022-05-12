На сегодняшний день дела обстоят такие, слитых бэкапов и сервисных прошивок нет. Рута и способов получения его нет. Есть возможность войти в стоковое рекавери и сервисное(инженерное) меню оболочки ГУ. По ADB не в курсе кто то проблвал или нет подключаться, (нужно попробовать). Сервисы гугл полноценно не встают, соответственно множество приложений связанные с сервисами гугл не работают, так же нет возможности добавить аккаут гугла.
Работают сторонние Лаунчереы, но не возможности убрать области на экране которые вшиты в оболочку ГУ, из проверенных более менее нормально функционирующих не "Машинных" лаунчеров это Smart Launcher, Nova Launcher, и так же "Машинные" лаунчеры это CarLauncher и CarWebGuru Launcher.
Есть возможность установки сторонних приложений (x86, x86_64 архитектуры), не требующих сервисов Гугл. Нормально функционируют приложения Яндекса.
Про макродройд и другие фишки которые уже реализованы прошу авторов или неравнодушных людей:) инфу добавить.
Такая обобщенная инфа пока. Пишу с телефона, прошу не пинать)Добавлено 12.05.2022, 22:34:
Banzay23ru @ 12.05.22, 22:18
гайды, ссылки на проги будем добавлять?
Обязательно. Нополним потихоньку. Прошу всех подключаться.