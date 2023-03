SS_COUNT=5

SS_PORT_START=8444



for ((i=0; i<SS_COUNT; i++)); do

sudo mkdir -p /docker/ss$i && sudo chmod -R 777 /docker/ss$i

sudo docker run -d --restart=unless-stopped --net=host \

--name ss-tls-v2ray-$i \

-v /docker/ss$i:/etc/shadowsocks \

-e SIMPLE_TLS_ENABLED=false \

-e V2RAY_ENABLED=false \

-e SS_SERVER_PORT=$(expr $SS_PORT_START + $i) \

ksey/ss-tls-v2ray

sudo ufw allow $(expr $SS_PORT_START + $i)

done