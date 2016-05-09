Сделал Docker-контейнер с shadowsocks-rust + v2ray + simple-tls
✔ Интегрированы самые последние версии софтин.
✔ Софтины в контейнере автоматически обновляются раз в сутки (настраивается).
✔ Пароли, сертификаты и конфигурация генерятся автоматически.После запуска контейнера получим готовый к использованию сервер:
- shadowsocks-rust - на порту 8443
- simple-tls - на порту 443
- v2ray - на порту 80Как пользоваться:
1) Арендовать VPS, для установки выбрать Ubuntu 20.04 или новее.
2) Установить Docker:
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu focal stable"
sudo apt install docker-ce
3) Создать каталог, где будут храниться конфигурационные файлы контейнера:
mkdir -p /docker/ss && chmod -R 777 /docker/ss
4) Запустить контейнер:
docker run --name ss-tls-v2ray -d --restart=unless-stopped --net=host -v /docker/ss:/etc/shadowsocks ksey/ss-tls-v2ray
5) Если используется фаерволл, открыть порты:
ufw allow 80
ufw allow 443
ufw allow 8443
На этом запуск завершен, можно пользоваться :lol:
ℹ Поменять некоторые параметры контейнера (например, домен для simple-tls и v2ray
) можно в файле /docker/ss/config.ini
Изменения применяться автоматически после сохранения файла. Нужно только сгенерить новые ссылки или qr-коды для клиента (см. ниже).Посмотреть параметры для настройки клиента:
С помощью приведенных ниже команд можно вывести ссылки вида "ss://..." для копирования-вставки в клиент shadowsocks для Windows, а так же сгенерить qr-коды для импорта конфигов в мобильные клиенты.
Для просмотра qr-кодов необходимо установить на сервер python3-qrcode:
sudo apt install python3-qrcode
export PYTHONIOENCODING=utf8
ℹ Shadowsocks - ссылка и qr-код:
cat /docker/ss/_CLIENT.txt | grep SS_LINK | grep -E -o "ss://.+"
cat /docker/ss/_CLIENT.txt | grep SS_LINK | grep -E -o "ss://.+" | qr
ℹ Simple-tls - ссылка и qr-код:
cat /docker/ss/_CLIENT.txt | grep SIMPLE_TLS_LINK | grep -E -o "ss://.+"
cat /docker/ss/_CLIENT.txt | grep SIMPLE_TLS_LINK | grep -E -o "ss://.+" | qr
ℹ V2ray - ссылка и qr-код:
Если нужно поменять параметры аутентификации, то проще всего обнулить конфиг и перезапустить контейнер:
cat /docker/ss/_CLIENT.txt | grep V2RAY_LINK | grep -E -o "ss://.+"
cat /docker/ss/_CLIENT.txt | grep V2RAY_LINK | grep -E -o "ss://.+" | qr
Как создать для каждого пользователя или группы пользователей отдельный контейнер со своими паролями.
find /docker/ss/ -mindepth 1 ! -name 'config.ini' -delete
docker restart ss-tls-v2ray
После перезапуска автоматически сгенерится новая конфигурация, которую можно раздать клиентам в виде ссылок или qr-кодов
Делается это секунд за 10.
Например, создать 5 контейнеров:
SS_COUNT=5
SS_PORT_START=8444
for ((i=0; i<SS_COUNT; i++)); do
sudo mkdir -p /docker/ss$i && sudo chmod -R 777 /docker/ss$i
sudo docker run -d --restart=unless-stopped --net=host \
--name ss-tls-v2ray-$i \
-v /docker/ss$i:/etc/shadowsocks \
-e SIMPLE_TLS_ENABLED=false \
-e V2RAY_ENABLED=false \
-e SS_SERVER_PORT=$(expr $SS_PORT_START + $i) \
ksey/ss-tls-v2ray
sudo ufw allow $(expr $SS_PORT_START + $i)
done
Получить ссылки ss://...:
cat $(find /docker/ss* -name '_CLIENT.txt') | grep SS_LINK | grep -E -o "ss://.+"
Удалить все 5 контейнеров:
SS_COUNT=5
SS_PORT_START=8444
for ((i=0; i<SS_COUNT; i++)); do
sudo docker stop ss-tls-v2ray-$i && sudo docker rm ss-tls-v2ray-$i
sudo rm -rf /docker/ss$i
sudo ufw delete allow $(expr $SS_PORT_START + $i)
done
❗ Дополнение:
Сообщение отредактировал ksey - 14.11.22, 13:45
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Данный контейнер так же можно запустить в режиме клиента
.
Например, в качестве Socks5-прокси сервера для домашней сети.
Нужен домашний сервак или сетевое хранилище с поддержкой Docker (например, Synology).
В данном решении реализована автокофигурация клиента по данным с сервера.После установки серверной части на удаленном VPS-сервере дальнейшие шаги выполняем на домашнем сервере (для примера, Synology):
1) На Synology установить Docker из графического установщика ("Центр пакетов").
2) На удаленном VPS-сервере выполнить команду:
grep SS_SERVER_ADDR /docker/ss/_CLIENT.txt
Результат команды скопировать в буффер.
3) Подключиться к консоли Synology и вставить в консоль скопированную ранее строку, нажать enter
4) Создать каталог, где будут храниться конфигурационные файлы контейнера:
mkdir -p /volume1/docker/ss && chmod -R 777 /volume1/docker/ss
5) Скопировать с удаленного сервера конфигурацию для клиента _CLIENT.txt в папку "../docker/ss/" ([собака] заменить на значок почты):
scp root[собака]$SS_SERVER_ADDR:/docker/ss/_CLIENT.txt /volume1/docker/ss/
6) Запустить контейнер:
docker run --name ss-tls-v2ray -d --restart=unless-stopped --net=host -v /volume1/docker/ss:/etc/shadowsocks ksey/ss-tls-v2ray
На этом запуск завершен, можно пользоваться :lol: После запуска контейнера получим готовый к использованию клиент (socks5 proxy), который пробрасывает трафик по защищенному тоннелю в сторону сервера VPS:
- shadowsocks-rust - на порту 1843
- simple-tls - на порту 1443
- v2ray - на порту 1080
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В дополнение еще один контейнер, позволяющий маршрутизировать трафик через ShadowSocks только для опеределенных доменов, остальной трафик будет ходить как обычно.
Контейнер основан на прокси-сервере privoxy с интегрированными списками доменов, заблокированных РКН, а так же доменов, которые сами отключили доступ из России (например, themoviedb.org).
Списки блокировок обновляются автоматически.
Так же есть возможность добавлять свои списки доменов (в файл user.action) и включить блокировку рекламмы.После запуска получим HTTP-прокси-сервер на порту 8118
По умолчанию трафик пробрасывается на socks5-прокси 127.0.0.1:1843 (настраивается в config.ini)
Для работы контейнера нужен клиент ShadowSocks (или другой Socks5-прокси), туннелирующий трафик через удаленный VPS-сервер.
1) Создать каталог, где будут храниться конфигурационные файлы контейнера:
mkdir -p /volume1/docker/privoxy-acs && chmod -R 777 /volume1/docker/privoxy-acs
2) Запустить контейнер:
docker run --name privoxy-acs -d --restart=unless-stopped --net=host -v /volume1/docker/privoxy-acs:/etc/privoxy ksey/privoxy-acs
Теперь осталось указать данный контейнер в качестве HTTP-прокси на устройствах локальной сети.