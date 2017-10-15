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    LazyMedia Deluxe | [ATV] Доступ к онлайн-кинотеатром для TV-Box (управление пультом или джо
    15.10.17, 13:29 | #1
    shambalala


    Реп: (2050)
    LazyMedia Deluxe
    Версия: 3.259

    Последнее обновление программы в шапке: 12.03.2023

    LazyMedia Deluxe | Клуб пользователей LMD »


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    Скриншоты
    Скриншоты TV-интерфейса
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    Скриншоты сенсорного интерфеса
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    Краткое описание:
    LazyMedia с новым движком и новым набором кинотеатров для TV-боксов/Android TV или планшетов/телефонов.

    Описание:
    Два типа интерфейса реализованы в рамках одного apk. Переключение интерфейсов осуществляется при первом старте или в настройках интерфейса.
    Полное описание:
    LazyMedia Deluxe представляет собой мульти-каталог, позволяющий найти практически любой видео контент, который доступен из свободных источников.

    Возможности приложения:

    - поддержка версий для TV-боксов(leanback) и версии для сенсорного управления на смартфонах и планшетах;
    - доступ к большому количеству различных онлайн-кинотеатров, визуализация контента в виде статей с возможность поиска, фильтрации и просмотра контента;
    - параллельный поиск контента по дополнительным каталогам;
    - поиск по большому количеству торрентов, с возможность фильтрации и сортировки по разным параметрам;
    - поддержка зеркал для онлайн-сервисов и трекеров с возможностью альтернативного доступа;
    - избранное, история просмотра, история поисковых запросов;
    - отметки о просмотренных фильмах/сериях;
    - функции лаунчера в TV-версии;
    - возможность хранения данных и сихронизации данных между устройствами через гугл-драйв вашего гугл-аккаунта;
    - внутренний плеер, с сохранением и восстановлением позиции просмотра в фильмах/сериалах(синхронизируемые), автопереходом на следующую серию в сериалах;

    Два последних пункта являются отличительной особенностью этого приложения от подобных бесплатных приложений.
    Согласитесь, что начинать смотреть контент на одном устройстве и продолжать смотреть с той же позиции на другом устройстве, как и автоматически синхронизировать избранное, историю просмотров и отметки о просмотрах между разными используемыми устройствами это действительно очень удобно.

    Версия Pro
    Как сделать донат и получить версию Pro

    Что дает версия Pro:
    - отключение рекламы в приложении (большая просьба не путать с рекламой в самом контенте);
    - возможность открывать торренты размеров более 1.4Гб;
    - возможность просматривать онлайн-видео с качеством 1080p и выше;
    - использование внутреннего плеера без рекламы;

    В приложении возможна активация на 2 типа аккаунтов:
    - профили гугла/амазона/ксиаоми - активация возможна на любое кол-во устройств где залогинен используемый профиль.
    - andoidID - активация возможно только на 1 устройство

    Важное изменение: в версиях Андроид 8 и выше для того чтобы аккаунт на который вы хотите активировать про-версию появился в списке рекомендованных, необходимо выбрать пункт "Использовать аккаунт для активации"
    Это связано с изменением политики конфиденциальности в Андроид 8 и выше

    FAQ при возникновении проблем с активацией:
    1. Ввод кода активации должени производится "родным" пультом и желательно на стоковой(стандартной, системной)) клавиатуре на ENG-раскладке.
    2. Если у вас на тв-боксе Андроид версии 6 или выше то при открытии окна активации будет запрос на разрешение чтения контактов. Обязательно активируйте это разрешение. Если вдруг вы этого не сделали, то это можно сделать в свойствах приложения (Настройки-приложения-LazyMedia Deluxe-Разрешения-Контакты);
    3. Проверьте что бы на этом экране http://www.lazycatsoft…20171116221628_1_o.png в секции доступных аккаунтов присутствовал тот аккаунт, на который вы получили код активации;
    4. Проверьте правильность ввода, только 8 символов без пробелов и на английской раскладке.
    5. Попробуйте выйти из приложения/перезагрузить тв-бокс.
    6. Попробуйте переставить приложение.
    7. Если версия андроид равна или выше 8, сначала надо выбрать пункт "Использовать аккаунт для активации" для выбора на какой аккаунт регистрировать.
    8. Если предыдущее не помогло присылайте на lazycatsoftware(@)gmail.com последний аккаунт в списке доступных аккаунтов (16значный код), будем пробовать активировать на него.

    Обзор на TECHNOZON - на текущий момент самый полный и грамотный обзор приложения LazyMedia Deluxe

    Полезное
    FAQ
    Q: Проблемы с голосовым поиском
    LazyMedia Deluxe (Пост shambalala #115412976)

    Q: Принцип работы приложения?
    Приложение представляет собой поисковую машину по ресурсам, находящимся в свободном доступе. Это значит, что у приложения нет собственных серверов или контента - весь найденный материал берется со сторонних ресурсов. Следовательно, если какой-то контент недоступен или работает медленно, то причина в самом источнике, откуда этот контент взят.

    Q: Надоела или не хочу смотреть рекламу?
    Любая реклама (встроенная в поток или реклама от сервисов) в приложении никак не контролируется разработчиком!
    Отключить рекламу можно получив про-версию, или не использовать сервис или приложении в целом.

    Q: Как получить Pro-версию?
    Совершить разовый донат: http://www.lazycatsoft…&action=view&id_page=7 с указанием аккаунта на который необходима активация.
    Получить код на указанную почту (в течении 24 часов, или написать на почту [email protected]).
    Ввести полученный код.

    Q: Сколько устройств можно активировать и есть ли ограничения на одновременную работу с разных ip?
    A: Если на устройстве есть аккаунт на который давалась активация - его всегда можно активировать соответствующим кодом активации. Код активации связан с аккаунтом без времени ограничения, он не скисает и не портится:) На текущий момент нет ограничений на количество устройств, ip и пр.

    Q: Проблемы при воспроизведении контента во внешнем плеере
    A: При использовании внешнего плеера приложение не участвует в процессе воспроизведения. Если есть такие проблемы:
    - проверьте скорость подключения к провайдеру (speedinfo и пр);
    - пробуйте перебрать различные плееры: mxplayer, vlc, vimu и прочие;
    - в час пик, нагрузка на сервера с контентом возрастает и они не справляются, пробуйте позже или ищите на другом источнике;
    - если проблема с торрентами - то кроме вышеперечисленных факторов добавляются: правильность настройки торрент-клиента, количество раздающих для торрента;

    Q: Проблемы при воспроизведении контента во внутреннем плеере
    Внутренний плеер, как и любой другой плеер не универсален.
    Используемый движок (exoplayer from google) основан на работе медиакодеков - отсюда работа плеера очень сильно зависит от железа, прошивки, состава и качества кодеков, используемых в прошивке. В особенности это проявляется на "старых" устройствах с версией андроид 4.х-5.х.
    Внутренний плеер не предназначен для просмотра торрентов!
    Итоговое правило простое: если у вас внутренний плеер работает плохо - используйте внешний плеер

    Q: Не могу транслировать фильмы на DLNA устройства
    A: Режим трансляции dlna в приложении тестовый, его работа зависит от формата потока, способности приемника dlna воспроизводить этот тип и пр. факторов. Если этот режим не работает, попробуйте использовать внешнее приложение BubbleUPnP

    Q: Недоступен контент с сервиса
    A: Ответ

    Q: Можно ли использовать профиль Filmix для просмотра 1080 и 4к
    A: Да, если у вас есть профиль Pro+ от фильмикса, вы можете добавить его в приложение и вам станет доступен контент в 720, 1080 и 4к.
    внимание! на тек момент без про+ от фильмикса доступно только качество 480p и 720p(может быть недоступно в час пик 20-22)

    Q: Не виден любимый плеер при попытке просмотра контента с онлайн-сервиса
    есть сервисы и балансеры, где просмотр в силу специфики работы сервера возможнен только при помощи ограниченного числа плееров: внутреннего и MxPlayer.
    На тек момент это: Kinolive, HDVB, Ustore

    Q: Ошибка при открытии торрента, в чем проблема?
    Иногда при открытии определенных торрентов появляется сообщение "Ошибка при попытке открыть торрент". Обычно она возникает когда сайт трекера закрывает запрашиваемый контент (обычно по требованию правообладателей). В таких случаях получение ссылки на торрент невозможно.

    Q: Проблемы с синхронизацией (не выбирается аккаунт, ошибка синхронизации)
    - проверьте наличие свободного пространства в google-drive используемого аккаунта;
    - обновите гугл-сервисы на устройстве;
    - выберите повторно гугл-аккаунт для синхронизации;

    На Google TV с недавнего времени перестала работать авторизация в google-аккаунт. Причина точно не выявлена, но скорее всего связано с обновлением версии Google TV или одного из его компонентов системы.

    Q: Не синхронизируются папки
    В приложении замечен баг с синхронизацией папок, если пользователь добавляет собственные папки/подпапки. Синхронизация папок работает корректно только с стандартной системой папок(Фильмы, Сериалы,Торренты). Пока баг не исправлен используйте текущую структуру папок или списковый режим просмотра избранного.

    Q: Хочу контент 1080, 4k, 8k и побольше!
    Приложение не имеет собственного контента. Мы не добавляем и не обновляем контент на сервисах! Приложение является "поисковой машиной" по сервисам, которые доступны на текущий момент. Фри-версия и про-версия показывают один и тот же найденный контент. Отличие про-версия состоит в том, что она позволяет открывать найденный контент от 1080 и выше если он есть!


    На текущий момент:
    - 1080 доступен: filmix(с их про+ аккаунтом), hdrezka (1080 Ultra, на тек момент сервисом ограничено до 720p), bigfilm, kinobase, filmozavr, eneyida
    и на балансерах videoframe, hdvb, ashd(ua);
    - 4к доступен: filmix(с их про+ аккаунтом), на торрентах.

    Внимание! формат HLS AUTO - это адаптивный формат, который может включать несколько различных разрешений (в тот числе и full HD). Список поддерживаемых разрешений виден во встроенном плеере, там же можно в явном виде включать то или иное разрешение.

    Q: Не виден контент/не могу авторизоваться на filmix?
    С недавнего времени фильмикс заблокирован в RU. Если текущий вариант обхода не работает, то пользование сервисом возможно только через vpn (пробуйте с включенным и выключенным вариантом опции "Использовать прокси сервер" в дополнительных настройках сервиса Filmix).

    Внимание! вне RU опцию "Использовать прокси сервер" в "Дополнительных настройках сервиса Filmix" НУЖНО! выключить для ускорения доступа. Также это нужно сделать если контент filmix вам недоступен.
    Доступ к серверам
    Внимание! Доступ к некоторым серверам в России может быть заблокирован. Ниже представлена информация о возможных проблемах и способах их решения:

    - BIGFILM: для доступа к сервису необходимо просто зарегистрироваться на сайте в своей текущей сети (войти через любую соцсеть в пределах своей подсети);
    - KINOGO, KINOBASE - заблокирован в ru, пробуйте использовать антизапрет или впн;

    Если вы находитесь в условиях блокировки траффика, для торрентов нужно включить проксирование: настройки - настройки торрентов - использовать прокси.

    Для доступа к сервисам и трекерам реализована гибкая система управления зеркалами.


    О варезе
    Тема открыта автором приложения - просьба не давать ссылок на моды!

    Хочу предостеречь от использования ломаных версий по двум причинам: во-первых ломаная версия имеет другую подпись и не может быть обновлена офф. версией. Более того там намерено отключено обновление - вы не сможете иметь всегда актуальную версию приложения. Во-вторых в приложение встроена защита от изменения кода, используя ломаное приложение - вы в любой момент можете получить ошибку или закрытие приложения. Ну и никто не отменял того факта, что модифицированное приложение может работать на взломщика (дополнительная реклама, скрытый майниг или другие способы монетизации)

    И самое главное: ни в одном ломе вы не сможете пользоваться одной из самых главных "плюшек" приложения - синхронизацией данных через свой гугл-акк. Также не будет работать автообновление приложения.

    Клуб пользователей LMD
    Все сравнения с другими программами обсуждаются только в Клубе!



    Требуется Android: 4.2 и выше
    Русский интерфейс: Да

    Разработчик: LazyCat Software
    Домашняя страница: http://lazycatsoftware.com/
    Имя пакета: com.lazycatsoftware.lmd


    Скачать:
    Версия: 3.259 LazyMedia Deluxe (Пост shambalala #121457953)

    Прошлые версии
    Версия: 3.253 LazyMedia Deluxe (Пост shambalala #120787900)
    Версия: 3.251 LazyMedia Deluxe (Пост shambalala #120459007)
    Версия: 3.248 LazyMedia Deluxe (Пост shambalala #119225472)
    Версия: 3.246 LazyMedia Deluxe (Пост shambalala #117506181)
    Версия: 3.245 LazyMedia Deluxe (Пост shambalala #117400565)
    Версия: 3.243 LazyMedia Deluxe (Пост shambalala #116948998)
    Версия: 3.239 LazyMedia Deluxe (Пост shambalala #116130600)
    Версия: 3.234 LazyMedia Deluxe (Пост shambalala #115886022)
    Версия: 3.228 LazyMedia Deluxe (Пост shambalala #115417353)


    Сообщение отредактировал shambalala - 12.03.23, 21:27
    Причина редактирования: правка шапки
    15.10.17, 13:50 | #2
    LEOSER


    Реп: (177)
    На первый взгляд очень даже ничего, но есть неприятность индивидуального характера (об этом потом) А пока потестируем.
    15.10.17, 13:55 | #3
    shambalala


    Реп: (2050)
    papasha55 @ 15.10.17, 13:49 *
    есть ли платные функции как в +?

    пока нет, все открыто
    зы: как такой вид подачи рекламы? не достает?
    15.10.17, 13:59 | #4
    wertuda


    Реп: (79)
    В платной версии реклама будет убрана?
    15.10.17, 13:59 | #5
    Jarik70


    Реп: (104)
    Андроид 6 запустил прогу и не один из сервисов не открывает. Кидает на приложения. Что я делаю не так ?
    15.10.17, 14:04 | #6
    shambalala


    Реп: (2050)
    Jarik70 @ 15.10.17, 13:59 *
    Андроид 6 запустил прогу и не один из сервисов не открывает. Кидает на приложения. Что я делаю не так ?

    большая просьба уточнять какое устройсво (Android TV или обычный Android)
    думаю только logcat прояснит проблему. Сможете сделать?
    15.10.17, 14:50 | #7
    numiz87


    Реп: (231)
    при переключении вида в пункте movies со второго/третьего раза приложение падает с ошибкой. андроид 6.0.1, тв бокс X92. также не хватает возможности изменять размер шрифтов в описании фильмов/ сериалов. также если в системе установлен шрифт огромный то немного не влазят слова в пунктах "фильмы" и прочее. также в шторке появились какие-то фильмы от приложения, хотя ни в избранное, ни в очередь просмотра я их не добавлял. подробности на скринах
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    15.10.17, 15:01 | #8
    Cerguk1


    Реп: (18)
    shambalala @ 15.10.17, 13:29 *
    Внимание! Приложение предназначено только для устройств с пультом. Touch интерфейс изначально не будет работать корректно, т.к использьзуется библиотека leanback.
    Сначала установил, потыкал мышкой, а нифига не получается ! Потом только дочитался до этого. А жаль ! Показалась перспективной. Но думаю ради одного приложения никто не станет переходить на пульт, а на тв боксах подавляющее большинство пользуется мышками/клавами, а не пультом.

    Сообщение отредактировал Cerguk1 - 15.10.17, 15:02
    15.10.17, 15:19 | #9
    numiz87


    Реп: (231)
    * Cerguk1, не говорите за всех. Связки Пульт+ приложение remote I me для телефона хватает за глаза. А разрабу за приложение явный плюс!
    15.10.17, 15:53 | #10
    WoddySSS


    Реп: (32)
    shambalala @ 15.10.17, 13:29 *
    Это Andtoid TV
    поправь надпись android)
    15.10.17, 16:09 | #11
    gorgaz1010


    Реп: (0)
    Классное приложение, все запускается.А где избранное? 6.01,tv box 96

    15.10.17, 16:18 | #12
    shambalala


    Реп: (2050)
    gorgaz1010 @ 15.10.17, 16:09 *
    Классное приложение, все запускается.А где избранное? 6.01,tv box 96

    в обзоре пока, история должна быть там же

    Сообщение отредактировал shambalala - 15.10.17, 16:20
    15.10.17, 17:09 | #13
    Cerguk1


    Реп: (18)
    * numiz87, я не хочу говорить за всех, однозначно есть определённый % тех, кто пользуется только пультом. Но мне кажется среднестатистическое большинство активных пользователей боксов перешли на управление мышкой/клавой, ибо пультом в этих всех кинотеатрах пользоваться намного дольше и неудобней, не согласны ? Может разве что те, кто смотрят 1-2 фильма в неделю, и могут обходиться пультом, но это явно не для каждодневного использования !
    15.10.17, 17:12 | #14
    shambalala


    Реп: (2050)
    Cerguk1 @ 15.10.17, 17:09 *
    * numiz87, я не хочу говорить за всех, однозначно есть определённый % тех, кто пользуется только пультом. Но мне кажется среднестатистическое большинство активных пользователей боксов перешли на управление мышкой/клавой, ибо пультом в этих всех кинотеатрах пользоваться намного дольше и неудобней, не согласны ? Может разве что те, кто смотрят 1-2 фильма в неделю, и могут обходиться пультом, но это явно не для каждодневного использования !

    ну да, расскажите это владельцам android tv с голосовым поиском:)
    в любом случае, я отчетливо помню как в LazyMedia многие просили корректное поведение на пультах, теперь обратное:)

    Сообщение отредактировал shambalala - 15.10.17, 17:13
    15.10.17, 17:12 | #15
    Serega_EVDC


    Реп: (16)
    * Cerguk1,
    Так было до выхода приставок типа Xiaomi Tvbox с голосовым поиском где, как по мне, мыша с клавой нефиг не нужны
    15.10.17, 17:18 | #16
    geltui


    Реп: (6)
    Xiaomi tv box не работают рекомендации хотелось бы добавить и иногда после выхода и входа пропадает контент приходится принудительно останавливать и перезапускать А так всё нравится и с пультом очень удобно
    15.10.17, 17:19 | #17
    shambalala


    Реп: (2050)
    geltui @ 15.10.17, 17:18 *
    Xiaomi tv box не работают рекомендации хотелось бы добавить и иногда после выхода и входа пропадает контент приходится принудительно останавливать и перезапускать А так всё нравится и с пультом очень удобно

    уточните плиз как не работают рекомендации? не появляются вообще (если так то подождите 3 часа), или появляются но при клике - валится?

    Сообщение отредактировал shambalala - 15.10.17, 17:20
    15.10.17, 17:23 | #18
    geltui


    Реп: (6)
    Не появляются вообще хотя в настройках экрана всё выставлено после установки прошло уже часа 4
    15.10.17, 17:29 | #19
    seva734


    Реп: (54)
    На сони андроид тв всё замечательно.и в рекомендациях есть и пультом отлично управляется.сервисов бы побольше
    15.10.17, 17:29 | #20
    wertuda


    Реп: (79)
    * geltui,

    Рекомендации появились сразу.
    Аппарат на андроид тв(Xiaomi tv box)
    15.10.17, 17:32 | #21
    geltui


    Реп: (6)
    wertuda : какой андроид? у меня 7ой



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