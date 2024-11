Описание:

Поддерживаются следующие сервисы: ☆ Amazon S3 Simple Storage Service

☆ Box

☆ CloudMe (using WebDAV)

☆ Copy.com

☆ Cubby (using WebDAV)

☆ Digitalbucket.net (using WebDAV)

☆ Dropbox

☆ Dump Truck (using WebDAV)

☆ GoDaddy (using WebDAV)

☆ Google Docs

☆ Google Drive

☆ HiDrive (using WebDAV)

☆ Livedrive (using WebDAV)

☆ MyDrive.ch (using WebDAV)

☆ NetDocuments (using WebDAV)

☆ Skydrive

☆ SugarSync

☆ Ubuntu One

☆ WEB.DE (using WebDAV)

☆ Yandex Disk (using WebDAV)





Кроме того, можно попробовать бесплатную облегченную версию, чтобы проверить функциональность, прежде чем купить.



Полная история изменений здесь:

Если у Вас есть вопросы, пожалуйста прочитайте FAQ:



Подробное описание:

Вы можете выбирать любую папку на карте памяти для синхронизации. Поддерживается как односторонняя, так и двусторонняя синхронизация. Поддерживается автоматическая или ручная синхронизация. Временной интервал между синхронизациями, как и другие настройки, могут быть заданы для каждого задания синхронизации отдельно.



Основные возможности:

☆ Несколько учетных записей (в полной версии)

☆ Файловый менеджер - управление файлами в облаке

☆ Поддержка шифрования на стороне клиента для Amazon S3

☆ Tasker/locale (в полной версии)

☆ Пользовательские фильтры синхронизации (в полной версии)

☆ Sync to and from you selected provider

☆ Двустороняя синхронизация (с поддержкой удаления файлов)

☆ Сохранение/восстановление настроек

☆ Изменяемый интервал синхронизации для каждого задания синхронизации

☆ Выбирается тип используемого соединения для каждого задания синхронизации

☆ Позволяет синхронизировать подпапки

☆ Скрытые файлы могут быть исключены из синхронизации

☆ Без рекламы (в полной версии)



Поддержка:

☆ Для поддержки свяжитесь с нами support@tacit.dk.

Мы постараемся решить все проблемы так быстро, как это только возможно.



Музыку, фотографии другие важные файлы вы можете копировать с телефона в облако или наоборот. При этом FolderSync позволяет максимально гибко настроить Вашу синхронизацию.Также есть полноценный встроенный файловый менеджер, который позволяет управлять файлами как локально, так и в облаке: копировать, перемещать и удалять файлы, выгружать и загружать файлы с телефона.Локализовано на русский язык.Поддерживаются протоколы:☆ FTP☆ FTPS (SSL/TLS implicit)☆ FTPES (SSL/TLS explicit)☆ SFTP (SSH File Transfer)☆ Samba/CIFS/Windows Share☆ WebDAV (HTTP/HTTPS)Current features:☆ Multiple accounts (full version)☆ File manager - manage your cloud files☆ Amazon S3 Client Side Encryption support☆ Tasker/locale support (full version)☆ User defined sync filters (full version)☆ Sync to and from you selected provider☆ Two-way sync with support for deletions☆ Backup/restore settings☆ User specified sync interval or specific sync times☆ Choose connection types for each sync item☆ Support for syncing of subfolders☆ Sync of hidden files can be disabled☆ No ads (full version)Удаление при двусторонней синхронизации:Чтобы задействовать удаление при двусторонней синхронизации, опция ”Сохранять файлы” не должна быть выбранаСерверы FTPS/FTPES без докачки используйте на свой страх и риск, так как закачки могут прерываться.