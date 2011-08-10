FolderSync сделает синхронизацию Ваших файлов с облачными сервисами легкой и беспроблемной.
Кроме того, можно попробовать бесплатную облегченную версию, чтобы проверить функциональность, прежде чем купить.
Следуйте за новостями в твиттере: http://twitter.com/#!/FolderSync
Полная история изменений здесь: http://www.tacit.dk/foldersync/changelog
Если у Вас есть вопросы, пожалуйста прочитайте FAQ: http://www.tacit.dk/foldersync/faq
Подробное описание:
Вы можете выбирать любую папку на карте памяти для синхронизации. Поддерживается как односторонняя, так и двусторонняя синхронизация. Поддерживается автоматическая или ручная синхронизация. Временной интервал между синхронизациями, как и другие настройки, могут быть заданы для каждого задания синхронизации отдельно.
Основные возможности:
☆ Несколько учетных записей (в полной версии)
☆ Файловый менеджер - управление файлами в облаке
☆ Поддержка шифрования на стороне клиента для Amazon S3
☆ Tasker/locale (в полной версии)
☆ Пользовательские фильтры синхронизации (в полной версии)
☆ Sync to and from you selected provider
☆ Двустороняя синхронизация (с поддержкой удаления файлов)
☆ Сохранение/восстановление настроек
☆ Изменяемый интервал синхронизации для каждого задания синхронизации
☆ Выбирается тип используемого соединения для каждого задания синхронизации
☆ Позволяет синхронизировать подпапки
☆ Скрытые файлы могут быть исключены из синхронизации
☆ Без рекламы (в полной версии)
Поддержка:
☆ Для поддержки свяжитесь с нами support@tacit.dk.
Мы постараемся решить все проблемы так быстро, как это только возможно.
Также ждем любые Ваши предложения и пожелания.
Удаление при двусторонней синхронизации:
Чтобы задействовать удаление при двусторонней синхронизации, опция “Сохранять файлы” не должна быть выбрана
Серверы FTPS/FTPES без докачки используйте на свой страх и риск, так как закачки могут прерываться.