Как скачать видео в YouTube Vanced (и не только) + альтернативы

Страны, где можно добавлять видео в офлайн-режим Афганистан

Алжир

Ангола

Антарктида

Армения

Азербайджан

Бахрейн

Бангладеш

Бенин

Бутан

Ботсвана

Остров Буве

Британская территория в Индийском океане

Бруней

Буркина-Фасо

Бурунди

Кот-д'Ивуар

Камбоджа

Камерун

Кабо-Верде

Центрально-Африканская Республика

Чад

Коморские острова

Острова Кука

Демократическая Республика Конго

Джибути

Египет

Экваториальная Гвинея

Эритрея

Эфиопия

Федеративные штаты Микронезии

Фиджи

Гвиана

Французская Полинезия

Габон

Грузия

Гана

Гренада

Гуам

Гвинея

Гвинея-Бисау

Индия

Индонезия

Иран

Ирак

Израиль

Иордания

Кения

Кирибати

Кувейт

Кыргызстан

Лаос

Ливан

Лесото

Либерия

Ливия

Макао

Мадагаскар

Малави

Малайзия

Мальдивы

Мали

Маршалловы острова

Мавритания

Маврикий

Майотта

Молдавия

Монголия

Марокко

Мозамбик

Мьянма (Бирма)

Намибия

Науру

Непал

Новая Каледония

Нигер

Нигерия

Северные Марианские острова

Оман

Пакистан

Палау

Палестина

Папуа – Новая Гвинея

Филиппины

Катар

Республика Конго

Реюньон

Руанда

Сан-Томе и Принсипи

Остров Святой Елены

Сен-Пьер и Микелон

Самоа

Саудовская Аравия

Сенегал

Сейшелы

Сьерра-Леоне

Словакия

Соломоновы острова

Сомали

ЮАР

Южный Судан

Шри-Ланка

Судан

Шпицберген и Ян-Майен

Свазиленд

Таджикистан

Танзания

Таиланд

Гамбия

Восточный Тимор

Того

Тонга

Тунис

Турция

Туркменистан

Тувалу

Уганда

ОАЭ

Узбекистан

Вануату

Вьетнам

Западная Сахара

Йемен

Замбия

Зимбабве

. Ни в оригинале, ни в моде. Единственное что доступно - сохранить видео в офлайн-режим для дальнейшего просмотра. Это доступно либо по платной подписке (да, за деньги), либо в некоторых странах (это определяется по IP и можно обойти только с помощью VPN)1) У ютуба есть один нюанс - всё видео с разрешением выше 720p идёт двумя отдельными потоками (видео и звук), поэтому просто так его скачать не получится, но если 1280*720 достаточно, то можно воспользоваться следующим способом.Копируем ссылку на видеоролик, вставляем её в любой браузер и перед словомв ссылке дописываем(или- это другой сервис) чтобы получилась ссылка видапотом переходим по этой ссылке, выбираем 720p и качаем браузером. Этот способ весьма прост и не требует никаких дополнительных программ.2) Если 720p не хватает и вы пользуетесь, то для закачки видео можно воспользоваться ботом. Нужно ввести в поиск в телеграме его ник @utubebot . Этот бот поддерживает закачку с качеством до 1080p 60fps, а также MP3 128/256kbps. Может загрузить видео прямо в телеграм либо дать прямую ссылку, по которой можно будет скачать браузером или качалкой, или даже отправить ссылку напрямую на телевизор :) Альтернативные боты: @download_it_bot @SaveYoutubeBot3) Если предыдущие варианты не устроили, то придётся устанавливать на телефон дополнительные приложения. Вот список подходящих: