drupe – Contacts & Phone

Описание
Забудьте о традиционных приложениях-телефонных книгах! Мы соберем все ваши контакты и приложения для общения в одном месте, доступном со всех экранов. Хотите связаться с другом? Набрать номер? Или просто написать сообщение? Для этого просто перетащите контакт в выбранное приложение! Это просто.
★★★Используется TNW, Forbes, Android police, AndroidPIT, NYT и другими★★★
доступные языки: Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Português, Português (Brasil), Pусский, Türkçe, norsk, український, עברית , العربية, हिन्दी, 日本語, 한국어.
★ Контактируйте одним движением пальца - Используя drupe, вы можете всего одним движением пальца набрать номер, отправить текстовое сообщение или креативно связаться с кем-либо из вашего списка контактов, используя предпочитаемое приложение.
★ Интеллектуальный набор номера – НОВИНКА! Набирать номер из разных приложений теперь можно очень просто и быстро.
★ Всегда под рукой – Да, drupe всегда доступен, когда вы в нем нуждаетесь. Не беспокойтесь, мы убедились, что у вас не возникнет никаких проблем.
★ Упорядочивайте свою адресную/телефонную книгу – давно пора помочь вам навести порядок в адресной книге и удалить повторяющиеся контакты в Android. Больше никакой путаницы в телефонной книге…
★ Любой вид связи из одного места – когда мы хотим с кем-то связаться, то нужно выбрать одно из многих приложений. drupe облегчает выбор и позволяет быстро начать общение. Набор номера, Whatsapp, SMS, Google Duo and Allo, Facebook Messenger, телефон... здесь есть все и даже больше
★ Общайтесь с группами – Вы можете создавать новые группы или импортировать существующие. Но теперь также есть возможность одним движением пальца использовать WhatsApp, делать групповые звонки, отправлять электронные письма адресатам группы или даже создавать групповые приглашения в календаре. Группы действительны для всех приложений...
★ Единая лента с последними событиями – наконец-то вы можете отслеживать историю связи со всеми вашими контактами в одном месте: журнал звонков, SMS, WhatsApp, Facebook Messenger и многое другое.
★ Напоминания на основе контактов – устанавливайте напоминания о контактах, их времени или содержании. Вы никогда ничего не забудете!
★ Менеджер пропущенных звонков – вернуться к пропущенным вызовам с помощью звонка, SMS, WhatsApp или другого просто. Отложите пропущенные звонки или оставьте соответствующие напоминания
Биты и байты:
❄ Новый способ взаимодействия с вашими контактами – одно движение пальца для всех видов связи
❄ Включает набор номера T9 из разных приложений и поддержку 2 сим-карт
❄ Напоминания на основе контактов
❄ Менеджер пропущенных звонков
❄ Единый журнал последних контактов: звонки, SMS, сообщения и многое другое
❄ Автоматический, настраиваемый список «Избранное»
❄ Полупрозрачный значок запуска всегда с вами – доступ к набору номера или контактам активируется одним движением пальца
❄ Беспроблемно работает со встроенными функциями Android: Звонки, SMS, Календарь, Электронная почта и многое другое.
❄ Интегрировано с приложениями: WhatsApp, Facebook, Google Duo and Allo, звонками, SMS, и многими другими
❄ Широкий выбор потрясающих тем и настроек внешнего вида drupe
❄ Легкий поиск – Находите контакты с главного экрана. Можно также искать, вводя цифры в номеронабирателе.
❄ Настраивайте список «Избранное» и приложения в соответствии с вашими предпочтениями
❄ Помощь в обновлении актуальных контактов - интеллектуальный поиск ваших друзей в, Facebook и не только
Причина редактирования: Обновление: новая версия 3.15.4.2 Google Play от 07/04/2023