Подробное описание обновления - ссылка на официальный форум • Обновлен раздел настроек "Экран и звук". Улучшена навигация.• Добавлена опция для соответствия цветовому пространству контента (Настройки > Экран и звук > Дополнительные настройки дисплея).• Улучшен динамический диапазон громкости для наушников подключенных к USB и bluetooth.• В приложение SHIELD TV добавлено bluetooth сопряжение для улучшения соединения.• Добавлен режим отображения 720р для приложений, которые его поддерживают.• Добавлена опция "Отключить вспомогательные устройства Bluetooth" в "Быстрые настройки".• Добавлены опции ИК-управления питанием (включение/выключение).• Добавлена возможность отключения питания USB портов, когда SHIELD переходит в спящий режим.• Добавлена возможность выбора подключения к сети Wi-Fi 2,4 ГГц или 5 ГГц с общедоступным SSID.• Версии последних обновлений программного обеспечения для периферийных устройств:Контроллер SHIELD (2017): v1.30Контроллер SHIELD (2015): v1.96/99/3.71/0.32Пульт дистанционного управления SHIELD (2017): v1.43Пульт дистанционного управления SHIELD (2015): v.1.36Подробное описание обновления - ссылка на официальный форум KODI18 - В последней версии KODI добавлены возможности настройки каналов, поддержка Google Assistant, интеграция с игровыми эмуляторами, и многое другое!• Добавлена опция перезагрузки Wi-Fi (Настройки > Сеть > Перезагрузка Wi-Fi)• Улучшена настройка протокола HDMI-CEC• Добавлена поддержка проводного контроллера XBOX Elite• Версии последних обновлений программного обеспечения для периферийных устройств:Контроллер SHIELD (2017): v1.28Контроллер SHIELD (2015): v1.96/99/3.71/0.32Пульт дистанционного управления SHIELD (2017): v1.41Пульт дистанционного управления SHIELD (2015): v.1.32Подробное описание обновления - сообщение • Ежемесячные обновления системы безопасности Android™• Добавлен редактируемый раздел «Быстрые настройки» (Настройки > Система > Редактировать быстрые настройки)• Добавлена возможность автоматического обновления SHIELD (Настройки > О системе > Системное обновление > Автоматическое обновление)при подключении SHIELD к сетевому хранилищу NAS или ПК, если система находится в режиме ожидания (Настройки > Cистема хранения данных и сброс к заводским установкам > Перевести накопители в спящий режим, если система находится в режиме ожидания)• Исправлены ошибки подключения Bluetooth (отключить Настройки > Безопасность и ограничения > Приватность Bluetooth LE)• Добавлена возможность контролировать громкость звука, а также включать/выключать устройство с помощью ИК-управления (Настройки > Дисплей и Звук > Управление питанием)• Добавлена скорость сетевого соединения при подключении через Ethernet (Настройки > Сеть > Подключено)• [SHIELD 2015 и Pro] Реализована возможность миграции данных приложения с SD-накопителя во внутреннюю память• Реализована возможность управлять громкостью телевизора/AV-ресивера с помощью системы HDMI-CEC в Amazon Echo• Добавлена опция отключения аудиоустройств Bluetooth• Усовершенствована отзывчивость мобильного приложения SHIELD TV при подключении через Wi-Fi• Версии последних обновлений программного обеспечения для периферийных устройств:Контроллер SHIELD (2017): v1.27Контроллер SHIELD (2015): v1.96/99/3.71/0.32Пульт дистанционного управления SHIELD (2017): v1.38Пульт дистанционного управления SHIELD (2015): v.1.32Обсуждение на GeforceForums • Внутриигровой чатПодключите гарнитуру к контроллеру SHIELD, чтобы общаться с другими игроками в команде во время игрового процесса.• Мобильное приложение для NVIDIA SHIELD TVВходите в аккаунт любимых игр GeForce NOW на SHIELD еще быстрее благодаря мгновенному доступу к виртуальной мыши и клавиатуре. Скачайте приложение на телефон с ОС iOS или Android - ссылка • Поддержка клавиатуры и мышиТеперь вы можете играть на телевизоре в игры GeForce NOW с помощью клавиатуры и мыши благодаря новым оптимизациям (комбинации кнопок для клавиатуры и улучшенное управление мышью).• Рекомендуемые аксессуары для GeForce NOW – ссылка • Netflix представляет новый дизайн для телевизораПоявилась новая боковая панель, которая упрощает поиск и просмотр нового контента, поиск в отдельных категориях фильмов и сериалов, а также предоставляет быстрый доступ к сохраненным сериалам в разделе «Мой список».• Добавлена поддержка Google Assistant в YouTube. Теперь можно контролировать воспроизведение с помощью голоса. Попробуйте сказать “fast forward 30 seconds” or “play next video”. Перейдите в Настройки > Система > Включить NVIDIA Share.• Комбинации кнопок для пульта, геймпада и клавиатуры - ссылка • [SHIELD 2017] Добавлена кнопка «Перезагрузка» в меню «Быстрые настройки». Нажмите и удерживайте кнопку «Назад» на главном экране.• [SHIELD Pro и SHIELD 2015] Добавлена кнопка «Выключить» в меню «Быстрые настройки».• Доступна новая комбинация клавиш для мгновенного перевода устройства SHIELD в спящий режим (одновременно нажмите кнопки «Домой» и «Назад»).• Добавлен режим воспроизведения с частотой 120 Гц для поддерживаемых телевизоров и экранов.• Версии последних обновлений программного обеспечения для периферийных устройств:Контроллер SHIELD (2017): v1.25Контроллер SHIELD (2015): v1.96/99/3.71/0.32Пульт дистанционного управления SHIELD (2017): v1.35Пульт дистанционного управления SHIELD (с возможностью подзарядки): v.1.30Часто задаваемые вопросы об обновлении - ссылка Обсуждение на GeforceForums Поиск новых сериалов стал как никогда простым с новым пользовательским интерфейсом Prime Video. Среди новых возможностей – добавление и удаление сериалов из Списка просмотра и многое другое.Данные ваших приложений теперь можно перенести на USB-накопитель. Откройте приложение PLEX и перейдите в Настройки > Plex Media Server > Место хранения.• Ежемесячные обновления системы безопасности Android• Зажмите кнопку "Домой", чтобы быстро войти в меню Настройки с главного экрана• Поддержка игровых мышей с высокой частотой опроса (polling rate) при использовании NVIDIA GameStreamНастройка "мертвых зон" аналогового стика на контроллере SHIELD (Настройки-> Приложение-> Обзор)Контроллеры Xbox 360 и DualShock 4 v2Контроллеры DualShock 4 с беспроводным USB-адаптеромУстранены проблемы сопряжения с контроллерами Xbox One после перезагрузки системы• Для восстановления подключения Bluetooth-устройств добавлена опция «Подключить» (Настройки->Дополнительные устройства)• Возможность подключения к сети Wi-Fi без отключения Ethernet (Настройки-> Сеть-> Ethernet)• Опция для поддержания SHIELD включенным когда переключаете ТВ вход (Настройки->Экран и звук->Управление питанием)• Опция для отключения переключения входящего сигнала на SHIELD когда пользуетесь аксессуарами SHIELD (Настройки->Экран и звук->Управление питанием)• Устранена проблема, из-за которой сетевой сервис captive portal испытывал трудности при подключении через веб-порталы с поддержкой SSL• Добавлены дополнительные ИК коды для Coocaa, LeTV, и Xiaomi living room products• Правильное удаление OBB файлов с объединенного хранилища (adopted storage) при удалении приложений• Исправлена проблема при использовании ИК когда некоторые телевизоры LG некорректно определялись• Добавлено предупреждение для медленных устройств хранения данных при попытке использования функции объединенного хранилища• Исправлена проблема когда при подключении нового хранилища данных неправильно отображалась его ёмкость до перезагрузки• Улучшена надёжность соединения при подключении NAS• Исправлена проблема с SHIELD Remote (перезаряжаемый), когда подключенная гарнитура работала только во время USB подключения к SHIELD• Улучшено преобразование цветового пространства. Например из Rec. 709 или sRGB source content в Rec. 2020• Решены проблемы с временно отсутствующим звуком сразу после пробуждения или длительного простоя• Улучшена совместимость функции мыши при использовании правого стика геймпада в сторонних приложениях• Оптимизации внутреннего диска для повышения производительности после обновлений SHIELD (только для SHIELD TV Pro)• Общие улучшения стабильности работы пульта дистанционного управления SHIELD (2017) и контроллера SHIELD (2017)Контроллер SHIELD (2017): v1.24Контроллер SHIELD (2015): v1.96/99/3.71/0.32Пульт дистанционного управления SHIELD (2017): v1.33Пульт дистанционного управления SHIELD (с возможностью подзарядки): v.1.30Вот что пишет NVIDIA по этому поводу: Мы работаем над новыми функциями для того, чтобы делиться игровым процессом. Пока что мы убрали эту устаревшую функцию, чтобы дать Вам доступ к списку приложений, удерживая кнопку Домой.Улучшения• Последнее обновление безопасности Android, включающее меры по устранению негативных последствий уязвимости “Spectre”.• Поддержка воспроизведения видео YUV 8 bit BT 2020.• Новый режим совместимости для пользователей с устройствами хранения/периферийными устройствами, подключаемыми через USB, который способен улучшить Bluetooth/беспроводное подключение (Настройки > Система).• Обновление программного обеспечения для пульта дистанционного управления SHIELD (2017), улучшающее отзывчивость устройства.• Обновление программного обеспечения для пульта дистанционного управления SHIELD (заряжаемого) устраняет проблемы с подзарядкой устройства. В случае ошибки обновления подключите к пульту дистанционного управления кабель для зарядки и зажмите кнопки Домой + Назад + Голосовой поиск, пока не начнет мигать LED-индикатор (~20 секунд).• Версии последних обновлений программного обеспечения для периферийных устройств:• Контроллер SHIELD (2017): v1.18• Контроллер SHIELD (2015): v1.96/99/3.71/0.32• Пульт дистанционного управления SHIELD (2017): v1.28• Пульт дистанционного управления SHIELD (заряжаемый): v.1.22• Ежемесячные обновления системы безопасности Android.• Содержит обновление программного обеспечения для пульта дистанционного управления SHIELD (2017), улучшающего отзывчивость устройства.• Последние обновления системы безопасности для Android, включая исправления для протокола WPA2 (KRACK).• Добавлена поддержка включения/отключения ТВ через ИК-бластер на дистанционном пульте управления SHIELD (Нажмите Домой + Назад).• Улучшена настройка Logitech Harmony по Bluetooth.• Возможность сканирования каналов DVB-T и DVB-T2 на ТВ-тюнере Hauppauge WinTV-soloHD.Новые возможности:- Видео с углом обзора 360o в YouTube.SHIELD TV – первый потоковый медиаплеер с поддержкой трансляции в YouTube видеороликов с углом обзора 360o.- Приложение YouTube Детям.- Новые функции в приложении Amazon Video.Ускоренная навигация с новыми параметрами поиска и значками предварительного просмотра. Обновленный движок воспроизведения обеспечивает улучшенную синхронизацию аудио и видео и почти мгновенную передачу 4К видео.- Новый интерфейс голосового поиска.Вас ждет обновленный интерфейс результатов голосового поиска, которые открываются поверх остальных фильмов, передач и игр.Другие улучшения:• Ежемесячные обновления системы безопасности Android.• Возможность передавать звук в формате DTS-HD Master Audio на более старые ресиверы с поддержкой DTS.• Возможность включать телевизор и ресивер с использованием CEC и ИК-порта.• Новая настройка для включения/отключения функции «Пауза/Воспроизведение», которую выполняет двойное нажатие на бегунок регулировки громкости.• Обновление программного обеспечения для пульта дистанционного управления SHIELD до версии 1.15.• Обновление программного обеспечения для пульта дистанционного управления SHIELD с разъемом для гарнитуры до версии 1.16.• Обновление программного обеспечения для контроллера SHIELD до версии 1.14.Отзывы после обновления 5.2 тут Новые возможности:- Просмотр и запись онлайн ТВ с помощью Plex с цифрового ТВ-тюнера Hauppauge WinTV-dualHD-1595. http://www.hauppauge.c…ducts/data_dualhd.html - Новое приложение от Facebook для воспроизведения видео.- Трансляция с Netflix на SHIELD в разрешении 4K .Благодаря встроенному устройству Chromecast вы можете транслировать контент Netflix со своего смартфона на SHIELD в разрешении 4K (также поддерживается транслирование с YouTube в 4K).Другие усовершенствования:• Ежемесячные обновления системы безопасности Android.• Трансляция контента с YouTube в разрешении до 4K с частотой смены кадров 60fps.• Объемный звук 5.1 при трансляции контента с сервисов Netflix, Google Play Фильмы и PLEX.• Улучшения производительности и стабильности Wi-Fi-соединения.• Усовершенствования доступа и подключаемости к сетевому хранилищу.• Увеличена продолжительность работы от батареи пульта дистанционного управления SHIELD с разъемом для подключения гарнитуры.• Обновление программного обеспечения для пульта дистанционного управления SHIELD до версии 1.11.• Обновление программного обеспечения для пульта дистанционного управления SHIELD с разъемом для гарнитуры до версии 1.10.• Обновление программного обеспечения для контроллера SHIELD до версии 1.04.Rumble Support for GeForce NOWGeForce NOW joins GameStream with support for dual vibration feedback with the new SHIELD controller.Try it out today in games like Tomb Raider, ABZÛ, and LEGO Star Wars The Force Awakens.And More- Amazon Video enhancements for surround sound as well as remote control responsiveness.- Support for encrypted VP9 with subsampling.- Enhanced system performance and stability.Other Enhancements• Adds Amazon Video app enhancements for surround sound pass-through, remote control responsiveness, and resolves cases of blank display for HDR playback.• Adds support for Encrypted VP9 with subsampling.• Delivers v1.02 firmware update for the new SHIELD controller. Fixes responsiveness when waking SHIELD from sleep, resolves issues when updating the controller while connected via USB, and fixes IR setup issues.• Delivers v1.05 firmware update for the new SHIELD TV (16GB) when paired with SHIELD remote. Update fixes issues with battery level reporting.• Delivers v1.06 firmware update for the new SHIELD TV (16GB) when paired with SHIELD remote with headset jack accessory. Update fixes responsiveness when resuming from sleep.• Fixes instances of SHIELD restarting when connected to Wi-Fi with location services disabled for certain EU regions.• Fixes rare cases of random system restarts.• Fixed cases of reduced system and gaming performance due to reduced available memory after using certain video apps.• Fixes cases of no surround audio from some sound bars when using EAC3 audio pass-through.• Fixes cases where USB drives were incorrectly being reported as slow when adopting storage.• Fixes cases where HDR capability was incorrectly showing in Netflix for non-HDR TVs.• Fixes an issue with 2TB+ hard drives that would show half the available storage when the drive is moved from adopted (internal) storage back to removable storage.• Updates Google Play Store version to resolve issues of apps not automatically updating.• Added network option to disable IPv6 to resolve cases of Ethernet connection dropping or not working.• Fixes cases of black screen after Upgrade 5.0 for cases where the TV EDID is blank or HDMI cable is bad. Although SHIELD now returns to a safe resolution, we recommend customers check their HDMI cable to ensure it is able to deliver the full resolution supported by their TV.• Fixes cases of the setting for SHIELD storage access over local network disappearing for German language setting.• Fixes cases of BBC apps missing in UK.• Fixes cases where Network Attached Storage mounting stops working when SHIELD is set to some EU languages.This update contains general stability and performance enhancements, including a SHIELD accessories update. Customers can update at their convenience. After the update, look for and install the new SHIELD accessories update from the recommendation row.Amazon Video - movies and TV shows in up to 4K HDR.SHIELD Hub переименовали в NVIDIA Games. В него по прежнему входят SHIELD games, GeForce NOW, и GameStream.- В игры с GeForce NOW теперь можно играть с производительностью GeForce GTX 1080.- GameStream теперь поддерживает разрешение 4K HDRПриложения для SHIELD: NFL app, the new Twitter for TV app, Comedy Central, Vimeo, Viki, Nest app – для просмотра видео с Nest Cams.SHIELD just got upgraded to Google’s latest Android 7.0 operating system. Enhanced features include:• Recent apps page: Double-press the home button to quickly access recent apps.• Picture-in-picture support: Try it out today in supported apps like Live Channels.• New settings menu: Enjoy quicker navigation with the new right-side vertical settings menus.Other Enhancements• Added Pause/Play button functionality on the SHIELD remote by double-tapping on the volume slider.• Added ability to write to attached USB or SD card storage.• Added 4.1, 6.1, and 8.1 speaker configurations for Plex.• Enabled cast for HBO GO.

SHIELD TV модель 2015 (Обновления до конца 2016г.