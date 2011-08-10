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    • FolderSync | Синхронизация между облаком и Android
    10.08.11, 23:15 | #1
    e202


    Реп: (991)
    FolderSync
    Версия: 4.0.3

    Последнее обновление программы в шапке: 21.10.2024

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    Краткое описание:
    Облачная синхронизация с поддержкой различных сервисов и протоколов.
    Описание:
    Музыку, фотографии другие важные файлы вы можете копировать с телефона в облако или наоборот. При этом FolderSync позволяет максимально гибко настроить Вашу синхронизацию.
    Также есть полноценный встроенный файловый менеджер, который позволяет управлять файлами как локально, так и в облаке: копировать, перемещать и удалять файлы, выгружать и загружать файлы с телефона.
    Локализовано на русский язык.

    Огромный плюс этой программы, двухсторонняя синхронизация!
    Поддерживаются следующие сервисы:
    ☆ Amazon S3 Simple Storage Service
    ☆ Box
    ☆ CloudMe (using WebDAV)
    ☆ Copy.com
    ☆ Cubby (using WebDAV)
    ☆ Digitalbucket.net (using WebDAV)
    ☆ Dropbox
    ☆ Dump Truck (using WebDAV)
    ☆ GoDaddy (using WebDAV)
    ☆ Google Docs
    ☆ Google Drive
    ☆ HiDrive (using WebDAV)
    ☆ Livedrive (using WebDAV)
    ☆ MyDrive.ch (using WebDAV)
    ☆ NetDocuments (using WebDAV)
    ☆ Skydrive
    ☆ SugarSync
    ☆ Ubuntu One
    ☆ WEB.DE (using WebDAV)
    ☆ Yandex Disk (using WebDAV)

    Поддерживаются протоколы:
    ☆ FTP
    ☆ FTPS (SSL/TLS implicit)
    ☆ FTPES (SSL/TLS explicit)
    ☆ SFTP (SSH File Transfer)
    ☆ Samba/CIFS/Windows Share
    ☆ WebDAV (HTTP/HTTPS)
    Current features:
    ☆ Multiple accounts (full version)
    ☆ File manager - manage your cloud files
    ☆ Amazon S3 Client Side Encryption support
    ☆ Tasker/locale support (full version)
    ☆ User defined sync filters (full version)
    ☆ Sync to and from you selected provider
    ☆ Two-way sync with support for deletions
    ☆ Backup/restore settings
    ☆ User specified sync interval or specific sync times
    ☆ Choose connection types for each sync item
    ☆ Support for syncing of subfolders
    ☆ Sync of hidden files can be disabled
    ☆ No ads (full version)
    FolderSync сделает синхронизацию Ваших файлов с облачными сервисами легкой и беспроблемной.

    Кроме того, можно попробовать бесплатную облегченную версию, чтобы проверить функциональность, прежде чем купить.

    Полная история изменений здесь: http://www.tacit.dk/foldersync/changelog
    Если у Вас есть вопросы, пожалуйста прочитайте FAQ: http://www.tacit.dk/foldersync/faq

    Подробное описание:
    Вы можете выбирать любую папку на карте памяти для синхронизации. Поддерживается как односторонняя, так и двусторонняя синхронизация. Поддерживается автоматическая или ручная синхронизация. Временной интервал между синхронизациями, как и другие настройки, могут быть заданы для каждого задания синхронизации отдельно.

    Основные возможности:
    ☆ Несколько учетных записей (в полной версии)
    ☆ Файловый менеджер - управление файлами в облаке
    ☆ Поддержка шифрования на стороне клиента для Amazon S3
    ☆ Tasker/locale (в полной версии)
    ☆ Пользовательские фильтры синхронизации (в полной версии)
    ☆ Sync to and from you selected provider
    ☆ Двустороняя синхронизация (с поддержкой удаления файлов)
    ☆ Сохранение/восстановление настроек
    ☆ Изменяемый интервал синхронизации для каждого задания синхронизации
    ☆ Выбирается тип используемого соединения для каждого задания синхронизации
    ☆ Позволяет синхронизировать подпапки
    ☆ Скрытые файлы могут быть исключены из синхронизации
    ☆ Без рекламы (в полной версии)

    Поддержка:
    ☆ Для поддержки свяжитесь с нами support@tacit.dk.
    Мы постараемся решить все проблемы так быстро, как это только возможно.

    Также ждем любые Ваши предложения и пожелания.


    Удаление при двусторонней синхронизации:
    Чтобы задействовать удаление при двусторонней синхронизации, опция ”Сохранять файлы” не должна быть выбрана

    Серверы FTPS/FTPES без докачки используйте на свой страх и риск, так как закачки могут прерываться.

    Полезные ссылки


    Требуется Android:
    6.0+ для 3.0.x
    5.0+ 2.9.17–2.10.x
    4.1+ до 2.9.16
    Русский интерфейс: Нет

    Разработчик: Tacit Dynamics
    Домашняя страница: http://www.tacit.dk/foldersync
    Google Play Lite: https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.tacit.android.foldersync.lite
    Google Play Full: https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.tacit.android.foldersync.full

    Скачать:
    Версия: 4.0.3 Paid (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 4.0.2 Paid (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 4.0.1 Split Paid (Number one')
    Версия: 4.0.0 (b2020100154) Split Paid (Number one')
    Версия: 4.0.0 Split Paid (Number one')

    Прошлые версии
    Версия: 3.5.18 Split Paid (Number one')
    Версия: 3.5.17 (b2020100150) Split Paid (Number one')
    Версия: 3.5.17 Paid (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 3.5.16 Paid (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 3.5.15 Paid (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 3.5.14 (b2020100144) paid by Derrin (d010)
    Версия: 3.5.14 Paid (Number one')
    Версия: 3.5.13 Paid (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 3.5.12 (b2020100142) Paid (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 3.5.12 (b2020100141) Paid (Number one')
    Версия: 3.5.11 Paid (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 3.5.10 Paid (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 3.5.9 Paid (Number one')
    Версия: 3.5.8 Paid (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 3.5.7 (b2020100136) Paid (Number one')
    Версия: 3.5.7 Paid (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 3.5.6 (build 2020100133) Paid (Number one')
    Версия: 3.5.6 Paid (Number one')
    Версия: 3.5.5 Paid (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 3.5.4 Paid (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 3.5.3 Paid (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 3.5.2 Paid (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 3.5.1 Pro by youarefinished (yurgens10)
    Версия: 3.5.1 Paid (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 3.5.0 Paid (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 3.4.8 (b2020100120) Paid (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 3.4.8 (b2020100119) Paid (Number one')
    Версия: 3.4.8 Paid (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 3.4.7 Paid (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 3.4.6 Paid (Number one')
    Версия: 3.4.5 (build 2020100115) Paid (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 3.4.5 Paid (Number one')
    Версия: 3.4.4 Paid (Number one')
    Версия: 3.4.3 (b2020100111) Paid (Number one')
    Версия: 3.4.3 Paid (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 3.4.2 Paid (Number one')
    Версия: 3.4.1 Paid (Number one')
    Версия: 3.4.0 Paid (Number one')
    Версия: 3.3.7 (build 2020100106) Paid (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 3.3.7 Paid (Number one')
    Версия: 3.3.6 Paid (Valentin🇺🇦)
    Версия: 3.3.5 Paid (Valentin🇺🇦)
    Версия: 3.3.4 Paid (Number one')
    Версия: 3.3.3 (b2020100099) Paid (Number one')
    Версия: 3.3.3 (build 2020100097) Paid (Valentin🇺🇦)
    Версия: 3.3.3 Paid (Number one')
    Версия: 3.3.2 Paid (Number one')
    Версия: 3.3.1 (build 2020100093) Paid (Number one')
    Версия: 3.3.1 Paid (Number one')
    Версия: 3.3.0 (b2020100090) Paid (Number one')
    Версия: 3.3.0 Paid (Number one')
    Версия: 3.2.10 Paid (Number one')
    Версия: 3.2.9 (b2020100087) Paid (Number one')
    Версия: 3.2.9 (b2020100086) Paid (Number one')
    Версия: 3.2.9 Paid (Number one')
    Версия: 3.2.8 Paid (Valikovrepikov)
    Версия: 3.2.7 (b2020100083) Paid (Number one')
    Версия: 3.2.6 (b2020100082) Paid (Number one')
    Версия: 3.2.6 Paid (Number one')
    Версия: 3.2.5 (build 2020100079) Paid (Number one')
    Версия: 3.2.5 Paid (Valikovrepikov)
    Версия: 3.2.4 Paid (Number one')
    Версия: 3.2.3 Paid (Valikovrepikov)
    Версия: 3.2.2 Paid (Number one')
    Версия: 3.2.1 Paid (Number one')
    Версия: 3.2.0 Paid (Number one')
    Версия: 3.1.15 Paid (Valikovrepikov)
    Версия: 3.1.14 (build 2020100069) Paid (Number one')
    Версия: 3.1.14 Paid (Number one')
    Версия: 3.1.13 Paid (Number one')
    Версия: 3.1.12 Paid (Katafrakt)
    Версия: 3.1.11 Paid (Valikovrepikov)
    Версия: 3.1.10 Paid (Katafrakt)
    Версия: 3.1.9 Paid (Katafrakt)
    Версия: 3.1.8 build 2020100061 | Paid (Katafrakt)
    Версия: 3.1.8 Paid (Katafrakt)
    Версия: 3.1.7 Paid (Katafrakt)
    Версия: 3.1.6 Paid (Katafrakt)
    Версия: 3.1.5 Paid (Katafrakt)
    Версия: 3.1.4 Paid (Katafrakt)
    Версия: 3.1.3 Paid (Valikovrepikov)
    Версия: 3.1.3 Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.1.2 Paid (Katafrakt)
    Версия: 3.1.1 build 2020100053 Paid (★drony★)
    Версия: 3.1.1 Paid (Katafrakt)
    Версия: 3.1.0 Paid (Katafrakt)
    Версия: 3.0.52 Paid (Katafrakt)
    Версия: 3.0.51 Paid (Valikovrepikov)
    Версия: 3.0.51 Paid (Number one')
    Версия: 3.0.50 Paid (Katafrakt)
    Версия: 3.0.49 Paid (Katafrakt)
    Версия: 3.0.48 Paid (Katafrakt)
    Версия: 3.0.47 Paid (Katafrakt)
    Версия: 3.0.46 Paid (Katafrakt)
    Версия: 3.0.45 Pro Paid (Number one')
    Версия: 3.0.44 Paid (Valikovrepikov)
    Версия: 3.0.43 Pro Paid (Number one')
    Версия: 3.0.42 Pro Paid (Number one')
    Версия: 3.0.41 Pro Paid (Number one')
    Версия: 3.0.40 Paid (Valikovrepikov)
    Версия: 3.0.39 Pro Paid (Number one')
    Версия: 3.0.38 Pro Paid (Number one')
    Версия: 3.0.37 Pro Paid (Number one')
    Версия: 3.0.36 Pro Paid (Number one')
    Версия: 3.0.35 Pro Paid (Ramazan Magomedov)
    Версия: 3.0.34 build 2020100027) Pro Paid (Number one')
    Версия: 3.0.34 Pro Paid (Number one')
    Версия: 3.0.33 Pro Paid (Number one')
    Версия: 3.0.32 Pro Paid (Number one')
    Версия: 3.0.31 Pro Paid (Number one')
    Версия: 3.0.30 Pro Paid (Number one')
    Версия: 3.0.29 (build 2020100020) Pro Paid (Number one')
    Версия: 3.0.29 Pro Paid (Number one')
    Версия: 3.0.27 Pro Paid (Number one')
    Версия: 3.0.26 Pro Paid (Number one')
    Версия: 3.0.25 Pro Paid (Number one')
    Версия: 3.0.24 Pro Paid (Number one')
    Версия: 3.0.23 Pro Paid (bibendum81)
    Версия: 3.0.22 Pro Paid (Number one')

    Версия: 3.0.21 (build 20200100005) Pro Paid (Number one')
    Версия: 3.0.20 Paid by Balatan (pkb7110)
    Версия: 3.0.19 Pro Paid (Number one')
    Версия: 3.0.18 (build 2020100000) Pro Paid (betmen2)Версия: 3.0.18 Pro Paid (Number one')
    Версия: 3.0.17 Pro Paid (Number one')
    Версия: 3.0.16 (build 2020090117) Pro Paid (betmen2)
    Версия: 3.0.15 Pro Paid (Number one')
    Версия: 3.0.14 (build 2020082416) Pro Paid (betmen2)
    Версия: 3.0.13 (build 2020082316) Pro Paid (Number one')
    Версия: 3.0.13 Pro Paid (Number one')
    Версия: 3.0.12 Pro Paid (Number one')
    Версия: 3.0.11 Pro Paid (Number one')
    Версия: 3.0.10 Pro Paid (Number one')
    Версия: 3.0.9 (build 2020081612) Pro Paid (Number one')
    Версия: 3.0.9 (build 2020081512) Pro Paid (Number one')
    Версия: 3.0.9 Pro Paid (Number one')
    Версия: 3.0.8 Pro Paid (Number one')
    Версия: 3.0.7 Pro Paid (Number one')
    Версия: 3.0.6 Pro Paid (betmen2)
    Версия: 3.0.5 Pro Paid (Number one')
    Версия: 3.0.4 Pro Paid (Number one')
    Версия: 3.0.3 Pro Paid (Number one')
    Версия: 3.0.2 (build 2020070820) Pro Paid (Number one')
    Версия: 3.0.2 Pro Paid by Balatan (betmen2)
    Версия: 3.0.1 Pro Paid (Number one')
    Версия: 3.0.0 (build 2020070412) Pro Paid (Number one')
    Версия: 3.0.0_b05 Pro Paid (Number one')
    Версия: 3.0.0 (build 2020062923) Pro Paid (bibendum81)
    Версия: 3.0.0 (build 2020062917) Pro Paid (Number one')
    Версия: 2.10.3 Paid Mod by Balatan (Number one')
    Версия: 2.10.3 Paid Mod by koumkouat (~Yurik-258~)
    Версия: 2.10.2 Paid Mod by Balatan (Number one')
    Версия: 2.10.1 Paid Mod by Balatan (betmen2)
    Версия: 2.10.0 (build 2020051011) Paid Mod by Balatan (Number one')
    Версия: 2.10.0 (build 178) Paid Mod by Balatan (Alex0047)
    Версия: 2.10.0 Paid build 178 (fivestarov)
    Версия: 2.9.17 (build 175) Pro Paid (Alex0047)
    Версия: 2.9.17 (build 174) Pro Paid (Alex0047)
    Версия: 2.9.17 (build 173) Pro Paid (Alex0047)
    Версия: 2.9.17 Pro Paid (Alex0047)
    версия: 2.9.16 Full FolderSync (Пост Alex0047 #73346319)
    версия: 2.9.16 Lite FolderSync (Пост And_RU #54947559)

    версия: 2.9.12 Full FolderSync (Пост Alex0047 #62712384)
    версия: 2.9.12 Full FolderSync (Пост Alex0047 #61944856)
    версия: 2.9.11 Full FolderSync (Пост Alex0047 #61851216)
    версия: 2.9.10 Full FolderSync (Пост Alex0047 #61735649)
    версия: 2.9.8 build 158 Full FolderSync (Пост Alex0047 #61013235)
    версия: 2.9.7.126 Full FolderSync (Пост Alex0047 #56199397)
    версия: 2.9.6.124 Full FolderSync (Пост Alex0047 #51236784)
    версия: 2.9.4.118 Lite FolderSync (Пост Meoweom #51116724)
    версия: 2.9.4.118 Full FolderSync (Пост Alex0047 #51118204)
    Версия:2.9.1.111 Full FolderSync (Пост Alex0047 #51042944)
    версия: 2.7.7.78 Lite https://4pda.to/forum/d…rsync_2.7.7.78_128.apk
    Версия: 2.9.2.110 Full FolderSync (Пост Alex0047 #50920396)
    версия: 2.9.0.105 Full FolderSync (Пост Alex0047 #50818008)
    Версия: 2.9.0.101 Full FolderSync (Пост Anatoliy #50078168)
    Версия: 2.9.0.99 Full FolderSync (Пост Alex0047 #49997323)
    версия: 2.9.0.98 Full FolderSync (Пост Alex0047 #49930488)
    Версия: 2.9.0.96 Full FolderSync (Пост Alex0047 #49906141)
    Версия: 2.9.0.94 Full FolderSync (Пост Alex0047 #49826321)
    Версия 2.9.0.93 Full FolderSync (Пост Alex0047 #49820099)
    Версия 2.8.5.90 Full FolderSync (Пост OutCast580 #46910471)
    Версия 2.8.4.88 Pro FolderSync (Пост Alex0047 #46894156)
    Версия 2.8.3 Pro с Маркета FolderSync (Пост #37509556)
    Версия 2.8.3.59 Pro от Balatan FolderSync (Пост drony2005 #43847400)
    Версия 2.8.2.53 Pro от Balatan FolderSync (Пост drony2005 #43665957)
    Версия 2.8.1.46 Pro FolderSync (Пост drony2005 #43590684)
    Версия 2.8.0.42 Pro FolderSync (Пост drony2005 #43562928)
    Версия 2.7.9.91 Pro FolderSync (Пост #37894251)
    Версия 2.7.6.76 Pro FolderSync (Пост #37202228)
    Версия 2.7.8 Pro с Маркета FolderSync (Пост #37509556)
    Версия 2.7.4.68 Lite Прикрепленный файлdk.tacit.android.foldersync.lite-124.apk ( 7.03 МБ )

    Версия 2.7.5.70 Full FolderSync (Пост #37176288)
    Версия 2.7.2.68 Full https://4pda.to/forum/d…olderSync_2.7.4.68.apk
    Версия 2.7.2.67 Full https://4pda.to/forum/d…rsync_2.7.3.67_123.apk
    Версия 2.7.2.66 Full FolderSync (Пост #36992524)
    Версия 2.7.1.65 Full FolderSync (Пост #36982828)
    Версия 2.7.0.56 Full FolderSync (Пост #36906226)
    Версия 2.7.0.54 Full FolderSync (Пост #36887355)
    Версия 2.6.4 Full FolderSync (Пост #34669977)
    Версия 2.6.3 Full FolderSync (Пост #30985333)
    Версия 2.6.2 Full FolderSync (Пост #30972919)
    Версия 2.6.1 Full FolderSync (Пост #30655246)
    Версия 2.6.0 Full FolderSync (Пост #30174137)
    Версия 2.5.9 Full FolderSync (Пост #29349506)
    Версия 2.5.8 Full FolderSync (Пост #29300953)
    Версия 2.5.6 Full https://4pda.to/forum/dl/post/3866060/FolderSync_2.5.6.apk
    Версия 2.5.4 Full https://4pda.to/forum/dl/post/3595575/Folder_Sync_v2.5.4.apk
    Версия 2.5.2 Full https://4pda.to/forum/dl/post/3566823/FolderSync+v2.5.2+Full.apk
    Версия 2.4.8 Full FolderSync (Пост #20195772)
    Версия 2.4.7 Full FolderSync (Пост #19533732)
    Версия 2.4.6 Full https://4pda.to/forum/dl/post/2498251/FolderSync+2.4.6+Full.apk
    Версия 2.4.5 Full FolderSync (Пост #19011603)
    Версия 2.4.4 Full FolderSync (Пост #18979112)
    Версия 2.4.3 Full https://4pda.to/forum/dl/post/2472037/foldersync_v2.4.3.apk
    Версия 2.4.2 Full https://4pda.to/forum/dl/post/2468766/FolderSync_v2.4.2.apk
    Версия 2.4.1 Full FolderSync_2.4.1.apk
    Версия 2.4.0 Full https://4pda.to/forum/dl/post/2459499/FolderSync_v2.4.0.apk
    Версия 2.3.1 Full https://4pda.to/forum/dl/post/2358436/Foldersync%2BFULL%2Bv2.3.1.apk
    Версия 2.3.0 Full FolderSync_v2.3.0.apk
    Версия 2.2.9 Full https://4pda.to/forum/dl/post/2261743/FolderSync_v2.2.9.apk
    Версия 2.2.9 Lite https://4pda.to/forum/dl/post/2261894/FolderSync_Lite_2.2.9.apk
    Версия 2.2.8 Full https://4pda.to/forum/dl/post/2206170/FolderSync+FULL+2.2.8.apk
    Версия 2.2.8 Lite https://4pda.to/forum/dl/post/2206253/FolderSync_Lite_2.2.8.apk
    Версия 2.2.7 Full https://4pda.to/forum/dl/post/2168873/foldersync_full_2.2.7.apk
    Версия 2.2.7 Lite https://4pda.to/forum/dl/post/2168486/FolderSync_2.2.7.apk
    Версия 2.2.6 Full https://4pda.to/forum/dl/post/2137768/foldersync_full_2.2.6.apk
    Версия 2.2.6 Lite https://4pda.to/forum/dl/post/2137658/FolderSync_2.2.6.apk
    Версия 2.2.5 Lite https://4pda.to/forum/dl/post/2134514/FolderSync_2.2.5.apk
    Версия 2.2.5 Full https://4pda.to/forum/dl/post/2134768/FolderSync_2.2.5_Full.apk
    Версия 2.2.4 Full https://4pda.to/forum/dl/post/2125983/foldersync_full_2.2.4.apk
    Версия 2.2.4 Lite https://4pda.to/forum/dl/post/2124294/FolderSync_2.2.4.apk
    Версия 2.2.3 Full https://4pda.to/forum/dl/post/2085530/FolderSync_v2.2.3.apk
    Версия 2.2.3 Lite https://4pda.to/forum/dl/post/2085299/FolderSync_2.2.3.apk
    Версия 2.2.2 https://4pda.to/forum/dl/post/2072828/FolderSync+2.2.2.apk
    Версия 2.2.1 https://4pda.to/forum/dl/post/2067049/FolderSync_v2.2.1.apk
    Версия 2.2.0 https://4pda.to/forum/dl/post/2066304/FolderSync_v2.2.0.apk
    Версия 2.1.9 https://4pda.to/forum/dl/post/1850071/FolderSync_2.1.9.apk
    Версия 2.1.7 https://4pda.to/forum/dl/post/1809219/FolderSync_2.1.7.apk
    Версия 2.1.5 https://4pda.to/forum/dl/post/1807494/FolderSync_v2.1.6.apk
    Версия 2.1.5 FolderSync_v2.1.5.apk
    Версия 2.1.3 https://4pda.to/forum/dl/post/1793986/FolderSync_v2.1.3.apk
    Версия 2.1.1 https://4pda.to/forum/dl/post/1778421/FolderSync_2.1.1.apk
    Версия 2.0.4 https://4pda.to/forum/dl/post/1548774/FolderSync_v2.0.4.apk
    Версия 2.0.3 folder_sync_203
    Версия 2.0.2: https://4pda.to/forum/dl/post/1535180/FolderSync___v.2.0.2.apk
    Версия 1.9. Full: https://4pda.to/forum/dl/post/1445052/fs197f.apk
    Версия 1.9.6: https://4pda.to/forum/dl/post/1401004/FolderSync_v1.9.6.apk
    Версия 1.9.1: https://4pda.to/forum/dl/post/1395637/FolderSync_Full_1.9.1.apk
    Версия 1.8.0: https://4pda.to/forum/dl/post/1330414/F.S.v1.8.0.apk
    версия: 1.3.6 Прикрепленный файлFolderSync_Lite.apk ( 1.9 МБ )
    Модификации
    Версия: 4.0.3 (b2020100158) Mod Lite (Number one')
    Версия: 4.0.3 Pro by youarefinished (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 4.0.2 (b2020100157) Mod Lite (Number one')
    Версия: 4.0.2 Pro by youarefinished (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 4.0.1 (b2020100156) Mod Lite (Number one')
    Версия: 4.0.1 Pro by youarefinished (Number one')
    Версия: 4.0.0 (b2020100154) Mod Lite (Number one')
    Версия: 4.0.0 Pro by youarefinished (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 3.5.18 Pro by youarefinished (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 3.5.18 Pro (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 3.5.18 (b2020100151) Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.5.17 Pro by youarefinished (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 3.5.17 (b2020100150) Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.5.17 Pro (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 3.5.16 (b2020100147) Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.5.16 Pro by youarefinished (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 3.5.15 Premium by ApplicazioniCR (꧁TULREYH꧂)
    Версия: 3.5.15 Pro by youarefinished (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 3.5.14 (2020100144) Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.5.13 (b2020100143) Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.5.13 (Fix) Pro by youarefinished (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 3.5.13 Pro by youarefinished (tarelka95)
    Версия: 3.5.12 Pro by derrin (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 3.5.12 Pro by youarefinished (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 3.5.11 (b2020100140) Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.5.11 Pro by derrin (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 3.5.10 (b2020100139) Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.5.10 Pro by youarefinished (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 3.5.10 Pro by derrin (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 3.5.9 (b2020100138) Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.5.9 Pro by youarefinished (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 3.5.8 (b2020100137) Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.5.8 Pro by youarefinished (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 3.5.7 (b2020100136) Pro by youarefinished (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 3.5.7 (b2020100136) Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.5.7 Pro by youarefinished (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 3.5.6 Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.5.6 Pro by derrin (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 3.5.6 Pro by youarefinished (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 3.5.5 Pro by youarefinished (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 3.5.5 Pro by derrin (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 3.5.4 Pro by youarefinished (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 3.5.3 Pro by youarefinished (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 3.5.2 Pro by youarefinished (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 3.4.8 Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.4.6 Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.4.3 Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.4.1 Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.4.0 Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.3.6 Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.3.5 Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.3.4 Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.3.3 (b2020100099) Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.3.2 Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.3.1 (build 2020100093) Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.3.1 Paid Mod Lite (Valentin🇺🇦)
    Версия: 3.3.0 (b2020100090) Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.3.0 Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.2.10 Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.2.9 Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.2.9 Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.2.8 Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.2.8 Paid Mod Lite (Valikovrepikov)
    Версия: 3.2.7 (b2020100083) Paid Mod Lite (Valikovrepikov)
    Версия: 3.2.7 Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.2.6 (b2020100082) [Paid] [Lite Mod] by derrin (Valikovrepikov)
    Версия: 3.2.6 (b2020100082) Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.2.6 Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.2.6 [Paid] [Lite Mod] by derrin (Valikovrepikov)
    Версия: 3.2.6 [Paid] Lite Mod (Valikovrepikov)
    Версия: 3.2.5 Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.2.5 (2020100079) [Paid] [Lite Mod] by derrin (Valikovrepikov)
    Версия: 3.2.5 (build 2020100079) Mod Lite (Valikovrepikov)
    Версия: 3.2.4 Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.2.3 Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.2.2 Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.2.1 Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.2.0 Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.1.15 Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.1.13 Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.1.12 Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.1.11 Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.1.10 Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.1.9 Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.1.8 Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.1.7 Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.1.7 Lite Mod (Valikovrepikov)
    Версия: 3.1.6 Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.1.5 Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.1.5 Pro Lite Mod (Valikovrepikov)
    Версия: 3.1.4 Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.1.4 Pro Lite Mod (Valikovrepikov)
    Версия: 3.1.3 Lite Mod (Valikovrepikov)
    Версия: 3.1.2 Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.1.0 Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.0.51 Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.0.50 Mod Lite (Fix) (Number one')
    Версия: 3.0.50 Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.0.48 Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.0.47 Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.0.45 Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.0.40 Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.0.38 Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.0.36 Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.0.34 Mod Lite (Number one')
    Версия: 3.0.33 Mod Lite (Number one')
    Версия: 2.10.2 build 2020051610 [Paid] [ML] (~Yurik-258~)
    Версия: 2.10.2 Pro (~Yurik-258~)


    Сообщение отредактировал iMiKED - 24.10.24, 12:18
    Причина редактирования: Обновление: модификация 4.0.3 (b2020100158) Mod Lite
    16.08.11, 08:59 | #2
    firsanov


    Реп: (12)
    В проге косяк с FTPS. Не дает выбрать или создать папку на фтп-сервере
    29.11.11, 08:49 | #3
    alexlab


    Реп: (6)
    На просторах сети появилась версия FolderSync v1.7.1 Full ссылки ниже:

    http://bitshare.com/files/jcyiidn1/FolderS...ndroid.apk.html
    http://www.filesonic.com/file/4010138533
    http://www.filefat.com/x93bafvxc6vr

    Кто умеет, залейте плиз сюда ;)
    02.12.11, 02:41 | #4
    ShuRe_Hint


    Реп: (693)
    Да пожалуйста - Прикрепленный файлFolderSync_Full_v1.7.1_Android.apk ( 2.43 МБ )
    .
    Пишет что лайт, но позволяет создать более одной учетки. Просто лайт(из маркета) давала только одну. Dr.Web сказал не волноваться по поводу неё.
    14.12.11, 17:33 | #5
    Дядюшка ЧЕ


    Реп: (490)
    v1.8.0
    Прикрепленный файлF.S.v1.8.0.apk ( 2.62 МБ )

    Описание
    Музыку, фотографии другие важные файлы вы можете копировать с телефона в облако или наоборот. При этом FolderSync позволяет максимально гибко настроить Вашу синхронизацию.
    Также есть полноценный встроенный файловый менеджер, который позволяет управлять файлами как локально, так и в облаке: копировать, перемещать и удалять файлы, выгружать и загружать файлы с телефона.
    Локализовано на русский язык.
    Поддерживаются следующие сервисы:
    Amazon S3 Simple Storage Service
    Dropbox
    SugarSync
    NetDocuments
    Box.net (WebDAVs)
    LiveDrive (WebDAV/FTP)
    HiDrive (WebDAV/FTP)
    FTP
    FTPS (SSL/TLS implicit)
    FTPES (SSL/TLS explicit)
    SFTP (SSH File Transfer)
    Samba/CIFS/Windows Share
    Ubuntu One
    WebDAV
    WebDAVs (HTTPS)

    FolderSync сделает синхронизацию Ваших файлов с облачными сервисами легкой и беспроблемной.

    Кроме того, можно попробовать бесплатную облегченную версию, чтобы проверить функциональность, прежде чем купить.

    Следуйте за новостями в твиттере: http://twitter.com/#!/FolderSync
    Полная история изменений здесь: http://www.tacit.dk/foldersync/changelog
    Если у Вас есть вопросы, пожалуйста прочитайте FAQ: http://www.tacit.dk/foldersync/faq

    Подробное описание:
    Вы можете выбирать любую папку на карте памяти для синхронизации. Поддерживается как односторонняя, так и двусторонняя синхронизация. Поддерживается автоматическая или ручная синхронизация. Временной интервал между синхронизациями, как и другие настройки, могут быть заданы для каждого задания синхронизации отдельно.


    Основные возможности:
    ☆ Несколько учетных записей (в полной версии)
    ☆ Файловый менеджер - управление файлами в облаке
    ☆ Поддержка шифрования на стороне клиента для Amazon S3
    ☆ Tasker/locale (в полной версии)
    ☆ Пользовательские фильтры синхронизации (в полной версии)
    ☆ Sync to and from you selected provider
    ☆ Двустороняя синхронизация (с поддержкой удаления файлов)
    ☆ Сохранение/восстановление настроек
    ☆ Изменяемый интервал синхронизации для каждого задания синхронизации
    ☆ Выбирается тип используемого соединения для каждого задания синхронизации
    ☆ Позволяет синхронизировать подпапки
    ☆ Скрытые файлы могут быть исключены из синхронизации
    ☆ Без рекламы (в полной версии)

    Поддержка:
    ☆ Для поддержки свяжитесь с нами support@tacit.dk.
    Мы постараемся решить все проблемы так быстро, как это только возможно.

    Также ждем любые Ваши предложения и пожелания.

    Удаление при двусторонней синхронизации:
    Чтобы задействовать удаление при двусторонней синхронизации, опция “Сохранять файлы” не должна быть выбрана

    Серверы FTPS/FTPES без докачки используйте на свой страх и риск, так как закачки могут прерываться.


    Сообщение отредактировал Дядюшка ЧЕ - 14.12.11, 17:34
    16.12.11, 16:21 | #6
    DaliAgain


    Реп: (12)
    Кому-нибудь удалось подключить MS SkyDrive через WebDAV? В Win7 через "Map network drive" удаётся, а здесь нет.
    19.12.11, 19:39 | #7
    memfis


    Реп: (100)
    Дядюшка ЧЕ @ 14.12.2011, 17:33 *
    F.S.v1.8.0.apk ( 2.62 МБ )Кол-во скачиваний: 45



    Вроде грамотно сделано. Во всяком случае для настроек коннектов предусматривает подключение через нестанартные порты ssh.
    30.12.11, 15:48 | #8
    memfis


    Реп: (100)
    при запуске предлагает скачать версию 1.9, но боязно - вдруг что сломали? ведь так все работает. Кто пробовал?
    13.01.12, 14:49 | #9
    OXPAHHIK


    Реп: (2)
    по новее, но не последняя, на маркете 1.9.6

    Прикрепленные файлы

    Прикрепленный файлFolderSync_Full_1.9.1.apk ( 2.61 МБ )
    14.01.12, 15:42 | #10
    DaliAgain


    Реп: (12)
    OXPAHHIK,
    спасибо, работает. И SkyDrive появился.
    15.01.12, 16:48 | #11
    MENNENN


    Реп: (101)
    FolderSync v1.9.6

    Прикрепленный файлFolderSync_v1.9.6.apk ( 2.46 МБ )


    Что нового в этой версии:
    Fixed setting modified time for SFTP/FTP (if supported).
    Added option to use local or remote file in case of conflicting changes to a file.
    17.01.12, 14:35 | #12
    Grynyk_vv


    Реп: (13)
    Это Lite версия или нет? спасибо это полная =)

    Сообщение отредактировал Grynyk_vv - 17.01.12, 14:55
    18.01.12, 22:08 | #13
    wannasite


    Реп: (0)
    Кто сможет подсказать?
    Подключил MS SkyDrive, а FolderSync пишет, что API Скайдрайва не поддерживает файлы типа mp4. Видео не синхронизирует! Как-нибудь можно обойти? Сам SkyDrive через браузер прекрасно понимает mp4
    19.01.12, 11:02 | #14
    DaliAgain


    Реп: (12)
    wannasite,
    возможно Вы путаете раздел хранилища 25Gb с разделом синхронизации 5Gb. В хранилище можно копировать только файлы документов - xls, doc, ods, rtf, txt, pdf и т.д. А в синхр. - любые. Из FolderSync доступ в хранилище. Для раздела синхронизации ставится виндовая прога на PC.
    Можно хранить видео и аудио только если поменять расширение, но это неудобно.
    24.01.12, 19:48 | #15
    SG3000


    Реп: (945)
    В маркете обновилась версия до 1.9.7
    25.01.12, 14:45 | #16
    k_vitalij


    Реп: (4)
    Подскажите
    можно ли с помощью этой программы организовать синхронизацию с локальным компьютером через WiFi?

    т.е. Windows Share - это оно?

    Спасибо

    Сообщение отредактировал k_vitalij - 25.01.12, 14:48
    25.01.12, 15:38 | #17
    Dragon Master


    Реп: (952)
    k_vitalij,
    Скрее тебе нужен SMB. И на компе расшарить нужную папку.
    26.01.12, 11:53 | #18
    DaliAgain


    Реп: (12)
    k_vitalij,
    Можно. SMB/CIFS - это оно.
    Синхронизировать - самое то. И броузить с телефона можно.
    Но выполнять обмен файлами сидя за компом удобнее. Для этого надо поставить на телефон Samba сервер.
    26.01.12, 14:39 | #19
    contradictor


    Реп: (709)
    Программа , конечно очень хорошая и нужная в хозяйстве. Автор отвечает на письма быстро и по возможности исправляет недочёты. Потому , как именно я ему писал , чтоб от сделал программе службу и поднял её приоритет . Андройд убивал постоянно ручную синхронизацию у меня.

    Вот у меня ещё одна проблема и я хочу узнать , есть ли у кого то , что то похожее.
    При передаче или загрузке , пакета файлов , среднего размера. Ну допустим , музыкальный альбом. Первый трек идет быстро , второй чуть медленнее , и так скорость падает и падает . К пятому треку, она будет никакая совсем , а потом вообще встанет и будет стоять.
    Если же обрывать и перезапускать , то скорость будет быстрой . И мне приходится рвать соединение , чтоб задача была выполнена быстро. Иначе вообще почти наверняка она выполнена не будет совсем .
    Есть ли у кого похожие проблемы. И если есть просьба написать автору (англ )


    Так же , создатель темы : обновите пжс. версию программы. Эта версия имеет проблемы с входом в друпбокс. Если есть возможность выложите , хотя бы не ломанную версию. Попробуем взломать.

    Сообщение отредактировал contradictor - 26.01.12, 14:53
    03.02.12, 12:24 | #20
    EvilShrike


    Реп: (48)
    1.9.7 полная.
    • Fixed issue with Amazon S3 account creation.
    • Added option to use alternative FTP implementation (FTPv2).
    • Made all SkyDrive folders selectable in folderpair.

    но уже вышла 1.9.8
    • Fixed issue with SkyDrive.
    • Added alternative implementations for FTPS/FTPES for compatibility reasons.


    Прикрепленные файлы

    Прикрепленный файлfs197f.apk ( 2.49 МБ )


    Сообщение отредактировал EvilShrike - 03.02.12, 12:25
    04.02.12, 23:45 | #21
    contradictor


    Реп: (709)
    1.9.8 теперь надо . :)
    Выложите хоть не ломаную. Сами крякнем.



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