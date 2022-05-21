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    • wifiFTPserver | Программа для передачи файлов по FTP протоколу через Wi-Fi соединение.
    21.05.22, 19:33 | #1
    Идите Лесом


    Реп: (2852)
    wifiFTPserver
    Версия: 1.0

    Последнее обновление программы в шапке: 21.05.2022

    Прикрепленное изображение

    Скриншоты
    Прикрепленное изображение
    Прикрепленное изображение



    Краткое описание:
    Легковесный настраиваемый FTP-сервер для Android OS.

    Описание:
    Основная задача - создание FTP-сервера на мобильном устройстве для обмена данными с ПК или любыми другими устройствами, находящимися в одной Wi-Fi сети.
    Программа имеет очень скромный размер и базовые настройки сервера:
    *Выбор директории
    *Выбор порта
    *Настройка логина/пароля
    *Включение/отключение анонимного пользователя
    Используется foreground service, удерживающий сервер активным, Wi-Fi и Wake Lock.


    Требуется Android: 5.0 и выше
    Русский интерфейс: Да

    Разработчик: Идите Лесом
    Имя пакета: wifi.ftp


    Скачать:
    Версия: 1.1 Обновление от 31/05/2022
    Версия: 1.0 Прикрепленный файлwifiFTPserver_1.0.apk ( 307.15 КБ )


    Прошлые версии



    Сообщение отредактировал Идите Лесом - 31.05.22, 12:02
    Причина редактирования: Новая версия 1.1
    21.05.22, 23:05 | #2
    toreton


    Реп: (795)
    * Идите Лесом, и сразу хотелки:
    - добавить тайл в шторку
    - добавить root и возможность дать доступ к корню файловой системы
    21.05.22, 23:09 | #3
    Идите Лесом


    Реп: (2852)
    * toreton
    Готовым тестить идут на встречу :) .
    Если найду время - попробую. Время, к сожалению, ограниченный ресурс.
    23.05.22, 08:13 | #4
    eXense


    Реп: (1278)
    * Идите Лесом, выбор каталога системный не позволяет даже выбрать корень sdcard на дроиде 12, только каталоги, в пример могу привести primitive FTPd или material files (оба open source) где я могу даже системный корневой каталог указать, но разумеется это с рутом.

    к слову это не критично для возможности поднять ftp без рута))

    еще не может работать при раздаче интернета с смартфона

    Сообщение отредактировал eXense - 23.05.22, 08:23
    23.05.22, 11:57 | #5
    Идите Лесом


    Реп: (2852)
    * toreton
    Посмотрел реализации root FTP там-сям...
    Сказать, что не порадовали они, будет мало. Полуживые, медлительные и т.д.. Решил сделать свою "полуживую" реализацию через busybox. Т.к. сервер управляется нативным кодом - скорость впечатляющая.
    *Должен быть установлен busybox модулем Magisk или системно (как прошивка позволяет). Рекомендуется сборка от osm0sis (она же используется в Magisk от недавна).
    **После тестов не вижу причин менять принцип расшаривания FTP через root. Натив рулит. Может пару моментов сглажу... Всё.

    Прикрепленный файлwifiFTPserver_1.1_debug.apk ( 309.69 КБ )


    Добавлено 23.05.2022, 12:02:

    eXense @ 23.05.22, 8:13 *
    на дроиде 12

    Т.к. я не стремлюсь выполнять план гугла по установке их недоОС (Android 10+) - не имею возможности отладить. Код пишу "навскидку" и, в основном, он работает как надо даже на 12-ке.
    Подобных прог вагон и пара тележек - есть из чего выбрать. Мне не одна из них не зашла на 100% и... пальчики устремились :D .
    Леплю то, что мне удобно. Замечания принимаю, но не всё буду учитывать.

    Сообщение отредактировал Идите Лесом - 23.05.22, 12:20
    Причина редактирования: Поправил закрытие root сервера по событию onDestroy
    23.05.22, 19:07 | #6
    toreton


    Реп: (795)
    * Идите Лесом,
    Поставил версию 1.1.. доступ в корень вроде есть, но из замеченого проблемного:
    - логин и пароль заданые в проге почему то тотал командер на винде не принимает, только через anonymous зашел
    - руский шрифт названий папок и файлов - крякозябры

    :thank_you:
    31.05.22, 11:59 | #7
    Идите Лесом


    Реп: (2852)
    Тип: Новая версия
    Версия: 1.1
    Краткое описание: Обновление от 31/05/2022
    Изменения:
    *Добавлена адаптивная иконка.
    *Более осознанно подбирается IP хоста.
    *Добавлена (и скрыта по умолчанию) возможность создать root сервер при помощи busybox.

    Прикрепленный файлwifiFTPserver_1.1_release.apk ( 310.27 КБ )
    31.05.22, 21:18 | #8
    wokak


    Реп: (68)
    toreton @ 23.05.22, 20:07 *
    только через anonymous зашел

    Аналогичную проблему заметил. Только у меня ещё версия 1.0.
    После Тотала попробовал через Файлзиллу, та же фигня.
    31.05.22, 22:19 | #9
    Идите Лесом


    Реп: (2852)
    * wokak
    Настройки логина/пароля игнорируются, если включен доступ анонимному пользователю. Ну, типа, зачем пароли тыкать, если разрешено кому-угодно? После отключения анонимуса в настройках (ползунок на ноль) начинает использоваться заданный логин.
    *Вот в плане информирования на главном экране - да. Не очевидно. Нужно будет поправить...

    Сообщение отредактировал Идите Лесом - 31.05.22, 22:21
    31.05.22, 22:29 | #10
    caspinus


    Реп: (12)
    А чего ему надо?
    Команда: USER wftp
    Ответ: 331 User name okay, need password for wftp.
    Команда: PASS ****
    Ответ: 530 Authentication failed.
    Ошибка: Критическая ошибка: Невозможно подключиться к серверу
    31.05.22, 22:42 | #11
    Идите Лесом


    Реп: (2852)
    * caspinus
    Пароль надо. Не знаю чавой у всех с ним не получается... Коннектился и с Windows 10 тупо через проводник, и по FTP Rush, и с другого телефона по Файловый Менеджер+, Open FTP Client...
    Везде всё работает.
    04.06.22, 10:11 | #12
    caspinus


    Реп: (12)
    Идите Лесом @ 01.06.22, 00:42 *
    Пароль надо. Не знаю чавой у всех с ним не получается.


    Пароль тот что по умолчанию предложен, менять не пробовал, не поможет наверно
    20.06.22, 18:38 | #13
    KangarooKitten


    Реп: (2)
    Идите Лесом @ 01.06.22, 00:42 *
    Пароль надо. Не знаю чавой у всех с ним не получается...

    Видимо потому что по умолчанию включен анонимный доступ, который запрещает логин:
    сurl ftp://wftp:wftp@192.168.1.45:3721/
    == Info: Trying 192.168.1.45:3721...
    == Info: Connected to 192.168.1.45 (192.168.1.45) port 3721 (#0)
    <= Recv header, 33 bytes (0x21)
    0000: 32 32 30 20 53 65 72 76 69 63 65 20 72 65 61 64 220 Service read
    0010: 79 20 66 6f 72 20 6e 65 77 20 75 73 65 72 2e 0d y for new user..
    0020: 0a .
    => Send header, 11 bytes (0xb)
    0000: 55 53 45 52 20 77 66 74 70 0d 0a USER wftp..
    <= Recv header, 45 bytes (0x2d)
    0000: 33 33 31 20 55 73 65 72 20 6e 61 6d 65 20 6f 6b 331 User name ok
    0010: 61 79 2c 20 6e 65 65 64 20 70 61 73 73 77 6f 72 ay, need passwor
    0020: 64 20 66 6f 72 20 77 66 74 70 2e 0d 0a d for wftp...
    => Send header, 11 bytes (0xb)
    0000: 50 41 53 53 20 77 66 74 70 0d 0a PASS wftp..
    <= Recv header, 28 bytes (0x1c)
    0000: 35 33 30 20 41 75 74 68 65 6e 74 69 63 61 74 69 530 Authenticati
    0010: 6f 6e 20 66 61 69 6c 65 64 2e 0d 0a on failed...
    == Info: Access denied: 530
    == Info: Closing connection 0


    При вводе порта зачем-то показывает полную клавиатуру вместо цифровой.

    Нужен какой-то лог, чтоб видеть попытки доступа: если их нет, то смотреть файервол или еще что.

    Сообщение отредактировал KangarooKitten - 20.06.22, 18:39
    17.08.22, 13:10 | #14
    Spakainz


    Реп: (141)
    Установили эту программу, работает но скорость передачи файлов низкая, файл 14мб передал 20 сек примерно. Вифи сигнал хороший, роутер рядом..
    22.07.23, 14:36 | #15
    vladsteklov


    Реп: (2)
    Такой вопрос, если Интернета нет, а два устройства в одной wi-fi сети, то ftp-передача файлов не работает?..
    22.07.23, 20:06 | #16
    Идите Лесом


    Реп: (2852)
    * vladsteklov
    Проект заброшен.
    Если и буду делать какое-то подобие - однозначно с нуля (другое приложение).



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