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    • Asus Transformer Book T100 - Обсуждение | [tabletpc] Windows 8-8.1 | 10.1'' | Intel Atom Z3740-Z3775
    08.11.13, 19:08 | #581
    Эйсер


    Реп: (411)
    Asus Transformer Book T100 - Windows
    T100TA/T100TAM/T100TAL/T100TAF/T100TAS/T100HA/T100Chi/...
    Описание | FAQ | Покупка и Аксессуары » | Брак » | Игры для Intel Bay Trail » | Asus Transformer Book T100 - Linux & Android » | Asus Transformer Book T100HA / T101HA / T102HA - Обсуждение » | Помощь владельцам ноутбуков » | Windows 10 » | Windows 8-8.1 » | Меняем операционную систему » | Установка Windows с флешки » |Курилка айтишников » | Операционные системы и софт | Ноутбуки, TabletPC, UMPC, MID - выбор и сравнение

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    FAQ по Windows 10. Перед установкой системы обязательно почитать!
    Не ставить обновления с вставленной в планшет microsd картой - обновление зависнет!
    Наш биос не поддерживает 64-битные загрузчики!

    Описание и информация:
    Короткое описание
    Планшет для сёрфинга в интернете, работы в фотошопе, в сони вегасе. Возможно играть в лёгкие игры либо в игры до 2007-2008 года.
    Фото
    T100TA/TAS/TAF/TAL(с камерой)
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    T100TAM
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    T100Chi
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    T100HA
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    Фото разобранного T100TAF
    Asus Transformer Book T100 - Обсуждение (Пост Roski_1 #100242757)
    Характеристики
    Система
    Операционная система: Windows 8/Windows 10
    Процессор:
    T100TA/TAL/TAF/TAM/TAS: Intel Atom Z3735/Intel Atom Z3740/Intel Atom Z3775/Intel Atom Z3735F - T100TAF
    T100HA: Intel Atom x5-Z8500
    T100Chi: Intel Atom Z540
    Количество ядер: 4
    Оперативная память:
    T100TA/TAL/TAM/TAS: 2 Гб DDR3 1067 МГц / T100TAF - 1 Гб DDR3 1067 МГц
    Встроенная память: 32/64/128(T100HA/T100Chi)
    Поддержка карт памяти: microSDXC до 128 Гб
    Экран
    Экран: 10.1"
    Разрешение:
    T100TA: 1368х768
    T100TAL/TAM/TAF/TAS: 1366х768
    T100HA: 1280х800
    T100Chi: 1920x1200
    Тип экрана: TFT IPS, глянцевый
    Видеопроцессор: Intel Gen 7
    Беспроводная связь
    Wi-Fi: a/b/g/n до 300 мбит/с (теоритически возможная скорость, из коробки работает на 65 мбит/с)
    Bluetooth: 4.0
    Камера
    Тыловая камера: нет (T100TAL/T100HA/T100Chi: 5 МП(TAL - опиционально) )
    Фронтальная камера: 1.2 МП/2 МП - T100HA/T100CHI.
    Аудио
    Встроенные динамики: стерео
    Встроенный микрофон: есть
    Функциональность
    Автоматическая ориентация экрана: есть
    Датчики: акселерометр, гироскоп, компас, датчик освещенности
    Док-станция: есть
    Разъёмы
    Подключение к компьютеру по USB: нет
    Подключение внешних устройств по USB: USB 2.0 (otg), USB 3.0 в доке, USB Type C(T100HA), MicroUSB 3.0(T100Chi)
    Подключение к телевизору/монитору: micro HDMI
    Выход аудио/наушники: 3.5 мм, 4-pin
    Питание
    Время работы: 10-14 часов в зависимости от нагрузки
    Емкость аккумулятора: 31 Втч (7840 мАч)
    Размеры и вес
    Размеры (ДхШхГ): 264x170x23 мм примерно одинаково для всех устройств
    Вес вместе док станцией: 1080 г (Док и планшет весят примерно одинаково)
    Какие бывают модификации
    Прикрепленное изображение

    Узнать номер своей докстанции можно на обратной стороне докстанции, около накейки Windows 8
    Обзоры, тесты игр, отзывы
    Обзоры:
    Notebookcheck [T100TA]
    Geektimes [T100TA]
    Ixbt [T100TA]
    Keddr [T100TA]
    DNS [T100TA]
    GreenTech Reviews [T100TAL](рекомендую к просмотру!)
    Tlbhd [T100HAN]
    Keddr [T100Chi]
    4PDA [T100TAL & T100TAM]
    Отзывы пользователей:
    uk2802
    witaliib
    Averias
    Averias [2]
    crutch56
    Тесты игр:
    Наши:
    Mihan89 (4PDA: mike1989)
    Иностранные:
    th3drow
    Mobilegeeks.de
    Mobilegeeks.de [2]
    minimachinesnet
    Инструкции, софт:
    Инструкции по хардварной части (Разбор планшета/дока, замена тачскрина и т.д.)
    Ремонт клавиатуры8
    Разбор планшета
    Замена тачскрина на планшете (видео)
    Разбор крепления в доке
    Замена HDD в доке (видео)
    Фотка разобранного планшета, фотка разобранного дока от T100TAL, фотка разобранного T100 Chi
    Инструкция по разборке крепления док-станции.
    Инструкции по софтварной части (Переустановка системы, обновление драйверов и т.д.)
    Установка лицензионного Windows 10\8\8.1 на Asus T100HA
    Обновление BIOS
    Пошаговая переустановка Windows
    Установка Windows 10 с драйверами на Asus T100 TA
    Обновление драйвера IntelHD Graphics
    Обновление драйвера IntelHD Graphics v2.0
    Обновление драйвера IntelHD Graphics v3.0
    Как установить новый драйвер видеокарты Intel
    Запуск Android(не BlueStacks)
    Запуск Linux с флешки
    OEM-образ для T100TA-DK003H
    Последовательность установки драйверов + драйверы

    Софт
    RwPortable - достаёт родной OEM ключ Windows, зашитый в UEFI
    ShowKeyPlus - определение редакции windows и ключа
    AutoTool - калибратор китайского сенсора(не 100% гарантия успеха) + настройки к нему для T100TAL
    Battery Mode - Удобное переключение режимов электропитания(и яркости)
    Скачать нужную версию Office для вашего ключа можно здесь
    Pkeyui - показывает предустановленный ключ OS.
    ASUS Power4Gear 2.1.4 - настройка плана электропитания. Аналог - PowerSchemeEd.
    PowerSchemeEd - Утилита для редактирования схем питания.
    HWMonitor - Утилита для мониторинга температуры, износа батареи и прочего.
    CloseTreshold - Утилита для быстрого закрытия приложений
    Rufus - Утилита для создания загрузочных флешек
    Пользовательский опыт:
    Возможные проблемы на Windows 10
    Проблема: Камера через 5 секунд зависает. Не определяется в скайпе/в приложении камеры.
    Решение: Тут

    Проблема: Сенсор не работает после открытия крышки.
    Решение: Удалить ATK, но не будут работать клавиши FN(или будут, но не все).
    "перезагрузить" тачскрин

    Проблема: Перезагрузка с черным экраном.
    Решение: Пока нет.

    Проблема: Тихий звук в динамиках.
    Решение: Откат драйвера Realtek на старый(4055)

    Проблема: Невозможность откатиться на 8.1 через рекавери.
    Решение: Нет и вряд-ли будет.

    Проблема: Обновление зависает на 40%.
    Решение: Вытащить microSD карту из планшета.
    Советы и информация от пользователей
    Ещё можно заглянуть в спойлер "Полезные ссылки + разное"

    Windows 10:
    [Windows 10]Устранение BSOD Windows 10 при подключениии/отключении дока KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED 0x0000001e
    [Windows 10]Настройка автоматического появления сенсорной клавиатуры при активации тапом текстового курсора
    [Windows 10]Как удалить старую Windows для освобождения места
    [Windows 10]При нажатии кнопки "Активировать" отображает ошибку
    FAQ по Windows 10

    Общее:
    Разблокировка BIOS! Лучи добра посылать SlashBuster. Родина тебя не забудет!
    Важное дополнение про аудиодрайвера
    Важное предупреждение о замене тачскрина. Очень важное.
    Важное о зарядках для Т100
    Воскрешение мертвеца программатором
    Блок питания для планшета из старого блока от роутера
    Названия чипов eMMC для реболла
    Горячие клавиши при включении планшета
    Почему может отваливаться USB-устройство
    Дамп BIOS T100TAM v400
    Калибровка сенсора + батареи для TA/TAL/TAM/TAF
    Техническая документация некоторых Asus T100; вторая документация T100
    Ещё одна техническая документация разных Т100: TA, TAL, TAN, CHI
    Перепайка зарядки Deppa TR-018
    Media Creation Tool для Win 8 и Win 10 и вот ещё
    Билд 1511 (ноябрьское обновление) можно активировать ключом от windows 7/8/8.1. Даже если win 10 устанавливается впервые.
    Махинации с SOC Driver Package
    Из системы исчезает жеский диск докстанции
    Можно ли расширить ОЗУ планшета?
    Действия по устранению проблемы 0xc0000034
    Удаление раздела Восстановления и объединение полученного пространства с диском C:
    GPS на T100TAL
    Про зарядку Раз, Два, Три и можно почитать тут
    Про переходники microHDMI-VGA
    Windows 8.1 Core
    Порвалась оплётка на USB-MicroUSB шнуре
    Немного про энергопотребление
    Русификация офиса для забугорных девайсов
    Странное поведение клавиатуры в играх
    Причина тормозов при воспроизведении видео с карточки/USB накопителя

    Советы:
    Как сделать прозрачную клавиатуру
    Как убрать уведомление об апдейте Windows 10
    Советы по системным прерываниям
    LAN между T100 и ПК
    Решение проблемы с автояркостью

    Wi-Fi/Bluetooth:
    Сравнение скоростей передачи данных Wi-Fi
    Решение проблем с Wi-Fi
    Ещё про WiFi и Bluetooth

    Раздел восстановления:
    Советы по восстановлению для отсутствующих или неактивных разделов рекавери
    Про раздел восстановления, если использовать WimBoot
    Про раздел восстановления на 32-гигабайтовой версии Т100. Часть 1, часть 2

    Решение различных проблем:
    ПО для допиливания китайского сенсора + метод 1 + отзыв
    Перестала появляться сенсорная клавиатура в обозревателе
    Не устанавливается Invensense G-sensor driver
    Недостаточно места в буфере обмена при обновлении BIOS
    Решение проблемы с зумом вебкамеры: Сначала попробовать эти драйвера, потом эти:Драйвера от Lenovo или эти драйвера или вот ещё
    Для тех, кто убил BIOS, [2]

    Детали для планшета:
    eMMC для реболла
    Тачскрин T100TA(AliExpress)
    Тачскрин T100TA(GreenSpark)
    Тачскрин T100TA(GSMBaza)
    Плата с кнопками громкости
    Динамики. Оба.
    Различные тесты и сравнения
    Сравнение дока с HDD и без HDD от wolwerine
    Тесты скорости eMMC в планшете и SD Карты в картридерах 2.0 и 3.0 от Asagami
    Тест SanDisk Extreme 80/50 + HDD в доке от geneb
    Тест SanDisk Extreme 45/45 от kir620
    Полезные ссылки + разное:
    Ещё можно заглянуть в спойлер "Пользовательский опыт >> Советы и информация от пользователей"
    Бэкапы разделов восстановления, WimBoot
    Рекавери T100TA-DK003H (64 gb + 0 gb)
    Рекавери T100 (неизвестно для какого)
    Рекавери T100TA-DK066H (32 gb + 500 gb)
    Рекавери T100TAM-DK013B (32 gb + 500 gb)/T100TAM-DK016B (64 gb + 0 gb); OS 8.1 with bing)
    Win8.1_WIMBootENv3.iso
    Russian WimBoot
    Образы WIMBoot для создания флешки восстановления Windows 8.1 with Bing (T100TAL/T100TAM)
    WinRE.wim, для HDD DockStation
    Драйвера от Asus:
    Для каждого планшета свой набор.
    T100TA - обычный
    T100TAM - металлический
    T100TAL - с модемом
    T100TAF - 1 гб ОЗУ
    T100HA - Intel Cherry Trail
    T100 Chi - FullHD

    SOC Driver на базе новейшего драйвера Asus T200 под Windows 10
    Скачать Windows 10 через MS MediaCreationTool
    Windows 10 TP Core
    Windows 8.1 Core для компактной установки
    Windows 8.1 Pro для компактной установки
    Intel Atom Z3740 vs Intel Atom Z3775 vs Core i7-4500U
    Intel Atom Z3740 vs Intel Atom Z3775 (CpuBoss)
    Сравнение и описание файловых систем
    Описание exFAT
    xda-developers
    Разборка
    BIOS
    Asus Transformer Book T100 - Обсуждение (Пост iopa #99491114)
    Asus Transformer Book T100 - Обсуждение (Пост iopa #103616262)
    Архив прошедших опросов
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    Сообщение отредактировал Эйсер - 03.03.23, 08:24
    Причина редактирования: Воскрешение мертвеца программатором
    20.11.13, 15:32 | #582
    Shoore


    Реп: (2772)
    envyme1 @ 20.11.2013, 16:22 *
    А как его вообще сбрасывать
    Пуск > Параметры и там по ситуации
    Прикрепленное изображение

    Ещё.

    Сообщение отредактировал Shoore - 20.11.13, 15:34
    20.11.13, 15:46 | #583
    envyme1


    Реп: (27)
    Shoore,
    А если вообще не загружается? Стоит на загрузке Windows уже сутки, это в магазине был такой экземпляр))
    20.11.13, 15:50 | #584
    Aidan Pryde


    Реп: (7)
    envyme1

    rockhunter
    В виндовых программах восстановления системы при создания загрузочной флешки нет опции "скопировать раздел восстановления на usb устройство", она просто создает загрузочную флешку с набором утилит. Среди разделов нет рекавери раздела 6~8 ГБ с образом системы, только маленький раздел с именем "recovery" и ~200 МБ программ. Похоже, нет никакого способа восстановить систему до заводского состояния или создать полноценный диск восстановления.
    [ Размышления про планшеты Acer поскипаны ]
    Связался c техподдержкой ASUS, они предложили и отправили на "ASUS Backtrack" [ не знаю, что это ] и прислали ссылку на скачивания программы, но только 64-битной, поэтому она не заработала на 32-битной системе T100.
    20.11.13, 15:58 | #585
    Shoore


    Реп: (2772)
    envyme1 @ 20.11.2013, 16:46 *
    если вообще не загружается?
    Скачать образ системы (ссылки есть в темах обсуждения ОС), распаковать его на FAT32 флешку, загрузиться с неё и, либо ставить начисто, либо восстанавливать текущую.
    20.11.13, 16:05 | #586
    vasill


    Реп: (2)
    По поводу свободного места на диске
    Вот скриншот винта 64г версии


    а для 32г версии маленький но приятный сюрприз
    раздел рекавери не на основном хранилище, на на дополнительном, за щет этого экономится 7 гиг места
    20.11.13, 16:09 | #587
    envyme1


    Реп: (27)
    vasill,
    Спасибо! Вот как раз меня это и волновало! Теперь можно брать 32 версию.
    А есть информация по скорости чтения/записи?

    Сообщение отредактировал envyme1 - 20.11.13, 16:21
    20.11.13, 17:39 | #588
    Aicene


    Реп: (11)
    vasill,
    А что это за дополнительное хранилище? Это что на флешке? Или они встроили дополнительную память :scratch_one-s_head: Если так, то если нету планов ставить много чего, то сойдёт и 32Гб версия :yes2:
    20.11.13, 18:09 | #589
    flukon


    Реп: (15)
    Aicene @ 20.11.2013, 22:39 *
    vasill,
    А что это за дополнительное хранилище? Это что на флешке? Или они встроили дополнительную память :scratch_one-s_head: Если так, то если нету планов ставить много чего, то сойдёт и 32Гб версия

    Судя по скрину это отдельный диск. Интересно скорость чтения/записи eMMC, если такое же как у microSD 10, то можно некоторый софт(Visual Studio, PS) ставить и на расширенную память, хотя я сам не поклонник таких манипуляций тем более с microSD ибо грабли, да и системе живется лучше при большом системном диске.
    Lupus68 @ 20.11.2013, 22:48 *
    lukon,
    Думаю купить в Protoria
    По идее, получить можно в их магазине в моём городе. На сайте, в он-лайн чате, подтвердили, что устройство полностью локализировано (русифицировано), как ПО (сама Винда 8.1 + Офис 2013), так и док-станция (кириллица).
    И, вроде, карточкой у них без комиссии можно оплачивать!

    Вы тоже из Запорожья? Думал брать или в фотомаге 64ГБ или в комфи 32ГБ, но смотрю что в Protoria цена ниже чем фотомаге аж на 1$ :lol: +бесплатная доставка, то наверно возьму у них если надумаю 64ГБ.
    20.11.13, 18:14 | #590
    tgpu


    Реп: (1)
    Приобрел 4 дня назад (17500 онлайнтрейд). после обновления каких либо нареканий к железу нет. По винде несколько двоякое впечатление - чет меня бесит экранная клавиатура (переключение языка в2 клика, цифра 4 на буквенной раскладке не проявляется (нихто не сталкивался?), опять же набор цифр на буквенной раскладке в 2 клика (проверил - цифры вообще выскакивают через раз)), на андроиде всеж удобнее была.
    Хм, чёто меня настораживает пропажа 216 биоса, а откат на 214 делать и не хотца - на нем он умудрился разрядить аккум стоя на зарядке.
    20.11.13, 18:26 | #591
    Lupus68


    Реп: (33)
    tgpu,
    Подскажите, он ФЛЕШ поддерживает? Плиз, проверьте запуском (просмотром) нескольких фильмов он-лайн на сайтах в последней версии установленного Эксплореа 11 для Вин 8-8.1. А то Майкрософт пугала уже много раз, что в последних Эксплорерах 10 и 11 под Вин 8-8.1 (которые для стиля Метро) флеш поддерживаться больше не будет. Но и на продвигаемый HTML5 что-то не все спешат переводить свои кинобазы...

    Сообщение отредактировал Lupus68 - 20.11.13, 18:27
    20.11.13, 18:33 | #592
    axel92


    Реп: (30)
    Вот официальный гайд как скопировать recovery partition на флешку
    http://www.asus.com/support/Knowledge-Deta...6-6AD5F2F3D391/
    20.11.13, 18:36 | #593
    tgpu


    Реп: (1)
    Lupus68, в обоих браузерах (и стандартном и метровском) по вашей ссылке сериалы проигрываются.
    20.11.13, 18:50 | #594
    hyperme


    Реп: (12)
    envyme1 @ 20.11.2013, 16:46 *
    А если вообще не загружается? Стоит на загрузке Windows уже сутки, это в магазине был такой экземпляр))

    Ф9 при загрузке - выводит меню восстановления.

    Добавлено 20.11.2013, 18:46:

    Shoore @ 20.11.2013, 16:58 *
    Скачать образ системы (ссылки есть в темах обсуждения ОС), распаковать его на FAT32 флешку, загрузиться с неё и, либо ставить начисто, либо восстанавливать текущую

    Пока жив рекавери раздел, такие бубны не к чему.

    Добавлено 20.11.2013, 18:50:

    Lupus68 @ 20.11.2013, 19:26 *
    Подскажите, он ФЛЕШ поддерживает? Плиз, проверьте запуском (просмотром) нескольких фильмов он-лайн на сайтах в последней версии установленного Эксплореа 11 для Вин 8-8.1. А то Майкрософт пугала уже много раз, что в последних Эксплорерах 10 и 11 под Вин 8-8.1 (которые для стиля Метро) флеш поддерживаться больше не будет. Но и на продвигаемый HTML5 что-то не все спешат переводить свои кинобазы...

    Ну, на tvigle не проигрывает, просит установить флеш. По ссылке без проблем, причем из метровского.
    20.11.13, 18:54 | #595
    Lupus68


    Реп: (33)
    tgpu,
    Спасибо большое за ответ. Позвольте ещё 1 вопрос: какова, на Ваш взгляд, громкость динамиков? Понимаю, что всё это очень субъективно, однако... Например, все знают, что на многих нетбуках, которые выпускались с ВинХР и Вин7, громкость была слабовата, в отличие, от дорогих Андроид-планшетов (в нашем с Вами случае - почти одинаковые Galaxy Tab'ы). На Андроид-планшетах всё звучит нормально, даже великолепно. Например, я, при покупке этого Асуса сразу установлю знакомое мне по Андроиду приложение TuneIn Radio Pro с кучей онлайн-радиостанций со всего мира, и мне хотелось, чтобы звук был комфортен в пределах комнаты, как это происходит с самсунговскими андроид-планшетами и смартами, и не нужно будет подставлять ухо под динамик или подключать доп. аудиоустройства, как это случается с дешёвыми китайскими гаджетами.
    20.11.13, 19:15 | #596
    tgpu


    Реп: (1)
    Lupus68, не колонки конечно, но лично кажем на 100% громкости слушать бы не стал (http://bigcinema.tv/series/pyataya-strazha-serial.html) - не комфортно (50% хорошо, правда я дома, в небольшой комнате без ковров). Но следует учесть что блин динамики походу выходят на сторону обратную к экрану(+ по совместительству они вентиляц.отверстия) так что как в транспорте соседу напротив наверное будет даже лучше слышно, чем самому (но есть миниджек).

    в догонку:
    как написал hyperme, на tvigle не проигрывает, но у мну ничего не просит (тупо крутит колесико типа загрузки), а на сайте Flash Playera: проигрывать ВСТРОЕН в интернет эксплорер в ОС виндовс 8. Отдельная установка не требуется.

    Сообщение отредактировал tgpu - 20.11.13, 19:36
    20.11.13, 19:38 | #597
    envyme1


    Реп: (27)
    Если вставишь карту памяти на 32/64 то автоматически появится диск D и на него можно ставить будет программы и игры?
    20.11.13, 19:46 | #598
    tgpu


    Реп: (1)
    envyme1, монтируется сразу и действительно как диск D (примечание, отрыл в закромах только старую гиговую, на ней и проверил)

    Сообщение отредактировал tgpu - 20.11.13, 19:48
    20.11.13, 19:47 | #599
    hyperme


    Реп: (12)
    envyme1 @ 20.11.2013, 20:38 *
    Если вставишь карту памяти на 32/64 то автоматически появится диск D и на него можно ставить будет программы и игры?

    Да
    20.11.13, 19:50 | #600
    envyme1


    Реп: (27)
    А еще вопрос, есть ли возможность установки приложений и игр из Windows Market на диск D(microsd)?
    20.11.13, 19:55 | #601
    derdmitry


    Реп: (17)
    envyme1 @ 20.11.2013, 18:50 *
    А еще вопрос, есть ли возможность установки приложений и игр из Windows Market на диск D(microsd)?

    Да можно, собственно такое можно сделать на обычной винде, а здесь именно такая.
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Appx
    PackageRoot = C:\Program Files\WindowsApps

    RegEdit'ом можно поменять на любую папку:)

    Сообщение отредактировал derdmitry - 20.11.13, 19:56



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