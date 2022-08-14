tonick1984 @ 09.10.22, 16:35 По этой инструкции выдаёт ошибку и совсем не качает, пробовал генерировать куки и с ya.ru и c Yandex music



Сообщение отредактировал igoreon - 09.10.22, 23:00

Предлагать использовать десктопный браузер всё же оказалось моей ошибкой. Скорее всего сервер ya.ru отвергает соединение с телефоном, поскольку куки принадлежат другому устройству (ПК).Попробуйте сгенерировать куки на самом устройстве, т.е. с телефона. На текущий момент add-on "Get cookies.txt" для андроид-девайсов поддерживается браузером Firefox, из хрома он выпилен.куки брать необходимо c Yandex music, как вы правильно заметили в своём ответе.P.S. Само собой отмечайте в настройках пункт "Cookies" когда необходимо скачать с сайта, которому эти куки принадлежат. Для YouTube и прочих сервисов это может также привести к ошибке.