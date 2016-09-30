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    • Прошивка роутеров Ростелеком | [firmware] Перепрошивка роутеров от Ростелеком на обычные прошивки
    03.08.18, 02:30 | #1
    Darkmon


    Реп: (54)
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    Фото
    Роутер RT-A1W4L1usbn
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    Роутер QBR-2041ww
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    Роутер RT-A4L1usbn
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    Прикрепленное изображение
    Прикрепленное изображение

    Характеристики
    Роутер RT-A1W4L1usbn
    Тык
    Роутер QBR-2041ww
    Тык
    Роутер RT-A4L1usbn
    Тык
    Стандарт IEEE 802. 11n, совместимость с устройствами стандарта IEEE 802.11b/g • Поддержка гостевой беспроводной сети • WEP-шифрование • Технология шифрования WPA/WPA2 с механизмами TKIP, AES и TKIP+AES • Доступ к беспроводной сети на основе MAC-адреса • Методы PIN и PBC функции WPS • Расширенные настройки WLAN: встроенный беспроводной интерфейс стандарта 802.11b/g/n, USB: порт USB 2.0 типа A ADSL: multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs) • ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A • ADSL2+:ITU-T G.992.5 Annex A/L/M

    Инструкции
    Прочтите перед прошивкой!!!
    Прошивка QBR-2041ww или RT a1w4l1usbn в Tp-Link
    Прошивка RT-1W4L1usbn в Kineetic
    Прошивка RT-a4l1usbn в OpenWRT+Luci
    Прошивка RT-1W4L1usbn с процессором Ralink RT3352F
    Прочее
    Поддерживаемые прошивки
    Pinout процессора RT63365
    RT-1W4LUSBN
    HW.Rev. 16130001-D
    Mediatek MT7620


    Сообщение отредактировал Woertz - 10.07.23, 16:36
    Причина редактирования: RT-1W4LUSBN HW.Rev. 16130001-D Mediatek MT7620
    30.09.16, 13:10 | #2
    plenkov58


    Реп: (2)
    Попался в руки б\у роутер rt-1w4l1usbn. Попробовал прошить (Ростелеком мне ни к чему), известными методами он не берется, Putty и Tftp32 не видят, не входит по паролю. Мне подошел метод , Вариант 2 мне хватило одного WinAgents TFTP Server Manager с подключенным патчкордом в LAN4. IP сетевой 192.168.1.2 Прошивка V1 (по рекомендации Zyxel) переименовал в rt305x_firmware.bin и поставил в папку C:\ProgramData\WinAgents\TFTP Server 4\TFTPRoot Запустил, нажал ресет и встало за секунду. Потом прошился через Web интерфейс на V2. Удачи остальным.
    30.09.16, 18:23 | #3
    deeed


    Реп: (0)
    Напиши пожалуйста поподробнее про ресет, и в каком режиме роутер получил прошивку
    01.10.16, 08:42 | #4
    plenkov58


    Реп: (2)
    Нажмите, пожалуйста, кнопочку "Вариант 2"
    Как делал я: скачал программу, установил.
    скачал прошивку V1 с сайта Zyxel Keenetic Lite rev B с USB портом, поддержка, распаковал, переименовал(возможно не надо), переместил в папку по пути .....
    В Win8 поставил галочки TFTP клиент, Telnet клиент в Включение компонентов Windows.
    Отключил Беспроводной адаптер.
    Включил Сетевой адаптер, Свойства, Протокол интернета 4(TCP/IPv4), Свойства, Использовать следующий адрес:IP-адрес 192.168.1.2, маска подсети 250.250.250.0, OK,OK,
    Подключил патчкорд LAN4-PC
    Включил роутер, дождался пока определиться в Сетевой адаптер
    Запустил программу от администратора, прошивка определилась, появилось сообщение о включении сервиса, согласился
    Выключил роутер
    Зажал кнопку Сброс на нижней стороне
    Включил роутер
    Ждем 5 сек, мигнет светодиод LAN, отпускаем Сброс
    1сек и все готово, уже Zyxel..!!!
    ЭТО все описано подробно в Как восстановить микропрограмму в интернет-центрах серии Keenetic 1-го поколения

    Сообщение отредактировал plenkov58 - 01.10.16, 08:58
    24.10.16, 19:15 | #5
    netsloff


    Реп: (2)
    чушь это все... стартовал опять ростелекомом... тем более проверял что пишешь... где ты маску такую видел?:)
    Запустил программу от администратора, прошивка определилась, появилось сообщение о включении сервиса, согласился...
    может запустил программу, появилось сообщение о включении сервиса, согласился, прошивка определилась
    28.10.16, 17:14 | #6
    plenkov58


    Реп: (2)
    Извиняюсь маска подсети 255.255.255.0 , если программу запускать не от имени администратора она может не пойти.
    06.11.16, 23:43 | #7
    Jey_son


    Реп: (1)
    Приветствую всех, так же, попал в руки Ростелеком rt-1w4l1usbn, который вроде бы работал по проводу, но устройства андроид к нему как то не хотели коннектиться по wifi, + постоянно какая то ошибка проскакивала в журнале роутера, и, помучавшись немного, естественно, я попал сюда). Но, к сожалению, то ли лыжи не едут... Вобщем пытался всосать информацию вышесумбурноизложенную, и естественно, попытался изменить прошивку, на чисто zyxelевскую, ставя всякие тфтп проги, зажимая ресеты, вводя разные адреса на сетевухе... так и ничего не смог сделать. Вспомнил, что валялся у меня какой то кабель распотрошенный, от сотового,типа ca-42, и уже подумывая о том, что мне снова предстоит лопатить кучу форумов, с сумбурно изложенными мануалами, качать всякие putty, tftp serverы, WinAgents TFTP Server 4, прозванивать, паять, и как то пытаться всё это дело заработать, я вдруг наткнулся на сайте zyxelя на программу NetFriend 2, в описании которой было написано, что с ее помощью можно менять прошивку, "а чем чёрт не шутит?" пронеслось у меня в голове... запустил, хм, смотрю, идет определение оборудования, и прога выдает мне, что стоит у меня zyxel keenetic lite??? Думаю, ну, видимо действительно железо одинаковое, да и прошивка в ростелекоме стояла типа какой то версии NDMS, сделал диагностику в этой проге, сохранил логи, там тоже везде прописано, что это zyxel. Думаю, в проге заявлена возможность обновления прошивки, может сразу и обновлюсь) Ан нет, нет такой кнопки (хотя в папке с прогой, куча прошивок, и какой то апдэйтер.экзе имеется, и отдельно не запускается)). Вобщем история такая, думаю надо сеть сначала настроить, а потом эта возможность появится, пытаюсь настроить сеть, и никак, как потом оказалось, по маку провайдер непускал. Вобщем конец такой, выхожу из програмы, захожу в вэб админку, и о чудо!!! а у меня то оказывается zyxel keenetic lite версия ПО: V1.00(AABL.1.4)D0 30-мая-2012 01:47. (эта прошивка кстати была в папке с прогой)
    Прикрепленное изображение

    Вобщем, сказка это или быль, я и сам понять не могу), ибо перед этими манипуляциями я пытался зажимать ресет, и что то запускать, но всякие патти, тфтп серверы упорно молчали в ответ, поэтому, если есть у кого возможность проверить этот вариант, отпишитесь, ибо мне даже не верится.
    Да, и сразу хотел спросить у тех кто имел дело с другими вариантами прошивок на данном железе (оупенврт, ндмс...) Стоит ли пытаться что то ещё туда пихать, иль остановиться на этом варианте? Почему спрашиваю - указана скорость wifi до 150, и на ростелекомовской даже доходила скорость до 132, но постоянное отваливание вайфая както не нравилось, а в этой zyxelевской прошивке скорость только 54, и ни в какую выше,ставил принудительно режим n, вообще не коннектится, зато стабильно, и не отваливается). И еще, в ростелекоме антенна только малюсенька внутренняя, имеет ли смысл замутить наружнюю, или для квартиры не стоит овчинка выделки?
    Сам страдалец)
    Прикрепленное изображение


    Сообщение отредактировал stp101 - 26.07.18, 23:26
    Причина редактирования: Картинки под спойлер
    07.11.16, 10:47 | #8
    Jey_son


    Реп: (1)
    Да, оказывается на скорость влиял выбор метода шифрования, ствил TKIP было 54, поставил AES, теперь доходит до 150, смотрел в мониторе роутера, да и в самом андроиде то же. Видимо остановлюсь пока на этой прошивке.
    07.11.16, 16:09 | #9
    z_rg


    Реп: (21)
    http://old.support.kaluga.ru/?content=doc&id=306
    Настройка RT-1W4L1USBn для подключения Интернет и услуг IP-TV (Ревизия D )
    Прикрепленный файлFirmware-RT-1W4L1USBn-2.03.0.E.3-4.zip ( 3.89 МБ )



    http://old.support.kaluga.ru/?content=doc&id=282
    Настройка RT-1W4L1USBn для подключения Интернет и услуг IP-TV (Ревизия B )
    Прикрепленный файлFirmware-1W4L1USBn-2.03.0.A.18-0 (2).zip ( 3.37 МБ )



    https://www.rt.ru/data/equipment/RT-V4L1USBn.zip

    Прикрепленные файлы

    Прикрепленный файлRT-V4L1USBn.zip ( 9.7 МБ )


    Сообщение отредактировал z_rg - 10.07.17, 13:55
    07.11.16, 21:11 | #10
    plenkov58


    Реп: (2)
    Jey_son @ 06.11.2016, 23:43 *
    у меня то оказывается zyxel keenetic lite версия ПО: V1.00(AABL.1.4)D0

    Можно обновиться в WEB конфигураторе на V2. "Система" - "Конфигурация(или как то так)" - "Обновить" и обновиться через интернет.
    А по NetFriend у меня не прокатило 8(

    Сообщение отредактировал plenkov58 - 07.11.16, 21:18
    25.12.16, 06:24 | #11
    plenkov58


    Реп: (2)
    В прошивке Keenetic Lite revB нет Usb порта. Прошил на Keenetic 4G II (CPU RT5350 но flash 4mb) сначала V1, потом V2 (можно установить по Keenetic-recovery) Здесь другая забота нет поддержки UsbFlash , только Usb модемы. Моя задача подключить Usb принтер по WiFi к другому(основному) роутеру. Да, во всех прошивках не работают обновления компонентов, что-то там с сервисным кодом и серийным номером, я сменил, но не помогло. Поставил OpenWRT, работает, но как-то сложновато для меня, видимо не дорос, учу Lunix. В итоге остановился на Keenetic 4G II mod1 v1.11 скачивал отсюда http://4pda.to/forum/index.php?showtopic=377187&st=2740#entry36372464 работают флешки, принтера, сетевые диски, сервер FTP и еще много чего. Сеть на всех прошивках Rostelecom Inactivated. Иногда лезет IP 169.254.255.30 Будем бороться.

    Сообщение отредактировал plenkov58 - 25.12.16, 06:41
    26.12.16, 10:03 | #12
    plenkov58


    Реп: (2)
    По вопросу IP, я думал что он в прошивке, всю ее перелопатил, а это Windows балуется Неопознанная сеть IP
    27.12.16, 16:45 | #13
    plenkov58


    Реп: (2)
    Нашел где лежат названия сетей к которым вы когда либо подключались . Они здесь на Win 8.1 : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkList\Profiles. Прошивается все нормально, а названия старых сетей надо удалить всю ветку с названием из цифр. Искать в реестре через "Поиск" у меня было в двух местах.

    Сообщение отредактировал plenkov58 - 27.12.16, 16:50
    15.03.17, 14:03 | #14
    baton12132112


    Реп: (0)
    прошил через web морду без проблем HAME MPR-A1 - Обсуждение
    05.04.17, 22:47 | #15
    moobbi


    Реп: (17)
    так это вроде вдсл2 модем
    01.05.17, 23:18 | #16
    mifrvi


    Реп: (1)
    moobbi @ 05.04.17, 22:47 *
    так это вроде вдсл2 модем


    нет VDSL это RT-V4L1USBn с двумя антеннами (они похожи внешне) и по аппаратному он близок к DIR620-d1
    прошивается через tftp оригинальный dlink (но и гючит как dlink)
    и openwrt и lxde для dir620d1 работает неплохо естественно без поддержки dsl.
    05.05.17, 00:25 | #17
    moobbi


    Реп: (17)
    mifrvi @ 01.05.17, 23:18 *
    нет VDSL это RT-V4L1USBn

    да как то юзал zte vdsl2 все плевались но как по мне норм отрабатывал. потом плюнул и повесил оптику. но и вдслку пару оставил. как резерв так сказать)
    01.06.17, 07:25 | #18
    Коул


    Реп: (8)
    Можно как то на роутере Ростелеком rt-1w4L1USBn заставить USB порт видеть флешки и принтеры? А то хочу локальный принтер через USB сделать доступным для всех ПК, подключаю к нему, а он их не видит
    04.07.17, 18:18 | #19
    ieee1394


    Реп: (0)
    plenkov58 @ 30.09.16, 13:10 *
    Мне подошел метод , Вариант 2

    А распиновка COM порта на Rostelecom RT-1w4L1usbn совпала с распиновкой указанной в до Варианта 1 в шапке статьи для dir-620 ???

    Сообщение отредактировал ieee1394 - 04.07.17, 18:20
    04.07.17, 18:59 | #20
    ieee1394


    Реп: (0)
    Jey_son @ 06.11.16, 23:43 *
    и прога выдает мне, что стоит у меня zyxel keenetic lite??? Думаю, ну, видимо действительно железо одинаковое, да и прошивка в ростелекоме стояла типа какой то версии NDMS, сделал диагностику в этой проге, сохранил логи, там тоже везде прописано, что это zyxel. Думаю, в проге заявлена возможность обновления прошивки, может сразу и обновлюсь) Ан нет, нет такой кнопки (хотя в папке с прогой, куча прошивок, и какой то апдэйтер.экзе имеется, и отдельно не запускается)). Вобщем история такая, думаю надо сеть сначала настроить, а потом эта возможность появится, пытаюсь настроить сеть, и никак, как потом оказалось, по маку провайдер непускал. Вобщем конец такой, выхожу из програмы, захожу в вэб админку, и о чудо!!! а у меня то оказывается zyxel keenetic lite версия ПО: V1.00(AABL.1.4)D0 30-мая-2012 01:47. (эта прошивка кстати была в папке с прогой)

    Можно поподробнее с этого момента? У меня ровно такая же желез ка в руках вплоть до 100% совпадения наклейки на микрухе бело. Но NetFriend ничего не нашел. Как у тебя получилось прошиться?
    31.08.17, 10:34 | #21
    d771


    Реп: (3)
    В оригинальной ростелекомовской прошивке есть 2 юзера в конфиге:

    user admin
    password md5 8dfcc756bb849da4e9dc52b8ffbb3c70
    password nt 209c6174da490caeb422f3fa5a7ae634
    tag http
    !
    user superadmin
    password md5 ae2d29e19308afaced711c1cfec1cae9
    password nt a53fddc1fd3af60b3c3ee007917b1020
    tag http
    tag cli
    !


    Никто не знает пароль для superadmin'а? Под обычным админом не попасть в cli...

    Сообщение отредактировал d771 - 31.08.17, 10:35



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