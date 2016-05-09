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    Shadowsocks | Быстрый SOCKS5 прокси
    09.05.16, 19:42 | #3521
    hybtoy


    Реп: (9)
    Shadowsocks
    Версия: 5.3.3

    Последнее обновление программы в шапке: 07.02.2023

    Прикрепленное изображение

    Скриншоты
    Прикрепленное изображение
    Прикрепленное изображение


    Краткое описание:
    Шифрование интернет трафика, обход firewall'ов, свободный интернет.
    Описание:
    Быстрый SOCKS5 прокси. Шифрование трафика.
    Самая главная особенность СС в том, что он помогает обойти firewall'ы провайдера, компаний и т.п, что бы серфить в интернете свободно и без цензуры!

    Коротко о Shadowsocks, или OpenVPN не нужен

    Полезные ссылки


    Требуется Android: 6.0 и выше (GitHub), 5.0 и выше - FOSS
    Русский интерфейс: Да
    Разработчик: Max Lv
    Домашняя страница: https://www.shadowsocks.org
    Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.github.shadowsocks&hl=ru
    GitHub: https://github.com/shadowsocks/shadowsocks-android


    Скачать:
    Версия: 5.3.3 GitHub [7.2.23] (fat59)
    Версия: 5.3.2 GitHub [20.12.22] (fat59)
    Версия: 5.2.4 Оригинал (Ultra119)
    Версия: 5.2.3 от 08/05/2021 (iMiKED)
    Версия: 5.2.2 Google Play от 22/03/2021 (vladmira)

    Прошлые версии
    Версия: 5.2.1 от 12/01/2021 (iMiKED)
    Версия: 5.2.0 от 06/01/2021 (iMiKED)
    Версия: 5.1.7 от 17/12/2020 (iMiKED)
    Версия: 5.1.6 от 03/12/2020 (iMiKED)
    Версия: 5.1.4 из GP от 27/11/2020 (iMiKED)
    Версия: 5.1.4 F-Droid (ferhad.necef)

    Android 5.0+:
    Версия: 5.1.2 F-Droid (ferhad.necef)
    Версия: 5.1.2 GitHub (so_ve)
    Версия: 5.0.6 F-Droid (ferhad.necef)
    Версия: 5.0.5 GP (ferhad.necef)
    Версия: 4.8.5 GP (ferhad.necef)
    Версия: 4.8.5 с Github (linkov.artem)
    Версия: 4.8.4 GP (Katafrakt)
    Версия: 4.8.3 Shadowsocks (evoxx)
    версия: 4.7.4 Сообщение №307, автор evoxx
    версия: 4.6.1 Shadowsocks (Пост MEGA_PRO #76164466)
    версия: 3.1.0 Shadowsocks (Пост smarte72 #55889074)
    Прикрепленный файлShadowsocks-com.github.shadowsocks-2.10.8-141.apk ( 3.92 МБ )

    Прикрепленный файлShadowsocks-com.github.shadowsocks-136-v2.10.3[1].apk ( 4.27 МБ )

    Прикрепленный файлShadowsocks-com.github.shadowsocks-2.10.4-137.apk ( 4.34 МБ )
    Модификации
    Версия: 5.3.3 Чистый мод (Alex.Strannik)
    Версия: 5.2.6 Лёгкий мод без аналитики (Alex.Strannik)
    Версия: 5.2.5 Лёгкий мод без аналитика (Alex.Strannik)
    Версия: 5.2.4 Лёгкий мод без аналитики (Alex.Strannik)
    Версия: 5.2.3 Лёгкий мод без аналитики (Alex.Strannik)
    Версия: 5.2.2 Лёгкий мод без аналитики (Alex.Strannik)
    Версия: 5.2.1 Лёгкий мод (Alex.Strannik)
    Версия: 5.1.7 Лёгкий мод (Alex.Strannik)
    Версия: 5.1.6 Лёгкий мод (Alex.Strannik)
    Версия: 5.1.4 Shadowsocks-DARK-5.1.4 (Nastymods)
    Версия: 5.1.3 Лёгкий мод без рекламы (Alex.Strannik)
    Версия: 5.1.2 | F-Droid Лайтовая версия Shadowsocks (Rеvеrs)
    версия: 4.8.7 Lite Mod Сообщение №116, автор Alex.Strannik
    версия: 4.6.1 Mod Shadowsocks (Пост point1974 #76796343)
    Полезные дополнения
    Версия: 5.0.4 от 07/02/2020 Beta for Android TV (vladmira)


    Сообщение отредактировал iMiKED - 13.02.23, 21:47
    Причина редактирования: Обновление: модификация 5.3.3 Чистый мод
    18.04.22, 13:40 | #3522
    To_rus


    Реп: (25)
    * jabberwockey, с такой простой программой хочется не заморачиваться на долго. Но приходится и самому влезать в это. Сейчас стараюсь сервер взять ocean и уже там попробовать настроить. А не подскажите есть ли команда какая-то чтобы сделать сброс без переустановки системы через сайт впс? А то когда не получается то делаю чистку полностью но этого хватает на пару раз из за ограничений количества.
    18.04.22, 13:49 | #3523
    jabberwockey


    Реп: (78)
    * To_rus, а что там сбрасывать? Единственные изменения, которые вы вносите в систему (не считая установки пакетов и бинарных файлов), это конфиги прописываете да systemd юниты создаёте, вот их удалить и всё. Именно это и имеется в виду, что надо вникнуть в суть того, что делаете, бездумное копирование команд без понимания того, что они делают это не есть правильно. В конце концов установка ss, это один из прекрасных способов изучения работы линукса
    18.04.22, 15:22 | #3524
    Anbore


    Реп: (16)
    Куда копать?
    ssserver и v2ray на vps работают, simpletls не хочет.
    С телефона подключаюсь не пашет. Проверял конфиги, перезагружал юниты, нифига.
    18.04.22, 15:24 | #3525
    To_rus


    Реп: (25)
    * jabberwockey, ну вот я не правильно всё это сделал и хотел бы откатить эти изменения вот и думаю возможно есть команда для этого или только переустановка системы?
    18.04.22, 18:20 | #3526
    jabberwockey


    Реп: (78)
    * To_rus, нет, специальных команд нет, все изменения необратимы, поэтому надо сначала подумать, потом сделать (хотя есть, конечно, инструменты для подобного - например etckeeper, но это ещё одна концепция, которую надо будет осваивать)
    18.04.22, 19:08 | #3527
    To_rus


    Реп: (25)
    * jabberwockey, это печально, а то каждый раз по новому и то ограничения есть. Я конечно попробую пару раз но если не получится то проще кого-то попросить.
    18.04.22, 20:41 | #3528
    k0op3r


    Реп: (16)
    * Anbore, из шапки брали инструкцию по настройке simple-tls?
    19.04.22, 03:17 | #3529
    PloneX


    Реп: (-1)
    Penidze {DT} @ 17.04.22, 17:33 *
    Кто знает в чём может быть проблема?

    Установил на сервер (Московский, Firstbyte) shadowsocks-libev, к нему установил в придачу v2ray.
    +Трафик пускается через CDN от Cloudflare. +AdGuardHome и nginx.

    На сервере всё работает и запускается (В плане того, что всё по зелёным)

    Пинг до сервера проходит


    Столкнулся с точно такой же проблемой, если отключить v2ray в приложении и на сервере, то SS работает... * Penidze {DT}, вам удалось решить проблему?

    Может кто поделится ссылкой на инструкцию, по которой у вас получилось завести SS с v2ray через Cloudflare?
    19.04.22, 05:48 | #3530
    Penidze {DT}


    Реп: (73)
    * PloneX, Я нашёл на гитхабе, что у китайца была такая же проблема, ему единственное что помогло это ShadowSocks2-Go вместо libev. Кстати, SS2GO завёлся и работает
    19.04.22, 09:43 | #3531
    Anbore


    Реп: (16)
    * k0op3r, да
    19.04.22, 10:12 | #3532
    Пихал Mетрович


    Реп: (653)
    * Anbore, simple-tls запущен на VDS без ошибок? Я надеюсь, что 2 разных плагина (simple-tls и v2ray) "слушают" разные порты? Как настроен плагин simple-tls на телефоне, колитесь.
    19.04.22, 10:36 | #3533
    Anbore


    Реп: (16)
    Пихал Mетрович @ 19.04.22, 10:12 *
    simple-tls запущен на VDS без ошибок?

    Да

    Пихал Mетрович @ 19.04.22, 10:12 *
    Я надеюсь, что 2 разных плагина (simple-tls и v2ray) "слушают" разные порты?

    Да, 443 - simple tls, 80 - v2ray

    Дело в том что у меня ничего не работает, ни голый socks, ни v2ray в http моде. Хотя на сервере они работают.

    Simple tls обязательно нужен? Он с v2ray не конфликтует?
    19.04.22, 14:13 | #3534
    scorpid


    Реп: (170)
    * Anbore,
    Вам чистого ss не достаточно ?? Для скрытия используйте что-то одно, либо simple-tls, либо v2ray, оба не нужны.

    Сообщение отредактировал scorpid - 19.04.22, 14:13
    19.04.22, 15:06 | #3535
    Anbore


    Реп: (16)
    scorpid @ 19.04.22, 14:13 *
    Вам чистого ss не достаточно ??

    Так в том то и дело что чистый тоже не работает. И simple-tls, что v2ray тоже не пашет.
    19.04.22, 15:43 | #3536
    9988kari


    Реп: (7)
    * To_rus, можете удалить установленный пакет
    apt-get --purge remove (название)
    19.04.22, 16:04 | #3537
    To_rus


    Реп: (25)
    * 9988kari, спасибо!
    19.04.22, 16:59 | #3538
    ksey


    Реп: (278)
    Сделал Docker-контейнер с shadowsocks-rust + v2ray + simple-tls
    ✔ Интегрированы самые последние версии софтин.
    ✔ Софтины в контейнере автоматически обновляются раз в сутки (настраивается).
    ✔ Пароли, сертификаты и конфигурация генерятся автоматически.

    После запуска контейнера получим готовый к использованию сервер:
    - shadowsocks-rust - на порту 8443
    - simple-tls - на порту 443
    - v2ray - на порту 80

    Как пользоваться:
    1) Арендовать VPS, для установки выбрать Ubuntu 20.04 или новее.
    2) Установить Docker:
    sudo apt update && sudo apt upgrade -y
    sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common
    curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
    sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu focal stable"
    sudo apt install docker-ce

    3) Создать каталог, где будут храниться конфигурационные файлы контейнера:
    mkdir -p /docker/ss && chmod -R 777 /docker/ss

    4) Запустить контейнер:
    docker run --name ss-tls-v2ray -d --restart=unless-stopped --net=host -v /docker/ss:/etc/shadowsocks ksey/ss-tls-v2ray

    5) Если используется фаерволл, открыть порты:
    ufw allow 80
    ufw allow 443
    ufw allow 8443

    На этом запуск завершен, можно пользоваться :lol:

    ℹ Поменять некоторые параметры контейнера (например, домен для simple-tls и v2ray) можно в файле /docker/ss/config.ini
    Изменения применяться автоматически после сохранения файла. Нужно только сгенерить новые ссылки или qr-коды для клиента (см. ниже).

    Посмотреть параметры для настройки клиента:
    С помощью приведенных ниже команд можно вывести ссылки вида "ss://..." для копирования-вставки в клиент shadowsocks для Windows, а так же сгенерить qr-коды для импорта конфигов в мобильные клиенты.
    Для просмотра qr-кодов необходимо установить на сервер python3-qrcode:
    sudo apt install python3-qrcode
    export PYTHONIOENCODING=utf8


    ℹ Shadowsocks - ссылка и qr-код:
    cat /docker/ss/_CLIENT.txt | grep SS_LINK | grep -E -o "ss://.+"
    cat /docker/ss/_CLIENT.txt | grep SS_LINK | grep -E -o "ss://.+" | qr

    ℹ Simple-tls - ссылка и qr-код:
    cat /docker/ss/_CLIENT.txt | grep SIMPLE_TLS_LINK | grep -E -o "ss://.+"
    cat /docker/ss/_CLIENT.txt | grep SIMPLE_TLS_LINK | grep -E -o "ss://.+" | qr

    ℹ V2ray - ссылка и qr-код:
    cat /docker/ss/_CLIENT.txt | grep V2RAY_LINK | grep -E -o "ss://.+"
    cat /docker/ss/_CLIENT.txt | grep V2RAY_LINK | grep -E -o "ss://.+" | qr


    Если нужно поменять параметры аутентификации, то проще всего обнулить конфиг и перезапустить контейнер:
    find /docker/ss/ -mindepth 1 ! -name 'config.ini' -delete
    docker restart ss-tls-v2ray

    После перезапуска автоматически сгенерится новая конфигурация, которую можно раздать клиентам в виде ссылок или qr-кодов

    Как создать для каждого пользователя или группы пользователей отдельный контейнер со своими паролями.
    Делается это секунд за 10.
    Например, создать 5 контейнеров:
    SS_COUNT=5
    SS_PORT_START=8444

    for ((i=0; i<SS_COUNT; i++)); do
    sudo mkdir -p /docker/ss$i && sudo chmod -R 777 /docker/ss$i
    sudo docker run -d --restart=unless-stopped --net=host \
    --name ss-tls-v2ray-$i \
    -v /docker/ss$i:/etc/shadowsocks \
    -e SIMPLE_TLS_ENABLED=false \
    -e V2RAY_ENABLED=false \
    -e SS_SERVER_PORT=$(expr $SS_PORT_START + $i) \
    ksey/ss-tls-v2ray
    sudo ufw allow $(expr $SS_PORT_START + $i)
    done


    Получить ссылки ss://...:
    cat $(find /docker/ss* -name '_CLIENT.txt') | grep SS_LINK | grep -E -o "ss://.+"


    Удалить все 5 контейнеров:
    SS_COUNT=5
    SS_PORT_START=8444

    for ((i=0; i<SS_COUNT; i++)); do
    sudo docker stop ss-tls-v2ray-$i && sudo docker rm ss-tls-v2ray-$i
    sudo rm -rf /docker/ss$i
    sudo ufw delete allow $(expr $SS_PORT_START + $i)
    done


    Дополнение:
    �� =================================== ��

    Данный контейнер так же можно запустить в режиме клиента.
    Например, в качестве Socks5-прокси сервера для домашней сети.
    Нужен домашний сервак или сетевое хранилище с поддержкой Docker (например, Synology).
    В данном решении реализована автокофигурация клиента по данным с сервера.

    После установки серверной части на удаленном VPS-сервере дальнейшие шаги выполняем на домашнем сервере (для примера, Synology):
    1) На Synology установить Docker из графического установщика ("Центр пакетов").
    2) На удаленном VPS-сервере выполнить команду:
    grep SS_SERVER_ADDR /docker/ss/_CLIENT.txt

    Результат команды скопировать в буффер.
    3) Подключиться к консоли Synology и вставить в консоль скопированную ранее строку, нажать enter
    4) Создать каталог, где будут храниться конфигурационные файлы контейнера:
    mkdir -p /volume1/docker/ss && chmod -R 777 /volume1/docker/ss

    5) Скопировать с удаленного сервера конфигурацию для клиента _CLIENT.txt в папку "../docker/ss/" ([собака] заменить на значок почты):
    scp root[собака]$SS_SERVER_ADDR:/docker/ss/_CLIENT.txt /volume1/docker/ss/

    6) Запустить контейнер:
    docker run --name ss-tls-v2ray -d --restart=unless-stopped --net=host -v /volume1/docker/ss:/etc/shadowsocks ksey/ss-tls-v2ray

    На этом запуск завершен, можно пользоваться :lol:

    После запуска контейнера получим готовый к использованию клиент (socks5 proxy), который пробрасывает трафик по защищенному тоннелю в сторону сервера VPS:
    - shadowsocks-rust - на порту 1843
    - simple-tls - на порту 1443
    - v2ray - на порту 1080


    �� =================================== ��

    В дополнение еще один контейнер, позволяющий маршрутизировать трафик через ShadowSocks только для опеределенных доменов, остальной трафик будет ходить как обычно.
    Контейнер основан на прокси-сервере privoxy с интегрированными списками доменов, заблокированных РКН, а так же доменов, которые сами отключили доступ из России (например, themoviedb.org).
    Списки блокировок обновляются автоматически.
    Так же есть возможность добавлять свои списки доменов (в файл user.action) и включить блокировку рекламмы.

    После запуска получим HTTP-прокси-сервер на порту 8118
    По умолчанию трафик пробрасывается на socks5-прокси 127.0.0.1:1843 (настраивается в config.ini)

    Для работы контейнера нужен клиент ShadowSocks (или другой Socks5-прокси), туннелирующий трафик через удаленный VPS-сервер.

    1) Создать каталог, где будут храниться конфигурационные файлы контейнера:
    mkdir -p /volume1/docker/privoxy-acs && chmod -R 777 /volume1/docker/privoxy-acs

    2) Запустить контейнер:
    docker run --name privoxy-acs -d --restart=unless-stopped --net=host -v /volume1/docker/privoxy-acs:/etc/privoxy ksey/privoxy-acs


    Теперь осталось указать данный контейнер в качестве HTTP-прокси на устройствах локальной сети.


    Сообщение отредактировал ksey - 14.11.22, 13:45
    19.04.22, 17:20 | #3539
    scorpid


    Реп: (170)
    * ksey,
    Спасибо за труд !!!
    Есть несколько вопросов:
    1. Настройки оптимизации надо делать в файле sysctl.conf?
    2. Wireguard можно использовать нативный вместе с этим контейнером ? Конфликтов не будет ?

    Сообщение отредактировал scorpid - 19.04.22, 17:34
    19.04.22, 17:34 | #3540
    ksey


    Реп: (278)
    * scorpid,
    1) Да, надо. Это же делается на хосте, а не в контейнере.
    2) wireguard не проверял
    19.04.22, 17:44 | #3541
    scorpid


    Реп: (170)
    * ksey,
    Ок, проверю. Давно использую твой контейнер для torrerv, мега удобная вещь. Посмотрел твои контейнеры, в чем отличие adguard от стока ?
    Вот будет чем заняться на выходных, поставить два контейнера на unraid ;).

    Сообщение отредактировал scorpid - 19.04.22, 18:02



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