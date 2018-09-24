Обсуждение GoPro Hero 7 Black Edition

Характеристики

В плане разрешения видеопотока Hero 7 Black ничем не отличается от предшественницы: видео 4К записывается с частотой 60 к/с, видео Full HD — с частотой 240 к/с. Эта модель получила процессор Hero6 GP1 — тоже от предшественницы, но доработанный.

Никаких перемен по части корпуса или аккумуляторной батареи в сравнении с Hero 6 Black нет, но есть изменения по части возможностей.

Hero 7 Black — единственная модель новой серии, которая предлагает улучшенную стабилизацию Hypersmooth. Описание ее звучит просто: «как у стедикама».

Благодаря расширенному алгоритму коррекции сцены и алгоритма коррекции роллинг шаттера, камера может предсказывать, как происходит движение от кадра к кадру и вносить изменения, чтобы сделать видео супер гладким. Это достигается за счет увеличения памяти обработки камеры (не путать с памятью SD-карты). В камере используется усовершенствованный алгоритм коррекции роллинг шаттера.



Трехосевая стабилизация.

Уникальная разработка GoPro, которой по праву гордится производитель. Встроенная стабилизация позволит камере снимать невероятно плавное и четкое видео, сравнимое с видео, которое снято с помощью стедикама. Стабилизация цифровая, что позволило сохранить компактные размеры камеры и универсальность использования. Но теперь программа не просто режет изображение по периметру, как при обычной стабилизации, а выравнивает его по трем осям.



Поддержка социальных сетей

Теперь стало, как никогда ранее, просто делать прямые трансляции и делиться своими историями в режиме реального времени с Facebook Live. А также сохранять их на sd-карту в хорошем качестве.



То, что раньше считалось дурным тоном – теперь вовсю в ходу. Портретная ориентация видеосъемки – незаменимая функция для любителей Stories в Instagram и Snapchat.



С помощью приложения GoPro App вы сможете сразу же опубликовать свою историю!



Распознавание лиц и улыбок позволит не пропустить незаменимый кадр, где вы и ваши друзья получились одновременно удачно.

Видео TimeWarp. Создавайте таймлапс-видео с потрясающей стабилизацией при движении во время съемки. Ускоряйте воспроизведение до 30 раз, чтобы превратить продолжительные сюжеты в кадры, которыми хочется поделиться.

Быстрый перенос файлов на телефон. Теперь вы можете отправить фото и видео на электронную почту, по SMS, в Twitter или в Snapchat. Просто установите GoPro App и будьте максимально мобильны и эффективны!

Таймер фотосъемки создан для успешных групповых снимков и самых смелых селфи!

Шумоподавление. HERO7 Black в активном режиме фильтрует шум ветра, вибрации, и прочие посторонние шумы, ненужные длявидео. Пишет звук на три микрофона с чистой звуковой дорожкой.

Метки GPSпокажут, в какие неведомые дали вы готовы забраться в поисках лучших кадров. Ставьте метки в приложении GoPro App и оценивайте скорость, расстояние и высоту маршрута.

Любите снимать ночью? Для HERO7 Black и тут нет преград. Ночная фотосъемка с экспозицией авто, 2, 5, 10, 15, 20, 30 секунд порадует пользователей четкими и насыщенными кадрами.

Что еще полезного нужно знать? По официальным данным производителя камера поддерживает карту памяти максимального объема 128 Гб. По неофициальным – до 256. Какую карту купить – решать вам, просто помните, что, чем больше объем, тем больше интересных роликов вы сможете снять.



Камера поддерживает подключение внешнего микрофона с помощью уже известного пользователям адаптера 3.5 мм. А, используя HDMI-кабель, вы сможете вывести трансляцию с GoPro на большой экран телевизора.



Совместима ли HERO7 Black с квадрокоптером GoPro Karma Drone и стабилизатором Karma Grip? Да, и повод для радости! Представляете, какие невероятные фотографии и видео можно снять, летая над умиротворяющими просторами природы или урбанистичными картинами городов.



Разрешение - FPS - Стабилизация:

4K (4:3) - 30/25 - No Stabilization

4K (4:3) - 24 - Standard Stabilization

4K - 60/50 - HyperSmooth

4K - 30/25 - HyperSmooth

4K - 24 - HyperSmooth

2.7K 4:3 - 60/50 - HyperSmooth

2.7K 4:3 - 30/25 - HyperSmooth

2.7K 4:3 - 24 - HyperSmooth

2.7K -120/100 - No Stabilization

2.7K - 60/50 - HyperSmooth

2.7K - 30/25 - HyperSmooth

2.7K - 24 - HyperSmooth

1440p - 120/100 - Standard Stabilization

1440p - 60/50 - HyperSmooth

1440p - 30/24 - HyperSmooth

1440p - 24 - HyperSmooth

1080p - 240/200 - No Stabilization

1080p - 120/100 - Standard Stabilization

1080p - 60/50 - HyperSmooth

1080p - 30/25 - HyperSmooth

1080p - 24 - HyperSmooth

960p - 240/200 - No Stabilization

960p - 120/100 - Standard Stabilization

720p - 240/200 - No Stabilization

720p - 60/50 - HyperSmooth



