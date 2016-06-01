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    Каталог программ Android



    GPS Up | GPS тест + обновление A-GPS
    01.06.16, 19:35 | #1
    sjrk


    Реп: (208)
    GPS Up
    версия: 1.7.1

    Последнее обновление программы в шапке: 19.10.2020

    Прикрепленное изображение

    Скриншоты
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    Прикрепленное изображение


    Краткое описание:
    Фикс GPS, тестирование GPS, автообновление А-GPS данных, быстрый старт GPS

    Описание:
    Это простое приложение для фиксирование GPS, тестирование GPS, автообновление А-GPS данных, быстрого старта GPS, просмотра текущих координат, скорости, точности позиционирования и информации о уровне сигнала каждого обнаруженного спутника.

    Можно использовать совместно с программами навигации или играми требующими геолокации. При наличии интернета существенно быстрее обнаруживает сигнал GPS и повышается точность сигнала.

    Сокращения:
    spd - скорость
    +/- - точность определения позиции в метрах
    lat - широта
    lon - долгота
    alt - высота над уровнем моря
    gps time - текущее время по спутникам
    sat - количество спутников в формате : доступно / используется для определения местоположения
    дальше идет информация в виде
    номер спутника , галочка если спутник используется для определения координат, уровень сигнала в цифровом виде, уровень сигнала в псевдографическом виде.



    Требуется Android: 2.2

    Разработчик: ro(c)k
    Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=kupchinskii.ruslan.gpsup

    Source : https://github.com/2ruslan/GpsUp

    Скачать:
    Версия: 1.7.1 build 31 с Маркета (GP) (★drony★)

    Изменения:
    1.7.0 - новые иконки , небольшой багфикс, добавлена высота над уровнем моря
    1.6.8 - автостарт
    1.6.7 - багфикс
    1.6.4 - багфикс
    1.6.0 - багфикс и буквы в координатах при поделится
    1.6.0 - кнопка поделится и кнопка выход
    1.6.0 - багфикс
    1.5.8 - багфикс
    1.5.5 - добавлено gps время
    1.5.5 - добавлен индикатор поиска и agps
    1.5.4 - небольшой багфикс
    1.5.2 - поддержка андроид 6 и выше
    1.5.1 - поддержка андроид 2.2
    1.5 - багфикс ошибки на версиях андроид меньше 5
    1.4 - более быстрый старт, изменен интерфес и логика работы
    1.3 - улучшен алгоритм держания gps поднятым.
    1.2 - исправлен баг с работающим gps после остановки сервиса. добавлена альбомная ориентации экрана.
    1.1 - исправлен баг с потерей-востановлением gps
    1.0 - init


    Прошлые версии
    версия: 1.7.0 Прикрепленный файлgpsUp_1_7_0.apk ( 675.84 КБ )

    Прикрепленный файлgpsUp_1_6_8.apk ( 680.56 КБ )

    Прикрепленный файлgpsUp_1_6_7.apk ( 696.65 КБ )

    Прикрепленный файлgpsUp_1_6_4.apk ( 696.66 КБ )

    Прикрепленный файлgpsUp_1_6_3.apk ( 694.41 КБ )

    Прикрепленный файлgpsUp_1_6_2.apk ( 694.3 КБ )

    Прикрепленный файлgpsUp_1_6_0.apk ( 783.82 КБ )

    Прикрепленный файлgpsUp_1_5_8.apk ( 843.03 КБ )

    Прикрепленный файлgpsUp_1_5_7.apk ( 842.95 КБ )

    Прикрепленный файлgpsUp_1_5_6.apk ( 1.4 МБ )

    Прикрепленный файлgpsUp_1_5_4.apk ( 849.44 КБ )

    Прикрепленный файлgpsUp_1_5_2.apk ( 780.91 КБ )

    Прикрепленный файлgpsUp_1_5_1.apk ( 1.29 МБ )

    Прикрепленный файлgpsUp_1_5.apk ( 1.29 МБ )

    Прикрепленный файлgpsUp_1_4.apk ( 1.29 МБ )

    Прикрепленный файлgpsUp_1_3.apk ( 1.29 МБ )

    Прикрепленный файлgpsUp_1_2.apk ( 1.29 МБ )

    Прикрепленный файлgpsUp_1_1.apk ( 1.29 МБ )

    Прикрепленный файлgpsUp_1_0.apk ( 1.29 МБ )



    Сообщение отредактировал iMiKED - 02.03.22, 17:10
    Причина редактирования: Обновление: новая версия 1.7.1 build 31 с Маркета (GP)
    01.06.16, 19:40 | #2
    sjrk


    Реп: (208)
    Очень простая программа с текстовым интерфейсом.
    История создания такая: пользуюсь яндекс-навигатром, время от времени он теряет спутники, запускаю gps-test, спутники находятся и навигатор дальше работает. Но отвлекает сие занятие сильно.
    Сделал эту программку, она висит как сервис и держит GPS поднятым. Также можно обновить A-GPS данные.

    Сообщение отредактировал sjrk - 03.06.16, 11:26
    09.06.16, 20:34 | #3
    sjrk


    Реп: (208)
    в шапке новая версия 1.1 в которой исправлено падение приложения при потере-востановлении сигнала gps.
    10.06.16, 08:05 | #4
    CAX


    Реп: (150)
    А как ее закрыть,висит постоянно в трее,если она пока не нужна.Нажимаю на ехит ,но не закрывается.
    И чем она отличается от GPS локер?

    Сообщение отредактировал CAX - 10.06.16, 08:08
    10.06.16, 08:52 | #5
    sjrk


    Реп: (208)
    чтобы остановить надо нажать старт / стоп сервис - для остановки . ну а потом выход.
    от GPS локер в принципе ничем, просто мне везет, надо какая то программа ищу не могу найти, делаю сам, а потом оказывается что есть такая уже )
    хотя в моей нет рекламы и текстовый интерфейс, меньше размер. а по фукциональности +/- одинаковые.
    10.06.16, 20:50 | #6
    sjrk


    Реп: (208)
    в шапке новая версия (скорее всего изменений больше не будет) ,в которой исправлен баг с работающим gps после остановки сервиса. добавлен екран для альбомной ориентации экрана.
    13.06.16, 08:09 | #7
    fantooom86


    Реп: (0)
    Приложение простое и функциональное, можно видеть в процентах сигналы каждого спутника, удобно для сравнения GPS на разных устройствах.
    06.07.16, 20:29 | #8
    sjrk


    Реп: (208)
    в шапке новая версия в которой немного изменен формат вывода данных и улучено держание gps поднятым.
    18.07.16, 13:57 | #9
    CAX


    Реп: (150)
    sjrk @ 06.07.2016, 21:29 *
    в шапке новая версия в которой немного изменен формат вывода данных и улучено держание gps поднятым.

    Ну вот ,а говорил не будет обновления,нет пределу совершенствования. С меня +
    18.07.16, 14:03 | #10
    sjrk


    Реп: (208)
    изначально не планировал. а потом все таки решил телефон не менять, а на нем очень плохой gps. эта штука помогает, по ходу чуть поправил .
    18.07.16, 16:15 | #11
    CAX


    Реп: (150)
    Попробовал,по моему похужее стало.не так быстро спутники находит,жпс тест быстрее.
    18.07.16, 16:36 | #12
    sjrk


    Реп: (208)
    может быть ...., но основная идея была держать gps поднятым.
    у меня один из телефонов древний samsung t959 на котором gps постоянно отваливается. эта программка постоянно дергает данные тем самым держит его в активном состоянии, если gps отваливается то пытается заново его поднять . с этим у меня вроде как справляется. по крайней мере яндекс картами и навигатором столо возможно пользоваться.
    насчет скорости первого старта надо будет попробовать сделать чуть по другому.
    20.08.16, 13:45 | #13
    sjrk


    Реп: (208)
    CAX, вроде сделал чуть более быстрый старт.
    в шапке нова яверси 1.4 в которой такие изменени : более быстрый старт, изменен интерфес и логика работы.
    20.08.16, 21:53 | #14
    sjrk


    Реп: (208)
    вдогонку еще одна версия с исправлениям бага прошлой версии. на андроид меньше 5.0 возможно было падение при старте.
    21.08.16, 19:23 | #15
    CAX


    Реп: (150)
    sjrk @ 20.08.2016, 14:45 *
    CAX, вроде сделал чуть более быстрый старт.

    Отлично,быстро нашел 5 спутников с окна,попозже потестирую на природе,так сказать сравню проги,хотя и сейчас хорошо.+
    21.08.16, 21:19 | #16
    kosten63


    Реп: (489)
    * sjrk,
    Прекрасная прога получилась! Даже МТКашный чип расшевелила!
    Хотелка (если не утяжелит программу): добавить автозапуск/автовыключение при включении/выключении GPS и запуск программы навигации. :blush:
    22.08.16, 08:36 | #17
    sjrk


    Реп: (208)
    kosten63, как будет время посмотрю.
    22.08.16, 21:21 | #18
    Aleks.i


    Реп: (74)
    * sjrk,
    Привет . А возможно сделать поддержку для андрюши 2.2 ?
    23.08.16, 08:32 | #19
    sjrk


    Реп: (208)
    Aleks.i, посмотрю, вроде бы ничего супер специфического не используется.
    24.08.16, 10:16 | #20
    sjrk


    Реп: (208)
    в шапке версия 1.5.1 в которой добавлена поддержка андроид 2.2 .
    Aleks.i, посмотри плз, в эмуляторе работает, но реально устройства нет чтобы проверить.
    24.08.16, 14:06 | #21
    Aleks.i


    Реп: (74)
    * sjrk,
    Привет! Спасибо всё работает , не вылетает спутники подхватывает . На 2.2 работает



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