RubberBigPepper @ 25.01.2013, 11:00
потому что
В какой момент времени? Поздно он это делает...
Вы забываете, что если мы выделяем какую то прогу, как неубиваемую, то для нее нужно оставить место (один из 15 возможных пунктов в процессах, как у меня. Не путать с объемом памяти за который отвечает ООМ киллер и наши -17).
Вот на примере сам отвечу:
Нужна мне звонилка неубиваемая, ставлю -17.
Теперь апп
звонилка застраховано от того, что это апп шлепнется при ООМ переполнении.
А что же происходит с процессом
звонилка?
вот например что мы видим в бэкграунд процессах
10 место - календарь, приоритет 10
11 место - плеер, приоритет 11
12 место - опера, приоритет 12
13 место - камера, приоритет 13
14 место - заметки, приоритет 14
15 место - звонилка, приоритет -17
Внимание вопрос! Кого шлепнет киллер, если я открою нарды?
ответ - звонилку! а она у нас вроде как неубиваемая...
Вот зачем нужно шлепать НАМ. Киллер процессов не обращает внимания на приоритет, он шлепает последний (иногда еще и предпоследний) процесс в списке при открытии нового апп.
Поэтому в таких обстоятельствах, нам нужно его опередить и шлепнуть процесс идущий на 14 месте (заметки, которые перед звонилкой)
И таким образом освобождать пункт для нард.
И если в этом списке наша звонилка будет висеть долго на 15 месте, то делать это постоянно, пока мы наконец то не откроем звонилку опять и ее процесс поднимется вверх.
Причем, эту логику нужно доработать немного. Начинать шлепать предыдущие апп перед звонилкой не тогда когда звонилка станет 15той, а когда станет 14той, чтоб мы могли не по таймеру как то шлепать (таймер не даст 100% результат) а проверять шлепать/нет когда открывается любое апп.
Тогда получится:
Исходно
13 место - камера, приоритет 13
14 место - звонилка, приоритет -17
15 место - заметки, приоритет 15
открываю нарды, все смещается на один пункт вниз, шлепается камера и звонилка становится последней (15 пункт)
в этот момент мы понимаем "ааа, еще одно открытое апп и шлепнется звонилка" и шлепаем камеру, идущую перед звонилкой, освобождая место для след апп.
я понятно объяснил, почему меня не устраивает работа встроенного киллера и нужно делать собственную шлепалку?Сообщение отредактировал Black_BG - 25.01.13, 11:35