LAP - Local Audio Player

Причина редактирования: Перенос из шапки

Кто-то знает меня как разработчика радио приложений, вот решил сделать аудио плеер таким, каким я его представляю. Я понимаю что есть Poweramp, Aimp и прочие отличные приложения, но они давно превратились в целых медиа монстров, а хочется чего-то легкого :rolleyes:Релиз 0.5.1 можно назвать бетой, так что собираю краши, фидбеки и прочее. Всем спасибо за бетатест :DОбновил akp в шапке:v0.6.01. Улучшенное переключение треков2. Выделение текущего трека3. Исправление багов