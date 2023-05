Root на оф.прошивке по IP-адресу

C:\SuperSU-PX5-ARM>adb connect 192.168.0 мой ip

already connected to 192.168.0.то же:5555



C:\SuperSU-PX5-ARM>adb root

adbd is already running as root



C:\SuperSU-PX5-ARM>adb connect 192.168.0.мой

already connected to 192.168.0.мой:5555



C:\SuperSU-PX5-ARM>adb remount

remount succeeded



C:\SuperSU-PX5-ARM>adb shell setenforce 0



C:\SuperSU-PX5-ARM>adb push su /system/xbin/su

754 KB/s (108496 bytes in 0.140s)



C:\SuperSU-PX5-ARM>adb push su /system/bin/su

754 KB/s (108496 bytes in 0.140s)



C:\SuperSU-PX5-ARM>adb shell chmod 06755 /system/bin/su



C:\SuperSU-PX5-ARM>adb shell chmod 06755 /system/xbin/su



C:\SuperSU-PX5-ARM>adb shell /system/bin/su --install



C:\SuperSU-PX5-ARM>adb shell /system/bin/su --daemon



C:\SuperSU-PX5-ARM>adb push rooting.rc /system/etc/init/rooting.rc

8 KB/s (137 bytes in 0.015s)



C:\SuperSU-PX5-ARM>