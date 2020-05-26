LAP - Local Audio Player

Кто-то знает меня как разработчика радио приложений, вот решил сделать аудио плеер таким, каким я его представляю. Я понимаю что есть Poweramp, Aimp и прочие отличные приложения, но они давно превратились в целых медиа монстров, а хочется чего-то легкого :rolleyes:
Релиз 0.5.1 можно назвать бетой, так что собираю краши, фидбеки и прочее. Всем спасибо за бетатест :D
Обновил akp в шапке:
v0.6.0
1. Улучшенное переключение треков
2. Выделение текущего трека
3. Исправление баговСообщение отредактировал gar_alex - 26.05.20, 19:38
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