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    • 70mai Dash Cam 1S (MIDRIVE D06) | Видеорегистратор без экрана (Wi-Fi,1920x1080 30FPS, SONY IMX307)
    11.07.19, 08:20 | #1
    lisabon_Q3


    Реп: (782)
    70mai Dash Cam 1S
    MIDRIVE D06

    Обсуждение »

    Прикрепленное изображение


    Какую карту памяти выбрать?
    Официально поддерживаются карты памяти до 64 Гб, но по факту поддерживаются 128 Гб (есть подтверждения, вбейте в поиск по теме "128")

    Настоятельно не рекомендуется использовать no-name карты памяти (особенно с алиэкспресс). Регистратору нужна хорошая карта памяти известных брендов 10 класса (лучше купить в местном магазине с гарантией)
    Для 100% попадания "какая карта нужна?" Выбирайте карту, предназначенную для работы в видеорегистраторах, а именно:


    Проверенные карты пользователей:


    Обсуждение карт памяти, их особенностей и т.п обсуждается здесь: Выбор и особенности эксплуатации SD, microSD и SDHC карт памяти
    FAQ (ответы на ЧАстые ВОпросы) - Прежде чем задать вопрос - читайте этот раздел!
    Напоминаю, что это видеорегистратор, а значит:
    1. Видеорегистратор сам включается при подаче питания и завершает запись и выключается при его отсутствии. Самим нажимать кнопку для вкл./откл. не нужно.

    2. Как положено любому видеорегистратору - запись цикличная, т.е. при заполнении памяти - старые записи самостоятельно стираются.

    3. Долго (медленно) качает по wi-fi? Отключите bluetooth

    4. Какой пароль от wi-fi?
      - 12345678

    5. Какая продолжительность записи с моей картой памяти?
      - 16Гб - 2 часа, 32Гб - 4 часа, 64Гб - 8 часов

    6. Нет звука при просмотре скачанного видео?
      - Используйте для просмотра плеер VLC или установите кодек в MxPlayer вручную по инструкции

    7. Как поменять продолжительность записываемых видео? (По умолчанию 1 мин.)
      - В расширенных настройках (через приложение 70mai) можно поменять на 1 мин. \ 2 мин. \ 3 мин

    8. На каком языке доступно голосовое управление?
      - управление голосом есть только в международной версии и активируется только при переходе на английский язык в настройках (ENG). К китайской версии нет голосового управления.

    9. Что значит P/N (PAL/NTSC) в настройках приложения?
      - PAL/NTSC (система аналогового цветного телевидения). От выбора зависит частота кадров. PAL=25к/сек (рекомендуется), NTSC = 30к/сек (вероятно, будет мерцать искусственное освещение в кадре).

    10. Обозначение цветового индикатора:
      нажми, чтобы раскрыть
      • Синий: При первом включении / В режиме альбома в приложении / т.е. Регистратор в режиме "не записи".
      • Синий (мигает): Ожидание подключения к телефону / Форматирование карты памяти / Обновление прошивки / Сброс к заводским настройкам
      • Зеленый: Идет запись (все хорошо)
      • Зеленый (мигает): Идет запись аварийного видео
      • Зеленый (плавно мигает, как вспышка): Идет запись + включен wi-fi (все хорошо)
      • Красный: Возникла проблема с записью (неисправна карта памяти или низкая скорость записи)
      • Красный (мигает): Разряд встроенной батареи.

    11. Назначение кнопки сбоку:
      нажми, чтобы раскрыть
      • 1 раз нажать (коротко) - вкл\откл. wi-fi.
      • 1 раз нажать (долго) - вкл\откл. видеорегистратора.
      • 3 раза нажать - форматирование карты памяти.
      • 5 раз нажать - сброс к заводским настройкам.

    12. Для чего нужна прозрачная овальная пленка в комплекте?
      - Это электростатическая пленка, к ней приклеивается крепление видеорегистратора. Инструкция по установке тут.

    13. Есть ли парковочный режим в данном видеорегистраторе?
      -Да, есть два вида мониторинга на парковке после глушения двигателя. Режим "мониторинг парковки" (Parking surveillance) и "Ускоренное видео" (Time-lapse). Подробно тут.

    14. Какое качество записи выбрать?
      - В настройках (в приложении) для максимального качества необходимо выбирать "законченный"

    15. Как включить/отключить запись звука?
      - В "настройках" (в приложении) пункт "Запись"

    16. Как отключить звук включения?
      - "В расширенных настройках" (в приложении) - пункт "Звук при включении питания" Совместно с тихой прошивкой полностью отключает звуки при вкл\откл.


    1. Внешний вид
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    2. D Характеристики
    ● Обзор 130 градусов
    ● Разрешение FULL HD 1920 x 1080 30 FPS
    ● Запись звука через встроенный микрофон (по-умолчанию отключена, включается в настройках через приложение 1 раз)
    ● Процессор MSTAR MSC8336D, Датчик изображения SONY IMX307 2 MП, диапазон диафрагмы: F2.2
    WiFi-соединение 2.4GHz (IEEE 802.11 b/g/n)
    ● Датчик удара
    ● Аккумулятор 240mAh Li-polymer Battery
    ● Поддержка карт памяти от 16 до 64 ГБ (от 10 класса)
    ● Длина кабеля 3.5 м, разъем Micro USB
    ● Размеры (Д x Ш x В): 10.00 x 5.50 x 3.20 cм
    Парковочный режим (только при наличии постоянного питания, подробно тут)
    Таймлапс (режим беспрерывной записи от АКБ автомобиля 1 кадр/сек (только при наличии оригинального комплекта "70mai hardware kit" и только на китайской прошивке, подробно тут)
    3. ( Полезная информация / Примеры видео
    • Инструкция из коробки на английском языке (pdf):
      Прикрепленный файлuser-manual-4252305.pdf ( 381.68 КБ )

    4. Все про крепление видеорегистратора
    Комплектное крепление надежное, без защелки, приклеивается на двухсторонний скотч (размер площадки 30Х40 мм), чтобы снять необходимо открутить болт, регулируется только по вертикали.

    Внимание, при откручивании болта держите блестящую гайку, она никак не закреплена и может быть потеряна в недрах вашего авто!
    Лайфхак: приклейте ее клеем к креплению видеорегистратора!

    Производитель рекомендует клеить через электростатическую пленку (она без клеевой основы, как пленка на телефон).
    Поверхность должный быть ровной, чистой и обезжиренной, т.е. сначала клеим пленку, потом к ней крепление на двустороннем скотче.
    По отзывам может отвалиться на кочках или со временем, все зависит от условий, поверхности и даже качества дорог, если не уверены, клейте сразу намертво на стекло.

    Другие готовые крепления на алиэкспресс:



    Альтернативные крепления от наших пользователей:
    5. Покупка

    6. & Прошивка устройства
    Прошивки только для модели MIDRIVE D06 Проверьте на наклейке. Прошивки для MIDRIVE D01 тут
    Прошивкой для китайской версии можно прошить международную версию регистратора, но международной прошивкой не получиться прошить китайскую версию!
    Прошивать можно сразу любую прошивку для своей версии!(можно повышать, понижать версию прошивки или сразу прошить русскую)
    Как определить версию? (китайская или международная)

    Инструкция по ручной прошивке
    1. Отформатируйте карту памяти видеорегистратором (вставьте карту в регистратор - включите - отформатируйте (нажмите 3 раза на кнопку) - начнется запись - выключите регистратор - вытащите карту памяти)
    2. Распакуйте файл прошивки FW_DR0008.bin из архива
    3. Скопируйте файл FW_DR0008.bin в корень карты памяти microSD.
    4. Вставьте карту памяти в видеорегистратор.
    5. Подключите устройство к внешнему источнику питания. (не от USB, используйте родное ЗУ или совместимое с током не менее 1.5 А)
    6. Устройство включится и начнет мигать синим светом (запустился процесс прошивки)
    7. После успешного обновления прошивки устройство скажет что-то (может и не сказать, это нормально) и выключится (погаснет синий светодиод)
    8. Включите устройство кнопкой, нажав 1 раз.


    Прошивки для китайской версии (1 язык, голосовое управление на китайском/английском (в порт. версии)).:

    Внимание! Новые китайские версии регистратора выпуска 08.2022 и позже, не имеющие в комплекте зарядника от прикуривателя, это совсем другие устройства и с данными прошивками НЕСОВМЕСТИМЫ!

    Прошивки для китайской версии


    Прошивки только для международной версии (4 языка, голосовое управление на англ.яз. доступно при выборе англ. яз. (eng) в настройках).


    Инструкция по самостоятельное переделке прошивки (только для опытных)
    7. A I Приложение для работы с видеорегистратором
    Кликабельные картинки на приложения 70mai (iOS 8.0+ и Android 4.4+):
    Изображение Изображение

    Скачать актуальные версии с форума:Тема приложения на 70mai на 4pda

    Инструкция как зарегистрироваться в приложении
    8. > Решение проблем
    При обнаружении любой проблемы:
    • Убедитесь, что у вас точно модель 1s. На наклейке и коробке должно быть написано: MidriveD06
    • Определите версию. Как определить версию?
    • Выполните сброс настроек (нажать 5 раз на кнопки сбоку), обновите прошивку для вашей версии. Можно установить текущую версию прошивки.
    • При прошивке и работе используйте только оригинальный адаптер или ЗУ с током не менее 2А
    • При нестабильной работе, перезагрузках, зависаниях. Замените карту/адаптер питания/провод.


    Частые проблемы:
    1. Не могу добавить регистратор в приложение 70mai. Пишет не подключен к сети.
      - Выбирайте эту модель:
      Прикрепленное изображение

    2. При каждом включении говорить сброс/даты времени. Что делать?
      - Если прошивка/сброс настроек не помог, то замена АКБ. Ссылка на АКБ
    3. Долго (медленно) качает по wi-fi?
      - Отключите Bluetooth
    4. Приложение не хочет/не может добавлять регистратор. Что делать?
      - Описание проблемы. Решение

    5. Решение проблемы с постоянно горящим зеленым диодом. Устройство кирпич, ни на что не реагирует.
      - Восстановление кирпича + еще вариант решения

    6. Проблема с регионом в приложении. Варианты решения здесь.

    7. Постоянный сброс даты и времени

    8. Решение проблемы с подключением к приложению (часто на андроид 13 и miui)


    • В данной модели нет русского голосового управления. И не будет. Ни в какой версии.
      Даже если вы видели видео на Ютубе, там предыдущая модель!

    • Ошибка с регионом ("Connection failed, this device is not
      supported in the region")? Мигает красным после обновления прошивки? Варианты решения

    • Новые китайские версии с прошивкой 1.0.0. и каналом обновления 27002001 не совместимы с прошивками из шапки. В них другой сенсор (GalaxyCore GC2053, вместо Sony IMX307), картинки не будет! Как определить версию?

    • Версии с китайской прошивкой не будут работать со смартфонами Iphone (Айфон), т.к. для них необходимо китайское приложение 70mai.
      (Есть 1 способ сменить регион, необходимо проверить актуальность).

    По вопросам наполнения шапки обращайтесь в QMS к куратору темы - lisabon_Q3, указав в теме "70mai Dash Cam 1S"

    Сообщение отредактировал lisabon_Q3 - 25.04.23, 06:56
    Причина редактирования: Обновление ссылки на инструкцию по установке
    10.07.19, 16:28 | #2
    cwniko50


    Реп: (2)
    Я купил 70mai 1s Midrive D06. обновлённая версия . Как изменить язык голоса и язык управления голосом .. или прошить через английский или русский прошивкой ..... помогите пожалуйста
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    Сообщение отредактировал lisabon_Q3 - 11.07.19, 07:09
    10.07.19, 17:33 | #3
    lisabon_Q3


    Реп: (782)
    * cwniko50, для вашего регистратора прошивки от первой версии (midrive d01) не подойдут. Нужен файл прошивки, чтобы колдовать с ним. У вас на каком языке озвучка и управление?
    Выложите пару примеров ночной и дневной записи.
    Завтра создам тему по этому регику.

    Сообщение отредактировал lisabon_Q3 - 11.07.19, 11:29
    10.07.19, 18:11 | #4
    cwniko50


    Реп: (2)
    язык регистратора китайский.. управление по-моему китайский потому что я попробовал сказать русский что-нибудь или английский он не реагировал.. вам нужно видеозаписи днем и ночью ??
    10.07.19, 18:13 | #5
    lisabon_Q3


    Реп: (782)
    * cwniko50, да, хотелось бы, вы вроде как первый с этой моделью. Интересно насколько он лучше снимает первого бочонка.
    10.07.19, 20:27 | #6
    Shkiper-vr6


    Реп: (744)
    cwniko50 @ 10.07.19, 16:28 *
    Я купил 70mai 1s Midrive D06. обновлённая версия . Как изменить язык голоса и язык управления голосом .. или прошить через английский или русский прошивкой ..... помогите пожалуйста


    Для этого нужна оригинальная прошивка. Попробуйте её вытянуть с сервера 70mai. Удалить приложение 70май, установить снова, и не привязывать регистратор, сразу перейти в раздел мои устройства, и проверить ещё раз ПО. 98% что скачается прошивка. Потом выложите её сюда. Она будет лежать в памяти телефона.
    10.07.19, 23:23 | #7
    cwniko50


    Реп: (2)
    Ох да .. Я пока не использовал его на машине... Я ещё не получил машину. не думаю что есть большие разницы.. ну можно найти информацию об этом китайский веб сайтом ... для начала нужен мне изменить язык. чтобы было удобно контролировать его.
    11.07.19, 08:30 | #8
    lisabon_Q3


    Реп: (782)
    Фото разобранного регистратора:
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    Прикрепленное изображение

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    Прикрепленное изображение

    Прикрепленное изображение


    Сообщение отредактировал lisabon_Q3 - 11.07.19, 08:31
    11.07.19, 13:23 | #9
    DEXXTER93


    Реп: (18)
    Хотелось бы посмотреть ночную съёмку.. Без машины.. просто глянуть как матрица снимает в темноте..... :)

    Сообщение отредактировал DEXXTER93 - 11.07.19, 13:24
    11.07.19, 14:49 | #10
    Koma7


    Реп: (10)
    А какие у него заявленные отличия от предшественника, кто расскажет? Есть смысл покупать новый, взамен старого?
    11.07.19, 15:25 | #11
    DEXXTER93


    Реп: (18)
    Заменили процессор и сенсор... По идее ночью должен снимать лучше.. Интересно было бы ещё посмотреть на битрейт видео..
    11.07.19, 16:53 | #12
    cwniko50


    Реп: (2)
    сегодня я попробовал через китайский приложению обновить.несколько дней назад не было Но сегодня он дал мне обновление. вот я сделал как ты сказала .. взял из папку оригинальные файлы прошивку..
    Прикрепленное изображение

    Прикрепленный файлOTA_251_FULL_DR0008_v0.0.25_20190517-1715_full.zip ( 3.71 МБ )

    * Shkiper-vr6, вот Я отправил оригинальная прошивка

    Сообщение отредактировал lisabon_Q3 - 04.10.19, 12:22
    Причина редактирования: объединение сообщений
    11.07.19, 17:58 | #13
    cwniko50


    Реп: (2)
    Shkiper-vr6 @ 11.07.19, 01:27 *
    Для этого нужна оригинальная прошивка. Попробуйте её вытянуть с сервера 70mai. Удалить приложение 70май, установить снова, и не привязывать регистратор, сразу перейти в раздел мои устройства, и проверить ещё раз ПО. 98% что скачается прошивка. Потом выложите её сюда. Она будет лежать в памяти телефона.
    Сегодня, 04:23 | #7


    Прикрепленный файлota.zip ( 42.11 МБ )
    вот и оригинальная прошивка

    Добавлено 11.07.2019, 18:00:

    Koma7 @ 11.07.19, 19:49 *
    А какие у него заявленные отличия от предшественника, кто расскажет? Есть смысл покупать новый, взамен старого?


    по-моему нет... на AliExpress есть вы можешь читать там информация об этом

    Добавлено 11.07.2019, 18:02:

    Я так и сделала установил китайское приложение без соединения с регистратором. взял обновления и добавил сюда
    11.07.19, 18:22 | #14
    cwniko50


    Реп: (2)
    Я так и сделала установил китайское приложение без соединения с регистратором. взял обновления и добавил сюда
    lisabon_Q3 @ 10.07.19, 22:33 *
    для вашего регистратора прошивки от первой версии (midrive d01) не подойдут. Нужен файл прошивки, чтобы колдовать с ним. У вас на каком языке озвучка и управление?
    Выложите пару примеров ночной и дневной записи.
    Завтра создам тему по этому регику.


    вот заводской оригинальный прошивка Я уже добавил... а видеозаписи днем и ночью буду добавлять в ночью сегодня
    11.07.19, 19:17 | #15
    cwniko50


    Реп: (2)
    вот и несколько видео .... https://cloud.mail.ru/public/GtRz/EJfAXKdoc

    буду добавлять ещё..
    11.07.19, 19:32 | #16
    DEXXTER93


    Реп: (18)
    Видео посмотрел... Разочарование полное --- всё тот-же дикий перешарп и малый битрейт.. Короче шило на мыло... o.O
    11.07.19, 20:18 | #17
    cwniko50


    Реп: (2)
    она харош . из многих .особенно по такой цене .. што нужно идеально видно. разница между ето и старый поколени мюне много ...я даже не знал об этом до того момента когда хотел прошит его .. ну я довольн . только прошивка испортили все
    11.07.19, 20:26 | #18
    Shkiper-vr6


    Реп: (744)
    Прошивка для 1s

    Версия прошивки: 1.0.1ww от 19.07.2019 мультиязычная, язык озвучки Русский, Английский, Китайский, Корейский. Подходит для любой версии прошивки

    Прикрепленный файлOTA_25_FULL_DR0008_v1.0.1.ww_20190719-1716_full_RUS_ENG_Kor_Jap.rar ( 7.51 МБ )


    Как прошить:
    1. Отформатируйте карту памяти видеорегистратором (вставьте карту в регистратор - включите - отформатируйте (нажмите 3 раза на кнопку) - выключите регистратор - вытащите карту памяти)
    2.Распакуйте файлы из архива
    3. Скопируйте файл FW_DR0008.bin в корень карты microSD.
    5. Вставьте карту microSD в камеру Xiaomi 70 mai.
    6. Подключите устройство к внешнему источнику питания.
    7. Устройство включится и начнет мигать синим светом (запустился процесс прошивки)
    8. После успешного обновления прошивки устройство скажет что-то (может и не сказать, это нормально) и выключится (погаснет синий светодиод)
    9. Включите устройство кнопкой, нажав 1 раз.

    Список изменений:
    * Улучшен эффект голосового управления
    * Добавьте обычную электрическую мощность автомобиля на логику
    * Обновление алгоритма экстренного видео
    * Изменена проблема вставки плохой карты и восстановления заводских настроек.
    * Отключили кнопку питания во время обновления ota
    * Изменить логику голосовой трансляции при покадровой съемке или мониторинге парковки при изменении экстренных видео

    Прикрепленное изображение


    Оригинальный звуковой пакет, из этой прошивки, Китайский. Название и количество файлов отличается от первой версии камеры: Прикрепленный файлSound_70mai_1S.rar ( 1.28 МБ )


    P.S. за прошивку спасибо cwniko50

    Сообщение отредактировал Shkiper-vr6 - 25.07.19, 18:55
    Причина редактирования: Добавил звуковой пакет.
    11.07.19, 21:04 | #19
    cwniko50


    Реп: (2)
    не за что брат.... это уже русский версия ? ..... нельзя взять все wav файлы русский голосом , изменить название файла и вставить там где нужно ?
    11.07.19, 21:09 | #20
    cwniko50


    Реп: (2)
    Shkiper-vr6 @ 12.07.19, 01:26 *
    Прошивка для 1s

    Версия прошивки: 0.0.25 от 17.05.2019
    Формат файла прошивки: *.lzm

    OTA_251_FULL_DR0008_v0.0.25_20190517-1715_full.rar ( 3,14 МБ )


    как я могу открыть *.lzm файлы видеть что внутри или изменить файлы из внутри ?
    11.07.19, 21:35 | #21
    Shkiper-vr6


    Реп: (744)
    cwniko50 @ 11.07.19, 21:04 *
    не за что брат.... это уже русский версия ? ..... нельзя взять все wav файлы русский голосом , изменить название файла и вставить там где нужно ?


    Открыть можно архиватором 7-zip и посмотреть что там. Но запихать обратно не сможете. Нужно эту прошивку разбирать и смотреть её. Вобщем вам теперь остается ждать, как мы с этим разберемся.

    А я пока в свою очередь, готовлю русскую озвучку для него, с переводом от Петра и Ольги.

    P.S. Вы В Армении? ;-)

    Сообщение отредактировал Shkiper-vr6 - 11.07.19, 21:36



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