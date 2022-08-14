Capricom @ 15.10.22, 08:31
...После скачивания начинается видимо преобразование которое начинает забивать память до упора (40 ГБт смог заполнить. Есть у кого-нибудь инструкция по скачиванию аудио с Рутуба этим приложением?
Повнимательнее со ссылками будьте, по всей видимости вы указали приложению ссылку на канал, в таком случае у вас могла пойти загрузка всех видео с канала.
Ссылки на видео Рутуба имеют вид "https://rutube.ru/video/%id_video%/
"
Преобразование безусловно необходимо, поскольку рутуб по задумке "гениев" хранит контент целиком (видео+аудио в одном потоке), в случае с тем же Ютубом приложение преобразовывает в аудио почти мгновенно.
Стандартный функционал загрузки аудио подходит больше для зарубежных видеохостингов, тогда как для скачивания с rutube.ru годится следующий вариант.
По порядку, вам необходимо создать свой шаблон (Настройки > Загрузки > Продвинутые настройки > Шаблон настроек > Новый шаблон
), предположим с заголовком "Rutube-audio" и с таким содержимым "--no-mtime -f b -x" (без кавычек).
Перед загрузкой аудио с рутуба нажимая кнопку скачать выбираете "своя команда
" в Параметрах перед запуском > Продвинутые настройки
, чуть ниже будет пункт "выбор шаблона
" и отмечаете тот самый "Rutube-audio".
Начнётя загрузка видео, по окончании загрузки будет преобразование в аудио Apple Lossless с расширением .m4a, а исходное видео удалится.Сообщение отредактировал igoreon - 15.10.22, 15:43