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    drupe – Contacts & Phone | Удобный менеджер контактов
    24.04.15, 15:19 | #1
    BlakW0lf


    Реп: (268)
    drupe – Contacts & Phone
    версия: 3.15.4.2

    Последнее обновление программы в шапке: 11.04.2023

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    Краткое описание:
    Очень красивый и удобный менеджер контактов!

    Описание
    Забудьте о традиционных приложениях-телефонных книгах! Мы соберем все ваши контакты и приложения для общения в одном месте, доступном со всех экранов. Хотите связаться с другом? Набрать номер? Или просто написать сообщение? Для этого просто перетащите контакт в выбранное приложение! Это просто.

    ★★★Используется TNW, Forbes, Android police, AndroidPIT, NYT и другими★★★

    доступные языки: Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Português, Português (Brasil), Pусский, Türkçe, norsk, український, עברית , العربية, हिन्दी, 日本語, 한국어.

    ★ Контактируйте одним движением пальца - Используя drupe, вы можете всего одним движением пальца набрать номер, отправить текстовое сообщение или креативно связаться с кем-либо из вашего списка контактов, используя предпочитаемое приложение.
    ★ Интеллектуальный набор номера – НОВИНКА! Набирать номер из разных приложений теперь можно очень просто и быстро.
    ★ Всегда под рукой – Да, drupe всегда доступен, когда вы в нем нуждаетесь. Не беспокойтесь, мы убедились, что у вас не возникнет никаких проблем.
    ★ Упорядочивайте свою адресную/телефонную книгу – давно пора помочь вам навести порядок в адресной книге и удалить повторяющиеся контакты в Android. Больше никакой путаницы в телефонной книге…
    ★ Любой вид связи из одного места – когда мы хотим с кем-то связаться, то нужно выбрать одно из многих приложений. drupe облегчает выбор и позволяет быстро начать общение. Набор номера, Whatsapp, SMS, Google Duo and Allo, Facebook Messenger, телефон... здесь есть все и даже больше
    ★ Общайтесь с группами – Вы можете создавать новые группы или импортировать существующие. Но теперь также есть возможность одним движением пальца использовать WhatsApp, делать групповые звонки, отправлять электронные письма адресатам группы или даже создавать групповые приглашения в календаре. Группы действительны для всех приложений...
    ★ Единая лента с последними событиями – наконец-то вы можете отслеживать историю связи со всеми вашими контактами в одном месте: журнал звонков, SMS, WhatsApp, Facebook Messenger и многое другое.
    ★ Напоминания на основе контактов – устанавливайте напоминания о контактах, их времени или содержании. Вы никогда ничего не забудете!
    ★ Менеджер пропущенных звонков – вернуться к пропущенным вызовам с помощью звонка, SMS, WhatsApp или другого просто. Отложите пропущенные звонки или оставьте соответствующие напоминания


    Биты и байты:
    ❄ Новый способ взаимодействия с вашими контактами – одно движение пальца для всех видов связи
    ❄ Включает набор номера T9 из разных приложений и поддержку 2 сим-карт
    ❄ Напоминания на основе контактов
    ❄ Менеджер пропущенных звонков
    ❄ Единый журнал последних контактов: звонки, SMS, сообщения и многое другое
    ❄ Автоматический, настраиваемый список «Избранное»
    ❄ Полупрозрачный значок запуска всегда с вами – доступ к набору номера или контактам активируется одним движением пальца
    ❄ Беспроблемно работает со встроенными функциями Android: Звонки, SMS, Календарь, Электронная почта и многое другое.
    ❄ Интегрировано с приложениями: WhatsApp, Facebook, Google Duo and Allo, звонками, SMS, и многими другими
    ❄ Широкий выбор потрясающих тем и настроек внешнего вида drupe
    ❄ Легкий поиск – Находите контакты с главного экрана. Можно также искать, вводя цифры в номеронабирателе.
    ❄ Настраивайте список «Избранное» и приложения в соответствии с вашими предпочтениями
    ❄ Помощь в обновлении актуальных контактов - интеллектуальный поиск ваших друзей в, Facebook и не только

    Требуется Android: 4.1+
    Русский интерфейс: Да

    Разработчик: drupe - Contacts & Caller ID
    Домашняя страница: http://www.getdrupe.com/
    Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=mobi.drupe.app
    Видео YouTube: www.youtube.com/watch?v=Ve95epRWySk

    Скачать:
    Версия: 3.15.4.2 Google Play от 07/04/2023 (vladmira)
    Версия: 3.15.4 Google Play от 03/02/2023 (vladmira)
    Версия: 3.15.3.2 Google Play от 30/11/2022 (vladmira)
    Версия: 3.15.3.1 Google Play от 22/11/2022 (vladmira)
    Версия: 3.15.3 Google Play от 17/11/2022 (vladmira)

    Прошлые версии
    Версия: 3.15.2.3 Google Play от 03/11/2022 (vladmira)
    Версия: 3.15.2.2 Google Play от 27/10/2022 (vladmira)
    Версия: 3.15.2.1 Google Play от 25/10/2022 (vladmira)
    Версия: 3.14.5 Google Play от 13/09/2022 (vladmira)
    Версия: 3.14.4 Google Play от 01/09/2022 (vladmira)
    Версия: 3.14.3 Google Play от 25/08/2022 (vladmira)
    Версия: 3.14.1 Google Play от 22/08/2022 (vladmira)
    Версия: 3.13.8 Google Play от 30/06/2022 (vladmira)
    Версия: 3.13.7 Google Play от 27/06/2022 (vladmira)
    Версия: 3.13.6 Google Play от 21/06/2022 (vladmira)
    Версия: 3.13.0 Google Play от 07/06/2022 (vladmira)
    Версия: 3.12.1 Google Play от 02/05/2022 (vladmira)
    Версия: 3.10.4 Google Play от 23/02/2022 (vladmira)
    Версия: 3.10.1 Google Play от 20/02/2022 (vladmira)
    Версия: 3.10.0 Google Play от 16/02/2022 (vladmira)
    Версия: 3.9.7 Google Play от 07/02/2022 (vladmira)
    Версия: 3.9.4 Google Play от 16/01/2022 (vladmira)
    Версия: 3.9.2 Google Play от 06/01/2022 (vladmira)
    Версия: 3.8.7 Google Play от 01/12/2021 (vladmira)
    Версия: 3.8.5 Google Play от 23/11/2021 (vladmira)
    Версия: 3.8.3 Google Play от 21/11/2021 (vladmira)
    Версия: 3.8.2 Google Play от 19/11/2021 (vladmira)
    Версия: 3.7.3 Google Play от 07/11/2021 (vladmira)
    Версия: 3.7.2 Google Play от 04/11/2021 (vladmira)
    Версия: 3.7.1 Google Play от 03/11/2021 (vladmira)
    Версия: 3.7.0 Google Play от 02/11/2021 (vladmira)
    Версия: 3.6.5 Google Play от 05/10/2021 (vladmira)
    Версия: 3.6.5 Google Play от 04/10/2021 (vladmira)
    Версия: 3.6.4 Google Play от 03/10/2021 (vladmira)
    Версия: 3.6.3 Google Play от 30/09/2021 (vladmira)
    Версия: 3.6.2 Google Play от 05/09/2021 (vladmira)
    Версия: 3.5.2 Google Play от 16/08/2021 (vladmira)
    Версия: 3.5.1 Pro Mod by KirIif' (Number one')
    Версия: 3.5.1 Google Play от 03/08/2021 (vladmira)
    Версия: 3.4.8 Google Play от 25/05/2021 (vladmira)
    Версия: 3.4.7 Google Play от 20/05/2021 (vladmira)
    Версия: 3.4.6 Pro Mod by KirIif' (Number one')
    Версия: 3.4.6 Google Play от 25/04/2021 (vladmira)
    Версия: 3.4.4 Google Play от 22/04/2021 (vladmira)
    Версия: 3.4.3 Google Play от 20/04/2021 (vladmira)
    Версия: 3.3.10 Pro Mod by KirIif' (Number one')
    Версия: 3.3.10 Обновление от 30 марта 2021 с Google Play (Cимба)
    Версия: 3.3.8 drupe (Lеshij)
    Версия: 3.3.8 Pro Mod by KirIif' (betmen2)
    Версия: 3.3.7 drupe (Lеshij)
    Версия: 3.3.3 Pro Mod by KirIif' (Number one')
    Версия: 3.2.3 Pro Mod by KirIif' (Number one')
    Версия: 3.1.3 Pro Mod by KirIif' (Number one')
    Версия: 3.1.3 Обновление GP (Владимир Евсеенко)
    Версия: 3.051.00003-Rel Pro Mod by KirIif' (Number one')
    Версия: 3.051.00003-Rel от 08/07/2020 (iMiKED)
    Версия: 3.050.00005-Rel Pro by KirIif' (betmen2)
    Версия: 3.049.00004-Rel Pro by KirIif' (Alex0047)
    Версия: 3.046.00023-Rel Pro by KirIif' (Alex0047)
    Версия: 3.045.00018-Rel Pro by KirIif' (Alex0047)
    Версия: 3.045.00017-Rel Pro (Alex0047)
    Версия: 3.037.0017X-Rel (GP) drupe – Contacts & Phone (Пост vovanKARPO #79968209)
    Версия: 3.044.00021-Rel Pro (Alex0047)
    Версия: 3.044.00014-Rel Pro (Alex0047)
    Версия: 3.044.00014-Rel drupe (Царь бобров)
    Версия: 3.042.00045-Rel Pro by KirIif' (Alex0047)
    Версия: 3.042.00043-Rel 3.042.00043-Rel
    Версия: 3.042.00039-Rel 3.042.00039-Rel
    Версия: 3.040.00023-Rel [Pro] Сообщение №1514, автор Alex0047
    Версия: 3.037.0017X-Rel [Pro] drupe – Contacts & Phone (Пост Alex0047 #79971218)
    Версия: 3.037.0016X-Rel (GP) drupe – Contacts & Phone (Пост vovanKARPO #79940194)
    Версия: 3.036.0028X-Rel [Pro] drupe – Contacts & Phone (Пост Alex0047 #79731077)
    Версия: 3.037.0014X-Rel (GP) drupe – Contacts & Phone (Пост vovanKARPO #79848997)
    Версия: 3.034.0028X-Rel [Pro] Сообщение №1194, автор Alex0047
    Версия: 3.034.0028X-Rel GP Сообщение №1195, автор vovanKARPO
    Версия: 3.034.0027X-Rel GP Сообщение №1191, автор vovanKARPO
    Версия: 3.033.00273-Rel [Pro] Сообщение №1141, автор Alex0047
    Версия: 3.034.0023X-Rel GP Сообщение №1188, автор vovanKARPO
    Версия: 3.033.0027X-Rel GP Сообщение №1132, автор vovanKARPO
    Версия: 3.033.0026X-Rel [Pro] Сообщение №1133, автор Alex0047
    Версия: 3.033.0026X-Rel GP Сообщение №1124, автор vovanKARPO
    Версия: 3.033.0026X-Rel GP 320dpi Сообщение №1123, автор And_RU
    Версия: 3.033.0026X-Rel [Pro] Сообщение №1128, автор Alex0047
    Версия: 3.033.0025X-Rel [Pro] Сообщение №1119, автор Alex0047
    Версия: 3.033.0022X-Rel GP Сообщение №1113, автор And_RU
    Версия: 3.032.0051X-Rel [Pro] Сообщение №1086, автор Alex0047
    Версия: 3.032.0051X-Rel build 30320051x GP drupe – Contacts & Phone (Пост vovanKARPO #77015432)
    Версия: 3.032.0051X-Rel build 30320051x GP 320dpi Сообщение №1078, автор And_RU
    Версия: 3.031.0056X-Rel [Pro] Сообщение №1073, автор Alex0047
    Версия: 3.032.0048X-Rel build 303200483 GP Сообщение №1072, автор vovanKARPO
    Версия: 3.031.0056Xl [Pro] Сообщение №1006, автор Alex0047
    Версия: 3.032.0047X-Rel GP drupe – Contacts & Phone (Пост And_RU #76740551)
    Версия: 3.031.0058X-Rel build 303100583 GP drupe – Contacts & Phone (Пост vovanKARPO #76667010)
    Версия: 3.031.0058X-Rel build 303100582 GP drupe – Contacts & Phone (Пост And_RU #76661410)
    Версия: 3.031.0058X-Rel build 303100581 (GP) Сообщение №1063, автор vovanKARPO
    Версия: 3.031.0057X-Rel build 303100573 (GP) Сообщение №1055, автор vovanKARPO
    Версия: 3.031.0057X (GP) drupe – Contacts & Phone (Пост And_RU #76515148)
    Версия: 3.031.0056X-Rel build 303100563 (GP) Сообщение №1005, автор vovanKARPO
    Версия: 3.031.0054X-Rel [Pro] Сообщение №997, автор Alex0047
    Версия: 3.031.0056X (GP) drupe – Contacts & Phone (Пост vovanKARPO #76193160)
    Версия: 3.031.0049X-Rel Pro drupe – Contacts & Phone (Пост Alex0047 #76007223)
    Версия: 3.031.0053X-Rel (GP) Сообщение №992, автор And_RU
    Версия: 3.031.0049X-Rel (GP) drupe – Contacts & Phone (Пост vovanKARPO #75996870)
    Версия: 3.031.0040X-Rel (GP) Сообщение №940, автор vovanKARPO
    Версия: 3.031.0039X-Rel (GP) Сообщение №936, автор vovanKARPO
    Версия: 3.031.0037X-Rel GP Сообщение №934, автор And_RU
    Версия: 3.030.0056X-Rel Сообщение №922, автор vovanKARPO
    Версия: 3.030.0053X-Rel Pro Сообщение №915, автор Alex0047
    Версия: 3.030.0053X-Rel Сообщение №919, автор vovanKARPO
    Версия: 3.030.0052X-Rel Сообщение №913, автор And_RU
    Версия: 3.029.0066X-Rel Pro Сообщение №877, автор Alex0047
    Версия: 3.030.0046X-Rel Сообщение №902, автор And_RU
    Версия: 3.029.0066X-Rel Сообщение №874, автор vovanKARPO
    Версия: 3.029.0061X-Rel Pro Сообщение №870, автор Alex0047
    Версия: 3.029.0061X-Rel Сообщение №867, автор vovanKARPO
    Версия: 3.028.0059X-Rel Pro Сообщение №864, автор Alex0047
    Версия: 3.029.0061X-Rel Сообщение №869, автор vovanKARPO
    Версия: 3.029.0055X-Rel Сообщение №863, автор And_RU
    Версия: 3.028.0059X-Rel Сообщение №860, автор vovanKARPO
    Версия: 3.028.0057X-Rel Pro Сообщение №859, автор Alex0047
    Версия: 3.028.0057X-Rel Сообщение №858, автор vovanKARPO
    Версия: 3.028.0054X-Rel Сообщение №828, автор vovanKARPO
    Версия: 3.026.0054X-Rel Pro Сообщение №839, автор vovanKARPO
    Версия: 3.026.0033X-Rel Pro Сообщение №716, автор Alex0047
    Версия: 3.028.0052-Rel Сообщение №828, автор vovanKARPO
    Версия: 3.028.0042X-Rel drupe – Contacts & Phone (Пост vovanKARPO #73635555)
    Версия: 3.027.0086X-Rel drupe – Contacts & Phone (Пост vovanKARPO #73356934)
    Версия: 3.027.0083X-Rel drupe – Contacts & Phone (Пост vovanKARPO #73178276)
    Версия: 3.027.0072X-Rel Сообщение №723, автор vovanKARPO
    Версия: 3.027.0069X-Rel build 302700693 Сообщение №719, автор vovanKARPO
    Версия: 3.027.0069X-Rel Сообщение №718, автор And_RU
    Версия: 3.026.0033X-Rel build 302600333 Сообщение №715, автор vovanKARPO
    Версия: 3.026.0030X-Rel Pro Сообщение №713, автор Alex0047
    Версия: 3.026.0033X-Rel Сообщение №714, автор And_RU
    Версия: 3.026.0030X-Rel Сообщение №712, автор vovanKARPO
    Версия: 3.026.0013X-Rel Pro drupe – Contacts & Phone (Пост Alex0047 #72293520)
    Версия: 3.026.0029X-Rel build 302600293 Сообщение №710, автор vovanKARPO
    Версия: 3.026.0029X-Rel drupe – Contacts & Phone (Пост And_RU #72723960)
    Версия: 3.026.0013X-Rel build 302600133 Сообщение №683, автор vovanKARPO
    Версия: 3.020.0031X-Rel Pro Сообщение №667, автор Alex0047
    Версия: 3.026.0013X-Rel Сообщение №682, автор And_RU
    Версия: 3.026.0010X-Rel build 302600103 Сообщение №680, автор vovanKARPO
    Версия: 3.026.0010X-Rel Сообщение №679, автор And_RU
    Версия: 3.025.0013X build 302500133 Сообщение №678, автор vovanKARPO
    Версия: 3.025.0013X drupe – Contacts & Phone (Пост And_RU #72044348)
    Версия: 3.024.0008X-Rel Сообщение №675, автор vovanKARPO
    Версия: 3.024.0007X-Rel drupe – Contacts & Phone (Пост And_RU #71947703)
    Версия: 3.021.0063X-Rel Сообщение №672, автор And_RU
    Версия: 3.020.0031X-Rel build 302000314 Сообщение №665, автор vovanKARPO
    Версия: 3.020.0029X-Rel Pro Сообщение №663, автор Alex0047
    Версия: 3.020.0031X-Rel Сообщение №664, автор And_RU
    Версия: 3.020.0029X-Rel build 302000294 Сообщение №662, автор vovanKARPO
    Версия: 3.020.0028X-Rel Pro drupe – Contacts. (Пост Alex0047 #71314935)
    Версия: 3.020.0029X-Rel Сообщение №661, автор And_RU
    Версия: 3.020.0028X-Rel Сообщение №650, автор vovanKARPO
    Версия: 3.020.0026X-Rel Сообщение №649, автор And_RU
    Версия: 3.020.0004X-Rel build 302000043 Сообщение №648, автор vovanKARPO
    Версия: 3.020.0004X-Rel Сообщение №647, автор And_RU
    Версия: 3.017.0038X-Rel Pro drupe – Contacts. (Пост Alex0047 #71048356)
    Версия: 3.017.0038X-Rel Сообщение №638, автор vovanKARPO
    Версия: 3.017.0032X-Rel Pro Сообщение №629, автор Alex0047
    Версия: 3.017.0032X-Rel build 301700324 Сообщение №624, автор vovanKARPO
    Версия: 3.017.0028X-Rel Pro drupe – Contacts. (Пост Alex0047 #70772525)
    Версия: 3.017.0032X-Rel Сообщение №617, автор And_RU
    Версия: 3.017.0028X-Rel Сообщение №615, автор vovanKARPO
    Версия: 3.017.0021X-Rel Pro drupe – Contacts. (Пост Alex0047 #70703256)
    Версия: 3.017.0021X-Rel Сообщение №605, автор vovanKARPO
    Версия: 3.017.0020X-Rel Сообщение №601, автор Giacomino
    Версия: 3.017.0014X-Rel Сообщение №600, автор vovanKARPO
    Версия: 3.017.0012X-Rel build 301700123 Сообщение №595, автор vovanKARPO
    Версия: 3.017.0012X-Rel Сообщение №594, автор And_RU
    Версия: 3.016.0050X-Rel build 301600503 Сообщение №581, автор vovanKARPO
    Версия: 3.016.0050X-Rel Сообщение №579, автор And_RU
    Версия: 3.015.0130X-Rel Сообщение №574, автор vovanKARPO
    Версия: 3.015.0126X-Rel Сообщение №569, автор vovanKARPO
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    Версия: 3.008.0176X-Rel drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #64185688)
    Версия: 3.008.0167X-Rel drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #64157868)
    Версия: 3.007.0193X-Rel drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #63874462)
    Версия: 3.007.0187X-Rel drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #63177478)
    Версия: 3.007.0178X-Rel drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #62990252)
    Версия: 3.007.0169X-Rel drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #62951734)
    Версия: 3.007.0157X-Rel drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #62760046)
    Версия: 3.007.0154X-Rel drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #62712403)
    Версия: 3.006.0136X-Rel drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #61749777)
    Версия: 3.006.0134X-Rel drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #61714668)
    Версия: 3.006.0131X-Rel drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #61681368)
    Версия: 3.006.0119X-Rel build 300601194 drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #61537789)
    Версия: 3.006.0110X-Rel drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #61387110)
    Версия: 3.005.0082X-Rel build 300500824 drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #60826465)
    Версия: 3.005.0082X-Rel drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #60796158)
    Версия: 3.005.0076X-Rel drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #60675348)
    Версия: 3.005.0064X-Rel drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #60467888)
    Версия: 3.005.0062X-Rel drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #60396318)
    Версия: 3.005.0045X-Rel drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #60232850)
    Версия: 3.004.0117X-Rel drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #60199900)
    Версия: 3.004.0115X-Rel drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #60116860)
    Версия: 3.004.0112X-Rel drupe – Contacts. (Пост dnShark #60009187)
    Версия: 3.003.0217X-Rel drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #59642124)
    Версия: 3.003.0214X-Rel drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #59567234)
    Версия: 3.003.0209X-Rel build 300302094 drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #59194890)
    Версия: 3.003.0209X-Rel drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #59136671)
    Версия: 3.003.0198X-Rel drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #58916865)
    Версия: 3.003.0186X-Rel drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #58837513)
    Версия: 3.003.0175X-Rel drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #58746016)
    Версия: 3.002.0099X-Rel build 300200994 drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #58213987)
    Версия: 3.002.0099X-Rel drupe – Contacts. (Пост Giacomino #58212857)
    Версия: 3.002.0090X-Rel build 300200904 drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #57817867)
    Версия: 3.002.0075X-Rel drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #57615488)
    Версия: 3.002.0074X-Rel drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #57546173)
    Версия: 3.002.0059X-Rel build 300200594 drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #57269388)
    Версия: 3.002.0059X-Rel drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #57254527)
    Версия: 3.002.0043X-Rel drupe – Contacts. (Пост Giacomino #57084318)
    Версия: 3.001.0189X-Rel drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #56867022)
    Версия: 3.001.0180X-Rel drupe – Contacts. (Пост Giacomino #56847935)
    Версия: 3.000.0085X-Rel build 300000854 drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #56519986)
    Версия: 3.000.0081X-Rel drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #56040824)
    Версия: 3.000.0074X-Rel drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #55940690)
    Версия: 3.000.0064X-Rel drupe – Contacts. (Пост Giacomino #55733462)
    Версия: 3.000.0009X-Rel Beta drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #55515714)
    Версия: 2.008.0221X-Rel drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #55251766)
    Версия: 2.008.0220X-Rel drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #55236163)
    Версия: 2.008.0220X-Rel Beta drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #55201146)
    Версия: 2.008.0219X-Rel build 200802194 drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #54957525)
    Версия: 2.008.0219X-Rel drupe – Contacts. (Пост Giacomino #54932271)
    Версия: 2.008.0217X-Rel drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #54460878)
    Версия: 2.008.0215X-Rel drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #54213028)
    Версия: 2.008.0193X-Rel beta drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #54021189)
    Версия: 2.007.0093X-Rel drupe – Contacts. (Пост ALEX6301 #53087668)
    Версия: 2.007.0092X-Rel drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #52842024)
    Версия: 2.007.0087X-Rel drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #52790931)
    Версия: 2.006.0127X-Rel drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #52540283)
    Версия: 2.006.0126X-Rel drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #52493059)
    Версия: 2.006.0119X-Rel drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #52446771)
    Версия: 2.005.00141-Rel drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #51821411)
    Версия: 2.005.00130-Rel drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #51732604)
    Версия: 2.005.00118-Rel drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #51337662)
    Версия: 2.004.00120-Rel drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #50940898)
    Версия: 2.004.00110 drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #50700926)
    Версия: 2.003.00138 drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #50005655)
    Версия: 2.002.00176 drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #49534256)
    Версия: 2.002.00173 drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #49534256)
    версия: 2.001.00149-Rel drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #49166774)
    версия: 2.001.00142-Rel drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #49031564)
    версия: 2.001.00133-Rel drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #48742675)
    версия: 2.001.00123-Rel drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #48561617)
    версия: 2.001.00115-Rel drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #48495643)
    версия: 2.000.00044 drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #48298131)
    версия: 2.000.00015-Rel drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #47789431)
    версия: 1.126.00018-Rel drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #47595493)
    1.124.00072-Rel drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #47034849)
    1.124.00069-Rel drupe – Contacts. (Пост Dgonix #46655628)
    1.124.00069 drupe – Contacts. (Пост vovanKARPO #44377137)
    версия: 1.118.00141-Rel drupe – Contacts. Your way. (Пост vovanKARPO #44199838)
    1.117.00055-Rel drupe – Contacts. Your way. (Пост vovanKARPO #42195863)
    версия: 1.103.00006-Rel Прикрепленный файлmobi.drupe.app-v110300006.apk ( 10.72 МБ )



    Модификации
    Версия: 3.14.4 Modded by KirIif' (Number one')
    Версия: 3.13.8 Modded by KirIif' (Number one')
    Версия: 3.12.1 Pro by Kirlif' (Valikovrepikov)
    Версия: 3.10.7 Pro Lite Mod (Valikovrepikov)
    Версия: 3.10.7 Pro Mod by KirIif' (Number one')
    Версия: 3.8.7 Pro Mod by KirIif' (Number one')
    Версия: 3.6.5 Pro Mod by KirIif' (Number one')


    Сообщение отредактировал iMiKED - 11.04.23, 05:29
    Причина редактирования: Обновление: новая версия 3.15.4.2 Google Play от 07/04/2023
    27.04.15, 11:04 | #2
    Ark_Alcofan


    Реп: (1200)
    Обновлением с Маркета никто не поделится?
    27.04.15, 12:14 | #3
    BlakW0lf


    Реп: (268)
    Baphomet666 @ 27.04.2015, 11:04 *
    Обновлением с Маркета никто не поделится?

    Да появилась новая версия и Русский язык но пока не полный...

    Прикрепленные файлы

    Прикрепленный файлmobi.drupe.app-v110400020.apk ( 10.83 МБ )
    27.04.15, 22:31 | #4
    BlakW0lf


    Реп: (268)
    login202 @ 27.04.2015, 20:56 *
    если это красиво...- тогда и я красавец)))

    Причем тут красиво? Ну и красиво присутствует (На вкус и цвет), необычно по крайней мере))
    Самое ценное в этой звонилке что два свайпа и ты уже звонишь или пишешь с любого приложения очень удобно...

    Сообщение отредактировал BlakW0lf - 27.04.15, 22:32
    28.04.15, 18:31 | #5
    jackpoint55


    Реп: (10)
    Очень удобная прога.Экономит массу времени благодаря свайпам.Зачет.
    30.04.15, 05:04 | #6
    Юрий З


    Реп: (1555)
    Даже и не ожидал. Действительно отличное приложение. Можно благодаря ему, даже немного разгрузить рабочий стол. Настроить умолчания и даже просто, с помощью него открывать звонилку, смс или мессенджер, как из папки. Действительно зачётно.
    05.05.15, 12:36 | #7
    lifeline2010


    Реп: (37)
    Удобно конечно, только жаль, что программы только предустановленные, нет возможности добавлять свои и нет Вконтакте....его использую тоже активно, а так он выпадает и надо пользоватся отдельно.
    и ещё у меня почемуто в ней Фейсбука нет, хотятут в описании он указан
    06.05.15, 16:42 | #8
    mavryck


    Реп: (561)
    drupe – Contacts. Your way. 1.105.00057-Rel

    What is new:
    • Edit contacts
    • Switch labels by clicking the top icons
    Details:
    • Drag a contact to the bottom "edit" icon to see or edit contact details in your contacts app
    • You can now also switch labels by clicking the Favorites/Recent icon at the top of the screen

    Прикрепленные файлы

    Прикрепленный файлmobi.drupe.app.1.105.00057-Rel.apk ( 11.28 МБ )
    Прикрепленный файлdrupe.mod.1.105.00057-Rel.apk ( 11.09 МБ )


    Сообщение отредактировал mavryck - 07.05.15, 12:44
    07.05.15, 00:48 | #9
    BlakW0lf


    Реп: (268)
    mavryck @ 06.05.2015, 16:42 *
    drupe.mod.1.105.00057-Rel.apk

    Ох МОД какой отличный, полная русификация там даже шрифт другой!
    Хоть бы написали :) а то я чуть не прозивал...)
    20.05.15, 13:12 | #10
    mavryck


    Реп: (561)
    drupe – Contacts. Your way. 1.107.00006-Rel

    What is new:
    • New ways to launch drupe
    • Quick actions with contact double-tap
    • Configure call/email/sms/calendar default apps
    • Facebook Hello dialer support
    • Hide dots when keyboard is open
    Details:
    • You can now choose how to launch drupe: dots, hotspot (a selectable area in the screen which is not visible), double-press the Home button (Beta) or none of the above (and just use the app icon). Change it via Settings -> Open drupe.
    • Choose what double tapping on a contacts does: Redo last action, call, or edit the contact. Try it from Settings -> Contact double tap.
    • Control the default dialer, email, SMS and calendar apps at runtime. We now support non-Google calendar apps as well :)
    • If you're using Hello dialer by Facebook, you can now make it your default dialer, or have it as a separate action.
    • We'll hide the dots when the keyboard is open. It is SO convenient.


    Прикрепленные файлы

    Прикрепленный файлmobi.drupe.app.1.107.00006-Rel.apk ( 12.37 МБ )
    Прикрепленный файлdrupe.mod.1.107.00006-Rel.apk ( 12.15 МБ )
    23.05.15, 11:43 | #11
    mavryck


    Реп: (561)
    drupe – Contacts. Your way. 1.107.00013-Rel

    Прикрепленные файлы

    Прикрепленный файлmobi.drupe.app.1.107.00013-Rel.apk ( 12.37 МБ )
    Прикрепленный файлdrupe.mod.1.107.00013-Rel.apk ( 12.15 МБ )
    30.05.15, 15:31 | #12
    x12


    Реп: (2)
    Беда, поставил это приложение на xiaomi mi3, запускаю, оно здоровается и утаскивает свои точки за край экрана. В шторке появляется приглашение закончить знакомство, но при нажатии текущая картинка "вешается"(нет реакции на любые нажатия) и все. Может разрешения какие-то специальные нужны?
    30.05.15, 16:02 | #13
    mavryck


    Реп: (561)
    * x12, это в оригинале или моде?
    пробуйте, может здесь пофиксили..

    drupe – Contacts. Your way. 1.108.00028-Rel

    What is new:
    Bug fixes an UI improvements

    Прикрепленные файлы

    Прикрепленный файлmobi.drupe.app.1.108.00028-Rel.apk ( 12.44 МБ )
    Прикрепленный файлdrupe.mod.1.108.00028-Rel.apk ( 12.09 МБ )
    31.05.15, 12:21 | #14
    jackpoint55


    Реп: (10)
    Еще один плюс проги-выводит контакты на экран блокировки.Для меня это удобно.
    10.06.15, 01:09 | #15
    x12


    Реп: (2)
    Решил проблему двумя постами выше - у приложения не было разрешения рисовать что-либо поверх других окон. После того как разрешение появилось - все работает на ура.
    09.07.15, 09:21 | #16
    joukeery


    Реп: (31)
    Перевод описания

    ★★★ Меню приложения на английском языке. Дополнительные языки,которые появятся в ближайшее время: итальянский, немецкий, испанский, португальский, русский, французский и многие другие.

    Мы предлагаем объеденить ваши контакты и приложения для общения вместе в одном месте, и это станет доступно откуда угодно. Хотите связаться с кем-то? Просто проведите справа в приложении и войдите в контакты! Просто.

    ★ Связаться только с помощью одного движения - Используя Drupe, можно добраться до любого человека в вашем списке контактов, используя ваше любимое приложение для связи, только с одного движения.
    ★ Всегда рядом - Да, Drupe находится в пределах вашей досягаемости, когда вам это нужно. Не волнуйтесь, мы убедились, что это не раздражает. Мы просто оставили маленький значок запуска, наши четыре точки, с вами по всем приложениям и на всех экранах. Всякий раз, когда вам нужно связаться с кем - то, просто поятните точки и пользуйтесь. Это так просто.
    ★ Организуйте хаос своей адресной книги - Те из вас, кто никогда не имел проблем с обслуживанием адресной книгой - поднимите руку. Никто? Верно. Речь идет о времени. Мы должны были тратить его для поддержания нашей адресной книги в актуальном состоянии и решить вопрос дублирования контактов. Drupe поможет с этим.
    ★ Запуск всех ваших приложений для связи из одного места - Как мы знаем, те, с кеми мы хотим связаться могут быть доступны из разных приложений для связи. И их так много. Drupe решает этот вопрос. Здесь вы выбираете, какие приложения использовать и можете быстро начать взаимодействие. WhatsApp, SMS, Facebook Messenger, Skype, телефон ... и есть больше.
    ★ Связь с группами между приложениями - Вы можете создавать новые группы или дублировать уже существующие, но на этот раз насладиться WhatsApp, конференц-звонками, электронными письмами или даже группами событий календаря. Всё это только с одного движения. Вы получаете ту же группу, только из всех приложений ...
    ★ Единые новости от сообществ - Наконец, вы можете отслеживать ваши недавние сообщения в одном месте: журнал звонков, SMS, WhatsApp, Facebook Messenger и многое другое.
    Возможности:
    ❄ Новый способ взаимодействия с вашими контактами - Единое движение для всего;
    ❄ Единая история общения - звонки, SMS, обмен сообщениями и многое другое;
    ❄ Автоматически настраиваемый список избранных;
    ❄ Полупрозрачная иконка всегда с тобой - активируется одним прикосновением;
    ❄ Интеграция с: звонки, SMS, электронная почта, календарь, WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Tango, Voxer, Hangout, Telegram, Viber, Line, We Chat, Hike, Waze, Google Maps;
    ❄ Просто найти - доступ ко всем вашим контактам из главного экрана;
    ❄ Настройте ваши любимые приложения и связи по выбору;
    ❄ Получите помощь в обновлении контактной информации - интеллектуальный поиск для ваших друзей в Skype, Facebook и многое другое;
    ❄ Простой запуск Drupe с экрана блокировки, а также для быстрого и легкого доступа к вашим контактам;
    ❄ Взаимодействие с той же группой между различными приложениями;
    ❄ Мы не разрядим батарею в отличие от других. В отличие от другие, мы на самом деле этого не сделаем.
    13.08.15, 21:34 | #17
    vovanKARPO


    Реп: (10456)
    drupe – Contacts. Your way.

    Версия: 1.117.00055-Rel
    Что нового:
    ✓ Совершенно новый номеронабиратель drupe
    ✓ Красивый. БЕСПЛАТНЫЙ. Темы.
    ✓ Все ваши контакты здесь
    Подробности
    - Набирайте номер из экрана drupe (внизу слева) или найдите пиктограмму нового приложения для набора номера, чтобы поместить ее в любом месте вашего домашнего экрана или док-панели приложений для быстрого доступа.
    - Посетите раздел Настройки и наслаждайтесь БЕСПЛАТНЫМИ темами – приятного времяпрепровождения!
    - Теперь вы можете легко прокручивать все ваши контакты

    Скачать: Прикрепленный файлdrupe_v1.117.00055-Rel.apk ( 10.48 МБ )

    Прошлые версии
    Прикрепленный файлdrupe_v1.117.00047-Rel.apk ( 10.48 МБ )
    Прикрепленный файлdrupe_v1.117.00044-Rel.apk ( 10.48 МБ )
    Прикрепленный файлdrupe_v1.116.00024-Rel.apk ( 10.96 МБ )
    Прикрепленный файлdrupe_v1.115.00028-Rel.apk ( 11.11 МБ )


    Сообщение отредактировал vovanKARPO - 24.08.15, 18:18
    Причина редактирования: новая версия
    14.08.15, 11:47 | #18
    Vo3Dyx


    Реп: (90)
    А ведь на проверку оказалось очень удобно!
    15.08.15, 22:05 | #19
    mayupov


    Реп: (10)
    вот теперь хорошо. осталось только кнопки в набирателе побольше сделать
    25.10.15, 09:56 | #20
    mezik3


    Реп: (28)
    А как реализована возможность выбора телефонного номера контакта, если у него их несколько? А то у меня 90% контактов имеют по 2-3 номера, а некоторые и по четыре...
    28.10.15, 11:20 | #21
    silvsergej


    Реп: (24)
    jackpoint55 @ 31.05.2015, 11:21 *
    Еще один плюс проги-выводит контакты на экран блокировки.

    Это если стоит родной блокировщик экрана. У меня стоит блокировщик от CM Locker, то на нем не появляются ни контакты, ни точки ... Эта программа работает только с рабочими столами и со всеми приложениями.



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