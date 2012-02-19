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    Каталог программ Android



    Радио онлайн - PCRADIO | Десятки интернет радио станций разной тематики и направлений
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    Нет [ 745 ] ** [53.02%]
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    Всего голосов: 1405
     
    19.02.12, 08:01 | #1
    Молчун В


    Реп: (68)
    Радио онлайн - PCRADIO
    Версия: 2.7.2.2

    Последнее обновление программы в шапке: 26.12.2022

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    Скриншоты
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    Краткое описание:
    Десятки интернет радио станций разной тематики и направлений.
    Описание
    Десятки интернет радиостанций бесплатно разной тематики и направлений в твоем устройстве! Радиостанции - Радио Хит, Топ 40, Рок, Рэп, Металл, Энигма, Релакс, Юмор, Клубное, Камеди, 90е, 80е, Танцевальное радио, Романтика и многие другие. Российские радиостанции с русской и зарубежной музыкой.
    Радиоплеер для ОС Андроид позволяет слушать онлайн интернет радио на планшетах, КПК и телефонах под управлением операционной системы Android. Слушайте радио без тормозов и затыков даже на низкой скорости интернета! Уникальная система кодирования звука позволяет прослушивать радио на низкой скорости соединения интернета с отличным качеством.
    Вы можете слушать радио в дороге, на даче, в машине и везде, где есть мобильный интернет на скорости 30 кбит/с - 3G 2G EDGE. Плеер для прослушивания музыкального радио отлично работает на планшетах всех версий Андроид. Теперь музыка и лучшие радиостанции будут с Вами везде. Плеер отличается маленьким размером с низким потреблением ресурсов и трафика. Новые радиоканалы добавляются в плеер автоматически при каждом новом запуске.
    Плеер подходит для планшетов - Acer, Amazon, Archos, Asus, Fly, HTC, Huawei, Lenovo, Motorola, RoverPad, Samsung, Sony и других планшетов под управлением OS Android.
    В чём разница между PCRadio и аналогичными программами и что даёт платная подписка?

    Где находится избранное?

    Требуется Android: 4.1+
    Русский интерфейс: Да
    Разработчик: PCRADIO
    Web сайт: http://pcradio.ru/
    Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.maxxt.pcradio
    Google Play (2016): https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.zfour.pcradio (удалено)

    Скачать:
    Версия: 2.7.2.2 PCRadio PREMIUM (uropi)
    Версия: 2.7.2.2 Premium (Valentin🇺🇦)
    Версия: 2.7.2.2 обновление от 25.12.2022 (Dzim4ik)
    Версия: 2.7.2.1 обновление от Google Play Market (gorand39)
    Версия: 2.7.2.1 PCRadio PREMIUM (uropi)

    PCRADIO 2016:
    Версия: 2.0 Радио онлайн - PCRADIO 2016 (Razalina)

    Прошлые версии
    Версия: 2.7.2.0 Premium by derrin (Number one')
    Версия: 2.7.2.0 PCRadio PREMIUM (uropi)
    Версия: 2.7.2.0 Google Play (uropi)
    Версия: 2.7.1.1 PCRadio PREMIUM (uropi)
    Версия: 2.7.1.1 обновление от Google Play Market (gorand39)
    Версия: 2.7.0.7 Premium by derrin (Valentin����)
    Версия: 2.7.0.7 PCRadio PREMIUM (uropi)
    Версия: 2.7.0.7 обновление от Google Play Market (gorand39)
    Версия: 2.7.0.6 PCRadio PREMIUM (uropi)
    Версия: 2.7.0.6 обновление от Google Play Market (gorand39)
    Версия: 2.7.0.5 PCRadio PREMIUM (uropi)
    Версия: 2.7.0.5 обновление от Google Play Market (gorand39)
    Версия: 2.7.0.4 PCRadio PREMIUM (uropi)
    Версия: 2.7.0.4 Premium by cenzo (NURIK ����)
    Версия: 2.7.0.4 обновление от Google Play Market (gorand39)
    Версия: 2.6.0.2 PCRadio PREMIUM (uropi)
    Версия: 2.6.0.2 обновление от Google Play Market (gorand39)
    Версия: 2.6.0.1 Premium by derrin (Valikovrepikov)
    Версия: 2.6.0.1 GP (uropi)
    Версия: 2.6.0.1 PCRadio PREMIUM (uropi)
    Версия: 2.5.2.2 Premium by cenzo (Valikovrepikov)
    Версия: 2.5.2.2 PCRadio PREMIUM (uirop)
    Версия: 2.4.7.8 GP Сообщение №6703, автор uropek7337
    Версия: 2.4.7.9 Premium Сообщение №6723, автор Anatoliy
    Версия: 2.4.7.5 Premium Радио онлайн - PCRADIO (Пост Anatoliy #83384938)
    Версия: 2.4.7.3 GP Сообщение №6584, автор And_RU
    версия: 2.4.6.2 Premium Радио онлайн - PCRADIO (Пост MR.AlexandrO #60906466)
    версия: 2.4.6.2 GP Радио онлайн - PCRADIO (Пост VernyjPes #60900445)
    версия: 2.4.6.1 GP Радио онлайн - PCRADIO (Пост MR.AlexandrO #60647491)
    версия: 2.4.6.1 Premium Радио онлайн - PCRADIO (Пост namok o95 #59560510)
    версия: 2.4.5.5 GP Радио онлайн - PCRADIO (Пост VernyjPes #60206306)
    версия: 2.4.5.4 GP Радио онлайн - PCRADIO (Пост VernyjPes #59971564)
    версия: 2.4.5.3 GP Радио онлайн - PCRADIO (Пост VernyjPes #59860084)
    версия: 2.4.5.2 GP Радио онлайн - PCRADIO (Пост VernyjPes #59852850)
    версия: 2.4.5.1 GP Радио онлайн - PCRADIO (Пост VernyjPes #59557978)
    версия: 2.4.5.0 Premium Радио онлайн - PCRADIO (Пост namok o95 #59289829)
    версия: 2.4.5.0 GP Радио онлайн - PCRADIO (Пост veld67 #59274138)
    версия: 2.4.4.2 Premium Радио онлайн - PCRADIO (Пост Alex0047 #59052567)
    версия: 2.4.4.2 GP Радио онлайн - PCRADIO (Пост VernyjPes #59086646)
    версия: 2.4.4.1 GP Радио онлайн - PCRADIO (Пост VernyjPes #59054937)
    версия: 2.4.3.3 GP Радио онлайн - PCRADIO (Пост VernyjPes #58821281)
    версия: 2.4.3.3 Premium Радио онлайн - PCRADIO (Пост namok o95 #58821334)
    версия: 2.4.2 build 68 GP Радио онлайн - PCRADIO (Пост VernyjPes #58250221)
    версия: 2.4.1 build 66 Premium Радио онлайн - PCRADIO (Пост namok o95 #58644042)
    версия: 2.4.1 build 66 GP Радио онлайн - PCRADIO (Пост interceptor13 #58643197)
    версия: 2.4.0 GP Радио онлайн - PCRADIO (Пост Дениса-сан #58583869)
    версия: 2.3.9 Full build 54 + 1.0 build 4 beta (4.1+) Mod + 1.0 build 8 Unlocked Радио онлайн - PCRADIO (Пост namok o95 #51536121)
    Версия: 2.3.9 build 54 Premium + 1.0 (7) beta Lite mod's Радио онлайн - PCRADIO (Пост ALEX6301 #51550627)
    Версия: 2.3.9 Premium Lite mod Радио онлайн - PCRADIO (Пост ALEX6301 #50172108)
    версия: 2.3.9 Premium build 53 Радио онлайн - PCRADIO (Пост Anatoliy #50153433)
    версия: 2.3.9 Радио онлайн - PCRADIO (Пост Дениса-сан #50133237)
    версия: 2.3.9 Premium https://4pda.to/forum/d….3.9_%28Premium%29.apk
    версия: 3.0.6 (56) Beta Радио онлайн - PCRADIO (Пост pcradio #38894819)
    версия: 3.0.5 (55) Beta Радио онлайн - PCRADIO (Пост pcradio #38500857)
    версия: 2.3.8 Радио онлайн - PCRADIO (Пост VernyjPes #38500701)
    версия: FM Cube 1.1.6 Радио онлайн - PCRADIO (Пост VernyjPes #38451332)
    версия: 2.3.6 Радио онлайн - PCRADIO (Пост VernyjPes #37932613)
    версия: FM Cube 1.1.3 Радио онлайн (Пост #37491487)
    версия: 2.3.5 Радио онлайн - PCRADIO (Пост #37879939)
    версия: 2.3.4 Радио онлайн - PCRADIO (Пост #37869872)
    версия: 3.0 Радио онлайн (Пост #37863389)
    версия: 2.2.4 https://4pda.to/forum/dl/post/3111530/PCRadio.apk
    версия: 2.2.3 Интернет радио (Пост #22306800)
    версия: 2.2.2 Интернет радио (Пост #21813156)
    версия: 2.1.8 https://4pda.to/forum/dl/post/2547941/PCRadio_2.1.8_34_Free.apk
    версия: 2.1.7 https://4pda.to/forum/dl/post/2543835/PCRadio_2.1.7_33_Free.apk
    версия: 2.1.5 PCRadio_2.1.5_31_Free.apk
    версия: 2.1.4 PCRadio_2.1.4_30_Free.apk
    версия: 2.1.3 PCRadio_2.1.3_29_Free.apk
    версия: 2.1.0 PCRadio_2.1.0.apk
    версия: 2.0.2 PCRadio_2.0.2.apk
    версия: 1.4.8 https://4pda.to/forum/dl/post/1839119/PCRadio_1.4.8.apk
    версия: 1.4.2 https://4pda.to/forum/dl/post/1706591/com.maxxt.pcradio_2.apk
    версия: 1.0 build 8 Радио онлайн - PCRADIO (Пост VernyjPes #55166332)
    версия: 1.0 build 8 Premium Радио онлайн - PCRADIO (Пост lexxis #57506158)
    версия: 1.0.4 https://4pda.to/forum/dl/post/1619909/pc_radio_algned_ver_1.0.4.apk
    версия: 1.0.2 Прикрепленный файлpcradio102.apk ( 269.43 КБ )
    Модификации
    Версия: 2.7.2.2 BlackMod от @[email protected] (@[email protected])
    Версия: 2.7.2.2 PCRadio 2.7.2.2 Mod Record (Mr Ikso)
    Версия: 2.7.2.2 Чистый PREMIUM-мод (Alex.Strannik)
    Версия: 2.7.2.2 PCRadio Premium v.2.7.2.2 ATV Mod (Taltos123)
    Версия: 2.7.2.2 Premium Lite Mod (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 2.7.2.2 Pro (Black/Dark) Mod (Valentin🇺🇦)
    Версия: 2.7.2.1 Чистый PREMIUM-мод (Alex.Strannik)
    Версия: 2.7.2.1 Premium Lite Mod (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 2.7.2.0 Premium Lite Mod (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 2.7.1.1 Premium Lite Mod (NURIK 🇰🇿)
    Версия: 2.7.0.7 Чистый PREMIUM-мод (Alex.Strannik)
    Версия: 2.7.0.7 Premium Lite Mod (NURIK ����)
    Версия: 2.7.0.5 Чистый PREMIUM-мод (Alex.Strannik)
    Версия: 2.7.0.4 Premium Lite Mod (NURIK ����)
    Версия: 2.6.0.2 Чистый PREMIUM-мод (Alex.Strannik)
    Версия: 2.6.0.1 Чистый PREMIUM-мод (Alex.Strannik)
    Версия: 2.5.2.2 Premium by Serat (Serat Klemence)
    версия: 2.5.2.2 Premium black/white Mod Радио онлайн - PCRADIO (ctas8888) (обновляемый пост)
    Версия: 2.5.2.2 Black Mod (Valikovrepikov)
    Версия: 2.5.2.2 119 PCradio Premium by cenzo. Clone. (TANK6051975)
    Версия: 2.5.2.2 Black arm64-v8a (CMAPTOC)
    Версия: 2.5.2.2 Лёгкий PREMIUM-мод (Alex.Strannik)
    Версия: 2.5.2.0 Лёгкий PREMIUM-мод (Alex.Strannik)
    Версия: 2.5.1.5 PREMIUM-мод Сообщение №10284, автор denrusvpn
    Версия: 2.5.1.5 PCRadio PREMIUM (uirop)
    Версия: 2.5.1.5 Лёгкий PREMIUM-мод (Alex.Strannik)
    Версия: 2.5.1.4 PREMIUM (denrusvrn)
    Версия: 2.5.1.4 PCRadio PREMIUM (uerop)
    Версия: 2.5.1.4 Light Premium Clone (TANK6051975)
    Версия: 2.5.1.4 Лёгкий PREMIUM-мод (Alex.Strannik)
    Версия: 2.5.1.4 Premium Black New (VV0000)
    Версия: 2.5.1.4 Premium Black (VV0000)
    Версия: 2.5.1.4 Premium + почистил что умею ) (master1274)
    Версия: 2.5.1.3 Premium + почистил ресурсы(аналитику/крашлитику, биллинг и т.д) (master1274)
    Версия: 2.5.1.2 Premium Black (VV0000)
    Версия: 2.5.1.1 Premium Black (VV0000)
    Версия: 2.5.1.1 (Premium) (master1274)
    моды графические разные 2.5.x Радио онлайн - PCRADIO (Пост VV0000 #95844429)
    версия: 2.5.0.5 Lite Mod Радио онлайн - PCRADIO (Пост Alex.Strannik #87353070)
    версия 2016: 1.0 Mod Радио онлайн - PCRADIO (Пост lev64 #71378448)
    версия: 2.4.8 Premium Lite Mod Радио онлайн - PCRADIO (Пост ALEX6301 #59060049)
    Версия: 2.4.8.0 Premium color mod's Сообщение №6771, автор NikROM®
    Версия: 2.4.8.0 Premium White Сообщение №6575, автор -MATPOC-
    версия: 2.4.6.2 Premium gграфические моды Радио онлайн - PCRADIO (Пост Duk #77200144)
    Сборник модов
    моды графические разные: 2.4.8
    * Радио онлайн - PCRADIO (Пост romarior #88492264)
    Прошлые версии
    Версия: 2.5.2.2 обновление от Google Play Market (gorand39)
    Версия: 2.5.2.1 PCRadio PREMIUM (uirop)
    Версия: 2.5.2.1 обновление от Google Play Market (gorand39)
    Версия: 2.5.2.0 Premium by derrin (Valikovrepikov)
    Версия: 2.5.2.0 PCRadio PREMIUM (uirop)
    Версия: 2.5.2.0 обновление от Google Play Market (gorand39)
    Версия: 2.5.1.5 Из GP (uirop)

    Версия: 2.5.1.4 Из Google Play (uerop)
    Версия: 2.5.1.3 PREMIUM (denrusvrn)
    Версия: 2.5.1.3 Premium Black (VV0000)
    Версия: 2.5.1.3 PCRadio PREMIUM (uerop)
    Версия: 2.5.1.3 обновление от Google Play Market (gorand39)
    Версия: 2.5.1.2 PCRadio PREMIUM (uerop)
    Версия: 2.5.1.2 обновление от Google Play Market (gorand39)
    Версия: 2.5.1.1 PREMIUM (denrusvrn)
    Версия: 2.5.1.1 обновление от Google Play Market (gorand39)
    Версия: 2.5.1.0 PCRadio PREMIUM (uerop)
    Версия: 2.5.1.0 обновление от Google Play Market (gorand39)
    Версия: 2.5.0.9 Premium Mod by KoumKouat (Anatoliy)
    Версия: 2.5.0.9 обновление от Google Play Market (gorand39)
    Версия: 2.5.0.8 Premium PCRadio (uerop)
    Версия: 2.5.0.8 обновление от Google Play Market (gorand39)
    Версия: 2.5.0.7 Premium PCRadio (uerop)
    Версия: 2.5.0.7 обновление от Google Play Market (gorand39)
    Версия: 2.5.0.6 GP Сообщение №9039, автор And_RU
    Версия: 2.5.0.6 Premium PCRadio (uerop)

    Версия: 2.5.0.5 GP Сообщение №8991, автор And_RU
    Версия: 2.5.0.5 Premium Mod by derrin (Anatoliy)
    Версия: 2.5.0.4 GP Сообщение №8958, автор And_RU
    Версия: 2.5.0.4 Premium из Telegraph (uerop)
    Версия: 2.5.0.2 Premium Mod by KoumKouat (Anatoliy)
    Версия: 2.5.0.2 Premium (nik-semya)
    Версия: 2.5.0.2 Из Google Play (uerop)
    Версия: 2.5.0.1 Из Google Play (uerop)
    Версия: 2.5.0.1 Premium Mod by KoumKouat (Anatoliy)
    Версия: 2.5.0.0 Premium Mod by KoumKouat (Anatoliy)
    Версия: 2.5.0.0 Premium (nik-semya)
    Версия: 2.5.0.0 Из Google Play (uerop)
    Версия: 2.4.8.0 Premium Сообщение №6767, автор Anatoliy
    Версия: 2.4.8.0 GP Сообщение №6764, автор uropek7337
    Версия: 2.4.7.2 Premium UA Сообщение №6574, автор dorik-xxx

    Версия: 2.4.7.8 Premium Ad-Free Сообщение №6711, автор ctas8888
    версия: 2.4.6.2 Trash Free Mod Радио онлайн - PCRADIO (Пост inok_ZP #68497494)
    версия: 2.4.6.1 Mod grey Радио онлайн - PCRADIO (Пост GudWin001 #60817613)
    версия: 2.4.6.2 Premium Mod Радио онлайн - PCRADIO (Пост MakssGame #59061123)
    версия: 2.3.9 Premium Mod Радио онлайн - PCRADIO (Пост -Kowalski- #43976321)
    версия: 2.3.9 Premium Mod (Clone) Радио онлайн - PCRADIO (Пост ALEX6301 #65888419)
    версия: 2.3.9 build 54 Premium lite-mod Darkness Радио онлайн - PCRADIO (Пост -Kowalski- #56481986)
    версия: 2.3.9 Premium Mod + Playlists Радио онлайн - PCRADIO (Пост sergey900 #50202200)
    версия: 2.3.9 Premium - моды с белым фоном Радио онлайн - PCRADIO (Пост TexetBoo #52008101)
    Версия: 3.0.8 B2 MOD Радио онлайн - PCRADIO (Пост SHERRY_75 #53927412)

    Beta
    версия: 3.1 build 60 Beta GP Радио онлайн - PCRADIO (Пост VernyjPes #58250221)
    Версия: 3.1 build 60 Premium beta Сообщение №5087, автор Albert67

    Похожее приложение от того же разработчика - Радио онлайн - FM CUBE

    Сообщение отредактировал iMiKED - 10.04.23, 08:48
    Причина редактирования: Обновление: модификация 2.7.2.2 BlackMod от @[email protected]
    19.02.12, 08:17 | #2
    Молчун В


    Реп: (68)
    Пробуем, комментируем.
    19.02.12, 08:48 | #3
    Павел Морозов


    Реп: (66)
    Классная прога:super:
    Качать всем:)
    Автору +;)
    19.02.12, 10:32 | #4
    Alexxxey75


    Реп: (65)
    Радио отличное....Но на Мегафоне со скоростью инета ниже 512 кбит(EDGE соединение),практически невозможно слушать,постоянные обрывы,настройки менял-безрезультатно.Ну а при хорошем инете,можно выбрать себе по-вкусу радио волну.Плюс с меня.

    Сообщение отредактировал Alexxxey75 - 19.02.12, 13:11
    19.02.12, 12:02 | #5
    proFC


    Реп: (33)
    странно ему хватает 64кбит. на еже прекрасно работало ,пока мтс не срезал скорость 40кбит. приходиться на 3ж сидеть.
    радио отлично ,русский рэп отличный ставят.
    19.02.12, 14:03 | #6
    keydy


    Реп: (1179)
    название с маркета: Интернет радио

    маркет: https://market.android.com/details?id=com.maxxt.pcradio

    описание с маркета (исправил орфографические и грамматические ошибки): Десятки интернет радиостанций разной тематики и направлений.
    Десятки интернет радиостанций бесплатно разной тематики и направлений в твоем устройстве! Радиостанции - Радио Хит, Топ 40, Рок, Рэп, Металл, Энигма, Релакс, Юмор, Клубное, Камеди, 90е, 80е, Танцевальное радио, Романтика и многие другие. Российские радиостанции с русской и зарубежной музыкой.
    Радиоплеер для ОС Андроид позволяет слушать онлайн интернет радио на планшетах, КПК и телефонах под управлением операционной системы Android. Слушайте радио без тормозов и затыков даже на низкой скорости интернета! Уникальная система кодирования звука позволяет прослушивать радио на низкой скорости соединения интернета с отличным качеством.
    Вы можете слушать радио в дороге, на даче, в машине и везде, где есть мобильный интернет на скорости 30 кбит/с - 3G 2G EDGE. Плеер для прослушивания музыкального радио отлично работает на планшетах всех версий Андроид. Теперь музыка и лучшие радиостанции будут с Вами везде. Плеер отличается маленьким размером с низким потреблением ресурсов и трафика. Новые радиоканалы добавляются в плеер автоматически при каждом новом запуске.
    Плеер подходит для планшетов - Acer, Amazon, Archos, Asus, Fly, HTC, Huawei, Lenovo, Motorola, RoverPad, Samsung, Sony и других планшетов под управлением OS Android.

    скриншоты:
    Прикрепленное изображение
    Прикрепленное изображение
    Прикрепленное изображение


    кстати, разработчик российский, а описание и локализация - изобилует ошибками. Плеер не ставил, но даже на скриншотах видно - "буФФер"

    Сообщение отредактировал Gridzilla - 24.03.15, 04:58
    Причина редактирования: спойлер
    19.02.12, 16:45 | #7
    reber.kg


    Реп: (8)
    При долгом прослушивании,при попытке переключиться между станциями, можно одновременно слушать несколько стилей и направлений музыки, и даже при выходе из программы ради интереса наблюдал этот бардак на протяжении получаса,помогла остановка приложения. Кто автор? Исправьте. А так зачетно,особенно на малых скоростях.
    19.02.12, 16:50 | #8
    Zmey2010


    Реп: (149)
    Прога класс. К посту выше присоединяюсь.
    19.02.12, 16:52 | #9
    aa494


    Реп: (331)
    reber.kg @ 19.2.2012, 16:45 *
    При долгом прослушивании,при попытке переключиться между станциями, можно одновременно слушать несколько стилей и направлений музыки, и даже при выходе из программы ради интереса наблюдал этот бардак на протяжении получаса,помогла остановка приложения. Кто автор? Исправьте. А так зачетно,особенно на малых скоростях.

    канал останавливается тачем на егоже иконку,потом запускаете следующий..Все работает отлично!Пол дня гоняю релакс-суппер!
    19.02.12, 17:22 | #10
    reber.kg


    Реп: (8)
    aa494 @ 19.2.2012, 17:52 *
    канал останавливается тачем на егоже иконку,потом запускаете следующий..Все работает отлично!Пол дня гоняю релакс-суппер!

    Ага, особенно когда слушаешь Русский Рэп,нажимаешь на иконку для остановки,оно играет,нажимаешь на Выйти,приложение закрывается оно все равно играет. Открываешь приложение нажимаешь на иконку Тяжелого Радио и наслаждаешься,даже не знаю как назвать совмещение рэпа и готик металла,а еще можно Радио СССР добавить и вообще жесть получается.
    19.02.12, 18:33 | #11
    aa494


    Реп: (331)
    значит не софтовая а системная ошибка,на гелакси таб 8.9 все закрывается,каналы друг друга не перебивают..
    19.02.12, 19:24 | #12
    Молчун В


    Реп: (68)
    keydy,
    спасибо, у меня это первый опыт
    19.02.12, 20:47 | #13
    keydy


    Реп: (1179)
    Молчун В, пожалуйста

    только один вопрос - запись потока есть?

    Сообщение отредактировал keydy - 19.02.12, 21:41
    19.02.12, 21:37 | #14
    keydy


    Реп: (1179)
    .. и сам себе отвечу. Записи потока нет. Возможности добавления своих адресов нет.
    программа - шлак.
    "Десятки интернет радиостанций" - блин, какое же это интернет-радио? в интернете десятки тысяч радиостанций.
    на каждую своё приложение ставить - памяти не напасёшься.
    снёс.
    так ничего лучше реско радио пока и не нашёл ( хотя тоже не во всём устраивает

    Сообщение отредактировал keydy - 19.02.12, 21:45
    19.02.12, 22:35 | #15
    Zmey2010


    Реп: (149)
    а я оставил. Eurodance рулит :)
    20.02.12, 01:37 | #16
    keydy


    Реп: (1179)
    Zmey2010 @ 19.02.2012, 23:35 *
    Eurodance рулит

    а Вы таки думаете, что Eurodance есть только в этой программе?
    20.02.12, 06:54 | #17
    Zmey2010


    Реп: (149)
    keydy, нет конечно. Но только в этой программе оно у меня играет без единого затыка :)
    21.02.12, 20:11 | #18
    john_74


    Реп: (1)
    Клевое радио, автору + а можно ещё сюда станцию добавить?
    Keygen FM
    c http://keygen-fm.ru/ ?
    21.02.12, 20:30 | #19
    Guitaro


    Реп: (0)
    Люди подскажите пожалуйста интернет радио где можно слушать LOVE-Radio
    22.02.12, 11:05 | #20
    sestakov


    Реп: (110)
    Почитал комментарии,послушал-плюс в репу однозначно!
    22.02.12, 11:28 | #21
    papasha55


    Реп: (6127)
    я пользуюсь
    https://market.android.com/details?id=tunein.player&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsInR1bmVpbi5wbGF5ZXIiXQ..



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