toreton
Посмотрел реализации root FTP там-сям...
Сказать, что не порадовали они, будет мало. Полуживые, медлительные и т.д.. Решил сделать свою "полуживую" реализацию через busybox. Т.к. сервер управляется нативным кодом - скорость впечатляющая.
*Должен быть установлен busybox модулем Magisk или системно (как прошивка позволяет). Рекомендуется сборка от osm0sis (она же используется в Magisk от недавна).
**После тестов не вижу причин менять принцип расшаривания FTP через root. Натив рулит. Может пару моментов сглажу... Всё.wifiFTPserver_1.1_debug.apk
( 309.69 КБ )Добавлено 23.05.2022, 12:02:
eXense @ 23.05.22, 8:13
на дроиде 12
Т.к. я не стремлюсь выполнять план гугла по установке их недоОС (Android 10+) - не имею возможности отладить. Код пишу "навскидку" и, в основном, он работает как надо даже на 12-ке.
Подобных прог вагон и пара тележек - есть из чего выбрать. Мне не одна из них не зашла на 100% и... пальчики устремились :D .
Леплю то, что мне удобно. Замечания принимаю, но не всё буду учитывать.Сообщение отредактировал Идите Лесом - 23.05.22, 12:20
Причина редактирования: Поправил закрытие root сервера по событию onDestroy