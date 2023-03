Много тестов и сравнений с 6-йHyperSmooth Comparisons:1) Mountain Bike vs Hero 6 Black EIS - 1:152) Running vs Hero 6 Black EIS: 2:333) Mountain Bike vs Hero 6 Black EIS: 3:444) Mountain Bike vs No Stabilization: 4:565) Day Running vs Gimbal 7:136) Night Running vs Gimbal: 8:15TimeWarp Comparisons:1) Hiking Forest vs Regular Timelapse: 9:042) Hiking Mountain vs Regular Timelapse: 9:13Leftovers:1) HyperSmooth: Driving Mountains: 9:402) HyperSmooth: CycloCross Dusk/Sunset: 10:193) TimeWarp: Driving Long ways: 12:46