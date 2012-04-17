Описание:

Photo Editor - уникальная программа для качественной обработки фотографий.Изменение тона, насыщенности, контрастности и яркости. Настройка цвета (кривых). Эффекты, рамки, рисование, поворот, обрезка, сжатие и т. д.На современных устройствах позволяет редактировать и сохранять в исходном разрешениифото до 19+ Мп. Доступна продвинутая корректировка цветов, разнообразные эффекты, рамки, добавление текста, обрезка фото и многое другое.Удобный интерфейс, адаптированный для большинства телефонов и планшетов, делает процесс обработки фотографий легким и наглядным.Вы можете сохранять отредактированные снимки в галерею, в произвольное место на карте памяти, использовать в качестве обоев или обмениваться с друзьями в социальных сетях.* Корректировка цветов: тон, насыщенность, контрастность и яркость.* Инструмент "Кривые" (Сurves), позволяющий производить тонкую настройку цветов и тональности.* Эффекты: гамма-коррекция, автоматическая контрастность и тон, blur(размытие), sharpen(резкость), oil paint(масляные краски), sketch(набросок карандашом), polaroid, black & white high contrast, сепия и другие.* Настраиваемые (по цвету и размеру) фоторамки.* Автокоррекция эффекта красных глаз.* Режим рисования, добавление текста или изображения.* Удобный поворот фотографии, изменение размера(Crop) или разрешения(Resize).* Просмотр, изменение или удаление EXIF данных.* Делитесь фотографиями через e-mail, Picasa, Facebook, Twitter и пр.* Простой и понятный интерфейс, адаптированный как для телефонов, так и для планшетов. Поддержка Android 4.0 Ice Cream Sandwich.* Сохранение фотографий в форматы JPEG и PNG без ухудшения качества и разрешения, вплоть до 19 и более мегапикселей. Возможны ограничения на бюджетных телефонах. Гибкая регулировка JPEG качества.* Возможность поддержать разработчика и убрать рекламу (Настройки -> Убрать рекламу).P.S. Убрать рекламу стоит 3$. Но не в рекламе дело (от нее легко избавиться установив, а в том, что редактор будет развернут на весь экран.