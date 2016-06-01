GPS Upверсия: 1.7.1Последнее обновление программы в шапке: 19.10.2020Краткое описание:
Фикс GPS, тестирование GPS, автообновление А-GPS данных, быстрый старт GPSОписание:
Это простое приложение для фиксирование GPS, тестирование GPS, автообновление А-GPS данных, быстрого старта GPS, просмотра текущих координат, скорости, точности позиционирования и информации о уровне сигнала каждого обнаруженного спутника.
Можно использовать совместно с программами навигации или играми требующими геолокации. При наличии интернета существенно быстрее обнаруживает сигнал GPS и повышается точность сигнала.
Сокращения:
spd - скорость
+/- - точность определения позиции в метрах
lat - широта
lon - долгота
alt - высота над уровнем моря
gps time - текущее время по спутникам
sat - количество спутников в формате : доступно / используется для определения местоположения
дальше идет информация в виде
номер спутника , галочка если спутник используется для определения координат, уровень сигнала в цифровом виде, уровень сигнала в псевдографическом виде.Требуется Android:
2.2Разработчик:
ro(c)kGoogle Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=kupchinskii.ruslan.gpsup
Source : https://github.com/2ruslan/GpsUp Скачать:Версия: 1.7.1 build 31 с Маркета (GP) (★drony★)
Сообщение отредактировал iMiKED - 02.03.22, 17:10
Изменения:
1.7.0 - новые иконки , небольшой багфикс, добавлена высота над уровнем моря
1.6.8 - автостарт
1.6.7 - багфикс
1.6.4 - багфикс
1.6.0 - багфикс и буквы в координатах при поделится
1.6.0 - кнопка поделится и кнопка выход
1.6.0 - багфикс
1.5.8 - багфикс
1.5.5 - добавлено gps время
1.5.5 - добавлен индикатор поиска и agps
1.5.4 - небольшой багфикс
1.5.2 - поддержка андроид 6 и выше
1.5.1 - поддержка андроид 2.2
1.5 - багфикс ошибки на версиях андроид меньше 5
1.4 - более быстрый старт, изменен интерфес и логика работы
1.3 - улучшен алгоритм держания gps поднятым.
1.2 - исправлен баг с работающим gps после остановки сервиса. добавлена альбомная ориентации экрана.
1.1 - исправлен баг с потерей-востановлением gps
1.0 - init
Причина редактирования: Обновление: новая версия 1.7.1 build 31 с Маркета (GP)