Totally Free VPN

Snowblind1991 @ 31.08.2015, 08:33
от бесплатного чудес ожидать не стоит,
Это точно, но всё зависит от того, что Вам нужно.
Лично я периодически пользую, чтобы зайти на флибусту и лурк.
Основные достоинства бесплатность и простота проги.
Серверы VPN из VPN Gate Project (проект японского университета Цукуба) от добровольцев.
Серверов много, практически со всего мира, соответственно качество Интернета сильно зависит от сервера, к которому прицепился.
Включается одним нажатием, без шаманских танцев с бубнами.
На мой вкус вполне годная прога, для посёрфить, почитать или скачать книжку. :thank_you:
З.Ы. В 11:32 31.08.15 вижу 65 скачиваний. Хотелось бы увидеть отзывы :blush:Сообщение отредактировал falkon117 - 31.08.15, 11:32