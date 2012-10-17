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    • Запрет стандартному Task Killer'у выгружать нужные вам приложения. Все устройства. | Ваши любимые приложения всегда будут оставаться в памяти устройства
    17.10.12, 16:18 | #181
    Black_BG


    Реп: (388)
    Запрет стандартному Task Killer'у выгружать нужные вам приложения.
    Программа заставит устройство мгновенно реагировать на ваши действия и сделает его экономичнее!
    Первая и единственная программа такого типа, которая действительно работает!
    Меняется приоритет на -17, или любой другой, и не сбрасывается при выходе из проги.

    Программа находится в режиме тестирования и доработки способа удержания апп в памяти.

    Последнее обновление программы в шапке: 07.12.2012
    AutoOOMmanager
    Версия: 0.95
    Прикрепленное изображение


    Описание и алгоритм
    Как и любой обладатель андроида, который хоть немного знает про его работу, знаю, что стандартный тасккиллер убивает приложения при нехватке памяти.
    Передо мной встал вопрос, как же заставить андроид запустить и держать в памяти ВСЕГДА приложения, которыми пользуюсь постоянно (например звонилка).
    На форуме нашел предложения о повышении приоритета через renice или правкой билд.проп с указанием, что такие то приложения не убивать.
    Но эти способы не работают!!!
    Поизучав вопрос, нашел программы типа ® AutoKiller которые умеют делать приоритет oom killer -17
    Но! Эти программы не умеют держать приоритет и стоит задать в ней, переключиться в само приложение и все, приоритет сброшен.

    Отсюда и возникла эта тема. Хотим сделать программу, которая все таки будет работать.
    Вроде получилось ;)
    Смысл данной программы выполнить 4 команды
    pidof - чтобы узнать в какой папочке искать файлик с приоритетом
    cat - прочитать, чего в нем сейчас
    и если в этом файлике НЕ -17, то
    echo - записать -17
    Ну и подсказали все это закрепить командой chmod и значениями 444

    Команда разработчиков и тестеров:
    RubberBigPepper
    asuslava
    Black_BG

    Выражаю огромную благодарность RubberBigPepper за помощь в реализации программы, а также asuslava за простую и гениальную идею с правами!!! Спасибо огромное! :thank_you:

    Цель
    Нужные приложения всегда в памяти, мгновенно открываются, мгновенный переход между приложениями ну и экономия батареи (тк не нужно подгружать данные и загружать проц/поднимать частоту)

    Программа требует права суперпользователя!
    Скачать: AutoOOMmanager версия 0.95 (полноценно работающая версия)
    Прошлые версии
    AutoOOMmanager версия 0.9 (полноценно работающая версия)
    AutoOOMmanager версия 0.87 (полноценно работающая версия)
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Версия 0.1 бета
    Версия 0.2 бета
    Версия 0.3 бета
    Версия 0.4 бета
    Версия 0.5 бета

    Полезное дополнение - ® Autostarts

    Девиз темы
    Нет ничего невозможного!)

    Сообщение отредактировал Black_BG - 25.01.13, 21:57
    Причина редактирования: появилась стабильная версия
    25.01.13, 11:32 | #182
    Black_BG


    Реп: (388)
    RubberBigPepper @ 25.01.2013, 11:00 *
    потому что

    В какой момент времени? Поздно он это делает...
    Вы забываете, что если мы выделяем какую то прогу, как неубиваемую, то для нее нужно оставить место (один из 15 возможных пунктов в процессах, как у меня. Не путать с объемом памяти за который отвечает ООМ киллер и наши -17).
    Вот на примере сам отвечу:
    Нужна мне звонилка неубиваемая, ставлю -17.
    Теперь апп звонилка застраховано от того, что это апп шлепнется при ООМ переполнении.
    А что же происходит с процессом звонилка?
    вот например что мы видим в бэкграунд процессах

    10 место - календарь, приоритет 10
    11 место - плеер, приоритет 11
    12 место - опера, приоритет 12
    13 место - камера, приоритет 13
    14 место - заметки, приоритет 14
    15 место - звонилка, приоритет -17

    Внимание вопрос! Кого шлепнет киллер, если я открою нарды?
    ответ - звонилку! а она у нас вроде как неубиваемая...

    Вот зачем нужно шлепать НАМ. Киллер процессов не обращает внимания на приоритет, он шлепает последний (иногда еще и предпоследний) процесс в списке при открытии нового апп.

    Поэтому в таких обстоятельствах, нам нужно его опередить и шлепнуть процесс идущий на 14 месте (заметки, которые перед звонилкой)
    И таким образом освобождать пункт для нард.
    И если в этом списке наша звонилка будет висеть долго на 15 месте, то делать это постоянно, пока мы наконец то не откроем звонилку опять и ее процесс поднимется вверх.

    Причем, эту логику нужно доработать немного. Начинать шлепать предыдущие апп перед звонилкой не тогда когда звонилка станет 15той, а когда станет 14той, чтоб мы могли не по таймеру как то шлепать (таймер не даст 100% результат) а проверять шлепать/нет когда открывается любое апп.
    Тогда получится:
    Исходно

    13 место - камера, приоритет 13
    14 место - звонилка, приоритет -17
    15 место - заметки, приоритет 15

    открываю нарды, все смещается на один пункт вниз, шлепается камера и звонилка становится последней (15 пункт)
    в этот момент мы понимаем "ааа, еще одно открытое апп и шлепнется звонилка" и шлепаем камеру, идущую перед звонилкой, освобождая место для след апп.


    я понятно объяснил, почему меня не устраивает работа встроенного киллера и нужно делать собственную шлепалку?

    Сообщение отредактировал Black_BG - 25.01.13, 11:35
    25.01.13, 11:44 | #183
    RubberBigPepper


    Реп: (1391)
    Black_BG @ 25.01.2013, 14:32 *
    Кого шлепнет киллер, если я открою нарды?
    ответ - звонилку!

    С чего это вдруг?
    Black_BG @ 25.01.2013, 14:32 *
    я понятно объяснил, почему меня не устраивает работа встроенного киллера и нужно делать собственную шлепалку?

    Не понятно, ибо с чего вы взяли что в вашем списке звонилка последняя, что за сортировка, по какому параметру?
    25.01.13, 11:49 | #184
    Black_BG


    Реп: (388)
    У меня складывается такое впечатление, что вы не читали все, что я писал ранее...(
    Смотрите скрины. Они из другой проги
    http://sdl4.4pda.ru/2294991/Screenshot_201...92874d5298f7684

    Здесь мы видим, что есть несколько группировок
    по ООМ приоритету - наши -17, вопрос наша прога решает
    по жизненному циклу - вот здесь наша прога не о чем...(

    и весь этот пример выше рассказывает про отбор по жизненому циклу...
    мы НЕ УЧИТЫВАЕМ жизненный цикл (ЖЦ) программы... мы только обезопасили ее от ООМ переполнения и все.
    Если так оставлять, то программы все равно будут убиваться приходя к концу ЖЦ.
    Я предлагаю дать отсрочку нужным апп (звонилка), путем шлепанья прог выше в списке, пока мы наконец не зайдем в звонилку и ее ЖЦ начнется заново

    а вот здесь все культурнее со скринами, но по сути тоже самое Запрет стандартному Task Killer'у выгружать нужные вам приложения. Все устройства.

    Сообщение отредактировал Black_BG - 25.01.13, 12:00
    27.01.13, 08:12 | #185
    150


    Реп: (49)
    усовершенствуйте плис! реально вырубает прогу если потыкать разные приложения....не сразу конешно, но убиваеться приложения (у меня игра)
    30.01.13, 00:13 | #186
    cawa5


    Реп: (161)
    прогу приходится каждый раз вручную запускать, где старт с системой..
    30.01.13, 01:43 | #187
    azzimov


    Реп: (96)
    cawa5 @ 29.01.2013, 23:13 *
    где старт с системой

    не знаю, у меня нормально стартует с системой.
    30.01.13, 19:57 | #188
    cawa5


    Реп: (161)
    у меня на Циагене, в некоторых приложениях изначально стоит значение "15", а в этой проге написана макс "10", кому верить?
    31.01.13, 08:47 | #189
    Black_BG


    Реп: (388)
    Циагену
    31.01.13, 11:37 | #190
    Black_BG


    Реп: (388)
    Почитал чуть еще здесь http://developer.android.com/reference/and...rocessLifecycle
    http://developer.android.com/reference/and...tivityLifecycle
    может быть нам действительно перезапускать а не прибивать впередиидущие? Хотя подтверждают, что шлепать эмпти процесс можно без опасений, как я понимаю.

    RubberBigPepper,, мы можем так сторонне сделать??

    Сообщение отредактировал Black_BG - 31.01.13, 11:40
    31.01.13, 11:47 | #191
    RubberBigPepper


    Реп: (1391)
    Black_BG @ 31.01.2013, 14:37 *
    может быть нам действительно перезапускать а не прибивать впередиидущие

    Как вы собираетесь перезапускать то?
    И еще, прочитать статус приложения можно (ну там фореграунд или emptY), а в ручную задать нельзя.
    31.01.13, 13:03 | #192
    Black_BG


    Реп: (388)
    Ну тогда давайте читать и шлепать, как предложено выше. страшного от этого ничего не будет.
    01.02.13, 10:18 | #193
    freedrug


    Реп: (40)
    Программа хорошая но хотелось бы создовать какие нибудь шаблоны ,и почему при перезагрузке начинает запрашивать рут каждые пять минут ,даже если я ее не запускал.
    01.02.13, 10:28 | #194
    Barsukvad


    Реп: (1253)
    freedrug @ 01.02.2013, 10:18 *
    запрашивать рут каждые пять минут

    Нет такой проблемы и если вы читали топик - ранее ни у кого она описана не была. Ищите у себя.
    01.02.13, 12:37 | #195
    mitjayy


    Реп: (669)
    freedrug @ 1.2.2013, 11:18 *
    Программа хорошая но хотелось бы создовать какие нибудь шаблоны ,и почему при перезагрузке начинает запрашивать рут каждые пять минут ,даже если я ее не запускал.

    Попробуйте отключить уведомления в su. Программа стартует вместе с системой, отсюда и запрос прав суперпользователя.
    01.02.13, 22:48 | #196
    freedrug


    Реп: (40)
    mitjayy @ 1.2.2013, 13:37 *
    Попробуйте отключить уведомления в su. Программа стартует вместе с системой, отсюда и запрос прав суперпользователя.

    Я в том смысле что она запрашивает даже тогда когда я ее не запускал ,а переодически выскакиваюшие уведомления мешают.
    Пока что спасает только заморозка.
    02.02.13, 18:02 | #197
    Molora11


    Реп: (151)
    Всем привет. Ребята, почитал я ваши обсуждения и мучения ;) и вот вспомнил про прогу, которой пользовался ещё на Nokia. На андроиде она конечно не так суперская, но у неё есть замечательная функция "Правила для программы" В этой функции ставите галочку на пункте"Никогда не выгружать" и ваши приложения будут оставаться активными. Попробуйте. Чтобы выбрать приложение, надо сделать длинный тап на его значок в интерфейсе программы Jbak Taskman. Кроме того программа обладает и другими функциями.

    Прикрепленные файлы

    Прикрепленный файлJbak_TaskMan__0.86.apk ( 196.49 КБ )
    02.02.13, 18:44 | #198
    mitjayy


    Реп: (669)
    Molora11 @ 2.2.2013, 19:02 *
    Всем привет. Ребята, почитал я ваши обсуждения и мучения ;) и вот вспомнил про прогу, которой пользовался ещё на Nokia. На андроиде она конечно не так суперская, но у неё есть замечательная функция "Правила для программы" В этой функции ставите галочку на пункте"Никогда не выгружать" и ваши приложения будут оставаться активными. Попробуйте. Чтобы выбрать приложение, надо сделать длинный тап на его значок в интерфейсе программы Jbak Taskman. Кроме того программа обладает и другими функциями.

    по-моему, в андроид совершенно по другому построена многозадачность, есть система приоритетов и т.д.. одним словом, эта функция в таскмане Юрия неэффективна.
    02.02.13, 20:14 | #199
    Molora11


    Реп: (151)
    mitjayy @ 2.2.2013, 19:44 *
    по-моему, в андроид совершенно по другому построена многозадачность, есть система приоритетов и т.д.. одним словом, эта функция в таскмане Юрия неэффективна.

    Согласен, в андроид всё по другому в отличие от Symbian, но вот ведь как получается, у меня она на Android 4.0.4 работает. Попробуйте сами.
    02.02.13, 21:48 | #200
    Molora11


    Реп: (151)
    Извините что не по теме вопрос, но может подскажет кто нибудь, есть ли какая программа убирающая торможение запуска рабочего стола при выходе из какого либо приложения?(виджеты на рабочем столе появляются с задержкой 3-5 сек.) Спасибо.
    03.02.13, 00:46 | #201
    shavoro


    Реп: (7)
    Molora11 @ 2.2.2013, 20:48 *
    Извините что не по теме вопрос, но может подскажет кто нибудь, есть ли какая программа убирающая торможение запуска рабочего стола при выходе из какого либо приложения?(виджеты на рабочем столе появляются с задержкой 3-5 сек.) Спасибо.

    Так этой прогой поставь лаунчеру -17, или не получается?
    У меня не держит Holo Launcher, Тоже перезапускается.



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