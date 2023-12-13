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    • lenovo xiaoxin 520 [Android] | [Проектор][FullHD][DLP][LED]
    13.12.23, 16:48 | #121
    baltimor7771


    Реп: (0)
    Обсуждение lenovo xiaoxin 520
    Проектор
    Обсуждение »

    Характеристики
    Название бренда Lenovo.

    ПроисхождениеКитай

    Количество1.

    Brightness lumens850ANSI.

    Screen resolution1080P.

    Display technologyDLP

    Projection ratio1.2:1.

    Maximum projection size110 inches.

    Фото
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    Полезное


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    Сообщение отредактировал Silver8025 - 13.12.23, 18:01
    13.01.24, 06:50 | #122
    baltimor7771


    Реп: (0)
    * Melomoon, ))
    13.01.24, 06:52 | #123
    predator4832


    Реп: (79)
    Melomoon @ 12.01.24, 23:09 *
    Где ? Самый дешевый 29 640


    https://ozon.ru/t/Yg5Wz13

    Вот. У этого продавца я брал S5.
    13.01.24, 10:44 | #124
    Melomoon


    Реп: (0)
    predator4832 @ 13.01.24, 08:52 *
    https://ozon.ru/t/Yg5Wz13

    Вот. У этого продавца я брал S5.

    Круто, спасибо, если с зарплаты выкрою то может и куплю.

    Добавлено 13.01.2024, 10:49:

    rap_tor @ 11.01.24, 00:08 *
    У меня не особо много фотографий с 520, но вот,что есть
     # 
     12% оригинала

    4032 x 3024 (4.49 МБ)
     12% оригинала

    4032 x 3024 (4.16 МБ)
     12% оригинала

    4032 x 3024 (4.66 МБ)

    Чтото не особо на фото картинка я бы сказал, может у телефона камера не очень ?
    13.01.24, 14:54 | #125
    rap_tor


    Реп: (27)
    Melomoon @ 13.01.24, 10:44 *
    Чтото не особо на фото картинка я бы сказал, может у телефона камера не очень ?

    Снимал на Pocophon F1, у него камера просто есть :D глаз через фото не передать
    Вчера, 12:19 | #126
    Melomoon


    Реп: (0)
    Ну так стоит мне доплатить за xzimi z6x ?
    Вчера, 20:39 | #127
    predator4832


    Реп: (79)
    * Melomoon,

    Сложный вопрос. Там чип больше, 0.33, по идее должно быть лучше по картинке. А так, пусть лучше скажет тот, кто больше понимает в этом, опыта больше у кого.
    Вчера, 21:07 | #128
    кунов


    Реп: (168)
    * Melomoon, по яркости одинаковые , чип побольше это плюс, к тому же заявлен 3D, что вы искали .
    Вчера, 22:10 | #129
    Kinder2874


    Реп: (0)
    Вот видео с тремя освещениями, полная темнота, свет и в темноте с небольшой подсветкой. Темные сцены при свете ни как, а так вечерком или при закрытых шторах вполне. В кинотеатре ведь тоже смотрим без света. Проектор стоит под небольшим углом

    Прикрепленные файлы

    Прикрепленный файлIMG_1130.mov ( 190.58 МБ )


    Сообщение отредактировал Kinder2874 - Вчера, 22:12
    Вчера, 23:09 | #130
    predator4832


    Реп: (79)
    * Kinder2874, экран норм, я вот завтра буду обои подклеивать. У меня серый экран, светоотражающий, поэтому проектор прямо сзади меня стоит, но при этом легко и днём и при свете можно смотреть. Но углы обзора, крайне малы, кончено. Проектор правда другой. Для примера выложу фото и видео.

    Добавлено 14.01.2024, 23:11:

    * Kinder2874, так же просто на стене пару фото.

    Прикрепленные изображения
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    Прикрепленное изображение
    Прикрепленное изображение


    Прикрепленные файлы

    Прикрепленный файлVID_20240101_180831.mp4 ( 79.23 МБ )


    Сообщение отредактировал predator4832 - Вчера, 23:11
    Причина редактирования: Дополнил



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