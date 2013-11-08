Aicene @ 20.11.2013, 22:39
vasill,
А что это за дополнительное хранилище? Это что на флешке? Или они встроили дополнительную память :scratch_one-s_head: Если так, то если нету планов ставить много чего, то сойдёт и 32Гб версия
Судя по скрину это отдельный диск. Интересно скорость чтения/записи eMMC, если такое же как у microSD 10, то можно некоторый софт(Visual Studio, PS) ставить и на расширенную память, хотя я сам не поклонник таких манипуляций тем более с microSD ибо грабли, да и системе живется лучше при большом системном диске.
Lupus68 @ 20.11.2013, 22:48
lukon,
Думаю купить в Protoria
По идее, получить можно в их магазине в моём городе. На сайте, в он-лайн чате, подтвердили, что устройство полностью локализировано (русифицировано), как ПО (сама Винда 8.1 + Офис 2013), так и док-станция (кириллица).
И, вроде, карточкой у них без комиссии можно оплачивать!
Вы тоже из Запорожья? Думал брать или в фотомаге 64ГБ или в комфи 32ГБ, но смотрю что в Protoria цена ниже чем фотомаге аж на 1$ :lol: +бесплатная доставка, то наверно возьму у них если надумаю 64ГБ.