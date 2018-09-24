zirvistramir @ 05.10.18, 11:04
Надеялся что в этой и объектив и матрица побольше.
Ну как, вы сравнили с ифоном, там видимо объектив и матрица очень большие )))
zirvistramir @ 05.10.18, 11:04
Раздражает когда тень от куста это просто чёрное пятно, глазами то я не так вижу. В этом плане радует старушка Sony x3000.
Вот насчет сони не надо, тк. у самого она, вот в ней как раз ДД в полку, либо провал, либо пожар. Нужен ДД? Снимайте в PT Flat на ручных настройках.
Примеры:
Фонтан против солнца (солнце в дымке правда, но тем не менее)
Коридор свет из окна, съемка из темного угла
Внутри помещения, смотрим на ДД под столами
Можете скачать скрины и посмотреть на графики ДД в RGB Parade & Luma сравнить с сони ))