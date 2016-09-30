Сообщение отредактировал stp101 - 26.07.18, 23:26

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Приветствую всех, так же, попал в руки Ростелеком rt-1w4l1usbn, который вроде бы работал по проводу, но устройства андроид к нему как то не хотели коннектиться по wifi, + постоянно какая то ошибка проскакивала в журнале роутера, и, помучавшись немного, естественно, я попал сюда). Но, к сожалению, то ли лыжи не едут... Вобщем пытался всосать информацию вышесумбурноизложенную, и естественно, попытался изменить прошивку, на чисто zyxelевскую, ставя всякие тфтп проги, зажимая ресеты, вводя разные адреса на сетевухе... так и ничего не смог сделать. Вспомнил, что валялся у меня какой то кабель распотрошенный, от сотового,типа ca-42, и уже подумывая о том, что мне снова предстоит лопатить кучу форумов, с сумбурно изложенными мануалами, качать всякие putty, tftp serverы, WinAgents TFTP Server 4, прозванивать, паять, и как то пытаться всё это дело заработать, я вдруг наткнулся на сайте zyxelя на программу NetFriend 2, в описании которой было написано, что с ее помощью можно менять прошивку, "а чем чёрт не шутит?" пронеслось у меня в голове... запустил, хм, смотрю, идет определение оборудования, и прога выдает мне, что стоит у меня zyxel keenetic lite??? Думаю, ну, видимо действительно железо одинаковое, да и прошивка в ростелекоме стояла типа какой то версии NDMS, сделал диагностику в этой проге, сохранил логи, там тоже везде прописано, что это zyxel. Думаю, в проге заявлена возможность обновления прошивки, может сразу и обновлюсь) Ан нет, нет такой кнопки (хотя в папке с прогой, куча прошивок, и какой то апдэйтер.экзе имеется, и отдельно не запускается)). Вобщем история такая, думаю надо сеть сначала настроить, а потом эта возможность появится, пытаюсь настроить сеть, и никак, как потом оказалось, по маку провайдер непускал. Вобщем конец такой, выхожу из програмы, захожу в вэб админку, и о чудо!!! а у меня то оказывается zyxel keenetic lite версия ПО: V1.00(AABL.1.4)D0 30-мая-2012 01:47. (эта прошивка кстати была в папке с прогой)Вобщем, сказка это или быль, я и сам понять не могу), ибо перед этими манипуляциями я пытался зажимать ресет, и что то запускать, но всякие патти, тфтп серверы упорно молчали в ответ, поэтому, если есть у кого возможность проверить этот вариант, отпишитесь, ибо мне даже не верится.Да, и сразу хотел спросить у тех кто имел дело с другими вариантами прошивок на данном железе (оупенврт, ндмс...) Стоит ли пытаться что то ещё туда пихать, иль остановиться на этом варианте? Почему спрашиваю - указана скорость wifi до 150, и на ростелекомовской даже доходила скорость до 132, но постоянное отваливание вайфая както не нравилось, а в этой zyxelевской прошивке скорость только 54, и ни в какую выше,ставил принудительно режим n, вообще не коннектится, зато стабильно, и не отваливается). И еще, в ростелекоме антенна только малюсенька внутренняя, имеет ли смысл замутить наружнюю, или для квартиры не стоит овчинка выделки?Сам страдалец)