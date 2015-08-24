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    Totally Free VPN | Установка VPN соединения.
    24.08.15, 11:19 | #1
    falkon117


    Реп: (363)
    Totally Free VPN
    версия: 1.14.1

    Последнее обновление программы в шапке: 15.06.2020

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    Дополнительные скриншоты
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    Краткое описание:
    Быстрая и полностью бесплатная установка VPN соединения для защиты ваших личных данных в сети и разблокировки запрещенных сайтов.

    Описание:
    Описание автора на английском
    Totally Free VPN
    ☆ Bypass blocked websites and applications
    ☆ Hosted by volunteers from all over the world by the VPN Gate project
    ☆ Fast and lightweight
    ☆ Built in VPN connection feature
    ☆ Minimal configuration required
    ☆ Free of charge at no cost
    ☆ 100% secure access
    ☆ Disguise your IP address while surfing
    ☆ Protect yourself using when public WiFi networks by utilizing it's strong encryption

    Features
    =======
    ☆ Search by multiple attributes
    ☆ Sort by multiple attributes
    ☆ Simple one screen interface

    Credits
    =====
    ☆ VPN Gate Project (http://vpngate.net)
    ☆ UI is provided by FlatUI for Android by Emrullah Lüleci (https://github.com/eluleci/FlatUI)
    ☆ Underlying OVPN codes is handled by OpenVPN for Android project by Arne Schwabe (https://github.com/schwabe/ics-openvpn)
    ☆ Launcher Icon is made by TutsPlus from Flaticon (www.flaticon.com) licensed under Creative Commons BY 3.0.


    *NOTE* A few Sony users reported that the app will stuck at connecting thus I remove all Sony devices from the listing. Sony devices please download at your own risk.

    Перевод
    ☆ Обход блокировки веб-сайтов и приложений
    ☆ Хостинг добровольцами со всего мира в рамках VPN Gate project
    ☆ Быстро и легко
    ☆ Встроенная функция VPN-подключения
    ☆ Требуется минимальная конфигурация
    ☆ Бесплатно
    ☆ 100% безопасный доступ
    ☆ Маскировка Вашего IP во время серфинга
    ☆ Защита во время использования общественных WiFi сетей помощью шифрования

    Особенности
    =======
    ☆ Поиск по нескольким атрибутам
    ☆ Сортировка по нескольким атрибутам
    ☆ Простой интерфейс, один экран
    * Примечание * Некоторые пользователи Sony сообщали, что приложение зависает на этапе подключения. На устройства Sony используйте на свой страх и риск.



    Требуется Android: 4.0 или более поздняя
    Русский интерфейс: Нет Да

    Разработчик: Rejinderi
    Домашняя страница: http://forum.xda-developers.com/android/apps-games/app-totally-free-vpn-t3124097
    Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.rejinderi.totallyfreevpn

    Скачать:
    Версия: 1.14.1 Totally Free VPN, build 65, GP, 12/06/2020, SPLIT, ARMv7, 120-160 dpi (mdpi) (VernyjPes)
    Версия: 1.14.0 Totally Free VPN, build 32, 05/06/2020, SPLIT, ARMv7, 120-160 dpi (mdpi) (VernyjPes)
    Версия: 1.13.1 Сообщение №134, автор VernyjPes

    Модификации
    версия: 1.5.0 Mod Totally Free VPN (Пост Edik1d #78051734)
    версия: 1.4.0 Mod Lite Totally Free VPN (Пост hPDA #67887084)
    Прошлые версии
    Версия: 1.13.0 Totally Free VPN, build 29, GP, 26/03/2020, SPLIT, ARMv7, 120-160 dpi (mdpi) (VernyjPes)
    Версия: 1.12.3 120-160dpi, GP, SPLIT, ARMv7 (VernyjPes)
    версия: 1.9.1 Totally Free VPN (Пост Katafrakt #81823999)
    версия: 1.4.0 Pro Totally Free VPN (Пост Serg_profe #59851830)
    Pro Key: v1.0.0 //4pda.to/forum/d…05.15r+%28175p.%29.apk
    версия: 1.6.0 Totally Free VPN (Пост VernyjPes #79391661)
    версия: 1.5.1 Totally Free VPN (Пост VernyjPes #78113665)
    версия: 1.5.0 Totally Free VPN (Пост VernyjPes #77935433)
    версия: 1.4.0 Totally Free VPN (Пост VernyjPes #59761761)
    версия: 1.3.0 Totally Free VPN (Пост falkon117 #52071078)
    версия: 1.2.0 Totally Free VPN (Пост VernyjPes #47646400)
    версия: 1.1.0 Totally Free VPN 1.1.0.apk (Пост VernyjPes #43879565)
    Прикрепленный файлTotallyFreeVpn_1.0.0.apk ( 10.05 МБ )


    Сообщение отредактировал iMiKED - 15.06.20, 05:02
    Причина редактирования: Обновление: новая версия 1.14.1 Totally Free VPN, build 65, GP, 12/06/2020, SPLIT, ARMv7, 120-160 dpi (mdpi)
    31.08.15, 08:33 | #2
    Snowblind1991


    Реп: (28)
    Кто уже юзал, отпишитесь, как оно? Понятно, что от бесплатного чудес ожидать не стоит, но всё-таки...
    31.08.15, 11:24 | #3
    falkon117


    Реп: (363)
    Snowblind1991 @ 31.08.2015, 08:33 *
    от бесплатного чудес ожидать не стоит,
    Это точно, но всё зависит от того, что Вам нужно.
    Лично я периодически пользую, чтобы зайти на флибусту и лурк.
    Основные достоинства бесплатность и простота проги.
    Серверы VPN из VPN Gate Project (проект японского университета Цукуба) от добровольцев.
    Серверов много, практически со всего мира, соответственно качество Интернета сильно зависит от сервера, к которому прицепился.
    Включается одним нажатием, без шаманских танцев с бубнами.
    На мой вкус вполне годная прога, для посёрфить, почитать или скачать книжку. :thank_you:
    З.Ы. В 11:32 31.08.15 вижу 65 скачиваний. Хотелось бы увидеть отзывы :blush:

    Сообщение отредактировал falkon117 - 31.08.15, 11:32
    31.08.15, 11:27 | #4
    super.nikita100


    Реп: (3753)
    * falkon117,
    Кстати японские сервера получше.Я наугад включал разные, тот же Сша картинки плохо грузит, хотя по сортировке он был лучше японского, да и по Ping Япония лучше.За "халявность" довольно таки неплохо.Да и выбор большой, но некоторые сервера "пустышки" проверка ip аутентификация и по кругу.Не помню на каком сервере, но лично мне 2 попались.

    Сообщение отредактировал super.nikita100 - 31.08.15, 11:32
    Причина редактирования: Дополнил.
    31.08.15, 11:55 | #5
    falkon117


    Реп: (363)
    super.nikita100 @ 31.08.2015, 11:27 *
    Кстати японские сервера получше.

    Тоже заметил эту особенность
    super.nikita100 @ 31.08.2015, 11:27 *
    но некоторые сервера "пустышки" проверка ip аутентификация и по кругу

    И это подтверждаю.
    Написал автору о добавлении возможности собственного списка "Избранное",
    но ответа пока нет.
    31.08.15, 18:52 | #6
    rurik


    Реп: (272)
    Классное приложение!
    Попробовал через британский сервер.Работает!
    31.08.15, 23:25 | #7
    m99


    Реп: (6)
    хм, а можно примерно узнать кто пользуется моб.инт. , а именно 2Г, сколько скорость входная-выходная после впна? падает раза в два?
    01.09.15, 09:21 | #8
    m99


    Реп: (6)
    после установки всего две функции вижу в приложении: поиск по стране и сортировка (по скорости, пингу, странам).
    Так вот при попытке найти по странам никаких результатов, менял параметры поиска - всё тщетно . Странное приложение
    01.09.15, 12:00 | #9
    falkon117


    Реп: (363)
    m99 @ 01.09.2015, 09:21 *
    никаких результатов,

    А список vpn серверов ниже видите?
    Если видите, то нажимаете на тот, который нравится,
    затем "Connect Through OpenVPN" и ждете подключения.
    Подключаются не все серверы.
    Если не удалось подключиться, выбираете другой.

    Сообщение отредактировал falkon117 - 01.09.15, 12:01
    01.09.15, 18:14 | #10
    falkon117


    Реп: (363)
    К вопросу о том, падает ли, и насколько сильно скорость...
    Сегодня пришлось поездить в метро, было время, под спойлерами результаты двух тестов одного из "хороших" (ИМХО) VPN-серверов в Восточной Европе.
    В обоих случаях проверялся один и тот же сервер!
    Первый тест:
    Условия- по очереди проверялась скорость и пинг с/без соединения с VPN-сервером
    Сеть-WiFi
    Провайдер-«МаксимаТелеком»
    Линия метро-Калужско-Рижская
    Приложение-Speedtest.net Mobile версия: 3.2.13 (OOKLA)
    Выбор наилучшего сервера-автоматически.
    Результаты:
    Время______Получение (Mbps)______Передача (Mbps)___Ping(ms)____с/ без vpn
    14:59 __________16,29_______________14,66______________8__________-
    15:01 ___________4,68________________6,36____________145_________VPN
    15:04 ___________2,71_______________14,17____________302__________-
    15:06___________3,91________________8,32_____________90__________VPN

    Второй тест:
    Условия- по очереди проверялась скорость и пинг с/без соединения с VPN-сервером
    Сеть-WiFi
    Провайдер-«МаксимаТелеком»
    Линия метро- Кольцевая
    Приложение-Speedtest.net Mobile версия: 3.2.13 (OOKLA)
    Выбор наилучшего сервера-автоматически.
    Результаты:
    Время______Получение(Mbps)____Передача (Mbps)____Ping(ms)______с/ без vpn
    15:14__________14,52_______________13,86_____________14____________-
    15:16___________5,49________________6,29____________185___________VPN
    15:18___________7,05_______________14,46_____________49____________-
    15:21___________4,00________________7,81____________519___________VPN
    15:23__________27,58_______________20,84______________7____________-
    15:24___________4,06________________8,53____________316___________VPN
    Следует отметить, что в описании этого сервера в OpenVPN указаны ping-9ms, и скорость-5,98Mbps
    14.09.15, 15:53 | #11
    Norra22


    Реп: (7)
    Как я понимаю, большинство серверов по миру предоставляются добровольцами, насколько это безопасно?

    Сообщение отредактировал Norra22 - 14.09.15, 15:54
    15.10.15, 12:51 | #12
    T-101


    Реп: (2)
    Скажите, а щифрование данных, передаваемых через эту программу используется? В публичных Wi-Fi сетях можно использовать?
    15.10.15, 13:22 | #13
    qans


    Реп: (1421)
    T-101 @ 15.10.2015, 18:51 *
    Скажите, а щифрование данных, передаваемых через эту программу используется? В публичных Wi-Fi сетях можно использовать?


    Перевод
    ☆ Обход блокировки веб-сайтов и приложений
    ☆ Хостинг добровольцами со всего мира в рамках VPN Gate project
    ☆ Быстро и легко
    ☆ Встроенная функция VPN-подключения
    ☆ Требуется минимальная конфигурация
    ☆ Бесплатно
    ☆ 100% безопасный доступ
    ☆ Маскировка Вашего IP во время серфинга
    ☆ Защита во время использования общественных WiFi сетей помощью шифрования
    15.10.15, 13:53 | #14
    falkon117


    Реп: (363)
    T-101 @ 15.10.2015, 12:51 *
    щифрование данных, передаваемых через эту программу используется?

    Да, используется. Об этом пишет и автор в описании, и, что важнее, на сайте VPN Gate Project, откуда приложение и берет vpn-серверы.
    20.10.15, 17:20 | #15
    Саша П


    Реп: (0)
    Есть проблема, прога открывается, список серверов есть но не к одному изиних не подключается, раньше все работало отлично. Если кто сталкивался подскажите что делать.
    20.10.15, 18:19 | #16
    Mitroex


    Реп: (6)
    Тож само, какието у них проблемы
    21.10.15, 11:50 | #17
    falkon117


    Реп: (363)
    Саша П @ 20.10.2015, 17:20 *
    список серверов есть но не к одному изиних не подключается,
    Сортировал по пингу, из первой десятки успешно подключался к серверам России, Сингапуру, Франции, Японии, Англии.
    Не удалось подключиться к некоторым серверам США, Японии.
    Оптимального способа выбора сервера пока не нашёл. В основном сортирую по пингу.
    При этом однажды у меня прекрасно работал сервер из Лаоса o.O
    Автор обещал "когда будет время" добавить в приложение "избранное", ждём.
    21.10.15, 14:34 | #18
    VernyjPes


    Реп: (2932)
    Totally Free VPN 1.1.0

    Что нового:
    Updated OpenVPN binary.
    Updated OpenSSL binary.
    Added Favorite feature.
    Added Russian localization.

    Прикрепленный файлTotally Free VPN 1.1.0.apk ( 10.58 МБ )
    22.10.15, 02:17 | #19
    Саша П


    Реп: (0)
    Всем привет!!! Обновилась прога, теперь на русском но все равно ни черта не работает
    P.S. нахожусь в Иране

    Добавлено 22.10.2015, 02:17:

    Всем привет!!! Обновилась прога, теперь на русском но все равно ни черта не работает
    P.S. нахожусь в Иране
    22.10.15, 11:32 | #20
    VernyjPes


    Реп: (2932)
    * Саша П,
    Возможно что в Иране VPN блокируется на государственном уровне. Попробуйте использовать другие VPN клиенты.
    22.10.15, 11:47 | #21
    falkon117


    Реп: (363)
    Саша П @ 22.10.2015, 02:17 *
    все равно ни черта не работает
    P.S. нахожусь в Иране
    А можно поконкретнее:
    список vpn серверов создаётся?
    если да, то что пишет при попытке подключения?
    Попробуйте сортировать по баллам и подключиться к разным серверам.



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