Радио онлайн - PCRADIO

название с маркета:
Интернет радиомаркет: https://market.android.com/details?id=com.maxxt.pcradioописание с маркета (исправил орфографические и грамматические ошибки):
Десятки интернет радиостанций разной тематики и направлений.
Десятки интернет радиостанций бесплатно разной тематики и направлений в твоем устройстве! Радиостанции - Радио Хит, Топ 40, Рок, Рэп, Металл, Энигма, Релакс, Юмор, Клубное, Камеди, 90е, 80е, Танцевальное радио, Романтика и многие другие. Российские радиостанции с русской и зарубежной музыкой.
Радиоплеер для ОС Андроид позволяет слушать онлайн интернет радио на планшетах, КПК и телефонах под управлением операционной системы Android. Слушайте радио без тормозов и затыков даже на низкой скорости интернета! Уникальная система кодирования звука позволяет прослушивать радио на низкой скорости соединения интернета с отличным качеством.
Вы можете слушать радио в дороге, на даче, в машине и везде, где есть мобильный интернет на скорости 30 кбит/с - 3G 2G EDGE. Плеер для прослушивания музыкального радио отлично работает на планшетах всех версий Андроид. Теперь музыка и лучшие радиостанции будут с Вами везде. Плеер отличается маленьким размером с низким потреблением ресурсов и трафика. Новые радиоканалы добавляются в плеер автоматически при каждом новом запуске.
Плеер подходит для планшетов - Acer, Amazon, Archos, Asus, Fly, HTC, Huawei, Lenovo, Motorola, RoverPad, Samsung, Sony и других планшетов под управлением OS Android.скриншоты:
кстати, разработчик российский, а описание и локализация - изобилует ошибками. Плеер не ставил, но даже на скриншотах видно - "буФФ
ер"Сообщение отредактировал Gridzilla - 24.03.15, 04:58
Причина редактирования: спойлер