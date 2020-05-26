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    • LAP - Local Audio Player | Аудио плеер для локальных файлов: музыки, подкастов, аудиокниг
    26.05.20, 00:25 | #1
    max_xt


    Реп: (69)
    LAP - Local Audio Player
    Версия: 1.2.2

    Последнее обновление программы в шапке: 07.07.2024

    Прикрепленное изображение

    Скриншоты
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    Краткое описание:
    Плеер для проигрывания файлов flac, wv, m4a, ape, mp3, ogg, wma, wav, aiff, awb, dsf.

    Описание:
    Простой плеер без наворотов, только чтобы играть локальное аудио.
    Подойдет для тех, кто сам может расположить свою музыку по папкам как ему надо и потом прослушивать ее, выбрав папку.
    Имеет 10 полосный эквалайзер, таймер сна, изменение скорости воспроизведения.


    Требуется Android: 4.1+
    Русский интерфейс: Да

    Разработчик: max_xt
    Домашняя страница: https://play.google.com/store/apps/developer?id=Maxim+Kabluka
    Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.maxxt.audioplayer

    Скачать:
    Версия: 1.2.2 Версия с Google Play (semen1970)
    Версия: 1.1.0 от 22 авг. 2023 г. из GP (Немец555)
    Версия: 1.0.0 Версия с Google Play (semen1970)
    Версия: 0.9.7 LAP - Local Audio Player, GP, 14/02/2021 (VernyjPes)
    Версия: 0.9.6 Обновление от 2 ноября 2020 с Google Play (Cимба)

    Прошлые версии
    Версия: 0.9.5 LAP, GP, 13/06/2020 (max_xt)

    Версия: 0.9.4 LAP, GP, 7/06/2020 (max_xt)
    Версия: 0.9.3 LAP, GP, 7/06/2020 (max_xt)
    Версия: 0.9.2 LAP, GP, 6/06/2020 (max_xt)
    Версия: 0.9.1 LAP, GP, 6/06/2020 (max_xt)
    Версия: 0.9.0 LAP, GP, 4/06/2020 (max_xt)
    Версия: 0.8.5 LAP, GP, 1/06/2020 (max_xt)
    Версия: 0.8.0 LAP, GP, 31/05/2020 (max_xt)
    Версия: 0.7.0 LAP, GP, 28/05/2020 (max_xt)
    Версия: 0.6.0 Прикрепленный файлapp-release.apk ( 5.22 МБ )



    Модификации
    Версия: 0.9.5 Local Audio Player Clone (semen1970)


    Сообщение отредактировал iMiKED - 07.07.24, 09:43
    Причина редактирования: Обновление: новая версия 1.2.2 Версия с Google Play
    26.05.20, 16:50 | #2
    max_xt


    Реп: (69)
    Кто-то знает меня как разработчика радио приложений, вот решил сделать аудио плеер таким, каким я его представляю. Я понимаю что есть Poweramp, Aimp и прочие отличные приложения, но они давно превратились в целых медиа монстров, а хочется чего-то легкого :rolleyes:
    Релиз 0.5.1 можно назвать бетой, так что собираю краши, фидбеки и прочее. Всем спасибо за бетатест :D

    Обновил akp в шапке:
    v0.6.0
    1. Улучшенное переключение треков
    2. Выделение текущего трека
    3. Исправление багов

    Сообщение отредактировал gar_alex - 26.05.20, 19:38
    Причина редактирования: Перенос из шапки
    26.05.20, 19:41 | #3
    gar_alex


    Реп: (4830)
    max_xt @ 26.05.20, 16:50 *
    Обновил akp в шапке
    а прошлую версию надо было в нижний спойлер перенести и дату наверху поправить.
    Изучите Объявление: FAQ для кураторов и топикстартеров тем
    28.05.20, 19:04 | #4
    max_xt


    Реп: (69)
    v0.7.0
    1. Иконки Плей рядом с папками
    2. Прокрутка трека в 2 касания, первый показывает время
    3. Исправление багов

    Прикрепленные файлы

    Прикрепленный файлapp-release.apk ( 5.22 МБ )
    31.05.20, 15:27 | #5
    max_xt


    Реп: (69)
    v0.8.0
    1. Множественный выбор папок
    2. Исправлена проблема с наушниками
    3. Другие исправления

    Прикрепленные файлы

    Прикрепленный файлapp-release.apk ( 5.23 МБ )
    31.05.20, 16:11 | #6
    vasia.omelehin


    Реп: (12)
    Я вижу на втором скриншоте под "Files" указан путь к папкам.У меня этот путь не отображается.Как сделать чтоб плеер увидел карточку?
    У меня пусто...

    Сообщение отредактировал vasia.omelehin - 31.05.20, 16:11
    31.05.20, 17:36 | #7
    max_xt


    Реп: (69)
    max_xt @ 31.05.20, 17:36 *
    Я вижу на втором скриншоте под "Files" указан путь к папкам.У меня этот путь не отображается.Как сделать чтоб плеер увидел карточку?
    У меня пусто...

    Приложение при первом запуске запрашивает разрешение на чтение файлов, вы дали это разрешение?

    Сообщение отредактировал max_xt - 31.05.20, 17:36
    31.05.20, 18:12 | #8
    vasia.omelehin


    Реп: (12)
    * max_xt,
    Да.Вот сейчас еще раз переустановил,опять дал разрешение,но фалов нет как и путей к ним.
    31.05.20, 18:15 | #9
    max_xt


    Реп: (69)
    * vasia.omelehin, А какой у вас девайс, версия Андроид и есть ли отдельная SD карта в нем?
    31.05.20, 18:17 | #10
    vasia.omelehin


    Реп: (12)
    * max_xt,
    Аудиоплеер Fiio m7 с внутренней памятью 2 гига и карточка вставлена на 256 гиг
    Версия андроида 7 (седьмая)
    На внутренней памяти нет музыкальных файлов,если что...

    Сообщение отредактировал vasia.omelehin - 31.05.20, 18:21
    31.05.20, 18:25 | #11
    vasia.omelehin


    Реп: (12)
    * max_xt,
    Сейчас скопировал на внутреннюю память один трек - все равно нет ничего в плеере
    31.05.20, 18:25 | #12
    max_xt


    Реп: (69)
    * vasia.omelehin,
    Попробуйте вот эту версию, наверное у вас нет папки Music встроенной, в этой версии должно указывать на корневую папку корректно.
    Прикрепленный файлLAP_0.8.1.apk ( 5.23 МБ )
    31.05.20, 18:32 | #13
    vasia.omelehin


    Реп: (12)
    * max_xt,
    Вот сейчас увидел внутреннюю память.Увидел скопированный трек,увидел папку "андроид".А как на карточку попасть?Я вижу путь к папкам только если захожу в папку "Андроид"?
    31.05.20, 18:34 | #14
    max_xt


    Реп: (69)
    * vasia.omelehin,
    Хороший вопрос, почему-то я думал что там будет папка sdcard как на обычных андроидах, в общем сейчас поизучаю этот вопрос.

    Сообщение отредактировал max_xt - 31.05.20, 18:35
    31.05.20, 20:36 | #15
    max_xt


    Реп: (69)
    * vasia.omelehin,
    В этой версии в должно показать меню Разделы в корне папок, я правда проверил только на 9м андроиде на Xiaomi MI A1
    Прикрепленный файлLAP_0.8.2.apk ( 5.23 МБ )
    31.05.20, 21:02 | #16
    vasia.omelehin


    Реп: (12)
    * max_xt,
    Все тоже самое.Невозможно шаг назад сделать чтобы попасть в общее хранилище.Видна только внутренняя память.Стрелочки "Назад" нет.Она только во внутренних папках.
    А вот появились разделы,нашлась карта.Спасибо

    Сообщение отредактировал vasia.omelehin - 31.05.20, 21:06
    31.05.20, 21:14 | #17
    vasia.omelehin


    Реп: (12)
    Довольно не плохо все сделано.Еще бы "Без пауз" сделать,да чтобы образы с индексной картой читал,цены бы не было...
    31.05.20, 21:17 | #18
    max_xt


    Реп: (69)
    vasia.omelehin @ 31.05.20, 21:14 *
    Еще бы "Без пауз" сделать,да чтобы образы с индексной картой читал
    можно тут поподробнее? Где именно паузы? И что за образы?
    31.05.20, 21:21 | #19
    vasia.omelehin


    Реп: (12)
    max_xt @ 31.05.20, 21:17 *
    можно тут поподробнее? Где именно паузы? И что за образы?

    Паузы между треками.Вернее чтоб без пауз.Чтоб слитно играл.Энигму слушать...
    Образы - это альбом одним файлом и рядом cue

    Сообщение отредактировал vasia.omelehin - 31.05.20, 21:22
    31.05.20, 21:24 | #20
    max_xt


    Реп: (69)
    vasia.omelehin @ 31.05.20, 21:21 *
    Паузы между треками.Чтоб слитно играл.

    Это убирание тишины из треков, или убрать затухание/появление громкости при переключении треков? Есть пример альбома, на котором это можно потестить?
    31.05.20, 21:31 | #21
    vasia.omelehin


    Реп: (12)
    max_xt @ 31.05.20, 21:24 *
    Это убирание тишины из треков

    Убирание тишины межу треками.Но не затухание.Ну как по мне,затухание мне лично не нравится.Но в настройках можно и затухание чтоб включалось и выключалось и "Без пауз" чтоб включалось и выключалось.
    Пример любой альбом Энигмы.Желательно Le Roi Est Mort, Vive Le Roi (1996) - Enigma
    Там между 4 и 5 треком прямо ритмическая часть такт в такт.Если без пауз
    Если между этими треками сделать сведение 100 милисекунд,то это уже слышно,в такт не попадает.И затухание не совсем между ними подходит.Не красиво.Но это мои придирки уже...)
    Пример образа - это (image+.cue) пишется в раздачах.
    https://rutracker.org/…iewtopic.php?t=5858026

    Сообщение отредактировал vasia.omelehin - 31.05.20, 21:39



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