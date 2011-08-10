FolderSync

Сообщение отредактировал contradictor - 26.01.12, 14:53

Программа , конечно очень хорошая и нужная в хозяйстве. Автор отвечает на письма быстро и по возможности исправляет недочёты. Потому , как именно я ему писал , чтоб от сделал программе службу и поднял её приоритет . Андройд убивал постоянно ручную синхронизацию у меня.Вот у меня ещё одна проблема и я хочу узнать , есть ли у кого то , что то похожее.При передаче или загрузке , пакета файлов , среднего размера. Ну допустим , музыкальный альбом. Первый трек идет быстро , второй чуть медленнее , и так скорость падает и падает . К пятому треку, она будет никакая совсем , а потом вообще встанет и будет стоять.Если же обрывать и перезапускать , то скорость будет быстрой . И мне приходится рвать соединение , чтоб задача была выполнена быстро. Иначе вообще почти наверняка она выполнена не будет совсем .Есть ли у кого похожие проблемы. И если есть просьба написать автору (англ )Так же , создатель темы : обновите пжс. версию программы. Эта версия имеет проблемы с входом в друпбокс. Если есть возможность выложите , хотя бы не ломанную версию. Попробуем взломать.