Сообщение отредактировал leupar - 15.12.20, 12:27

Неделю уже пользуюсь, вот вообще из вами перечисленного ничего нет. Нитки вровень, ничего не вылезает над поверхностью, не скользит ни сзади ни бока. Не знаю какой там на 7 вы брали, вероятно вам попалась подделка, их много на АлиЭкспресс. На Mofi и Nilkin подделок полно, а уж под оригинальные чехлы и подавно. По мне лучше заплатить и взять хорошую вещь чем гоняться за дешевле и нарваться на подделку. Кстати силиконовыми пользовался пока не пришел этот, и родным и на wildberry брал парочку. Да сидят так же как и этот нейлоновый - идеально, но грязь собирают, вечно в пятнах, отпечатках, вообще никакой эстетики. Снял и забыл как страшный сон.