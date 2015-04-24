drupe – Contacts & Phone

★★★ Меню приложения на английском языке. Дополнительные языки,которые появятся в ближайшее время: итальянский, немецкий, испанский, португальский, русский, французский и многие другие.



Мы предлагаем объеденить ваши контакты и приложения для общения вместе в одном месте, и это станет доступно откуда угодно. Хотите связаться с кем-то? Просто проведите справа в приложении и войдите в контакты! Просто.



★ Связаться только с помощью одного движения - Используя Drupe, можно добраться до любого человека в вашем списке контактов, используя ваше любимое приложение для связи, только с одного движения.

★ Всегда рядом - Да, Drupe находится в пределах вашей досягаемости, когда вам это нужно. Не волнуйтесь, мы убедились, что это не раздражает. Мы просто оставили маленький значок запуска, наши четыре точки, с вами по всем приложениям и на всех экранах. Всякий раз, когда вам нужно связаться с кем - то, просто поятните точки и пользуйтесь. Это так просто.

★ Организуйте хаос своей адресной книги - Те из вас, кто никогда не имел проблем с обслуживанием адресной книгой - поднимите руку. Никто? Верно. Речь идет о времени. Мы должны были тратить его для поддержания нашей адресной книги в актуальном состоянии и решить вопрос дублирования контактов. Drupe поможет с этим.

★ Запуск всех ваших приложений для связи из одного места - Как мы знаем, те, с кеми мы хотим связаться могут быть доступны из разных приложений для связи. И их так много. Drupe решает этот вопрос. Здесь вы выбираете, какие приложения использовать и можете быстро начать взаимодействие. WhatsApp, SMS, Facebook Messenger, Skype, телефон ... и есть больше.

★ Связь с группами между приложениями - Вы можете создавать новые группы или дублировать уже существующие, но на этот раз насладиться WhatsApp, конференц-звонками, электронными письмами или даже группами событий календаря. Всё это только с одного движения. Вы получаете ту же группу, только из всех приложений ...

★ Единые новости от сообществ - Наконец, вы можете отслеживать ваши недавние сообщения в одном месте: журнал звонков, SMS, WhatsApp, Facebook Messenger и многое другое.

Возможности:

❄ Новый способ взаимодействия с вашими контактами - Единое движение для всего;

❄ Единая история общения - звонки, SMS, обмен сообщениями и многое другое;

❄ Автоматически настраиваемый список избранных;

❄ Полупрозрачная иконка всегда с тобой - активируется одним прикосновением;

❄ Интеграция с: звонки, SMS, электронная почта, календарь, WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Tango, Voxer, Hangout, Telegram, Viber, Line, We Chat, Hike, Waze, Google Maps;

❄ Просто найти - доступ ко всем вашим контактам из главного экрана;

❄ Настройте ваши любимые приложения и связи по выбору;

❄ Получите помощь в обновлении контактной информации - интеллектуальный поиск для ваших друзей в Skype, Facebook и многое другое;

❄ Простой запуск Drupe с экрана блокировки, а также для быстрого и легкого доступа к вашим контактам;

❄ Взаимодействие с той же группой между различными приложениями;

❄ Мы не разрядим батарею в отличие от других. В отличие от другие, мы на самом деле этого не сделаем.

