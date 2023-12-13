predator4832 @ 13.01.24, 08:52 https://ozon.ru/t/Yg5Wz13



Вот. У этого продавца я брал S5.

Вот. У этого продавца я брал S5.

Добавлено 13.01.2024, 10:49:

rap_tor @ 11.01.24, 00:08 У меня не особо много фотографий с 520, но вот,что есть

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12% оригинала



4032 x 3024 (4.49 МБ)

12% оригинала



4032 x 3024 (4.16 МБ)

12% оригинала



4032 x 3024 (4.66 МБ)



Круто, спасибо, если с зарплаты выкрою то может и куплю.Чтото не особо на фото картинка я бы сказал, может у телефона камера не очень ?