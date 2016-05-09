grep SS_SERVER_ADDR /docker/ss/_CLIENT.txt

mkdir -p /volume1/docker/ss && chmod -R 777 /volume1/docker/ss

scp root[собака]$SS_SERVER_ADDR:/docker/ss/_CLIENT.txt /volume1/docker/ss/

docker run --name ss-tls-v2ray -d --restart=unless-stopped --net=host -v /volume1/docker/ss:/etc/shadowsocks ksey/ss-tls-v2ray

mkdir -p /volume1/docker/privoxy-acs && chmod -R 777 /volume1/docker/privoxy-acs

docker run --name privoxy-acs -d --restart=unless-stopped --net=host -v /volume1/docker/privoxy-acs:/etc/privoxy ksey/privoxy-acs

����Данный контейнер так же можно запустить вНапример, в качестве Socks5-прокси сервера для домашней сети.Нужен домашний сервак или сетевое хранилище с поддержкой Docker (например, Synology).В данном решении реализована автокофигурация клиента по данным с сервера.1) На Synology установить Docker из графического установщика ("Центр пакетов").2) На удаленном VPS-сервере выполнить команду:Результат команды скопировать в буффер.3) Подключиться к консоли Synology и вставить в консоль скопированную ранее строку, нажать enter4) Создать каталог, где будут храниться конфигурационные файлы контейнера:5) Скопировать с удаленного сервера конфигурацию для клиента _CLIENT.txt в папку "../docker/ss/" ([собака] заменить на значок почты):6) Запустить контейнер:На этом запуск завершен, можно пользоваться :lol:- shadowsocks-rust - на порту 1843- simple-tls - на порту 1443- v2ray - на порту 1080����В дополнение еще один контейнер, позволяющий маршрутизировать трафик через ShadowSocks только для опеределенных доменов, остальной трафик будет ходить как обычно.Контейнер основан на прокси-сервере privoxy с интегрированными списками доменов, заблокированных РКН, а так же доменов, которые сами отключили доступ из России (например, themoviedb.org).Списки блокировок обновляются автоматически.Так же есть возможность добавлять свои списки доменов (в файл user.action) и включить блокировку рекламмы.По умолчанию трафик пробрасывается на socks5-прокси 127.0.0.1:1843 (настраивается в config.ini)Для работы контейнера нужен клиент ShadowSocks (или другой Socks5-прокси), туннелирующий трафик через удаленный VPS-сервер.1) Создать каталог, где будут храниться конфигурационные файлы контейнера:2) Запустить контейнер:Теперь осталось указать данный контейнер в качестве HTTP-прокси на устройствах локальной сети.