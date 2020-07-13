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Фото:
Тактильно приятно лежит. Логотип сзади нанесен и чувствуется пальцем, такое чувство что кусок резины приклеен что ли. Доступ к рычажку переключения режимов хороший, легко поддевается. Есть бортики сверху и снизу экрана
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Фото:
Тактильно менее приятный чем чехол выше, но в целом нормально. Хуже сидит чем чехол выше. Снизу не сильно защищает, сверху не плотно сидит, есть зазор и видна бирюза самого телефона.
Из этих двух советую брать первый, он сидит как влитой, и тактильно очень приятный на ощупь, не скользит.
И да, оба не сильно пахнут.
Бортики нижние, смотрите сами
Фотки телефона с чехлом.
Без логотипа:
С логотипом:
17.12 - с лого собирает ворсинки, без лого не собирает.
1.01.21 дополню фото чехла с лого, все хорошо с ним, не собирает грязьСообщение отредактировал draiv88 - 01.01.21, 19:16
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