

Asus Transformer Book T100 - Обсуждение | [tabletpc] Windows 8-8.1 | 10.1'' | Intel Atom Z3740-Z3775



● envyme1ᵥ Профиль

Постоянный

Реп: (

Реп: ( 27 Shoore,

А если вообще не загружается? Стоит на загрузке Windows уже сутки, это в магазине был такой экземпляр))



● Aidan Prydeᵥ Профиль

Постоянный

Реп: (

Реп: ( 7 envyme1



rockhunter В виндовых программах восстановления системы при создания загрузочной флешки нет опции "скопировать раздел восстановления на usb устройство", она просто создает загрузочную флешку с набором утилит. Среди разделов нет рекавери раздела 6~8 ГБ с образом системы, только маленький раздел с именем "recovery" и ~200 МБ программ. Похоже, нет никакого способа восстановить систему до заводского состояния или создать полноценный диск восстановления.

[ Размышления про планшеты Acer поскипаны ]

Связался c техподдержкой ASUS, они предложили и отправили на "ASUS Backtrack" [ не знаю, что это ] и прислали ссылку на скачивания программы, но только 64-битной, поэтому она не заработала на 32-битной системе T100.



● Shooreᵥ Профиль

Почётный форумчанин

Реп: (

Реп: ( 2772 envyme1 @ 20.11.2013, 16:46 если вообще не загружается? Скачать образ системы (ссылки есть в темах обсуждения ОС), распаковать его на FAT32 флешку, загрузиться с неё и, либо ставить начисто, либо восстанавливать текущую.



● vasillᵥ Профиль

Активный

Реп: (

Реп: ( 2 По поводу свободного места на диске

Вот скриншот винта 64г версии





а для 32г версии маленький но приятный сюрприз

раздел рекавери не на основном хранилище, на на дополнительном, за щет этого экономится 7 гиг места





● envyme1ᵥ Профиль

Постоянный

Реп: (

Реп: ( 27 vasill,

Спасибо! Вот как раз меня это и волновало! Теперь можно брать 32 версию.

А есть информация по скорости чтения/записи?



Сообщение отредактировал envyme1 - 20.11.13, 16:21 Спасибо! Вот как раз меня это и волновало! Теперь можно брать 32 версию.А есть информация по скорости чтения/записи?



● Aiceneᵥ Профиль

Постоянный

Реп: (

Реп: ( 11 vasill,

А что это за дополнительное хранилище? Это что на флешке? Или они встроили дополнительную память :scratch_one-s_head: Если так, то если нету планов ставить много чего, то сойдёт и 32Гб версия :yes2:



● flukonᵥ Профиль

Постоянный

Реп: (

Реп: ( 15 Aicene @ 20.11.2013, 22:39 vasill,

А что это за дополнительное хранилище? Это что на флешке? Или они встроили дополнительную память :scratch_one-s_head: Если так, то если нету планов ставить много чего, то сойдёт и 32Гб версия

Судя по скрину это отдельный диск. Интересно скорость чтения/записи eMMC, если такое же как у microSD 10, то можно некоторый софт(Visual Studio, PS) ставить и на расширенную память, хотя я сам не поклонник таких манипуляций тем более с microSD ибо грабли, да и системе живется лучше при большом системном диске.

Lupus68 @ 20.11.2013, 22:48 lukon,

Думаю купить в Protoria

По идее, получить можно в их магазине в моём городе. На сайте, в он-лайн чате, подтвердили, что устройство полностью локализировано (русифицировано), как ПО (сама Винда 8.1 + Офис 2013), так и док-станция (кириллица).

И, вроде, карточкой у них без комиссии можно оплачивать!

Вы тоже из Запорожья? Думал брать или в фотомаге 64ГБ или в комфи 32ГБ, но смотрю что в Protoria цена ниже чем фотомаге аж на 1$ :lol: +бесплатная доставка, то наверно возьму у них если надумаю 64ГБ. Судя по скрину это отдельный диск. Интересно скорость чтения/записи eMMC, если такое же как у microSD 10, то можно некоторый софт(Visual Studio, PS) ставить и на расширенную память, хотя я сам не поклонник таких манипуляций тем более с microSD ибо грабли, да и системе живется лучше при большом системном диске.Вы тоже из Запорожья? Думал брать или в фотомаге 64ГБ или в комфи 32ГБ, но смотрю что в Protoria цена ниже чем фотомаге аж на 1$ :lol: +бесплатная доставка, то наверно возьму у них если надумаю 64ГБ.



● tgpuᵥ Профиль

Постоянный

Реп: (

Реп: ( 1 Приобрел 4 дня назад (17500 онлайнтрейд). после обновления каких либо нареканий к железу нет. По винде несколько двоякое впечатление - чет меня бесит экранная клавиатура (переключение языка в2 клика, цифра 4 на буквенной раскладке не проявляется (нихто не сталкивался?), опять же набор цифр на буквенной раскладке в 2 клика (проверил - цифры вообще выскакивают через раз)), на андроиде всеж удобнее была.

Хм, чёто меня настораживает пропажа 216 биоса, а откат на 214 делать и не хотца - на нем он умудрился разрядить аккум стоя на зарядке.



● Lupus68ᵥ Профиль

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Реп: (

Реп: ( 33 tgpu,

Подскажите, он ФЛЕШ поддерживает? Плиз, проверьте запуском (просмотром) нескольких фильмов он-лайн на



Сообщение отредактировал Lupus68 - 20.11.13, 18:27 Подскажите, он ФЛЕШ поддерживает? Плиз, проверьте запуском (просмотром) нескольких фильмов он-лайн на сайтах в последней версии установленного Эксплореа 11 для Вин 8-8.1. А то Майкрософт пугала уже много раз, что в последних Эксплорерах 10 и 11 под Вин 8-8.1 (которые для стиля Метро) флеш поддерживаться больше не будет. Но и на продвигаемый HTML5 что-то не все спешат переводить свои кинобазы...



● tgpuᵥ Профиль

Постоянный

Реп: (

Реп: ( 1 Lupus68, в обоих браузерах (и стандартном и метровском) по вашей ссылке сериалы проигрываются.



● hypermeᵥ Профиль

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Реп: (

Реп: ( 12 envyme1 @ 20.11.2013, 16:46 А если вообще не загружается? Стоит на загрузке Windows уже сутки, это в магазине был такой экземпляр))

Ф9 при загрузке - выводит меню восстановления.



Добавлено 20.11.2013, 18:46:



Shoore @ 20.11.2013, 16:58 Скачать образ системы (ссылки есть в темах обсуждения ОС), распаковать его на FAT32 флешку, загрузиться с неё и, либо ставить начисто, либо восстанавливать текущую

Пока жив рекавери раздел, такие бубны не к чему.



Добавлено 20.11.2013, 18:50:



Lupus68 @ 20.11.2013, 19:26 Подскажите, он ФЛЕШ поддерживает? Плиз, проверьте запуском (просмотром) нескольких фильмов он-лайн на сайтах в последней версии установленного Эксплореа 11 для Вин 8-8.1. А то Майкрософт пугала уже много раз, что в последних Эксплорерах 10 и 11 под Вин 8-8.1 (которые для стиля Метро) флеш поддерживаться больше не будет. Но и на продвигаемый HTML5 что-то не все спешат переводить свои кинобазы...

Ну, на tvigle не проигрывает, просит установить флеш. По ссылке без проблем, причем из метровского. Ф9 при загрузке - выводит меню восстановления.Пока жив рекавери раздел, такие бубны не к чему.Ну, на tvigle не проигрывает, просит установить флеш. По ссылке без проблем, причем из метровского.



● Lupus68ᵥ Профиль

Постоянный

Реп: (

Реп: ( 33 tgpu,

Спасибо большое за ответ. Позвольте ещё 1 вопрос: какова, на Ваш взгляд, громкость динамиков? Понимаю, что всё это очень субъективно, однако... Например, все знают, что на многих нетбуках, которые выпускались с ВинХР и Вин7, громкость была слабовата, в отличие, от дорогих Андроид-планшетов (в нашем с Вами случае - почти одинаковые Galaxy Tab'ы). На Андроид-планшетах всё звучит нормально, даже великолепно. Например, я, при покупке этого Асуса сразу установлю знакомое мне по Андроиду приложение TuneIn Radio Pro с кучей онлайн-радиостанций со всего мира, и мне хотелось, чтобы звук был комфортен в пределах комнаты, как это происходит с самсунговскими андроид-планшетами и смартами, и не нужно будет подставлять ухо под динамик или подключать доп. аудиоустройства, как это случается с дешёвыми китайскими гаджетами.



● tgpuᵥ Профиль

Постоянный

Реп: (

Реп: ( 1



в догонку:

как написал hyperme, на tvigle не проигрывает, но у мну ничего не просит (тупо крутит колесико типа загрузки), а на сайте Flash Playera: проигрывать ВСТРОЕН в интернет эксплорер в ОС виндовс 8. Отдельная установка не требуется.



Сообщение отредактировал tgpu - 20.11.13, 19:36 Lupus68, не колонки конечно, но лично кажем на 100% громкости слушать бы не стал ( http://bigcinema.tv/series/pyataya-strazha-serial.html) - не комфортно (50% хорошо, правда я дома, в небольшой комнате без ковров). Но следует учесть что блин динамики походу выходят на сторону обратную к экрану(+ по совместительству они вентиляц.отверстия) так что как в транспорте соседу напротив наверное будет даже лучше слышно, чем самому (но есть миниджек).в догонку:как написал hyperme, на tvigle не проигрывает, но у мну ничего не просит (тупо крутит колесико типа загрузки), а на сайте Flash Playera: проигрывать ВСТРОЕН в интернет эксплорер в ОС виндовс 8. Отдельная установка не требуется.



● envyme1ᵥ Профиль

Постоянный

Реп: (

Реп: ( 27 Если вставишь карту памяти на 32/64 то автоматически появится диск D и на него можно ставить будет программы и игры?



● tgpuᵥ Профиль

Постоянный

Реп: (

Реп: ( 1 envyme1, монтируется сразу и действительно как диск D (примечание, отрыл в закромах только старую гиговую, на ней и проверил)



Сообщение отредактировал tgpu - 20.11.13, 19:48 , монтируется сразу и действительно как диск D (примечание, отрыл в закромах только старую гиговую, на ней и проверил)



● hypermeᵥ Профиль

Постоянный

Реп: (

Реп: ( 12 envyme1 @ 20.11.2013, 20:38 Если вставишь карту памяти на 32/64 то автоматически появится диск D и на него можно ставить будет программы и игры?

Да Да



● envyme1ᵥ Профиль

Постоянный

Реп: (

Реп: ( 27 А еще вопрос, есть ли возможность установки приложений и игр из Windows Market на диск D(microsd)?



● derdmitryᵥ Профиль

Постоянный

Реп: (

Реп: ( 17 envyme1 @ 20.11.2013, 18:50 А еще вопрос, есть ли возможность установки приложений и игр из Windows Market на диск D(microsd)?

Да можно, собственно такое можно сделать на обычной винде, а здесь именно такая.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Appx

PackageRoot = C:\Program Files\WindowsApps



RegEdit'ом можно поменять на любую папку:)



Сообщение отредактировал derdmitry - 20.11.13, 19:56 Да можно, собственно такое можно сделать на обычной винде, а здесь именно такая.HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppxPackageRoot = C:\Program Files\WindowsAppsRegEdit'ом можно поменять на любую папку:)