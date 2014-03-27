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    F-Secure Freedome VPN | F-Secure Freedome - это VPN-клиент, который защищает Вас от отслеживан
    27.03.14, 23:59 | #1
    carioca_cat


    Реп: (109)
    F-Secure Freedome VPN
    версия: 2.7.7.9476

    Последнее обновление программы в шапке: 05.10.2022

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    Краткое описание:
    Надежная защита онлайн-активности благодаря шифрованию соединения и скрытию реального IP-адреса.
    Описание:
    F-Secure Freedome VPN - является VPN приложением с наиболее мощными и безопасными возможностями.
    - Защитите себя от хакеров и вредоносных приложений, от возможности установить Ваше настоящее местоположение и утечке личной информации путём перехвата исходящего и входящего трафика.

    - Включите F-Secure Freedome VPN, чтобы остановить возможность слежения за Вами, когда Вы подключены к сети Интернета. Это даст Вам полностью зашифрованный и безопасный трафик.
    - Установите виртуальное расположение в другой стране, скрывая своё настоящее местоположение: в настоящее время Вы можете подключаться к серверам VPN в США, Великобритания, Германия, Финляндия, Дания, Испания, Италия, Швеция, Швейцария, Канада, Бельгия, Мексика, Австралия, Норвегия, Польша, Сингапур, Япония, Франция, Гонконг, Франция.
    - Блокировать вредоносные сайты и приложения;
    - Неограниченный трафик;
    - Никакой рекламы;
    - Нет журналов и ведения статистики;
    - F-Secure - Европейская компания с более чем 25 летним опытом работы в Интернет-безопасности, и миллионы доверяющих нам клиентов по всему миру.

    - F-Secure Freedome сканирует весь входящий и исходящий трафик в облаке в режиме реального времени, блокируя всё вредоносное содержимое и данные.

    - Все эти особенности - всего одной кнопкой:
    - VPN для шифрования соединения, что делает Вас полностью анонимными, и не даёт возможности другим шпионить за Вами.
    - Виртуальное расположение, чтобы дать Вам доступ к услугам Интернета, которые ограничены по местоположению, например, если Вы путешествуете за границей, то можете установить своё местоположение таким образом, чтобы получить доступ к услугам и сайтам находящихся в этой стране.
    - Защита от слежения "Tracking Protection" - для предотвращения возможности сайтам, баннерам, рекламным объявлениям иметь возможность отслеживания Вас.
    - Защита "Browser Protection" - определяет сайты, содержащие вредоносные программы и известные фишинговые сайты, чтобы предупредить Вас прежде, чем Вы перейдёте по ссылкам.
    - Защита "Virus Protection" - блокирует вредоносные приложения, которые пытаются украсть личную информацию, вредят Вашей безопасности или могут использовать Ваше устройство в незаконных целях.
    Freedome является бесплатным для загрузки и использования в течение недели. После этого выбрать подписку:
    - Ежемесячно / Ј 2.99 / ;
    - Ежегодно (за исключением 50%) / Ј 20.99 /
    Обсуждение обхода доступа


    Требуется Android: 6.0 и выше
    Русский интерфейс: Да
    Разработчик: F-Secure
    Домашняя страница: F-Secure Freedome VPN
    Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fsecure.freedome.vpn.security.privacy.android


    Скачать:
    Версия: 2.7.7.9476 28.09.2022 (GP) (Fenist the Bright Falcon)
    Версия: 2.7.6.9438 17.08.2022 (GP) (Fenist the Bright Falcon)
    Версия: 2.7.4.9292 Android 6.0+,universal (stockton_209)
    Версия: 2.7.3.9248 Android 6.0+,universal (stockton_209)
    Версия: 2.7.1.9113 F-Secure Freedome VPN (stockton_209)

    Прошлые версии
    Версия: 2.7.0.9066 F-Secure Freedome VPN (stockton_209)
    Версия: 2.6.1.8887 FREEDOME VPN (stockton_209)
    Версия: 2.5.16.8640 Новая версия. (Zmejj)
    Версия: 2.5.12.8344 GP (De1arnish)
    Версия: 2.5.4.7708 Patched Сообщение №1108, автор qans
    Версия: 2.5.1 GP Сообщение №967, автор Oleggluk
    Версия: 2.5.1 Patched Сообщение №969, автор qans
    Версия: 2.5.0 GP Сообщение №908, автор qans
    Версия: 2.5.0 Patched Lite Сообщение №909, автор qans
    Версия: 2.4.8 GP Сообщение №900, автор qans
    Версия: 2.4.8 Patched Lite Сообщение №899, автор qans
    Версия: 2.4.7 GP Сообщение №850, автор Muhoflu
    Версия: 2.4.7 Patched Lite Сообщение №851, автор qans
    Версия: 2.3.3 Patched F-Secure Freedome VPN (Пост qans #67985997)
    Версия: 2.4.6 https://4pda.to/forum/d…me+VPN_v2.4.6.7062.apk
    Версия: 2.4.5 Сообщение №801, автор qans
    Версия: 2.4.3.6800 F-Secure Freedome VPN (Пост qans #66043208)
    Версия: 2.4.2.6434 F-Secure Freedome VPN (Пост qans #65609388)
    Версия: 2.4.0.6395 F-Secure Freedome VPN (Пост qans #63000618)
    Версия: 2.3.3_5684 F-Secure Freedome VPN
    Версия: 2.3.1_4703 F-Secure Freedome VPN (Пост GREYVK1979 #58656230)
    Версия: 2.3.0_4674 F-Secure Freedome VPN v2.3.0_4674
    Версия: 2.2.5_4220 F-Secure Freedome VPN v2.2.5_4220
    Версия: 2.2.3_4166 F-Secure Freedome VPN v2.2.3_4166
    Версия: 2.2.2_4164 F-Secure Freedome VPN v2.2.2_4164
    Версия: 2.2.1_4087 F-Secure Freedome VPN v2.2.1_4087
    Версия: 2.2.0_4029 F-Secure Freedome VPN v2.2.0_4029
    Версия: 2.1.6_3757 F-Secure Freedome VPN (Пост waver1der #50055897)
    версия: 2.1.4.3592 Freedome VPN
    версия: 2.1.1.3446 F-Secure Freedome VPN (Пост waver1der #47284582)
    версия: 2.0.32 https://4pda.to/forum/d…edome+v2.0.32.3119.apk
    версия: 2.0.30 F-Secure Freedome VPN (Пост waver1der #44746280)
    версия: 2.0.29.2964 F-Secure Freedome VPN (Пост VernyjPes #44417313)
    версия: 2.0.28.2926 F-Secure Freedome VPN (Пост VernyjPes #43653635)
    ]версия: 2.0.27.2877 F-Secure Freedome VPN (Пост VernyjPes #43326393)
    версия: 2.0.25.2756 F-Secure Freedome VPN (Пост мaгнaт #42860670)
    версия: 2.0.23.2620 F-Secure Freedome VPN (Пост VernyjPes #42368850)
    версия: 2.0.22.2549 F-Secure Freedome VPN (Пост VernyjPes #42127203)
    версия: 2.0.21.2547 F-Secure Freedome VPN (Пост VernyjPes #42127203)
    версия: 2.0.20.2542 F-Secure Freedome VPN (Пост мaгнaт #41638317)
    версия: 2.0.18.2503 F-Secure Freedome VPN (Пост matheus #40845972)
    версия: 2.0.17.2500 F-Secure Freedome VPN (Пост waver1der #40568557)
    версия: 2.0.13.2407 F-Secure Freedome VPN (Пост waver1der #39939358)
    версия: 2.0.11 F-Secure Freedome VPN (Пост waver1der #38913461)
    версия: 2.0.7.1878 F-Secure Freedome VPN (Пост #37588091)
    версия: 2.0.6.1871 F-Secure Freedome VPN (Пост #37428602)
    версия: 2.0.5.1724 F-Secure Freedome VPN (Пост #37253150)
    версия: 2.0.4.1703 F-Secure Freedome VPN (Пост #36877235)
    версия: 2.0.3.1697 https://4pda.to/forum/d…eedome__2.0.3.1697.apk
    версия: 2.0.2.1692 https://4pda.to/forum/d…eedome__2.0.2.1692.apk
    версия: 2.0.0.1647 F-Secure Freedome VPN (Пост #36543481)
    версия: 1.0.43.1190 F-Secure Freedome VPN (Пост #36272368)
    версия: 1.0.42.1155 F-Secure Freedome VPN (Пост #35968325)
    версия: 1.0.41.1142 F-Secure Freedome VPN (Пост #35760464)
    версия: 1.0.40.1123 F-Secure Freedome VPN (Пост #35576596)
    версия: 1.0.39.1107 F-Secure Freedome VPN (Пост #35284023)
    версия: 1.0.38.1076 F-Secure Freedome VPN (Пост #35114297)
    версия: 1.0.37.1021 F-Secure Freedome VPN (Пост #34900456)
    версия: 1.0.35.972 F-Secure Freedome VPN (Пост #34325947)
    версия: 1.0.34.964 F-Secure Freedome VPN (Пост #34265252)
    версия: 1.0.21 RUS F-Secure Freedome VPN (Пост #31667133)
    версия: 1.0.33.912 F-Secure Freedome VPN (Пост #33356643)
    версия: 1.0.28.881 F-Secure Freedome VPN (Пост #32279514)
    версия: 1.0.25 F-Secure Freedome VPN (Пост #32115134)
    версия: 1.0.23 F-Secure Freedome VPN (Пост #31841708)
    версия: 1.0.22 https://4pda.to/forum/d…1/Freedome+v1.0.22.apk
    версия: 1.0.21 F-Secure Freedome VPN (Пост #31611468)
    версия: 1.0.19 F-Secure Freedome VPN (Пост #31384715)
    версия: 1.0.15 https://4pda.to/forum/d…e_Freedome_v1.0.15.apk
    версия: 1.0.14Прикрепленный файлF-Secure_Freedome_v1.0.14.apk ( 4.25 МБ )


    Сообщение отредактировал iMiKED - 05.10.22, 10:17
    Причина редактирования: Обновление: новая версия 2.7.7.9476 28.09.2022 (GP)
    29.03.14, 13:38 | #2
    carioca_cat


    Реп: (109)
    Функция "Browsing Protection" - блокирует переходы на сайты, которые содержат вредоносный контент или могут быть фишинговыми.
    Прикрепленное изображение
    Прикрепленное изображение
    Прикрепленное изображение
    Прикрепленное изображение
    Прикрепленное изображение
    01.04.14, 09:49 | #3
    backpacker180413


    Реп: (3)
    Пользовался кто, как оно? Стоит вообще или так себе?
    01.04.14, 10:40 | #4
    carioca_cat


    Реп: (109)
    Новая версия 1.0.15
    - Улучшена стабильность работы программы;
    - Изменён пользовательский интерфейс.
    Прикрепленный файлF-Secure_Freedome_v1.0.15.apk ( 4.25 МБ )
    01.04.14, 14:21 | #5
    carioca_cat


    Реп: (109)
    backpacker180413 @ 1.4.2014, 8:49 *
    Пользовался кто?

    Пользуюсь :popcorm:
    как оно?

    Со своими функциями справляется. :dancer:
    Стоит вообще или так себе?

    Стоит, если необходим весь тот функционал, которым располагает программа.
    02.04.14, 09:43 | #6
    MikMik


    Реп: (85)
    Это взломанная версия, или надо покупать через неделю ?
    02.04.14, 12:17 | #7
    carioca_cat


    Реп: (109)
    MikMik, через неделю надо покупать, или по истечении триала заново переустановить приложение - будет повторно 7 дней пробной версии.
    13.04.14, 22:40 | #8
    carioca_cat


    Реп: (109)
    Бенд @ 13.4.2014, 17:07 *
    В целом неплохая программка, но как альтернативу могу посоветовать набор для использования бесплатного VPN

    К сожалению, по своей функциональности и степени защиты - все указанные VPN-клиенты не дотягивают до уровня F-Secure.
    В связи с тем, что на форуме запрещено выкладывать сборники программ, а если создать отдельно, то это будет по моему мнению неудобно, я такое сообщение постараюсь выложить во всех темах касающихся VPN

    Без проблем. :) Только просьба, чтобы у всех желающих пользоваться всеми предложенными программами, их обсуждение не переросло в поток вопросов по их использованию, который выльется в оффтоп в рамках программы F-Secure Freedome. :thank_you:
    14.04.14, 13:45 | #9
    Бенд


    Реп: (73)
    согласен, недотягивают. из полубесплатных (так ее назовем :D ) она конечно лучшая, но не у каждого хватит терпения и нервов каждую неделю переставлять, было бы хотя б раз в месяц. или цена не так кусалась.
    А вот о том что возникнуть могут вопросы я даж не подумал, там вроде все предельно просто, хотя конечно найдутся и такие которые ничего не поймут, туда дальше будет видно, я или прикреплю чтоб в личку вопросы слали или может на одну из этих программ сделаю тему или в какой-нибудь устаревшей випиэнной 2011 года которую уже ни в маркете ни найдешь ни домашней странички не существует, туда ссылку отправлю. Пока вобщем всего 2 человека отреагировали.
    пысы: а кстати, насчет F-Secure Freedome, может ее пропиарить? единственно если разработчики увидят интерес и обнаружат баг, то быстренько его прикроют
    кстати, непонятно, почему эта программа в теме безопасность, а не Интернет и коммуникации?

    Сообщение отредактировал Бенд - 14.04.14, 13:55
    14.04.14, 18:38 | #10
    stareclipse


    Реп: (138)
    Переставлять необязательно, достаточно зайти в менеджер приложений и удалить data.
    14.04.14, 20:10 | #11
    carioca_cat


    Реп: (109)
    Бенд @ 14.4.2014, 12:45 *
    ... единственно если разработчики увидят интерес и обнаружат баг, то быстренько его прикроют

    В этом даже нет сомнений :) На сегодняшний день ещё никому не удалось взломать их антивирусное ПО для Android: F-Secure Mobile Security for Android и F-Secure Safe. Удивительно, что в случае с F-Secure Freedome - такая халява :)
    кстати, непонятно, почему эта программа в теме безопасность, а не Интернет и коммуникации?

    На сегодняшний день - это пока единственный VPN-клиент для Android, который выполняет некоторые функции антивирусного ПО: "Browsing Protection" ( работает со всеми браузерами ), и "Virus Protection". Описание этих функций в шапке :)
    14.04.14, 20:55 | #12
    Бенд


    Реп: (73)
    На сегодняшний день - это пока единственный VPN-клиент для Android, который выполняет некоторые функции антивирусного ПО


    ну не совсем скажем единственная, VPN с защитой от рекламы и вирусов: WebGuard

    waver1der, а товарищ stareclipse дело говорит, только сам еще не пробовал, телефон должен быть рутованным?

    А если говорить про интернет секьюрити для винды, то там тоже вроде подобная халява, удаляешь, чистишь их чистилкой (подчищаешь хвосты) и потом ставь заново на месяц
    14.04.14, 21:19 | #13
    stareclipse


    Реп: (138)
    Всё очень просто. Нужно зайти в менеджер приложений и стереть данные приложения. Программа как будто поставлена заново. Никакой рут не нужен. Я так уже три раза делал.
    Ещё неплохая программа Hideman.

    Сообщение отредактировал stareclipse - 14.04.14, 22:02
    14.04.14, 21:41 | #14
    dimafon73


    Реп: (22)
    Такой вопрос, если я подключен через wifi роутер который естественно привязан к провайдеру и у него также естественно свой айпи адрес, будет ли работать виртуальный айпи адрес через эту программу?
    14.04.14, 21:56 | #15
    carioca_cat


    Реп: (109)
    Бенд @ 14.4.2014, 19:55 *
    ну не совсем скажем единственная, VPN с защитой от рекламы и вирусов: WebGuard

    WebGuard немного не дотягивает ещё до полноценного VPN-клиента.
    Ответ разработчиков: " WebGuard не использует внешних VPN-серверов, поэтому полностью скрыть IP-адрес пользователя, к сожалению, не может." Образно говоря, WebGuard засвечивает внешний IP. Из-за этого на всех сайтах которые пользователи будут посещать, всё равно будет показываться их реальное местоположение. Тоже самое касается и определения вредоносных и фишинговых сайтов. ( хотя, в этом плане нет ни одного идеального решения для защиты при веб-серфинге ). :)
    14.04.14, 22:25 | #16
    carioca_cat


    Реп: (109)
    Сайты для проверки изменения IP адреса и Конфигурации вашей системы при использовании любого VPN-клиента:
    SMART-IP , Яндекс.Интернетометр, 2IP :)
    14.04.14, 22:36 | #17
    Бенд


    Реп: (73)
    dimafon73
    F-Secure Freedome VPN будет показывать тот ай-пи адрес и ту страну, какую вы выберете в настройках
    14.04.14, 23:11 | #18
    dimafon73


    Реп: (22)
    Ок тем не менее, яндекс показал мое точное, реальное местоположение с точностью до дома, программа работает, ключик в статус баре показывает защищено, в то время как 2 других сайта определения из поста выше, показывают что я действительно из другой страны, как это обьяснить?
    14.04.14, 23:35 | #19
    Бенд


    Реп: (73)
    dimafon73
    не знаю, лично я в настройках телефона запрещаю отслеживать мое местоположение, то есть гуглу, а также может у вас почта есть на яндексе и вы там себя прописали. Получается они отслеживают по разному, у тех что говорят что вы в другой стране больше нет ни к чему доступа как только к ай-пи, а вот у яндекса похоже прав больше, то есть доступа к различным службам местоложения

    Сообщение отредактировал Бенд - 14.04.14, 23:36
    15.04.14, 00:58 | #20
    dimafon73


    Реп: (22)
    Бенд @ 14.4.2014, 20:35 *
    dimafon73
    не знаю, лично я в настройках телефона запрещаю отслеживать мое местоположение, то есть гуглу, а также может у вас почта есть на яндексе и вы там себя прописали. Получается они отслеживают по разному, у тех что говорят что вы в другой стране больше нет ни к чему доступа как только к ай-пи, а вот у яндекса похоже прав больше, то есть доступа к различным службам местоложения

    Вполне возможно я на яндекс диске зарегистрирован.
    15.04.14, 11:41 | #21
    carioca_cat


    Реп: (109)
    dimafon73 @ 14.4.2014, 22:11 *
    Ок тем не менее, яндекс показал мое точное, реальное местоположение с точностью до дома, программа работает, ключик в статус баре показывает защищено, в то время как 2 других сайта определения из поста выше, показывают что я действительно из другой страны, как это обьяснить?

    Если речь идёт о том, что написано на сайте Яндекс.Интернетометр в строке "Регион в настройках пользователя", то на это не надо обращать внимание. Там будет указываться регион после последней авторизации на Яндекс. Скажем так, у меня всегда показывается, что мой регион - это Лондон ( т.к я последний раз авторизировался на Яндекс с IP Великобритания в настройках VPN-клиента ), хотя реально я захожу с IP других стран: США, Германия, Франция и т.д.

    Прикрепленное изображение
    Прикрепленное изображение

    Собственно, F-Secure Freedome реально скрывает на абсолютно всех сайтах местоположение и IP адрес.



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