wifiFTPserver

Сообщение отредактировал eXense - 23.05.22, 08:23

выбор каталога системный не позволяет даже выбрать корень sdcard на дроиде 12, только каталоги, в пример могу привести primitive FTPd или material files (оба open source) где я могу даже системный корневой каталог указать, но разумеется это с рутом.к слову это не критично для возможности поднять ftp без рута))еще не может работать при раздаче интернета с смартфона