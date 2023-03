1.1.1.1: Faster & Safer Internet

Версия: 6.23

Полезные дополнения Версия: 3.0 Доработанный скрипт для powershell для генерации toml и conf файлов для Wireguard (koctik-2017)

в приложение есть возможность настроить режим DNS Over TLS или DNS Over HTTPS✌️✌️1.1.1.1 -- the world's fastest and safest DNS resolver -- ✌️✌️ 1.1.1.1, the privacy-first DNS resolver is now available on the go. No one should be able to snoop on what you do on the Internet. We've created 1.1.1.1 so that you can connect to the Internet securely anytime, anywhere. Greater privacy By using a secure connection, 1.1.1.1 makes sure no one can snoop your DNS queries. Some ISPs use DNS queries to sell your data. Cloudflare will never sell your data or use it to target ads. Period. Fastest way to experience the Internet 1.1.1.1 makes the Internet faster by using Cloudflare's global network. On average, we are 28% faster than the next fastest public resolver. Easy to use One-touch setup to make your Internet more safe and private. Install it today, get faster Internet, it's that simple. Best of all: No upsells, no in-app purchases, and free for life. Website owners pay us to make your Internet faster so you don't have to. Cloudflare