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    • Seal | Программа для загрузки аудио/видеоконтента из сети Интернет
    14.08.22, 18:16 | #1
    _deezer_


    Реп: (389)
    Seal
    Версия: 1.11.0

    Последнее обновление программы в шапке: 19.11.2023

    arkTube » | dvd » | PowerTube » | Seal | YTDLnis »


    Прикрепленное изображение

    Скриншоты
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    Прикрепленное изображение
    Прикрепленное изображение
    Прикрепленное изображение
    Прикрепленное изображение
    Прикрепленное изображение

    Краткое описание:
    Программа для загрузки аудио- и видеоконтента с интернет-ресурсов.

    F.A.Q.

    Описание
    1. Загружайте аудио- / видеоконтент более чем c 1000 сайтов, которые поддерживают yt-dlp.
    2. Дизайн - Material You с динамической цветовой темой и адаптивной иконкой.
    3. Скачивайте плейлисты с контентом в один клик.
    4. Добавляйте субтитры в скачанные видео.
    5. Применяйте кастомные команды (правила) yt-dlp для загрузки контента.
    6. Используйте встроенный протокол aria2c для загрузки контента.
    7. Исходный код открыт и доступен для скачивания на странице приложения в GitHub.
    8. Сохраняйте загружаемые файлы как во внутренней памяти устройства, так и на внешних накопителях.
    Инструкции
    1. Пояснения к применению Правил (на английском).
    2. Интеграция Seal (и не только) в YouTube Revanced.
    3. Скачивание видео со звуком с RuTube в формате .m4a
    4. Шаблон скачивания аудио в VK
    Примечания к использованию Seal
    1. Примечания от wylde - №1, №2, №3

    Требуется Android: 5.0
    Русский интерфейс: Да
    Свободная лицензия:
    Прикрепленное изображение
    Разработчик: junkfood
    Имя пакета: com.junkfood.seal

    GitHub | F-Droid

    Скачать:
    Версия: 1.11.0 Seal (Пост Number one' #126328926)

    Beta-версии:

    Прошлые версии
    1.x.x
    1. Версия: 1.10.0 Seal (Пост _deezer_ #124717079)
    2. Версия: 1.9.2 Seal (Пост _deezer_ #122457941)
    3. Версия: 1.9.1 Seal (Пост Number one' #122113498)
    4. Версия: 1.9.0 Seal (Пост _deezer_ #121441132)
    5. Версия: 1.8.3 Seal (Пост _deezer_ #122125836)
    6. Версия: 1.8.2 Seal (Пост Number one' #120744677)
    7. Версия: 1.8.1 Seal (Пост Number one' #120508630)
    8. Версия: 1.8.0 Seal (Пост Number one' #120452217)
    9. Версия: 1.7.3 Seal (Пост Number one' #120018047)
    10. Версия: 1.7.2 Seal (Пост _deezer_ #119899586)
    11. Версия: 1.7.1 Seal (Пост _deezer_ #119872690)
    12. Версия: 1.7.0 Seal (Пост Number one' #119770873)
    13. Версия: 1.6.1 Seal (Пост _deezer_ #119131684)
    14. Версия: 1.6.0 Seal (Пост _deezer_ #119029787)
    15. Версия: 1.5.0 Seal (Пост _deezer_ #118488748)
    16. Версия: 1.4.0 Seal (Пост _deezer_ #118265947)
    17. Версия: 1.3.5 Seal (Пост _deezer_ #117919376)
    18. Версия: 1.3.4 Seal (Пост _deezer_ #117865590)
    19. Версия: 1.3.3 Seal (Пост _deezer_ #117768032)
    20. Версия: 1.3.2 Seal (Пост _deezer_ #117536940)
    21. Версия: 1.3.1 Seal (Пост _deezer_ #117453270)
    22. Версия: 1.3.0 Seal (Пост _deezer_ #117420885)
    23. Версия: 1.2.1 Seal (Пост _deezer_ #117768032)
    24. Версия: 1.2.0 Seal (Пост _deezer_ #117230632)
    25. Версия: 1.1.0 Seal (Пост _deezer_ #117009149)
    26. Версия: 1.0.5 Seal (Пост _deezer_ #116861870)
    27. Версия: 1.0.4 Seal (Пост _deezer_ #116793954)
    Модификации
    1. Версия: 1.7.2 Не добавляет ID к имени загружаемого файла (Antonbeard) - arm64-v8a

    yt-dlp


    Сообщение отредактировал _deezer_ - 21.11.23, 00:15
    15.08.22, 18:51 | #2
    _deezer_


    Реп: (389)
    Тип: Новая версия
    Версия: 1.0.4
    Описание
    1. Feature Update: Implement the operation of canceling download tasks

      Обновление функций: Добавлена возможность отменять скачивание видео.

    2. Bug Fix: App crashes under API 26 (Android 8.0)

      Исправленный баг: Вылеты приложения на более ранних версиях Android, чем 8.0 (API 26)

    3. Bug Fix: App crashes due to clipboard operation on some occasions

      Исправленный баг: Вылеты приложения во время использования буфера обмена в разных случаях.

    4. Bug Fix: Thumbnails mistakenly scanned to Downloads

    5. UI Improvement: Make ProgressBar indeterminate to indicate the state of download

      Обновление пользовательского интерфейса:
    Скачать
    Прикрепленный файлSeal-1.0.4-arm64-v8a-release.apk ( 32.83 МБ )

    Прикрепленный файлSeal-1.0.4-armeabi-v7a-release.apk ( 31.89 МБ )


    Сообщение отредактировал _deezer_ - 26.10.22, 22:37
    18.08.22, 16:35 | #3
    _deezer_


    Реп: (389)
    Тип: Новая версия
    Версия: 1.0.5
    Краткое описание: 2022-08-17, GitHub
    Описание
    What's Changed
    Easier bug reporting and feature requesting by @Marco-9456
    Update YoutubeDl-Android dependency to v0.13.3
    Bug Fix: Cancel download operation conflicts with custom command
    UI Improvement: Apply proper view padding for 3-Buttons Navigation
    UI Improvement: Add Issue & Info in About page

    Прикрепленный файлSeal-1.0.5-arm64-v8a-release.apk ( 32.93 МБ )

    Прикрепленный файлSeal-1.0.5-armeabi-v7a-release.apk ( 31.98 МБ )


    Сообщение отредактировал _deezer_ - 23.08.22, 09:24
    23.08.22, 09:29 | #4
    _deezer_


    Реп: (389)
    Тип: Beta
    Версия: 1.2.0-beta.3
    Краткое описание: GitHub
    бета.1
    2022-08-22
    1. Bug Fix: Inappropriate notification updates #134
    2. Bug Fix: App crashes when download finishes in some occasions #127
    3. Feature Update: Limit the size of video files
    4. UI Update: Preview the brand new designed download task item for the coming multitasking feature (Settings - Display)

    Прикрепленный файлSeal-1.2.0-beta.1-arm64-v8a-release.apk ( 32.98 МБ )

    Прикрепленный файлSeal-1.2.0-beta.1-armeabi-v7a-release.apk ( 32.03 МБ )
    бета.2
    2022-08-25
    1. Feature Update: Export/import command template POJOs to/from clipboard
    2. Feature Update: Multi-selecting in Downloads page
    3. Update Chinese (Traditional) translations by chiyi4488

    Прикрепленный файлSeal-1.2.0-beta.2-arm64-v8a-release.apk ( 33.08 МБ )

    Прикрепленный файлSeal-1.2.0-beta.2-armeabi-v7a-release.apk ( 32.13 МБ )
    бета.3
    2022-08-26

    1. Bug Fix: Download commands sometimes executed twice in general mode
    2. Bug Fix: Apply proper padding for 3-Button Navigation
    3. Bug Fix: App crashes when importing templates from clipboard

    Прикрепленный файлSeal-1.2.0-beta.3-arm64-v8a-release.apk ( 33.07 МБ )

    Прикрепленный файлSeal-1.2.0-beta.3-armeabi-v7a-release.apk ( 32.13 МБ )


    Сообщение отредактировал iMiKED - 27.08.22, 10:21
    Причина редактирования: Исправлен номер версии беты
    25.08.22, 10:13 | #5
    _deezer_


    Реп: (389)
    Тип: Новая версия
    Версия: 1.1.0
    Краткое описание: 2022-08-23
    Описание
    1. Bug Fix: Inappropriate notification updates
    2. Bug Fix: App crashes when download finishes in some occasions
    3. Feature Update: Limit the maximum size of video files
    4. Add Malay translations by AdamIskandarAi
    5. Add Chinese (Traditional) translations by JasonDu97535


    Прикрепленный файлSeal-1.1.0-arm64-v8a-release.apk ( 32.97 МБ )

    Прикрепленный файлSeal-1.1.0-armeabi-v7a-release.apk ( 32.02 МБ )


    Сообщение отредактировал _deezer_ - 25.08.22, 10:18
    01.09.22, 21:22 | #6
    _deezer_


    Реп: (389)
    Тип: Beta
    Версия: 1.2.0-beta.5
    Краткое описание: 2022-09-01, GitHub
    Описание
    1. Feature Update: Add aria2c support #148 (Special thanks to xibr & the maintainers of yt-dlp)
    2. Feature Update: In-app updating by OrientLegend in #172 (Thx for the idea from BobbyESP)
    3. Bug Fix: App crashes on some occasions #171
    4. UI Improvement: Add monochrome icon support for Android 13


    Прикрепленный файлSeal-1.2.0-beta.5-arm64-v8a-release.apk ( 35.47 МБ )

    Прикрепленный файлSeal-1.2.0-beta.5-armeabi-v7a-release.apk ( 34.37 МБ )


    Сообщение отредактировал _deezer_ - 01.09.22, 23:56
    04.09.22, 17:03 | #7
    _deezer_


    Реп: (389)
    Тип: Новая версия
    Версия: 1.2.0
    Краткое описание: GH, 04.09.22
    Описание
    This version comes with many feature updates and UI/UX improvements.
    Feature Updates:
    • Add aria2c support
    • Export/import command templates to/from clipboard
    • SponsorBlock integration
    • Cookies settings for downloads
    • Better compatibility for custom commands
    • Clear temp files
    Behavior Changes:
    • The default filename is reset to %(title)s [%(id)s].%(ext)s
    UI/UX Improvements:
    • Multi-selecting operation in Downloads page
    • Add monochrome icon support for Android 13
    Скачать
    Прикрепленный файлSeal-1.2.0-arm64-v8a-release.apk ( 35.48 МБ )

    Прикрепленный файлSeal-1.2.0-armeabi-v7a-release.apk ( 34.39 МБ )


    Сообщение отредактировал _deezer_ - 02.03.23, 19:02
    08.09.22, 17:42 | #8
    _deezer_


    Реп: (389)
    Тип: Новая версия
    Версия: 1.2.1
    Краткое описание: GH, 08.09.22
    Описание
    Feature Update:
    1. Download multiple URLs in custom command mode #191
    UI/UX Improvement:
    1. Add icons for switches in settings
    2. Minor UI changes to custom command mode
      Add Japanese translations by Chihiro Kaneko
    Скачать
    Прикрепленный файлSeal-1.2.1-arm64-v8a-release.apk ( 35.49 МБ )

    Прикрепленный файлSeal-1.2.1-armeabi-v7a-release.apk ( 34.39 МБ )


    Сообщение отредактировал _deezer_ - 02.03.23, 19:02
    09.09.22, 13:26 | #9
    tonick1984


    Реп: (80)
    С Яндекс музыки качает , но только первые 30сек, кто знает как это побороть? В настройках есть опция использования кэша, но как это работает я не понял.
    13.09.22, 21:44 | #10
    _deezer_


    Реп: (389)
    Тип: Новая версия
    Версия: 1.3.0
    Краткое описание: 2022-09-13, GitHub
    Описание
    What's Changed
    Bump up FFmpeg version to v5.1
    Feature Update:
    • Crop album cover to square when saving as audio #112 #182
    • Paste multiple URLs in custom command mode #191
    Bug Fix:
    • SponsorBlock "Conversion failed" error #163
    • Aria2c is not usable with "Save as audio"
    • App crashes if error occurs after switching language
    Behavior Changes:
    • Updates preferences on clicks with "Configure before download" dialog
    • Move the directory of temporary files to internal storage of the app #211
    Add Vietnamese translations by Nguyễn Hoàng Minh

    Прикрепленный файлSeal-1.3.0-arm64-v8a-release.apk ( 33.36 МБ )

    Прикрепленный файлSeal-1.3.0-armeabi-v7a-release.apk ( 32.84 МБ )


    Сообщение отредактировал _deezer_ - 13.09.22, 21:47
    15.09.22, 12:46 | #11
    _deezer_


    Реп: (389)
    Тип: Новая версия
    Версия: 1.3.1
    Краткое описание: 2022-09-15, GitHub
    Описание
    What's Changed
    Feature Update:
    • Automatically check for updates at startups
    Bug Fix:
    • App crashes with unsupported links
    UI Improvement:
    • Click to copy error report
    Скачать
    Прикрепленный файлSeal-1.3.1-arm64-v8a-release.apk ( 33.36 МБ )

    Прикрепленный файлSeal-1.3.1-armeabi-v7a-release.apk ( 32.84 МБ )


    Сообщение отредактировал _deezer_ - 26.10.22, 22:41
    19.09.22, 14:20 | #12
    _deezer_


    Реп: (389)
    Тип: Новая версия
    Версия: 1.3.2
    Краткое описание: 2022-09-19, GitHub
    Описание
    Accessibility Improvements:
    • Removing redundant semantics and optimizing components for TalkBack screen reader #237
    Bug Fix:
    • App crashes due to the status bar icon #232
    • MP4 format preference sometimes not works as expected #238
    Скачать
    1. F-Droid:
      Прикрепленный файлcom.junkfood.seal_10320.apk ( 33.36 МБ )

    2. GitHub:
      Прикрепленный файлSeal-1.3.2-arm64-v8a-release.apk ( 33.37 МБ )

      Прикрепленный файлSeal-1.3.2-armeabi-v7a-release.apk ( 32.85 МБ )


    Сообщение отредактировал _deezer_ - 15.10.22, 22:57
    02.10.22, 13:44 | #13
    _deezer_


    Реп: (389)
    Тип: Новая версия
    Версия: 1.3.3
    Краткое описание: 2022-10-02, GitHub
    Описание
    1. Private Mode: Disable thumbnail and download history #135 #257
    2. Add x86_64 and x86 support to GitHub Builds #258
    3. Add Belarusian translations by @Kekich-dev
    Скачать
    1. F-Droid:
      Прикрепленный файлcom.junkfood.seal_10330.apk ( 33.31 МБ )

    2. GitHub:
      Прикрепленный файлSeal-1.3.3-arm64-v8a-release.apk ( 33.32 МБ )

      Прикрепленный файлSeal-1.3.3-armeabi-v7a-release.apk ( 32.8 МБ )

      Прикрепленный файлSeal-1.3.3-x86_64-release.apk ( 36.36 МБ )

      Прикрепленный файлSeal-1.3.3-x86-release.apk ( 35.33 МБ )


    Сообщение отредактировал _deezer_ - 15.10.22, 22:54
    07.10.22, 13:07 | #14
    _deezer_


    Реп: (389)
    Тип: Новая версия
    Версия: 1.3.4
    Краткое описание: GH, 06.10.22
    Описание
    • Enable dynamic color for Android 12+ @mumu12641
    • Add Croatian translations by @ElizabethWega
    Скачать
    1. F-Droid
      Прикрепленный файлcom.junkfood.seal_10340.apk ( 33.33 МБ )

    2. GitHub
      Прикрепленный файлSeal-1.3.4-arm64-v8a-release.apk ( 33.34 МБ )

      Прикрепленный файлSeal-1.3.4-armeabi-v7a-release.apk ( 32.81 МБ )

      Прикрепленный файлSeal-1.3.4-x86_64-release.apk ( 36.38 МБ )

      Прикрепленный файлSeal-1.3.4-x86-release.apk ( 35.34 МБ )


    Сообщение отредактировал _deezer_ - 02.03.23, 19:03
    08.10.22, 10:02 | #15
    igoreon


    Реп: (78)
    tonick1984 @ 09.09.22, 13:26 *
    С Яндекс музыки качает , но только первые 30сек, кто знает как это побороть? В настройках есть опция использования кэша, но как это работает я не понял.

    Так происходит потому что для неавторизованных пользователей ЯМузыки есть ограничение на прослушивание первых 30 секунд трека. Зайдите в браузере ПК под своей учёткой яндекса и с помощью расширения "Get cookies.txt" сгенерируйте файл cookies.txt.
    В настройках приложения включите эту опцию (Настройки > Загрузки > Cookies) и укажите место куда этот файл на сматфон положили. Вот теперь приложение сможет скачивать песни целиком.
    09.10.22, 16:35 | #16
    tonick1984


    Реп: (80)
    igoreon @ 8.10.22, 10:02 *
    Так происходит потому что для неавторизованных пользователей ЯМузыки есть ограничение на прослушивание первых 30 секунд трека. Зайдите в браузере ПК под своей учёткой яндекса и с помощью расширения "Get cookies.txt" сгенерируйте файл cookies.txt.
    В настройках приложения включите эту опцию (Настройки > Загрузки > Cookies) и укажите место куда этот файл на сматфон положили. Вот теперь приложение сможет скачивать песни целиком.

    По этой инструкции выдаёт ошибку и совсем не качает, пробовал генерировать куки и с ya.ru и c Yandex music
    09.10.22, 22:48 | #17
    igoreon


    Реп: (78)
    tonick1984 @ 09.10.22, 16:35 *
    По этой инструкции выдаёт ошибку и совсем не качает, пробовал генерировать куки и с ya.ru и c Yandex music

    Предлагать использовать десктопный браузер всё же оказалось моей ошибкой. Скорее всего сервер ya.ru отвергает соединение с телефоном, поскольку куки принадлежат другому устройству (ПК).
    Попробуйте сгенерировать куки на самом устройстве, т.е. с телефона. На текущий момент add-on "Get cookies.txt" для андроид-девайсов поддерживается браузером Firefox, из хрома он выпилен.
    куки брать необходимо c Yandex music, как вы правильно заметили в своём ответе.
    P.S. Само собой отмечайте в настройках пункт "Cookies" когда необходимо скачать с сайта, которому эти куки принадлежат. Для YouTube и прочих сервисов это может также привести к ошибке.

    Сообщение отредактировал igoreon - 09.10.22, 23:00
    10.10.22, 14:30 | #18
    _deezer_


    Реп: (389)
    Тип: Новая версия
    Версия: 1.3.5
    Краткое описание: GH, 10.10.22
    Описание
    Feature Update:
    • Show download dialog instantly after URLs are shared #152
    • Prevent downloading with metered networks #269
    Bug Fix:
    • Unexpected behavior when opening deleted files #267
    • Rotating device causes dialogs to show up again #226
    Скачать
    Прикрепленный файлSeal-1.3.5-arm64-v8a-release.apk ( 33.34 МБ )

    Прикрепленный файлSeal-1.3.5-armeabi-v7a-release.apk ( 32.82 МБ )

    Прикрепленный файлSeal-1.3.5-x86_64-release.apk ( 36.38 МБ )

    Прикрепленный файлSeal-1.3.5-x86-release.apk ( 35.35 МБ )


    Сообщение отредактировал _deezer_ - 02.03.23, 19:04
    15.10.22, 08:31 | #19
    Capricom


    Реп: (52)
    * _deezer_, попробовал впервые это приложение для скачивания с Рутуба. Видео без проблем, а с аудио что-то не понятно. Пара раз вчера получилось, а сейчас перестало. После скачивания начинается видимо преобразование которое начинает забивать память до упора (40 ГБт смог заполнить. Есть у кого-нибудь инструкция по скачиванию аудио с Рутуба этим приложением?
    15.10.22, 15:41 | #20
    igoreon


    Реп: (78)
    Capricom @ 15.10.22, 08:31 *
    ...После скачивания начинается видимо преобразование которое начинает забивать память до упора (40 ГБт смог заполнить. Есть у кого-нибудь инструкция по скачиванию аудио с Рутуба этим приложением?

    Повнимательнее со ссылками будьте, по всей видимости вы указали приложению ссылку на канал, в таком случае у вас могла пойти загрузка всех видео с канала.
    Ссылки на видео Рутуба имеют вид "https://rutube.ru/video/%id_video%/"
    Преобразование безусловно необходимо, поскольку рутуб по задумке "гениев" хранит контент целиком (видео+аудио в одном потоке), в случае с тем же Ютубом приложение преобразовывает в аудио почти мгновенно.
    Стандартный функционал загрузки аудио подходит больше для зарубежных видеохостингов, тогда как для скачивания с rutube.ru годится следующий вариант.
    По порядку, вам необходимо создать свой шаблон (Настройки > Загрузки > Продвинутые настройки > Шаблон настроек > Новый шаблон), предположим с заголовком "Rutube-audio" и с таким содержимым "--no-mtime -f b -x" (без кавычек).
    Перед загрузкой аудио с рутуба нажимая кнопку скачать выбираете "своя команда" в Параметрах перед запуском > Продвинутые настройки, чуть ниже будет пункт "выбор шаблона" и отмечаете тот самый "Rutube-audio".
    Начнётя загрузка видео, по окончании загрузки будет преобразование в аудио Apple Lossless с расширением .m4a, а исходное видео удалится.

    Сообщение отредактировал igoreon - 15.10.22, 15:43
    15.10.22, 17:37 | #21
    igoreon


    Реп: (78)
    * Capricom, Пожалуйста. Если вам необходимо скачать аудио в MP3 с обложкой альбома (в качестве которой чаще всего выступает картинка-превью к скачиваемому видео), то дополните код такой строчкой:
    --audio-format mp3 --embed-thumbnail --convert-thumbnails png --ppa "ThumbnailsConvertor+ffmpeg_o:-c:v mjpeg -vf crop=\"'if(gt(ih,iw),iw,ih)':'if(gt(iw,ih),ih,iw)'\""

    Используйте пробел в качестве разделителя между имеющимся кодом и этим.

    Сообщение отредактировал igoreon - 15.10.22, 17:57



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