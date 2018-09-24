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    • GoPro Hero 7 Black Edition | [экшн][камера]
    17.02.19, 17:12 | #1
    mihadom


    Реп: (1071)
    Обсуждение GoPro Hero 7 Black Edition
    Обсуждение » | GoPro App » | Выбор и сравнение » | Покупка » | Съёмка и редактирование видео »

    Прикрепленное изображение


    Описание
    GoPro HERO 7 Black - это экшн-камера, выпущенная в сентябре 2018 года.

    Ультрачеткое видео в разрешении 4К с частотой кадров 60к/с.
    Лучшая электронная стабилизация Hypersmooth.
    Камера имеет компактные размеры и возможности профессиональной техники (полностью ручные настройки), а также "плоский"(Flat) профиль, который легко поддается покраске Вашего видео в программах видеомонтажа.
    [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
    На основе процессора Hero6 GP1, с внутренней оптимизацией
    Размеры, батарея как и у Hero5 / 6
    -Функция потоковой передачи в реальном времени
    -Стабилизатор Hypersmooth
    -HDR
    -Портретная ориентация
    -Распознавание сцены / улыбки
    -Новая функция коротких "петлевых" видеороликов длительностью 15/30 секунд

    Характеристики
    В плане разрешения видеопотока Hero 7 Black ничем не отличается от предшественницы: видео 4К записывается с частотой 60 к/с, видео Full HD — с частотой 240 к/с. Эта модель получила процессор Hero6 GP1 — тоже от предшественницы, но доработанный.
    Никаких перемен по части корпуса или аккумуляторной батареи в сравнении с Hero 6 Black нет, но есть изменения по части возможностей.
    Hero 7 Black — единственная модель новой серии, которая предлагает улучшенную стабилизацию Hypersmooth. Описание ее звучит просто: «как у стедикама».
    Благодаря расширенному алгоритму коррекции сцены и алгоритма коррекции роллинг шаттера, камера может предсказывать, как происходит движение от кадра к кадру и вносить изменения, чтобы сделать видео супер гладким. Это достигается за счет увеличения памяти обработки камеры (не путать с памятью SD-карты). В камере используется усовершенствованный алгоритм коррекции роллинг шаттера.

    Трехосевая стабилизация.
    Уникальная разработка GoPro, которой по праву гордится производитель. Встроенная стабилизация позволит камере снимать невероятно плавное и четкое видео, сравнимое с видео, которое снято с помощью стедикама. Стабилизация цифровая, что позволило сохранить компактные размеры камеры и универсальность использования. Но теперь программа не просто режет изображение по периметру, как при обычной стабилизации, а выравнивает его по трем осям.

    Поддержка социальных сетей
    Теперь стало, как никогда ранее, просто делать прямые трансляции и делиться своими историями в режиме реального времени с Facebook Live. А также сохранять их на sd-карту в хорошем качестве.

    То, что раньше считалось дурным тоном – теперь вовсю в ходу. Портретная ориентация видеосъемки – незаменимая функция для любителей Stories в Instagram и Snapchat.

    С помощью приложения GoPro App вы сможете сразу же опубликовать свою историю!

    Распознавание лиц и улыбок позволит не пропустить незаменимый кадр, где вы и ваши друзья получились одновременно удачно.
    Видео TimeWarp. Создавайте таймлапс-видео с потрясающей стабилизацией при движении во время съемки. Ускоряйте воспроизведение до 30 раз, чтобы превратить продолжительные сюжеты в кадры, которыми хочется поделиться.
    Быстрый перенос файлов на телефон. Теперь вы можете отправить фото и видео на электронную почту, по SMS, в Twitter или в Snapchat. Просто установите GoPro App и будьте максимально мобильны и эффективны!
    Таймер фотосъемки создан для успешных групповых снимков и самых смелых селфи!
    Шумоподавление. HERO7 Black в активном режиме фильтрует шум ветра, вибрации, и прочие посторонние шумы, ненужные длявидео. Пишет звук на три микрофона с чистой звуковой дорожкой.
    Метки GPSпокажут, в какие неведомые дали вы готовы забраться в поисках лучших кадров. Ставьте метки в приложении GoPro App и оценивайте скорость, расстояние и высоту маршрута.
    Любите снимать ночью? Для HERO7 Black и тут нет преград. Ночная фотосъемка с экспозицией авто, 2, 5, 10, 15, 20, 30 секунд порадует пользователей четкими и насыщенными кадрами.
    Что еще полезного нужно знать? По официальным данным производителя камера поддерживает карту памяти максимального объема 128 Гб. По неофициальным – до 256. Какую карту купить – решать вам, просто помните, что, чем больше объем, тем больше интересных роликов вы сможете снять.

    Камера поддерживает подключение внешнего микрофона с помощью уже известного пользователям адаптера 3.5 мм. А, используя HDMI-кабель, вы сможете вывести трансляцию с GoPro на большой экран телевизора.

    Совместима ли HERO7 Black с квадрокоптером GoPro Karma Drone и стабилизатором Karma Grip? Да, и повод для радости! Представляете, какие невероятные фотографии и видео можно снять, летая над умиротворяющими просторами природы или урбанистичными картинами городов.

    Разрешение - FPS - Стабилизация:
    4K (4:3) - 30/25 - No Stabilization
    4K (4:3) - 24 - Standard Stabilization
    4K - 60/50 - HyperSmooth
    4K - 30/25 - HyperSmooth
    4K - 24 - HyperSmooth
    2.7K 4:3 - 60/50 - HyperSmooth
    2.7K 4:3 - 30/25 - HyperSmooth
    2.7K 4:3 - 24 - HyperSmooth
    2.7K -120/100 - No Stabilization
    2.7K - 60/50 - HyperSmooth
    2.7K - 30/25 - HyperSmooth
    2.7K - 24 - HyperSmooth
    1440p - 120/100 - Standard Stabilization
    1440p - 60/50 - HyperSmooth
    1440p - 30/24 - HyperSmooth
    1440p - 24 - HyperSmooth
    1080p - 240/200 - No Stabilization
    1080p - 120/100 - Standard Stabilization
    1080p - 60/50 - HyperSmooth
    1080p - 30/25 - HyperSmooth
    1080p - 24 - HyperSmooth
    960p - 240/200 - No Stabilization
    960p - 120/100 - Standard Stabilization
    720p - 240/200 - No Stabilization
    720p - 60/50 - HyperSmooth

    Прошивки
    Официальные прошивки

    Полезное
    Руководство пользователя
    Скрипт для переименования файлов GoPro в более удобный вид
    Компактная рамка для камеры с креплениями для адаптера и микрофона
    Решение старта записи съемки по таймеру
    два способа установки Quik Desktop на Windows
    GoPro app 4.5.1
    Инструкция по прошивке
    Рекомендации по зарядке камеры
    Как стримить в ВК
    Особенности прямой трансляции (стриминга) на Youtube
    Что делать для избежания саморазряда
    LUT гамма-коррекции из FLAT

    В теме нет куратора. По вопросам наполнения шапки обращайтесь к модераторам раздела через кнопку Изображение под сообщениями, на которые необходимо добавить ссылки.
    Если в теме есть пользователь, желающий стать Куратором и соответствующий Требованиям для кандидатов, он может подать заявку в теме Хочу стать Куратором (предварительно изучив шапку темы и все материалы для кураторов).

    Сообщение отредактировал Олег Верещагин - 04.08.21, 21:06
    Причина редактирования: LUT гамма-коррекции из FLAT
    24.09.18, 17:51 | #2
    R#n1n


    Реп: (139)
    Сравнения стабилизации гп6,гп7, гп6+ карма, и чуть чуть sonyxr3000
    https://youtu.be/2_i___jfVcQ
    25.09.18, 19:50 | #3
    bess_forever


    Реп: (5)
    Много тестов и сравнений с 6-й

    HyperSmooth Comparisons:
    1) Mountain Bike vs Hero 6 Black EIS - 1:15
    2) Running vs Hero 6 Black EIS: 2:33
    3) Mountain Bike vs Hero 6 Black EIS: 3:44
    4) Mountain Bike vs No Stabilization: 4:56
    5) Day Running vs Gimbal 7:13
    6) Night Running vs Gimbal: 8:15

    TimeWarp Comparisons:
    1) Hiking Forest vs Regular Timelapse: 9:04
    2) Hiking Mountain vs Regular Timelapse: 9:13

    Leftovers:
    1) HyperSmooth: Driving Mountains: 9:40
    2) HyperSmooth: CycloCross Dusk/Sunset: 10:19
    3) TimeWarp: Driving Long ways: 12:46

    https://youtu.be/Pu9I7R-8PlE
    26.09.18, 18:02 | #4
    bess_forever


    Реп: (5)
    Свеженькое русскоязычное(!) сравнение стабов. 6-ка, 7-ка и X3000

    https://youtu.be/HcIWB0RkGSM
    28.09.18, 16:19 | #5
    bess_forever


    Реп: (5)
    Видосик от Mr Steele. GoPro 7 на гоночном коптере, стабилизация в ролике сугубо камерная, без использования программных стабов на монтаже

    https://youtu.be/FD3saMz7F6s
    04.10.18, 20:57 | #6
    Eidlisch2


    Реп: (9)
    сегодня получил свою 7ку.
    Если нужно что-то от владельца там поснимать, покрутить - обращайтесь.
    Первое впечатление очень приятное.
    Купил за 365,49 евро у гопрошного магазина.
    Карта 32Гб была в подарок.
    04.10.18, 21:18 | #7
    salfar


    Реп: (11)
    Eidlisch2 @ 04.10.18, 20:57 *
    Если нужно что-то от владельца там поснимать, покрутить - обращайтесь.


    если не сложно, снимите плиз видео: в дневное время, на улице, 1080p, 50к/с, гиперсмуз включен, камера в руке, и при это идите своим обычным шагом.
    заранее спасибо.
    04.10.18, 21:35 | #8
    Eidlisch2


    Реп: (9)
    salfar @ 04.10.18, 19:18 *
    если не сложно, снимите плиз видео: в дневное время, на улице, 1080p, 50к/с, гиперсмуз включен, камера в руке, и при это идите своим обычным шагом.
    заранее спасибо.

    легко, завтра и сниму. Сегодня уже темно.
    Сколько минут идти обычным шагом? Т.е длина ролика?
    Куда выложить, что бы не пожало качество? Ютуб подойдет?
    04.10.18, 21:39 | #9
    salfar


    Реп: (11)
    Eidlisch2 @ 04.10.18, 21:35 *
    Сколько минут идти обычным шагом? Т.е длина ролика?
    Куда выложить, что бы не пожало качество? Ютуб подойдет?


    минуты две-три вполне достаточно будет.
    выложить только НЕ на ютуб - там качество пострадает
    лучше на какой-нибудь файлообменник типа яндекс.диска или что-то в этом роде
    04.10.18, 22:48 | #10
    666luxor666


    Реп: (0)
    был бы благодарен за фотографии -желательно в raw(или какой там у них свой формат) - на яндекс какой -нить
    05.10.18, 10:13 | #11
    MacVit


    Реп: (31)
    zirvistramir @ 05.10.18, 07:21 *
    Так же заметил что темновато снимает. И... подозрения подтвердились

    Сравнили f1.8 с f2.8 )).
    Про компенсатор для одноруких стабов киньте ссылку плиз, тоже надо для Crane-M. (нашел уже сам)

    Ну и в заключении, смотрим Тревел видео снятое на ГП7, рюзак за спину и пешком в горы... Хороший пример работы стаба
    https://youtu.be/2EOXxsC_-ac


    Сообщение отредактировал MacVit - 05.10.18, 10:22
    05.10.18, 10:35 | #12
    Lamer24


    Реп: (2)
    Кому интересно исходники 1440.60+стаб, еще 2 дня провесят на обменнике единственный косяк видео 4к3, толком не глянул настройки перед выездом ;( Кому интересно только работа стаба есть сплюещенная версия с YouTube

    Ребят, подскажите как заставить нормально работать Quik?
    Win 10 поставил, создал учетку на английском. Теперь запускается хоть))) Но например если включить на видел GPS-трек ,G-sensor, спидометр, хоть, что! Сразу вылетает! ну и тупит программулина жестко, если в редактор зайти. Хотя тот же премьер спокойно переваривает.
    05.10.18, 11:23 | #13
    MacVit


    Реп: (31)
    zirvistramir @ 05.10.18, 11:04 *
    Надеялся что в этой и объектив и матрица побольше.

    Ну как, вы сравнили с ифоном, там видимо объектив и матрица очень большие )))
    zirvistramir @ 05.10.18, 11:04 *
    Раздражает когда тень от куста это просто чёрное пятно, глазами то я не так вижу. В этом плане радует старушка Sony x3000.

    Вот насчет сони не надо, тк. у самого она, вот в ней как раз ДД в полку, либо провал, либо пожар. Нужен ДД? Снимайте в PT Flat на ручных настройках.
    Примеры:
    Фонтан против солнца (солнце в дымке правда, но тем не менее)
    Прикрепленное изображение

    Коридор свет из окна, съемка из темного угла
    Прикрепленное изображение

    Внутри помещения, смотрим на ДД под столами
    Прикрепленное изображение

    Можете скачать скрины и посмотреть на графики ДД в RGB Parade & Luma сравнить с сони ))
    05.10.18, 11:48 | #14
    Dima9


    Реп: (113)
    * Keyboard-Wizard, а можете тему перенести в раздел экшен камер?
    zirvistramir @ 05.10.18, 07:21 *
    Не могу нигде найти необработанные оригинальные образцы видео из камеры ( естественно black ). Может здесь кто-нибудь выложить для оценки?
    Интересует реальный битрейт для 4к 60FPS

    https://drive.google.c…CqzKbi107aYASDeyO/view
    Сравнение камер GoPro 7 https://ru.gopro.com/h…/block/compare-cameras
    05.10.18, 12:22 | #15
    MacVit


    Реп: (31)
    Dima9 @ 05.10.18, 11:48 *
    https://drive.google.c…CqzKbi107aYASDeyO/view

    Я бы советовал освещать еще и настройки камеры для исходников, чтобы люди могли оценивать качество картинки исходя из настроек камеры. Я так понимаю, что тут полный автомат?

    Сообщение отредактировал MacVit - 05.10.18, 12:22
    05.10.18, 13:01 | #16
    Dima9


    Реп: (113)
    MacVit @ 05.10.18, 12:22 *
    Я бы советовал освещать еще и настройки камеры для исходников, чтобы люди могли оценивать качество картинки исходя из настроек камеры. Я так понимаю, что тут полный автомат?

    Видос не мой, с другого форума. Снято в 4К-60к/с (H.265/HVEC) - 78Мбит/с - это всё что знаю.
    Условия съёмки отличные, но даже здесь проскакивает цифровой шум. В конце ролика когда девочка поднимает большой палец вверх левая часть лица в тени и виден шум, но это я уже придираюсь)) на мониторе не видно, на телике с 4К смотреть нужно.
    05.10.18, 13:13 | #17
    maxrealliti


    Реп: (31)
    * zirvistramir, рыбий глаз и на камере можно сменить на линейный, или через редактор, это не проблема
    05.10.18, 14:11 | #18
    MacVit


    Реп: (31)
    Dima9 @ 05.10.18, 13:01 *
    В конце ролика когда девочка поднимает большой палец вверх левая часть лица в тени и виден шум,

    Имхо это не шум, так работает шарп, смотрите фон за девочкой, на ветках кустов, там его хорошо видно. На автомате шарп выкручен на полную катушку. Включаете протюн и понижаете шарп в настройках по вкусу.
    Побочка от линейного, доп. цифровой кроп картинки. Кто не смотрит под лупой картинку не заметит. В 4к по моему линейный угол не доступен....

    Сообщение отредактировал MacVit - 05.10.18, 14:13
    05.10.18, 14:28 | #19
    maxrealliti


    Реп: (31)
    * zirvistramir, я им не пользуюсь, проверьте сами, и пробуйте 2,7к там все есть, помоему 10% обрезает

    Сообщение отредактировал maxrealliti - 05.10.18, 14:31
    05.10.18, 15:56 | #20
    maxrealliti


    Реп: (31)
    * MacVit, фильтры подойдут с 6 не подскажите? https://www.polarprofi…ack-shutter-collection

    Сообщение отредактировал maxrealliti - 05.10.18, 15:59
    05.10.18, 16:13 | #21
    MacVit


    Реп: (31)
    * maxrealliti,
    Да, т.к. форм-фактор и размеры идентичны. Более того, разработчики уже обновили инфу у себя на сайте
    Разработан специально для HERO7 Black, HERO6 Black, HERO5 Black Cameras

    Самые востребованные из них будут ND16 и ND32

    Сообщение отредактировал MacVit - 05.10.18, 16:15



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