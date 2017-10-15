LazyMedia Deluxe

Q: Проблемы с голосовым поискомLazyMedia Deluxe (Пост shambalala #115412976)Q: Принцип работы приложения?
Приложение представляет собой поисковую машину по ресурсам, находящимся в свободном доступе. Это значит, что у приложения нет собственных серверов или контента - весь найденный материал берется со сторонних ресурсов. Следовательно, если какой-то контент недоступен или работает медленно, то причина в самом источнике, откуда этот контент взят.Q: Надоела или не хочу смотреть рекламу?
Любая реклама (встроенная в поток или реклама от сервисов) в приложении никак не контролируется разработчиком!
Отключить рекламу можно получив про-версию, или не использовать сервис или приложении в целом.Q: Как получить Pro-версию?
Совершить разовый донат: http://www.lazycatsoft…&action=view&id_page=7
с указанием аккаунта на который необходима активация.
Получить код на указанную почту (в течении 24 часов, или написать на почту [email protected]
).
Ввести полученный код.Q: Сколько устройств можно активировать и есть ли ограничения на одновременную работу с разных ip?
A: Если на устройстве есть аккаунт на который давалась активация - его всегда можно активировать соответствующим кодом активации. Код активации связан с аккаунтом без времени ограничения, он не скисает и не портится:) На текущий момент нет ограничений на количество устройств, ip и пр. Q: Проблемы при воспроизведении контента во внешнем плеере
A: При использовании внешнего плеера приложение не участвует в процессе воспроизведения. Если есть такие проблемы:
- проверьте скорость подключения к провайдеру (speedinfo и пр);
- пробуйте перебрать различные плееры: mxplayer, vlc, vimu и прочие;
- в час пик, нагрузка на сервера с контентом возрастает и они не справляются, пробуйте позже или ищите на другом источнике;
- если проблема с торрентами - то кроме вышеперечисленных факторов добавляются: правильность настройки торрент-клиента, количество раздающих для торрента;Q: Проблемы при воспроизведении контента во внутреннем плеере
Внутренний плеер, как и любой другой плеер не универсален.
Используемый движок (exoplayer from google) основан на работе медиакодеков - отсюда работа плеера очень сильно зависит от железа, прошивки, состава и качества кодеков, используемых в прошивке. В особенности это проявляется на "старых" устройствах с версией андроид 4.х-5.х.
Внутренний плеер не предназначен для просмотра торрентов!
Итоговое правило простое: если у вас внутренний плеер работает плохо - используйте внешний плеерQ: Не могу транслировать фильмы на DLNA устройства
A: Режим трансляции dlna в приложении тестовый, его работа зависит от формата потока, способности приемника dlna воспроизводить этот тип и пр. факторов. Если этот режим не работает, попробуйте использовать внешнее приложение BubbleUPnPQ: Недоступен контент с сервиса
A: ОтветQ: Можно ли использовать профиль Filmix для просмотра 1080 и 4к
A: Да, если у вас есть профиль Pro+ от фильмикса, вы можете добавить
его в приложение и вам станет доступен контент в 720, 1080 и 4к.
внимание! на тек момент без про+ от фильмикса доступно только качество 480p и 720p(может быть недоступно в час пик 20-22)Q: Не виден любимый плеер при попытке просмотра контента с онлайн-сервиса
есть сервисы и балансеры, где просмотр в силу специфики работы сервера возможнен только при помощи ограниченного числа плееров: внутреннего и MxPlayer.
На тек момент это: Kinolive, HDVB, UstoreQ: Ошибка при открытии торрента, в чем проблема?
Иногда при открытии определенных торрентов появляется сообщение "Ошибка при попытке открыть торрент". Обычно она возникает когда сайт трекера закрывает запрашиваемый контент (обычно по требованию правообладателей). В таких случаях получение ссылки на торрент невозможно.Q: Проблемы с синхронизацией (не выбирается аккаунт, ошибка синхронизации)
- проверьте наличие свободного пространства в google-drive используемого аккаунта;
- обновите гугл-сервисы на устройстве;
- выберите повторно гугл-аккаунт для синхронизации;
На Google TV с недавнего времени перестала работать авторизация в google-аккаунт. Причина точно не выявлена, но скорее всего связано с обновлением версии Google TV или одного из его компонентов системы.Q: Не синхронизируются папки
В приложении замечен баг с синхронизацией папок, если пользователь добавляет собственные папки/подпапки. Синхронизация папок работает корректно только с стандартной системой папок(Фильмы, Сериалы,Торренты). Пока баг не исправлен используйте текущую структуру папок или списковый режим просмотра избранного.Q: Хочу контент 1080, 4k, 8k и побольше!
Приложение не имеет собственного контента. Мы не добавляем и не обновляем контент на сервисах! Приложение является "поисковой машиной" по сервисам, которые доступны на текущий момент. Фри-версия и про-версия показывают один и тот же найденный контент. Отличие про-версия состоит в том, что она позволяет открывать найденный контент от 1080 и выше если он есть!
На текущий момент:
- 1080 доступен: filmix(с их про+ аккаунтом), hdrezka (1080 Ultra, на тек момент сервисом ограничено до 720p), bigfilm, kinobase, filmozavr, eneyida
и на балансерах videoframe, hdvb, ashd(ua);
- 4к доступен: filmix(с их про+ аккаунтом), на торрентах.
Внимание! формат HLS AUTO - это адаптивный формат, который может включать несколько различных разрешений (в тот числе и full HD). Список поддерживаемых разрешений виден во встроенном плеере, там же можно в явном виде включать то или иное разрешение.Q: Не виден контент/не могу авторизоваться на filmix?
С недавнего времени фильмикс заблокирован в RU. Если текущий вариант обхода не работает, то пользование сервисом возможно только через vpn (пробуйте с включенным и выключенным вариантом опции "Использовать прокси сервер" в дополнительных настройках сервиса Filmix).
Внимание! вне RU опцию "Использовать прокси сервер" в "Дополнительных настройках сервиса Filmix" НУЖНО! выключить для ускорения доступа. Также это нужно сделать если контент filmix вам недоступен.