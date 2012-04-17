Photo Editor - уникальная программа для качественной обработки фотографий.
Изменение тона, насыщенности, контрастности и яркости. Настройка цвета (кривых). Эффекты, рамки, рисование, поворот, обрезка, сжатие и т. д.
На современных устройствах позволяет редактировать и сохранять в исходном разрешении
фото до 19+ Мп. Доступна продвинутая корректировка цветов, разнообразные эффекты, рамки, добавление текста, обрезка фото и многое другое.
Удобный интерфейс, адаптированный для большинства телефонов и планшетов, делает процесс обработки фотографий легким и наглядным.
Вы можете сохранять отредактированные снимки в галерею, в произвольное место на карте памяти, использовать в качестве обоев или обмениваться с друзьями в социал
ьных сетях.
Особенности:
* Корректировка цветов: тон, насыщенность, контрастность и яркость.
* Инструмент "Кривые" (Сurves), позволяющий производить тонкую настройку цветов и тональности.
* Эффекты: гамма-коррекция, автоматическая контрастность и тон, blur(размытие), sharpen(резкость), oil paint(масляные краски), sketch(набросок карандашом), pola
roid, black & white high contrast, сепия и другие.
* Настраиваемые (по цвету и размеру) фоторамки.
* Автокоррекция эффекта красных глаз.
* Режим рисования, добавление текста или изображения.
* Удобный поворот фотографии, изменение размера(Crop) или разрешения(Resize).
* Просмотр, изменение или удаление EXIF данных.
* Делитесь фотографиями через e-mail, Picasa, Facebook, Twitter и пр.
* Простой и понятный интерфейс, адаптированный как для телефонов, так и для планшетов. Поддержка Android 4.0 Ice Cream Sandwich.
* Сохранение фотографий в форматы JPEG и PNG без ухудшения качества и разрешения, вплоть до 19 и более мегапикселей. Возможны ограничения на бюджетных телефонах
. Гибкая регулировка JPEG качества.
* Возможность поддержать разработчика и убрать рекламу (Настройки -> Убрать рекламу).
P.S. Убрать рекламу стоит 3$. Но не в рекламе дело (от нее легко избавиться установив AdFree https://4pda.to/forum/dl/post/1636086/AdFree_HOSTS_signed.zip )
, а в том, что редактор будет развернут на весь экран.