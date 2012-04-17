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    • Photo Editor | Редактор фото
    17.04.12, 22:49 | #5461
    lexey77


    Реп: (1260)
    Photo Editor
    Версия: 10.6

    Последнее обновление программы в шапке: 27.08.2024

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    Скриншоты:
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    Краткое описание:
    Программа для качественной обработки фотографий.

    Описание:
    Photo Editor - уникальная программа для качественной обработки фотографий.
    Изменение тона, насыщенности, контрастности и яркости. Настройка цвета (кривых). Эффекты, рамки, рисование, поворот, обрезка, сжатие и т. д.

    На современных устройствах позволяет редактировать и сохранять в исходном разрешении
    фото до 19+ Мп. Доступна продвинутая корректировка цветов, разнообразные эффекты, рамки, добавление текста, обрезка фото и многое другое.

    Удобный интерфейс, адаптированный для большинства телефонов и планшетов, делает процесс обработки фотографий легким и наглядным.

    Вы можете сохранять отредактированные снимки в галерею, в произвольное место на карте памяти, использовать в качестве обоев или обмениваться с друзьями в социал
    ьных сетях.

    Особенности:
    * Корректировка цветов: тон, насыщенность, контрастность и яркость.
    * Инструмент "Кривые" (Сurves), позволяющий производить тонкую настройку цветов и тональности.
    * Эффекты: гамма-коррекция, автоматическая контрастность и тон, blur(размытие), sharpen(резкость), oil paint(масляные краски), sketch(набросок карандашом), pola
    roid, black & white high contrast, сепия и другие.
    * Настраиваемые (по цвету и размеру) фоторамки.
    * Автокоррекция эффекта красных глаз.
    * Режим рисования, добавление текста или изображения.
    * Удобный поворот фотографии, изменение размера(Crop) или разрешения(Resize).
    * Просмотр, изменение или удаление EXIF данных.
    * Делитесь фотографиями через e-mail, Picasa, Facebook, Twitter и пр.
    * Простой и понятный интерфейс, адаптированный как для телефонов, так и для планшетов. Поддержка Android 4.0 Ice Cream Sandwich.
    * Сохранение фотографий в форматы JPEG и PNG без ухудшения качества и разрешения, вплоть до 19 и более мегапикселей. Возможны ограничения на бюджетных телефонах
    . Гибкая регулировка JPEG качества.
    * Возможность поддержать разработчика и убрать рекламу (Настройки -> Убрать рекламу).

    P.S. Убрать рекламу стоит 3$. Но не в рекламе дело (от нее легко избавиться установив AdFree https://4pda.to/forum/dl/post/1636086/AdFree_HOSTS_signed.zip ), а в том, что редактор будет развернут на весь экран.

    Полезное

    Слои
    Работа со «слоями»

    Букеты - Сообщение №2678, автор EDUARD-T
    Казаки - Сообщение №2679, автор RADNIK
    Шрифты
    Как добавить шрифт


    Требуется Android: 6.0 и выше
    Русский интерфейс: Да

    Разработчик: dev.macgyver
    Домашняя страница: https://www.iudesk.com/
    Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iudesk.android.photo.editor


    Скачать:
    Версия: 10.6 от 27/08/2024 (iMiKED)
    Версия: 10.5 Unlocked by Balatan (Number one')
    Версия: 10.5 Photo Editor Pro (Number one')
    Версия: 10.5 от 02/08/2024 (iMiKED)
    Версия: 10.4 Photo Editor Pro (Number one')

    Версия: 8.8.1 (5.0+) Unlocked by Balatan (Number one')
    Версия: 8.8.1 (5.0+) от 08/06/2023 (iMiKED)

    Прошлые версии
    Версия: 10.4 Unlocked by Balatan (Number one')
    Версия: 10.4 Unlocked by Mixroot (Number one')
    Версия: 10.4 от 08/07/2024 (iMiKED)
    Версия: 10.3 Unlocked by Balatan (Number one')
    Версия: 10.3 Photo Editor Pro (Number one')
    Версия: 10.3 Unlocked by Mixroot (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 10.3 PRO (CMAPTOC)
    Версия: 10.3 от 03/06/2024 (iMiKED)
    Версия: 10.2 Photo Editor Pro (Number one')
    Версия: 10.2 Unlocked by Balatan (Number one')
    Версия: 10.2 PRO (CMAPTOC)
    Версия: 10.2 обновление с сайта разработчика (gorand39)
    Версия: 10.1.1 обновление от Google Play Market (gorand39)
    Версия: 10.1.1 Unlocked by Balatan (Number one')
    Версия: 10.1 от 03/04/2024 (iMiKED)
    Версия: 10.0 от 03/04/2024 (iMiKED)
    Версия: 9.9 PRO (CMAPTOC)
    Версия: 9.9 Photo Editor Pro (Number one')
    Версия: 9.9 от 13/02/2024 (iMiKED)
    Версия: 9.8 Unlocked by Balatan (Number one')
    Версия: 9.8 PRO (CMAPTOC)
    Версия: 9.8 Pro by Maximoff (yurgens10)
    Версия: 9.8 обновление с сайта разработчика (gorand39)
    Версия: 9.7.1 Unlocked by Balatan (Number one')
    Версия: 9.7.1 Photo Editor Pro (Number one')
    Версия: 9.7.1 обновление с сайта разработчика (gorand39)
    Версия: 9.7 Unlocked by Balatan (Number one')
    Версия: 9.7 Photo Editor Pro (Number one')
    Версия: 9.7 от 08/12/2023 (iMiKED)
    Версия: 9.6 Pro by Balatan (Number one')
    Версия: 9.6 от 18/11/2023 (iMiKED)
    Версия: 9.5 Pro by Balatan (Number one')
    Версия: 9.5 Google Play (тінь)
    Версия: 9.5 Photo Editor Pro (Number one')
    Версия: 9.5 обновление с сайта разработчика (gorand39)
    Версия: 9.4.1 Unlocked by Balatan (Number one')
    Версия: 9.4.1 от 28/09/2023 (iMiKED)
    Версия: 9.4 Unlocked by Balatan (Number one')
    Версия: 9.4 Unlocked by Mixroot (NURIK ����)
    Версия: 9.4 от 21/09/2023 (NURIK ����)
    Версия: 9.3 Unlocked by Balatan (Number one')
    Версия: 9.3 от 04/09/2023 (iMiKED)
    Версия: 9.2 от 24/08/2023 (iMiKED)
    Версия: 9.1 Unlocked by Balatan (Number one')
    Версия: 9.1 от 25/07/2023 (iMiKED)
    Версия: 9.0.1 Unlocked by Balatan (Number one')
    Версия: 9.0.1 от 07/0/2023 (iMiKED)
    Версия: 9.0 Unlocked by Balatan (Number one')
    Версия: 9.0 от 04/07/2023 (iMiKED)

    Android 5.0+:
    Версия: 8.8.1 Unlocked by Balatan (Number one')
    Версия: 8.8.1 от 08/06/2023 (iMiKED)
    Версия: 8.8 от 07/06/2023 (iMiKED)
    Версия: 8.7 Unlocked by Balatan (Number one')
    Версия: 8.7 от 27/05/2023 (iMiKED)
    Версия: 8.6 Unlocked by Balatan (Number one')
    Версия: 8.6 обновление с сайта разработчика (gorand39)
    Версия: 8.5 Unlocked by Balatan (Number one')
    Версия: 8.5 обновление с сайта разработчика (gorand39)
    Версия: 8.4 Unlocked by Balatan (Number one')
    Версия: 8.4 от 08/02/2023 (iMiKED)
    Версия: 8.3 Unlocked by Balatan (Number one')
    Версия: 8.3 от 01/01/2023 (iMiKED)
    Версия: 8.2 Unlocked by Balatan (Number one')
    Версия: 8.2 Unlocked by derrin (Valentin����)
    Версия: 8.2 от 21/11/2022 (iMiKED)
    Версия: 8.1.2 Unlocked by Balatan (Number one')
    Версия: 8.1.2 от 14/10/2022 (iMiKED)
    Версия: 8.1.1 Unlocked by Balatan (Number one')
    Версия: 8.1.1 от 06/10/2022 (iMiKED)
    Версия: 8.1 Unlocked by Balatan (Number one')
    Версия: 8.1 от 04/10/2022 (iMiKED)
    Версия: 8.0 Unlocked by Balatan (Number one')
    Версия: 8.0 build №2022090900 от 09/09/2022 (iMiKED)
    Версия: 8.0 от 08/09/2022 (iMiKED)
    Версия: 7.9 Unlocked by Balatan (Number one')
    Версия: 7.9 обновление с сайта разработчика (gorand39)
    Версия: 7.8 Unlocked by Balatan (Number one')
    Версия: 7.8 от 12/07/2022 (iMiKED)
    Версия: 7.7 Unlocked by Balatan (Number one')
    Версия: 7.7 от 07/06/2022 (iMiKED)
    Версия: 7.6 Unlocked by Balatan (Number one')
    Версия: 7.6 от 29/04/2022 (iMiKED)
    Версия: 7.5 Unlocked by Balatan (Valikovrepikov)
    Версия: 7.5 GitHub 26.03.2022 (Mrakorez)
    Версия: 7.4 Unlocked by Balatan (Number one')
    Версия: 7.4 обновление от Google Play Market (gorand39)
    Версия: 7.3 Unlocked by Balatan (Number one')
    Версия: 7.3 обновление с сайта разработчика (gorand39)
    Версия: 7.2 Unlocked by Balatan (Number one')
    Версия: 7.2 обновление от Google Play Market (gorand39)
    Версия: 7.1.2 обновление от Google Play Market (gorand39)
    Версия: 7.1.1 Unlocked by Balatan (Number one')
    Версия: 7.1.1 обновление с сайта разработчика (gorand39)
    Версия: 7.1 Unlocked by Balatan (Number one')
    Версия: 7.1 обновление с сайта разработчика (gorand39)
    Версия: 7.0.2 Unlocked by Balatan (Number one')
    Версия: 7.0.2 обновление с сайта разработчика (gorand39)
    Версия: 7.0.1 Unlocked by Balatan (Valikovrepikov)
    Версия: 7.0.1 Photo Editor v7.0.1 GP (And_RU)
    Версия: 7.0 Photo Editor v7.0 GP (And_RU)
    Версия: 7.0 Unlocked by Balatan (Valikovrepikov)
    Версия: 6.9 Photo Editor v6.9 GP, автор And_RU
    Версия: 6.9 Unlocked by Balatan (Number one')
    Версия: 6.8.1 Unlocked by Balatan (Number one')
    Версия: 6.8.1 обновление от Google Play Market (gorand39)
    Версия: 6.8 Unlocked by Balatan (Number one')
    Версия: 6.8 обновление от Google Play Market (gorand39)
    Версия: 6.7 Unlocked by Balatan (Number one')
    Версия: 6.7 Pro (NURIK ����)
    Версия: 6.7 обновление от Google Play Market (gorand39)
    Версия: 6.6 Unlocked by Balatan (Number one')
    Версия: 6.6 Photo Editor Pro (Maximoff )
    Версия: 6.6 обновление от Google Play Market (gorand39)
    Версия: 6.5 Unlocked by Balatan (Number one')
    Версия: 6.5 из GP от 29/03/2021 (iMiKED)
    Версия: 6.4 Full Mod (Number one')
    Версия: 6.4 Unlocked by Balatan (Number one')
    Версия: 6.4 обновление с сайта разработчика (gorand39)
    Версия: 6.3.1 Unlocked by Balatan (Number one')
    Версия: 6.3.1 (из GP) от 10/12/2020 (iMiKED)
    Версия: 6.3 Unlocked by Balatan (Number one')
    Версия: 6.3 (из GP) от 09/12/2020 (iMiKED)
    Версия: 6.2 Full Mod (Number one')
    Версия: 6.2 Unlocked by Balatan (Number one')
    Версия: 6.2 Unlocked (denrusvpn)
    Версия: 6.2 обновление от Google Play Market (gorand39)
    Версия: 6.1 Full Mod (Number one')
    Версия: 6.1 Unlocked by Balatan (Number one')
    Версия: 6.1 обновление от Google Play Market (gorand39)
    Версия: 6.0.1 PRO (zabhi)
    Версия: 6.0.1 Full Mod (Number one')
    Версия: 6.0.1 Unlocked by Balatan (betmen2)
    Версия: 6.0.1 Unlocked by koumkouat (betmen2)
    Версия: 6.0.1 обновление от Google Play Market (gorand39)
    Версия: 6.0 Unlocked by Balatan (Number one')
    Версия: 6.0 обновление от Google Play Market (gorand39)
    Версия: 5.9 Unlocked by Balatan (Number one')
    Версия: 5.9 Unlocked by koumkouat (betmen2)
    Версия: 5.9 Photo Editor (vadj)
    Версия: 5.9 обновление от Google Play Market (gorand39)
    Версия: 5.8.1 Unlocked by Balatan (Number one')
    Версия: 5.8.1 обновление от Google Play Market (gorand39)
    Версия: 5.8 Unlocked by Balatan (Number one')
    Версия: 5.8 обновление от Google Play Market (gorand39)
    Версия: 5.7.1 Unlocked by Balatan (Alex0047)
    Версия: 5.7.1 из GP от 25/04/2020 (iMiKED)
    Версия: 5.7 Full Mod (Alex0047)
    Версия: 5.7 Photo Editor (vadj)
    Версия: 5.7 Unlocked by Balatan (Alex0047)
    Версия: 5.7 GP Сообщение №3663, автор And_RU
    Версия: 5.6.1 GP Сообщение №3583, автор And_RU
    Версия: 5.6.1 Full Mod (Alex0047)
    Версия: 5.6.1 Unlocked (Full ) by Balatan (betmen2)
    Версия: 5.6 Full Mod (Alex0047)
    Версия: 5.6 Unlocked by Balatan (Alex0047)
    Версия: 5.6 GP Сообщение №3564, автор And_RU
    Версия: 1.7.4 Full (2.3+) Photo Editor (Пост Giacomino #43494933)
    Версия: 5.5 Unlocked (Full ) by Balatan (betmen2)
    Версия: 5.5 Full Mod (Alex0047)
    Версия: 5.5 Unlocked by koumkouat (Aivengo73)
    Версия: 5.5 GP Photo Editor (Пост And_RU #93267638)
    Версия: 5.4.2 GP Сообщение №3413, автор And_RU
    Версия: 5.4.2 Full Mod (Alex0047)
    Версия: 5.4.2 Unlocked by Balatan (Alex0047)
    Версия: 5.4.1 Unlocked (Full ) by Balatan (betmen2)
    Версия: 5.4.1 Full Mod (Alex0047)
    Версия: 5.4.1 из GP от 10/01/2020 (iMiKED)
    Версия: 5.4 Unlocked (Full ) by Balatan (betmen2)
    Версия: 5.4 Full Mod (Alex0047)
    Версия: 5.4 из Google Play от 10/01/2020 (iMiKED)
    Версия: 5.3 Full Mod (Alex0047)
    Версия: 5.3 GP Photo Editor (Пост And_RU #91799999)
    Версия: 5.2 Full Mod (Alex0047)
    Версия: 5.2 Unlocked by Balatan (bibendum81)
    Версия: 5.2 GP Сообщение №3334, автор And_RU
    Версия: 5.1 (build 2019111510) Full Mod (Alex0047)
    Версия: 5.1 обновление с сайта разработчика (gorand39)
    Версия: 5.1 (build 2019111510) Unlocked by Balatan (betmen2)
    Версия: 5.1 Full Mod (Alex0047)
    Версия: 5.0 Full Mod (Alex0047)
    Версия: 5.0 GP (Katafrakt)

    Android 4.4+:
    Версия: 4.8.1 Unlocked by Balatan (betmen2)
    Версия: 4.8.1 Full Mod (Alex0047)
    Версия: 4.8 Full Mod (Alex0047)
    Версия: 4.7.2 Full Mod (Alex0047)
    Версия: 4.7.2 Unlocked by Balatan (bibendum81)
    Версия: 4.7.1 обновление от Google Play Market (gorand39)
    Версия: 4.7.1 Full Mod (Alex0047)
    Версия: 4.7 GP Сообщение №3177, автор And_RU
    Версия: 4.7 Full Mod (Alex0047)
    Версия: 4.6 (build №2019072710) Photo Editor (Пост And_RU #87429800)
    Версия: 4.6 (build №2019072710) Full Mod (Alex0047)
    Версия: 4.6 (build №2019072700) GP от 27/07/2019 (iMiKED)
    Версия: 4.5 Full Mod (Alex0047)
    Версия: 4.5 обновление от Google Play Market (gorand39)
    Версия: 4.4.1 Full Mod (Alex0047)
    Версия: 4.4.1 обновление от Google Play Market (gorand39)
    Версия: 4.4 Full Mod (Alex0047)
    Версия: 4.3 Mod Full Photo Editor (Пост Alex0047 #84793567)
    Версия: 4.3 GP Photo Editor (Пост And_RU #84794256)
    Версия: 4.2 Mod Full Сообщение №2908, автор Alex0047
    Версия: 4.2 GP Сообщение №2905, автор iMiKED
    Версия: 3.9.1 Full Mod Photo Editor (Пост Alex0047 #80189756)
    Версия: 3.9.1 GP Photo Editor (Пост And_RU #80195392)
    Версия: 3.9 Full Photo Editor (Пост Alex0047 #78847103)
    Версия: 3.9 GP Прикрепленный файлphoto_editor_v3.9.apk ( 5.64 МБ )


    Android 4.0+:
    Версия: 3.4.2 GP Photo Editor (Пост hPDA #72767832)
    Версия: 3.4.2 Full Сообщение №2351, автор Alex0047
    Версия: 3.4.1 Full Сообщение №2344, автор Alex0047
    Версия: 3.3.1 Full Photo Editor (Пост Alex0047 #73403571)
    Версия: 3.2.1 GP Photo Editor (Пост hPDA #72279670)
    Версия: 3.2.1 Full Photo Editor (Пост Alex0047 #72278907)
    Версия: 3.2 GP Сообщение №2090, автор hPDA
    Версия: 3.2 Full Photo Editor (Пост Alex0047 #72228992)
    Версия: 3.0.1 GP Сообщение №1942, автор hPDA
    Версия: 3.1 Full Photo Editor (Пост Alex0047 #71342693)
    Версия: 3.0.1 Full Сообщение №1940, автор Alex0047
    Версия: 3.0 Full Сообщение №1917, автор Alex0047
    Версия: 2.9.1 Full Photo Editor (Пост Alex0047 #68068214)
    Версия: 2.6 Full (Альтернативный перевод) Photo Editor (Пост carpenter"s_son #63601286)
    Версия: 2.9 Full Photo Editor (Пост Alex0047 #67855449)
    Версия: 2.8 GP Photo Editor (Пост Shamil_92 #66404069)
    Версия: 2.8.1 Full Photo Editor (Пост Alex0047 #66629791)
    Версия: 2.8 Full Photo Editor (Пост Alex0047 #66403979)
    Версия: 2.7.1 Full Photo Editor (Пост vutak #64592898)
    Версия: 2.7.1 Full (Balatan) Photo Editor (Пост Alex0047 #64592910)
    Версия: 2.7.1 GP Photo Editor (Пост Zakhar23 #64592911)
    Версия: 2.7 Full Photo Editor (Пост Alex0047 #64086046)
    Версия: 2.7 GP Photo Editor (Пост Zakhar23 #64086627)
    Версия: 2.6 Full Photo Editor (Пост Alex0047 #62408682)
    Версия: 2.6 GP Photo Editor (Пост Zakhar23 #62408123)
    Версия: 2.4 Full (Альтернативный перевод) Photo Editor (Пост carpenter"s_son #60013768)
    Версия: 2.5 Full Photo Editor (Пост Alex0047 #61585578)
    Версия: 2.4 GP Photo Editor (Пост Zakhar23 #59982179)
    Версия: 2.4 Full Photo Editor (Пост Alex0047 #59980991)
    Версия: 2.3 Full (Альтернативный перевод) Photo Editor (Пост carpenter"s_son #57332138)
    Версия: 2.3 Full Photo Editor (Пост Alex0047 #57302176)
    Версия: 2.2.1 Full Photo Editor (Пост Alex0047 #56341542)
    Версия: 2.2.1 Full mod ru Photo Editor (Пост carpenter"s_son #56374963)
    Версия: 2.2 Full mod ru Photo Editor (Пост carpenter"s_son #55998867)
    Версия: 2.2 Full Photo Editor (Пост Alex0047 #55967863)
    Версия: 2.1 Full Photo Editor (Пост Alex0047 #55248082)
    Версия: 2.0 GP Photo Editor (Пост Zakhar23 #53886287)
    Версия: 2,0.1 unlocked Photo Editor (Пост Ramzes26 #54353823)
    Версия: 2,0 Full Photo Editor (Пост Alex0047 #53888570)
    Версия: 1.9.3 GP Photo Editor (Пост And_RU #52775332)
    Версия: 1.9.3 Full Photo Editor (Пост Alex0047 #52777442)
    Версия: 1.9.2 Full Photo Editor (Пост Alex0047 #52121377)
    Версия: 1.9.2 GP Photo Editor (Пост vovanKARPO #52223519)
    Версия: 1.8.9 v2 Photo Editor (Пост carpenter"s_son #49845322)
    Версия: 1.8.8 Mod Photo Editor (Пост Zakhar23 #48903102)
    Версия: 1.8.7 unlock Photo Editor (Пост eugeny71 #48204088)
    Версия: 1.8.9 GP Photo Editor (Пост Zakhar23 #49758866)
    Версия: 1.9.1 Full Photo Editor (Пост Alex0047 #51079794)
    Версия: 1.9.0 Full Photo Editor (Пост Alex0047 #50505941)
    Версия: 1.8.9 Full Photo Editor (Пост Alex0047 #49759167)
    Версия: 1.8.8 GP Photo Editor (Пост kljovyj #48893159)
    Версия: 1.8.8 Full Photo Editor (Пост Alex0047 #48895242)
    Версия: 1.8.8 GP Photo Editor (Пост Zakhar23 #48891398)
    Версия: 1.8.6 mod Photo Editor (Пост Alex.Strannik #47698921)
    Версия: 1.8.7 Full Photo Editor (Пост Alex0047 #48087962)
    Версия: 1.8.6 Full Photo Editor (Пост Alex0047 #47679560)
    Версия: 1.8.5 Photo Editor (Пост kljovyj #47075032)
    Версия: 1.8.1 облегченный мод от Alex.Strannik Photo Editor (Пост Alex.Strannik #44361800)
    Версия: 1.8.5 Full Photo Editor (Пост Alex0047 #47091435)
    Версия: 1.8.4 Full Photo Editor (Пост Alex0047 #46313399)
    Версия: 1.8.4 облегченный мод от Alex0047 Photo Editor (Пост Alex0047 #42731451)
    Версия: 1.8.4 Free Photo Editor (Пост skripin #46311984)
    Версия: 1.8.3 Full Photo Editor (Пост Alex0047 #45247056)
    Версия: 1.8.3 облегченный мод от Alex0047 Photo Editor (Пост Alex0047 #42731451)
    Версия: 1.8.3 Free Photo Editor (Пост skripin #45245074)
    Версия: 1.8.2 Full Photo Editor (Пост Alex0047 #44694868)
    Версия: 1.8.2 Free Photo Editor (Пост skripin #44692696)
    Версия: 1.8.1 Full Photo Editor (Пост OutCast580 #44321833)
    Версия: 1.8.1 Free Photo Editor (Пост skripin #44320047)
    Версия: 1.8.0 Full Photo Editor (Пост Anatoliy #43963952)
    Версия: 1.8.0 Free Photo Editor (Пост skripin #43955216)

    Android 2.3+:
    Версия: 1.7.4 Free Photo Editor (Пост skripin #43493656)
    Версия: 1.7.4 Full (переподписанная) Photo Editor (Пост eugeny71 #43511248)
    Версия: 1.7.3 Free Photo Editor (Пост skripin #42728786)
    Версия: 1.7.2 Full+облегченный мод Photo Editor (Пост Alex0047 #42230518)
    Версия: 1.7.2 Free Photo Editor (Пост skripin #42224401)
    Версия: 1.7.1 Gold Mod Photo Editor (Пост ctas8888 #41776053)
    Версия: 1.7.1 Full+облегченный мод Photo Editor (Пост Alex0047 #41750097)
    Версия: 1.7.1 Free Photo Editor (Пост skripin #41748417)
    Версия: 1.7.0.1 Full+облегченный мод Photo Editor (Пост Alex0047 #41179496)
    Версия: 1.7.0.1 Free Photo Editor (Пост skripin #41174444)
    Версия: 1.7.0 Full+облегченный мод Photo Editor (Пост Alex0047 #41116058)
    Версия: 1.7.0 Free Photo Editor (Пост skripin #41174444)
    Версия: 1.6.2.1 Full+облегченный мод Photo Editor (Пост Alex0047 #40636627)
    Версия: 1.6.2.1 Free Photo Editor (Пост skripin #40640511)
    Версия: 1.6.2 Free (GooglePlay) Photo Editor (Пост And_RU #40485623)
    Версия: 1.6.2 Full+облегченный мод Photo Editor (Пост Alex0047 #40489304)
    Версия: 1.6.1 Full+облегченный мод Photo Editor (Пост Alex0047 #39861613)
    Версия: 1.6.1 Free (GooglePlay) Photo Editor (Пост skripin #39862132)
    Версия: 1.6.0 Free (GooglePlay) Photo Editor (Пост skripin #39638774)
    Версия: 1.6.0 Full+облегченный мод Photo Editor (Пост Alex0047 #39640869)
    Версия: 1.5.8 Free (GooglePlay) Photo Editor (Пост skripin #39192731)
    Версия: 1.5.7 Full Photo Editor (Пост Alex0047 #38855726)
    Версия: 1.5.7 Free (GooglePlay) Photo Editor (Пост skripin #38855473)
    Версия: 1.5.6.1 Full Photo Editor (Пост Alex0047 #38426168)
    Версия: 1.5.6 Free (GooglePlay) https://4pda.to/forum/d…oto%A0Editor_1.5.6.apk
    Версия: 1.5.6 Full Photo Editor (Пост Alex0047 #37991556)
    Версия: 1.5.4 PROPER Photo Editor (Пост #37534170)
    Версия: 1.5.5 Free (GooglePlay) https://4pda.to/forum/d…oto%A0Editor_1.5.5.apk
    Версия: 1.5.5 Full Photo Editor (Пост #37834564)
    Версия: 1.5.4 Full Photo Editor (Пост #37521207)
    Версия: 1.5.4 Free (GooglePlay) Photo Editor (Пост #37514746)
    Версия: 1.5.3 Full Photo Editor (Пост #37144866)
    Версия: 1.5.3 Free (GooglePlay) Photo Editor (Пост #37127581)
    Версия: 1.5.2 без рекламы Photo Editor (Пост #36469156)
    Версия: 1.5.2 Full Photo Editor (Пост #36460599)
    Версия: 1.5.2 Free (GooglePlay) Photo Editor (Пост #36459784)
    Версия: 1.5.1.1 Full Photo Editor (Пост #36204807)
    Версия: 1.5.1.1 Free (GooglePlay) Photo Editor (Пост #36190600)
    Версия: 1.5.1 Full Photo Editor (Пост #35970335)
    Версия: 1.5.1 Free (GooglePlay) Photo Editor (Пост #35955606)
    Версия: 1.5.0 Full Photo Editor (Пост #35623466)
    Версия: 1.5.0 Free (GooglePlay) Photo Editor (Пост #35575522)
    Версия: 1.4.12 Full Photo Editor (Пост #35093458)
    Версия: 1.4.12 Photo Editor (Пост #35048247)
    Версия: 1.4.10 + Full Photo Editor (Пост #34220467)
    Версия: 1.4.9 + Full Photo Editor (Пост #33750745)
    Версия: 1.4.8 + Full Photo Editor (Пост #33122625)
    Версия: 1.4.7.1 + Full Photo Editor (Пост #32965771)
    Версия: 1.4.6 + Full Photo Editor (Пост #32643041)
    Версия: 1.4.5 + Full Photo Editor (Пост #31976198)
    Версия: 1.4.4 + Full Photo Editor (Пост #31976198)
    Версия: 1.4.3 Photo Editor (Пост #31845635)
    Версия: 1.4.3 Full Photo Editor (Пост #31878546)
    Версия: 1.4.2 full Photo Editor (Пост #30813139)
    Версия: 1.4.0 https://4pda.to/forum/dl/post/4380504/com.iudesk.android.photo.editor-2.apk
    Версия: 1.4.1 full Photo Editor (Пост #30523152)
    Версия: 1.4.0 full Photo Editor (Пост #24101426)
    Версия: 1.3.18.2 full https://4pda.to/forum/dl/post/4185767/zTdnjruyEvtydhj1pefa3sf0h.apk
    Версия: 1.3.18.1 full https://4pda.to/forum/d…or.v.1.3.18.1.full.apk
    Версия: 1.3.18 FULL Photo Editor (Пост #29202495)
    Версия: 1.3.17 FULL Photo Editor (Пост #28614297)
    Версия: 1.3.17 https://4pda.to/forum/dl/post/4039200/PhotoEditor_1.3.17.apk
    Версия: 1.3.16 патченая Photo Editor (Пост #28106805)
    Версия: 1.3.16 Photo Editor (Пост #28052992)
    Версия: 1.3.15: Photo Editor (Пост #27570843)
    Версия: 1.3.14: Photo Editor (Пост #27298322)
    Версия: 1.3.13: https://4pda.to/forum/dl/post/3653787/Photo%C2%A0Editor%201.3.13_.apk
    Версия: 1.3.13 full: Photo Editor (Пост #26586688)
    Версия: 1.3.7 Ad-Free: https://4pda.to/forum/dl/post/2543312/Photo_Editor_v1.3.7_AD-FREE.apk
    Версия: 1.3.12 full: Photo Editor (Пост #25053302)
    Версия: 1.3.11: https://4pda.to/forum/dl/post/3177186/PhotoEditor-1.3.11_.apk
    Версия: 1.3.11 full: Photo Editor (Пост #24101426)
    Версия: 1.3.10: https://4pda.to/forum/dl/post/3003049/Photo%A0Editor+1.3.10.apk
    Версия: 1.3.9: https://4pda.to/forum/dl/post/2883468/com.iudesk.android.photo.editor.ver.1.3.9.build..apk
    Версия: 1.3.6: https://4pda.to/forum/dl/post/2372440/Photo%A0Editor_1.3.6.apk
    Версия: 1.3.6 Full: Photo Editor (Пост #18754618)
    Версия: 1.3.5: https://4pda.to/forum/dl/post/2220052/Photo%A0Editor_1.3.5.apk
    Версия: 1.3.4.1: https://4pda.to/forum/dl/post/2125796/Photo%A0Editor_1.3.4.1.apk
    Версия: 1.3.3: https://4pda.to/forum/dl/post/2026139/Photo%A0Editor_1.3.3.apk
    Версия: 1.3.2 - 2012.4.27 https://4pda.to/forum/dl/post/1936071/photo_editor_1.3.2.apk
    Модификации
    Версия: 10.6 Unlocked by ApplicazioniCR (d010)
    Версия: 10.6 Unlocked by Balatan (Number one')
    Версия: 10.6 Photo Editor Pro (Number one')
    Версия: 10.6 Unlocked (CMAPTOC)
    Версия: 10.6 Unlocked by Mixroot (Number one')
    Версия: 10.6 Unlocked (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 10.6 Pro (maxi123444)
    Версия: 10.5 Чистый PREMIUM-мод (Alex.Strannik)
    Версия: 10.5 Unlocked by Mixroot (Number one')
    Версия: 10.5 Unlocked (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 10.4 Unlocked (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 10.3 Чистый PREMIUM-мод (Alex.Strannik)
    Версия: 10.3 Unlocked Lite Mod (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 10.2 Pro (maxi123444)
    Версия: 10.2 Чистый PREMIUM-мод (Alex.Strannik)
    Версия: 10.2 Unlocked by Mixroot (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 10.2 Unlocked by derrin (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 10.2 Unlocked (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 10.1.1 Unlocked by Mixroot (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 10.1.1 PRO (CMAPTOC)
    Версия: 10.1.1 Pro (maxi123444)
    Версия: 10.1.1 Чистый мод (Alex.Strannik)
    Версия: 10.1.1 Photo Editor Pro (Number one')
    Версия: 10.1 PRO (CMAPTOC)
    Версия: 10.1 Unlocked Lite Mod (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 10.1 Pro (maxi123444)
    Версия: 10.1 Photo Editor Pro (Number one')
    Версия: 10.1 Unlocked by Mixroot (NURIK ����)
    Версия: 10.0 PRO (CMAPTOC)
    Версия: 10.0 Photo Editor Pro (Number one')
    Версия: 10.0 Pro (maxi123444)
    Версия: 10.0 Unlocked by Mixroot (NURIK ����)
    Версия: 10.0 Unlocked Lite Mod (NURIK ����)
    Версия: 9.9 Unlocked by Balatan (Number one')
    Версия: 9.9 Чистый PREMIUM-мод (Alex.Strannik)
    Версия: 9.9 Mod Lite arm (CMAPTOC)
    Версия: 9.9 Unlocked by Mixroot (NURIK ����)
    Версия: 9.9 Unlocked (NURIK ����)
    Версия: 9.8 Unlocked by Mixroot (NURIK ����)
    Версия: 9.7.1 Mod Lite arm (CMAPTOC)
    Версия: 9.7.1 Чистый PREMIUM-мод by Alex Strannik (MerlinPerforator)
    Версия: 9.7.1 Unlocked by derrin (NURIK ����)
    Версия: 9.7.1 Unlocked by Mixroot (NURIK ����)
    Версия: 9.7 Pro (maxi123444)
    Версия: 9.7 Чистый PREMIUM-мод (Alex.Strannik)
    Версия: 9.7 Pro by derrin (yurgens10)
    Версия: 9.7 Unlocked by Mixroot (NURIK ����)
    Версия: 9.6 Unlocked by derrin (NURIK ����)
    Версия: 9.6 Unlocked by Mixroot (NURIK ����)
    Версия: 9.6 Photo Editor Pro (Number one')
    Версия: 9.5 Чистый PREMIUM-мод (Alex.Strannik)
    Версия: 9.5 Unlocked by Mixroot (NURIK ����)
    Версия: 9.4.1 Чистый PREMIUM-мод (Alex.Strannik)
    Версия: 9.4.1 Unlocked by derrin (NURIK ����)
    Версия: 9.4.1 Photo Editor Pro (Андрей ����)
    Версия: 9.4.1 Unlocked by Mixroot (NURIK ����)
    Версия: 9.4 Чистый мод (Alex.Strannik)
    Версия: 9.4 Unlocked by derrin (NURIK ����)
    Версия: 9.4 Photo Editor Pro (Number one')
    Версия: 9.3 Premium by Maximoff (yurgens10)
    Версия: 9.3 Unlocked by derrin (NURIK ����)
    Версия: 9.3 Premium (maxi123444)
    Версия: 9.2 Чистый мод (Alex.Strannik)
    Версия: 9.2 Unlocked by Balatan (NURIK ����)
    Версия: 9.2 Unlocked by Mixroot (NURIK ����)
    Версия: 9.2 Photo Editor Pro (Maximoff⁠)
    Версия: 9.1 Чистый PREMIUM-мод (Alex.Strannik)
    Версия: 9.1 MOD Photo Editor (No_Hammer)
    Версия: 9.1 Photo Editor Pro (Maximoff⁠)
    Версия: 9.1 Unlocked by Mixroot (NURIK ����)
    Версия: 9.0.1 Чистый PREMIUM-мод (Alex.Strannik)
    Версия: 9.0.1 Unlocked by Mixroot (NURIK ����)
    Версия: 9.0 Photo Editor Pro (Maximoff⁠)
    Версия: 8.8.1 Чистый PREMIUM-мод (Alex.Strannik)
    Версия: 8.8.1 Unlocked by derrin (NURIK ����)
    Версия: 8.8.1 Photo Editor Pro (Maximoff⁠)
    Версия: 8.8 Unlocked by derrin (NURIK ����)
    Версия: 8.8 Photo Editor Pro (Maximoff⁠)
    Версия: 8.7 Photo Editor Pro (Maximoff⁠)
    Версия: 8.7 Unlocked by derrin (NURIK ����)
    Версия: 8.6 Чистый PREMIUM-мод (Alex.Strannik)
    Версия: 8.6 Unlocked by Mixroot (NURIK ����)
    Версия: 8.6 Photo Editor Pro (Maximoff⁠)
    Версия: 8.5 Чистый PREMIUM-мод (Alex.Strannik)
    Версия: 8.5 Photo Editor (vadj)
    Версия: 8.5 Photo Editor Pro (Maximoff⁠)
    Версия: 8.4 Чистый PREMIUM-мод (Alex.Strannik)
    Версия: 8.4 Photo Editor Pro (Maximoff⁠)
    Версия: 8.4 Unlocked by Mixroot (NURIK ����)
    Версия: 8.3 Чистый PREMIUM-мод (Alex.Strannik)
    Версия: 8.3 Photo Editor Pro (Maximoff⁠)
    Версия: 8.2 Чистый PREMIUM-мод (Alex.Strannik)
    Версия: 8.2 Unlocked by Mixroot (NURIK ����)
    Версия: 8.2 Photo Editor Pro (Maximoff⁠)
    Версия: 8.1.2 Чистый PREMIUM-мод (Alex.Strannik)
    Версия: 8.1.2 Unlocked by Mixroot (NURIK ����)
    Версия: 8.1.2 Photo Editor Pro (Maximoff⁠)
    Версия: 8.1.1 Photo Editor Pro (Maximoff⁠)
    Версия: 8.1 Чистый PREMIUM-мод (Alex.Strannik)
    Версия: 8.1 Photo Editor Pro (Maximoff⁠)
    Версия: 8.0 Чистый PREMIUM-мод (Alex.Strannik)
    Версия: 8.0 Photo Editor Pro (сборка 2022090900) (Maximoff⁠)
    Версия: 8.0 Photo Editor Pro (Maximoff⁠)
    Версия: 7.9 Чистый PREMIUM-мод (Alex.Strannik)
    Версия: 7.9 Photo Editor Pro (Maximoff )
    Версия: 7.8 Чистый PRO-мод (Alex.Strannik)
    Версия: 7.8 Photo Editor Pro (Maximoff )
    Версия: 7.7 Чистый мод (Alex.Strannik)
    Версия: 7.7 Photo Editor Pro (Maximoff )
    Версия: 7.6 Чистыйе PRO-мод (Alex.Strannik)
    Версия: 7.6 Photo Editor Pro (Maximoff )
    Версия: 7.5 Чистый PREMIUM-мод (Alex.Strannik)
    Версия: 7.5 Photo Editor Pro (Maximoff )
    Версия: 7.4 Чистый PREMIUM-мод (Alex.Strannik)
    Версия: 7.3 Чистый PREMIUM-мод (Alex.Strannik)
    Версия: 7.3 Photo Editor Pro (Maximoff )
    Версия: 7.2 Чистый PREMIUM-мод (Alex.Strannik)
    Версия: 7.2 Photo Editor Pro (Maximoff )
    Версия: 7.1.2 Photo Editor Pro (Maximoff )
    Версия: 7.1 Лёгкий PREMIUM-мод (Alex.Strannik)
    Версия: 7.1.1 Photo Editor Pro (Maximoff )
    Версия: 7.1 Photo Editor Pro (Maximoff )
    Версия: 7.0.2 Photo Editor Pro (Maximoff )
    Версия: 7.0.1 Лёгкий PREMIUM-мод (Alex.Strannik)
    Версия: 7.0.1 Photo Editor Pro (Maximoff )
    Версия: 7.0 Photo Editor Pro (Maximoff )
    Версия: 6.9 Лёгкий PREMIUM-мод (Alex.Strannik)
    Версия: 6.9 Photo Editor Pro (Maximoff )
    Версия: 6.8.1 Лёгкий PREMIUM-мод (Alex.Strannik)
    Версия: 6.8.1 Photo Editor Pro (Maximoff )
    Версия: 6.8 Photo Editor Pro (Maximoff )
    Версия: 6.7 Лёгкий PREMIUM-мод (Alex.Strannik)
    Версия: 6.6 Лёгкий PREMIUM-мод (Alex.Strannik)
    Версия: 6.5 Лёгкий PRO-мод (Alex.Strannik)
    Версия: 6.5 Photo Editor Pro (Maximoff )
    Версия: 6.4 Мод от меня на последнюю версию приложения. (VERGIL777)
    Версия: 6.3.1 Лёгкий PREMIUM-мод (Alex.Strannik)
    Версия: 6.2 Unlocked Lite (denrusvpn)
    Версия: 6.1 Лёгкий PRO-мод (Alex.Strannik)
    Версия: 6.0.1 Мод на основе последней версии. (VERGIL777)
    Версия: 6.0.1 PRO Mod: на версию (65vladim)
    Версия: 5.8.1 Photo editor lite (Nik2001Nik3006)
    Версия: 5.2 Ultra Lite mod Сообщение №2887, автор Alex.Ognev
    Версия: 4.7.1 Мод No Google LitePhoto Editor (Пост Edik1d #64129465)
    Версия: 4.4.1 Unlocked Mod Lite arm Photo Editor (Пост CMAPTOC #86022132)
    Версия: 3.0.1 Full Mod Lite Photo Editor (Пост Alex0047 #42731451)
    Версия: 2.9.1 Full (Альтернативный перевод) Photo Editor (Пост carpenter"s_son #68665525)


    Сообщение отредактировал iMiKED - 02.09.24, 12:23
    Причина редактирования: Обновление: модификация 10.6 Unlocked by ApplicazioniCR
    03.08.24, 15:33 | #5462
    Number one'


    Реп: (97507)
    Тип: Новая версия
    Версия: 10.5
    Краткое описание: Unlocked by Balatan
    Что нового:
    • Crash & Bug fixes
    Прикрепленный файлPhoto Editor_v10.5(2024080200).apk ( 12.66 МБ )
    03.08.24, 19:11 | #5463
    Alex.Strannik


    Реп: (23152)
    Тип: Модификация
    Версия: 10.5
    Краткое описание: Чистый PREMIUM-мод

    Что нового (английский)
    Crash & Bug fixes


    • Получен PREMIUM
    • Удалена реклама
    • Удалена аналитика
    • Удалён мусор
    • Почищен интерфейс
    • Оптимизированы ресурсы


    10.5
    Прикрепленный файлiudesk.photoeditor-10.5.apk ( 3.72 МБ )


    Сообщение отредактировал Alex.Strannik - 03.08.24, 19:11
    23.08.24, 11:38 | #5464
    rodtrod


    Реп: (1)
    А в этой программе есть возможность добавить изогнутые стрелки?
    23.08.24, 11:55 | #5465
    Jlauk_pognucka(YT)


    Реп: (164)
    * rodtrod, впринципе что угодно можно добавлять) если скачать с гугла . "arrow png" например. эт прога типа фотошопа. Клипартов встроенных мало. есть прямая стрелка, но ее вроде можно гнуть(есть же слои и инстр деформация). прога для мускулистых вобшем.

    а если по быстрому над накидать то лучше "Inshot" использовать))
    23.08.24, 12:14 | #5466
    rodtrod


    Реп: (1)
    * Jlauk_pognucka(YT),
    Подумалось, может я из явного что-то не замечаю и возможно стрелку можно легко гнуть.
    Здесь есть линия с точками управления (от 3), но хотелось такое со стрелками.

    Не знаю на счет inshot, нл наверное snap markup для меня будет лучше тогда.
    24.08.24, 07:59 | #5467
    badvol74


    Реп: (2834)
    rodtrod @ 23.08.24, 11:38 *
    А в этой программе есть возможность добавить изогнутые стрелки?

    Можно скомбинировать изогнутую линию с треугольником или двумя прямыми линиями . Так получится стрелка.

    Прикрепленные изображения
    Прикрепленное изображение
    Прикрепленное изображение


    Сообщение отредактировал badvol74 - 24.08.24, 08:39
    25.08.24, 19:14 | #5468
    Explay84


    Реп: (104)
    Вот таки нашёл функцию, которой нет, в фотоэдиторе )) 😀
    Либо я плохо смотрел, либо в нем нет функции, склейки картинок в один длинный скриншот??)
    25.08.24, 19:20 | #5469
    badvol74


    Реп: (2834)
    Explay84 @ 25.08.24, 19:14 *
    склейки картинок в один длинный скриншот

    В разделе "Создать" задать размеры будущего изображения и через инструмент "Текст/Изображение" вставляете нужные изображения формируя необходимый набор

    Прикрепленные изображения
    Прикрепленное изображение


    Сообщение отредактировал badvol74 - 25.08.24, 19:24
    25.08.24, 22:08 | #5470
    Explay84


    Реп: (104)
    badvol74 @ 25.08.24, 21:20 *
    Текст/Изображение" вставляете нужные изображения формируя необходимый набор

    Это немного не то, они все в одну кучу собираются, накладываясь друг на друга. 🤔
    25.08.24, 22:14 | #5471
    badvol74


    Реп: (2834)
    Explay84 @ 25.08.24, 22:08 *
    они все в одну кучу собираются, накладываясь друг на друга.

    Не собирайте их в кучу, а распределите без наложения. Это же управляемый процесс.
    25.08.24, 22:46 | #5472
    AleksandrMGD


    Реп: (194)
    * badvol74, я так понял имеется ввиду, что кадры пересекаются... А вот на сколько должно просчитать приложение и правильно их совместить...
    25.08.24, 23:04 | #5473
    kальмар


    Реп: (125)
    * AleksandrMGD, * Explay84,
    Прикрепленное изображение
    Прикрепленное изображение
    Прикрепленное изображение


    26.08.24, 04:31 | #5474
    Explay84


    Реп: (104)
    kальмар @ 26.08.24, 01:04 *
    AleksandrMGD, Explay84,
     #

    Спасибо, да этот способ работает))
    Правда приходится ручками всё расставлять))
    Но главное что можно, правда ещё одну альтернативу нашёл Longshot тоже хорошая программа, но и этот способ тоже весьма хороший, если бы ещё можно было сделать, аатовыстраивание в один ряд, всех картинок, было бы ещё лучше)
    Кстати в photoeditore есть что-то наподобие макросов??
    26.08.24, 05:46 | #5475
    kальмар


    Реп: (125)
    Explay84 @ 26.08.24, 5:31 *
    в photoeditore есть что-то наподобие макросов??

    Лучше у других спросить. Я не в курсе. Может кто ответит
    27.08.24, 10:15 | #5476
    iMiKED


    Реп: (6386)
    Тип: Новая версия
    Версия: 10.6
    Краткое описание: от 27/08/2024
    Список изменений:
    • Text/Image improvements
    • Crash & Bug fixes

    Прикрепленный файлPhoto Editor 10.6.apk ( 7.97 МБ )


    Сообщение отредактировал iMiKED - 27.08.24, 10:15
    27.08.24, 12:06 | #5477
    maxi123444


    Реп: (6900)
    Тип: Модификация
    Версия: 10.6
    Краткое описание: Pro
    What's new
    • Text/Image improvements
    • Crash & Bug fixes

    Получен только Pro, ничего более не вырезал!

    Прикрепленные файлы

    Прикрепленный файлPhoto Editor_10.6_Pro_.apk ( 7.76 МБ )
    27.08.24, 12:28 | #5478
    NURIK 🇰🇿


    Реп: (9170)
    Тип: Модификация
    Версия: 10.6
    Краткое описание: Unlocked
    Что нового:
    • Text/Image improvements
    • Crash & Bug fixes
    Информация о моде:
    ◉ Разблокирован.
    ◉ Языки: английский, русский.
    ◉ Разделена по архитектурам.
    ◉ Отключена аналитика.
    ◉ Отключена реклама.
    ◉ Удалена отладочная информация.
    ◉ Удалены дубликаты графики.
    ◉ Оптимизированы ресурсы.
    Прикрепленный файлPhoto Editor v10.6 - armeabi-v7a.apk ( 6.06 МБ )

    Прикрепленный файлPhoto Editor v10.6 - arm64-v8a.apk ( 6.14 МБ )

    Прикрепленный файлPhoto Editor v10.6 - x86_64.apk ( 6.18 МБ )

    Прикрепленный файлPhoto Editor v10.6 - x86.apk ( 6.16 МБ )
    27.08.24, 12:29 | #5479
    Number one'


    Реп: (97507)
    Тип: Модификация
    Версия: 10.6
    Краткое описание: Unlocked by Mixroot
    Что нового:
    • Text/Image improvements
    • Crash & Bug fixes
    Прикрепленный файлPhoto Editor v10.6.apk ( 8.2 МБ )
    27.08.24, 13:16 | #5480
    CMAPTOC


    Реп: (5397)
    Тип: Модификация
    Версия: 10.6
    Краткое описание: Unlocked
    • Text/Image improvements
    • Crash & Bug fixes.
    Прикрепленный файлPhoto Editor v10.6.apk ( 6.49 МБ )

    Lite: En, Ru, Uk. Прикрепленный файлPhoto Editor v10.6 armeabi-v7a.apk ( 5.35 МБ )
     Прикрепленный файлPhoto Editor v10.6 arm64-v8a.apk ( 5.42 МБ )
    28.08.24, 18:36 | #5481
    Number one'


    Реп: (97507)
    Тип: Модификация
    Версия: 10.6
    Краткое описание: Photo Editor Pro
    Mod by Maximoff⁠
    Что нового:
    • Text/Image improvements
    • Crash & Bug fixes
    Прикрепленный файлPhoto_Editor_v10.6(2024082700)_armeabi-v7a.apk ( 6.14 МБ )

    Прикрепленный файлPhoto_Editor_v10.6(2024082700)_arm64-v8a.apk ( 6.22 МБ )

    Прикрепленный файлPhoto_Editor_v10.6(2024082700)_x86.apk ( 6.24 МБ )

    Прикрепленный файлPhoto_Editor_v10.6(2024082700)_x86_64.apk ( 6.26 МБ )



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