

Harman Gwmv2 - Обсуждение | [Haval Jolion][Головное устройство][Android]



● sercarᵥ Профиль

Друзья 4PDA

Реп: (

Реп: ( 20

Работают сторонние Лаунчереы, но не возможности убрать области на экране которые вшиты в оболочку ГУ, из проверенных более менее нормально функционирующих не "Машинных" лаунчеров это Smart Launcher, Nova Launcher, и так же "Машинные" лаунчеры это CarLauncher и CarWebGuru Launcher.

Есть возможность установки сторонних приложений (x86, x86_64 архитектуры), не требующих сервисов Гугл. Нормально функционируют приложения Яндекса.

Про макродройд и другие фишки которые уже реализованы прошу авторов или неравнодушных людей:) инфу добавить.

Такая обобщенная инфа пока. Пишу с телефона, прошу не пинать)



Добавлено 12.05.2022, 22:34:



Banzay23ru @ 12.05.22, 22:18 гайды, ссылки на проги будем добавлять?



Обязательно. Нополним потихоньку. Прошу всех подключаться. На сегодняшний день дела обстоят такие, слитых бэкапов и сервисных прошивок нет. Рута и способов получения его нет. Есть возможность войти в стоковое рекавери и сервисное(инженерное) меню оболочки ГУ. По ADB не в курсе кто то проблвал или нет подключаться, (нужно попробовать). Сервисы гугл полноценно не встают, соответственно множество приложений связанные с сервисами гугл не работают, так же нет возможности добавить аккаут гугла.Работают сторонние Лаунчереы, но не возможности убрать области на экране которые вшиты в оболочку ГУ, из проверенных более менее нормально функционирующих не "Машинных" лаунчеров это Smart Launcher, Nova Launcher, и так же "Машинные" лаунчеры это CarLauncher и CarWebGuru Launcher.Есть возможность установки сторонних приложений (x86, x86_64 архитектуры), не требующих сервисов Гугл. Нормально функционируют приложения Яндекса.Про макродройд и другие фишки которые уже реализованы прошу авторов или неравнодушных людей:) инфу добавить.Такая обобщенная инфа пока. Пишу с телефона, прошу не пинать)Обязательно. Нополним потихоньку. Прошу всех подключаться.



● мишган123ᵥ Профиль

Друзья 4PDA

Реп: (

Реп: ( 6 Всем привет. Много информации на сайте Драйв2 в разделе хавал/джолион. Можно почитать в бортовиках владельцев)



● ilya69ᵥ Профиль

Друзья 4PDA

Реп: (

Реп: ( 2 Предлагаю накидать совместимые с ГУ версии приложений в шапку.



● sercarᵥ Профиль

Друзья 4PDA

Реп: (

Реп: ( 20 ilya69 @ 15.05.22, 17:22 Предлагаю накидать совместимые с ГУ версии приложений в шапку.



Кидайте прям сообщениями или ссылками. Я в шапку добавлю. Кидайте прям сообщениями или ссылками. Я в шапку добавлю.



● kekc_0995ᵥ Профиль

Пользователи

Реп: (

Реп: ( 0 Кто нибудь пробовал поменять стандартные обои на свои?

При попытке подключиться к ГУ через ноутбук устройство не отображается, уведомлений о подключения устройства так же не было.



● sercarᵥ Профиль

Друзья 4PDA

Реп: (

Реп: ( 20 kekc_0995 @ 5.07.22, 16:10 Кто нибудь пробовал поменять стандартные обои на свои?



У меня стоит Nova лаунчер. Обои меняются легко. У меня стоит Nova лаунчер. Обои меняются легко.



● [email protected] ᵥ Профиль

Пользователи

Реп: (

Реп: ( 0 Кто продвинут, скажите такая проблема: телеон (POCO m4 pro 5G) коннектится по Bluetooth к устройству без проблем, музыка играет, все ок. Но во время звонка (неважно во время голосового звонка по месенджеру или по обычной сотовой связи) разговор обрывается. При этом фиксированного времени обрыва нет: может через минуту после начала разговора оборваться, может и через 5 минут. При этом телефон остается подключенным к голове, но после обрыва связи собеседник в трубке, а не на громкой.



● kiwikiᵥ Профиль

Пользователи

Реп: (

Реп: ( 0





Но надо сказать работает "зачипись" :)))) ноьвсе же хотелось бы немного приложений, и симку поменять 100мб в месяц подареные автопроизводителем такое себе:)))



Есть у кого мысли куда копать?))) может откатить до старой версии)





Кстати с трубками Хонор и Хуавей все работает как часики, включая АндрАвто.



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Сообщение отредактировал kiwiki - 17.08.22, 11:51 Всем привет, на ранних версиях этого ГУ была возможность зайти в настройки Андрюшки и поставить немного стороннего софта. Новые ГУ 22года имеют свежую прошивку...В настройки попасть не представляется возможным :( В инженерном меню отсуствует пункт Settings в Дебаге :(Но надо сказать работает "зачипись" :)))) ноьвсе же хотелось бы немного приложений, и симку поменять 100мб в месяц подареные автопроизводителем такое себе:)))Есть у кого мысли куда копать?))) может откатить до старой версии)Кстати с трубками Хонор и Хуавей все работает как часики, включая АндрАвто.



● stexerᵥ Профиль

Активные пользователи

Реп: (

Реп: ( 1 sercar @ 12.05.22, 22:32 На сегодняшний день дела обстоят такие, слитых бэкапов и сервисных прошивок нет. Рута и способов получения его нет. Есть возможность войти в стоковое рекавери и сервисное(инженерное) меню оболочки ГУ. По ADB не в курсе кто то проблвал или нет подключаться, (нужно попробовать). Сервисы гугл полноценно не встают, соответственно множество приложений связанные с сервисами гугл не работают, так же нет возможности добавить аккаут гугла.

Работают сторонние Лаунчереы, но не возможности убрать области на экране которые вшиты в оболочку ГУ, из проверенных более менее нормально функционирующих не "Машинных" лаунчеров это Smart Launcher, Nova Launcher, и так же "Машинные" лаунчеры это CarLauncher и CarWebGuru Launcher.

Есть возможность установки сторонних приложений (x86, x86_64 архитектуры), не требующих сервисов Гугл. Нормально функционируют приложения Яндекса.

Про макродройд и другие фишки которые уже реализованы прошу авторов или неравнодушных людей:) инфу добавить.

Такая обобщенная инфа пока. Пишу с телефона, прошу не пинать)



С мая месяца ничего не изменилось? Приложения на весь экран по прежнему нельзя развернуть? С мая месяца ничего не изменилось? Приложения на весь экран по прежнему нельзя развернуть?



● aleks.rosᵥ Профиль

Друзья 4PDA

Реп: (

Реп: ( 106 kiwiki @ 17.08.22, 11:50 Новые ГУ 22года имеют свежую прошивку...В настройки попасть не представляется возможным :( В инженерном меню отсуствует пункт Settings в Дебаге :(

Выпуск июнь этого года - всё есть Выпуск июнь этого года - всё есть



● sercarᵥ Профиль

Друзья 4PDA

Реп: (

Реп: ( 20 stexer, Нет, как убрать боковое пространство еще нет решения. , Нет, как убрать боковое пространство еще нет решения.



● sercarᵥ Профиль

Друзья 4PDA

Реп: (

Реп: ( 20





Добавил в шапку официальную прошивку R6.2. Знающих и неравнодушных прошу присоединятся к вскрытию. В данный момент пытаюсь распаковать .bin файл прошивки средствами mstar-bin-tool , ловлю ошибку (см. спойлер). Питон последней версии, в чем затык понять не могу. После распаковки станут доступны собственно файлы образов составляющие прошивку: рекавери, ядро, образ системного раздел и т.д.. Потом уже можно будет думать и двигаться дальше.



● Гришин Ильяᵥ Профиль

Друзья 4PDA

Реп: (

Реп: ( 82 Комбинация Haval Jolion и телефон Realme GT ME - не могу установить соединение по bluetooth между телефоном и ГУ таким образом, чтобы с экрана ГУ можно было зайти в раздел "Сообщения" на телефоне - на экране ГУ появляется надпись вроде "убедитесь что bluetooth предоставлен доступ к sms". С одной стороны, на телефоне такой доступ предоставлен в системных настройках. Но почему-то при соединении телефона с ГУ на телефоне не появляется запрос на предоставление доступа к sms. На предыдущем телефоне (Honor 10) при подключении такой запрос появлялся, я мог заходить в раздел Сообщения.

Кто-нибудь может помочь исправить ситуацию?



● alexgtiᵥ Профиль

Пользователи

Реп: (

Реп: ( 0 Не актуально ) Это сделано было давно, но особо ничего не дало, нужны знающие люди, чтобы ковырять дальше.

Есть еще один момент, это не совсем прошивка, а OTA обнова, подозреваю, что в ней нет части файлов, т.к. она по сути накопительная.

PS: Это я с тобой сегодня в телеге переписывался по поводу распаковки.



● Rus_LAN31ᵥ Профиль

Пользователи

Реп: (

Реп: ( 0 русторе если поставить через апк-файл. Дает доступ к установке многих приложений полезных. Я.Навигатор в том числе



Добавлено 13.09.2022, 15:28:



Есть у кого мануал на сервисное меню?



● мишган123ᵥ Профиль

Друзья 4PDA

Реп: (

Реп: ( 6 Rus_LAN31, Какой именно мануал? Как включить его или что в нем можно посмотреть? , Какой именно мануал? Как включить его или что в нем можно посмотреть?



● chager77ᵥ Профиль

Активные пользователи

Реп: (

Реп: ( 2 Кидайте прям сообщениями или ссылками. Я в шапку добавлю.



:) Holla!

Пользую Haval Jolion c ноября 2021 года.

У меня в ГУ стоят "спартанские" программы (ничего лишнего):

- блокирует по средствам макросов трафик E-sim на другие приложения, кроме того, что надо для MyHaval (в телефоне)...

- дабы устанавливать и обновлять следующие приложения скопом...

- для привязки яндексовских сервисов к аккаунту (подписке)... особенно в Я.Н не мог ввести логин без него (как ни странно бы это звучало)

- ну... типа вдруг не буду знать куда ехать...)))

- для фона...

- от "камерного сглаза"...)))



Прикрепленные изображения :) Holla!Пользую Haval Jolion c ноября 2021 года.У меня в ГУ стоят "спартанские" программы (ничего лишнего): MacroDroid - блокирует по средствам макросов трафик E-sim на другие приложения, кроме того, что надо для MyHaval (в телефоне)... RuStore - дабы устанавливать и обновлять следующие приложения скопом... Яндекс Браузер - для привязки яндексовских сервисов к аккаунту (подписке)... особенно в Я.Н не мог ввести логин без него (как ни странно бы это звучало) Яндекс Навигатор - ну... типа вдруг не буду знать куда ехать...))) Яндекс Музыка - для фона... Стрелка - от "камерного сглаза"...)))