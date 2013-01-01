Прошивка для 1s
Версия прошивки: 1.0.1ww от 19.07.2019 мультиязычная, язык озвучки Русский, Английский, Китайский, Корейский. Подходит для любой версии прошивкиOTA_25_FULL_DR0008_v1.0.1.ww_20190719-1716_full_RUS_ENG_Kor_Jap.rar
( 7.51 МБ )
Как прошить:
1. Отформатируйте карту памяти видеорегистратором (вставьте карту в регистратор - включите - отформатируйте (нажмите 3 раза на кнопку) - выключите регистратор - вытащите карту памяти)
2.Распакуйте файлы из архива
3. Скопируйте файл FW_DR0008.bin
в корень карты microSD.
5. Вставьте карту microSD в камеру Xiaomi 70 mai.
6. Подключите устройство к внешнему источнику питания.
7. Устройство включится и начнет мигать синим светом (запустился процесс прошивки)
8. После успешного обновления прошивки устройство скажет что-то (может и не сказать, это нормально) и выключится (погаснет синий светодиод)
9. Включите устройство кнопкой, нажав 1 раз.
Список изменений:
* Улучшен эффект голосового управления
* Добавьте обычную электрическую мощность автомобиля на логику
* Обновление алгоритма экстренного видео
* Изменена проблема вставки плохой карты и восстановления заводских настроек.
* Отключили кнопку питания во время обновления ota
* Изменить логику голосовой трансляции при покадровой съемке или мониторинге парковки при изменении экстренных видео
Оригинальный звуковой пакет, из этой прошивки, Китайский. Название и количество файлов отличается от первой версии камеры: Sound_70mai_1S.rar
( 1.28 МБ )
P.S. за прошивку спасибо cwniko50Сообщение отредактировал Shkiper-vr6 - 25.07.19, 18:55
Причина редактирования: Добавил звуковой пакет.