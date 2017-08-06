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    YouTube Vanced | Модифицированное приложение YouTube без рекламы
    02.09.18, 13:01 | #1
    AVATARA1


    Реп: (2667)
    YouTube Vanced
    версия: 17.03.38

    Последнее обновление программы в шапке: 17.02.2022

    YouTube Vanced » | YouTube » | Vanced Manager » | Vanced Music » | YouTube ReVanced » | Клуб любителей YouTube Vanced »


    Прикрепленное изображение

    Краткое описание:
    Мод YouTube без рекламы, с фоновым воспроизведением, чёрной темой и другими возможностями
    Описание и преимущества данного мода
    YouTube Vanced - функциональный мод на YouTube для Android. Это неофициальная и модифицированная версия YouTube, дополненная такими функциями, как блокировка рекламы и трансляция в фоне. Приложение имеет многоязычный интерфейс и отсутствует по понятным причинам в маркете Google Play.
    • Не требуется root и google services (в NON-ROOT версии)
    • Можно установить рядом с официальным приложением, не удаляя его (в NON-ROOT версии)
    • Полностью вырезана реклама (всё что от неё осталось - желтые точки на полосе перемотки)
    • Активировано фоновое воспроизведение (включено по умолчанию, отключается в настройках) (Настройки > Фоновый и оффлайн-режим)
    • Функция снятия ограничения разрешения. Можно смотреть 2К видео на экране 800*480 (Настройки > Vanced Settings > Video Quality)
    • Выбор качества по умолчанию (для WiFi и/или моб.данных отдельно) (Настройки > Vanced Settings > Video Quality)
    • Возможность отключения инфо.карточек, предложении и водяного знака канала в видео (Настройки > Vanced Settings > Layout Settings)
    • Возможна активация VP9 Codec для улучшения качества и экономии трафика, но на старых устройствах без поддержки этого кодека видео будет тормозить (Настройки > Vanced Settings > Codec Override)
    • Выбор стиля минимизированного видео (старый или новый) (Настройки > Vanced Settings > Layout Settings)
    • Активировано увеличение видео щипком (теперь работает на всех устройствах)
    • Добавлена настройка повтора видео (Настройки > Vanced Settings > Misc)
    • Добавлена возможность выбора между стандартной белой темой и дополнительной тёмной/чёрной (Настройки > Vanced Settings > Layout Settings)
    • Добавлена возможность принудительного включения HDR (Настройки > Vanced Settings > Misc)
    • Добавлена настройка выбора скорости видео по умолчанию (Настройки > Vanced Settings > Video Quality)
    • Добавлена возможность отключения кнопки трансляции на ТВ (Настройки > Vanced Settings > Layout Settings)
    • Добавлена возможность включения в тестовом режиме новой версии плеера ExoPlayer v2 (Настройки > Vanced Settings > Misc)
    • Добавлена опция автоматического включения субтитров при отключении звука
    • Добавлена опция включения кнопок перемотки

    Скриншоты
    Новая версия
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    Старая версия
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    Требуется Android: 5.0+
    Русский интерфейс: Да
    Разработчик: Team Vanced
    Домашняя страница: https://vancedapp.com
    Основная тема: YouTube
    Альтернатива для Android TV: Smart YouTube TV | SmartTubeNext
    Имя пакета: com.vanced.android.youtube
    Имя пакета microG: com.mgoogle.android.gms

    Разработка и поддержка официально прекращены
    Важная информация и FAQ
    При обновлении до Android 11 пропадает YouTube Vanced и заново установить его не всегда возможно, рекомендуется удалить YouTube Vanced до обновления OS.
    Кто уже обновился, решения по удалению Youtube Vanced
    Удаление и установка через ADB без ПК автор sermart1234
    Батник удаления Vanced, автор Goblin mini
    У кого проблемы с установкой на Андроид 11 и вы не можете удалить Vanced
    Инструкция по удалению Vanced
    Подробная инструкция по удалению YouTube Vanced с помощью adb под Windows
    Инструкция по удалению YouTube Vanced на Android 11 с помощью adb под Windows (по Wi-Fi без USB)

    FAQ по NON-ROOT и ROOT модам

    В своём сообщении-вопросе указываем данные по шаблону:
    • модель аппарата, версию Android и название прошивки
    • точную версию мода YouTube Vanced и microG (название установленного файла или ссылку на него) и вариант установки (non-root / root / magisk)
    • если есть тормоза при воспроизведении, то нужно добавить скриншот со статистикой
    • если проблема с определенным видео или каналом, то дать ссылку на него
    • были ли прочитаны FAQ в конце поста с модом и последние несколько страниц темы
    • подробное описание самой проблемы и её предысторию (после чего появилась)

    Для тех, кто не хочет терять разрешения приложений при отключении оптимизации MIUI
    PS-cкрипт для установки на MIUI и другие abuseOS через ADB

    Как скачать видео в YouTube Vanced (и не только) + альтернативы
    Так как же всё-таки можно скачать видео?

    Проблемы с авторизацией в свой аккаунт через microG (Подключитесь к Интернету, Проверьте подключение к сети и т.п.
    Решение насущных вопросов

    О рекламе, которая может появляться в новых версиях
    Новый способ рассылки рекламы. Она появляется рандомно на некоторых регионах/провайдерах/аккаунтах/аппаратах и пока не получается её отследить.
    Если появилась реклама - попробуйте переустановить или поставить прошлые версии (не только 14.xx, но и 13/12).
    С версии 13.50.52 есть возможность отключить некоторую рекламу, но появляется новая: в ландшафтном режиме (удалена в 14.21.54), в поиске и в других местах. В 15.xx.xx версии реклама на главной странице сверху и в ленте.

    О глюках, которые могут появляться в новых версиях
    Прежде всего не забывайте, что Google постоянно косячит в ютубе, чуть ли не каждая третья версия с глюками. И в нём всё так же куча глюков на разных прошивках/устройствах. Не валите сразу всё на мод :) И если оригинал может обновиться через три дня и глюк пропадет, то с модом так не получится, т.к. на него уходит довольно много времени. К тому же активация скрытых функций тоже может вызывать проблемы.
    Так что при появлении каких-либо новых глюков - не стесняйтесь ставить прошлые версии мода.

    О том, когда будет обновление
    Обновление будет тогда, когда в оригинале появятся какие-то новые полезные функции и у команды vanced будет время на создание мода. Ну или если вдруг мод перестанет работать, как это было со старым microG.

    Чтобы микрог не слетал в умный режим в miui Автор iskandarov31
    Для тех кто не может применить патчи андроида и поставить мод отвязанный от маркета,а youtube в маркете просит обновиться Автор inkognito09
    Почему вансед превращается в "тыкву". обычный Ютюб Автор sylver17
    Проблема очень долгой загрузки/постоянных тапов "повторить" на Главной Ютуба (Рекомендованные), Ошибка сервера: 503 Пост Штангенциркyль
    МикроГ на андроиде 4.3 и ниже имеет проблемы с авторизацией и чаще всего не работает Возможный вариант решения проблемы, автор Kubarev
    После перезагрузки исчезает youtube установленный через vanced(root метод) Пост dianamavrik
    Инструкция по настройке дополнения Sponsor Block Пост BarHan
    О возможном конфликте приложения с Adguard Пост Raziel72
    Способ как отключить стандартный YouTube на miui Пост rootkit666
    Для работы свайпов громкости и яркости в версии 15.33.34 Пост Goblin mini
    У кого Xiaomi и стоит MIUI 11 и не приходят уведомления Пост IgorRadaev97
    Не приходят уведомления. Решение проблемы Пост waQpc | Решение с картинками, автор Klaus333

    Скачать:
    Версия: 17.03.38 Non-ROOT (Non-Split) by GhostRider (betmen2)
    Версия: 17.03.38 [Official] [NO ROOT] [Final] [ML] [SAP] (Valikovrepikov)
    Версия: 16.29.39 Non-ROOT (Non-Split) by GhostRider (betmen2)
    Версия: 16.20.35 Non-ROOT (Non-Split) by GhostRider (betmen2)
    Версия: 16.20.35 Non-ROOT Biack (Split) Из Vanced Manager (uirop)

    Модификации
    Версия: 15.03.56 Android 4.4 [ARMv7a] (SonyWalkman)
    Версия: 17.33.42 YouTube Vanced [Magisk] (Number one')
    Версия: 17.33.42 YouTube Vanced [Non-Root] (Number one')
    Версия: 17.33.42 YouTube Vanced [Root] (Number one')
    Версия: 17.33.42 (arm-v7a/arm64-v8a)NonRoot/Root(Android 6+) (✯BlackViper✯)
    Версия: 17.32.38 YouTube Vanced [Magisk] (Number one')
    Версия: 17.32.38 YouTube Vanced [Non-Root] (Number one')
    Версия: 17.32.38 YouTube Vanced [Root] (Number one')
    Версия: 17.28.34 (Non-Root)(SAP)by RBMods (Valikovrepikov)
    Версия: 17.28.34 YouTube Vanced Non-Root (Number one')
    Версия: 17.28.34 YouTube Vanced Root (Number one')
    Версия: 17.27.35 ARM64-8, NonRoot, Black (Taver Andrey)
    Версия: 17.27.33 YouTube Vanced 17.27.33 (inotia00)
    Версия: 17.27.33 Arm-v7a/arm64-v8a) NonRoot (Android 6+) (Zуnikеr)
    Версия: 17.26.34 YouTube Vanced (inotia00)
    Версия: 17.03.38 NON-ROOT (DuhaFeeD)
    Версия: 17.03.38 (Non-Root)(SAP)(OG Icons) by RBMods (Valikovrepikov)
    Версия: 17.03.38 Root Non-split ORIGINAL (Valikovrepikov)
    Версия: 17.03.38 Vanced2Original NON-ROOT (CaM/7oCe6e)
    Версия: 16.49.37 Мод YouTube Vanced 16.49.37 Non-Split (non-root и root версии) с кнопкой в настройках, убирающей shorts (Antonbeard)
    Версия: 17.03.38 Краткое описание: YouTube Vanced (v8a, arm64) Non-Root Non-Split (Heroes 3 Forever)
    Версия: 17.03.38 17.03.38 Root, Dark, v8arm64 (morgendorffer)
    Версия: 17.03.38 YouTube Vanced 17.03.38 Black Original Icon Non-Root arm64/arm7 (DUNCREIG)
    Версия: 17.03.38 17.03.38_arm64-v8a_Root_Black (Lavik66)
    Версия: 17.03.38 YouTube Vanced Root (Magisk) (gl_hf)
    Версия: 17.03.38 Fix Non Root Original icon by WSTxda (Valikovrepikov)
    Версия: 17.03.38 Vanced2Original от WSTxda (▸Scream◂)
    Версия: 17.03.38 Обновление (Vanced Manager) non-root/non-split/White-Dark. (Метаморф)
    Версия: 16.49.37 Мод YouTube Vanced 16.49.37 Non-Split (signature spoofing или xposed) (Antonbeard)
    Версия: 16.49.37 (BETA) [NonRoot] by cenzo (Valikovrepikov)
    Версия: 16.49.37 (Beta) Non-ROOT (Non-Split) by GhostRider (betmen2)
    Версия: 16.30.34 (Beta) Non-ROOT (Non-Split) by GhostRider (betmen2)
    Версия: 16.30.34 Original Optimized (DuhaFeeD)
    Версия: 16.29.39 Black, Dark Vanced2Original NON-ROOT (CaM/7oCe6e)
    Версия: 16.30.34 Dark Vanced2Original & Original NON-ROOT (CaM/7oCe6e)
    Версия: 16.30.34 Vanced2Original & Original NON-ROOT (CaM/7oCe6e)
    Версия: 16.29.39 Vanced2Original NON-ROOT (CaM/7oCe6e)
    Версия: 16.29.39 YouTube Vanced Root (Magisk) (gl_hf)
    Версия: 16.29.39 YouTube_(Dark) (-moandor-)
    Версия: 13.50.52 No Ads (DuhaFeeD)
    Версия: 16.20.35 YouTube Vanced (Magisk) (gl_hf)
    Версия: 16.20.35 Non-Split/Root/Non-Root/Magisk (No_Hammer)
    Версия: 16.20.35 Non-ROOT (Non Split) (uirop)
    Версия: 16.16.38 YouTube Vanced (v8a, arm64) Non-Root Non-Split (Heroes 3 Forever)
    Версия: 16.16.38 YouTube Vanced (Magisk) (gl_hf)
    Версия: 16.14.34 root mod arm64 (koctik-2017)
    Версия: 16.14.34 YouTube Vanced (v8a, arm64) Non-Root Non-Split (Heroes 3 Forever)
    Версия: 15.43.32 non-root | lite | black (Идите Лесом)
    Версия: 16.02.35 MOD DARK (☆W.A.S.P☆)
    Версия: 16.02.35 MOD BLACK (☆W.A.S.P☆)
    Версия: 16.02.35 YouTube Vanced (v8a, arm64) Non-Root Non-Split (The Kingdom of Shadows)
    Версия: 16.02.35 Non-ROOT (Non Split) (uirop)
    Версия: 15.43.32 Мод/Non-Root/Android 11 (dianamavrik)
    Версия: 15.43.32 YouTube Vanced Mod Goblin mini Root/Non Root (Goblin mini)
    Версия: 15.43.32 YouTube Vanced (v8a, arm64) Non-Root (The Kingdom of Shadows)
    Версия: 15.40.37 Но будет отображаться как 15.15.31 это нужно для того чтобы не появлялся плюс в кружке Перекрасил сплеш в черный убрал жёлтые метки рекламы (VV0000)
    Версия: 15.40.37 Non Root мод с возможностью скачивать через PowerTube (Goblin mini)
    Версия: 15.40.37 arm7 NonRoot black(No_Hammer) (Taver Andrey)
    Версия: 15.40.37 (v8a, arm64) Non-Root (The Kingdom of Shadows)
    Версия: 15.40.37 Non-ROOT (Non Split) (uerop)
    Версия: 15.38.35 Non Split под все архитектуры+FIX перемотки тапом по таймлайну спасибо Antonbeard (Goblin mini)
    Версия: 15.38.35 arm8 NonRoot black(No_Hammer) (Taver Andrey)
    Версия: 15.38.35 Non-ROOT (Non-Split) (uerop)
    Версия: 15.38.35 (v8a, arm64) Non-ROOT (Non-Split) (The Kingdom of Shadows)
    Версия: 14.50.53 YouTube Vanced Mod 14.50.53 Non-Root, Non-Split от No_Hammer

    Графические:
    Облегчённые:
    Root/Magisk и другие:
    Прошлые версии
    Версия: 16.16.38 YouTube Vanced (v8a, arm64) Split Non-Root (Heroes 3 Forever)
    Версия: 16.16.38 Non-ROOT (Non-Split) by GhostRider (betmen2)
    Версия: 16.14.34 (Non-Root/Non-Split) by GhostRider (Number one')
    Версия: 16.14.34 YouTube Vanced (v8a, arm64) Split Non-Root (Heroes 3 Forever)
    Версия: 16.02.35 Non-ROOT (Non-Split) / ROOT (Non-Split) by KirIif' (betmen2)
    Версия: 16.02.35 Non-ROOT (Non-Split) by GhostRider (betmen2)
    Версия: 16.02.35 YouTube Vanced (v8a, arm64) Split (The Kingdom of Shadows)
    Версия: 15.43.32 Non-ROOT (Non-Split) by GhostRider (betmen2)
    Версия: 15.43.32 Multi "Root/No Root" by KirIif' (Number one')
    Версия: 15.43.32 YouTube Vanced (v8a, arm64) Non-Root (The Kingdom of Shadows)
    Версия: 15.43.32 YouTubeVanced 15.43.32 Non Split Root/NonRoot (Goblin mini)

    Версия: 15.40.37 Non-ROOT (Non-Split) by GhostRider (betmen2)
    Версия: 15.40.37 Non-ROOT (Non-Split) / ROOT (Non-Split) by KirIif' (betmen2)
    Версия: 15.40.37 Non-ROOT (Split) Из Vanced Manager (uerop)
    Версия: 15.40.37 YouTubeVanced 15.40.37 Non Split (Goblin mini)
    Версия: 15.38.35 ROOT (Non-Split) by KirIif' (betmen2)
    Версия: 15.38.35 Non-ROOT (Non-Split) by GhostRider (betmen2)
    Версия: 15.38.35 Non-ROOT (Split) Из Vanced Manager (uerop)
    Версия: 15.33.34 ROOT (Non-Split) by KirIif' (betmen2)
    Версия: 15.33.34 Non-ROOT (Non-Split) by GhostRider (betmen2)
    версия: 15.33.34 Non-Root&Root Non-Split Пост, Goblin mini
    версия: 15.05.54 Non-Root Split Пост AVATARA1
    версия: 15.05.54 Root Split Пост AVATARA1
    версия: 15.05.54 Non-Root Non-Split Пост <<Mr.MRX>>
    Прошлые опросы
    Прикрепленное изображение

    Полезные дополнения
    Версия: 0.2.27.230755 Vanced MicroG (Number one')
    Версия: 0.2.26.225014 Vanced MicroG (Number one')
    Версия: 0.2.26.224915 Vanced MicroG (Number one')
    Версия: 0.2.26.224913 Vanced MicroG (Number one')
    Версия: 0.2.25.224113 (b224113003) MicroG (Number one')
    Версия: 0.2.25.224113 Vanced MicroG (Fix) (Number one')
    Версия: v0.2.25.224113 Vanced MicroG (-DIO-)


    Beta-версии:
    Версия: 17.03.38 YouTube Vanced Root Dark v8arm64 (morgendorffer)

    По вопросам наполнения шапки обращаться к куратору темы esleer
    Активность пользователей


    Сообщение отредактировал esleer - 31.03.23, 14:25
    Причина редактирования: Обновление: модификация 15.03.56 Android 4.4 [ARMv7a]
    28.08.17, 00:59 | #2
    AVATARA1


    Реп: (2667)
    Для тех, у кого совсем не получается установить ROOT мод ютуба без рекламы по инструкции есть следующий вариант:

    NON-ROOT YouTube Vanced Edition

    Гуглосервисы и ROOT не требуются!

    Преимущества и фичи данного мода
    • Не требуется root и google services
    • Можно установить рядом с официальным приложением, не удаляя его
    • Полностью вырезана реклама (всё что от неё осталось - желтые точки на полосе перемотки)
    • Активировано фоновое воспроизведение (включено по умолчанию, отключается в настройках) (Настройки > Фоновый и оффлайн-режим)
    • Функция снятия ограничения разрешения. Можно смотреть 2К видео на экране 800*480 :lol: (Настройки > Vanced Settings > Video Quality)
    • Выбор качества по умолчанию (для WiFi и/или моб.данных отдельно) (Настройки > Vanced Settings > Video Quality)
    • Возможность отключения инфо.карточек, предложении и водяного знака канала в видео (Настройки > Vanced Settings > Layout Settings)
    • Возможна активация VP9 Codec для улучшения качества и экономии трафика, но на старых устройствах без поддержки этого кодека видео будет тормозить (Настройки > Vanced Settings > Codec Override)
    • Выбор стиля минимизированного видео (старый или новый) (Настройки > Vanced Settings > Layout Settings)
    • Активировано увеличение видео щипком (теперь работает на всех устройствах)
    • Добавлена настройка повтора видео (Настройки > Vanced Settings > Misc)
    • Добавлена возможность выбора между стандартной белой темой и дополнительной тёмной/чёрной (Настройки > Vanced Settings > Layout Settings)
    • Добавлена возможность принудительного включения HDR (Настройки > Vanced Settings > Misc)
    • Добавлена настройка выбора скорости видео по умолчанию (Настройки > Vanced Settings > Video Quality)
    • Добавлена возможность отключения кнопки трансляции на ТВ (Настройки > Vanced Settings > Layout Settings)
    • Добавлена возможность включения в тестовом режиме новой версии плеера ExoPlayer v2 (Настройки > Vanced Settings > Misc)
    • Добавлена опция автоматического включения субтитров при отключении звука
    • Добавлена опция включения кнопок перемотки

    1) сначала для авторизации в свой аккаунт устанавливаем модифицированный пакет microG (официальный microG для NON-ROOT не подходит, версия для OG YouTube тоже не подходит и перед установкой её обязательно нужно удалить): Прикрепленный файлmicrog_YouTube_Vanced_0.2.6.17455_28052019.apk ( 11.14 МБ )

    2) после установки выдаём microG все возможные разрешения, отключаем запрет на работу в фоне и прочие подобные ограничения ("Умный режим", режим "Смарт-фон" и т.п.)

    3) потом выбираем подходящую версию самого мода и устанавливаем его через SAI (Split APKs Installer):
    Версия 15.05.54 от 12.02.2020
    Для авторизации в версии 14.21.54 и выше нужен новый microG 0.2.6
    Изменения
    Удалено:
    - автоматические субтитры (заменены на синхронные субтитры Live Caption)
    - выбор стиля минимизированного окна внутри приложения (старого прямоугольного больше нет)
    - автоматический повтор (возможно появится в следующих версиях)
    - кнопки быстрой перемотки (возможно появится в следующих версиях)
    - не работает предпочитаемая скорость видео (исправят в следующих версиях)

    Изменено:
    - все обновления ютуба за 9 месяцев :P
    - исправления мелких багов
    - установка теперь через Split APK

    Расшифровка названия файла
    v1x.xx.xx - версия оригинального приложения YouTube
    API - означает минимальную необходимую версию Android для работы приложения (API16 — Android 4.1+, API17 — Android 4.2+, API21 — Android 5.0+ , API26 — Android 8.0+). Таким образом, например, apk с API16 можно поставить на любую версию Android, начиная с версии Android 4.1, к тому же с недавних пор даже API16 стали поддерживать фичи для Android 8.0.
    dark/black/blue/pink - цвет дополнительной темы, версия с тёмной темой выглядит вот так
    Прикрепленное изображение
    Прикрепленное изображение
    версия с чёрной темой выглядит вот так
    Прикрепленное изображение
    Прикрепленное изображение
    версия с синей темой выглядит вот так
    Прикрепленное изображение
    Прикрепленное изображение
    Прикрепленное изображение
    версия с розовой темой выглядит вот так
    Прикрепленное изображение
    Прикрепленное изображение
    Прикрепленное изображение
    nodpi(alldpi) - поддерживаются все разрешения дисплея
    arm/arm64/x86/x86_64 - тип поддерживаемых процессоров, если не указано, то подходит для всех
    v1.4, v2.22 и т.п. - версии самого мода и темы, не обращаем внимания

    FAQ по NON-ROOT моду
    Как скачать видео в YouTube Vanced (и не только) + альтернативы
    Никак. Ни в оригинале, ни в моде скачать видео нельзя. Единственное что доступно - сохранить видео в офлайн-режим для дальнейшего просмотра. Это доступно либо по платной подписке (да, за деньги), либо в некоторых странах (это определяется по IP и можно обойти только с помощью VPN)
    Страны, где можно добавлять видео в офлайн-режим
    Афганистан
    Алжир
    Ангола
    Антарктида
    Армения
    Азербайджан
    Бахрейн
    Бангладеш
    Бенин
    Бутан
    Ботсвана
    Остров Буве
    Британская территория в Индийском океане
    Бруней
    Буркина-Фасо
    Бурунди
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    Турция
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    Вануату
    Вьетнам
    Западная Сахара
    Йемен
    Замбия
    Зимбабве

    К тому же не всё видео можно добавить в офлайн-режим, оно хранится в зашифрованном виде и доступно для просмотра только в самом приложении YouTube.

    Так как же всё-таки можно скачать видео?

    1) У ютуба есть один нюанс - всё видео с разрешением выше 720p идёт двумя отдельными потоками (видео и звук), поэтому просто так его скачать не получится, но если 1280*720 достаточно, то можно воспользоваться следующим способом.
    Копируем ссылку на видеоролик, вставляем её в любой браузер и перед словом youtube в ссылке дописываем ss (или vd - это другой сервис) чтобы получилась ссылка вида https://ssyoutube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ потом переходим по этой ссылке, выбираем 720p и качаем браузером. Этот способ весьма прост и не требует никаких дополнительных программ.

    2) Если 720p не хватает и вы пользуетесь Telegram, то для закачки видео можно воспользоваться ботом. Нужно ввести в поиск в телеграме его ник @utubebot . Этот бот поддерживает закачку с качеством до 1080p 60fps, а также MP3 128/256kbps. Может загрузить видео прямо в телеграм либо дать прямую ссылку, по которой можно будет скачать браузером или качалкой, или даже отправить ссылку напрямую на телевизор :) Альтернативные боты: @download_it_bot @SaveYoutubeBot

    3) Если предыдущие варианты не устроили, то придётся устанавливать на телефон дополнительные приложения. Вот список подходящих:
    1. OG YouTube
    2. Videoder
    3. SnapTube
    4. NewPipe
    5. SkyTube
    6. VidMate
    7. YouTube Downloader
    8. YMusic
    9. TubeMate
    10. KeepVid
    11. Vanced Tuber
    Таблица сравнения всех приложений
    Прикрепленное изображение

    Веб-версия таблицы (возможно будет обновляться)

    Как принудительно включить/отключить качество выше 1080p, кодек VP9, 60 кадров и HDR
    ВНИМАНИЕ! С недавних пор качество 1440p и выше доступно только при включении кодека VP9.
    0) отключаем проверку разрешения в Настройки > Vanced Settings > Video Quality
    1) заходим в настройки Vanced и несколько раз тапаем тут
    Прикрепленное изображение
    2) после уведомления об активации скрытого меню заходим в "Исправление кодека" (первый пункт настроек Vanced) и выбираем необходимый идентификатор телефона для активации VP9, аппаратного или программного HDR (для HDR не забудьте предварительно приобрести мощный аппарат желательно с AMOLEDом :) )
    3) а чтобы отключить VP9, 60 кадров и прочие навороты нужно вручную вписать идентификатор любого старого телефона, я проверил на "samsung" + "GT-S5660" или "GT-I9100". В некоторых случаях может потребоваться редактирование build.prop.
    Прикрепленное изображение
    После этого 60 кадров отключатся
    Прикрепленное изображение
    Иногда смена настроек подхватывается сразу, но для верности лучше внизу меню настроек нажимать "Обновить и перезапустить приложение"
    Как включить статистику видео для диагностики?
    Настройки - Общие - Включить статистику для ботаников (в самом низу)
    Далее запускаем видео и в меню самого видео включаем "Статистика для сисадминов", ждем некоторое время (например до появление подвисаний), после чего делаем скриншот видео со статистикой и прикрепляем его к сообщению. Ещё не лишним будет там же нажать [Скопировать данные для отладки] и дописать их к сообщению (только спрятать под спойлер).
    Проблема с выбором максимального разрешения на ТВ-боксах
    На ТВ боксе максимально-доступное разрешение включается автоматом только при включённом Wi-Fi, при включённом Ethernet не включается (в основном 720p выбирается). После разделения в новых модах опции Preferred Video Quality на две (Wi-Fi и Mobile Data), Ethernet не поддерживается. Последняя рабочая версия мода до данной проблемы — 12.29.57.
    Не работает история просмотров и не сохраняется позиция в ролике
    1) Это происходит из-за блокировки одного их поддоменов ютуба в адблоках. Подробнее о решении проблемы читаем тут или тут.
    2) Это происходит из-за того что канал youtube не связан с аккаунтом google. Для того чтобы связать аккаунты необходимо перейти по ссылке, выбрать нужный аккаунт google и привязать к нему канал.
    3) Может быть виноват так называемый Brand Account, с которым микроГ глючит. Проверить аккаунт можно ТУТ. В таком случае нужно привязывать другой, подписки и история не переносится. С недавних пор похоже история стала работать и на бренд акках.
    4) История просто отключена в приложении/аккаунте. Включить можно в настройках самого приложения в "история и конфиденциальность"
    Проблемы с авторизацией в свой аккаунт через microG (Подключитесь к Интернету, Проверьте подключение к сети и т.п.)
    1) На miui/emui/flyme и подобных прошивках нужно выдать microG все возможные разрешения, отключить запрет на работу в фоне и прочие подобные ограничения ("Умный режим", режим "Смарт-фон" и т.п.), добавить в исключения энергосбережения. То же самое делаем если аккаунт периодически вылетает. Ещё иногда помогает сделать microG системным приложением (например через Lucky Patcher).
    2) Нужно чтобы microG был установлен до ютуба, а не после. Если сначала был установлен ютуб, то обычно достаточно просто удалить его и установить заново. Возможно потребуется перезагрузить устройство.
    3) Иногда при вылетах аккаунта может помочь удаление аккаунта в настройках телефона и повторное его добавление в моде. Аккаунт от microG тот, который со старой иконкой на синем квадратном фоне.
    4) Если на google-аккаунте был сменён пароль, то нужно удалить мод и обязательно microG, после чего повторить установку. Если включена двухфакторная авторизация, то её нужно предварительно отключить. Иногда аккаунт может вылетать если в телефоне установлен неправильный часовой пояс - установите вручную правильный или наоборот переключите на автоматический режим.
    5) Проблемы с авторизацией могут вызывать различные антивирусы/оптимизаторы/чистильщики и прочие подобные программы (зачастую встроенные), которые убивают microG. К сожалению на некоторых кривых прошивках различных китайских аппаратов проблемы с авторизацией судя по всему можно решить только сменой прошивки/аппарата.
    6) Если ничего не помогло ещё можно попробовать установить старую версию microG и, возможно, повторить предыдущие пункты.
    Архив microG
    Прикрепленный файлmicrog_YouTube_Vanced_0.2.4-105_16052019_2.apk ( 2.66 МБ )
    Прикрепленный файлmicroG_YouTube_Vanced_0.2.4-105.apk ( 2.69 МБ )
    Прикрепленный файлmicroG_for_YouTube_Vanced_0.2.4.apk ( 2.68 МБ )
    Прикрепленный файлmicroG_for_iYTBP_Vanced_v2.4.0-105.apk ( 2.71 МБ )
    7) Авторизация в microG на Android 4.3 и ниже перестала работать. Обновляйте ваши прошивки/девайсы или пробуйте это, это или это.
    8) Недавно появилась проблема с зависанием авторизации после нажатия кнопки "Принимаю". Это происходит из-за новой (74 и выше) версии Android System WebView и Chrome (что именно используется зависит от прошивки, это можно узнать в "настройках разработчика").
    Данная проблема решена в YouTube Vanced 14.21.54 + microG 0.2.6.
    Для более старых версий мода пробуем фикс microG 0.2.4, а если он не сработал, то читаем дальше.
    В таком случае нужно: удалить обновления WebView и/или Chrome ("отключить" в настройках телефона, включив отображение системных или так, так и так на миуе, или "удалить" в маркете по ссылкам выше), удалить мод Vanced и microG, перезагрузить устройство и повторить установку/авторизацию заново. Ещё можно попробовать в "настройках разработчика" переключить Сервис WebView на Chrome или наоборот (для успешной авторизации нужна версия 73 и ниже). Там же нужно проверить и отключить настройку Многопроцессорный WebView, которая тоже иногда мешает авторизации. На Android Q может помочь откат до P. Если ничего не помогло - ставьте magisk/root версии. Если рута нет, бут залочен, откатываться не на что, а предустановлена 74 версия, которую нельзя удалить - наслаждайтесь рекламой :hang:
    Чем отличаются версии NON-ROOT и ROOT
    Никакой принципиальной разницы в работе версий ROOT и NON-ROOT нет. NON-ROOT версия ставится как отдельное приложение, имеет тот же функционал и не висит в обновлениях в маркете. Но для неё необходимо устанавливать дополнительный пакет microG и некоторые сторонние приложения могут не поддерживать отправку видео в неё.
    Разные полезные советы для пользователей MIUI и не только
    Не работает Chromecast
    Chromecast перестал работать из-за перехода устройств на протокол Cast v2, который не поддерживает microG (и неизвестно будет ли когда-то поддерживать). Поэтому для этого используйте рутовую(?) версию или официальную, как описано ТУТ. Исправлено в microG 0.2.6.
    Не приходят уведомления
    1) Полностью удаляем установленные YouTube Vanced и microG
    2) Устанавливаем microG и мод версии 13.10.55 из архива версий ниже
    3) Авторизуемся в моде
    4) Устанавливаем новую версию мода поверх 13.10.55

    В версии 14.21.54 и выше с microG 0.2.6 пробуем настраивать вот так YouTube Vanced (Пост Klaus333 #88100068) и YouTube Vanced (Пост sV!nOtA #87189980)
    Проблемы с воспроизведением видео, тормоза, вылеты и прочее
    Для начала нужно включить статистику воспроизведения видео, попробовать понять в чём проблема и сделать выводы.
    Расшифровка статистики
    Device: устройство и версия андроида
    CPN: версия плеера, [exo] - старая, [exo2] - новая
    Video ID: идентификатор видео (его видно в ссылке), [vod] - обычный ролик, [manifestless] - стрим
    Video format: используемый кодек, mp4 - стандартный, webm - новый VP9, разрешение видео@количество кадров
    Audio format: используемый кодек
    Protected: защита (для платного контента)
    Bandwidth: скорость загрузки
    Readahead: кеш предзагрузки
    Viewport: разрешение дисплея
    Dropped frames: количество пропущенных кадров / общее количество кадров
    Latency: задержка (на стримах)
    Пример статистики с проблемой
    Прикрепленное изображение

    На этом скрине видно, что включен кодек VP9, у видео 60 кадров, а девайс не тянет всё это и получается 1410 пропущенных кадров (две трети).

    Что можно попробовать сделать:
    1. Если включился кодек VP9, а девайс старый и не подерживает его, то нужно отключить кодек и/или 60fps как написано в спойлере выше (3 пункт)
    2. Если есть какие-то артефакты изображения или подтормаживания (особенно на всяких приставках), то можно включить (или наоборот выключить) новую версию плеера Exo (Настройки > Vanced Settings > Разное > ExoPlayer v2)
    3. Может помочь обновление андроида или установка другой кастомной прошивки, так как ютуб часто глючит на различных прошивках/девайсах

    Архив версий
    Инструкция по установке версии 14.21.54 и ниже
    1) сначала для авторизации в свой аккаунт устанавливаем модифицированный пакет microG (официальный microG для NON-ROOT не подходит, версия для OG YouTube тоже не подходит и перед установкой её обязательно нужно удалить): Прикрепленный файлmicrog_YouTube_Vanced_0.2.6.17455_28052019.apk ( 11.14 МБ )

    2) после установки выдаём microG все возможные разрешения, отключаем запрет на работу в фоне и прочие подобные ограничения ("Умный режим", режим "Смарт-фон" и т.п.)
    3) потом выбираем подходящую версию самого мода и устанавливаем его:
    Версия 14.21.54 от 29.05.2019
    Для авторизации в версии 14.21.54 и выше нужен новый microG 0.2.6
    Изменения
    • Исправлена авторизация в microG и работа chromecast
    • Удалена реклама в ландшафтном режиме (в поиске осталась)
    • Исправлен автоповтор в фоне
    Для авторизации в версии 14.10.53 и ниже нужен старый microG 0.2.4 с фиксом входа
    Версия 14.10.53 от 10.03.2019
    Изменения
    • Обновление версии Youtube
    Версия 14.06.54 от 16.02.2019
    Изменения
    • Удалены рекламные предложения
    • Исправлен автоповтор при фоновом воспроизведении
    • Исправлена иконка в v2.0.7
    • Разделена настройка свайпов яркости и громкости
    • Обновлены локализации (не русская)
    Версия 13.50.52 от 21.12.2018
    Изменения
    • Новая иконка (розовенькая)
    • Добавлена возможность скрывать на главной странице новую рекламу и сториз
    • Исправлен баг с автостостартом на *2 скорости
    • Добавлена возможность отключить рекламный баннер на главной странице
    • Убрано окно с предупреждением о необходимости обновления (в будущем не появится)
    • Другие исправления
    Версия 13.46.53 от 20.11.2018
    Изменения
    • Исправлены баги с автоповтором и обновлением домашней страницы
    Версия 13.43.50 от 05.11.2018
    Изменения
    • Улучшена совместимость
    • Исправлен баг полноэкранного режима в Pie
    Версия 13.37.52 от 16.09.2018
    Изменения
    • Исправлено падение в настройках при включенном отпечатке
    • Исправлено падение при использовании PiP
    • Исправлен автоповтор
    Версия 13.34.50 от 01.09.2018
    Изменения
    • Новая иконка
    • Обновление локализаций
    • Возврат на API17 т.к. гугл убрал локализации в API21
    Версия 13.32.52 от 17.08.2018
    Изменения
    • Исправления тем
    Прикрепленный файлYouTube_13.32.52_API21(arm64-v8a_armeabi-v7a_x86_x86_64)(nodpi)(vDark-v2.0.1)-vanced.apk ( 59.79 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_13.32.52_API21(arm64-v8a_armeabi-v7a_x86_x86_64)(nodpi)(vBlack-v2.0.1)-vanced.apk ( 59.79 МБ )
    Версия 13.28.54 от 30.07.2018
    Изменения
    • Исправлена строка поиска
    • Исправлены навигационные кнопки
    • Исправлен баг с HDR при использовании свайпов
    • Обновлены локализации
    • Добавлен отступ сверху для свайпов
    • Автоповтор теперь можно объединить с автовоспроизведением
    Прикрепленный файлYouTube_13.28.54_API17(arm64-v8a_armeabi-v7a_x86_x86_64)(nodpi)(vDark-v1.2.0)-vanced.apk ( 59.87 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_13.28.54_API17(arm64-v8a_armeabi-v7a_x86_x86_64)(nodpi)(vBlack-v1.2.0)-vanced.apk ( 59.87 МБ )
    Версия 13.23.59 от 22.06.2018
    Изменения
    • Обновление локализаций
    • Исправлено увеличение видео на экранах 18:9
    • Улучшено отображение текста при свайпах
    Прикрепленный файлYouTube_13.23.59_API21(arm64-v8a_armeabi-v7a_x86_x86_64)(nodpi)(vDark-v1.1.0)-vanced.apk ( 61.63 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_13.23.59_API21(arm64-v8a_armeabi-v7a_x86_x86_64)(nodpi)(vBlack-v1.1.0)-vanced.apk ( 61.63 МБ )
    Версия 13.23.58 от 16.06.2018
    Изменения
    • Обновление локализаций
    • Увеличен размер уведомления при изменений громкости/яркости свайпами
    • Исправлены баги
    Прикрепленный файлYouTube_13.23.58_API21(arm64-v8a_armeabi-v7a_x86)(nodpi)(vDark-v1.1.0)-vanced.apk ( 52 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_13.23.58_API21(arm64-v8a_armeabi-v7a_x86)(nodpi)(vBlack-v1.1.0)-vanced.apk ( 52 МБ )
    Версия 13.22.54 от 10.06.2018
    ВНИМАНИЕ! Версия в каком-то смысле тестовая и на некоторых устройствах появились различные баги. Если это случилось - возвращайтесь на предыдущую версию.
    Изменения
    • Добавлено управление свайпами громкостью и яркостью (пока в тестовом варианте и только в полноэкранном режиме)
    Прикрепленный файлYouTube_13.22.54_API21(arm64-v8a_armeabi-v7a)(nodpi)(vDark-v1.1.0)-vanced.apk ( 42.19 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_13.22.54_API21(arm64-v8a_armeabi-v7a)(nodpi)(vBlack-v1.1.0)-vanced.apk ( 42.19 МБ )
    Версия 13.18.54 от 16.05.2018
    Изменения
    • Исправлен баг с плейлистами
    • Обновление некоторых локализаций
    • В не рутовой версии исправлено обнаружение установленного microG (у некоторых был такой баг)
    • Различные исправления тем и навбара на самсунгах
    Прикрепленный файлYouTube_13.18.54_API21(arm64-v8a_armeabi-v7a_x86)(nodpi)(vDark-v1.0.1)-vanced.apk ( 52.91 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_13.18.54_API21(arm64-v8a_armeabi-v7a_x86)(nodpi)(vBlack-v1.0.0)-vanced.apk ( 52.91 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_13.18.54_API21(arm64-v8a_armeabi-v7a_x86)(nodpi)(blue-v1.0.1)-vanced.apk ( 45.94 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_13.18.54_API21(arm64-v8a_armeabi-v7a_x86)(nodpi)(pink-v1.0.1)-vanced.apk ( 46.37 МБ )
    Версия 13.16.55 от 02.05.2018
    Изменения
    • Добавлена опция автоматического включения субтитров при отключении звука
    • Добавлена опция включения кнопок перемотки
    • Тема теперь применяется сразу после выбора
    Прикрепленный файлYouTube_13.16.55_API17(arm64-v8a_armeabi-v7a_x86_x86_64)(nodpi)(vDark-v0.9.8)-vanced.apk ( 49.57 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_13.16.55_API17(arm64-v8a_armeabi-v7a_x86_x86_64)(nodpi)(vBlack-v0.9.8)-vanced.apk ( 49.57 МБ )
    Версия 13.12.60 от 06.04.2018
    Изменения
    • Различные исправления дополнительных тем
    • Обновление переводов
    Прикрепленный файлYouTube_13.12.60_API17(arm64-v8a_armeabi-v7a_x86)(nodpi)(vDark-v0.9.5)-vanced.apk ( 45.75 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_13.12.60_API17(arm64-v8a_armeabi-v7a_x86)(nodpi)(vBlack-v0.9.5)-vanced.apk ( 45.75 МБ )
    Версия 13.11.57 от 28.03.2018
    Изменения
    • По умолчанию включен новый стиль минимизированного видео (багфикс прошлой версии)
    • Добавлена возможность увеличения видео под экран в вертикальном режиме
    • Различные исправления
    Прикрепленный файлYouTube_13.11.57_API21(arm64-v8a_armeabi-v7a)(nodpi)(vDark-v0.9.3)-vanced.apk ( 42.24 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_13.11.57_API21(arm64-v8a_armeabi-v7a)(nodpi)(vBlack-v0.9.3)-vanced.apk ( 42.24 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_13.11.57_API21(arm64-v8a_armeabi-v7a)(nodpi)(blue-v0.9.3)-vanced.apk ( 41.97 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_13.11.57_API21(arm64-v8a_armeabi-v7a)(nodpi)(pink-v0.9.3)-vanced.apk ( 41.97 МБ )
    Версия 13.10.55 от 18.03.2018
    Изменения
    • Исправлен цвет навбара в Android 8
    • Улучшена производительность
    • Добавлено предупреждение о глюках при включении нового плеера
    • Исправления дополнительных тем
    С дополнительной тёмной темой
    Прикрепленный файлYouTube_13.10.55_API21(nodpi)(vDark-v0.9)-vanced.apk ( 57.36 МБ )
    С дополнительной чёрной темой
    Прикрепленный файлYouTube_13.10.55_API21(nodpi)(vBlack-v0.9)-vanced.apk ( 57.36 МБ )
    С дополнительной розовой темой
    Прикрепленный файлYouTube_13.10.55_API21(nodpi)(surprise-v0.9)-vanced.apk ( 57.09 МБ )
    Версия 13.07.55 от 04.03.2018
    Изменения
    • Активировано увеличение видео щипком (теперь работает на всех устройствах)
    • Добавлена возможность выбора между стандартной белой темой и дополнительной тёмной/чёрной (Настройки > Vanced Settings > Layout Settings)
    • Добавлена возможность принудительного включения HDR (Настройки > Vanced Settings > Misc)
    • Добавлена настройка выбора скорости видео по умолчанию (Настройки > Vanced Settings > Video Quality)
    • Добавлена возможность отключения кнопки трансляции на ТВ (Настройки > Vanced Settings > Layout Settings)
    • Добавлена возможность включения в тестовом режиме новой версии плеера ExoPlayer v2 (Настройки > Vanced Settings > Misc)
    С дополнительной тёмной темой
    Прикрепленный файлYouTube_13.07.55_API17(vDark-v0.7)-KK_Fix.apk ( 54.09 МБ )
    С дополнительной чёрной темой
    Прикрепленный файлYouTube_13.07.55_API17(vBlack-v0.7)-KK_Fix.apk ( 54.09 МБ )
    Версия 12.49.55 от 18.01.2018
    Со стандартной белой темой
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.49.55-b01.12.00-minAPI16-alldpi-armeabi-nonroot-v1.4-vanced.apk ( 28.96 МБ )
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.49.55-b01.12.00-minAPI16-alldpi-arm64-nonroot-v1.4-vanced.apk ( 32.27 МБ )
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.49.55-b01.12.00-minAPI16-alldpi-x86-nonroot-v1.4-vanced.apk ( 33.17 МБ )
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.49.55-b01.12.00-minAPI16-alldpi-x86_64-nonroot-v1.4-vanced.apk ( 29.98 МБ )
    С чёрной темой
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.49.55-b01.12.00-minAPI16-alldpi-armeabi-nonroot-v1.4-black-v3.3-vanced.apk ( 29.23 МБ )
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.49.55-b01.12.00-minAPI16-alldpi-arm64-nonroot-v1.4-black-v3.3-vanced.apk ( 32.55 МБ )
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.49.55-b01.12.00-minAPI16-alldpi-x86-nonroot-v1.4-black-v3.3-vanced.apk ( 33.45 МБ )
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.49.55-b01.12.00-minAPI16-alldpi-x86_64-nonroot-v1.4-black-v3.3-vanced.apk ( 30.26 МБ )
    Версия 12.45.56
    Со стандартной белой темой
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.45.56-b01.12.00-minAPI16-alldpi-armeabi-nonroot-v1.4-vanced.apk ( 28.64 МБ )
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.45.56-b01.12.00-minAPI16-alldpi-arm64-nonroot-v1.4-vanced.apk ( 29.56 МБ )
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.45.56-b01.12.00-minAPI16-alldpi-x86-nonroot-v1.4-vanced.apk ( 30.29 МБ )
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.45.56-b01.12.00-minAPI16-alldpi-x86_64-nonroot-v1.4-vanced.apk ( 29.78 МБ )
    С чёрной темой
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.45.56-b01.12.00-minAPI16-alldpi-armeabi-nonroot-v1.4-black-v2.7-vanced.apk ( 28.91 МБ )
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.45.56-b01.12.00-minAPI16-alldpi-arm64-nonroot-v1.4-black-v2.7-vanced.apk ( 29.83 МБ )
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.45.56-b01.12.00-minAPI16-alldpi-x86-nonroot-v1.4-black-v2.7-vanced.apk ( 30.56 МБ )
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.45.56-b01.12.00-minAPI16-alldpi-x86_64-nonroot-v1.4-black-v2.7-vanced.apk ( 30.05 МБ )
    Версия 12.45.56
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.45.56-b01.12.00-minAPI21-alldpi-armeabi-nonroot-v1.4-vanced.apk ( 27.94 МБ )
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.45.56-b01.12.00-minAPI21-alldpi-armeabi-nonroot-v1.4-black-v2.7-vanced.apk ( 28.21 МБ )
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.45.56-b01.12.00-minAPI21-alldpi-arm64-nonroot-v1.4-vanced.apk ( 28.87 МБ )
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.45.56-b01.12.00-minAPI21-alldpi-arm64-nonroot-v1.4-black-v2.7-vanced.apk ( 29.13 МБ )
    Версия 12.42.59
    Прикрепленный файлYouTube_v12.42.59(minAPI16-nodpi-arm64-arm-x86-nonroot-v1.4)-vanced-backgroundplayback.apk ( 40.25 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_v12.42.59(minAPI16-nodpi-arm64-arm-x86-nonroot-v1.4)(black-v2.24)-vanced-backgroundplayback.apk ( 40.51 МБ )
    Версия 12.44.53 (в этой версии не работают дополнительные настройки качества видео)
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.44.53-b01.12.00-minAPI16-alldpi-arm-nonroot-v1.4-vanced.apk ( 28.55 МБ )
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.44.53-b01.12.00-minAPI16-alldpi-arm-nonroot-v1.4-black-v2.6-vanced.apk ( 28.81 МБ )

    Прикрепленный файлiYTBP-v12.44.53-b01.12.00-minAPI16-alldpi-arm64-nonroot-v1.4-vanced.apk ( 29.54 МБ )
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.44.53-b01.12.00-minAPI16-alldpi-arm64-nonroot-v1.4-black-v2.6-vanced.apk ( 29.8 МБ )
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.44.53-b01.12.00-minAPI16-alldpi-x86-nonroot-v1.4-vanced.apk ( 30.2 МБ )
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.44.53-b01.12.00-minAPI16-alldpi-x86-nonroot-v1.4-black-v2.6-vanced.apk ( 30.46 МБ )
    Версия 12.41.55
    Прикрепленный файлYouTube_v12.41.55(minAPI16-nodpi-nonroot-v1.4)-vanced-backgroundplayback.apk ( 46.01 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_v12.41.55(minAPI16-nodpi-nonroot-v1.4)(black-v2.24)-vanced-backgroundplayback.apk ( 46.25 МБ )
    Версия 12.40.59
    Прикрепленный файлYouTube_v12.40.59(minAPI21-nodpi-arm-arm64-x86-nonroot-v1.4)-vanced-backgroundplayback.apk ( 38.8 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_v12.40.59(minAPI21-nodpi-arm-arm64-x86-nonroot-v1.4)(black-v2.22)-vanced-backgroundplayback.apk ( 39.07 МБ )
    Версия 12.37.59
    Прикрепленный файлYouTube_v12.37.59(minAPI26-nodpi-nonroot-v1.4)-vanced-backgroundplayback.apk ( 47.51 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_v12.37.59(minAPI26-nodpi-nonroot-v1.4)(black-v2.22)-vanced-backgroundplayback.apk ( 47.79 МБ )
    Версия 12.29.57
    Прикрепленный файлYouTube_v12.29.57(minAPI16-nodpi-noarch-nonroot-v1.2)-vanced-backgroundplayback.apk ( 46.68 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_v12.29.57(minAPI16-nodpi-noarch-nonroot-v1.2)(red-black-v2.8)-vanced-backgroundplayback.apk ( 46.81 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_v12.29.57(minAPI16-nodpi-noarch-nonroot-v1.2)(grey-black-v2.8)-vanced-backgroundplayback.apk ( 46.81 МБ )

    Все доступные версии мода можно скачать на официальном сайте или MediaFire


    Сообщение отредактировал AVATARA1 - 08.05.21, 23:37
    05.11.17, 00:30 | #3
    AVATARA1


    Реп: (2667)
    ROOT YouTube Vanced Edition

    Преимущества и фичи данного мода
    • Полностью вырезана реклама (всё что от неё осталось - желтые точки на полосе перемотки)
    • Активировано фоновое воспроизведение (включено по умолчанию, отключается в настройках) (Настройки > Фоновый и оффлайн-режим)
    • Функция снятия ограничения разрешения. Можно смотреть 2К видео на экране 800*480 :lol: (Настройки > Vanced Settings > Video Quality)
    • Выбор качества по умолчанию (для WiFi и/или моб.данных отдельно) (Настройки > Vanced Settings > Video Quality)
    • Возможность отключения инфо.карточек, предложении и водяного знака канала в видео (Настройки > Vanced Settings > Layout Settings)
    • Возможна активация VP9 Codec для улучшения качества и экономии трафика, но на старых устройствах без поддержки этого кодека видео будет тормозить (Настройки > Vanced Settings > Codec Override)
    • Выбор стиля минимизированного видео (старый или новый) (Настройки > Vanced Settings > Layout Settings)
    • Активировано увеличение видео щипком (теперь работает на всех устройствах)
    • Добавлена настройка повтора видео (Настройки > Vanced Settings > Misc)
    • Добавлена возможность выбора между стандартной белой темой и дополнительной тёмной/чёрной (Настройки > Vanced Settings > Layout Settings)
    • Добавлена возможность принудительного включения HDR (Настройки > Vanced Settings > Misc)
    • Добавлена настройка выбора скорости видео по умолчанию (Настройки > Vanced Settings > Video Quality)
    • Добавлена возможность отключения кнопки трансляции на ТВ (Настройки > Vanced Settings > Layout Settings)
    • Добавлена возможность включения в тестовом режиме новой версии плеера ExoPlayer v2 (Настройки > Vanced Settings > Misc)
    • Добавлена опция автоматического включения субтитров при отключении звука
    • Добавлена опция включения кнопок перемотки

    Инструкция по установке
    1) активировать только два первых патча андроида в Lucky Patcher и удалить стоковый ютуб
    2) установить SAI (Split APKs Installer), выдать ему root права, включить в нём режим установщика "Rooted" и обязательно выключить "Подписывать APKs"
    3) установить .apks через SAI
    4) отключить автообновления в маркете

    Версия 15.05.54 от 12.02.2020
    Изменения
    Удалено:
    - автоматические субтитры (заменены на синхронные субтитры Live Caption)
    - выбор стиля минимизированного окна внутри приложения (старого прямоугольного больше нет)
    - автоматический повтор (возможно появится в следующих версиях)
    - кнопки быстрой перемотки (возможно появится в следующих версиях)
    - не работает предпочитаемая скорость видео (исправят в следующих версиях)

    Изменено:
    - все обновления ютуба за 9 месяцев :P
    - исправления мелких багов
    - установка теперь через Split APK

    Расшифровка названия файла
    v13.xx.xx - версия оригинального приложения YouTube
    API - означает минимальную необходимую версию Android для работы приложения (API16 — Android 4.1+, API17 — Android 4.2+, API21 — Android 5.0+ , API26 — Android 8.0+). Таким образом, например, apk с API16 можно поставить на любую версию Android, начиная с версии Android 4.1, к тому же с недавних пор даже API16 стали поддерживать фичи для Android 8.0.
    dark/black - цвет дополнительной темы, версия с тёмной темой выглядит вот так:
    Прикрепленное изображение
    Прикрепленное изображение

    версия с чёрной темой выглядит вот так:
    Прикрепленное изображение
    Прикрепленное изображение
    nodpi(alldpi) - поддерживаются все разрешения дисплея
    arm/arm64/x86/x86_64 - тип поддерживаемых процессоров, если не указано, то подходит для всех
    v1.4, v2.22 и т.п. - версии самого мода и темы, не обращаем внимание

    FAQ по ROOT моду
    Как вернуть возможность смотреть видео 360° в модифицированном YouTube
    ВНИМАНИЕ! При установке через TWRP Installer данные манипуляции не требуются.

    Многие знают, что в модифицированных версиях YouTube (без рекламы, без рекламы и с фоновым воспроизведением) при попытке воспроизвести видео 360° программа вылетает.
    Чтобы этого не происходило необходимо сделать следущее:
    1. Из файла YouTube.apk папку lib скопировать в ту же папку (/system/app/YouTube). Ещё вариант расположения: /system/priv-app/com.google.androiid.youtube607/lib (цифры могут быть другие).
    2. В скопированной папке lib переименовать папку armeabi-v7a в arm (arm64_v8a в arm64). Если у Вас другое название, смотрим нужное название в папке lib других системных программ.
    3. Изменить разрешение скопированному: папкам на 755, файлам на 644.
    4. Принудительно остановить YouTube и запустить заново.

    Совет. В версии без рекламы и с фоновым воспроизведением если во время воспроизведения выйти из программы нажав на кнопку Домой и зайти назад – чёрный экран со звуком (чтобы исправить нужно запустить любое другое видео и вернуться назад к видео 360°). Выходить из программы лучше нажав на кнопку Назад.
    Проблема с выбором максимального разрешения на ТВ-боксах
    На ТВ боксе максимально-доступное разрешение включается автоматом только при включённом Wi-Fi, при включённом Ethernet не включается (в основном 720p выбирается). После разделения в новых модах опции Preferred Video Quality на две (Wi-Fi и Mobile Data), Ethernet не поддерживается. Последняя рабочая версия мода до данной проблемы — 12.29.57.
    Как безболезненно отключить обновление в маркете, чтобы оригинал не ставился поверх мода
    Прикрепленное изображение
    Прикрепленное изображение
    Как полностью отвязать YouTube Vanced от маркета
    Внимание! Отвязки работают не всегда и не у всех! Из-за специфического метода отвязки могут появиться глюки в работе маркета. За последствия отвязки никто ответственности не несёт.
    Как отвязать ROOT-версию от маркета
    Необходимо скачать файл ytva_only_detach_from_playstore.plz и инсталлятор ytva-universal-installer-v3.0.zip (есть в начале поста), скопировать оба файла в папку /Download или /Downloads в основной памяти телефона (желательно предварительно убрать из этой папки всё что содержит в названии *youtube*) и прошить файл инсталлятора в TWRP.

    Для привязки обратно к маркету - сделать те же действия, но с файлом ytva_only_attach_to_playstore.plz

    Скачать оба plz файла: Прикрепленный файлyoutube_vanced_detach-attach.zip ( 332 байт )
    Как отвязать MAGISK-версию от маркета
    В последних версиях мода автоматическая отвязка от маркета была отключена из-за проблем с автообновлением программ.

    Для отвязки от маркета необходимо в папку /cache (в корне файловой системы) добавить любой файл (можно пустой) с именем "enable_detach" (без расширения) и перезагрузить телефон. Через минуту после перезагрузки приложение отвяжется от маркета.

    Чтобы привязать его обратно, нужно выполнить те же действия, но файл должен быть с названием "disable_detach", а файл для отвязки нужно предварительно оттуда удалить.
    Не работают трансляции и нельзя залить видео
    В ROOT-версии есть такой баг из-за невозможности добавить разрешения в AndroidManifest.xml без переподписи apk. Поэтому для этих функций пользуйтесь NON-ROOT или оригинальной версией.
    Возможные проблемы и ошибки при установке через SAI
    Скриншоты ошибок при двух вариантах выбранного установщика в SAI. Слева - Rootless, справа - Rooted. В первом случае ошибки похожи, т.к. нерутовый установщик не всегда выдаёт точную ошибку. Для получения конкретной ошибки переключите его с Rootless на Rooted.
    Криво скачан файл APK > просто перекачайте его.
    Прикрепленное изображение
    Прикрепленное изображение

    Не активированы 1 и 2 патчи в LP > активируйте их. А третий патч вообще нужно выключить. Либо патчи просто не работают > читайте ниже.
    Прикрепленное изображение
    Прикрепленное изображение

    Выбран неправильный пакет для установки Arm/Arm64/x86 > выберите другой пакет default/legacy.
    Прикрепленное изображение
    Прикрепленное изображение

    Если появляются другие ошибки, то попробуйте переключить установщик Rooted-Rootless и проверьте наличие root прав у SAI.

    Если Vanced вылетает сразу или через несколько секунд после старта, то нужно отключить "Подписывать APK" в SAI и третий патч в LP, а после этого переустановить мод.

    Вкратце об установке через SAI YouTube Vanced (Пост slukk #93782289)

    Для пользователей MIUI установка через SAI YouTube Vanced (Пост Sarikazzz #93782481), YouTube Vanced (Пост vadim1111s #93786153) и YouTube Vanced (Пост Russianweb #93824694) (читайте все три сообщения)

    Ещё один вариант установки для MIUI через Shizuku https://telegra.ph/How…tall-v15-on-MIUI-02-11

    Для Flyme и совсем тяжелых случаев установка через ADB YouTube Vanced (Пост DazaiOsamu #93808388)

    На Android 10 в целом и самсунгах в частности установка вообще может не работать.

    Если на них установка и/или патчи андроида не работают, то можно попробовать отключить верификацию APK через модуль магиска Smali Patcher или Xposed + CorePatch(их гуглите).

    Если через SAI и итоге установить не получилось - пробуйте моды с пометкой Non-Split.


    Остальные ответы на вопросы читаем выше в FAQ по NON-ROOT моду


    Архив версий
    Краткая инструкция по установке версии 14.21.54 и ниже для опытных пользователей
    1) Активировать только два первых патча андроида в Lucky Patcher и удалить стоковый ютуб
    2) Скачать zip файл установщика и apk нужной версии ютуба
    3) Упаковать apk ютуба в zip установщика или положить оба файла в папку /sdcard/download
    4) Прошить zip установщика в TWRP
    5) Отключить обновления в маркете

    Подробная инструкция по установке

    Если не получается установить по инструкции - читаем первый и второй вариант решения проблемы.

    Для установки через TWRP обязательно качаем свежий установщик:
    TWRP Installer
    Прикрепленный файлytva-universal-installer-v5.1.zip ( 1.16 МБ )
    Версия 14.21.54 от 30.05.2019
    Изменения
    • Удалена реклама в ландшафтном режиме (в поиске осталась)
    • Исправлен автоповтор в фоне
    Версия 14.10.53 от 10.03.2019
    Изменения
    • Обновление версии Youtube
    Версия 14.06.54 от 14.02.2019
    Изменения
    • Удалены рекламные предложения
    • Исправлен автоповтор при фоновом воспроизведении
    • Исправлена иконка в v2.0.7
    • Разделена настройка свайпов яркости и громкости
    • Обновлены локализации (не русская)
    Версия 13.50.52 от 21.12.2018
    Изменения
    • Новая иконка (розовенькая)
    • Добавлена возможность скрывать на главной странице новую рекламу и сториз
    • Исправлен баг с автостостартом на *2 скорости
    • Добавлена возможность отключить рекламный баннер на главной странице
    • Убрано окно с предупреждением о необходимости обновления (в будущем не появится)
    • Другие исправления
    Версия 13.46.53 от 20.11.2018
    Изменения
    • Исправлены баги с автоповтором и обновлением домашней страницы
    Версия 13.43.50 от 05.11.2018
    Изменения
    • Улучшена совместимость
    • Исправлен баг полноэкранного режима в Pie
    Версия 13.37.52 от 16.09.2018
    Изменения
    • Исправлено падение в настройках при включенном отпечатке
    • Исправлено падение при использовании PiP
    • Исправлен автоповтор

    Версия 13.34.50 от 01.09.2018
    Изменения
    • Новая иконка
    • Обновление локализаций
    • Возврат на API17 т.к. гугл убрал локализации в API21
    Версия 13.32.52 от 17.08.2018
    Изменения
    • Исправления тем
    Прикрепленный файлYoutube_13.32.52-1332523300_API21(armeabi-v7a)(nodpi)(vDark-v2.0.1)-vanced.apk ( 28.87 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_13.32.52-1332523300_API21(armeabi-v7a)(nodpi)(vBlack-v2.0.1)-vanced.apk ( 28.87 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_13.32.52-1332523400_API21(arm64-v8a)(nodpi)(vDark-v2.0.1)-vanced.apk ( 30.63 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_13.32.52-1332523400_API21(arm64-v8a)(nodpi)(vBlack-v2.0.1)-vanced.apk ( 30.63 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_13.32.52-1332523700_API21(x86)(nodpi)(vDark-v2.0.1)-vanced.apk ( 31.62 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_13.32.52-1332523700_API21(x86)(nodpi)(vBlack-v2.0.1)-vanced.apk ( 31.62 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_13.32.52-1332523820_API21(x86_64)(240dpi)(vDark-v2.0.1)-vanced.apk ( 25.98 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_13.32.52-1332523820_API21(x86_64)(240dpi)(vBlack-v2.0.1)-vanced.apk ( 25.98 МБ )
    Версия 13.28.54 от 30.07.2018
    Изменения
    • Исправлена строка поиска
    • Исправлены навигационные кнопки
    • Исправлен баг с HDR при использовании свайпов
    • Обновлены локализации
    • Добавлен отступ сверху для свайпов
    • Автоповтор теперь можно объединить с автовоспроизведением
    Прикрепленный файлYoutube_13.28.54-1328542300_API17(armeabi-v7a)(nodpi)(vDark-v1.2.0)-vanced.apk ( 32.53 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_13.28.54-1328542300_API17(armeabi-v7a)(nodpi)(vBlack-v1.2.0)-vanced.apk ( 32.53 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_13.28.54-1328542400_API17(arm64-v8a)(nodpi)(vDark-v1.2.0)-vanced.apk ( 33.76 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_13.28.54-1328542400_API17(arm64-v8a)(nodpi)(vBlack-v1.2.0)-vanced.apk ( 33.76 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_13.28.54-1328542700_API17(x86)(nodpi)(vDark-v1.2.0)-vanced.apk ( 34.17 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_13.28.54-1328542700_API17(x86)(nodpi)(vBlack-v1.2.0)-vanced.apk ( 34.17 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_13.28.54-1328542800_API17(x86_64)(nodpi)(vDark-v1.2.0)-vanced.apk ( 33.86 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_13.28.54-1328542800_API17(x86_64)(nodpi)(vBlack-v1.2.0)-vanced.apk ( 33.86 МБ )
    Версия 13.23.59 от 22.06.2018
    Изменения
    • Обновление локализаций
    • Исправлено увеличение видео на экранах 18:9
    • Улучшено отображение текста при свайпах
    Прикрепленный файлYoutube_13.23.59-1323593300_API21(armeabi-v7a)(nodpi)(vDark-v1.1.0)-vanced.apk ( 34.07 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_13.23.59-1323593300_API21(armeabi-v7a)(nodpi)(vBlack-v1.1.0)-vanced.apk ( 34.07 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_13.23.59-1323593400_API21(arm64-v8a)(nodpi)(vDark-v1.1.0)-vanced.apk ( 35.45 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_13.23.59-1323593400_API21(arm64-v8a)(nodpi)(vBlack-v1.1.0)-vanced.apk ( 35.45 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_13.23.59-1323593700_API21(x86)(nodpi)(vDark-v1.1.0)-vanced.apk ( 36.18 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_13.23.59-1323593700_API21(x86)(nodpi)(vBlack-v1.1.0)-vanced.apk ( 36.18 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_13.23.59-1323593800_API21(x86_64)(nodpi)(vDark-v1.1.0)-vanced.apk ( 35.77 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_13.23.59-1323593800_API21(x86_64)(nodpi)(vBlack-v1.1.0)-vanced.apk ( 35.77 МБ )
    Версия 13.23.58 от 16.06.2018
    Изменения
    • Обновление локализаций
    • Увеличен размер уведомления при изменений громкости/яркости свайпами
    • Исправлены баги
    Прикрепленный файлYoutube_13.23.58-1323583300_API21(armeabi-v7a)(nodpi)(vDark-v1.1.0)-vanced.apk ( 33.64 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_13.23.58-1323583300_API21(armeabi-v7a)(nodpi)(vBlack-v1.1.0)-vanced.apk ( 33.64 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_13.23.58-1323583400_API21(arm64-v8a)(nodpi)(vDark-v1.1.0)-vanced.apk ( 35.01 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_13.23.58-1323583400_API21(arm64-v8a)(nodpi)(vBlack-v1.1.0)-vanced.apk ( 35.01 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_13.23.58-1323583720_API21(x86)(240dpi)(vDark-v1.1.0)-vanced.apk ( 31.3 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_13.23.58-1323583720_API21(x86)(240dpi)(vBlack-v1.1.0)-vanced.apk ( 31.3 МБ )
    Версия 13.22.54 от 10.06.2018
    ВНИМАНИЕ! Версия в каком-то смысле тестовая и на некоторых устройствах появились различные баги. Если это случилось - возвращайтесь на предыдущую версию.
    Изменения
    • Добавлено управление свайпами громкостью и яркостью (пока в тестовом варианте и только в полноэкранном режиме)
    Прикрепленный файлYoutube_13.22.54-1322543300_API21(armeabi-v7a)(nodpi)(vDark-v1.1.0)-vanced.apk ( 33.48 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_13.22.54-1322543300_API21(armeabi-v7a)(nodpi)(vBlack-v1.1.0)-vanced.apk ( 33.48 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_13.22.54-1322543400_API21(arm64-v8a)(nodpi)(vDark-v1.1.0)-vanced.apk ( 34.87 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_13.22.54-1322543400_API21(arm64-v8a)(nodpi)(vBlack-v1.1.0)-vanced.apk ( 34.87 МБ )
    Версия 13.18.54 от 16.05.2018
    Изменения
    • Исправлен баг с плейлистами
    • Обновление некоторых локализаций
    • В не рутовой версии исправлено обнаружение установленного microG (у некоторых был такой баг)
    • Различные исправления тем и навбара на самсунгах
    Прикрепленный файлYoutube_13.18.54-1318543300_API21(armeabi-v7a)(nodpi)(vDark-v1.0.1)-vanced.apk ( 33.42 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_13.18.54-1318543300_API21(armeabi-v7a)(nodpi)(vBlack-v1.0.0)-vanced.apk ( 33.42 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_13.18.54-1318543400_API21(arm64-v8a)(nodpi)(vBlack-v1.0.0)-vanced.apk ( 35.04 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_13.18.54-1318543740_API21(x86)(480dpi)(vDark-v1.0.1)-vanced.apk ( 31.69 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_13.18.54-1318543740_API21(x86)(480dpi)(vBlack-v1.0.0)-vanced.apk ( 31.69 МБ )
    Версия 13.16.55 от 02.05.2018
    Изменения
    • Добавлена опция автоматического включения субтитров при отключении звука
    • Добавлена опция включения кнопок перемотки
    • Тема теперь применяется сразу после выбора
    Прикрепленный файлYoutube_13.16.55-1316553300_API21(armeabi-v7a)(nodpi)(vDark-v0.9.7)-vanced.apk ( 33.07 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_13.16.55-1316553300_API21(armeabi-v7a)(nodpi)(vBlack-v0.9.7)-vanced.apk ( 33.07 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_13.16.55-1316553400_API21(arm64-v8a)(nodpi)(vDark-v0.9.7)-vanced.apk ( 34.68 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_13.16.55-1316553400_API21(arm64-v8a)(nodpi)(vBlack-v0.9.7)-vanced.apk ( 34.68 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_13.16.55-1316553700_API21(x86)(nodpi)(vDark-v0.9.7)-vanced.apk ( 35.28 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_13.16.55-1316553700_API21(x86)(nodpi)(vBlack-v0.9.7)-vanced.apk ( 35.28 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_13.16.55-1316553800_API21(x86_64)(nodpi)(vDark-v0.9.7)-vanced.apk ( 34.86 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_13.16.55-1316553800_API21(x86_64)(nodpi)(vBlack-v0.9.7)-vanced.apk ( 34.86 МБ )
    Версия 13.12.60 от 06.04.2018
    Изменения
    • Различные исправления дополнительных тем
    • Обновление переводов
    Прикрепленный файлYoutube_13.12.60-1312603300_API21(armeabi-v7a)(nodpi)(vDark-v0.9.5)-vanced.apk ( 33.07 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_13.12.60-1312603300_API21(armeabi-v7a)(nodpi)(vBlack-v0.9.5)-vanced.apk ( 33.07 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_13.12.60-1312603400_API21(arm64-v8a)(nodpi)(vDark-v0.9.5)-vanced.apk ( 34.61 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_13.12.60-1312603400_API21(arm64-v8a)(nodpi)(vBlack-v0.9.5)-vanced.apk ( 34.61 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_13.12.60-1312603700_API21(x86)(nodpi)(vDark-v0.9.5)-vanced.apk ( 35.14 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_13.12.60-1312603700_API21(x86)(nodpi)(vBlack-v0.9.5)-vanced.apk ( 35.14 МБ )
    Версия 13.11.57 от 28.03.2018
    Изменения
    • По умолчанию включен новый стиль минимизированного видео (багфикс прошлой версии)
    • Добавлена возможность увеличения видео под экран в вертикальном режиме
    • Различные исправления

    Прикрепленный файлYoutube_13.11.57-1311573300_API21(armeabi-v7a)(nodpi)(vDark-v0.9.3)-vanced.apk ( 33.11 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_13.11.57-1311573300_API21(armeabi-v7a)(nodpi)(vBlack-v0.9.3)-vanced.apk ( 33.11 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_13.11.57-1311573400_API21(arm64-v8a)(nodpi)(vDark-v0.9.3)-vanced.apk ( 34.64 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_13.11.57-1311573400_API21(arm64-v8a)(nodpi)(vBlack-v0.9.3)-vanced.apk ( 34.64 МБ )
    Версия 13.10.55 от 18.03.2018 ARM64 ONLY
    Изменения
    • Исправлен цвет навбара в Android 8
    • Улучшена производительность
    • Добавлено предупреждение о глюках при включении нового плеера
    • Исправления дополнительных тем
    С дополнительной тёмной темой
    Прикрепленный файлYoutube_13.10.55-1310553400_API21(arm64-v8a)(nodpi)(vDark-v0.9)-vanced.apk ( 34.39 МБ )
    С дополнительной чёрной темой
    Прикрепленный файлYoutube_13.10.55-1310553400_API21(arm64-v8a)(nodpi)(vBlack-v0.9)-vanced.apk ( 34.39 МБ )
    Версия 13.07.55 от 04.03.2018
    Изменения
    • Активировано увеличение видео щипком (теперь работает на всех устройствах)
    • Добавлена возможность выбора между стандартной белой темой и дополнительной тёмной/чёрной (Настройки > Vanced Settings > Layout Settings)
    • Добавлена возможность принудительного включения HDR (Настройки > Vanced Settings > Misc)
    • Добавлена настройка выбора скорости видео по умолчанию (Настройки > Vanced Settings > Video Quality)
    • Добавлена возможность отключения кнопки трансляции на ТВ (Настройки > Vanced Settings > Layout Settings)
    • Добавлена возможность включения в тестовом режиме новой версии плеера ExoPlayer v2 (Настройки > Vanced Settings > Misc)
    С дополнительной тёмной темой
    Прикрепленный файлYoutube_13.07.55-1307553300_API21(armeabi-v7a)(nodpi)(vDark-v0.6)-vanced.apk ( 32.69 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_13.07.55-1307553400_API21(arm64-v8a)(nodpi)(vDark-v0.6)-vanced.apk ( 34.2 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_13.07.55-1307553700_API21(x86)(nodpi)(vDark-v0.6)-vanced.apk ( 34.69 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_13.07.55-1307553800_API21(x86_64)(nodpi)(vDark-v0.6)-vanced.apk ( 34.4 МБ )
    С дополнительной чёрной темой
    Прикрепленный файлYoutube_13.07.55-1307553300_API21(armeabi-v7a)(nodpi)(vBlack-v0.6)-vanced.apk ( 32.7 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_13.07.55-1307553400_API21(arm64-v8a)(nodpi)(vBlack-v0.6)-vanced.apk ( 34.2 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_13.07.55-1307553700_API21(x86)(nodpi)(vBlack-v0.6)-vanced.apk ( 34.69 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_13.07.55-1307553800_API21(x86_64)(nodpi)(vBlack-v0.6)-vanced.apk ( 34.4 МБ )
    Версия 12.49.55 от 18.01.2018
    Со стандартной белой темой
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.49.55-b01.12.00-minAPI16-armeabi-v7a-alldpi-vanced.apk ( 28.92 МБ )
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.49.55-b01.12.00-minAPI16-x86-alldpi-vanced.apk ( 30.39 МБ )
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.49.55-b01.12.00-minAPI16-x86_64-alldpi-vanced.apk ( 29.94 МБ )
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.49.55-b01.12.00-minAPI21-armeabi-v7a-alldpi-vanced.apk ( 30.74 МБ )
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.49.55-b01.12.00-minAPI21-arm64-v8a-alldpi-vanced.apk ( 31.76 МБ )
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.49.55-b01.12.00-minAPI21-x86-alldpi-vanced.apk ( 32.66 МБ )
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.49.55-b01.12.00-minAPI21-x86_64-alldpi-vanced.apk ( 32.32 МБ )
    С чёрной темой
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.49.55-b01.12.00-minAPI16-armeabi-v7a-alldpi-black-v3.3-vanced.apk ( 29.18 МБ )
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.49.55-b01.12.00-minAPI16-x86-alldpi-black-v3.3-vanced.apk ( 30.65 МБ )
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.49.55-b01.12.00-minAPI16-x86_64-alldpi-black-v3.3-vanced.apk ( 30.21 МБ )
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.49.55-b01.12.00-minAPI21-armeabi-v7a-alldpi-black-v3.3-vanced.apk ( 31.04 МБ )
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.49.55-b01.12.00-minAPI21-arm64-v8a-alldpi-black-v3.3-vanced.apk ( 32.06 МБ )
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.49.55-b01.12.00-minAPI21-x86-alldpi-black-v3.3-vanced.apk ( 32.96 МБ )
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.49.55-b01.12.00-minAPI21-x86_64-alldpi-black-v3.3-vanced.apk ( 32.62 МБ )
    Версия 12.45.56 от 26.11.2017
    Со стандартной белой темой
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.45.56-b01.12.00-minAPI16-armeabi-v7a-alldpi-vanced.apk ( 28.6 МБ )
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.45.56-b01.12.00-minAPI21-armeabi-v7a-alldpi-vanced.apk ( 28.05 МБ )
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.45.56-b01.12.00-minAPI21-arm64-v8a-alldpi-vanced.apk ( 28.98 МБ )
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.45.56-b01.12.00-minAPI16-x86-240dpi-vanced.apk ( 26.01 МБ )
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.45.56-b01.12.00-minAPI21-x86-240dpi-vanced.apk ( 25.39 МБ )
    С чёрной темой
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.45.56-b01.12.00-minAPI16-armeabi-v7a-alldpi-black-v2.7-vanced.apk ( 28.86 МБ )
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.45.56-b01.12.00-minAPI21-armeabi-v7a-alldpi-black-v2.7-vanced.apk ( 28.31 МБ )
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.45.56-b01.12.00-minAPI21-arm64-v8a-alldpi-black-v2.7-vanced.apk ( 29.24 МБ )
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.45.56-b01.12.00-minAPI16-x86-240dpi-black-v2.7-vanced.apk ( 26.5 МБ )
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.45.56-b01.12.00-minAPI21-x86-240dpi-black-v2.7-vanced.apk ( 25.88 МБ )
    Версия 12.42.59 от 28.10.2017
    Со стандартной белой темой
    Прикрепленный файлYoutube_12.42.59-1242592300_minAPI16(armeabi-v7a)(nodpi)-vanced-backgroundplayback.apk ( 28.17 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_12.42.59-1242592710_minAPI16(x86)(160dpi)-vanced-backgroundplayback.apk ( 25.41 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_12.42.59-1242593300_minAPI21(armeabi-v7a)(nodpi)-vanced-backgroundplayback.apk ( 27.63 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_12.42.59-1242593400_minAPI21(arm64-v8a)(nodpi)-vanced-backgroundplayback.apk ( 28.62 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_12.42.59-1242593700_minAPI21(x86)(nodpi)-vanced-backgroundplayback.apk ( 29.28 МБ )
    С чёрной темой
    Прикрепленный файлYoutube_12.42.59-1242592300_minAPI16(armeabi-v7a)(nodpi)(black-v2.24)-vanced-backgroundplayback.apk ( 28.42 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_12.42.59-1242592710_minAPI16(x86)(160dpi)(black-v2.24)-vanced-backgroundplayback.apk ( 25.91 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_12.42.59-1242593300_minAPI21(armeabi-v7a)(nodpi)(black-v2.24)-vanced-backgroundplayback.apk ( 27.92 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_12.42.59-1242593400_minAPI21(arm64-v8a)(nodpi)(black-v2.24)-vanced-backgroundplayback.apk ( 28.9 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_12.42.59-1242593700_minAPI21(x86)(nodpi)(black-v2.24)-vanced-backgroundplayback.apk ( 29.57 МБ )
    Версия 12.44.53 от 17.11.2017 (в этой версии не работают дополнительные настройки качества видео)
    Со стандартной белой темой
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.44.53-b01.12.00-minAPI21-armeabi-v7a-alldpi-vanced.apk ( 27.97 МБ )
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.44.53-b01.12.00-minAPI21-arm64-v8a-alldpi-vanced.apk ( 28.95 МБ )
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.44.53-b01.12.00-minAPI16-x86-alldpi-vanced.apk ( 30.16 МБ )
    С чёрной темой
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.44.53-b01.12.00-minAPI21-armeabi-v7a-alldpi-black-v2.6-vanced.apk ( 28.22 МБ )
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.44.53-b01.12.00-minAPI21-arm64-v8a-alldpi-black-v2.6-vanced.apk ( 29.21 МБ )
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.44.53-b01.12.00-minAPI16-x86-alldpi-black-v2.6-vanced.apk ( 30.42 МБ )
    Версия 12.37.59 от 03.10.2017
    Со стандартной белой темой
    Прикрепленный файлYoutube_12.37.59-1237593301_minAPI26(armeabi-v7a)(nodpi)-vanced-backgroundplayback.apk ( 27.6 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_12.37.59-1237593401_minAPI26(arm64-v8a)(nodpi)-vanced-backgroundplayback.apk ( 28.63 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_12.37.59-1237593801_minAPI26(x86_64)(nodpi)-vanced-backgroundplayback.apk ( 28.7 МБ )
    С чёрной темой
    Прикрепленный файлYoutube_12.37.59-1237593301_minAPI26(armeabi-v7a)(nodpi)(black-v2.22)-vanced-backgroundplayback.apk ( 27.86 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_12.37.59-1237593401_minAPI26(arm64-v8a)(nodpi)(black-v2.22)-vanced-backgroundplayback.apk ( 28.89 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_12.37.59-1237593801_minAPI26(x86_64)(nodpi)(black-v2.22)-vanced-backgroundplayback.apk ( 28.96 МБ )
    Версия 12.29.57 от 06.08.2017
    Со стандартной белой темой
    Прикрепленный файлYoutube_12.29.57-1229572300_minAPI16(armeabi-v7a)(nodpi)-vanced-backgroundplayback.apk ( 26.26 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_12.29.57-1229572400_minAPI16(arm64-v8a)(nodpi)-vanced-backgroundplayback.apk ( 27.71 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_12.29.57-1229572700_minAPI16(x86)(nodpi)-vanced-backgroundplayback.apk ( 27.56 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_12.29.57-1229572800_minAPI16(x86_64)(nodpi)-vanced-backgroundplayback.apk ( 27.31 МБ )
    С серо-чёрной темой
    Прикрепленный файлYoutube_12.29.57-1229572300_minAPI16(armeabi-v7a)(nodpi)(grey-black-v2.8)-vanced-backgroundplayback.apk ( 26.38 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_12.29.57-1229572400_minAPI16(arm64-v8a)(nodpi)(grey-black-v2.8)-vanced-backgroundplayback.apk ( 27.83 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_12.29.57-1229572700_minAPI16(x86)(nodpi)(grey-black-v2.8)-vanced-backgroundplayback.apk ( 27.68 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_12.29.57-1229572800_minAPI16(x86_64)(nodpi)(grey-black-v2.8)-vanced-backgroundplayback.apk ( 27.43 МБ )
    С красно-чёрной темой
    Прикрепленный файлYoutube_12.29.57-1229572300_minAPI16(armeabi-v7a)(nodpi)(red-black-v2.8)-vanced-backgroundplayback.apk ( 26.38 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_12.29.57-1229572400_minAPI16(arm64-v8a)(nodpi)(red-black-v2.8)-vanced-backgroundplayback.apk ( 27.83 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_12.29.57-1229572700_minAPI16(x86)(nodpi)(red-black-v2.8)-vanced-backgroundplayback.apk ( 27.68 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube_12.29.57-1229572800_minAPI16(x86_64)(nodpi)(red-black-v2.8)-vanced-backgroundplayback.apk ( 27.43 МБ )
    TWRP Installer 3.0-4.0
    Прикрепленный файлytva-universal-installer-v4.0.zip ( 1.16 МБ )
    Прикрепленный файлytva-universal-installer-v3.0.zip ( 1.15 МБ )

    Все доступные версии мода можно скачать на официальном сайте или MediaFire


    Сообщение отредактировал AVATARA1 - 18.02.20, 14:31
    10.05.18, 22:54 | #4
    ZerdøX


    Реп: (33)
    Мод YouTube от ZaneZam (ROOT) с изменённой иконкой и стартовой страницой

    И так, выкладываю мод youtube с изменённой иконкой и стартовой страницой, плюсы в репутацию ставить не мне — comptech
    Изменения:
    Было:
    Прикрепленное изображение
    Прикрепленное изображение

    Стало:
    Прикрепленное изображение
    Прикрепленное изображение


    Процедура перед установкой:
    Удалить предыдущий YouTube (желательно через LP), проверить папки связанные с ним в system/app и system/priv-app, есть — удалите.

    Установка:
    LuckyPatcher:
    1)Нажмите в LuckyPatcher кнопку Пересобрать и установить (находится в нижней панели).
    2)Выберите в проводнике скачанный apk.
    3)Выберите в открывшемся меню пункт Установить как системное и дождитесь завершения операции, после чего Ваше устройство будет автоматически перезагружено.
    4)Убедитесь, что YouTube установлен, запустите его.
    5)Всё должно работать, удачного просмотра!

    TWRP
    1)Скачайте архив Прикрепленный файлytva-universal-installer-v2.9.zip ( 1.15 МБ )
    2)Скачайте подходящую для вашего устройства версию YouTube от ZaneZam в папку Downloads, ни в коем случае не переименовывайте скачанный файл. (если скачиваете уже не первый раз, вам необходимо переименовать прошлый апк/либо же удалить, так как при скачивании файлов с одним именем система автоматически переименовывает новый апк)
    3)Перезагрузите устройство в режим Recovery.
    4)Найдите в Recovery пункт Install и выберете скачанный ранее архив для установки YouTube от ZaneZam.
    5)Запустите установку и дождитесь её завершения, после чего перезагрузите устройство.
    6)Убедитесь, что YouTube установлен, запустите его.
    7)Всё должно работать, удачного просмотра!


    Скачать:
    Android 4.1+
    ARM
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.45.56-b01.12.00-minAPI16-armeabi-v7a-alldpi-black-v2.7-vanced.apk ( 42.86 МБ )


    ARM64
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.49.55-b01.12.00-minAPI16-x86_64-alldpi-black-v3.3-vanced.apk ( 42.86 МБ )


    x86
    Прикрепленный файлiYTBP-v12.49.55-b01.12.00-minAPI16-x86-alldpi-black-v3.3-vanced.apk ( 42.86 МБ )



    Android 5.0+
    ARM
    Прикрепленный файлYoutube_13.12.60-1312603300_API21(armeabi-v7a)(nodpi)(vBlack-v0.9.5)-vanced.apk ( 42.86 МБ )


    ARM64
    Прикрепленный файлYoutube_13.10.55-1310553400_API21(arm64-v8a)(nodpi)(vBlack-v0.9)-vanced.apk ( 42.86 МБ )


    x86
    Прикрепленный файлYoutube_13.07.55-1307553700_API21(x86)(nodpi)(vBlack-v0.6)-vanced.apk ( 42.86 МБ )






    upd.
    Это мой первый крупный пост, пишите у кого что не работает/где я ошибся. Строго не судите :blush:


    Сообщение отредактировал ZerdøX - 10.05.18, 23:05
    26.05.18, 08:46 | #5
    No_Hammer


    Реп: (4341)
    Vanced2Original
    [NON-ROOT]
    Ответы на часто задаваемые вопросы
    Универсальная инструкция по решению любой проблемы с модом
    Прикрепленное изображение

    Q: Не работает свай обновления на главной, как исправить?
    A: Без последствий - никак. С последствиями: Вариант 1 - Перейдите в Настройки > Настройки Vanced > Настройки рекламы > Отключите "Удаление рекламы общего характера" (последствие - реклама на главной странице). Вариант 2 - Перейдите в Настройки > Настройки Vanced > Настройки внешнего вида > Включите "Расположение комментариев (Альфа)" (последствие - вверху на главной странице неприятно выглядещее пустое место).

    Q: Как отключить автовоспроизведение видео в ленте?
    A: Перейдите в Настройки > Автовоспроизведение > Пункт "Воспроизведение без звука" > Отключить.

    Q: Реклама в ленте/поиске, как отключить?
    A: Никак.

    Q: При установке пишет "Ошибка установки. Что делать?
    A: Удалите старую версию Vanced и Microg, а также проверьте правильность выбранной вами архитектуры апк.
    Описание:
    Оригинальный сплеш
    Оригинальное название
    Оригинальная иконка
    Языки EN/RU
    Удалены желтые точки от рекламы
    Добавлена костыльная возможность загрузки видео
    Удалена просьба обновления и подобная ему реклама YouTube Kids
    Добавлена возможность отключения затемнения на паузе(Настройки > Настройки Vanced > Настройки внешнего вида > Затемнение видео на паузе)
    Добавлена возможность переключения загрузчика видео PowerTube/YouTube Downloader(Настройки > Настройки Vanced > Разное > Старый загрузчик видео)
    Добавлена возможность обхода youtube.com/redirect при открытии ссылок(Настройки > Настройки Vanced > Разное > Отключить редирект ссылок YouTube)
    Удалено оповещение о том что в видео "Есть реклама", при запуске некоторых видео
    Скриншоты
    Прикрепленное изображение
    Прикрепленное изображение
    Инструкция по загрузке видео
    PowerTube
    1. Скачать и установить PowerTube
    Альтернативный лёгкий мод PowerTube
    [Изменения в моде]
    • Удалена Yandex-metrica
    • Скрыта реклама, поломана загрузка рекламы
    • Скрыта иконка
    • Почищены ресурсы
    • Мелкие улучшения

    Скачать: Прикрепленный файлPowerTube_v4.7.5.apk ( 3.68 МБ )
    2. Открыть нужное видео и нажать на кнопку "Скачать"
    Скриншот
    Прикрепленное изображение
    Либо поделиться видео через PowerTube
    YouTube Downloader
    Видео качеством выше 720p скачиваются в виде двух файлов - аудио и видео(без аудио), исправить это пока что нельзя.
    1. Скачать > установить > забыть приложение Прикрепленный файлYouTube_Download_v2.1.apk ( 186.46 КБ )
    Внимание!
    Если у вас вылетает вышеупомянутое приложение, то выдайте ему права на чтение/запись файлов.
    2. Открыть нужное видео и нажать на кнопку "Скачать"
    Скриншот
    Прикрепленное изображение
    3. Выбрать нужное качество
    Скриншот
    Прикрепленное изображение


    Системные требования:
    1. Андроид 5.0+
    2. Все архитектуры (arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64)

    Процесс установки:
    1. Установить microG
    2. Установить YouTube из спойлера ниже с нужной для вас доп. темой.

    Скачать:
    Версия 16.20.35 от 17.06.21
    Белый сплеш
    Чёрный:
    Прикрепленный файл[W]YouTube_16.20.35_Black.apk ( 84.39 МБ )
    Тёмный:
    Прикрепленный файл[W]YouTube_16.20.35_Dark.apk ( 84.39 МБ )
    Сплеш под цвет доп. темы
    Чёрный:
    Прикрепленный файл[B]YouTube_16.20.35_Black.apk ( 84.39 МБ )
    Тёмный:
    Прикрепленный файл[D]YouTube_16.20.35_Dark.apk ( 84.39 МБ )
    microG
    Без иконки: Прикрепленный файлmicroG_YouTube_v0.2.18.apk ( 5.87 МБ )
    С иконкой: Прикрепленный файлmicroG_YouTube_v0.2.18_ic.apk ( 5.87 МБ )
    Прошлые версии
    Прикрепленный файлmicroG_YouTube_v0.2.16.apk ( 5.86 МБ )
    Прикрепленный файлmicroG_YouTube_v0.2.16_ic.apk ( 5.86 МБ )
    Прикрепленный файлmicroG_YouTube_v0.2.13.apk ( 5.78 МБ )
    Прикрепленный файлmicroG_YouTube_v0.2.13_ic.apk ( 5.78 МБ )
    Прикрепленный файлmicroG_YouTube_v0.2.12.apk ( 5.78 МБ )
    Прикрепленный файлmicroG_YouTube_v0.2.12_ic.apk ( 5.78 МБ )
    Прикрепленный файлmicroG_YouTube_v0.2.12.apk ( 5.78 МБ )
    Прикрепленный файлmicroG_YouTube_v0.2.12_ic.apk ( 5.78 МБ )
    Прикрепленный файлmicroG_YouTube_v0.2.11.apk ( 5.67 МБ )
    Прикрепленный файлmicroG_YouTube_v0.2.11_ic.apk ( 5.67 МБ )
    Прикрепленный файлmicroG_YouTube_v0.2.6.apk ( 11.15 МБ )
    Прикрепленный файлmicroG_YouTube_v0.2.6_ic.apk ( 11.15 МБ )
    Прикрепленный файлmicroG_YouTube_v0.2.6.apk ( 11.15 МБ )
    Прикрепленный файлmicroG_YouTube_v0.2.6.apk ( 11.14 МБ )
    Прикрепленный файлmicroG_YouTube_v0.2.4.apk ( 2.69 МБ )
    Прошлые версии
    Android 5.0+
    Версия 16.16.38 от 30.04.21
    Белый сплеш
    Чёрный:
    Прикрепленный файл[W]YouTube_16.16.38_Black.apk ( 83.6 МБ )
    Тёмный:
    Прикрепленный файл[W]YouTube_16.16.38_Dark.apk ( 83.6 МБ )
    Сплеш под цвет доп. темы
    Чёрный:
    Прикрепленный файл[B]YouTube_16.16.38_Black.apk ( 83.6 МБ )
    Тёмный:
    Прикрепленный файл[D]YouTube_16.16.38_Dark.apk ( 83.6 МБ )
    Версия 16.14.34 от 27.04.21
    Белый сплеш
    Чёрный:
    Прикрепленный файл[W]YouTube_16.14.34_Black.apk ( 84.23 МБ )
    Тёмный:
    Прикрепленный файл[W]YouTube_16.14.34_Dark.apk ( 84.25 МБ )
    Сплеш под цвет доп. темы
    Чёрный:
    Прикрепленный файл[B]YouTube_16.14.34_Black.apk ( 84.25 МБ )
    Тёмный:
    Прикрепленный файл[D]YouTube_16.14.34_Dark.apk ( 84.23 МБ )
    Версия 16.02.35 от 31.01.21
    Внимание! Для корректной установки Non-Root 16.02.35 версии сначала нужно установить версию 15.43.32 из спойлера "Прошлые версии", который находится ниже. После установки версии 15.43.32 вам нужно зайти в ваш аккаунт(сменить его потом будет нельзя), после успешного входа в аккаунт обновите версию 15.43.32 на версию 16.02.35
    Белый сплеш
    Чёрный:
    Прикрепленный файл[W]YouTube_16.02.35_Black.apk ( 84.64 МБ )
    Тёмный:
    Прикрепленный файл[W]YouTube_16.02.36_Dark.apk ( 84.64 МБ )
    Сплеш под цвет доп. темы
    Чёрный:
    Прикрепленный файл[B]YouTube_16.02.35_Black.apk ( 84.64 МБ )
    Тёмный:
    Прикрепленный файл[D]YouTube_16.02.36_Dark.apk ( 84.64 МБ )
    Версия 15.43.32 от 04.11.20
    Белый сплеш
    Чёрный:
    Прикрепленный файл[W]YouTube_15.43.32_Black.apk ( 80.52 МБ )
    Тёмный:
    Прикрепленный файл[W]YouTube_15.43.32_Dark.apk ( 80.52 МБ )
    Сплеш под цвет доп. темы
    Чёрный:
    Прикрепленный файл[B]YouTube_15.43.32_Black.apk ( 80.52 МБ )
    Тёмный:
    Прикрепленный файл[D]YouTube_15.43.32_Dark.apk ( 80.52 МБ )
    Версия 15.40.37 от 10.10.20
    Белый сплеш
    Чёрный:
    Прикрепленный файл[W]YouTube_15.40.37_Black.apk ( 81.09 МБ )
    Тёмный:
    Прикрепленный файл[W]YouTube_15.40.37_Dark.apk ( 81.09 МБ )
    Сплеш под цвет доп. темы
    Чёрный:
    Прикрепленный файл[B]YouTube_15.40.37_Black.apk ( 81.09 МБ )
    Тёмный:
    Прикрепленный файл[D]YouTube_15.40.37_Dark.apk ( 81.09 МБ )
    Версия 15.38.35 от 03.10.20
    Белый сплеш
    Чёрный:
    Прикрепленный файл[W]YouTube_15.38.35_Black.apk ( 80.79 МБ )
    Тёмный:
    Прикрепленный файл[W]YouTube_15.38.35_Dark.apk ( 80.78 МБ )
    Сплеш под цвет доп. темы
    Чёрный:
    Прикрепленный файл[B]YouTube_15.38.35_Black.apk ( 80.79 МБ )
    Тёмный:
    Прикрепленный файл[D]YouTube_15.38.35_Dark.apk ( 80.78 МБ )
    Версия 15.33.34 от 23.08.20
    Белый сплеш
    Чёрный:
    Прикрепленный файл[W]YouTube_15.33.34_Black.apk ( 63.84 МБ )
    Тёмный:
    Прикрепленный файл[W]YouTube_15.33.34_Dark.apk ( 63.84 МБ )
    Сплеш под цвет доп. темы
    Чёрный:
    Прикрепленный файл[B]YouTube_15.33.34_Black.apk ( 63.84 МБ )
    Тёмный:
    Прикрепленный файл[D]YouTube_15.33.34_Dark.apk ( 63.84 МБ )
    Версия 15.05.54 от 22.05.20
    Белый сплеш
    Чёрный:
    Прикрепленный файл[W]YouTube_15.05.54_Black.apk ( 60.34 МБ )
    Тёмный:
    Прикрепленный файл[W]YouTube_15.05.54_Dark.apk ( 60.34 МБ )
    Сплеш под цвет доп. темы
    Чёрный:
    Прикрепленный файл[B]YouTube_15.05.54_Black.apk ( 60.34 МБ )
    Тёмный:
    Прикрепленный файл[D]YouTube_15.05.54_Dark.apk ( 60.34 МБ )
    Android 4.4+
    Версия 14.21.54 от 14.01.20
    Чёрный:
    Прикрепленный файлYouTube_14.21.54_Black_NonUpdate.apk ( 55.33 МБ )
    Тёмный:
    Прикрепленный файлYouTube_14.21.54_Dark_NonUpdate.apk ( 55.33 МБ )
    Синий:
    Прикрепленный файлYouTube_14.21.54_Blue_NonUpdate.apk ( 55.33 МБ )
    Розовый:
    Прикрепленный файлYouTube_14.21.54_Pink_NonUpdate.apk ( 55.33 МБ )
    Версия 14.21.54 от 30.05.19
    Чёрный:
    Прикрепленный файлYouTube_14.21.54_Black.apk ( 55.37 МБ )
    Тёмный:
    Прикрепленный файлYouTube_14.21.54_Dark.apk ( 55.37 МБ )
    Синий:
    Прикрепленный файлYouTube_14.21.54_Blue.apk ( 55.38 МБ )
    Розовый:
    Прикрепленный файлYouTube_14.21.54_Pink.apk ( 55.38 МБ )
    Версия 14.10.53 от 12.03.19
    Чёрный:
    Прикрепленный файлYouTube_14.10.53_Black.apk ( 67.83 МБ )

    Тёмный:
    Прикрепленный файлYouTube_14.10.53_Dark.apk ( 67.83 МБ )

    Синий:
    Прикрепленный файлYouTube_14.10.53_Blue.apk ( 67.83 МБ )

    Розовый:
    Прикрепленный файлYouTube_14.10.53_Pink.apk ( 67.83 МБ )
    Версия 14.06.54 stable от 16.02.19
    Чёрный:
    Прикрепленный файлYouTube_14.06.54s_Black.apk ( 67.3 МБ )

    Тёмный:
    Прикрепленный файлYouTube_14.06.54s_Dark.apk ( 67.3 МБ )

    Синий:
    Прикрепленный файлYouTube_14.06.54s_Blue.apk ( 67.31 МБ )

    Розовый:
    Прикрепленный файлYouTube_14.06.54s_Pink.apk ( 67.31 МБ )
    Версия 14.06.54 beta от 10.02.19
    Чёрный:
    Прикрепленный файлYouTube_14.06.54_Black.apk ( 55.19 МБ )

    Тёмный:
    Прикрепленный файлYouTube_14.06.54_Dark.apk ( 55.19 МБ )

    Синий:
    Прикрепленный файлYouTube_14.06.54_Blue.apk ( 42.84 МБ )

    Розовый:
    Прикрепленный файлYouTube_14.06.54_Pink.apk ( 42.84 МБ )
    Версия 13.50.52 от 22.11.18
    Чёрный:
    Прикрепленный файлYouTube_13.50.52_arm64-v8a_Black.apk ( 32.82 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_13.50.52_armeabi-v7a_Black.apk ( 30.83 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_13.50.52_x86_64_Black.apk ( 33.08 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_13.50.52_x86_Black.apk ( 33.33 МБ )

    Тёмный:
    Прикрепленный файлYouTube_13.50.52_arm64-v8a_Dark.apk ( 32.82 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_13.50.52_armeabi-v7a_Dark.apk ( 30.83 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_13.50.52_x86_64_Dark.apk ( 33.08 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_13.50.52_x86_Dark.apk ( 33.33 МБ )
    Версия 13.46.53 от 30.11.18
    Чёрный:
    Прикрепленный файлYouTube_13.46.53_arm64-v8a_Black.apk ( 32.6 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_13.46.53_armeabi-v7a_Black.apk ( 30.76 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_13.46.53_x86_64_Black.apk ( 33.18 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_13.46.53_x86_Black.apk ( 33.79 МБ )

    Тёмный:
    Прикрепленный файлYouTube_13.46.53_arm64-v8a_Dark.apk ( 32.6 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_13.46.53_armeabi-v7a_Dark.apk ( 30.76 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_13.46.53_x86_64_Dark.apk ( 33.18 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_13.46.53_x86_Dark.apk ( 33.79 МБ )
    Версия 13.46.51 от 19.11.18
    Чёрный:
    Прикрепленный файлYouTube_13.46.51_arm64-v8a_Black.apk ( 32.6 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_13.46.51_armeabi-v7a_Black.apk ( 30.76 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_13.46.51_x86_Black.apk ( 33.79 МБ )

    Тёмный:
    Прикрепленный файлYouTube_13.46.51_arm64-v8a_Dark.apk ( 32.6 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_13.46.51_armeabi-v7a_Dark.apk ( 30.76 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_13.46.51_x86_Dark.apk ( 33.79 МБ )

    Синий:
    Прикрепленный файлYouTube_13.46.51_arm64-v8a_Blue.apk ( 32.6 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_13.46.51_armeabi-v7a_Blue.apk ( 30.77 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_13.46.51_x86_Blue.apk ( 33.79 МБ )

    Розовый:
    Прикрепленный файлYouTube_13.46.51_arm64-v8a_Pink.apk ( 32.6 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_13.46.51_armeabi-v7a_Pink.apk ( 30.77 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_13.46.51_x86_Pink.apk ( 33.79 МБ )
    Версия 13.45.52 от 14.11.18
    Чёрный:
    Прикрепленный файлYouTube_13.45.52_Black.apk ( 64 МБ )

    Тёмный:
    Прикрепленный файлYouTube_13.45.52_Dark.apk ( 64 МБ )

    Синий:
    Прикрепленный файлYouTube_13.45.52_Blue.apk ( 64.01 МБ )

    Розовый:
    Прикрепленный файлYouTube_13.45.52_Pink.apk ( 64.01 МБ )
    Версия 13.43.50 от 07.11.18
    Чёрный:
    Прикрепленный файлYouTube_13.43.50_Black.apk ( 76.89 МБ )

    Тёмный:
    Прикрепленный файлYouTube_13.43.50_Dark.apk ( 76.89 МБ )
    Версия 13.37.52 от 16.09.18
    Чёрный:
    Прикрепленный файлYouTube_13.37.52_Black.apk ( 72.14 МБ )

    Тёмный:
    Прикрепленный файлYouTube_13.37.52_Dark.apk ( 72.14 МБ )
    Версия 13.34.50 от 01.09.18
    Чёрный:
    Прикрепленный файлYouTube_13.34.50_Black.apk ( 56.78 МБ )

    Тёмный:
    Прикрепленный файлYouTube_13.34.50_Dark.apk ( 56.78 МБ )

    Синий:
    Прикрепленный файлYouTube_13.34.50_Blue.apk ( 51.64 МБ )

    Розовый:
    Прикрепленный файлYouTube_13.34.50_Pink.apk ( 51.64 МБ )
    Версия 13.34.50 (b1) от 01.09.18
    Чёрный:
    Прикрепленный файлYouTube_13.34.50_Black.apk ( 56.78 МБ )

    Тёмный:
    Прикрепленный файлYouTube_13.34.50_Dark.apk ( 56.78 МБ )

    Синий:
    Прикрепленный файлYouTube_13.34.50_Blue.apk ( 51.64 МБ )

    Розовый:
    Прикрепленный файлYouTube_13.34.50_Pink.apk ( 51.64 МБ )
    Android 5.0+
    Версия 13.32.52 от 17.08.18
    Чёрный:
    Прикрепленный файлYouTube_13.32.52_Black_(b4).apk ( 58.84 МБ )
    Тёмный:
    Прикрепленный файлYouTube_13.32.52_Dark_(b4).apk ( 58.84 МБ )
    Версия 13.32.52 (b3) от 17.08.18 [BUG]
    Чёрный:
    Прикрепленный файлYouTube_13.32.52_Black_(b3).apk ( 58.74 МБ )
    Тёмный:
    Прикрепленный файлYouTube_13.32.52_Dark_(b3).apk ( 58.74 МБ )
    Версия 13.32.52 (b2) от 17.08.18 [BUG]
    Чёрный:
    Прикрепленный файлYouTube_13.32.52_Black_(b2).apk ( 58.74 МБ )
    Тёмный:
    Прикрепленный файлYouTube_13.32.52_Dark_(b2).apk ( 58.74 МБ )
    Версия 13.32.52 (b1) от 17.08.18 [BUG]
    Чёрный:
    Прикрепленный файлYouTube_13.32.52_Black.apk ( 59.47 МБ )
    Тёмный:
    Прикрепленный файлYouTube_13.32.52_Dark.apk ( 59.47 МБ )
    Android 4.2+
    Версия 13.28.54 от 30.07.18
    Чёрный:
    Прикрепленный файлYouTube_13.28.54_Black.apk ( 59.55 МБ )
    Тёмный:
    Прикрепленный файлYouTube_13.28.54_Dark.apk ( 59.55 МБ )
    Android 5.0+
    Версия 13.23.59 от 22.06.18
    Чёрный:
    Прикрепленный файлYouTube_13.23.59_Black.apk ( 61.31 МБ )
    Тёмный:
    Прикрепленный файлYouTube_13.23.59_Dark.apk ( 61.31 МБ )
    Версия 13.22.54 от 10.06.18
    Чёрный:
    Прикрепленный файлYouTube_13.22.54_Black.apk ( 41.82 МБ )
    Тёмный:
    Прикрепленный файлYouTube_13.22.54_Dark.apk ( 41.82 МБ )
    Версия 13.18.54 от 16.05.18
    Чёрный:
    Прикрепленный файлYouTube_13.18.54_Black.apk ( 52.54 МБ )

    Тёмный:
    Прикрепленный файлYouTube_13.18.54_Dark.apk ( 52.54 МБ )

    Синий:
    Прикрепленный файлYouTube_13.18.54_Blue.apk ( 45.84 МБ )

    Розовый:
    Прикрепленный файлYouTube_13.18.54_Pink.apk ( 46.33 МБ )
    Android 4.1+
    Версия 12.49.55 от 18.01.18
    Описание:
    Удалена просьба об обновлении

    Системные требования:
    1. Андроид 4.1+
    2. Все архитектуры (arm64-v8a, armeabi-v7a, x86)

    Скачать:
    Белый(обычный):
    Прикрепленный файлiYTBP_12.49.55_White.apk ( 51.58 МБ )

    Чёрный:
    Прикрепленный файлiYTBP_12.49.55_Black.apk ( 51.85 МБ )
    Для авторизации в версии 14.10.53 и ниже нужен старый microG 0.2.4 с фиксом входа

    Огромная просьба вести обсуждение данной модификации только в Клуб любителей YouTube Vanced


    Сообщение отредактировал No_Hammer - 17.06.21, 15:10
    18.06.18, 22:10 | #6
    Ledenda


    Реп: (206)
    v17.03.38


    NON ROOT
    You tube Vanced edition
    Гуглосервисы не требуются!


    ____________


    Изменения:
    - Оригинальное название;
    - Убраны желтые метки на видео;
    - Скрыто окно "Vanced Team" при первом запуске;



    Скачать:

    Прикрепленный файлYouTube-v17.03.38-(Black)-arm7-arm64-x86.apk ( 73.37 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube-v17.03.38-(Black)-arm7.apk ( 37.98 МБ )


    Прикрепленный файлYouTube-v17.03.38-(Dark)-arm7-arm64-x86.apk ( 73.37 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube-v17.03.38-(Dark)-arm7.apk ( 37.98 МБ )

    microG
    Прикрепленный файлmicroG_YouTube Vanced_v0.2.6.apk ( 11.14 МБ )


    Прошлые версии
    BLACK/DARK
    Прикрепленный файлYouTube-v16.29.39-(Black)-arm7-arm64-x86.apk ( 74.05 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v14.21.54(Black).apk ( 53.01 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v14.10.53(Black).apk ( 65.52 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v14.06.54 (Black).apk ( 64.94 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v14.06.54 (Black)[Beta].apk ( 52.86 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v13.50.52(Black).apk ( 65.56 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v13.46.53(Black).apk ( 64.94 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v13.46.51(Black).apk ( 52.83 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v13.43.50(Black).apk ( 67 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v13.37.52 (Black).apk ( 62.16 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v13.34.50 (Black).apk ( 49.75 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v13.32.52 (Black).apk ( 57.78 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v13.28.54 (Black).apk ( 52.6 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v13.23.59 (Black).apk ( 54.59 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v13.23.58 (Black).apk ( 44.99 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v13.22.54 (Black).apk ( 35.19 МБ )
    DARK
    Прикрепленный файлYouTube-v16.29.39-(Dark)-arm7-arm64-x86.apk ( 74.05 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v14.21.54(Dark).apk ( 52.73 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v14.10.53(Dark).apk ( 65.37 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v14.06.54 (Dark).apk ( 64.94 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v14.06.54 (Dark)[Beta].apk ( 52.86 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v13.50.52(Dark).apk ( 65.44 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v13.46.53(Dark).apk ( 64.92 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v13.46.51(Dark).apk ( 52.83 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v13.43.50(Dark).apk ( 67.05 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v13.37.52 (Dark).apk ( 62.14 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v13.34.50 (Dark).apk ( 49.75 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v13.32.52 (Dark).apk ( 57.78 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v13.28.54 (Dark).apk ( 52.6 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v13.23.59 (Dark).apk ( 54.59 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v13.23.58 (Dark).apk ( 44.99 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v13.22.54 (Dark).apk ( 35.21 МБ )
    BLACK/DARK/(arm7)
    Прикрепленный файлYouTube-v16.29.39-(Black)-arm7.apk ( 41.83 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v14.21.54(Black)arm7.apk ( 29.5 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v14.10.53(Black)arm7.apk ( 29.37 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube 14.06.54 (Black)arm7.apk ( 29.04 МБ )

    Прикрепленный файлYou tube 13.50.52_arm7(Black).apk ( 28.72 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v13.49.52_armv7a(Black).apk ( 28.74 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v13.49.50_armv7a(Black).apk ( 28.74 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v13.46.53_armv7a(Black).apk ( 28.56 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v13.46.51(armv7a)(Black Lite).apk ( 28.5 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v13.43.50(armv7)(Black Lite).apk ( 29.22 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v13.37.52 (armv7)(Black Lite).apk ( 27.72 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v13.34.50 (armv7)(Black Lite).apk ( 26.13 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v13.32.52 (Black Lite)(armv7).apk ( 26.23 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v13.07.55 (armv7)(Black Lite).apk ( 20.77 МБ )
    Dark (arm 7)
    Прикрепленный файлYouTube-v16.29.39-(Dark)-arm7.apk ( 41.83 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v14.21.54(Dark)arm7.apk ( 29.23 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v13.46.51(armv7a)(Dark Lite).apk ( 28.54 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v13.43.50(armv7)(Dark Lite).apk ( 29.27 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v13.37.52 (armv7)(Dark Lite).apk ( 27.72 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v13.34.50 (armv7)(Dark Lite).apk ( 26.13 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v13.32.52 (Dark Lite)(armv7).apk ( 26.23 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v13.07.55 (armv7)(Dark Lite).apk ( 20.84 МБ )


    iYTBR(White/Black)(arm 7)
    -Удален диалог об обновлении.

    Прикрепленный файлiYTBP_v12.49.55 (armv7)(White Lite).apk ( 20.79 МБ )

    Прикрепленный файлiYTBP_v12.49.55 (armv7)(Black Lite) .apk ( 21.35 МБ )
    iYTBP (BLACK)(White)
    Все архитектуры (arm64-v8a, armeabi-v7a, x86
    -Удален диалог об обновлении.

    Прикрепленный файлiYTBP_(Black)v12.49.55.apk ( 43.89 МБ )

    Прикрепленный файлiYTBP_v12.49.55(White).apk ( 43.34 МБ )
    Pink/Blue
    Прикрепленный файлYouTube_v14.10.53(Blue).apk ( 64.82 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube _v14.10.53(Pink).apk ( 64.82 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v14.06.54 (Pink).apk ( 64.6 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v14.06.54 (Blue).apk ( 64.43 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v14.06.54 (Blue)[Beta].apk ( 39.94 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v14.06.54 (Pink)[beta].apk ( 39.95 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v13.46.51_arm7(Blue).apk ( 28.14 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v13.46.51_arm7(Pink).apk ( 28.03 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v13.34.50_API17(armv7)(Blue Lite).apk ( 25.9 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_v13.34.50_API17(armv7)(Pink.Lite).apk ( 25.9 МБ )
    Для авторизации в версии 14.10.53 и ниже нужен старый microG 0.2.4 с
    ↓↓↓     фиксом входа ↓↓↓

    После зависания на принятии соглашения один раз нажимаем "назад" и ждём.


    Сообщение отредактировал Ledenda - 10.06.22, 21:45
    Причина редактирования: New Version
    09.07.18, 20:31 | #7
    Naloxeus


    Реп: (282)
    Сделал облегченные моды на версии NonRoot и Root 13.37.52 от ZaneZam


    Установить из под рекавери не получится,нужно переименовать мою версию на оригинальную.


    Ссылка на пост с версией 12.29.57 - Lite 12.29.57 (Андроид 4.1 и выше)

    Версии 13.34.50 и 13.28.54 и 13.37.52 - для Андроид 4.2 и выше.
    Версия 13.23.59 - для Андроид 5 и выше.

    Ссылка на оригинал и инструкция по установке root мода:Тут
    Ссылка на оригинал и инструкция по установке non-root мода:Здесь

    Что было сделано:
    - Удалил и почистил следы рекламы
    - Отключил сбор аналитики
    - Удалил отладочную информацию
    - Оптимизация графики iCatalyst
    - Удалил дубликаты графики оставил hdpi
    (Приложение должно работать и на других dpi
    P.s.На моем xhdpi(1280x720) пашет)
    - Удалил все локализации кроме ru,en,uk
    - Сжатие:Ultra+Zipalign
    - Подпись оригинальная(для Root версии)
    (ставиться так же как и оригинал мода)
    - Подпись тестовая(для Non-Root)
    (Если у вас стоял оригинал мода,то его нужно удалить.Либо же отключить проверку подписи в системе.Мои версии ставятся друг на друга без проблем.)
    Скачать
    Версия с иконой и сплэшем от ZaneZam
    NonRoot(MicroG)
    arm7: Прикрепленный файлYouTube_13.37.52_NonRoot-API17-arm7-Black-vanced-ultra.apk ( 21.62 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_13.37.52_NonRoot-API17-arm7-Dark-vanced-ultra.apk ( 21.56 МБ )


    arm8: Прикрепленный файлYouTube_13.37.52_NonRoot-API17-arm8-Black-vanced.apk-ultra.apk ( 23.1 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_13.37.52_NonRoot-API17-arm8-Dark-vanced.apk-ultra.apk ( 23.05 МБ )


    x86: Прикрепленный файлYouTube_13.37.52_NonRoot-API17-x86-Black-vanced.apk-ultra.apk ( 24.29 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_13.37.52_NonRoot-API17-x86-Dark-vanced.apk-ultra.apk ( 24.23 МБ )


    x86_64: Прикрепленный файлYouTube_13.37.52_NonRoot-API17-x86_64-Black-vanced.apk-ultra.apk ( 23.73 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_13.37.52_NonRoot-API17-x86_64-Dark-vanced.apk-ultra.apk ( 23.68 МБ )


    Root
    arm7: Прикрепленный файлYoutube_13.37.52-Root_API17-arm7-Black-vanced-ultra.apk ( 21.57 МБ )

    Прикрепленный файлYoutube_13.37.52-Root_API17-arm7-Dark-vanced-ultra.apk ( 21.57 МБ )


    arm8: Прикрепленный файлYoutube_13.37.52-Root_API17-arm8-Black-vanced.apk-ultra.apk ( 23.05 МБ )

    Прикрепленный файлYoutube_13.37.52-Root_API17-arm8-Dark-vanced.apk-ultra.apk ( 23.05 МБ )


    x86: Прикрепленный файлYoutube_13.37.52-Root_API17-x86-Black-vanced.apk-ultra.apk ( 24.24 МБ )

    Прикрепленный файлYoutube_13.37.52-Root_API17-x86-Dark-vanced.apk-ultra.apk ( 24.24 МБ )


    x86_64: Прикрепленный файлYoutube_13.37.52-Root_API17-x86_64-Black-vanced.apk-ultra.apk ( 23.68 МБ )

    Прикрепленный файлYoutube_13.37.52-Root_API17-x86_64-Dark-vanced.apk-ultra.apk ( 23.68 МБ )

    Версия с оригинальной иконкой и сплэшем от Ютуб
    NonRoot(MicroG)
    arm7: Прикрепленный файлYouTube_13.37.52_Orig_NonRoot-API17-arm7-Black-vanced-ultra.apk ( 21.52 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_13.37.52_Orig_NonRoot-API17-arm7-Dark-vanced-ultra.apk ( 21.52 МБ )


    arm8: Прикрепленный файлYouTube_13.37.52_Orig_NonRoot-API17-arm8-Dark-vanced-ultra.apk ( 23.01 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_13.37.52_Orig_NonRoot-API17-arm8-Black-vanced-ultra.apk ( 23.01 МБ )


    x86: Прикрепленный файлYouTube_13.37.52_Orig_NonRoot-API17-x86-Black-vanced-ultra.apk ( 24.19 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_13.37.52_Orig_NonRoot-API17-x86-Dark-vanced-ultra.apk ( 24.19 МБ )


    x86_64: Прикрепленный файлYouTube_13.37.52_Orig_NonRoot-API17-x86_64-Black-vanced-ultra.apk ( 23.64 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_13.37.52_Orig_NonRoot-API17-x86_64-Dark-vanced-ultra.apk ( 23.64 МБ )

    Root
    arm7: Прикрепленный файлYoutube_13.37.52-_Orig_Root_API17-arm7-Black-vanced-ultra.apk ( 21.53 МБ )

    Прикрепленный файлYoutube_13.37.52-_Orig_Root_API17-arm7-Dark-vanced-ultra.apk ( 21.53 МБ )


    arm8: Прикрепленный файлYoutube_13.37.52-_Orig_Root_API17-arm8-Black-vanced-ultra.apk ( 23.01 МБ )

    Прикрепленный файлYoutube_13.37.52-_Orig_Root_API17-arm8-Dark-vanced-ultra.apk ( 23.01 МБ )


    x86: Прикрепленный файлYoutube_13.37.52-_Orig_Root_API17-x86-Black-vanced-ultra.apk ( 24.2 МБ )

    Прикрепленный файлYoutube_13.37.52-_Orig_Root_API17-x86-Dark-vanced-ultra.apk ( 24.2 МБ )


    x86_64: Прикрепленный файлYoutube_13.37.52-_Orig_Root_API17-x86_64-Dark-vanced-ultra.apk ( 23.64 МБ )

    Прикрепленный файлYoutube_13.37.52-_Orig_Root_API17-x86_64-Black-vanced-ultra.apk ( 23.64 МБ )



    Прошлые версии
    Прошлые версии(Иконка от ZaneZam
    NonRoot(MicroG)
    arm7:Прикрепленный файлYouTube_13.34.50_API17_armeabi-v7a-pink-v2.0.1-vanced-ultra-ultra.apk ( 18.1 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_13.34.50_API17_armeabi-v7a-vDark-v2.0.2-vanced-ultra-ultra.apk ( 18.13 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_13.34.50_API17-armeabi-v7a-blue-v2.0.1-vanced.apk-ultra-ultra.apk ( 18.1 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_13.34.50_API17_armeabi-v7a-vBlack-v2.0.2-vanced-ultra-ultra.apk ( 18.13 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube-13.28.54-NonRoot-API_17(arm7)-(nodpi)-(Black)-vanced-ultra.apk ( 24.21 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube(Dark-nodpi)-v.13.23.59-arm7-ultra.apk ( 23.23 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube(Black-nodpi)-v.13.23.59-arm7-ultra.apk ( 23.22 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube-13.28.54-NonRoot-API_17(arm7)-(nodpi)-(Dark)-vanced-ultra.apk ( 26.69 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube-13.28.54-NonRoot-API_17(x86_64)-(nodpi)-(Black)-vanced-ultra.apk ( 26.02 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube-13.28.54-NonRoot-API_17(x86_64)-(nodpi)-(Dark)-vanced-ultra.apk ( 28.51 МБ )


    arm8(64):Прикрепленный файлYouTube_13.34.50_API17_armeabi-v8a-pink-v2.0.1-vanced.apk-ultra-ultra.apk ( 21.73 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_13.34.50_API17_armeabi-v8a-blue-v2.0.1-vanced.apk-ultra-ultra.apk ( 21.73 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_13.34.50_API17_armeabi-v8a-vBlack-v2.0.2-vanced-ultra-ultra.apk ( 19.32 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_13.34.50_API17_armeabi-v8a-vDark-v2.0.2-vanced.apk-ultra-ultra.apk ( 19.32 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube(Dark-nodpi)-v.13.23.59-arm64-v8a-ultra.apk ( 24.42 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube(Black-nodpi)-v.13.23.59-arm64-v8a-ultra.apk ( 24.42 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube-13.28.54-NonRoot-API_17(arm8)-(nodpi)-(Black)-vanced-ultra.apk ( 23.25 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube-13.28.54-NonRoot-API_17(arm8)-(nodpi)-(Dark)-vanced-ultra.apk ( 25.74 МБ )


    x86:Прикрепленный файлYouTube_13.34.50_API17-x86-vBlack-v2.0.2-vanced-ultra-ultra.apk ( 20.15 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_13.34.50_API17-x86-blue-v2.0.1-vanced.apk-ultra-ultra.apk ( 20.12 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_13.34.50_API17-x86-vDark-v2.0.2-vanced.apk-ultra.apk ( 20.15 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_13.34.50_API17-x86-pink-v2.0.1-vanced.apk-ultra-ultra.apk ( 20.12 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube(Dark-nodpi)-v.13.23.59-x86-ultra.apk ( 25.17 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube(Black-nopdi)-v.13.23.59-x86-ultra.apk ( 25.17 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube-13.28.54-NonRoot-API_17(x86)-(nodpi)-(Black)-vanced-ultra.apk ( 26.35 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube-13.28.54-NonRoot-API_17(x86)-(nodpi)-(Dark)-vanced-ultra.apk ( 28.84 МБ )


    x86_64:Прикрепленный файлYouTube_13.34.50_API17-x86_64-vBlack-v2.0.2-vanced-ultra-ultra.apk ( 19.74 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube_13.34.50_API17-x86_64-vDark-v2.0.2-vanced.apk-ultra-ultra.apk ( 19.74 МБ )



    Root
    arm7:
    Прикрепленный файлYoutube_13.34.50_API17-armeabi-v7a-vBlack-v2.0.2-vanced-ultra.apk ( 18.13 МБ )

    Прикрепленный файлYoutube_13.34.50_API17-armeabi-v7a-vDark-v2.0.2-vanced-ultra.apk ( 18.14 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube(Dark-nodpi)-v.13.23.59-x86_64-ultra.apk ( 24.75 МБ )

    Прикрепленный файлYouTube(Black-nodpi)-v.13.23.59-x86_64-ultra.apk ( 24.75 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube(Dark-xhdpi)-v.13.23.58-arm7-ultra.apk ( 19.06 МБ )

    Прикрепленный файлYoutube(Black-nodpi)-v.13.23.59-arm7-ultra.apk ( 23.08 МБ )

    Прикрепленный файлYoutube_13.28.54-Root_API17-arm7-nodpi-vDark-v1.2.0-vanced-ultra.apk ( 21.43 МБ )

    Прикрепленный файлYoutube_13.28.54-Root_API17-arm7-nodpi-vBlack-v1.2.0-vanced-ultra.apk ( 21.45 МБ )


    arm8:Прикрепленный файлYoutube_13.34.50_API17-arm8-vBlack-v2.0.2-vanced-ultra.apk ( 19.32 МБ )

    Прикрепленный файлYoutube_13.34.50_API17-arm8-vDark-v2.0.2-vanced-ultra.apk ( 19.33 МБ )

    Прикрепленный файлYoutube(Dark-nodpi)-v.13.23.59-arm64v8a-ultra.apk ( 23.82 МБ )

    Прикрепленный файлYoutube(Black-nodpi)-v.13.23.59-arm64v8a-ultra.apk ( 24.27 МБ )

    Прикрепленный файлYoutube_13.28.54-Root_API17-arm8-nodpi-vBlack-v1.2.0-vanced-ultra.apk ( 22.54 МБ )

    Прикрепленный файлYoutube_13.28.54-Root_API17-arm8-nodpi-vDark-v1.2.0-vanced-ultra.apk ( 22.53 МБ )


    x86:Прикрепленный файлYoutube_13.34.50_API17-x86-vBlack-v2.0.2-vanced-ultra.apk ( 20.15 МБ )

    Прикрепленный файлYoutube_13.34.50_API17-x86-vDark-v2.0.2-vanced-ultra.apk ( 20.16 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube(Dark-nodpi)-v.13.23.59-x86-ultra.apk ( 24.58 МБ )

    Прикрепленный файлYoutube(Black-nodpi)-v.13.23.59-x86-ultra.apk ( 25.03 МБ )

    Прикрепленный файлYoutube_13.28.54-Root_API17x86-nodpi-vBlack-v1.2.0-vanced-ultra.apk ( 22.96 МБ )

    Прикрепленный файлYoutube_13.28.54-Root_API17-x86-nodpi-vDark-v1.2.0-vanced-ultra.apk ( 22.95 МБ )



    x86_64:Прикрепленный файлYoutube_13.34.50_API17-x86_64-vDark-v2.0.2-vanced-ultra.apk ( 19.75 МБ )
    Прикрепленный файлYoutube(Dark-nodpi)-v.13.23.59-x86_64-ultra.apk ( 24.16 МБ )

    Прикрепленный файлYoutube(Black-nodpi)-v.13.23.59-x86_64-ultra.apk ( 24.6 МБ )

    Прикрепленный файлYoutube_13.28.54-Root_API17-x86_64-nodpi-vDark-v1.2.0-vanced-ultra.apk ( 22.64 МБ )

    Прикрепленный файлYoutube_13.28.54-Root_API17-x86_64-nodpi-vBlack-v1.2.0-vanced-ultra.apk ( 22.65 МБ )

    Прошлые версии с оригинальной иконкой и сплэшем Ютуб
    NonRoot(MicroG)
    arm7: Прикрепленный файлIcon-YouTube-13.28.54-NonRoot-API_17(arm7)-(nodpi)-(Black)-vanced-ultra.apk ( 23.48 МБ )

    Прикрепленный файлIcon-YouTube-13.28.54-NonRoot-API_17(arm7)-(nodpi)-(Dark)-vanced-ultra.apk ( 25.55 МБ )


    arm8: Прикрепленный файлIcon-YouTube-13.28.54-NonRoot-API_17(arm8)-(nodpi)-(Black)-vanced-ultra.apk ( 22.53 МБ )

    Прикрепленный файлIcon-YouTube-13.28.54-NonRoot-API_17(arm8)-(nodpi)-(Dark)-vanced-ultra.apk ( 24.6 МБ )


    x86: Прикрепленный файлIcon-YouTube-13.28.54-NonRoot-API_17(x86)-(nodpi)-(Black)-vanced-ultra.apk ( 25.63 МБ )

    Прикрепленный файлIcon-YouTube-13.28.54-NonRoot-API_17(x86)-(nodpi)-(Dark)-vanced-ultra.apk ( 27.7 МБ )


    x86_64: Прикрепленный файлIcon-YouTube-13.28.54-NonRoot-API_17(x86_64)-(nodpi)-(Black)-vanced-ultra.apk ( 25.29 МБ )

    Прикрепленный файлIcon-YouTube-13.28.54-NonRoot-API_17(x86_64)-(nodpi)-(Dark)-vanced-ultra.apk ( 27.37 МБ )

    Root
    arm7: Прикрепленный файлIcon-Youtube_13.28.54-Root_API17-arm7-nodpi-vBlack-v1.2.0-vanced-ultra.apk ( 20.81 МБ )

    Прикрепленный файлIcon-Youtube_13.28.54-Root_API17-arm7-nodpi-vDark-v1.2.0-vanced-ultra.apk ( 20.77 МБ )


    arm8: Прикрепленный файлIcon-Youtube_13.28.54-Root_API17-arm8-nodpi-vDark-v1.2.0-vanced-ultra.apk ( 21.87 МБ )

    Прикрепленный файлIcon-Youtube_13.28.54-Root_API17-arm8-nodpi-vBlack-v1.2.0-vanced-ultra.apk ( 21.9 МБ )


    x86: Прикрепленный файлIcon-Youtube_13.28.54-Root_API17x86-nodpi-vBlack-v1.2.0-vanced-ultra.apk ( 22.32 МБ )

    Прикрепленный файлIcon-Youtube_13.28.54-Root_API17-x86-nodpi-vDark-v1.2.0-vanced-ultra.apk ( 22.29 МБ )


    x86_64: Прикрепленный файлIcon-Youtube_13.28.54-Root_API17-x86_64-nodpi-vBlack-v1.2.0-vanced-ultra.apk ( 22.01 МБ )

    Прикрепленный файлIcon-Youtube_13.28.54-Root_API17-x86_64-nodpi-vDark-v1.2.0-vanced-ultra.apk ( 21.98 МБ )

    Для авторизации в версии 14.10.53 и ниже нужен старый microG 0.2.4 с фиксом входа


    Сообщение отредактировал AVATARA1 - 04.08.19, 01:15
    Причина редактирования: Правки
    02.09.18, 13:06 | #8
    AVATARA1


    Реп: (2667)
    Резерв

    Сообщение отредактировал AVATARA1 - 16.12.19, 20:45
    Причина редактирования: резерв
    02.09.18, 18:58 | #9
    KEEPERekb


    Реп: (2319)
    M
    Данная модификация стала популярней основного приложения на нашем форуме, что привело к появлению постов касающихся, практически, только её + модификация одна из самых разыскиваемых в сети, поэтому мы вынесли YouTube Vanced в отдельную тему.
    02.09.18, 21:46 | #10
    diletantEG


    Реп: (201)
    YouTube 12.29.57 от ZaneZam
    (без рекламы и с фоновым воспр.)
    nodpi с кодом версии 2147483647
    теперь мод YouTube от ZaneZam не потребует обновлений с выходом новых версий на Play Market :smile:
    Новое в YouTube от ZaneZam
    • полностью переделана блокировка видеорекламы и объявлений - теперь блокировка выполняется лучше и быстрее;
    • упрощено включение фонового воспроизведения;
    • потоковое вещание теперь также работает со всеми функциями (отсутствие рекламы на внешних устройствах не гарантировано);
    • добавлена опция включения/отключения фонового воспроизведения (Настройки -> Фоновый и офлайн-режим -> Фоновое воспроизведение);
    • исправлена опция Офлайн сохранение видео (работает только в тех регионах, где эта функция поддерживается);
    • добавлена опция Force VP9 Codec - улучшает качество видео, используя при этом меньшую ширину канала (Настройки -> iYTBP Settings);
    • добавлена экспериментальная опция Override Max Resolution Limit - отключает ограничение на максимально-доступное разрешение видео (Настройки -> iYTBP Settings);
    • добавлена опция Preferred Video Quality - позволяет выбрать предпочтительное разрешение воспроизведения (Настройки -> iYTBP Settings);
    • добавлены версии YouTube с цветовыми темами (серо-чёрная и красно-чёрная).
    YouTube 12.29.57 (nodpi)
    Прикрепленный файлYouTube_12.29.57_Android_4.1_arm.apk ( 26.23 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_12.29.57_Android_4.1_arm_greyblack.apk ( 26.35 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_12.29.57_Android_4.1_arm_redblack.apk ( 26.35 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_12.29.57_Android_4.1_arm64.apk ( 27.68 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_12.29.57_Android_4.1_arm64_greyblack.apk ( 27.8 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_12.29.57_Android_4.1_arm64_redblack.apk ( 27.8 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_12.29.57_Android_4.1_x64.apk ( 27.28 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_12.29.57_Android_4.1_x64_greyblack.apk ( 27.39 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_12.29.57_Android_4.1_x64_redblack.apk ( 27.4 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_12.29.57_Android_4.1_x86.apk ( 27.53 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_12.29.57_Android_4.1_x86_greyblack.apk ( 27.65 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_12.29.57_Android_4.1_x86_redblack.apk ( 27.65 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_12.29.57_Android_5.0_arm.apk ( 25.77 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_12.29.57_Android_5.0_arm_greyblack.apk ( 25.91 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_12.29.57_Android_5.0_arm_redblack.apk ( 25.91 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_12.29.57_Android_5.0_arm64.apk ( 27.22 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_12.29.57_Android_5.0_arm64_greyblack.apk ( 27.36 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_12.29.57_Android_5.0_arm64_redblack.apk ( 27.36 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_12.29.57_Android_5.0_x64.apk ( 26.81 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_12.29.57_Android_5.0_x64_greyblack.apk ( 26.96 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_12.29.57_Android_5.0_x64_redblack.apk ( 26.96 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_12.29.57_Android_5.0_x86.apk ( 27.07 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_12.29.57_Android_5.0_x86_greyblack.apk ( 27.21 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_12.29.57_Android_5.0_x86_redblack.apk ( 27.21 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube_Recovery_Installer.zip ( 2.22 КБ )
    Инструкция по установке
    1. Обязательные требования!
    1.1. Скачанная версия apk должна соответствовать архитектуре процессора Вашего устройства (arm, arm64, x86, x64).
    Важное замечание: помимо архитектуры процессора необходимо также учитывать разрядность установленной прошивки. Так, например, на устройство с процессором arm64 и прошивкой под архитектуру arm, скачанная версия apk обязательно должна быть для arm-процессоров.
    1.2. Скачанная версия apk должна подходить к версии Android Вашего устройства (версия Android на устройстве должна быть не ниже той, что указана для apk).
    1.3. Для работы модификации на Вашем устройстве должны быть получены root-права, а также отключена проверка целостности apk и его подписи согласно разделу 6 данной инструкции (в некоторых кастомных прошивках данная проверка может быть отключена "из коробки").
    2. Удаление исходной версии YouTube
    2.1. Перед началом установки полностью удалите YouTube с вашего устройства (лучше через LuckyPatcher).
    Примечание: При установке YouTube от ZaneZam по разделу 5 (через Recovery) удаление исходной версии YouTube согласно пп. 2.1-2.4 не требуется, поскольку оно выполняется автоматически.
    2.2. Перезагрузитесь.
    2.3. Убедитесь, что YouTube отсутствует в списке установленных программ. Это ключевой момент!
    2.4. Любым файловым менеджером с root-правами проверьте, нет ли папки YouTube в директории /system/app/ и папки com.google.android.youtube в директории /system/priv-app/, если есть - обязательно удалите их.
    2.5. Переходите к разделу 3, 4 или 5, на Ваш выбор.
    3. Установка мода YouTube (ручная)
    3.1. Создайте в директории /system/app/ папку YouTube с правами 755.
    3.2. Переместите файл apk в /system/app/YouTube и задайте файлу права 644.
    3.3. Перезагрузитесь.
    3.4. Убедитесь, что YouTube установлен, запустите его.
    3.5. Всё должно работать, удачного просмотра!
    3.6. Если что-то не так, переходите к разделу 6 данной инструкции.
    4. Установка мода YouTube (через LuckyPatcher)
    4.1. Нажмите в LuckyPatcher кнопку Пересобрать и установить (находится в нижней панели).
    4.2. Выберите в проводнике скачанный apk.
    4.3. Выберите в открывшемся меню пункт Установить как системное и дождитесь завершения операции, после чего Ваше устройство будет автоматически перезагружено.
    4.4. Убедитесь, что YouTube установлен, запустите его.
    4.5. Всё должно работать, удачного просмотра!
    4.6. Если что-то не так, переходите к разделу 6 данной инструкции.
    5. Установка мода YouTube (через Recovery)
    5.1. Для установки модов YouTube от ZaneZam, представленных здесь, скачайте архив YouTube_Recovery_Installer.zip.
    Примечание: для установки оригинальных модов от ZaneZam используйте архив iYTBP-youtube-vanced-installer.zip, расположенный тут или тут.
    5.2. Скачайте подходящую для вашего устройства версию YouTube от ZaneZam в папку Downloads, ни в коем случае не переименовывайте скачанный файл.
    5.3. Перезагрузите устройство в режим Recovery.
    5.4. Найдите в Recovery пункт Install и выберете скачанный ранее архив для установки YouTube от ZaneZam.
    5.5. Запустите установку и дождитесь её завершения, после чего перезагрузите устройство.
    5.6. Убедитесь, что YouTube установлен, запустите его.
    5.7. Всё должно работать, удачного просмотра!
    5.8. Если что-то не так, переходите к разделу 6 данной инструкции.
    6. Возможные ошибки и их решение
    Если требования пунктов 1.1 и 1.2 соблюдены верно, но после установки приложение падает, не запускаясь (установка по разделу 3 или 5), либо Вы получаете сообщение вида "Синтаксическая ошибка" (установка по разделу 4) - значит не соблюдены требования пункта 1.3. Для отключения проверки целостности apk и его подписи выполните следующие действия:
    6.1. Запустите LuckyPatcher.
    6.2. Откройте меню Инструменты.
    6.3. Выберите пункт Патчи Андроида.
    6.4. Отметьте два верхних пункта.
    6.5. Нажмите кнопку Пропатчить.
    6.6. По завершению операции Ваше устройство будет автоматически перезагружено.
    пп. 6.4-6.5 наглядно
    Прикрепленное изображение
    Версии YouTube от ZaneZam
    Исходные версии модификаций YouTube от ZaneZam
    (без рекламы и с фоновым воспр.)
    доступны для загрузки тут или тут.
    Что означает minAPI в названии
    minAPI в названии файлов означает минимальную необходимую версию Android для работы приложения (minAPI16 — Android 4.1+, minAPI21 — Android 5.0+ , minAPI26 — Android 8.0+). Таким образом, например, apk с minAPI16 можно поставить на любую версию Android, начиная с версии Android 4.1.
    Неактуальные версии
    Для Android 4.1+ (arm)
    Прикрепленный файлYouTube 12.23.60 for Android 4.1+ (arm).apk ( 25.34 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube 12.19.56 for Android 4.1+ (arm).apk ( 24.91 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube 12.17.54 for Android 4.1+ (arm).apk ( 24.15 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube 12.16.56 for Android 4.1 (arm).apk ( 18.85 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube 12.15.55 for Android 4.1 (arm).apk ( 18.73 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube 12.14.56.apk ( 18.65 МБ )
    Для Android 4.1+ (arm64)
    Прикрепленный файлYouTube 12.23.60 for Android 4.1+ (arm64).apk ( 26.37 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube 12.21.57 for Android 4.1+ (arm64).apk ( 26.16 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube 12.19.56 for Android 4.1+ (arm64).apk ( 25.95 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube 12.17.54 for Android 4.1+ (arm64).apk ( 25.19 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube 12.16.56 for Android 4.1 (arm64).apk ( 19.88 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube 12.15.55 for Android 4.1 (arm64).apk ( 19.75 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube 12.14.56.apk ( 19.28 МБ )
    Для Android 4.1+ (x86)
    Прикрепленный файлYouTube 12.23.60 for Android 4.1+ (x86).apk ( 26.6 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube 12.21.57 for Android 4.1+ (x86).apk ( 26.38 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube 12.19.56 for Android 4.1+ (x86).apk ( 26.17 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube 12.17.54 for Android 4.1+ (x86).apk ( 25.42 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube 12.16.56 for Android 4.1 (x86).apk ( 20.11 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube 12.15.55 for Android 4.1 (x86).apk ( 19.98 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube 12.14.56.apk ( 19.89 МБ )
    Для Android 4.1+ (x64)
    Прикрепленный файлYouTube 12.23.60 for Android 4.1+ (x64).apk ( 26.33 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube 12.21.57 for Android 4.1+ (x64).apk ( 26.12 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube 12.19.56 for Android 4.1+ (x64).apk ( 25.92 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube 12.17.54 for Android 4.1+ (x64).apk ( 25.16 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube 12.16.56 for Android 4.1 (x64).apk ( 19.86 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube 12.15.55 for Android 4.1 (x64).apk ( 19.73 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube 12.14.56.apk ( 19.64 МБ )
    Для Android 5.0+ (arm)
    Прикрепленный файлYouTube 12.21.57 for Android 5.0+ (arm).apk ( 24.66 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube 12.19.56 for Android 5.0+ (arm).apk ( 24.47 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube 12.17.54 for Android 5.0+ (arm).apk ( 23.71 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube 12.16.56 for Android 5.0 (arm).apk ( 18.47 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube 12.16.55 for Android 5.0 (arm).apk ( 18.47 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube 12.15.55 for Android 5.0 (arm).apk ( 18.35 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube 12.15.54.apk ( 18.35 МБ )
    Для Android 5.0+ (arm64)
    Прикрепленный файлYouTube 12.23.60 for Android 5.0+ (arm64).apk ( 25.92 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube 12.21.57 for Android 5.0+ (arm64).apk ( 25.71 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube 12.19.56 for Android 5.0+ (arm64).apk ( 25.51 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube 12.17.54 for Android 5.0+ (arm64).apk ( 24.74 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube 12.16.56 for Android 5.0 (arm64).apk ( 19.5 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube 12.16.55 for Android 5.0 (arm64).apk ( 19.5 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube 12.15.55 for Android 5.0 (arm64).apk ( 19.37 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube 12.15.54.apk ( 19.37 МБ )
    Для Android 5.0+ (x86)
    Прикрепленный файлYouTube 12.23.60 for Android 5.0+ (x86).apk ( 26.14 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube 12.21.57 for Android 5.0+ (x86).apk ( 25.93 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube 12.19.56 for Android 5.0+ (x86).apk ( 25.73 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube 12.17.54 for Android 5.0+ (x86).apk ( 24.98 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube 12.16.56 for Android 5.0 (x86).apk ( 19.73 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube 12.15.55 for Android 5.0 (x86).apk ( 19.59 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube 12.14.56.apk ( 19.51 МБ )
    Для Android 5.0+ (x64)
    Прикрепленный файлYouTube 12.23.60 for Android 5.0+ (x64).apk ( 25.87 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube 12.21.57 for Android 5.0+ (x64).apk ( 25.67 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube 12.19.56 for Android 5.0+ (x64).apk ( 25.47 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube 12.17.54 for Android 5.0+ (x64).apk ( 24.72 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube 12.16.56 for Android 5.0 (x64).apk ( 19.48 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube 12.15.55 for Android 5.0 (x64).apk ( 19.35 МБ )
    Прикрепленный файлYouTube 12.14.56.apk ( 19.26 МБ )


    Сообщение отредактировал AVATARA1 - 12.02.20, 12:57
    Причина редактирования: Правка
    03.09.18, 02:54 | #11
    GeekMen


    Реп: (11)
    Давно хотел спросить, а возможно ли полностью разблокировать весь премиум функционал ютуба?
    03.09.18, 03:06 | #12
    AVATARA1


    Реп: (2667)
    GeekMen @ 3.09.18, 2:54 *
    весь премиум функционал ютуба?
    платные каналы что ли? Нет.
    03.09.18, 03:10 | #13
    slikk


    Реп: (682)
    * GeekMen, Да. За деньги.
    03.09.18, 03:20 | #14
    GeekMen


    Реп: (11)
    * AVATARA1, я имею ввиду скачивание видео например
    03.09.18, 03:26 | #15
    AVATARA1


    Реп: (2667)
    * GeekMen, скачивания в ютубе не было, нет и не будет ни за какие деньги. Для этого есть миллион других сервисов и программ.

    Сообщение отредактировал AVATARA1 - 03.09.18, 03:26
    03.09.18, 06:29 | #16
    °Komap


    Реп: (114)
    diletantEG @ 02.09.18, 22:46 *
    не потребует обновлений

    Добрый день. Скачал последнюю версию с Вашего в сообщения в надежде, что избавлюсь от этого, простите,
    дерьма
    Прикрепленное изображение
    , но навязчивое предложение обновить никуда не делось.
    Подскажите, что имелось ввиду в сообщении, что новых версий больше не потребует ? Если знаете, подскажите, от этого постоянного уведомления в приложении возможно избавиться ?
    03.09.18, 10:15 | #17
    AVATARA1


    Реп: (2667)
    276951438 @ 3.09.18, 6:29 *
    Подскажите, что имелось ввиду в сообщении, что новых версий больше не потребует ?
    что маркет не попросит обновления. О таких сюрпризах тогда ещё никто не знал. Можешь попробовать вот из этих двух постов Клуб Mod APK (Пост papasha55 #76547872)
    03.09.18, 10:16 | #18
    No_Hammer


    Реп: (4341)
    276951438 @ 3.09.18, 8:29 *
    возможно избавиться
    YouTube Vanced (Пост AVATARA1 #64463881)
    03.09.18, 10:19 | #19
    -ГЕПАТИТ-


    Реп: (159)
    * AVATARA1, Привет,а можно сделать перемотку свайпом?
    03.09.18, 10:19 | #20
    AVATARA1


    Реп: (2667)
    * -ГЕПАТИТ-, неа.
    03.09.18, 10:29 | #21
    esleer


    Реп: (2196)
    Технический пост

    12.05.2020
    YouTube Vanced
    версия: 15.05.54

    Последнее обновление программы в шапке: 12.02.2020

    [attachment="16402682:product_logo_youtube_color_192.png"]

    Скриншоты
    [attachment="13753778:Screenshot_20180902-124425.png"] [attachment="13753769:Screenshot_20180902-124544.png"] [attachment="13753767:Screenshot_20180902-123935.png"] [attachment="13753776:Screenshot_20180902-123835.png"][attachment="13753775:Screenshot_20180902-124255.png"] [attachment="13753774:Screenshot_20180902-124342.png"]


    Краткое описание:
    Мод YouTube без рекламы, с фоновым воспроизведением, чёрной темой и другими возможностями

    Описание:
    Преимущества и фичи данного мода
    • Не требуется root и google services (в NON-ROOT версии)
    • Можно установить рядом с официальным приложением, не удаляя его (в NON-ROOT версии)
    • Полностью вырезана реклама (всё что от неё осталось - желтые точки на полосе перемотки)
    • Активировано фоновое воспроизведение (включено по умолчанию, отключается в настройках) (Настройки > Фоновый и оффлайн-режим)
    • Функция снятия ограничения разрешения. Можно смотреть 2К видео на экране 800*480 :lol: (Настройки > Vanced Settings > Video Quality)
    • Выбор качества по умолчанию (для WiFi и/или моб.данных отдельно) (Настройки > Vanced Settings > Video Quality)
    • Возможность отключения инфо.карточек, предложении и водяного знака канала в видео (Настройки > Vanced Settings > Layout Settings)
    • Возможна активация VP9 Codec для улучшения качества и экономии трафика, но на старых устройствах без поддержки этого кодека видео будет тормозить (Настройки > Vanced Settings > Codec Override)
    • Выбор стиля минимизированного видео (старый или новый) (Настройки > Vanced Settings > Layout Settings)
    • Активировано увеличение видео щипком (теперь работает на всех устройствах)
    • Добавлена настройка повтора видео (Настройки > Vanced Settings > Misc)
    • Добавлена возможность выбора между стандартной белой темой и дополнительной тёмной/чёрной (Настройки > Vanced Settings > Layout Settings)
    • Добавлена возможность принудительного включения HDR (Настройки > Vanced Settings > Misc)
    • Добавлена настройка выбора скорости видео по умолчанию (Настройки > Vanced Settings > Video Quality)
    • Добавлена возможность отключения кнопки трансляции на ТВ (Настройки > Vanced Settings > Layout Settings)
    • Добавлена возможность включения в тестовом режиме новой версии плеера ExoPlayer v2 (Настройки > Vanced Settings > Misc)
    • Добавлена опция автоматического включения субтитров при отключении звука
    • Добавлена опция включения кнопок перемотки


    Требуется Android: 5.0+
    Русский интерфейс: Да
    Разработчик: Team Vanced
    Домашняя страница: https://vanced.app
    Основная тема: YouTube
    Альтернатива для Android TV: Smart YouTube TV


    FAQ (ответы на вопросы) по NON-ROOT и ROOT модам


    Все вопросы по установке Split APK будут удаляться



    Скачать:
    версия: 15.05.54 Non-Root YouTube Vanced (Пост AVATARA1 #64463881)
    версия: 15.05.54 Root YouTube Vanced (Пост AVATARA1 #66688574)

    Моды
    Графические:
    версия: 15.05.54 Non-Split Root/Non-Root/Magisk YouTube Vanced (Пост No_Hammer #93827369)
    версия: 15.05.54 Non-Split Non-Root Vanced2Original YouTube Vanced (Пост No_Hammer #73638538)
    версия: 15.05.54 Non-Split Root/Non-Root YouTube Vanced (Пост Goblin mini #92002059)
    версия: 15.05.54 Non-Split Non-Root No Splash YouTube Vanced (Пост Котфуций #93841834)
    версия: 15.05.54 Non-Split Root xposed YouTube Vanced (Пост Antonbeard #94447080)
    версия: 14.21.54 Non-Root YouTube Vanced (Пост Ledenda #74321039)
    версия: 14.21.54 Root/Non-Root/Magisk Black Russian YouTube Vanced (Пост arty54 #82458445)
    версия: 14.21.54 Non-Root Swipe Mod YouTube Vanced (Пост Phoenix Ltd #93507846)
    версия: 14.21.54 Non-Root Colorful and Accent YouTube Vanced (Пост meedeetwo #87874775)
    версия: 13.37.52 Non-Root Black Only YouTube Vanced (Пост No_Hammer #76672392)
    версия: 12.49.55 Non-Root для Android 4.1+ YouTube Vanced (Пост No_Hammer #73638538)

    Облегчённые:
    версия: 14.21.54 Non-Root Youtube Vanced YouTube Vanced (Пост ferhad.necef #88177900)
    версия: 14.21.54 Non-Root Youtube Vanced Lite (YVL) YouTube Vanced (Пост Giacomino #85760342)
    версия: 13.37.52 Root/Non-Root Lite Mod YouTube Vanced (Пост Piss #74928455)
    версия: 13.37.52 Non-Root YouTubeС YouTube Vanced (Пост Capush0n #77249308)

    Magisk-версия и другие:
    версия: 14.10.53 Magisk YouTube Vanced Коллекция модулей для Magisk - Модификация и украшательства (Пост washerron #76689458)
    версия: 13.12.60 Root Icon&Start YouTube Vanced (Пост ZerdøX #73195096)
    версия: 12.29.57 Root от ZaneZam YouTube Vanced (Пост diletantEG #60700855)

    YouTube Uninstaller YouTube Vanced (Пост No_Hammer #76875935)

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    7. Сообщение о проблеме написано не по шаблону ниже.

    Как правильно задать вопрос в теме, чтобы получить на него соответствующий ответ
    В своём сообщении указываем:
    • модель аппарата, версию Android и название прошивки
    • точную версию мода YouTube Vanced и microG (название установленного файла или ссылку на него) и вариант установки (non-root / root / magisk)
    • если есть тормоза при воспроизведении, то нужно добавить скриншот со статистикой
    • если проблема с определенным видео или каналом, то дать ссылку на него
    • были ли прочитаны FAQ в конце поста с модом и последние несколько страниц темы
    • подробное описание самой проблемы и её предысторию (после чего появилась)

    Сообщения с проблемами, которые будут написаны не по этому шаблону, могут быть (и будут) удалены без предупреждения!

    О рекламе, которая может появляться в новых версиях
    Некоторое время назад появился новый способ рассылки рекламы. Она появляется крайне редко только на некоторых регионах/провайдерах/аккаунтах/аппаратах и пока не получается её отследить.

    Если появилась реклама - попробуйте переустановить или поставить прошлые версии (не только 14.xx, но и 13/12).

    Начиная с версии 13.50.52 появилась возможность отключить некоторую рекламу, но уже начала появляться новая: в ландшафтном режиме (удалена в 14.21.54), в поиске и в других местах. В 15.xx.xx версии появилась реклама на главной странице сверху и в ленте.

    О глюках, которые могут появляться в новых версиях
    Прежде всего не забывайте, что гугл постоянно косячит в ютубе, чуть ли не каждая третья версия с глюками. И в нём всё так же куча рандомных глюков на рандомных прошивках/устройствах. Не валите сразу всё на мод :) И если оригинал может обновиться через три дня и глюк пропадет, то с модом так не получится, т.к. на него уходит довольно много времени. К тому же активация скрытых функций тоже может вызывать проблемы.
    Так что при появлении каких-либо новых глюков - не стесняйтесь ставить прошлые версии мода.

    О том, когда будет обновление
    Обновление будет тогда, когда в оригинале появятся какие-то новые полезные функции и у команды vanced будет время на создание мода. Ну или если вдруг мод перестанет работать, как это было со старым microG.

    По вопросам наполнения шапки обращаться к куратору темы esleer
    03.10.2020
    YouTube Vanced
    версия: 15.38.35

    Последнее обновление программы в шапке: 03.10.2020

    YouTube Vanced » | Vanced Manager | Vanced Music | SAI (Split APKs Installer) | Клуб любителей YouTube Vanced
    [attachment="16402682:product_logo_youtube_color_192.png"]

    Краткое описание:
    Мод YouTube без рекламы, с фоновым воспроизведением, чёрной темой и другими возможностями
    Описание и преимущества данного мода
    YouTube Vanced - функциональный мод на YouTube для Android. Это неофициальная и модифицированная версия YouTube, дополненная такими функциями, как блокировка рекламы и трансляция в фоне. Приложение имеет многоязычный интерфейс и отсутствует по понятным причинам в маркете Google Play.
    • Не требуется root и google services (в NON-ROOT версии)
    • Можно установить рядом с официальным приложением, не удаляя его (в NON-ROOT версии)
    • Полностью вырезана реклама (всё что от неё осталось - желтые точки на полосе перемотки)
    • Активировано фоновое воспроизведение (включено по умолчанию, отключается в настройках) (Настройки > Фоновый и оффлайн-режим)
    • Функция снятия ограничения разрешения. Можно смотреть 2К видео на экране 800*480 (Настройки > Vanced Settings > Video Quality)
    • Выбор качества по умолчанию (для WiFi и/или моб.данных отдельно) (Настройки > Vanced Settings > Video Quality)
    • Возможность отключения инфо.карточек, предложении и водяного знака канала в видео (Настройки > Vanced Settings > Layout Settings)
    • Возможна активация VP9 Codec для улучшения качества и экономии трафика, но на старых устройствах без поддержки этого кодека видео будет тормозить (Настройки > Vanced Settings > Codec Override)
    • Выбор стиля минимизированного видео (старый или новый) (Настройки > Vanced Settings > Layout Settings)
    • Активировано увеличение видео щипком (теперь работает на всех устройствах)
    • Добавлена настройка повтора видео (Настройки > Vanced Settings > Misc)
    • Добавлена возможность выбора между стандартной белой темой и дополнительной тёмной/чёрной (Настройки > Vanced Settings > Layout Settings)
    • Добавлена возможность принудительного включения HDR (Настройки > Vanced Settings > Misc)
    • Добавлена настройка выбора скорости видео по умолчанию (Настройки > Vanced Settings > Video Quality)
    • Добавлена возможность отключения кнопки трансляции на ТВ (Настройки > Vanced Settings > Layout Settings)
    • Добавлена возможность включения в тестовом режиме новой версии плеера ExoPlayer v2 (Настройки > Vanced Settings > Misc)
    • Добавлена опция автоматического включения субтитров при отключении звука
    • Добавлена опция включения кнопок перемотки

    Скриншоты
    [attachment="13753778:Screenshot_20180902-124425.png"] [attachment="13753769:Screenshot_20180902-124544.png"] [attachment="13753767:Screenshot_20180902-123935.png"] [attachment="13753776:Screenshot_20180902-123835.png"][attachment="13753775:Screenshot_20180902-124255.png"] [attachment="13753774:Screenshot_20180902-124342.png"]
    О приложении
    Требуется Android: 5.0+ (Минимальная версия в модах 4.1+)
    Русский интерфейс: Да
    Разработчик: Team Vanced
    Домашняя страница: https://vanced.app
    Основная тема: YouTube
    Альтернатива для Android TV: Smart YouTube TV

    Важная информация и FAQ
    Авторизация в микроГ на андроиде 4.3 и ниже не работает. Обновляйте ваши прошивки.
    FAQ по NON-ROOT и ROOT модам

    В своём сообщении-вопросе указываем данные по шаблону:
    • модель аппарата, версию Android и название прошивки
    • точную версию мода YouTube Vanced и microG (название установленного файла или ссылку на него) и вариант установки (non-root / root / magisk)
    • если есть тормоза при воспроизведении, то нужно добавить скриншот со статистикой
    • если проблема с определенным видео или каналом, то дать ссылку на него
    • были ли прочитаны FAQ в конце поста с модом и последние несколько страниц темы
    • подробное описание самой проблемы и её предысторию (после чего появилась)

    Как скачать видео в YouTube Vanced (и не только) + альтернативы
    Так как же всё-таки можно скачать видео?

    О рекламе, которая может появляться в новых версиях
    Новый способ рассылки рекламы. Она появляется рандомно на некоторых регионах/провайдерах/аккаунтах/аппаратах и пока не получается её отследить.
    Если появилась реклама - попробуйте переустановить или поставить прошлые версии (не только 14.xx, но и 13/12).
    С версии 13.50.52 есть возможность отключить некоторую рекламу, но уже появляется новая: в ландшафтном режиме (удалена в 14.21.54), в поиске и в других местах. В 15.xx.xx версии реклама на главной странице сверху и в ленте.

    О глюках, которые могут появляться в новых версиях
    Прежде всего не забывайте, что Google постоянно косячит в ютубе, чуть ли не каждая третья версия с глюками. И в нём всё так же куча глюков на разных прошивках/устройствах. Не валите сразу всё на мод :) И если оригинал может обновиться через три дня и глюк пропадет, то с модом так не получится, т.к. на него уходит довольно много времени. К тому же активация скрытых функций тоже может вызывать проблемы.
    Так что при появлении каких-либо новых глюков - не стесняйтесь ставить прошлые версии мода.

    О том, когда будет обновление
    Обновление будет тогда, когда в оригинале появятся какие-то новые полезные функции и у команды vanced будет время на создание мода. Ну или если вдруг мод перестанет работать, как это было со старым microG.

    О возможном конфликте приложения с Adguard Пост Raziel72
    Способ как отключить стандартный YouTube на miui Пост rootkit666
    Для работы свайпов громкости и яркости в версии 15.33.34 Пост Goblin mini
    У кого Xiaomi и стоит MIUI 11 и не приходят уведомления Пост IgorRadaev97

    Скачать:
    Версия: 15.38.35 Non-ROOT (Split) Из Vanced Manager (uerop)
    Версия: 15.33.34 ROOT (Non-Split) by KirIif' (betmen2)
    Версия: 15.33.34 Non-ROOT (Non-Split) by GhostRider (betmen2)
    версия: 15.33.34 Non-Root&Root Non-Split Пост, Goblin mini

    Моды

    Графические:
    Облегчённые:
    Magisk-версия и другие:
    Прошлые версии
    Модификации
    Версия: 15.38.35 YouTube Vanced (v8a, arm64) Non-ROOT (Non-Split) (The Kingdom of Shadows)


    Вопросы по установке приложения SAI (Split APKs Installer) задаем в соответствующей теме. Ссылка также прикреплена в верхней части шапки

    По вопросам наполнения шапки обращаться к куратору темы esleer


    Сообщение отредактировал esleer - 03.10.20, 22:56
    Причина редактирования: 03.10.2020



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