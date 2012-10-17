RubberBigPepper @ 25.01.2013, 11:00 потому что

В какой момент времени? Поздно он это делает...Вы забываете, что если мы выделяем какую то прогу, как неубиваемую, то для нее нужно оставить место (один из 15 возможных пунктов в процессах, как у меня. Не путать с объемом памяти за который отвечает ООМ киллер и наши -17).Вот на примере сам отвечу:Нужна мне звонилка неубиваемая, ставлю -17.Теперьзвонилка застраховано от того, что это апп шлепнется при ООМ переполнении.А что же происходит сзвонилка?вот например что мы видим в бэкграунд процессах10 место - календарь, приоритет 1011 место - плеер, приоритет 1112 место - опера, приоритет 1213 место - камера, приоритет 1314 место - заметки, приоритет 1415 место - звонилка, приоритет -17Внимание вопрос! Кого шлепнет киллер, если я открою нарды?ответ - звонилку! а она у нас вроде как неубиваемая...Вот зачем нужно шлепать НАМ. Киллер процессов не обращает внимания на приоритет, он шлепает последний (иногда еще и предпоследний) процесс в списке при открытии нового апп.Поэтому в таких обстоятельствах, нам нужно его опередить и шлепнуть процесс идущий на 14 месте (заметки, которые перед звонилкой)И таким образом освобождать пункт для нард.И если в этом списке наша звонилка будет висеть долго на 15 месте, то делать это постоянно, пока мы наконец то не откроем звонилку опять и ее процесс поднимется вверх.Причем, эту логику нужно доработать немного. Начинать шлепать предыдущие апп перед звонилкой не тогда когда звонилка станет 15той, а когда станет 14той, чтоб мы могли не по таймеру как то шлепать (таймер не даст 100% результат) а проверять шлепать/нет когда открывается любое апп.Тогда получится:Исходно13 место - камера, приоритет 1314 место - звонилка, приоритет -1715 место - заметки, приоритет 15открываю нарды, все смещается на один пункт вниз, шлепается камера и звонилка становится последней (15 пункт)в этот момент мы понимаем "ааа, еще одно открытое апп и шлепнется звонилка" и шлепаем камеру, идущую перед звонилкой, освобождая место для след апп.я понятно объяснил, почему меня не устраивает работа встроенного киллера и нужно делать собственную шлепалку?