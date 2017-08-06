YouTube Vanced

Проблемы с авторизацией в свой аккаунт через microG (Подключитесь к Интернету, Проверьте подключение к сети и т.п.)
1) На miui/emui/flyme
и подобных прошивках нужно выдать microG все возможные разрешения, отключить запрет на работу в фоне и прочие подобные ограничения ("Умный режим", режим "Смарт-фон" и т.п.), добавить в исключения энергосбережения. То же самое делаем если аккаунт периодически вылетает.
Ещё иногда помогает сделать microG системным приложением (например через Lucky Patcher).
2) Нужно чтобы microG был установлен до
ютуба, а не после. Если сначала был установлен ютуб, то обычно достаточно просто удалить его и установить заново. Возможно потребуется перезагрузить
устройство.
3) Иногда при вылетах аккаунта может помочь удаление аккаунта в настройках телефона
и повторное его добавление в моде. Аккаунт от microG тот, который со старой иконкой на синем квадратном фоне.
4) Если на google-аккаунте был сменён пароль
, то нужно удалить мод и обязательно
microG, после чего повторить установку. Если включена двухфакторная авторизация
, то её нужно предварительно отключить
. Иногда аккаунт может вылетать если в телефоне установлен неправильный часовой пояс
- установите вручную правильный или наоборот
переключите на автоматический режим.
5) Проблемы с авторизацией могут вызывать различные антивирусы/оптимизаторы/чистильщики и прочие подобные программы (зачастую встроенные), которые убивают microG. К сожалению на некоторых кривых прошивках различных китайских аппаратов проблемы с авторизацией судя по всему можно решить только сменой прошивки/аппарата.
6) Если ничего не помогло ещё можно попробовать установить старую версию microG и, возможно, повторить предыдущие пункты.
7) Авторизация в microG на Android 4.3 и ниже
перестала работать. Обновляйте ваши прошивки/девайсы или пробуйте это
, это
или это
.
8) Недавно появилась проблема с зависанием авторизации после нажатия кнопки "Принимаю"
. Это происходит из-за новой (74 и выше
) версии Android System WebView
и Chrome
(что именно используется зависит от прошивки, это можно узнать в "настройках разработчика").Данная проблема решена в YouTube Vanced 14.21.54 + microG 0.2.6.
Для более старых версий мода пробуем фикс microG 0.2.4
, а если он не сработал, то читаем дальше.В таком случае нужно:
удалить обновления WebView и/или Chrome ("отключить" в настройках телефона, включив отображение системных или так
, так
и так
на миуе, или "удалить" в маркете по ссылкам выше), удалить мод
Vanced и microG
, перезагрузить
устройство и повторить установку/авторизацию заново. Ещё можно попробовать в "настройках разработчика" переключить Сервис WebView на Chrome или наоборот (для успешной авторизации нужна версия 73 и ниже
). Там же нужно проверить и отключить настройку Многопроцессорный WebView
, которая тоже иногда мешает авторизации. На Android Q
может помочь откат до P
. Если ничего не помогло - ставьте magisk/root версии. Если рута нет, бут залочен, откатываться не на что, а предустановлена 74 версия, которую нельзя удалить - наслаждайтесь рекламой :hang: