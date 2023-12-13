Kinder2874
, экран норм, я вот завтра буду обои подклеивать. У меня серый экран, светоотражающий, поэтому проектор прямо сзади меня стоит, но при этом легко и днём и при свете можно смотреть. Но углы обзора, крайне малы, кончено. Проектор правда другой. Для примера выложу фото и видео.Добавлено 14.01.2024, 23:11: Kinder2874
, так же просто на стене пару фото.
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Прикрепленные файлыVID_20240101_180831.mp4
( 79.23 МБ )Сообщение отредактировал predator4832 - Вчера, 23:11
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