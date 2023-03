Exodus Privacy

версия: 3.0.1

Изменения: Improve permissions in reports

Some bug Fix

French Translation



Показывает трекеры и разрешения от установленных приложений.Exodus Privacy helps you to know which trackers and permissions are embedded in apps installed on your device.The app downloads reports from Exodus Privacy ( https://exodus-privacy.eu.org/ ) and shows them to you app by app.5.0 и вышеДаExodus Privacy(4.1+) Из F-Droid (dhwh)