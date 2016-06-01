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GPS Up | GPS тест + обновление A-GPS



● sjrkᵥ Профиль

Друзья 4PDA

Реп: (

Реп: ( 208

История создания такая: пользуюсь яндекс-навигатром, время от времени он теряет спутники, запускаю gps-test, спутники находятся и навигатор дальше работает. Но отвлекает сие занятие сильно.

Сделал эту программку, она висит как сервис и держит GPS поднятым. Также можно обновить A-GPS данные.



Сообщение отредактировал sjrk - 03.06.16, 11:26 Очень простая программа с текстовым интерфейсом.История создания такая: пользуюсь яндекс-навигатром, время от времени он теряет спутники, запускаю gps-test, спутники находятся и навигатор дальше работает. Но отвлекает сие занятие сильно.Сделал эту программку, она висит как сервис и держит GPS поднятым. Также можно обновить A-GPS данные.



● sjrkᵥ Профиль

Друзья 4PDA

Реп: (

Реп: ( 208 в шапке новая версия 1.1 в которой исправлено падение приложения при потере-востановлении сигнала gps.



● CAXᵥ Профиль

Друзья 4PDA

Реп: (

Реп: ( 150

И чем она отличается от GPS локер?



Сообщение отредактировал CAX - 10.06.16, 08:08 А как ее закрыть,висит постоянно в трее,если она пока не нужна.Нажимаю на ехит ,но не закрывается.И чем она отличается от GPS локер?



● sjrkᵥ Профиль

Друзья 4PDA

Реп: (

Реп: ( 208 чтобы остановить надо нажать старт / стоп сервис - для остановки . ну а потом выход.

от GPS локер в принципе ничем, просто мне везет, надо какая то программа ищу не могу найти, делаю сам, а потом оказывается что есть такая уже )

хотя в моей нет рекламы и текстовый интерфейс, меньше размер. а по фукциональности +/- одинаковые.



● sjrkᵥ Профиль

Друзья 4PDA

Реп: (

Реп: ( 208 в шапке новая версия (скорее всего изменений больше не будет) ,в которой исправлен баг с работающим gps после остановки сервиса. добавлен екран для альбомной ориентации экрана.



● fantooom86ᵥ Профиль

Активные пользователи

Реп: (

Реп: ( 0 Приложение простое и функциональное, можно видеть в процентах сигналы каждого спутника, удобно для сравнения GPS на разных устройствах.



● sjrkᵥ Профиль

Друзья 4PDA

Реп: (

Реп: ( 208 в шапке новая версия в которой немного изменен формат вывода данных и улучено держание gps поднятым.



● CAXᵥ Профиль

Друзья 4PDA

Реп: (

Реп: ( 150 sjrk @ 06.07.2016, 21:29 в шапке новая версия в которой немного изменен формат вывода данных и улучено держание gps поднятым.



Ну вот ,а говорил не будет обновления,нет пределу совершенствования. С меня + Ну вот ,а говорил не будет обновления,нет пределу совершенствования. С меня +



● sjrkᵥ Профиль

Друзья 4PDA

Реп: (

Реп: ( 208 изначально не планировал. а потом все таки решил телефон не менять, а на нем очень плохой gps. эта штука помогает, по ходу чуть поправил .



● sjrkᵥ Профиль

Друзья 4PDA

Реп: (

Реп: ( 208 может быть ...., но основная идея была держать gps поднятым.

у меня один из телефонов древний samsung t959 на котором gps постоянно отваливается. эта программка постоянно дергает данные тем самым держит его в активном состоянии, если gps отваливается то пытается заново его поднять . с этим у меня вроде как справляется. по крайней мере яндекс картами и навигатором столо возможно пользоваться.

насчет скорости первого старта надо будет попробовать сделать чуть по другому.



● sjrkᵥ Профиль

Друзья 4PDA

Реп: (

Реп: ( 208 CAX, вроде сделал чуть более быстрый старт.

в шапке нова яверси 1.4 в которой такие изменени : более быстрый старт, изменен интерфес и логика работы.



● sjrkᵥ Профиль

Друзья 4PDA

Реп: (

Реп: ( 208 вдогонку еще одна версия с исправлениям бага прошлой версии. на андроид меньше 5.0 возможно было падение при старте.



● CAXᵥ Профиль

Друзья 4PDA

Реп: (

Реп: ( 150 sjrk @ 20.08.2016, 14:45 CAX, вроде сделал чуть более быстрый старт.



Отлично,быстро нашел 5 спутников с окна,попозже потестирую на природе,так сказать сравню проги,хотя и сейчас хорошо.+ Отлично,быстро нашел 5 спутников с окна,попозже потестирую на природе,так сказать сравню проги,хотя и сейчас хорошо.+



● kosten63ᵥ Профиль

Друзья 4PDA

Реп: (

Реп: ( 489 sjrk,

Прекрасная прога получилась! Даже МТКашный чип расшевелила!

Хотелка (если не утяжелит программу): добавить автозапуск/автовыключение при включении/выключении GPS и запуск программы навигации. :blush: Прекрасная прога получилась! Даже МТКашный чип расшевелила!Хотелка (если не утяжелит программу): добавить автозапуск/автовыключение при включении/выключении GPS и запуск программы навигации. :blush:



● Aleks.iᵥ Профиль

Друзья 4PDA

Реп: (

Реп: ( 74 sjrk,

Привет . А возможно сделать поддержку для андрюши 2.2 ? Привет . А возможно сделать поддержку для андрюши 2.2 ?



● sjrkᵥ Профиль

Друзья 4PDA

Реп: (

Реп: ( 208 в шапке версия 1.5.1 в которой добавлена поддержка андроид 2.2 .

Aleks.i, посмотри плз, в эмуляторе работает, но реально устройства нет чтобы проверить.



● Aleks.iᵥ Профиль

Друзья 4PDA

Реп: (

Реп: ( 74 sjrk,

Привет! Спасибо всё работает , не вылетает спутники подхватывает . На 2.2 работает Привет! Спасибо всё работает , не вылетает спутники подхватывает . На 2.2 работает