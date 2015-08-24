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Totally Free VPN | Установка VPN соединения.



● Snowblind1991ᵥ Профиль

Друзья 4PDA

Реп: (

Реп: ( 28 Кто уже юзал, отпишитесь, как оно? Понятно, что от бесплатного чудес ожидать не стоит, но всё-таки...



● falkon117ᵥ Профиль

Друзья 4PDA

Реп: (

Реп: ( 363 Snowblind1991 @ 31.08.2015, 08:33 от бесплатного чудес ожидать не стоит,



Лично я периодически пользую, чтобы зайти на флибусту и лурк.

Основные достоинства бесплатность и простота проги.

Серверы VPN из VPN Gate Project (проект японского университета Цукуба) от добровольцев.

Серверов много, практически со всего мира, соответственно качество Интернета сильно зависит от сервера, к которому прицепился.

Включается одним нажатием, без шаманских танцев с бубнами.

На мой вкус вполне годная прога, для посёрфить, почитать или скачать книжку. :thank_you:

З.Ы. В 11:32 31.08.15 вижу 65 скачиваний. Хотелось бы увидеть отзывы :blush:



Сообщение отредактировал falkon117 - 31.08.15, 11:32 Это точно, но всё зависит от того, что Вам нужно.Лично я периодически пользую, чтобы зайти на флибусту и лурк.Основные достоинства бесплатность и простота проги.Серверы VPN из VPN Gate Project (проект японского университета Цукуба) от добровольцев.Серверов много, практически со всего мира, соответственно качество Интернета сильно зависит от сервера, к которому прицепился.Включается одним нажатием, без шаманских танцев с бубнами.На мой вкус вполне годная прога, для посёрфить, почитать или скачать книжку. :thank_you:З.Ы. В 11:32 31.08.15 вижу 65 скачиваний. Хотелось бы увидеть отзывы :blush:



● super.nikita100ᵥ Профиль

Друзья 4PDA

Реп: (

Реп: ( 3753 falkon117,

Кстати японские сервера получше.Я наугад включал разные, тот же Сша картинки плохо грузит, хотя по сортировке он был лучше японского, да и по Ping Япония лучше.За "халявность" довольно таки неплохо.Да и выбор большой, но некоторые сервера "пустышки" проверка ip аутентификация и по кругу.Не помню на каком сервере, но лично мне 2 попались.



Сообщение отредактировал super.nikita100 - 31.08.15, 11:32 Причина редактирования: Дополнил. Кстати японские сервера получше.Я наугад включал разные, тот же Сша картинки плохо грузит, хотя по сортировке он был лучше японского, да и по Ping Япония лучше.За "халявность" довольно таки неплохо.Да и выбор большой, но некоторые сервера "пустышки" проверка ip аутентификация и по кругу.Не помню на каком сервере, но лично мне 2 попались.



● falkon117ᵥ Профиль

Друзья 4PDA

Реп: (

Реп: ( 363 super.nikita100 @ 31.08.2015, 11:27 Кстати японские сервера получше.



Тоже заметил эту особенность

super.nikita100 @ 31.08.2015, 11:27 но некоторые сервера "пустышки" проверка ip аутентификация и по кругу

И это подтверждаю.

Написал автору о добавлении возможности собственного списка "Избранное",

но ответа пока нет. Тоже заметил эту особенностьИ это подтверждаю.Написал автору о добавлении возможности собственного списка "Избранное",но ответа пока нет.



● m99ᵥ Профиль

Друзья 4PDA

Реп: (

Реп: ( 6 хм, а можно примерно узнать кто пользуется моб.инт. , а именно 2Г, сколько скорость входная-выходная после впна? падает раза в два?



● m99ᵥ Профиль

Друзья 4PDA

Реп: (

Реп: ( 6 после установки всего две функции вижу в приложении: поиск по стране и сортировка (по скорости, пингу, странам).

Так вот при попытке найти по странам никаких результатов, менял параметры поиска - всё тщетно . Странное приложение



● falkon117ᵥ Профиль

Друзья 4PDA

Реп: (

Реп: ( 363 m99 @ 01.09.2015, 09:21 никаких результатов,



А список vpn серверов ниже видите?

Если видите, то нажимаете на тот, который нравится,

затем "Connect Through OpenVPN" и ждете подключения.

Подключаются не все серверы.

Если не удалось подключиться, выбираете другой.



Сообщение отредактировал falkon117 - 01.09.15, 12:01 А список vpn серверов ниже видите?Если видите, то нажимаете на тот, который нравится,затем "Connect Through OpenVPN" и ждете подключения.Подключаются не все серверы.Если не удалось подключиться, выбираете другой.



● Norra22ᵥ Профиль

Друзья 4PDA

Реп: (

Реп: ( 7



Сообщение отредактировал Norra22 - 14.09.15, 15:54 Как я понимаю, большинство серверов по миру предоставляются добровольцами, насколько это безопасно?



● T-101ᵥ Профиль

Друзья 4PDA

Реп: (

Реп: ( 2 Скажите, а щифрование данных, передаваемых через эту программу используется? В публичных Wi-Fi сетях можно использовать?



● qansᵥ Профиль

Друзья 4PDA

Реп: (

Реп: ( 1421 T-101 @ 15.10.2015, 18:51 Скажите, а щифрование данных, передаваемых через эту программу используется? В публичных Wi-Fi сетях можно использовать?



Перевод

☆ Обход блокировки веб-сайтов и приложений

☆ Хостинг добровольцами со всего мира в рамках VPN Gate project

☆ Быстро и легко

☆ Встроенная функция VPN-подключения

☆ Требуется минимальная конфигурация

☆ Бесплатно

☆ 100% безопасный доступ

☆ Маскировка Вашего IP во время серфинга

☆ Защита во время использования общественных WiFi сетей помощью шифрования Перевод☆ Обход блокировки веб-сайтов и приложений☆ Хостинг добровольцами со всего мира в рамках VPN Gate project☆ Быстро и легко☆ Встроенная функция VPN-подключения☆ Требуется минимальная конфигурация☆ Бесплатно☆ 100% безопасный доступ☆ Маскировка Вашего IP во время серфинга☆ Защита во время использования общественных WiFi сетей помощью шифрования



● Саша Пᵥ Профиль

Пользователи

Реп: (

Реп: ( 0 Есть проблема, прога открывается, список серверов есть но не к одному изиних не подключается, раньше все работало отлично. Если кто сталкивался подскажите что делать.



● falkon117ᵥ Профиль

Друзья 4PDA

Реп: (

Реп: ( 363 Саша П @ 20.10.2015, 17:20 список серверов есть но не к одному изиних не подключается,



Не удалось подключиться к некоторым серверам США, Японии.

Оптимального способа выбора сервера пока не нашёл. В основном сортирую по пингу.

При этом однажды у меня прекрасно работал сервер из Лаоса o.O

Автор обещал "когда будет время" добавить в приложение "избранное", ждём. Сортировал по пингу, из первой десятки успешно подключался к серверам России, Сингапуру, Франции, Японии, Англии.Не удалось подключиться к некоторым серверам США, Японии.Оптимального способа выбора сервера пока не нашёл. В основном сортирую по пингу.При этом однажды у меня прекрасно работал сервер из Лаоса o.OАвтор обещал "когда будет время" добавить в приложение "избранное", ждём.



● Саша Пᵥ Профиль

Пользователи

Реп: (

Реп: ( 0 Всем привет!!! Обновилась прога, теперь на русском но все равно ни черта не работает

P.S. нахожусь в Иране



Добавлено 22.10.2015, 02:17:



Всем привет!!! Обновилась прога, теперь на русском но все равно ни черта не работает

P.S. нахожусь в Иране



● VernyjPesᵥ Профиль

Друзья 4PDA

Реп: (

Реп: ( 2932 Саша П,

Возможно что в Иране VPN блокируется на государственном уровне. Попробуйте использовать другие VPN клиенты. Возможно что в Иране VPN блокируется на государственном уровне. Попробуйте использовать другие VPN клиенты.



● falkon117ᵥ Профиль

Друзья 4PDA

Реп: (

Реп: ( 363 Саша П @ 22.10.2015, 02:17 все равно ни черта не работает

P.S. нахожусь в Иране



список vpn серверов создаётся?

если да, то что пишет при попытке подключения?

Попробуйте сортировать по баллам и подключиться к разным серверам. А можно поконкретнее:список vpn серверов создаётся?если да, то что пишет при попытке подключения?Попробуйте сортировать по баллам и подключиться к разным серверам.