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    OnePlus 8 / 8PRO - Аксессуары | Смартфон, 6,78"
    13.07.20, 15:57 | #1261
    Alex99™


    Реп: (6671)
    Аксессуары для OnePlus 8 / 8 PRO
    Изображение OnePlus 8 и 8PRO
    Описание | Обсуждение » | Покупка » | Аксессуары » | Официальные прошивки » | Клуб владельцев » | Обсуждение камеры » | Брак и ремонт » | OnePlus 8 Pro - FAQ

    Защитные стёкла и плёнки
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    Сообщение отредактировал Lexx808 - 29.08.22, 22:02
    Причина редактирования: Отзыв о Power Case
    12.12.20, 17:42 | #1262
    Alpene


    Реп: (10)
    kosta26 @ 12.12.20, 17:32 *
    если это цап, то нужен и соответствующий плеер, чтоб дать прямой доступ к цапу. Тогда устройство раскроет себя.

    PlayerPro. Трек в flac.
    12.12.20, 17:45 | #1263
    kosta26


    Реп: (2881)
    * Alpene, нейтрон нужен и только он.
    14.12.20, 14:03 | #1264
    kirilus24


    Реп: (20)
    Всем привет, разбил заднюю крышку, кто знает,или уже заказывал новую чёрную?
    14.12.20, 14:45 | #1265
    михаил дмитриевич


    Реп: (30)
    370,69 руб. 22%OFF | 100% Оригинальный чехол Oneplus 8 pro 7T Pro, официальный защитный чехол Oneplus, нейлоновый бампер, чехол с песчаным рисунком для one plus 8T 7 Pro 6T
    https://aliexpress.com/item/-/4000409200282.html

    Подскажите, там оригинальные чехлы? Карбон нашел там за 2300+. Просто за залепуху жалко такие бабки отвалить.
    14.12.20, 15:12 | #1266
    1vank0


    Реп: (123)
    kosta26 @ 21.11.20, 16:46 *
    Взял такие ещё
    313,52 руб. 30%OFF | Мягкий чехол из жидкого силикона для телефона Oneplus 1 + 5T 6 6T 7 7T 8 8T Pro Nord, чехол для телефона карамельного цветаhttps://aliexpress.com…/1005001738337913.html

    147,72 руб. 29%OFF | Матовый Силиконовый чехол для oneplus 8t 8 nord 7t 7 pro 6t 6t 5t 5 3t 3, мягкий чехол из ТПУ с песчаником, чехол с защитой от отпечатков пальцев
    https://aliexpress.com/item/-/4000060905182.html

    И хочу вот такой ещё взять, силикон тоже, но дороже, сравнить потом
    430,60 руб. | Для Oneplus 8 Pro 7 7T Pro Чехол Оригинальный жидкий силиконовый чехол для One Plus 5 6 6T чехол противоударный роскошный защитный чехол
    https://aliexpress.com/item/-/4000991663708.html
    что можете по ним сказать?

    Какой самый приятный оказался?
    14.12.20, 16:42 | #1267
    kosta26


    Реп: (2881)
    * 1vank0, за 147 который ерунда, остальные едут.
    14.12.20, 17:14 | #1268
    edikkhan


    Реп: (24)
    * михаил дмитриевич, 675,97 руб. 20%OFF | IN2010 официальная коробка Oneplus 8 чехол песчаник бампер (100% оригинал) Oneplus 8 Pro Чехол песчаник нейлон Karbon Обложка
    https://aliexpress.com/item/-/4000694466380.html
    Тут точно оригиналы. Но тоже больше 2000 стоят. Если есть долларовая карта, или у вас НЕ карта Сбербанка, то купите питаку. Он хоть и дорогой, 50$, но того стоит. Настоящий карбон.
    14.12.20, 22:24 | #1269
    merenguess


    Реп: (6)
    * edikkhan,
    а причем тут карта?
    14.12.20, 22:30 | #1270
    edikkhan


    Реп: (24)
    * merenguess, я сбером оплатил, и чехол вышел в 4000 рублей. У Сбера один из самых не выгодных курсов.
    14.12.20, 22:43 | #1271
    merenguess


    Реп: (6)
    * edikkhan,
    кстати, в этом магазине тоже нет карбона на 8про
    15.12.20, 03:11 | #1272
    leupar


    Реп: (115)
    Взял оригинальный нейлоновый бампер на свой OnePlus 8. Карбон не очень люблю. Сказать что он крутой, ничего не сказать. Других больше и не надо. Все отверстия на месте, переключатель режимов хорошо нащупывается и комфортно переключается. Внутри чехол с бархатистой подложкой, садится как влитой. Смартфон не стал огромным, в руке комфортно лежит, не скользит. Ну и текстура из нейлоновых нитей просто шикарная эстетика, красиво и сдержанно. Хоть чехол дороговат, около 2к, но оно того стоит. Кстати, продавец с чехлом посылает две заводские плёнки на экран.
    Фото, видео и ссылка на магазин.

    370,69 руб. 22%OFF | 100% Оригинальный чехол Oneplus 8 pro 7T Pro, официальный защитный чехол Oneplus, нейлоновый бампер, чехол с песчаным рисунком для one plus 8T 7 Pro 6T
    https://aliexpress.com/item/-/4000409200282.html


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    Сообщение отредактировал draiv88 - 19.12.20, 22:07
    Причина редактирования: В шапке
    15.12.20, 07:02 | #1273
    kosta26


    Реп: (2881)
    * leupar, он скользкий немного, когда брал на 7 ожидал большего. Нитки немного будут выступать, как по мне самые приятные ощущения от силиконовых чехлов. Лежат идеально.
    15.12.20, 12:22 | #1274
    leupar


    Реп: (115)
    * kosta26,
    Неделю уже пользуюсь, вот вообще из вами перечисленного ничего нет. Нитки вровень, ничего не вылезает над поверхностью, не скользит ни сзади ни бока. Не знаю какой там на 7 вы брали, вероятно вам попалась подделка, их много на АлиЭкспресс. На Mofi и Nilkin подделок полно, а уж под оригинальные чехлы и подавно. По мне лучше заплатить и взять хорошую вещь чем гоняться за дешевле и нарваться на подделку. Кстати силиконовыми пользовался пока не пришел этот, и родным и на wildberry брал парочку. Да сидят так же как и этот нейлоновый - идеально, но грязь собирают, вечно в пятнах, отпечатках, вообще никакой эстетики. Снял и забыл как страшный сон.

    Сообщение отредактировал leupar - 15.12.20, 12:27
    15.12.20, 12:30 | #1275
    kosta26


    Реп: (2881)
    * leupar, через месяц увидите. Не стоит он этих денег.
    15.12.20, 12:35 | #1276
    leupar


    Реп: (115)
    * kosta26,
    Ок. Через месяц выложу фото и видео этого чехла. Но уверен, скользить он через месяц точно не начнёт ))

    Сообщение отредактировал leupar - 15.12.20, 12:36
    15.12.20, 12:38 | #1277
    kosta26


    Реп: (2881)
    * leupar, сужу по 7, не сильно он цепкий.
    15.12.20, 17:47 | #1278
    kosta26


    Реп: (2881)
    309,04 руб. 15%OFF | Чехол для Oneplus 8 8 Pro, жидкий силиконовый мягкий чехол для OnePlus 8 Pro, чехол с полной защитой для Oneplus 8, задняя крышка
    https://aliexpress.com/item/-/4000989004856.html
    Фото:
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    Тактильно приятно лежит. Логотип сзади нанесен и чувствуется пальцем, такое чувство что кусок резины приклеен что ли. Доступ к рычажку переключения режимов хороший, легко поддевается. Есть бортики сверху и снизу экрана


    302,97 руб. 30%OFF | Мягкий чехол из жидкого силикона для телефона Oneplus 1 + 5T 6 6T 7 7T 8 8T Pro Nord, чехол для телефона карамельного цвета
    https://aliexpress.com/item/-/1005001738337913.html
    Фото:
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    Тактильно менее приятный чем чехол выше, но в целом нормально. Хуже сидит чем чехол выше. Снизу не сильно защищает, сверху не плотно сидит, есть зазор и видна бирюза самого телефона.

    Из этих двух советую брать первый, он сидит как влитой, и тактильно очень приятный на ощупь, не скользит.
    И да, оба не сильно пахнут.

    Бортики нижние, смотрите сами
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    Фотки телефона с чехлом.
    Без логотипа:
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    С логотипом:
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    17.12 - с лого собирает ворсинки, без лого не собирает.

    1.01.21 дополню фото чехла с лого, все хорошо с ним, не собирает грязь
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    Сообщение отредактировал draiv88 - 01.01.21, 19:16
    Причина редактирования: В шапке
    15.12.20, 19:22 | #1279
    A35


    Реп: (87)
    * kosta26,
    * Alpene,

    Не только Neutron, к тому же он платный, есть бесплатный китайский плеер с доступом к цапу и хорошим звучанием HiBy Music
    https://play.google.co…ails?id=com.hiby.music

    Сообщение отредактировал A35 - 15.12.20, 19:23
    16.12.20, 23:15 | #1280
    Эмметт Браун


    Реп: (118)
    Парни, привет!Кто пользуется аккуратно телефоном,хочу содрать защитное стекло(наклеил очень толстое,через него плохо работает тач), интересно экран долго проживет?

    Сообщение отредактировал Эмметт Браун - 16.12.20, 23:33
    17.12.20, 00:43 | #1281
    1vank0


    Реп: (123)
    * kosta26, у первого какой цвет? Light blue?



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