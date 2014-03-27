F-Secure Freedome VPN

Сообщение отредактировал Бенд - 14.04.14, 13:55

согласен, недотягивают. из полубесплатных (так ее назовем :D ) она конечно лучшая, но не у каждого хватит терпения и нервов каждую неделю переставлять, было бы хотя б раз в месяц. или цена не так кусалась.А вот о том что возникнуть могут вопросы я даж не подумал, там вроде все предельно просто, хотя конечно найдутся и такие которые ничего не поймут, туда дальше будет видно, я или прикреплю чтоб в личку вопросы слали или может на одну из этих программ сделаю тему или в какой-нибудь устаревшей випиэнной 2011 года которую уже ни в маркете ни найдешь ни домашней странички не существует, туда ссылку отправлю. Пока вобщем всего 2 человека отреагировали.пысы: а кстати, насчет F-Secure Freedome, может ее пропиарить? единственно если разработчики увидят интерес и обнаружат баг, то быстренько его прикроюткстати, непонятно, почему эта программа в теме безопасность, а не Интернет и коммуникации?